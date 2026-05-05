El mejor alojamiento para servidores de juegos en 2026: las mejores soluciones de alojamiento

Elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos te permite jugar a tu manera, en lugar de tener que lidiar con servidores públicos abarrotados. Alquilar un servidor dedicado te ofrece un mayor control sobre las reglas del juego, los mods, el acceso de los jugadores y el rendimiento del servidor, algo que no es posible en los servidores oficiales.

Pero hoy en día resulta difícil elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos online. El mercado es más amplio que nunca, con más proveedores de servicios que ofrecen diversos modelos de precios y promesas de marketing cada vez más ambiciosas.

En esta guía, analizamos los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos en función de distintos criterios, como el precio, los juegos compatibles y la facilidad de uso. Explicaremos cómo los hemos evaluado y te ofreceremos una guía de compra para ayudarte a tomar una decisión más informada.

Los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos que figuran aquí abarcan una amplia gama de necesidades, desde opciones de alto rendimiento hasta servidores de juegos dedicados económicos. Encontramos el más adecuado para ti.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de juegos

Elegir el alojamiento de servidores de juegos online adecuado es el primer paso para disfrutar de una experiencia de juego más fluida. Estas opciones destacadas ofrecen el mejor equilibrio entre rendimiento, precio y asistencia técnica. Cada una destaca por un motivo diferente, así que elige el alojamiento de servidores de juegos dedicados que mejor se adapte a tus necesidades.

Alojamientos web – El mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos en general, con un rendimiento excelente, acceso root completo y herramientas de gestión basadas en IA. GTXGaming – Ideal para configuraciones avanzadas, con un amplio soporte de mods para más de 100 juegos. BisectHosting – Ideal para principiantes, gracias a su sencillo panel Starbase, sus 21 ubicaciones en todo el mundo y una amplia biblioteca con más de 100 juegos. Shockbyte– Ideal paraMinería, artesanía y un servicio de alojamiento web económico que ofrece planes asequibles, pero fiables, y una configuración sencilla. Anfitrión Havoc – Ideal para una asistencia rápida, con tiempos de respuesta a las incidencias inferiores a 10 minutos y agrupación automática en clústeres para Ark. GPortal – Lo mejor en cuanto a variedad de tragaperras y colaboraciones oficiales con estudios de juegos como El 11 del 11 and Funcom. Apex Hosting – Ideal para comunidades grandes, con plazas ilimitadas para jugadores y potentes opciones de hardware. Nodecraft – Ideal para comunidades de varios juegos y la gestión de servidores móviles a través de la iOS or Androidaprox. PingPerfect – La mejor opción por su variedad de juegos, con más de 200 títulos disponibles y ventajas de alojamiento web gratuito. Anfitrión de Sparked – La mejor opción económica para juegos de supervivencia, con diferentes niveles de hardware y un precio de salida muy competitivo.

Echa un vistazo más detallado a estos servicios de alojamiento de servidores de juegos en la guía completa que encontrarás a continuación. Tómate tu tiempo para comparar las características y los modelos de precios antes de elegir tu servicio de alojamiento de servidores de juegos online.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de alojamiento de servidores de juegos

Para encontrar el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos, Hemos analizado más de 25 proveedores que cumplan estos criterios: que estén actualmente activos, que ofrezcan precios transparentes, que cuenten con opiniones públicas de los usuarios y que sean compatibles con al menos 10 juegos. Hemos adquirido varios niveles de Minería, artesanía, Valheim, Ark: Supervivencia Evolucionada, Tranquilidad, yCounter-Strike 2, que abarcan toda la gama, desde juegos ligeros hasta otros que consumen muchos recursos.

Nuestras pruebas abarcaron todos los pasos que sigue un usuario habitual, incluso en el caso de los servidores dedicados para juegos más económicos. Hemos evaluado la velocidad de configuración, la estabilidad de la frecuencia de actualización y el margen de RAM disponible. Esto nos ha permitido determinar qué proveedores ofrecen el mejor rendimiento en el alojamiento de servidores para juegos. También hemos probado la instalación de mods y la facilidad de uso de los paneles de control, especialmente para los administradores noveles.

Los modelos de precios fueron un factor diferenciador clave. Algunos proveedores cobran por ranura, mientras que otros cobran por GB o por recurso de VPS. Es importante comprender estos modelos de precios para encontrar el mejor alojamiento de servidores de juegos que se ajuste a tu presupuesto.

Para el servicio de atención al cliente y la asistencia posventa, Comprobamos los tiempos de respuesta tanto en los tickets como en el chat en vivo y probamos el proceso de reembolso para comprobar si los mejores proveedores de alojamiento de servidores dedicados para juegos cumplen con sus políticas de reembolso o sus garantías de devolución del dinero.

Elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos implica fijarse en los datos, no solo en el marketing. Tras realizar pruebas como si fuéramos usuarios reales, hemos identificado los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos online en cuanto a rendimiento y fiabilidad.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores de juegos

Esta lista de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos se adapta a diferentes necesidades y presupuestos. Los hemos probado todos con distintos juegos para ver cuáles destacan realmente. Si buscas específicamente servidores de juegos dedicados económicos, ten en cuenta los diferentes modelos de precios, ya que pueden dificultar la comparación a primera vista. Asegúrate también de consultar las opiniones de los usuarios para tener más contexto a la hora de comparar los precios de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos dedicados.

