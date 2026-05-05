El mejor alojamiento de servidores de Palworld en 2026

Encontrar lo mejor Palworld El alojamiento de servidores es el objetivo principal para los jugadores que desean tener control total sobre su experiencia de supervivencia. Alquilar un servidor dedicado o privado Palworld El servidor se ha convertido en la opción habitual para quienes buscan un alto rendimiento y reglas de juego personalizadas.

Desde suEnero de 2024 Acceso anticipado debut, Palworld ha atraído a más de 32 millones de jugadores. Con el lanzamiento de la versión 1.0 previsto para 2026, la necesidad de Palworld El alojamiento sigue siendo un factor importante. Los compradores suelen buscar baja latencia, altas frecuencias de actualización y un soporte técnico fiable para UE4SS or Taller de Steam.

Tanto si necesitas partidas de hasta 32 jugadores como si necesitas juego multiplataforma para PC, Xbox, yPS5, seleccionando el mejor Palworld El alojamiento web es fundamental. He investigado Palworld Alojamiento en servidores privados para garantizar que encuentres el mejor alojamiento de servidores para Palworld. Mi guía analiza cada Palworld Proveedor de servidores para ayudarte a elegir el mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld al responder a la pregunta «¿Cuánto cuesta un…?» Palworld¿cuánto cuesta el servidor?

Mis recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Palworld

Esta lista sirve como guía rápida de lo mejor Palworld Servidores de alojamiento disponibles actualmente en 2026. Todos los proveedores que aparecen aquí se han clasificado para adaptarse a las necesidades específicas de los jugadores, desde configuraciones económicas hasta hardware de gama alta.

Alojamientos web – Alojamiento VPS con la mejor relación calidad-precio. Shockbyte – El mejor alojamiento de servidores de Palworld a un precio asequible. Apex Hosting – Ideal para principiantes. BisectHosting – La mejor opción para la compatibilidad con mods. Servidor de datos – Máximo rendimiento sin límites de CPU ni de RAM. GTXGaming – Lo mejor en cuanto a baja latencia y ubicaciones de servidores. Nitración – Lo mejor para consolas y juego multiplataforma. GPortal – Lo mejor en cuanto a calidad de socio oficial. Nodecraft – La mejor experiencia de usuario en paneles de control. ScalaCube – Ideal para cambiar de juego y para servidores con varios juegos.

Si estás buscando el mejor alojamiento web para Palworld, estas 10 opciones son las más fiables para la gestión de comunidades. En mi clasificación se da prioridad a tiempo de actividad, diversidad de ubicaciones y facilidad de uso del panel para todos los tipos de usuarios.

Cómo probé estos servidores para Palworld

Para determinar cuál es la mejor Palworld En cuanto al alojamiento de servidores, llevé a cabo un proceso de pruebas prácticas con dinero real y entornos de servidor reales. Contraté planes de todos los Palworld servidor de alojamiento para medir los tiempos de configuración, las frecuencias de actualización del servidor y las velocidades de carga del mundo. Mi equipo se centró en el rendimiento durante las horas punta, sobre todo con 16 o más jugadores, para ver cómo cada uno Palworld El servicio de alojamiento solucionó las fugas de memoria.

Lo probéPalworld alojamiento en servidor dedicado para UE4SS la compatibilidad con los mods y envié tickets de asistencia para evaluar la calidad de la respuesta. Las pruebas de juego cruzado eran una prioridad, ya que me conecté Steam, Xbox, yPS5 jugadores a la misma instancia. Inicialmente, Investigué más de 20 proveedores antes de reducir la selección para encontrar el mejor servicio de alojamiento web para Palworld. Este proceso me permitió identificar el mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld para distintos tipos de usuarios.

También analicé los precios para responder a la pregunta: «¿Cuánto cuesta un…?» Palworld «¿Cuál es el coste del servidor?» en diferentes niveles de hardware. Mi objetivo es ofrecer una visión honesta y transparente de lo mejor Palworld mercado de alojamiento web. A modo de comparación, también he evaluado el el mejorTranquilidadservidor de alojamiento para ver cómo funcionan los distintos títulos.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores de Palworld

Alquilar lo mejor Palworld El alojamiento de servidores requiere un proveedor que ofrezca el equilibrio adecuado entre precio y prestaciones técnicas. En esta sección de reseñas se analiza el Palworld panorama del alojamiento web para ayudarte a encontrar un proveedor fiable Palworldservidor.

Para encontrar el mejor alojamiento web para Palworld, deberías busca reinicios automáticos y protección sólida contra ataques DDoS. Elegir el mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld garantiza que tu mundo se mantenga estable a medida que tu base crece.

También ofrezco un desglose de «¿Cuánto cuesta un…?» Palworld «¿Cuánto cuesta el servidor?» para ayudarte a evitar cargos ocultos. Si alguna vez has utilizado el el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento, Muchas de estas interfaces te resultarán familiares.

1. Alojamientos web [El mejor servicio de alojamiento de servidores de Palworld]

Alojamientos webes unBasado en VPS proveedor de alojamiento de videojuegos que ofrece actualmente los precios más competitivos del mercado. Por tan solo 9,49 $ al mes (basado en un compromiso de 24 meses), ofrece generosas asignaciones de recursos de hardware y acceso completo de root, lo que le ha valido el puesto de nuestra mejor elección general como el mejor Palworld Alojamiento web. Este proveedor es ideal para usuarios que buscan una buena relación calidad-precio y desean la mejor relación calidad-precio y están dispuestos a comprometerse con un ciclo de facturación más largo para asegurarse el ahorro.

