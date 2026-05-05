Los 10 mejores servicios de alojamiento de servidores para ARK en 2026

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Si estás listo para convertir tu grupo en privado, encontrar el mejor ARK Lo primero que tienes que resolver es el alojamiento del servidor. Alquilar un servidor dedicado para ARK: Supervivencia Evolucionada te ofrece un control total sobre los mods, las tasas de domesticación, los límites de jugadores y las reglas personalizadas, aspectos que simplemente no se pueden modificar en los servidores oficiales.

El juego sigue atrayendo a decenas de miles de jugadores simultáneos en Steam, y la demanda de ARK: Supervivencia El alojamiento de servidores se mantiene sólido independientemente del tamaño de la tribu. Al comparar opciones, la mayoría de los jugadores buscan lo mismo: baja latencia, suficiente margen de RAM, un buen soporte para mods (SteamTaller yARK API/Más allá de la API) y un panel de control fácil de usar.

Esta guía recoge los 10 mejores ARK: Supervivencia Evolucionada Selección de servicios de alojamiento web, todos probados directamente, con comparativas según distintos casos de uso – configuraciones económicas, montajes con muchos mods, comunidades numerosas, principiantes y juego cruzado con consolas. También explica cómo poner en marcha un servidor dedicado en ARK, cuánto pagarás realmente en cada nivel, qué proveedores ofrecen pruebas gratuitas de verdad y qué debes comprobar antes de contratar un servicio de alojamiento web.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de ARK

Lo mejorARK Opciones de alojamiento web clasificadas por tipo de uso:

GTXGaming– Lo mejorARK Alojamiento de servidores para configuraciones avanzadas y entornos con gran cantidad de mods HostHavoc– Lo mejorARK Alojamiento web para una asistencia rápida y automática ARKagrupación GPortal– Lo mejorARK Alojamiento de servidores para una mayor flexibilidad en las partidas y colaboración oficial con Studio Wildcard PebbleHost– La mejor opción económicaARK Alojamiento de servidores para comunidades pequeñas BisectHosting – El mejor alojamiento de servidores ARK para principiantes, con un panel intuitivo y 21 ubicaciones en todo el mundo Shockbyte– Lo mejorARK Alojamiento web para marcas de confianza y grandes empresas consolidadas ARKcomunidades Apex Hosting – El mejor alojamiento de servidores de ARK para comunidades grandes con plazas ilimitadas para jugadores Nodecraft– Lo mejorARK Alojamiento de servidores para comunidades de cambio de juegos y multijuego Nitración– Lo mejorARK alojamiento web para Xbox and PlayStation ARK servidores dedicados SparkedHost – La mejor opción económica con una sólida protección contra ataques DDoS

1. GTXGaming [El mejor alojamiento de servidores ARK para configuraciones avanzadas y entornos con gran cantidad de mods]

GTXGaming funciona desde 2007-2008 y es el más completo y el mejor ARK opción de alojamiento web de esta lista. El panel de control cubre prácticamente todas las ARK parámetros (tablas de balizas, multiplicadores, configuraciones de aparición de dinosaurios y semillas de mapas personalizadas), lo que lo convierte en la mejor opción ARK: Supervivencia Evolucionada opción de alojamiento web ideal para administradores que utilizan sistemas económicos personalizados, plugins de gestión de tribus o ARK Tienda.

Prueba en Ragnarok con 15 jugadores activos y una pila de 20 módulos, la experiencia fue notablemente más fluida que la de varios competidores más caros, especialmente durante los eventos de domesticación de dinosaurios, cuando los picos de RAM provocan pequeños tirones en los nodos con poca potencia.

El hardware cuenta con procesadores Ryzen 9 7950X en los nodos principales, Ryzen 9 5950X e i7 en los demás, memoria DDR5 y 28 centros de datos repartidos por todo el mundo. El panel personalizado basado en TCAdmin permite seleccionar mapas, gestionar mods, utilizar RCON, programar mensajes y configurar los desplazamientos entre zonas, Todo ello se puede poner en marcha en menos de 5 minutos. Administradores que buscan información sobre cómo gestionar un servidor dedicado en ARK quienes busquen un juego con compatibilidad total con mods encontrarán GTXGamingEl panel de… reduce considerablemente la curva de aprendizaje.

La compatibilidad con Beyond-API con un solo clic, un actualizador automático de mods y la agrupación de clústeres entre servidores sin límites y gratuita son características exclusivas de GTXGamingen esta lista.Para los administradores que necesitan las tres cosas, es la mejor opción ARK: Supervivencia Evolucionada Elección del alojamiento web. Por otro lado, este alojamiento es para PC (Steam/Épico) únicamente;Nitración tiene exclusividad para consolas. Los 8 GB de RAM son el mínimo para la versión básica ARK: Supervivencia Alojamiento de servidores; Genesis 2 y Lost Island requieren al menos 14 GB. Los precios están en libras esterlinas, así que comprueba el equivalente en dólares estadounidenses antes de realizar el pedido.

Destinado a ordenadores personalesARK: Supervivencia alojamiento web en GTXGaming desde 9,99 £ al mes. Calcula el precio y comprueba si es la mejor opción ARK Comprueba el precio del alojamiento web en tu región antes de realizar la compra.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Servidor básico del juego ARK 9,99 £ al mes Mensual 8 GB de RAM | 10 ranuras | 100 GB NVMe Solo para PC | Todos los mapas | Beyond-API | Actualizador automático de mods | Viajes entre mundos Servidor de juego ARK de tamaño mediano 18,98 £ al mes Mensual 14 GB de RAM | 10 ranuras | 100 GB NVMe Solo para PC | Genesis 2 / Lost Island compatible | Beyond-API | Viajes entre mundos Gran servidor del juego ARK 32,98 £ al mes Mensual 14 GB de RAM | 40 ranuras | 100 GB NVMe Solo para PC | High-pop | Beyond-API | Cross-travel

Todos los precios en libras esterlinas (GBP) proceden de gtxgaming.co.uk a fecha del 1 de abril de 2026. El equivalente en dólares estadounidenses (USD) varía en función de las fluctuaciones del tipo de cambio.