1. Alojamientos web [El mejor alojamiento de servidores de juegos en general]

Alojamientos web es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos que te permite centrarte en jugar de verdad en lugar de en la gestión. Aunque funciona con un hardware potente Con los procesadores AMD EPYC y el almacenamiento NVMe, no necesitas conocimientos técnicos avanzados. Su panel personalizado y el asistente de IA Kodee se encargan del trabajo pesado para facilitarte la gestión del servidor.

Obtienes productos de gran calidad a precios excelentes, respaldados por un Garantía de devolución del dinero de 30 días. Kodee AI puede configurar cortafuegos e interpretar los registros del servidor en un lenguaje sencillo, lo que lo convierte en el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos dedicados para quienes buscan un alto rendimiento sin complicaciones.

Con centros de datos en cuatro continentes e instalaciones con un solo clic para más de 100 juegos, Alojamientos web es el más recomendado entre los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos para aquellos usuarios que buscan la mejor relación calidad-precio y no tienen inconveniente en contratar planes de mayor duración. También es una excelente opción de alojamiento de servidores de juegos en línea para los desarrolladores que buscan Acceso y control total de root sin la complejidad de la nube.

Ventajas Contras ✅ Asistente de IA Kodee ✅ Fácil cambio entre más de 100 juegos ✅ Protección segura contra ataques DDoS ✅ Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana ❌ Tasas de renovación más elevadas ❌ Compromiso a largo plazo para obtener el precio promocional ❌ Caro para grupos muy reducidos

★ El mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos en general Alojamientos web Prueba Hostinger

2. GTXGaming [Ideal para configuraciones avanzadas y sistemas con muchas modificaciones]

GTXGaming es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para usuarios que desean un control total. Cuenta con editores de configuración para casi todos los ajustes de más de 100 juegos compatibles y incluye un actualizador automático de mods que se encarga de las actualizaciones de Workshop durante la noche, algo que no ofrecen muchos otros proveedores de alojamiento.

Con un panel de control fácil de usar, este servicio de alojamiento de servidores dedicados para juegos es ideal para usuarios avanzados Ark comunidades, modificadas Tranquilidadservidores, yValheim grupos con paquetes de mods de gran tamaño. Es ofrece una visión más profundaArk más opciones de configuración que la mayoría de los demás proveedores e incluye compatibilidad con Beyond-API con un solo clic.

GTXGaming es uno de los servicios de alojamiento de servidores de juegos más flexibles del mercado, con una estructura de precios basada en el número de ranuras que garantiza una tarificación justa, una garantía de devolución del dinero de 24 horas y Ark agrupación y más de 20 sedes en todo el mundo, repartidas por diferentes continentes. Es una una opción ideal para los administradores que buscan herramientas profesionales sin el estrés que supone gestionar un servidor virtual privado (VPS) completo.

Ventajas Contras ✅ Actualizador automático de mods ✅ Panel de control bien diseñado ✅ Cambio sencillo de juego ✅ AmplioArkconfiguración ❌ No es compatible con consolas Ark: Supervivencia Evolucionada ❌ Fluctuación del tipo de cambio de la libra esterlina ❌ Plazo de devolución muy breve

★ El mejor alojamiento de servidores de juegos para configuraciones avanzadas GTXGaming Prueba GTXGaming

3. BisectHosting [Ideal para principiantes y comunidades con múltiples juegos]

BisectHosting es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para principiantes, ya que su panel Starbase te permite configurar tu primer servidor con solo unos clics. Aunque es lo suficientemente sencillo para alguien que se inicia en esto, sigue incluyendo herramientas para usuarios avanzados, incluyendo herramientas de modificación avanzada, editores de configuración y acceso SFTP.

A diferencia de los servidores dedicados para juegos baratos, este ofrece una gran flexibilidad, con 21 centros de datos repartidos por todo el mundo para garantizar un bajo retraso. La función Instance Manager te permite cambiar fácilmente entre modpacks en Minería, artesanía, mientras que el complemento BisectBoost ofrece aumentos temporales de RAM para partidas que requieren muchos recursos.

BisectHosting también destaca entre los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos gracias a su un servicio de atención al cliente muy fiable. Cuenta con un chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un tiempo medio de respuesta a las solicitudes de 15 minutos, lo que lo convierte en uno de los mejores resultados en materia de atención al cliente de este resumen.