La plataforma utiliza el Panel AMP de CubeCoders, que cuenta con un diseño aerodinámico con un solo clicPalworldinstalar proceso. Para la gestión, los usuarios pueden utilizar un Asistente de IA llamado Kodee, que facilita diversas tareas de administración de servidores. En nuestras pruebas realizadas en el Plan GP4, un servidor con capacidad para 16 jugadores gestionado Exploración de Feybreak, más de 200 bases Postes, y un distrito de artesanía muy activo sin caídas apreciables en la frecuencia de actualización del servidor. Todos los niveles funcionan con Procesadores AMD EPYCe incluyenProtección contra ataques DDoSpor defecto.

Los modders con experiencia sabrán apreciar el Acceso completo por FTP/SFTP, lo que permite un control preciso sobre PAK, UE4SS, yArchivos del taller. No obstante, los usuarios con menos conocimientos técnicos deben tener en cuenta que hay No hay un instalador de mods con un solo clic disponible. Una de las ventajas más importantes de Alojamientos webes suGarantía de devolución del dinero de 30 días, que es el plazo de devolución más largo que se ofrece actualmente en el sector del alojamiento web, en lo que respecta a la mejor Palworld paquetes de alojamiento web.

Ventajas Contras ✅ Acceso completo de root y la flexibilidad de los servidores VPS ✅ Con un solo clicPalworldinstalacióna través de AMP ✅ Generosos 32 GB de RAMsobre los planes del GP8 ✅ Garantía de devolución del dinero de 30 días ✅ Asistente de IA (Kodee) para facilitar la gestión ❌ Compromiso inicial de 24 meses necesario para obtener el mejor precio ❌ Solo compatible con Steam/PC(sin juego cruzado) ❌ Solo 7 regiones de servidores disponible en todo el mundo ❌ No hay un instalador de mods con un solo clic

★ El mejor servicio de alojamiento de servidores de Palworld en general Alojamientos web Prueba Hostinger

2. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores de Palworld a un precio asequible]

Shockbyte destaca por ser el proveedor de alojamiento dedicado más asequible que ofrece juego cruzado completo por defecto. A partir de tan solo 11,99 $ al mespara elPlan Lamball, ofrece una opción asequible para los jugadores con un presupuesto limitado y los grupos pequeños que quieran conectarse a través de Steam, Xbox, PS5, yMac. Para los jugadores que buscan el juego multiplataforma sin gastarse mucho dinero, este proveedor ofrece actualmente un precio inigualable.

El proveedor ha renovado recientemente su panel de control personalizado, lo que facilita su gestión Palworld configuraciones y ofrece una biblioteca con más de 15 artículos de la base de conocimientos específicos para cada juego. Durante nuestras pruebas de una sesión cooperativa de 8 jugadores, el Plan Lamball funcionó correctamente mientras se exploraba la base Islas Palpagos. Sin embargo, observamos puntasuna vez que nuestro totalPal el recuento superó los 200, lo que sugiere que las comunidades más grandes deberían plantearse la posibilidad de Plan Grizzboltpara un nivel superiorRAM.

Este bajo precio conlleva algunas desventajas. Los tiempos de respuesta del servicio de asistencia son motivo de gran preocupación, ya que se han registrado esperas de entre 5 y 12 días. Además, el plan básico solo ofrece aproximadamente 4 GB deRAM, lo cual es peligrosamente bajo para los elevados requisitos de memoria de un Palworld servidor dedicado. Los usuarios deben tener en cuenta que deberán realizar reinicios programados cada una o dos horas para mitigar los problemas conocidos del juego fuga de memoria.

Ventajas Contras ✅ Precio de entrada más bajo con compatibilidad total entre plataformas ✅ Almacenamiento NVMe ilimitadoy ancho de banda ✅ SLA de disponibilidad del 100 % ✅ Más de 12 ubicaciones de servidores en todo el mundo ✅ Recién renovado panel de control personalizado ❌ Atención al cliente muy lentatiempos de respuesta ❌ Plazo de devolución de 72 horas ❌ Mínimo: 4 GBRAM en el plano de entrada ❌ No hay un instalador de mods con un solo clic

★ El mejor alojamiento de servidores de Palworld a un precio asequible Shockbyte Prueba Shockbyte

3. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Palworld para principiantes]

Apex Hosting se ha ganado una reputación como marca de alta gama, proveedor ideal para principiantes ofreciendo una experiencia optimizada que elimina las dificultades de la gestión de servidores. Su panel de control personalizado se considera generalmente el más intuitivo del sector, lo que hace que el proceso de configuración resulte muy sencillo para quienes lo utilizan por primera vez. La incorporación de un aplicación móvil para iOS y Android permite a los administradores gestionar sus mundos desde cualquier lugar.

El rendimiento es uno de los aspectos más destacados, ya que el Serie EX utiliza un Núcleos del Ryzen 9 5900X o del 7950Xregistró una velocidad de4,8 GHz. En una situación del juego con un Un mundo para 20 jugadores, más de 50 basesPostes, y un ajetreadoPal En Sphere Factory, la frecuencia de actualización del servidor se mantuvo estable con sin efecto rebote o tartamudeo de la IA. La seguridad también es sólida, ya que cuenta con Protección contra ataques DDoS de 300 Gbps, que es la cifra más alta publicada por los proveedores de esta lista.