Pros Contras ✅ Beyond-API con un solo clic (único en esta lista) ✅ Actualizador automático de mods (único en esta lista) ✅ Agrupación por clústeres con tráfico cruzado ilimitado y gratuito ✅ 28 centros de datos en todo el mundo, hardware DDR5 ✅ Garantía de devolución del dinero de 24 horas ❌ Solo para PC, no es compatible con consolas ❌ Precios en libras esterlinas; por favor, convierte el importe antes de realizar el pedido ❌ 8 GB de memoria base es muy poco para Genesis 2 ❌ Los tiempos de respuesta del chat en vivo varían ❌ El plan básico no es adecuado para configuraciones modificadas

★ El mejor alojamiento de servidores ARK para configuraciones avanzadas GTXGaming Prueba GTXGaming

2. HostHavoc [El mejor alojamiento de servidores ARK para una asistencia rápida y la creación automática de clústeres ARK]

HostHavoc se ha labrado su reputación en torno a un único indicador: el tiempo de respuesta del servicio de asistencia, lo que la convierte en una de las mejores ARK proveedores de alojamiento web. Tiempo medio de respuesta a los tickets inferior a 10 minutos, gratuito y automático ARK La agrupación a través de un único ticket de asistencia y el hardware gestionado por la propia empresa son sus principales puntos fuertes, y en las pruebas, ese tiempo de respuesta se mantuvo constante incluso durante las horas punta del viernes por la noche, cuando comienzan las guerras de tribus.

Este es el correcto ARK: Supervivencia opción de alojamiento web para grandes servidores de PvP y operadores de clústeres con múltiples mapas donde los tiempos de inactividad durante las sesiones activas tienen consecuencias reales. Eso es lo que distingue a los que son realmente los mejores ARK servicios de alojamiento de servidores para operaciones en clúster ofrecidos por proveedores que solo admiten la formación de clústeres sobre el papel. HostHavoc En la página de precios se indica expresamente que «Genesis 2» y «Lost Island» requieren 16 GB de RAM; una clara señal de que son conscientes de la realidad ARK problemas de administración.

El hardware funciona con CPU Xeon y Ryzen de fabricación propia, memoria DDR4/DDR5 y unidades SSD NVMe, y se ha confirmado la compatibilidad con el complemento ARK API a través de FTP. Al no haber intermediarios que actúen como revendedores de servicios en la nube, se consigue una latencia menor y más estable para ARK: Supervivencia Alojamiento de servidores. Ubicaciones: Nueva York, Montreal, Dallas, Chicago, Los Ángeles, Londres, Ámsterdam, Núremberg (las plazas de Atlanta y Fráncfort estaban agotadas en el momento de la revisión), Singapur y Sídney. PC (Steam/Épico) únicamente, garantía de 72 horas.

Por el lado negativo, el plan mínimo es de 30 ranuras —no hay planes más reducidos— y la atención al cliente solo se presta a través de tickets, sin chat en vivo. En cuanto a los precios, cabe destacar que, en el momento de la reseña, estaba activo un código promocional de SPRING con un 10 % de descuento. Dado que las tarifas promocionales no duran para siempre, comprueba los precios actuales antes de comprar; esa es la única forma fiable de saber cuánto cuesta un ARK servidor a la tarifa que se te cobrará realmente a partir del segundo mes.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 30 plazas – Mensual 15,00 $ al mes Mensual SSD NVMe | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbps Solo para PC | Todos los mapas | API de ARK a través de FTP | Agrupación automática 30 plazas – Trimestral 14,25 $ al mes Trimestral (ahorra un 5 %) El mismo hardware Solo para PC | Todos los mapas 30 plazas – 6 meses 13,80 $ al mes Cada seis meses (ahorra un 8 %) El mismo hardware Solo para PC | Todos los mapas 30 plazas – Anual 13,20 $ al mes Anualmente (ahorra un 12 %) El mismo hardware Solo para PC | Todos los mapas Plazas adicionales (35-100) Deslizador (0,50 $ por ranura, base) Mensual+ Mismo hardware | Ranuras configurables Solo para PC | Hasta 100 ranuras | Genesis 2 requiere 16 GB de RAM adicional

Todos los precios están en dólares estadounidenses (USD) y proceden de hosthavoc.com a fecha del 1 de abril de 2026. En el momento de la publicación de esta reseña, está activa la promoción de primavera del 10 %; compruébala antes de realizar la compra.

Pros Contras ✅ Tiempo medio de respuesta a las solicitudes inferior a 10 minutos ✅ Agrupación automática y gratuita de ARK ✅ Hardware gestionado por nosotros mismos, no somos un revendedor de servicios en la nube ✅ Garantía de satisfacción de 72 horas ✅ Requisitos de RAM de Genesis 2 indicados en la página de precios ❌ Mínimo 30 plazas; no hay opciones con menos plazas ❌ Asistencia solo a través de tickets, sin chat en vivo ❌ En el momento de la revisión, las entradas para algunas localidades ya se habían agotado ❌ Precio inicial más elevado que el de las opciones económicas ❌ Genesis 2 requiere una ampliación de 16 GB de RAM

★ El mejor alojamiento de servidores ARK en cuanto a asistencia técnica y clústeres HostHavoc Prueba HostHavoc

3. GPortal [El mejor alojamiento de servidores ARK por su flexibilidad en las ranuras y su colaboración oficial con Studio Wildcard]

GPortales un sitio web oficialEstudio Comodín socio con licencia, cuyos servidores aparecen en el juego ARK navegador; una distinción importante para las comunidades que importan partidas guardadas oficiales (se requiere un mínimo de 20 ranuras). Para obtener la mejor ARK un servicio de alojamiento web que cuenta con el respaldo de una institución de confianza, GPortal ofrece acceso directo a información sobre actualizaciones de videojuegos que ningún proveedor convencional puede igualar.

A 5,64 dólares por 3 días, GPortal ofrece la prueba previa a la compra más accesible de esta lista. Los jugadores que comparan ARK: SupervivenciaLos proveedores de alojamiento de servidores pueden comprobar la latencia, la carga de los mapas y la calidad de la configuración antes de invertir en una suscripción completa; y para aquellos que aún están aprendiendo a gestionar un servidor dedicado en ARK, la prueba sirve al mismo tiempo como introducción práctica al panel sin que ello suponga ningún riesgo financiero a largo plazo. GPortal también es una apuesta segura para el mejor ARK: Supervivencia Evolucionada Alojamiento de servidores para comunidades que dan prioridad a la condición de servidor oficial.

El hardware utiliza procesadores Intel con almacenamiento SSD HPE 3PAR, protección DDoS multicapa Bulwark™ y Corero, y almacenamiento ilimitado para mods a través de SteamTaller, yintercambio entre servidores vinculados. Las tragaperras varían entre 10 y 64 en 11 regiones de todo el mundo. PC (Steam) únicamente, facturación prepagada a 30/90 días.

La facturación por periodos puede resultar poco intuitiva para la planificación del presupuesto mensual; ASA requiere un producto VPS independiente al margen de estos planes de Gamecloud, y el cambio de Gamecloud tiene restricciones de arquitectura, lo que significa que No todos los juegos son intercambiables. DeXbox or PlayStation asistencia para cualquiera de estos planes.