Ventajas Contras ✅ Panel personalizado de fácil acceso ✅ Excelente servicio de atención al cliente ✅ Fácil de cambiar entre más de 100 títulos y configuraciones de juego ✅ Utiliza SSD NVMe en los planes premium ❌ Política de reembolso limitada a 3 días ❌ Complementos caros ❌ Los planes presupuestarios carecen de algunas características esenciales

★ El mejor alojamiento de servidores de juegos para principiantes BisectHosting Prueba BisectHosting

4. Shockbyte [Lo mejor para Minecraft y alojamiento económico de servidores de juegos]

Con más de 7.000 opiniones en Trustpilot desde 2013, Shockbyte es uno de los proveedores de alojamiento de servidores de juegos más prestigiosos y mejores para Minería, artesanía and Ark. Su panel de control es sencillo y claro, y permite una configuración instantánea y la instalación de mods de Steam Workshop con un solo clic. También hay una opción de reembolso de 72 horas que te permite solicitar la devolución del dinero sin enviar un ticket de asistencia.

Shockbyte supera con creces lo que cabría esperar de un servidor dedicado para juegos de bajo coste, ya que combina Hardware AMD EPYC e Intel Xeon con espacio en disco y ancho de banda ilimitados en todos Minería, artesaníaplanes. Esa combinación por sí sola lo convierte en un genialMinería, artesanía servicio de alojamiento web para los jugadores que no quieren renunciar a nada.

Con la protección contra ataques DDoS, Shockbyteademásprotege tus servidores frente a ataques y garantiza un tiempo de actividad del 99,95 %. Si buscas el mejor servicio de alojamiento de servidores dedicados para juegos que ofrezca un rendimiento sólido y asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tener que pagar un precio desorbitado, prueba Shockbyte.

Ventajas Contras ✅ Marca de confianza desde 2013 ✅ Opción de reembolso fácil y sin necesidad de acudir a una oficina ✅ Panel de control muy claro ✅ Protección contra ataques DDoS incluida ❌ DeXbox compatibilidad con el original Ark ❌ Poca memoria RAM en los planes básicos ❌ Atención al cliente lenta en las horas punta

★ El mejor alojamiento de servidores de juegos a un precio asequible Shockbyte Prueba Shockbyte

5. Anfitrión Havoc [La mejor opción para una asistencia rápida y la agrupación automática en clústeres]

Anfitrión Havoc es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para usuarios que valoran una asistencia rápida, con un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 10 minutos. ParaArk and Tranquilidad Para los administradores que se enfrentan a fallos del sistema o problemas con los complementos, esto puede suponer la diferencia entre unos pocos minutos de inactividad y horas perdidas.

Además de su rápida asistencia, Anfitrión Havoc destaca entre los mejores servicios de alojamiento de servidores dedicados para juegos por su función gratuita de agrupación en clústeres automática, que te permite vincular variosArk agrupar servidores sin costes adicionales ni complicaciones. A diferencia de algunos servidores dedicados para juegos de bajo coste, utiliza potentes procesadores Ryzen y Xeon, almacenamiento NVMe de alta velocidad y un panel de control adaptado que facilita la instalación de mods.

Como uno de los principales proveedores de alojamiento de servidores de juegos en línea, Anfitrión Havoc cuenta con 13 centros de datos repartidos por todo el mundo para ofrecer una baja latencia y una garantía de satisfacción de 72 horas. Aunque se centra en un rendimiento de primera categoría, su La tarificación por franjas horarias sigue siendo justa y transparente.

Ventajas Contras ✅ Tiempo de respuesta del servicio de asistencia muy rápido ✅ Automático y gratuito Arkagrupación ✅ Precios flexibles basados en franjas horarias ✅ Fácil gestión de copias de seguridad ❌ Mínimo de 30 plazas para Ark ❌ Solo asistencia mediante tickets, sin chat en vivo ❌ Disponible solo en algunas zonas de Asia-Pacífico

★ El mejor alojamiento de servidores de juegos en cuanto a asistencia técnica Anfitrión Havoc Prueba Host Havoc

6. GPortal [Lo mejor en cuanto a flexibilidad de tragaperras y colaboraciones oficiales con estudios]

GPortal es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para aquellos jugadores que buscan una plataforma más oficial. Es socio oficial de grandes estudios como Studio Wildcard and ofrece acceso anticipado a las actualizaciones del juego. Su exclusivo sistema Gamecloud es increíblemente flexible, lo que te permite comprar un paquete de créditos y transferirlos entre más de 100 juegos diferentes en cualquier momento.

Si estás buscando un servicio de alojamiento de servidores de juegos online con un compromiso inicial mínimo, GPortal ofrece una de las pruebas más accesibles. Por un módico precio, puedes iniciar una prueba de tres días para comprobar tu latencia antes de pagar el importe total. Si decides que es el mejor servicio de alojamiento de servidores dedicados para juegos que se adapta a tus necesidades, ten en cuenta que GPortal facturas en períodos fijos en lugar de meses naturales consecutivos.

Para las comunidades que suelen alternar los juegos, GPortal es uno de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos. En comparación con los servidores de juegos dedicados económicos, cuenta con una biblioteca de juegos más amplia y además cuenta con una protección de primer nivel gracias a los sistemas Bulwark y Corero para proteger tus juegos frente a ataques DDoS a gran escala.