El servicio de asistencia es muy accesible a través de Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el panel incluye un editor de configuración integrado para facilitar PalWorldSettings.ini ajustes. Aunque se trata de un servicio premium, los usuarios deben tener en cuenta que sorpresa desagradable al renovar; el descuento inicial puede reducir el precio, pero en los meses siguientes se vuelve a aplicar el precio completo €22.49tasa.

Ventajas Contras ✅ Panel muy intuitivoy la aplicación móvil ✅ Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ La mejor protección contra ataques DDoSa 300 Gbps ✅ Instalación de mods con un solo clicy taller ✅ Plazas ilimitadas para jugadoresen todos los planes ❌ Aumento significativo de los precios tras el primer mes ❌ 5 $ adicionales al mes para obtener asistencia premium ❌ Alto coste para planes de 16 GB o más ❌ No se permite cambiar de juegocaracterística

★ Ideal para principiantes Apex Hosting Prueba Apex Hosting

4. BisectHosting [Lo mejor para la compatibilidad con mods]

BisectHosting se ha especializado en servidores de juegos modificados desde 2011, lo que la convierte en la opción preferida para clanes y comunidades dedicadas al modding. SuPanel de control de la base estelar incluye un potente Gestor de instancias que permite a los usuarios cambiar fácilmente entre más de 100 configuraciones de juego diferentes. Esto resulta especialmente útil para los grupos que juegan Palworld junto con otros títulos que consumen muchos recursos.

El proveedor ofrece un servicio excepcional flexibilidad de modificación, con unInstalador de modpacks con un solo clic con prácticos botones de activación y desactivación. Durante nuestras pruebas, ejecutamos con éxito un para 32 jugadoresPalworldejemplojunto con unARK servidor en un único plan, con el Gestor de instancias dividir claramente RAM recursos para evitar cualquier contaminación cruzada o pérdida de rendimiento. Todos los planes utilizan Unidades de estado sólido NVMe en 21 centros de datos repartidos por todo el mundo.

Aunque el servicio es sólido, el precio por gigabyte puede agravarse rápidamente. Porque Palworldtiene un altoRAMnecesidades, un16 GB está bien puede costar aproximadamente 64 dólares al mes. Además, el Plazo de 72 horas para solicitar el reembolso es relativamente corto en comparación con líderes del sector como Alojamientos web.

Ventajas Contras ✅ Instalador de modpacks con un solo cliccon botones de palanca ✅ Gestor de instanciaspara más de 100 juegos ✅ 21 ubicaciones de servidores en todo el mundo ✅ 3 a 7 días de copias de seguridad gratuitas ✅ Compatibilidad total con el juego cruzado (PC, Xbox, PS5) ❌ RAM-pesadoPalworldplanesson caros ❌ Plazo de devolución reducido de 72 horas ❌ Precios dinámicos basados en un control deslizantees confuso ❌ Altos costes de renovación para planes de gran envergadura

★ Lo mejor en compatibilidad con mods BisectHosting Prueba BisectHosting

5. Servidor de datos [El mejor alojamiento de servidores de Palworld en cuanto a rendimiento (sin límites de CPU ni RAM)]

Servidor de datos ofrece una experiencia única, enfoque centrado en el rendimiento con un único plan con todo incluido a un precio de 12,90 € al mes (aproximadamente entre 13 y 14 dólares estadounidenses). A diferencia de muchos competidores que limitan los recursos, Servidor de datosofreceilimitadoCPU and RAMuso, lo cual resulta ideal para los administradores que gestionan servidores con muchas modificaciones o con una gran cantidad de usuarios.

Su infraestructura es de primera categoría y cuenta con Procesadores AMD Ryzen 9 7950X3D, DDR5 RAM, y de alta velocidad Unidades de estado sólido NVMecon unEnlace ascendente de más de 1 Gbps. En nuestras pruebas de un Servidor para 32 jugadoresexplorando elExpansión de Feybreak con más de 300 bases Postes, el hardware soportó la carga sin que se produjera ni una sola caída en la frecuencia de actualización durante una sesión de cuatro horas. Además, lideran el mercado en cuanto a cobertura geográfica, con 48 sedes repartidas por 38 países.

La simplicidad de un plan único es a la vez una ventaja y un inconveniente. Si bien garantiza que todos obtengan el máximo rendimiento, no hay opciones por niveles para grupos más reducidos con un presupuesto ajustado. Además, el Límite de almacenamiento de 30 GB puede resultar restrictivo para las comunidades que gestionan muchos proyectos de gran envergadura .pak frente a archivos.

Ventajas Contras ✅ No CPU or RAMlimitación ✅ Ryzen 9 7950X3Dy DDR5RAM ✅ 48 sedes en todo el mundo (líder del mercado) ✅ Cambio ilimitado de juegos ✅ Instalador de mods con un solo clic ❌ Solo un plan (sin presupuesto de terceros) ❌ Límite de almacenamiento reducido de 30 GB ❌ Los precios están en euros (La conversión a dólares estadounidenses varía)

★ Máximo rendimiento (sin límites de CPU ni RAM) Servidor de datos Prueba DatHost

6. GTXGaming [Lo mejor para baja latencia y ubicaciones de servidores]

GTXGaming es un proveedor consolidado que cuenta con una amplia red de 28 centros de datos repartidos por todo el mundo, lo que lo convierte en el mejor Palworld opción de alojamiento de servidores para jugadores de regiones menos atendidas como Asia-Pacífico y Europa del Este. Su panel personalizado cuenta con numerosas funciones y permite realizar ajustes avanzados, como forzar a un servidor a 120 FPS en el servidor. Durante nuestras pruebas en un Servidor de Feybreak para 32 jugadores, este ajuste de la frecuencia de actualización hizo que el combate y Pal los movimientos se perciben notablemente más fluidos.