Los jugadores que deseen aclarar la compatibilidad de la plataforma antes de realizar la compra deben consultar if ARK: Supervivencia Evolucionada es multiplataformaprimero.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 30 días / 10 plazas 15,82 $ por cada 30 días Período de prepago de 30 días Intel | SSD HPE 3PAR | DDoS Bulwark™ + Corero 10 plazas | Solo para PC | Todos los mapas de ARK | Gamecloud | Socio oficial 90 días / 10 plazas (superventas) 42,71 $ por cada 90 días Tarifa prepago de 90 días Intel | SSD HPE 3PAR | DDoS Bulwark™ + Corero 10 tragaperras | Solo para PC | El plan de suscripción con la mejor relación calidad-precio | Gamecloud 90 días / 20 plazas 62,74 $ por cada 90 días Tarifa prepago de 90 días Intel | SSD HPE 3PAR | DDoS Bulwark™ + Corero 20 ranuras | Solo para PC | Imprescindible para importar partidas guardadas oficiales | Gamecloud Prueba de 3 días Desde 5,64 $ Prueba prepagada de 3 días Intel | SSD HPE 3PAR | DDoS 10 tragaperras | Solo para PC | Prueba sin compromiso Configuración personalizada Configurable a través del flujo de pedidos Configurable Intel | SSD HPE 3PAR | DDoS 10-64 jugadores | Solo para PC | Gamecloud

Todos los precios están en dólares estadounidenses y proceden de g-portal.com a fecha del 1 de abril de 2026.

Pros Contras ✅ Socio oficial con licencia de Studio Wildcard ✅ Prueba de 3 días desde 5,64 $ ✅ Gamecloud: más de 100 juegos en un único fondo común ✅ Bulwark™ + Corero: protección multicapa contra ataques DDoS ✅ 11 regiones del mundo ❌ Facturación por periodo, no por mes natural ❌ Solo para PC, no para Xbox ni PS ❌ ASA requiere un producto VPS independiente ❌ Se requiere un mínimo de 20 espacios para importar partidas guardadas oficiales ❌ El cambio de Gamecloud tiene restricciones de arquitectura

★ El mejor alojamiento de servidores ARK por su flexibilidad en el número de ranuras GPortal Prueba GPortal

4. PebbleHost [El mejor alojamiento de servidores ARK económico]

PebbleHost ocupa un nicho que la mayoría de las reseñas de alojamiento subestiman; realmente asequible, el mejor ARK Alojamiento web sin los recortes de calidad que suele conllevar. Por 11,99 $ al mes por 30 ranuras, ofrece un procesador Xeon E5-1630v3 a 3,7 GHz, 7 GB de RAM DDR4 ECC, almacenamiento SSD ilimitado y protección contra DDoS de 160 Gb/s, capaz de gestionar sin problemas un servidor de «Island» modificado para entre 8 y 15 jugadores. Para quien se pregunte cuánto cuesta un ARK Para quienes buscan un servidor con un presupuesto ajustado, los 11,99 $ al mes es, sin duda, el precio más bajo de esta lista por 30 plazas. Las comunidades que den prioridad a la relación calidad-precio sin renunciar a la fiabilidad encontrarán aquí la mejor opción. ARK La mejor opción de alojamiento web en este rango de precios.

Pruebas en Ragnarok con 12 mods, la experiencia fue estable, confirmando ese presupuesto ARK: SupervivenciaEl alojamiento de servidores puede ofrecer un rendimiento sólido. El panel Pterodactyl modificado ofrecía unas prestaciones sorprendentemente buenas para su precio, con un instalador y desinstalador automático de módulos, copias de seguridad automáticas cada 7 días, acceso completo por FTP y análisis de recursos en tiempo real. ARK Se ha confirmado la compatibilidad con la API a través de FTP; se puede acceder a la demostración del panel en demo.pebblehost.com. Las ubicaciones abarcan el Reino Unido, EE. UU. y Australia, para PC (Steam) únicamente.

El Xeon E5-1630v3 es una arquitectura más antigua (de alrededor de 2013-2014) y se sitúa por debajo del hardware Ryzen 9 en las opciones de gama alta, lo que afecta a la uniformidad de la frecuencia de tictac bajo una gran carga de domesticación de dinosaurios. Sin chat en vivo, sin cambio de juego y sin ARK compatibilidad con la agrupación.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas ARK – 30 ranuras 11,99 $ al mes Mensual 7 GB de DDR4 ECC | 30 ranuras | SSD sin límite de tráfico Solo para PC | Todos los mapas | API de ARK vía FTP | Copias de seguridad cada 7 días | Protección contra DDoS de 160 Gb/s ARK – 50 ranuras 19,99 $ al mes Mensual 8 GB de DDR4 ECC | 50 ranuras | SSD sin límite de tráfico Solo para PC | Todos los mapas | API de ARK vía FTP | Copias de seguridad cada 7 días | Protección contra DDoS de 160 Gb/s ARK – 70 ranuras (aprox.) ~24,99 $ al mes Mensual 10 GB de DDR4 ECC | 70 ranuras | SSD sin límite de tráfico Solo para PC | Consulta el precio exacto en pebblehost.com/game/ark ARK – 100 ranuras (aprox.) ~29,99 $ al mes Mensual 12 GB de DDR4 ECC | 100 ranuras | SSD sin límite de tráfico Solo para PC | Consulta el precio exacto en pebblehost.com/game/ark

Se trata de un precio estimado para los planes superiores; compruébalo en pebblehost.com/game/ark antes de realizar la compra.

Pros Contras ✅ El precio más bajo confirmado: 11,99 $ al mes ✅ Copias de seguridad automáticas cada 7 días sin coste alguno ✅ Protección contra ataques DDoS de 160 Gb/s a un precio de entrada ✅ Almacenamiento SSD ilimitado ✅ Demostración del panel público disponible ❌ Hardware Xeon más antiguo, límite inferior de frecuencia de reloj ❌ Solo Reino Unido, EE. UU. y Australia; no hay cobertura global ❌ No hay chat en vivo ❌ No es compatible con la agrupación en clústeres de ARK ❌ No se puede cambiar de juego

★ El mejor alojamiento de servidores ARK económico PebbleHost Prueba PebbleHost

5. BisectHosting [El mejor alojamiento de servidores ARK para principiantes y una configuración intuitiva]

Lo mejorARK La mejor opción de alojamiento web para principiantes es BisectHosting, donde el panel Starbase sigue siendo realmente accesible para los nuevos propietarios de servidores, al tiempo que ofrece RCON, editores de configuración y funciones con un solo clic ARK clústeres y FTP para administradores con experiencia. Con 21 centros en todo el mundo (la red más amplia de esta lista) y un servicio de chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo medio de respuesta de 15 minutos, ofrece un alcance geográfico y una accesibilidad al servicio de asistencia mejores que cualquier otra opción de esta lista. Esa presencia global proporciona BisectHosting una ventaja real en cuanto a la latencia en ARK: Supervivencia Alojamiento de servidores para tribus repartidas por varios continentes.