Ventajas Contras ✅ Colaborador oficial del estudio ✅ Opción de prueba de 3 días a un precio reducido ✅ Amplia biblioteca con más de 100 juegos ✅ Asistencia mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana ❌ Sin suscripciones mensuales tradicionales ❌ Mínimo de 10 plazas para determinados juegos ❌ Restricciones para cambiar de juego en Gamecloud

★ El mejor alojamiento de servidores de juegos para una mayor flexibilidad en las tragaperras GPortal Prueba GPortal

7. Apex Hosting [Ideal para comunidades grandes con plazas ilimitadas para jugadores]

Apex Hosting Es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos si gestionas una comunidad grande y no quieres preocuparte por los límites de jugadores. Todos los planes incluyen espacios ilimitados, lo que significa que tu servidor puede pasar de cinco a 50 jugadores sin que ello suponga un aumento de precio ni una actualización obligatoria.

Como uno de los principales candidatos al título de mejor servicio de alojamiento de servidores dedicados para juegos, Apex Hostingofrece unpanel personalizado y fácil de usar. Permite instalar mods con un solo clic para más de 200 Minería, artesanía paquetes de mods y compatibilidad total con ambos Ark: Supervivencia Evolucionada and Supervivencia Ascendida.

Apex Hosting destaca entre los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos al ofrecer una experiencia cuidada y profesional para jugadores de cualquier nivel. Se centra en garantizar el buen funcionamiento de grandes comunidades las 24 horas del día, con un servicio de asistencia por chat en vivo fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una garantía de disponibilidad del 99,99 %.

Ventajas Contras ✅ Plazas ilimitadas para jugadores ✅ Potente serie EX dedicada ✅ Copias de seguridad y actualizaciones automáticas ✅ Instalación de mods sin complicaciones ❌ Tarifas más altas a partir del primer mes ❌ El plan mínimo de 4 GB no es práctico para Ark ❌ Política de reembolso limitada a 7 días

★ Ideal para comunidades multijugador numerosas Apex Hosting Prueba Apex Hosting

8. Nodecraft [Ideal para comunidades de varios juegos y gestión móvil]

Nodecraft es uno de los principales proveedores de alojamiento de servidores de juegos en línea para jugar y gestionar varios juegos. Su sistema «Save & Swap» te permite guardar el estado actual del servidor e iniciar al instante una nueva partida sin perder el progreso. Para los grupos que van alternando entre diferentes juegos en lugar de limitarse a uno solo, este es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para ahorrar dinero.

Puedes alternar entre más de 50 juegos, todo ello mientras disfrutas de un número ilimitado de puestos de jugador y de una práctica aplicación móvil para gestionar tu servidor desde cualquier lugar. Puedes probar esta opción para disfrutar del mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados con el Prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito.

Ten en cuenta que, aunque Nodecraft cuenta con más de 20 sedes en todo el mundo, su El servicio de asistencia está disponible de 11:30 a 20:00 (hora central). Esto puede suponer un problema para los usuarios de Europa o Asia que puedan necesitar ayuda fuera de ese horario.

Ventajas Contras ✅ Excelente sistema «Guardar y cambiar» ✅ Espacios ilimitados en todos los planes ✅ Prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito ✅ Cómoda gestión a través de la aplicación móvil ❌ Precio inicial elevado ❌ El plan económico (Lite) no es adecuado para juegos de mundo persistente como Ark ❌ Disponibilidad limitada del servicio de asistencia

★ El mejor alojamiento para servidores multijuego Nodecraft Prueba Nodecraft

9. PingPerfect [El mejor alojamiento de servidores para una amplia variedad de juegos]

Entre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos que figuran aquí, PingPerfect ofrece la mayor biblioteca de juegos, con compatibilidad con más de 200 títulos, lo cual es mucho más de lo que suelen ofrecer los servidores dedicados para juegos de bajo coste. Abarca una amplia gama de juegos, desde títulos populares como Tranquilidad and Valheim a los juegos de nicho que muchos presentadores pasan por alto.

PingPerfect es uno de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos, que ofrece prestaciones sólidas y una amplia asistencia técnica. Todos los planes incluyen alojamiento web gratuito con un subdominio, cPanel y almacenamiento básico. Todos los servidores cuentan con protección contra ataques DDoS, copias de seguridad diarias y acceso completo a los archivos, con más de 20 ubicaciones de servidores para una experiencia de juego estable y con baja latencia.

Si estás buscando un servicio de alojamiento de servidores de juegos online para un título menos conocido, echa un vistazo a PingPerfectprimero. Esofrece precios flexibles, con descuentos de hasta un 15 % para la facturación anual. Puedes aprovechar la prueba gratuita de 48 horas para comprobar el rendimiento antes de contratar un plan.

Ventajas Contras ✅ Una impresionante biblioteca con más de 200 juegos ✅ Prueba gratuita de 48 horas ✅ Alojamiento web gratuito incluido en todos los planes ✅ Protección contra ataques DDoS para todos los servidores ❌ Cambiar de juego mediante un ticket puede resultar complicado a veces ❌ Los planes de servidores dedicados no siempre están disponibles ❌ Los precios reales no se muestran hasta el momento de finalizar la compra

★ El mejor alojamiento de servidores de juegos por su variedad de títulos PingPerfect Prueba PingPerfect

10. Anfitrión de Sparked [El mejor alojamiento económico para juegos de supervivencia con hardware por niveles]

Anfitrión de Sparked ofrece un sistema de hardware de tres niveles, algo poco habitual entre los servidores dedicados para juegos de bajo coste. Los planes económicos son claros en cuanto a sus limitaciones y funcionan bien para grupos reducidos de entre 5 y 15 jugadores. Los planes Enterprise se recomiendan para Ark, mientras que los planes Extreme son los más adecuados para servidores grandes con mods, ya que ofrecen el máximo rendimiento.