Las opciones de hardware son muy completas y abarcan desde Intel i9 to Procesadores Ryzen 7950X3Dequipado conDDR5 RAM. Por motivos de seguridad, utilizan Protección contra ataques DDoS de capa 4/7 para empresas. La compatibilidad con mods es igualmente completa, ya que incluye Instalación de CurseForge con un solo clic, una función integradaUE4SS contra el cargador, yCompatibilidad con Steam Workshop.

Sin embargo, elel panel tiene una curva de aprendizaje más pronunciada que otros proveedores más orientados a principiantes como Apex Hosting. Además, el Plazo de 24 horas para solicitar el reembolso es considerablemente más corto que el habitual en el sector, por lo que los usuarios deben estar seguros de su elección antes de comprometerse. Dado que la empresa tiene su sede en el Reino Unido, los compradores internacionales también tendrán que calcular tipos de cambio a partir de los precios en libras esterlinas.

Ventajas Contras ✅ 28 ubicaciones de servidores en todo el mundo ✅ Ajustes avanzados de la frecuencia de actualización(120 fps) ✅ Cargador de mods UE4SS integrado ✅ Hardware del Ryzen 7950X3Dopciones ✅ Hardware del Ryzen 7950X3Dopciones ✅ Juego cruzado completo para Steam, Xbox y PS5 ❌ Una curva de aprendizaje pronunciadapara principiantes ❌ Plazo de reembolso muy breve de 24 horas ❌ Precios en libras esterlinas requiere conversión ❌ Notificaciones sobre problemas con el pingen algunas rutas

★ Lo mejor en baja latencia y ubicaciones de servidores GTXGaming Prueba GTXGaming

7. Nitración [El mejor alojamiento de servidores de Palworld para consolas y juego multiplataforma]

Nitración es una de las principales empresas del sector del alojamiento web, especializada en integración con la consola. Son el único proveedor que ofrece un nativoTienda Windows/Xbox app, lo que permite a los jugadores de consola alquilar y gestionar sus Palworld servidores directamente, sin necesidad de un ordenador ni de un navegador web. En nuestra prueba, un Xbox-solo grupo tenían su servidor en funcionamiento en menos de 15 minutos solo con la aplicación.

El servicio utiliza Protección contra ataques DDoS de SteelShieldy ofrececambio de juego para hasta cinco títulos diferentes, conservando los datos guardados. Son compatibles con el juego cruzado completo en Steam, Xbox, PS5 y Mac y ofrecen copias de seguridad diarias automáticas.

A pesar de estas ventajas, Nitraciónsuele ser elel principal proveedor con peores valoraciones, con una puntuación de 3,8/5Trustpilot puntuación y quejas frecuentes sobre tiempos de respuesta del servicio de asistencia demasiado largosy unpolítica estricta de no reembolso. También tienen el precio de salida más alto en este resumen, y sus Compra mínima de 10 unidades a menudo obliga a los grupos pequeños a pagar de más por recursos que no necesitan. Además, existe no hay soporte oficial para mods for Palworld en esta plataforma.

Ventajas Contras ✅ Aplicación nativa de Xbox/Tienda de Windows ✅ La configuración más sencilla, solo para consola ✅ Copias de seguridad diarias automáticas ✅ Cambio de juegopara 5 títulos ✅ Protección contra ataques DDoS SteelShield™ ❌ No Palworldcontra el apoyo ❌ Precio de salida elevado(22,59 $ al mes) ❌ Política estricta de no reembolso ❌ Comentarios negativos y un servicio de asistencia lento

★ Lo mejor para consolas y juego multiplataforma Nitración Prueba Nitrado

8. GPortal [El mejor alojamiento de servidores de Palworld con la calidad de un socio oficial]

GPortal es uno de los mejores productos alemanes de primera calidad Palworld proveedor de alojamiento web conocido por ser el socio oficial de servidores para numerosos títulos AAA. Ofrecen un alto nivel de confianza institucional y protección de datos, ya que cumplen plenamente con el RGPD según la legislación alemana. Su característica más destacada es un opción de alquiler a corto plazo de 3 díasa partir de€1.80, lo cual es perfecto para comprobar la latencia o organizar una sesión de fin de semana sin compromiso a largo plazo.

Por motivos de seguridad,GPortal utiliza un enfoque de múltiples capas Sistemas Bulwark y Corero para mitigar los ataques. Su interfaz personalizada incluye un Función Gamecloud para cambiar fácilmente de juego, y ofrecen un PS5 Palworldproducto de servidor. Sin embargo, las modificaciones se limitan a Solo FTP, ya que actualmente hay No es posible instalar mods con un solo clic herramienta disponible.