BisectHosting también se mostró muy crítico con la Nitración acuerdo de exclusividad para ARK: Supervivencia Ascendida, lo que refuerza su posicionamiento como la mejor opción para los jugadores ARK: Supervivencia Evolucionada Elección de un servicio de alojamiento web.

El hardware utiliza unidades SSD NVMe en América del Norte, la Unión Europea, Australia y Asia-Pacífico, con Steam/Épico Juego multiplataforma confirmado, protección contra ataques DDoS incluida y un subdominio personalizable gratuito en todos los planes.Solo para PC, noXbox/PlayStationasistencia.

Los precios del control deslizante son dinámicos, por lo que para conocer los costes exactos es necesario visitar BisectHostingdirectamente en el sitio web de . El periodo de retención de las copias de seguridad es de 3 días, inferior al PebbleHost«El periodo de prueba de 7 días, así como las funciones de cambio de juego de BisectOne y BisectBoost CPU, son complementos de pago. Los jugadores que ya estén familiarizados con Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor verá que la lógica del panel se transfiere directamente.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 10 GB – El Plan Isla 29,99 $ al mes Mensual (26,99 $ trimestral | 25,49 $ semestral | 23,99 $ anual) 10 GB NVMe | 1-25 jugadores | Protección contra DDoS | Copias de seguridad cada 3 días | 21 ubicaciones Solo para PC | Juego cruzado entre Steam y Epic | Agrupación en ARK | Todos los mapas 14 GB – Plan de mapas DLC (el más popular) 41,99 $ al mes Mensual (37,79 $ trimestral | 35,69 $ semestral | 33,59 $ anual) 14 GB NVMe | 26-50 jugadores | DDoS | Copias de seguridad cada 3 días | 21 ubicaciones Solo para PC | Genesis 2 / Lost Island compatible | Agrupación en ARK 16 GB – Plan de mapas modificados 47,99 $ al mes Mensual (43,19 $ trimestral | 40,79 $ semestral | 38,39 $ anual) 16 GB NVMe | 51-70 jugadores | DDoS | Copias de seguridad cada 3 días | 21 ubicaciones Solo para PC | Mods pesados | Agrupación en ARK | La mejor relación calidad-precio para juegos modificados Personalizado (10-48 GB) Desde 29,99 $ al mes (3,00 $ por GB) Mensual / Trimestral / Semestral / Anual NVMe configurable | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Solo para PC | Configurable | Clústeres ARK

Todos los precios en USD de bisecthosting.com a fecha del 1 de abril de 2026. Trimestral: -10 %, semestral: -15 %, anual: -20 %.

Pros Contras ✅ Panel Starbase: el más adecuado para principiantes de esta lista ✅ 21 sedes en todo el mundo, la red más amplia de esta lista ✅ Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana; tiempo medio de respuesta: 15 minutos ✅ Juego cruzado entre Steam y Epic, agrupación de clústeres de ARK con un solo clic ✅ Más de 100 títulos para cambiar de juego ❌ BisectOne y BisectBoost son complementos de pago ❌ No es compatible con Xbox ni PS ❌ Intervalo de copias de seguridad de 3 días, más corto que el de PebbleHost ❌ Precios dinámicos, sin página de marketing con tarifas fijas ❌ Precio inicial más elevado que el de las opciones económicas

★ El mejor alojamiento de servidores ARK para principiantes BisectHosting Prueba BisectHosting

6. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores ARK para la confianza de la marca y la reputación de la comunidad]

Para lo mejorARK servicio de alojamiento web de una marca que cuenta con la confianza de la comunidad desde hace mucho tiempo, Shockbyte ha sido uno de los el mejor alojamiento para servidores de juegosdesde 2013, con más de 7.000 reseñas de cinco estrellas en un catálogo de más de 60 juegos, entre los que se incluyen ARK: Supervivencia Evolucionada.

Tres planes con nombre: Raptor, Sabertooth y Rex – se adaptan perfectamente a los distintos niveles de número de jugadores, lo que elimina las conjeturas a la hora de elegir una especialización. Esa simplicidad hace que Shockbyte una de las formas más sencillas de empezar con ARK: SupervivenciaAlojamiento de servidores para tribus de cualquier tamaño. Los veteranos, por su parte, obtienen lo que realmente quieren de los mejores ARK: Supervivencia Evolucionada Opción de alojamiento web en este nivel: Hardware fiable, disponibilidad constante y sin sorpresas en la factura a partir del segundo mes.

ARK La compatibilidad con Server Manager permite a los administradores avanzados ajustar con precisión las configuraciones de gameusersettings.ini y game.ini directamente desde un Windows herramienta de escritorio, más allá de lo que ofrecen la mayoría de los paneles.

El hardware cuenta con procesadores AMD EPYC, almacenamiento NVMe ilimitado, ancho de banda ilimitado y protección contra ataques DDoS de 480 Gbps en todos los planes. Steam/Épico Se confirma el juego cruzado; la oferta se amplía a más de 60 títulos; la facturación anual supone un ahorro del 25 %.

The Raptor Los 10 GB de RAM de este plan no alcanzan el nivel mínimo requerido para Genesis 2 y Lost Island; para esos mapas, es mejor empezar con el plan Sabertooth (12 GB). En el momento de la reseña, había una promoción del 30 % de descuento durante el primer mes, Por lo tanto, comprueba los precios actuales antes de elaborar el presupuesto. La garantía de devolución del dinero de 3 días es lo más parecido a una oferta gratuita que ofrece Shockbyte ARK prueba de alojamiento de servidores, y es tiempo suficiente para someter el rendimiento a pruebas de estrés con una carga real de jugadores. Ten en cuenta que no hay un servidor dedicado Xbox/PlayStation asistencia técnica para servidores.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Raptor 14,99 $ al mes (10,49 $ el primer mes: 30 % de descuento) Mensual (Anual: ~11,24 $ al mes, ahorra un 25 %) 10 GB de RAM | NVMe ilimitado | Protección contra DDoS de 480 Gbps Solo para PC | Número ilimitado de jugadores (aprox. 30) | Todos los mapas excepto Genesis 2 / Lost Island Sabertooth (El más popular) 29,99 $ al mes (20,99 $ el primer mes: 30 % de descuento) Mensual (Anual: ~22,49 $ al mes, ahorra un 25 %) 12 GB de RAM | NVMe ilimitado | Protección contra DDoS de 480 Gbps Solo para PC | Número ilimitado de jugadores (aprox. 70) | Todos los mapas | Compatible con Genesis 2 Rex 49,99 $ al mes (34,99 $ el primer mes: 30 % de descuento) Mensual (Anual: ~37,49 $ al mes, ahorra un 25 %) 16 GB+ de RAM | NVMe ilimitado | 480 Gbps de protección contra DDoS Solo para PC | Número ilimitado de jugadores (aprox. 125) | Todos los mapas | Mods de Heavy

USD de shockbyte.com el 01/04/2026. Oferta promocional del 30 % para el primer mes vigente en el momento de la reseña; compruébalo. Ahorro anual del 25 %.