Anfitrión de Sparked es difícil de superar si buscas el mejor alojamiento de servidores de juegos a un precio de entrada reducido, lo que lo convierte en uno de los el más baratoMinería, artesanía proveedores de alojamiento web. Todos los planes incluyen protección contra ataques DDoS sin coste adicional. Además, dispones del Panel Apollo, copias de seguridad automáticas y un número ilimitado de usuarios. Dado que la empresa es transparencia en cuanto al hardware de cada plan, siempre sabes lo que estás pagando.

El precio es aún más ventajoso si eliges la facturación anual, con descuentos de hasta un 20 %. Esto lo convierte en una opción excelente para grupos con un presupuesto limitado que buscan el mejor alojamiento de servidores dedicados para juegos y la posibilidad de ampliar la capacidad. A medida que tu comunidad crezca, podrás pasar fácilmente de tu servidor económico a uno de mayor capacidad.

Ventajas Contras ✅ Panel Apollo de fácil manejo ✅ Sistema de herrajes transparente con varios niveles ✅ Una opción económica para el plan Budget ✅ Gran descuento por facturación anual ❌ Nivel económico limitado a SSD estándar ❌ Rendimiento irregular en los planes presupuestarios ❌ Pocos puntos de venta en Asia-Pacífico

★ El mejor alojamiento de servidores para juegos de supervivencia a un precio asequible Anfitrión de Sparked Prueba Sparked Host

Tabla comparativa de proveedores

Característica Alojamientos web GTXGaming BisectHosting Shockbyte Anfitrión Havoc GPortal Apex Hosting Nodecraft PingPerfect Anfitrión de Sparked Precio de salida 6,99 $ al mes Varía según el juego 3,00 $ por GB al mes Varía según el juego Varía según el juego Varía según el juego 3,99 $ al mes 5,96 $ al mes (Lite) Varía según el juego Varía según el juego Modelo de precios Nivel de VPS/RAM Por tragaperras Por GB de RAM Por GB de RAM Por tragaperras Por tragaperras Por GB de RAM Por GB de RAM Misto Por GB de RAM Catálogo de juegos Más de 100 juegos Más de 100 juegos Más de 100 juegos Más de 60 juegos Más de 50 juegos Más de 100 juegos Más de 50 juegos Más de 50 juegos Más de 200 juegos Más de 40 juegos Panel de control Panel de juegos TCAdmin personalizado Panel de la base estelar Panel de control de Shockbyte TCAdmin v2 personalizado Panel de GPortal Panel Apex personalizado NodePanel 2 Panel de juego personalizado Panel de control de Apollo Ubicaciones de los servidores Más de 10 a nivel mundial Más de 20 en todo el mundo Más de 20 en todo el mundo Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 20 en todo el mundo Más de 20 en todo el mundo Más de 10 a nivel mundial Atención al cliente Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Solo tickets (24 horas al día, 7 días a la semana) Solo tickets (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (de 11:30 a 20:00, hora central) Solo tickets (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Prueba gratuita / Reembolso Reembolso en un plazo de 30 días Reembolso en 24 horas Reembolso limitado de 3 días Opción de reembolso en un plazo de 72 horas Garantía de 72 horas Prueba de 3 días a un precio reducido Reembolso limitado de 7 días Prueba gratuita de 24 horas Prueba gratuita de 48 horas Reembolso en un plazo de 48 horas Ideal para VPS + herramientas de IA Configuraciones avanzadas Principiantes Presupuesto de Minecraft Asistencia más rápida Flexibilidad de las ranuras Tragaperras ilimitadas Varios juegos + aplicación Variedad de juegos Supervivencia con un presupuesto ajustado

Todos los precios indicados anteriormente corresponden al 21 de abril de 2026. Los modelos de precios varían mucho para encontrar los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos. Algunos servidores de juegos dedicados económicos cobran por plaza, mientras que otros utilizan niveles de RAM o VPS, lo que significa que las comparaciones directas de precios pueden resultar confusas.

Ten en cuenta que algunos de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos tienen condiciones de facturación específicas. Por ejemplo, GTXGaming los precios están en libras esterlinas, mientras que Alojamientos web ofrece precios promocionales bajos durante 24 meses, pero los costes de renovación son más elevados. Apex Hosting muestra una tarifa reducida durante el primer mes, y la tarifa normal a partir del segundo mes, mientras que GPortal facturas por periodos de prepago en lugar de por meses naturales.

Para encontrar el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos, debes conocer los distintos modelos de precios y elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Por 9,98 $ al mes Nodecraft Un plan básico y un plan de 9,99 dólares al mes de otro proveedor de alojamiento pueden parecer similares, pero pueden ofrecer tipos de recursos muy diferentes.