Una de las frustraciones más comunes entre los usuarios es que GPortal no revela las especificaciones del hardwareigualCPU and RAM, lo que hace difícil saber exactamente por qué estás pagando. Además, su los precios varían considerablemente según la región; por ejemplo, un servidor en Brasil podría costar 35 dólares al mes mientras que la misma configuración en Europa Central cuesta solo 16 dólares al mes. Los tiempos de respuesta del servicio de asistencia para los usuarios gratuitos también pueden tardar varios días.

Ventajas Contras ✅ Alquileres a corto plazo de 3 días(1,80 $) ✅ Socio oficialpara títulos AAA ✅ Conforme al RGPDinfraestructura ✅ Protección contra ataques DDoS en múltiples capas ✅ Servidor dedicado para PS5opciones ❌ Hardware no reveladoespecificaciones ❌ No hay un instalador de mods con un solo clic ❌ Diferencias de precios entre regiones ❌ Control deslizante engañoso de 1000 posiciones

★ Lo mejor en cuanto a calidad de socio oficial GPortal Prueba GPortal

9. Nodecraft [La mejor experiencia de usuario en paneles de control]

Nodecraft cuenta con la puntuación más alta en Trustpilot de nuestro análisis (4,9/5) y se centra especialmente en la experiencia del usuario. Su NodePanel es muy elogiado por su interfaz sencilla y su gestión fluida de los registros, las configuraciones y las partidas guardadas. Una característica destacada es la sistema de instantáneas del estado del servidor, lo que nos permitió revertir una configuración errónea en menos de 30 segundos durante las pruebas.

Esto es lo mejorPalworld La empresa de alojamiento web ofrece un servicio único Un poco de humor, que entra en modo de hibernación cuando está vacío para ahorrar recursos, junto con el Plan Pro con servicio ininterrumpido. SuFunción «Guardar y cambiar» permite a los usuarios cambiar entre 52 títulos diferentes sin perder sus datos. Con 27 ubicaciones de servidores, cuentan con una de las redes más extensas que existen, con nodos en São Paulo, Tel Aviv y Auckland.

Sin embargo,Nodecraft suele ser el el proveedor más caroal compararRAM especificaciones. Los usuarios deben tener en cuenta que Los servidores Lite NO están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no incluyen copias de seguridad automáticas. Además, su horario de atención al cliente se limita a 11:30 a. m. – 8:00 p. m. (hora central), por lo que no ofrecen el servicio de asistencia en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que se encuentra en Apex Hosting or BisectHosting.

Ventajas Contras ✅ La puntuación más alta en Trustpilot(4,9/5) ✅ Excelente NodePanel UX ✅ Instantáneas del servidor cada 30 segundos ✅ Guardar y cambiarpara 52 títulos ✅ La red más grande del mundo(27 ubicaciones) ❌ Los más carospor GB deRAM ❌ Los planes Lite entran en modo de hibernación(no las 24 horas del día, los 7 días de la semana) ❌ El servicio de asistencia no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ❌ El plan Lite no incluye copias de seguridad

★ La mejor experiencia de usuario en paneles de control Nodecraft Prueba Nodecraft

10. ScalaCube [Ideal para cambiar de juego y servidores con múltiples juegos]

ScalaCube se especializa en el alojamiento de múltiples juegos, lo que permite cambiar entre ellos con una sola suscripción Palworldy másOtros 50 títulos. Este es el principal factor diferenciador para aquellas comunidades que no desean pagar suscripciones independientes a medida que cambian sus intereses. En nuestra prueba, nuestro grupo pasó de Palworld to ARKy de vuelta consin ningún coste adicional y partidas guardadas que se conservan íntegramente.

Su plan de acceso tiene un precio a partir de 17,99 $ al mese incluye6 GB deRAM, almacenamiento SSD y protección contra ataques DDoS para hasta 32 jugadores. El panel de control personalizado incluye Instalación de juegos con un solo clic y ofrece asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Operan 10 centros de datos en todo el mundo con sede principalmente en América del Norte y Europa.

Una limitación importante es que Es posible que se necesiten servidores independientes for Steam and Xbox el juego cruzado, que puede fragmentar los grupos de jugadores y aumentar los costes generales. Su red de 10 centros de datos es más pequeña que la mayoría de sus competidores, lo que puede limitar las opciones de baja latencia para los jugadores fuera de Norteamérica y Europa. Además, el conjunto de funciones es más básico que anfitriones especializadosigualGTXGaming.

Ventajas Contras ✅ Elige entre más de 50 juegos ✅ Partidas guardadasdurante los intercambios ✅ 17,99 $ al mespor 6 GBRAM ✅ Asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Instalación de juegos con un solo clic ❌ Es posible que el juego cruzado entre Steam y Xbox requiera dos servidores ❌ Solo 10 ubicaciones de centros de datos ❌ Conjunto de funciones básicas for Palworld ❌ Documentación especializada limitada

★ Ideal para cambiar de juego y servidores multijuego ScalaCube Prueba ScalaCube

Tabla comparativa de proveedores

Los siguientes datos resumen las especificaciones principales y los precios de salida de los mejores Palworld opciones de alojamiento web.