Pros Contras ✅ Más de 7.000 valoraciones de cinco estrellas ✅ Protección contra ataques DDoS de 480 Gbps ✅ Almacenamiento NVMe ilimitado en todos los planes ✅ Compatibilidad con ARK Server Manager ✅ 25 % de descuento en los planes anuales ❌ Raptor está 10 GB por debajo del umbral de Genesis 2 ❌ Los precios promocionales pueden distorsionar la planificación presupuestaria ❌ Solo para PC, no para consolas ❌ El servicio de atención al cliente puede ralentizarse en horas punta

★ El mejor alojamiento de servidores ARK para reforzar la confianza y el valor de la marca Shockbyte Prueba Shockbyte

7. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores ARK para comunidades grandes con plazas ilimitadas para jugadores]

Apex Hosting destaca entre los mejores ARK Selección de servidores de alojamiento por una razón: plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, sin un límite máximo artificial de máquinas tragaperras a medida que crecen las comunidades. Esto elimina el cálculo del coste por máquina tragaperras que complica ARK: Supervivencialos precios del alojamiento web de la mayoría de los demás proveedores. Ambos ARK: Supervivencia Evolucionada and ARK: Supervivencia Ascendida son compatibles, lo que lo convierte en el único proveedor de esta lista que ofrece ambas versiones.

La serie EX cuenta con 4 vCores dedicados que alcanzan una frecuencia de hasta 4,8 GHz, lo que mejora directamente la estabilidad de la frecuencia de reloj durante las guerras tribales a gran escala – precisamente donde la frecuencia de la CPU es más importante para partidas de entre 50 y más de 100 jugadores ARK: Supervivencia servidor de alojamiento.

El hardware cuenta con un Ryzen 9 7950X (EE. UU.) o un Ryzen 7 5800X (Australia), almacenamiento NVMe y más de 20 ubicaciones en todo el mundo, con un panel personalizado accesible desde el móvil que incluye gestión de mods con un solo clic, cambio de mapas, API de ARK, RCON, conexión de clústeres y cambio de juego a más de 20 títulos.

El plan mínimo de 4 GB no es el más adecuado para la mayoría de los casos en la vida real ARK configuraciones;Utiliza el plan recomendado de 5 GB como referencia. A la hora de calcular el presupuesto, utiliza siempre la tarifa mensual a partir del segundo mes: la oferta promocional del primer mes es un descuento único, no el coste habitual. Dicho esto, el número ilimitado de puestos de jugador y el rendimiento de la CPU de la serie EX lo convierten en una opción muy atractiva. ARK: Supervivencia Evolucionada Opción de alojamiento de servidores para comunidades que han superado los límites de los planes con cupo de usuarios. Ten en cuenta que no hay un servidor dedicado Xbox or PlayStationasistencia.

Para los jugadores que estén comparando los estándares de alojamiento de juegos de supervivencia, el el mejorTranquilidadservidor de alojamiento Esta guía recoge criterios similares en cuanto a CPU y ranuras para servidores con gran volumen de usuarios.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 4 GB de RAM – Requisito mínimo para ARK: SE 14,99 $ al mes (11,24 $ el primer mes) Mensual (Precio: ~13,49 $/mes, ahorra un 10 %) 4 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Solo para PC | Sin límite de jugadores | Todos los mapas | Juego cruzado entre Steam y Epic 5 GB de RAM (recomendado) 18,75 $ al mes (14,06 $ el primer mes) Mensual (Precio: ~16,88 $ al mes, ahorra un 10 %) 5 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Solo para PC | Sin límite de jugadores | Todos los mapas | Recomendado por Apex 10 GB de RAM – Nivel avanzado / Todos los modpacks 35,00 $ al mes (26,25 $ el primer mes) Mensual (P: ~31,50 $/mes, ahorra un 10 %) 10 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Solo para PC | Compatible con Genesis 2 / Lost Island | Mods de gran tamaño | Clúster grande Personalizado Desde 1,49 $ al mes Mensual (facturación mensual) RAM totalmente configurable | NVMe | Ranuras ilimitadas Solo para PC | Configurable | Todos los mapas

USD de apexminecrafthosting.com el 1 de abril de 2026. La oferta promocional del primer mes se aplica únicamente a la primera factura. A partir del segundo mes se aplicará la tarifa habitual.

Pros Contras ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes ✅ Compatible con ASE y ASA ✅ Serie EX: 4 vCores dedicados a 4,8 GHz ✅ Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Más de 20 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ 4 GB como mínimo no es suficiente para la mayoría de las configuraciones de ARK ❌ Diferencia entre la tarifa del primer mes y la tarifa recurrente ❌ No es compatible con Xbox ni PS

★ El mejor alojamiento de servidores de ARK para comunidades grandes Apex Hosting Prueba Apex Hosting

8. Nodecraft [El mejor alojamiento de servidores ARK para comunidades multijuego y cambio de juego]

Nodecraft adopta un enfoque diferente al de los mejores ARK Alojamiento de servidores: está pensado para jugadores que no quieren limitarse a un solo juego, con ARK: Supervivencia el alojamiento de servidores como un componente más de un ecosistema más amplio que abarca múltiples juegos. La aplicación NodePanel 2 (iOS/Android) resuelve uno de los retos más prácticos a la hora de gestionar un servidor dedicado en ARK a distancia – Reinicio del servidor y gestión de jugadores desde el móvil, sin necesidad de navegador. Ese enfoque centrado en los dispositivos móviles lo convierte en el mejor ARK Opción de alojamiento de servidores para administradores que permanecen conectados fuera del horario de juego.

Guardar y cambiar El servicio de cambio de juegos incluye más de 53 títulos sin coste adicional: una tribu puede archivar su ARKmundo, correValheim para el invierno, y volver con el estado del mundo totalmente intacto. El hardware incluye un procesador AMD Ryzen 9 7950X, memoria RAM DDR5 ECC, número ilimitado de jugadores y 27 ubicaciones en todo el mundo en todos los planes Pro.