Comparativa de características de alojamiento de servidores de juegos

Antes de comparar los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos, es útil saber qué funciones son las más importantes para tu configuración. Por ejemplo, algunos usuarios buscan una compatibilidad sencilla con los mods, mientras que a otros les importa más poder cambiar de juego o contar con un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por si algo falla por la noche. El modelo de precios del mejor alojamiento de servidores dedicados para juegos también influye en el gasto real.

Característica HOS GTX BH SB HH GP AH NC PP SPKD Protección contra ataques DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación de juegos con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Alojamiento web gratuito ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ Subdominio gratuito ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ Cambio de juego ✓ ✓ ✓ ✓ Limitado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia para mods (Taller) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso completo de root / FTP Acceso completo FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP Plazas ilimitadas para jugadores ✓ Varía Varía Varía ✗ Varía ✓ ✓ ✗ ✓ Herramientas de gestión de la IA Código de IA ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Aplicación móvil ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ iOS / Android ✗ ✗ Actualizador automático ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓

Nota: HOS=Hostinger | GTX=GTXGaming | BH=BisectHosting | SB=Shockbyte | HH=Host Havoc | GP=GPortal | AH=Apex Hosting | NC=Nodecraft | PP=PingPerfect | SPKD=Sparked Host

Al comparar aquí los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos, hay algunos aspectos que llaman la atención. Alojamientos web es el único servicio de alojamiento de servidores de juegos en línea que cuenta con un asistente de IA para ayudarte a gestionar tu servidor. PingPerfect destaca por ofrecer alojamiento web gratuito con un subdominio gratuito. Por otra parte, GTXGaming cuenta con un actualizador automático de mods que se encarga de las actualizaciones de Workshop durante la noche, una característica que no suele encontrarse en los servidores dedicados para juegos de bajo coste.

Algunos proveedores también presentan limitaciones importantes lo que puede hacer que resulten menos atractivos. Por ejemplo, Anfitrión Havoc tiene un proceso de cambio de juego más complicado, mientras que Nodecraft El servicio de atención al cliente solo está disponible de 11:30 a 20:00 (hora central), en lugar de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos detalles importantes pueden marcar una gran diferencia a la hora de elegir el mejor alojamiento para servidores de juegos, sobre todo si estás empezando. Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor.

Alojamiento de servidores de juegos: requisitos de RAM por juego

Esta tabla muestra los requisitos típicos de memoria RAM para el alojamiento de servidores de juegos populares.

Juego Mi RAM Recomendado Modificaciones radicales Notas Terraria Entre uno y dos gigabytes 2-4 GB 6-10 GB Es muy ligero; incluso los planes más económicos lo gestionan sin problemas Counter-Strike 2 (servidor pequeño) 2-4 GB 4-6 GB 6-8 GB Poca memoria RAM; la frecuencia del núcleo único es más importante que la memoria RAM para la frecuencia de reloj Minecraft (versión básica, 20 jugadores) 4 GB 6-8 GB 8-12 GB Las versiones modificadas de Minecraft (con paquetes de mods grandes) pueden requerir entre 12 y 16 GB Valheim (10 jugadores) 4 GB 8 GB 8-12 GB Se recomienda NVMe para las partidas guardadas; se necesitan entre 2 y 4 GB adicionales para Valheim Plus con 64 jugadores 7 días para morir 8 GB 12 GB 16 GB o más Requiere un uso intensivo de la CPU durante las oleadas; es fundamental que la frecuencia del núcleo único sea alta Ark: Supervivencia Evolucionada 8 GB 12-14 GB 16 GB o más Génesis 2 / Lost Island = 16 GB como mínimo; Beyond-API añade una sobrecarga Tranquilidad 8 GB 12-16 GB 16 GB o más Generación procedural de mundos; para guardar el mundo con frecuencia se necesita NVMe Palworld 8 GB 16 GB 32 GB Problema conocido de fuga de memoria; es necesario reiniciar el sistema cada 2-4 horas Conan Exiles 8 GB 16 GB 32 GB Los eventos de purga consumen mucha RAM; NVMe es esencial para la velocidad de escritura de game.db

A la hora de elegir el mejor alojamiento para servidores de juegos, ten en cuenta que, aunque la memoria RAM es muy importante, Hay otros aspectos que son igual de importantes para un funcionamiento fluido.

Por ejemplo, la velocidad de la CPU de un solo núcleo es fundamental para jugar sin retrasos. Juegos como Tranquilidad and Valheim dependen de un solo núcleo, así que elige los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos con un procesador de un solo núcleo rápido, como el AMD Ryzen 9 7950X.

El almacenamiento también es importante a la hora de evaluar servicios de alojamiento de servidores para juegos en línea. Muchos proveedores ofrecen SSD tradicionales, pero los SSD NVMe son más rápidos y reducen mejor el retraso en el guardado, especialmente en el caso de juegos con muchas modificaciones que escriben constantemente archivos de guardado de gran tamaño.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento de servidores de juegos adecuado

Con tantas afirmaciones y términos de marketing por ahí, resulta difícil elegir el mejor servicio de alojamiento para servidores de juegos. En esta guía de compra, repasaremos los aspectos importantes que debes tener en cuenta para que puedas elegir el proveedor de alojamiento perfecto para tus necesidades.