Característica Alojamientos web Shockbyte Pico Bisectriz Servidor de datos GTX Nitración GPortal Nodecraft ScalaCube Precio de salida 9,49 $ al mes* 11,99 $ al mes 22,49 $ al mes 17,99 $ al mes 12,90 € cada uno 9,99 £ al mes 22,59 $ al mes 1,80 $ por 3 días 9,98 $ al mes 17,99 $ al mes RAM 8–32 GB 8–16 GB 6–16 GB 6 GB o más Ilimitado 8–16 GB Basado en ranuras Varía 2–12 GB 6 GB o más Plazas para jugadores Hasta 32 8–32 Ilimitado Hasta 32 32 10–32 10–32 Varía Ilimitado Hasta 32 Panel de control Panel de juegos CP 2.0 Personalizado Base estelar Personalizado Personalizado Nitración Personalizado NodePanel Personalizado Soporte técnico Arrastrar y soltar FTP FTP + 1 clic Mods con un solo clic 1 clic + FTP FTP FTP FTP Protocolo de transferencia de archivos + snap FTP Denegación de servicio distribuida Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Ubicaciones 9 12+ 15 21 48 28 8 Múltiple [verificar] 10 Juego multiplataforma Solo para PC Steam + Xbox Steam + Xbox Steam + Xbox + PS5 Todas las plataformas Steam + Xbox + PS5 Steam + Xbox PC + Consola Steam + Xbox Steam + Xbox Ideal para VPS Value Presupuesto Principiantes Mods Rendimiento Baja latencia Consola Oficial Panel UX Multijuego



*Los precios promocionales de Hostinger requieren un compromiso de 24 meses. Todos los precios proceden de las páginas web oficiales. Nodecraft refleja el nivel inicial del plan Pro.

El mejor en general: Shockbyte – la mejor relación entre precio, prestaciones y accesibilidad

Shockbyte – la mejor relación entre precio, prestaciones y accesibilidad Lo mejor para principiantes: Apex Hosting – La configuración más sencilla y la mejor asistencia técnica

Apex Hosting – La configuración más sencilla y la mejor asistencia técnica La mejor opción económica: Alojamientos web – Precio promocional más bajo: 6,99 $ al mes (VPS, solo para PC, compromiso de 24 meses)

Alojamientos web – Precio promocional más bajo: 6,99 $ al mes (VPS, solo para PC, compromiso de 24 meses) Mejor actuación: Servidor de datos – CPU y RAM sin limitaciones en hardware de alta gama

Servidor de datos – CPU y RAM sin limitaciones en hardware de alta gama Lo mejor para los mods: BisectHosting – Instalador de paquetes de mods con un solo clic y compatibilidad completa con la personalización de mods

BisectHosting – Instalador de paquetes de mods con un solo clic y compatibilidad completa con la personalización de mods Lo mejor para el juego cruzado: Nitración – la mejor integración con consolas

Nitración – la mejor integración con consolas Ideal para comunidades grandes: GTXGaming – 28 ubicaciones y planes adaptables

GTXGaming – 28 ubicaciones y planes adaptables Mejor panel de control: Nodecraft – Una experiencia de usuario optimizada y una gestión eficaz del estado del servidor

Nodecraft – Una experiencia de usuario optimizada y una gestión eficaz del estado del servidor Lo mejor para varios juegos: ScalaCube – Disfruta de más de 50 juegos con una sola suscripción



Elegir lo mejor Palworld El alojamiento web de este grupo te garantiza que evitarás problemas habituales de rendimiento como Limitación de la memoria RAM. Para quienes tengan un presupuesto ajustado, vale la pena echar un vistazo a la el más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento te puede ayudar a comprender el segmento más económico del mercado de los videojuegos.

Comparativa de características de los servicios de alojamiento de servidores de Palworld

Lo mejorPalworld El alojamiento del servidor debe ofrecer herramientas especializadas para gestionar los retos técnicos específicos del juego. Esta matriz pone de relieve las principales carencias en cuanto a funcionalidades, tales como Nitración«la falta de compatibilidad con mods o Alojamientos web«Le falta el juego cruzado».

Característica Hostin. Conmoción Pico Bisectriz Servidor de datos GTX Nitración GPortal Nodo Escalera Protección contra ataques DDoS ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Instalación con un solo clic ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Copias de seguridad automáticas ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Mods con un solo clic ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ Consola/Juego multiplataforma ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Subdominio gratuito ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ ✅ Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Chat en vivo** ❌ ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ Cambio de juego ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ✅ Reinicios programados ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Taller de Steam* ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

* Las copias de seguridad de SparkedHost requieren una configuración manual.

** El chat en vivo de Nodecraft solo está disponible en horario comercial.

FiablePalworld El alojamiento requiere reinicios programados para gestionar la famosa fuga de memoria del juego. Si estás buscando el Los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos for Palworld, comprueba que tu Palworld El servidor es compatible con tu consola preferida, ya que a varios les falta PlayStation 5compatibilidad.

De primer nivelPalworld El alojamiento en servidor dedicado incluirá copias de seguridad automáticas para proteger los datos de tu mundo contra posibles daños. Para quienes estén configurando Palworld alojamiento en un servidor privado, tener un subdominio gratuito puede facilitar mucho la conexión a tus amigos.

A la hora de elegir el mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld, comparar la disponibilidad of asistencia por chat en vivo, que varía mucho según el proveedor. Si quieres saber más sobre los aspectos técnicos, consulta Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor ofrece ideas similares sobre gestión.

Requisitos mínimos del servidor para Palworld

Identificar lo mejor Palworld El alojamiento de servidores requiere un conocimiento profundo de los requisitos de hardware. Aunque Pareja de mano Aunque no se han publicado requisitos oficiales específicos, las pruebas realizadas por la comunidad sugieren los siguientes valores de referencia.