Nota crítica: Nodecraft Un poco NO es adecuado para ARK; el mundo persistente y la IA de los dinosaurios requieren un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y solo los planes Pro lo ofrecen. El servicio de asistencia está disponible únicamente de 11:30 a 20:00 (hora central), lo que supone un gran inconveniente para las comunidades de la UE y la región APAC.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Ventajas: 2 GB de RAM 9,98 $ al mes Mensual (3 meses: 8,98 $ | Anual: 7,98 $) 2 GB | SSD de 10 GB | Copia de seguridad en la nube de 20 GB Solo para PC | Número ilimitado de jugadores | Demasiado pequeño para la mayoría de las configuraciones de ARK Ventajas: 4 GB de RAM 19,98 $ al mes Mensual (3 meses: 17,98 $ | Anual: 15,98 $) 4 GB | SSD de 20 GB | Copia de seguridad en la nube de 40 GB Solo para PC | Sin límite de jugadores | ARK: Vanilla – Tribu pequeña Pro – 8 GB de RAM (mínimo para la versión modificada) 39,98 $ al mes Mensual (3 meses: 35,98 $ | Anual: 31,98 $) 8 GB | SSD de 40 GB | Copia de seguridad en la nube de 80 GB Solo para PC | Sin límite de jugadores | ARK con mods estándar Ventajas: 12 GB de RAM 59,98 $ al mes Mensual (3 meses: 53,98 $ | Anual: 47,98 $) 12 GB | SSD de 60 GB | Copia de seguridad en la nube de 120 GB Solo para PC | Genesis 2 / Lost Island compatible | Mods pesados Ventaja: 16 GB de RAM 79,98 $ al mes Mensual (3 meses: 71,98 $ | Anual: 63,98 $) 16 GB | SSD de 80 GB | Copia de seguridad en la nube de 160 GB Solo para PC | Gran comunidad | Conjunto completo de mods | Clúster Lite – 2 GB (Wake & Play) Desde 5,96 $ al mes Anual (aprox. 7,48 $ al mes) 2 GB | SSD | Entra en modo de hibernación cuando está inactivo NO recomendado para ARK: requiere un tiempo de actividad ininterrumpido

USD de nodecraft.com el 01/04/2026. Los planes Lite NO son aptos para ARK. 3 meses: -10 %, anual: -20 %.

Pros Contras ✅ Aplicación NodePanel 2 para iOS/Android ✅ Guardar y cambiar: más de 53 juegos para cambiar, gratis ✅ AMD Ryzen 9 7950X + memoria RAM DDR5 ECC ✅ 27 ubicaciones de servidores en todo el mundo ✅ Copia de seguridad en la nube incluida ❌ El servicio de atención al cliente está disponible de 11:30 a 20:00 (hora central) ❌ El plan Lite NO es adecuado para ARK ❌ Mínimo de 8 GB para ARK con mods a 39,98 $ al mes ❌ No es compatible con Xbox ni PS ❌ Mayor coste para una configuración mínima viable con modificaciones

★ El mejor alojamiento de servidores de ARK para comunidades multijuego Nodecraft Prueba Nodecraft

9. Nitración [El mejor alojamiento de servidores ARK para Xbox y PlayStation]

En lo que respecta a lo mejor ARK alojamiento de servidores para jugadores de consola, Nitracióndestaca por sí solo –Es el único proveedor de esta lista que ofrece soporte para servidores dedicados para Xbox One and PlayStation 4. Para cualquiera que esté averiguando cómo poner en marcha un servidor dedicado en ARK sin ordenador,Nitraciónes la única vía realista.

The WindowsGrandes/Xbox La aplicación permite a los jugadores de consola alquilar y gestionar servidores en menos de 15 minutos, No se necesita ordenador, navegador ni línea de comandos. Nitración también posee los derechos exclusivos de retransmisión comercial de ARK: Supervivencia Ascendida, que abarca tanto ARK varias generaciones en un solo lugar, lo que constituye la respuesta más clara para cualquiera que esté buscando información sobre cómo gestionar un servidor dedicado en ARK desde una consola.

El hardware cuenta con procesadores Xeon E5 v4 y almacenamiento SSD HPE 3PAR; es compatible con todos los DLC, permite el desplazamiento entre servidores vinculados y ofrece la posibilidad de cambiar de juego entre más de 100 títulos. iOS/Android Aplicación disponible, asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, facturación de la suscripción cada 30 días.

NitraciónEl monopolio de la consola de… implica que no hay competencia en los precios para Xbox/PlayStation ARK alojamiento, lo que eleva los costes por ranura por encima de las alternativas exclusivas para PC. Para quien se pregunte cuánto cuesta un ARK servidor en la consola, para responder hay que consultar las páginas de precios específicas de cada plataforma, ya que Xbox and PlayStation Los precios de los planes de tres niveles se fijan por separado de los planes para PC. El servicio de asistencia técnica ha recibido numerosas quejas de la comunidad por la lentitud en la respuesta y por problemas de facturación, por lo que registrar todas las transacciones. El acuerdo de exclusividad de la ASA sigue siendo objeto de polémica.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 10 tragaperras 16,19 $ por 30 días Suscripción de 30 días Xeon E5 v4 | SSD HPE 3PAR PC (Steam) | Compatible con CrossARK | Más de 100 juegos | Todos los DLC 16 tragaperras (las más populares) 20,99 $ por 30 días Suscripción de 30 días Xeon E5 v4 | SSD HPE 3PAR PC (Steam) | Compatible con CrossARK | Cambio de juego | Todos los DLC 32 tragaperras 39,49 $ por 30 días Suscripción de 30 días Xeon E5 v4 | SSD HPE 3PAR PC (Steam) | Compatible con CrossARK | Cambio de juego | Todos los DLC Personalizado Configurable 3 a 365 días de autonomía Xeon E5 v4 | SSD HPE 3PAR 10-200 plazas | Disponible para PC, Xbox One y PS4

USD según server.nitrado.net a fecha del 1 de abril de 2026 (se muestra la versión para PC/Tokio). Los precios para Xbox y PS se indican en páginas específicas para cada plataforma.