Modelo de precios: por ranura frente a por GB de RAM frente a VPS

EsEs de suma importancia comprender los modelos de fijación de precios a la hora de comparar los precios de los mejores proveedores de alojamiento para servidores de juegos. Un plan de 15 dólares al mes de un proveedor puede ser muy diferente al de otro, por lo que las comparaciones directas de precios pueden resultar engañosas.

Precio por ranura – Servidores comoGTXGaming and GPortal cuota por jugador. Esto funciona bien para grupos pequeños y medianos, ya que los costes solo aumentan a medida que crece la comunidad.

– Servidores comoGTXGaming and GPortal cuota por jugador. Esto funciona bien para grupos pequeños y medianos, ya que los costes solo aumentan a medida que crece la comunidad. Precio por GB de RAM – Proveedores como BisectHosting and Apex Hosting te ofrece un bloque de memoria. Esta es la mejor opción de alojamiento de servidores dedicados para juegos con muchas modificaciones Minería, artesanía, que requiere mucha memoria RAM incluso cuando hay pocos jugadores.

– Proveedores como BisectHosting and Apex Hosting te ofrece un bloque de memoria. Esta es la mejor opción de alojamiento de servidores dedicados para juegos con muchas modificaciones Minería, artesanía, que requiere mucha memoria RAM incluso cuando hay pocos jugadores. Precios de VPS/niveles – A algunos proveedores les gusta Alojamientos web and Anfitrión de Sparked ofrecen paquetes con niveles fijos de CPU y RAM. Son potentes, pero menos flexibles para grupos pequeños.

Elige el modelo de precios que mejor se adapte a tus necesidades. Si solo sois cinco amigos jugando Terraria, el modelo «por ranura» es una opción económica. Si estás ejecutando un mod para 40 jugadores Ark un clúster, un servidor basado en RAM o un VPS te resultarán más adecuados.

Biblioteca de juegos y cambio de juego

Antes de elegir el mejor proveedor de alojamiento de servidores de juegos, comprueba la biblioteca de juegos, ya que No todos admiten más de 200 títulosigualPingPerfect. BisectHosting and GTXGaming ambas admiten más de 100 juegos, mientras que otras como Nodecraft dan prioridad a la calidad frente a la cantidad y cuentan con una biblioteca de juegos mucho más reducida.

El cambio de juego también es importante en el alojamiento de servidores de juegos en línea, pero varía. Algunos proveedores de alojamiento, como BisectHosting, te permite cambiar de juego al instante desde el panel. Otros siguen utilizando un proceso más anticuado y siguen exigiendo que se envíe un ticket de asistencia.

La mayoría de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos solo admiten un juego a la vez. Si cambias a menudo, herramientas como el Instance Manager (BisectHosting) y Guardar y cambiar (Nodecraft) te permiten guardar tu progreso al cambiar de dispositivo.

Panel de control y facilidad de uso

El panel de control es tu herramienta principal para gestionar tu servidor y tiene un gran impacto en tu experiencia con el mejor alojamiento de servidores de juegos. Si eres principiante, busca los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos que cuenten con paneles sencillos que permitan instalar mods con un solo clic, cambiar de mapa fácilmente y disponer de un editor de configuración claro. BisectHosting and Shockbyte Ambos destacan en este aspecto, ya que sus paneles permiten una instalación rápida y sin complicaciones.

Los usuarios avanzados deberían buscar un control más avanzado. Busca acceso FTP o SFTP, una consola RCON y acceso completo a la configuración del juego. GTXGaming aquí se está de maravilla, sobre todo para Ark, con controles detallados como tablas de balizas, multiplicadores y herramientas de complementos Beyond-API que algunos servidores dedicados para juegos de bajo coste no ofrecen.

Para los usuarios avanzados que buscan el mejor alojamiento de servidores de juegos, los planes VPS ofrecen la mayor libertad. El Alojamientos web Game Panel, que tiene acceso completo de root, te permite ejecutar casi cualquier cosa.

Ubicaciones de los servidores y latencia

Una latencia elevada provoca retrasos frustrantes en juegos como Tranquilidad y los juegos FPS competitivos. Si tu ping supera los 200 milisegundos, notarás retrasos en el combate y los movimientos. Para evitar este problema con el top Tranquilidadservidor de alojamiento, Elige siempre un servidor que esté en el mismo continente que tus jugadores. Ni siquiera con los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos se puede solucionar una mala conexión debida a la distancia simplemente con un hardware potente.

Para las comunidades repartidas entre América del Norte y Europa, GTXGaming and BisectHosting son proveedores recomendados de alojamiento de servidores de juegos en línea, ya que ambos ofrecen más de 20 sedes en todo el mundo. Si tus jugadores se encuentran en la región de Asia-Pacífico, GPortal and Nodecraft son opciones muy válidas.