Jugadores CPU RAM Almacenamiento Notas 1–4 (Individual/LAN) 2 núcleos a 3,0 GHz 4–8 GB SSD de 10-20 GB Se recomiendan 8 GB debido a una fuga de memoria; se reinicia cada 2-4 horas. 4–8 4 núcleos a 3,5 GHz 6-8 GB SSD de 20-30 GB Ideal para grupos de amigos que se reúnen de forma informal. Reinicia cada 2 o 3 horas. 8–16 6 núcleos a 3,8+ GHz 10-12 GB SSD de 30-50 GB La construcción de la base y la carga de la IA de Pal empiezan a saturar la memoria RAM. Se recomienda utilizar NVMe. 16–32 8 núcleos a 4,0+ GHz 16–32 GB 50–100+ GB NVMe Los mods ocupan entre 1 y 4 GB. Los archivos de guardado pueden superar los 3 GB. Reinicia el juego cada 1 o 2 horas.

El juego es famoso por… fuga de memoria del lado del servidor. El consumo de memoria puede pasar de 2 GB a más de 8 GB en cuestión de horas, por lo que es imprescindible reiniciar el sistema con frecuencia. Un sistema de calidad Palworld El servicio de alojamiento ofrecerá herramientas automatizadas para gestionar esto.

Para encontrar el mejor alojamiento web para Palworld, también hay que tener en cuenta el aumento del tamaño de los archivos de guardado, ya que el level.sav El archivo puede superar los 60 MB en mundos de larga duración. TuPalworld El servidor debe contar con al menos 16 GB de RAM para un servidor de 20 jugadores para evitar los tirones durante las tareas que requieren un mayor rendimiento.

For Palworld alojamiento en servidor dedicado, de alta frecuenciaIntel or AMD Ryzen se prefieren los procesadores. Si utilizasPalworld Alojamiento en servidores privados: incluso los grupos pequeños se benefician del almacenamiento NVMe, que permite una carga más rápida de los mundos. El mejor alojamiento en servidores dedicados para Palworld se adaptará a contenidos de expansión como la actualización «Feybreak» (v0.4), que aumentó considerablemente el tamaño del mapa.

Comprender estos requisitos te ayuda a responder a la pregunta: «¿Cuánto cuesta un…?» Palworld ¿«cuánto cuesta el servidor?» para el rendimiento que necesitas. Para ver comparativas de hardware similares, echa un vistazo a otras Juegos como Palworld.

Cómo elegir el proveedor de servidores de Palworld adecuado

Tanto si estás buscando Palworld alojamiento en un servidor dedicado o un simple Palworld A la hora de configurar un alojamiento en un servidor privado, los siguientes criterios son fundamentales. Para encontrar el mejor alojamiento en un servidor para Palworld, busca proveedores que ofrezcan recursos sin limitaciones.

Rendimiento del servidor (RAM, CPU, SSD/NVMe)

Rendimiento al máximo nivel Palworld El alojamiento de servidores se basa en potencia de la CPU de un solo subproceso. Palworld se beneficia de las altas velocidades de reloj por núcleo de 4,0+ GHzpara mantenerPara la IA que responda bien durante las incursiones. Un juego de calidad Palworld El proveedor de alojamiento revelará su hardware, ya que las especificaciones de empresas como GPortal hacen que la evaluación comparativa sea imposible.

De gama altaPalworld Usos del alojamiento en servidores dedicados NVMe funciona para gestionar rápidamente archivos de guardado de gran tamaño. Aquellos que busquen Palworld El alojamiento de servidores privados debe dar prioridad a la estabilidad de la frecuencia de refresco.

Ubicaciones de los servidores

La proximidad es el factor más importante para conseguir lo mejor Palworld alojamiento de servidores, ya que cada 1 000 km añaden aproximadamente entre 5 y 10 ms de latencia. Excelente Palworld opciones de alojamiento como Nodecraft cuentan con 27 establecimientos, mientras que GTXGamingtiene 20.

A la hora de elegir unPalworld servidor, jugadores en Oceanía o Sudamérica debe dar prioridad a los nodos locales para evitar retrasos. Para identificar el mejor alojamiento web para Palworld, consulta el mapa de cobertura del operador antes de comprar. Los usuarios de Palworld Los usuarios de servidores privados de alojamiento consideran que los servidores locales mejoran notablemente la capacidad de respuesta en el combate.

Facilidad de configuración y panel de control

Lo mejorPalworld El alojamiento web debe poder gestionarse fácilmente a través de un panel de control intuitivo. Los principiantes deberían buscar Palworld alojamiento web con paneles personalizados como Apex HostingoBisectHosting’s Base estelar. ComoPalworld servidor de alojamiento, que cuente con una aplicación móvil de proveedores como Nitración or Nodecraft permite gestionarlo desde tu teléfono.

AvanzadoPalworld El alojamiento en servidores dedicados suele ofrecer acceso de root a los usuarios avanzados a través de VPS paneles. Para encontrar el mejor alojamiento web para Palworld, busca opciones de configuración rápidas para ajustar la dificultad y reiniciar. Palworld La gestión de un servidor privado de alojamiento funciona mejor con un panel que simplifica .estoeditado

El mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld siempre incluirá herramientas de copia de seguridad automáticas. Esta facilidad de uso influye en el grado en que un Palworld los costes del servidor, si se tiene en cuenta el tiempo que se ahorra.