Pros Contras ✅ El único proveedor compatible con ARK para Xbox One y PS4 ✅ Servidor comercial exclusivo de ASA ✅ Aplicación de la Tienda Windows/Xbox para la configuración inicial de la consola ✅ Más de 100 juegos ✅ Aplicación para iOS/Android ❌ Monopolio de la plataforma, sin competencia en los precios de la consola ❌ Se ha informado ampliamente de que los tiempos de respuesta del servicio de asistencia son lentos ❌ Facturación cada 30 días, no por mes natural ❌ Tensiones en la comunidad en torno a la exclusividad de ASA ❌ Mayor coste por plaza en comparación con las selecciones exclusivas para PC

★ El mejor alojamiento de servidores de ARK para Xbox y PlayStation Nitración Prueba Nitrado

10. SparkedHost [La mejor opción económica con una sólida protección contra ataques DDoS]

SparkedHost concluye esta selección ARK Lista de servidores de alojamiento como opción económica y competitiva con una característica que destaca por encima de su rango de precios: mitigación de ataques DDoS de nivel empresarial en todos los planes sin coste adicional, un factor diferenciador significativo para ARK Comunidades de PvP que se convierten en objetivo durante los eventos de incursión. Nombres de planes extraídos del juego ARKrecursos –Paja, Madera, Piedra, Piedra, Metal, Cristal – indica que este servidor está dirigido específicamente a las comunidades de juegos de supervivencia.

Tres niveles transparentes de hardware cubren Presupuesto (CPU compartida, SSD) Empresa (núcleo dedicado, NVMe), y Extremo (NVMe de alto rendimiento, Game Vault), todos ellos equipados con el Apollo Panel y Steam Taller, compatibilidad con la API de ARK, copias de seguridad automáticas, RCON y plazas ilimitadas para jugadores. Configuración en menos de 5 minutos, ubicaciones en EE. UU. y la UE confirmadas, all ARK compatible con mapas y DLC, PC (Steam/Épico) únicamente.

The Presupuesto Este nivel utiliza un SSD estándar, lo cual es suficiente para la versión básica ARK: Supervivencia alojamiento web, pero Empresa NVMe es lo mínimo que debe tener cualquier servidor modificado. Se trata de un proveedor más pequeño con menos opiniones de la comunidad que las principales opciones de esta lista. No Xbox or PlayStationasistencia.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Económico – Teja de paja (el más vendido) 8,00 $ al mes | Trimestral: 7,60 $ | Semestral: 7,04 $ | Anual: 6,40 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 8 GB de RAM | SSD de 50 GB – NO NVMe 5-10 jugadores recomendados | Solo versión básica | Solo para PC Económico – Madera 12,00 $ al mes | Trimestral: 11,40 $ | Semestral: 10,56 $ | Anual: 9,60 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 12 GB de RAM | 50 GB de SSD – NO NVMe 10-15 jugadores recomendados | Solo versión básica | Solo PC Enterprise – Flint (Éxito de ventas) 18,00 $ al mes | Trimestral: 17,10 $ | Semestral: 15,84 $ | Anual: 14,40 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 8 GB de RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 15-25 jugadores recomendados | Se admiten mods | Solo para PC Empresa – Piedra 28,00 $ al mes | Trimestral: 26,60 $ | Semestral: 24,64 $ | Anual: 22,40 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 12 GB de RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 25-30 jugadores recomendados | Solo para PC Extreme – Metal (Éxito de ventas) 40,00 $ al mes | Trimestral: 38,00 $ | Semestral: 35,20 $ | Anual: 32,00 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3 núcleos | 10 GB de RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 30-50 jugadores recomendados | Solo para PC Extreme – Crystal 52,00 $ al mes | Trimestral: 49,40 $ | Semestral: 45,76 $ | Anual: 41,60 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3 núcleos | 14 GB de RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 50 juegos recomendados | Solo para PC

USD de sparkedhost.com el 1 de abril de 2026 (Miami, Florida). Trimestral: -5 %, semestral: -12 %, anual: -20 %.

Pros Contras ✅ Protección contra ataques DDoS de nivel empresarial en todos los planes sin coste adicional ✅ Precio de salida a partir de 8,00 $ al mes ✅ Nombres de planes inspirados en ARK, centrados en la supervivencia ✅ Configuración en menos de 5 minutos ✅ Niveles Enterprise/Extreme NVMe disponibles ❌ La gama económica es SSD, no NVMe ❌ Proveedor más pequeño, con menos reseñas que las principales opciones ❌ No es compatible con la agrupación en clústeres de ARK ❌ No es compatible con Xbox ni PS ❌ El nivel de SSD económico no es adecuado para ARK con mods

★ El mejor alojamiento para ARK a un precio asequible con protección DDoS de nivel empresarial SparkedHost Prueba SparkedHost

Tabla comparativa de proveedores

Si has echado un vistazo rápido a las reseñas y aún no tienes claro qué opción elegir, esta es la tabla que debes guardar en tus favoritos. En ella se comparan todos los proveedores en las características que realmente importan para ARK: SupervivenciaAlojamiento de servidores: RAM, ranuras, panel de control, clústeres, asistencia técnica por consola y mucho más. Para quienes aún estén buscando la mejor opción ARK Selección de servidores de alojamiento según el caso de uso; en la última fila se indica el proveedor que mejor se adapta a cada situación.

Característica GTXGaming HostHavoc GPortal PebbleHost BisectHosting Shockbyte Apex Hosting Nodecraft Nitración SparkedHost Precio de salida 9,99 £ al mes (Básico, 10 plazas) 15,00 $ al mes (30 plazas) 15,82 $/30 días (10 plazas) 11,99 $ al mes (30 plazas) 29,99 $ al mes (10 GB) 14,99 $ al mes (Raptor) 14,99 $ al mes (4 GB) 9,98 $ al mes (Pro 2 GB) 20,99 $/30 días (16 plazas) 8,00 $ al mes (plan económico) RAM 8-14 GB NVMe (sin especificar) Sin especificar 7-12 GB de DDR4 10–16+ GB NVMe 10–16+ GB NVMe 4–32 GB 2–16 GB de DDR5 SSD Xeon E5 v4 8-14 GB Plazas para jugadores 10–250+ 30–100 10–64 30–100 Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 10–200 5–50 Panel de control Personalizado/TCAdmin TCAdmin v2 GPortal Web Pterodáctilo personalizado Base estelar Shockbyte personalizado Apex personalizado NodePanel 2 Nitrado Web Apolo Soporte técnico ✓ Completo + Más allá de la API ✓ Full + API de ARK ✓ Taller ✓ Completo ✓ Completo ✓ Completo ✓ Completo ✓ Completo ✓ Completo ✓ Completo Actualizador automático ✓ Característica exclusiva ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Complemento Beyond-API ✓ con un solo clic ✓ FTP ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Protección contra ataques DDoS ✓ Empresa ✓ Empresa ✓ Bulwark+Corero ✓ 160 Gb/s ✓ Incluido ✓ 480 Gbps ✓ Incluido ✓ Incluido ✓ Hardware ✓ Empresa Agrupación ARK ✓ Gratis ✓ gratuito ✓ ✗ ✓ con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Ubicaciones de los servidores 28 en todo el mundo 12 ubicaciones 11 regiones Reino Unido/EE. UU./Australia 21 a nivel mundial Varios a nivel mundial Más de 20 en todo el mundo 27 a nivel mundial 9 regiones Miami y más allá Asistencia técnica para Xbox/PS ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✗ Solo para PC ✓ Xbox/PS4 ✗ Solo para PC Prueba gratuita / MBG Garantía de devolución de 24 horas Garantía de 72 horas 5,64 $ – Prueba de 3 días [verificar] MBG de 3 días MBG de 3 días [verificar] Prueba gratuita de 24 horas [verificar] ✗ Ideal para Configuraciones avanzadas + Más allá de la API Asistencia rápida + agrupación en clústeres Socio oficial + tragaperras Importe presupuestado Principiantes Confianza en la marca + valor Grandes comunidades Cambio de juego ARK para Xbox/PS4 Presupuesto + DDoS