El mejor alojamiento para servidores de juegos no solo se basa en la potencia. Elegir un centro de datos cercano garantiza que tu servidor siga siendo rápido y responda bien para todos.

Calidad del servicio de asistencia y tiempo de respuesta

No se debe pasar por alto la calidad y la disponibilidad del servicio de atención al cliente a la hora de buscar el mejor alojamiento para servidores dedicados de videojuegos. Anfitrión Havoc es el más rápido aquí, con tiempos de respuesta a los tickets que suelen ser inferiores a 10 minutos. Si prefieres el chat en vivo para consultas rápidas, tanto BisectHosting and Apex Hosting Ofrecemos asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin embargo, no todos los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos ofrecen la misma disponibilidad de asistencia técnica. Nodecraft solo ofrece asistencia de 11:30 a. m. a 8:00 p. m. (hora central), lo que puede suponer un gran problema para los jugadores que se encuentran fuera de EE. UU. si se produce un fallo del servidor por la noche.

Antes de contratar el mejor servicio de alojamiento para servidores de juegos, Prueba a enviar una pregunta rápida sobre el servicio de preventa para poner a prueba la atención al cliente. Su rapidez y amabilidad te dan una idea de cómo gestionarán un problema real con el servidor en el futuro.

Asistencia para moderadores y acceso técnico

Los mods pueden modificar la jugabilidad, añadir contenido y mejorar el rendimiento. Los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos facilitan la instalación de mods, pero te ofrecen un control avanzado en caso de que sea necesario.

Busca proveedores de alojamiento de servidores de juegos online que ofrezcan instalaciones con un solo clic de Steam Workshop y acceso FTP/SFTP para subidas manuales. También es importante que el proveedor de alojamiento es compatible con el marco de plugins específico de tu juego, como Oxide para Tranquilidad y BepInEx para Valheim.

Hay diferentes servidores que ofrecen herramientas útiles para los modders. GTXGaming incluye un actualizador automático de mods, mientras que BisectHosting es compatible con Workshop Collections para instalar varios mods a la vez. Apex Hosting and Anfitrión Havoc ambos permiten el acceso por FTP para ArkAPI, mientras queAlojamientos web te da acceso completo de root para que puedas ejecutar cualquier mod o framework que permita el juego.

Disponer del acceso técnico adecuado, incluso en el caso de servidores dedicados para juegos económicos, te permite personaliza tu mundo tal y como tú quieras sin ningún tipo de complicaciones.

Veredicto final: ¿qué proveedor de alojamiento de servidores de juegos deberías elegir?

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes un resumen rápido de las mejores opciones de alojamiento de servidores de juegos de nuestra lista y lo que destaca cada una. Si ya sabes que quieres el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados para una necesidad concreta, esta guía te facilitará mucho la elección:

El mejor alojamiento de servidores de juegos en general → Alojamientos web . Procesadores AMD EPYC, Kodee AI, garantía de devolución del dinero de 30 días, acceso root completo, más de 100 juegos.

Procesadores AMD EPYC, Kodee AI, garantía de devolución del dinero de 30 días, acceso root completo, más de 100 juegos. Ideal para configuraciones avanzadas → GTXGaming . Actualizador automático de mods, compatibilidad con el complemento Beyond-API, 28 ubicaciones.

Actualizador automático de mods, compatibilidad con el complemento Beyond-API, 28 ubicaciones. Ideal para principiantes → BisectHosting . Panel de Starbase, 21 ubicaciones, tiempo medio de respuesta a las solicitudes de asistencia de 15 minutos, Instance Manager.

Panel de Starbase, 21 ubicaciones, tiempo medio de respuesta a las solicitudes de asistencia de 15 minutos, Instance Manager. Ideal para Minería, artesanía en concreto → Shockbyte . Confianza desde 2013, espacio en disco ilimitado en Minería, artesaníaplanes, reembolso sencillo y sin complicaciones.

Confianza desde 2013, espacio en disco ilimitado en Minería, artesaníaplanes, reembolso sencillo y sin complicaciones. Lo mejor para una atención al cliente rápida → Anfitrión Havoc. Tiempo medio de respuesta a las incidencias inferior a 10 minutos, agrupación automática gratuita en clústeres Ark y garantía de satisfacción de 72 horas.

Entre los principales proveedores de alojamiento de servidores de juegos en línea de la actualidad, Alojamientos webdestaca como la mejor opción global gracias a sus buenos resultados en esos aspectos. Ofrece un hardware potente, planes claros, una amplia biblioteca de juegos y un panel de control fácil de usar. Además, cuenta con un excelente servicio de atención al cliente y una política de reembolso sólida, lo que la convierte en una opción segura para la mayoría de los usuarios.

Antes de comprometerte, Comprueba siempre los planes específicos de tu partida. Los requisitos de RAM pueden variar mucho, los modelos de precios influyen en los costes reales y los plazos de reembolso oscilan entre las 24 horas y los 30 días. Dedicar tiempo a revisar estos detalles y compararlos con detenimiento te ayudará a elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos.

★ El mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos en general Alojamientos web Prueba Hostinger

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