Soporte técnico

De primer nivelPalworld proveedores de alojamiento web como BisectHosting and GTXGaming ofrecen instaladores de modpacks con un solo clic; los mejores Palworld El alojamiento web debe ser compatible con marcos de trabajo como UE4SS and PAK mods. ComoPalworld proveedor de alojamiento web, debes comprobar si admiten Taller de Steamintegración, que se añadió a finales de 2025. Tenga en cuenta que De Palworld Alojamiento en servidor dedicado en Linux a veces tiene dificultades con UE4SS compatibilidad.

Para conseguir el mejor alojamiento web para Palworld, asegúrate de que el proveedor permita la configuración manual FTPacceso. Aquellos que utilizanPalworld Los usuarios de servidores privados suelen buscar herramientas sencillas para mejorar sus mundos. El mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld ofrecerá una amplia biblioteca de mods previamente revisados. Además, hay que tener en cuenta que la calidad del soporte para mods suele determinar Palworld coste del servidor para comunidades complejas.

Escalabilidad

Lo mejorPalworld El alojamiento web permite que tu plan crezca al ritmo de tu comunidad. Flexible Palworldalojamiento web, comoApex Hosting,ofertas plazas ilimitadas para jugadores. Cuando actúa como un Palworld servidor, deberías poder ampliar la memoria RAM o cambiar de juegos a mitad de ciclo.

Palworld El alojamiento en servidor dedicado también debería ser escalable para poder gestionar la versión 1.0, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Encontrar el mejor alojamiento web para Palworld significa elegir un proveedor con compatibilidad con instancias multijuego; muchos empiezan con Palworld Alojamiento en servidores privados y ampliación a entornos de mayor tamaño.

Flexibilidad en precios y facturación

Palworld El alojamiento web suele costar entre 7 y 23 dólares al mes para los planes de acceso. Como Palworld Si contratas un servidor web, podrás beneficiarte de importantes descuentos en los contratos a largo plazo. Palworld El alojamiento en servidores dedicados para grandes grupos puede ampliarse hasta 100 dólares al mes.

Asegúrate de comparar las políticas de devolución, con una duración que va desde las 24 horas hasta los 30 días. El mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld ofrecerá equipos de alta gama a un precio competitivo. En definitiva, el tamaño de tu grupo determina la respuesta a la pregunta «¿Cuánto cuesta un…?» Palworld¿cuánto cuesta el servidor?

Protección contra ataques DDoS y garantías de disponibilidad

Busca una protección contra ataques DDoS a escala de terabits. FiablePalworldservicios de alojamiento comoShockbyte ofrece una garantía de disponibilidad del 100 %. Cuando eres un Palworld servidor, dependes de las medidas de mitigación de empresas como Charla or Baluarte.

Encontrar el mejor alojamiento web para Palworld significa dar prioridad a la estabilidad durante los picos de tráfico. Palworld Los usuarios de alojamiento en servidores privados se benefician de estas mismas protecciones. El mejor alojamiento en servidor dedicado para Palworld tendrá un historial demostrado de estabilidad en la conexión.

Mi opinión general sobre el mejor alojamiento para servidores de Palworld

Elegir lo mejor Palworld El alojamiento web consiste en encontrar el equilibrio entre el rendimiento y tu presupuesto específico. Si gestionas un Palworld Alojamiento de servidores privados a un precio asequible, Alojamientos web es ideal para PC jugadores que puedan comprometerse a largo plazo. De lo contrario, el mejor alojamiento de servidores dedicados para Palworldpara los modders esBisectHosting. Los jugadores de consola deberían elegir Nitración por su sólida integración con la consola.

El mejor en general: Alojamientos web – el precio promocional efectivo más bajo en 6,99 $ al mes , pero esPC/Steam solo y requiere un compromiso a largo plazo.

– el precio promocional efectivo más bajo en , pero esPC/Steam solo y requiere un compromiso a largo plazo. La mejor opción económica: Shockbyte – la mejor combinación de precio asequible, prestaciones y facilidad de uso para la mayoría Palworldjugadores.

– la mejor combinación de precio asequible, prestaciones y facilidad de uso para la mayoría Palworldjugadores. Lo mejor para principiantes: Apex Hosting – La configuración más sencilla y el equipo de asistencia más eficaz.

– La configuración más sencilla y el equipo de asistencia más eficaz. Mejor actuación: Servidor de datos – hardware sin limitaciones con capacidad ilimitada CPU and RAM para servidores exigentes.

– hardware sin limitaciones con capacidad ilimitada CPU and RAM para servidores exigentes. Lo mejor para los mods: BisectHosting – Instalador de modpacks con un solo clic y funciones avanzadas Palworldcontra el apoyo.

– Instalador de modpacks con un solo clic y funciones avanzadas Palworldcontra el apoyo. Lo mejor para el juego cruzado: Nitración – la mejor integración con consolas para Xbox and PlayStationjugadores.

– la mejor integración con consolas para Xbox and PlayStationjugadores. Ideal para comunidades grandes: GTXGaming – 28 sedes en todo el mundo y planes adaptables.

Anima a tu comunidad a que consulte las páginas de los proveedores antes de decidirse por un plan. En definitiva, lo mejor Palworld El alojamiento de servidores es lo que te permite centrarte en jugar.

★ El mejor alojamiento para servidores de Palworld El mejor en general Prueba Hostinger La mejor opción económica Prueba Shockbyte

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