Los precios de GTXGaming están expresados en libras esterlinas. Nitrado factura por periodos de 30 días. Apex muestra la tarifa recurrente a partir del segundo mes. Los precios de los planes superiores de PebbleHost son estimados.

Una selección rápida de lo mejor ARK Alojamiento de servidores por tipo de uso:

El mejor en general: GTXGaming – Beyond-API: actualizador automático de mods con un solo clic, compatible con todas las plataformas

GTXGaming – Beyond-API: actualizador automático de mods con un solo clic, compatible con todas las plataformas El mejor servicio de asistencia: HostHavoc – Tiempo de respuesta inferior a 10 minutos, agrupación automática gratuita, garantía de 72 horas

HostHavoc – Tiempo de respuesta inferior a 10 minutos, agrupación automática gratuita, garantía de 72 horas La mejor opción económica ARK: Supervivencia servidor de alojamiento: PebbleHost – 11,99 $ al mes, copias de seguridad cada 7 días, protección contra ataques DDoS de 160 Gb/s

PebbleHost – 11,99 $ al mes, copias de seguridad cada 7 días, protección contra ataques DDoS de 160 Gb/s Lo mejor para principiantes: BisectHosting – Mesa redonda de Starbase, 21 sedes, charla en directo de 15 minutos

BisectHosting – Mesa redonda de Starbase, 21 sedes, charla en directo de 15 minutos Ideal para comunidades grandes: Pico Alojamiento web – ranuras ilimitadas, vCores de la serie EX

Pico Alojamiento web – ranuras ilimitadas, vCores de la serie EX Ideal para consolas ARK: Nitración – único proveedor con Xbox/PlayStationapoyo

Comparativa de características del alojamiento de servidores ARK

Compatibilidad con complementos Beyond-API, un actualizador automático de mods y ARK La agrupación es una de las tres características que distinguen a los mejores ARK Selección de servidores de alojamiento de proveedores de alojamiento de juegos genéricos.

GTXGaming es el único proveedor de esta lista que cuenta con un actualizador automático de mods integrado y compatibilidad con Beyond-API con un solo clic. SoloNitraciónadmiteXbox One and PlayStation 4especializadoARK servidores: el resto de proveedores de esta lista solo son compatibles con PC. No hay chat en vivo en HostHavoc, GPortal, yPebbleHost, a pesar de los largos tiempos de respuesta de los tickets. PebbleHost and SparkedHostno tienenARK compatibilidad con la agrupación.

Los jugadores que estén familiarizados con los estándares de otros servidores de juegos de supervivencia pueden comparar ambos: el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento cubre criterios similares en cuanto a la compatibilidad con mods y el panel de control.

Para los jugadores interesados específicamente en comparar precios, el el más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento utiliza el mismo marco de evaluación y merece la pena leerlo junto con esta guía.

Característica GTX HH GP PH BH SB AH NC NIT SPKD Protección contra ataques DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ todas las noches ✓ ✓ 7 días ✓ 3 días ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mods con un solo clic ✓ ✓ ✓ Taller ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Juego cruzado entre Steam y Epic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia técnica para Xbox/PS ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ Subdominio gratuito ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Chat en vivo ✓ ✗ ✗ ✗ Discord ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ Cambio de juego ✓ ✗ ✓ Gamecloud ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ Taller de Steam ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Actualizador automático ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Agrupación ARK ✓ Gratis ✓ gratuito ✓ ✗ ✓ con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Complemento Beyond-API ✓ con un solo clic ✓ FTP ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GTX = GTXGaming, HH = HostHavoc, GP = GPortal, PH = PebbleHost, BH = BisectHosting, SB = Shockbyte, AH = Apex Hosting, NC = Nodecraft, NIT = Nitrado, SPKD = SparkedHost

Requisitos mínimos del servidor para ARK: Supervivencia Evolucionada

ARK es uno de los juegos de supervivencia que más recursos consume al alojarlo en un servidor, con unos requisitos de RAM muy superiores a Valheim or Conan Exiles. Es imprescindible comprender estas especificaciones antes de elegir cualquier ARK: Supervivencia plan de alojamiento web, especialmente para los mapas de Genesis 2 y Lost Island, que HostHavoc indica explícitamente en la página de precios que se necesitan 16 GB de RAM. La tabla siguiente recoge los requisitos de hardware para cada nivel de jugador en la versión estándar ARK: Supervivencia configuraciones de alojamiento de servidores.

Número de jugadores RAM Núcleos de la CPU Almacenamiento Notas De 1 a 10 jugadores 8 GB 2 o más colores SSD de más de 50 GB Versión mínima viable; solo mapas básicos De 10 a 30 jugadores 12-14 GB 4 o más colores SSD de más de 100 GB Compatible con mods; configuración básica recomendada para la mayoría de las tribus Entre 30 y 50 jugadores 16 GB 6 o más colores SSD de más de 150 GB Requisito para los mapas de Genesis 2 y Lost Island Entre 50 y 100 jugadores Entre veinte y veinticuatro gigabytes Más de 8 colores SSD de más de 200 GB Servidores con mucha afluencia; gran cantidad de mods; se recomienda el uso de clústeres

Cada mod supone una carga adicional para la RAM y la CPU; un servidor que ejecute 30 mods debería prever entre 4 y 8 GB adicionales respecto a la configuración básica. Los complementos Beyond-API/ARK API añaden una carga adicional para los sistemas económicos personalizados. Cada mapa de un clúster se ejecuta como una instancia de servidor independiente, por lo que un clúster de tres mapas requiere tres alquileres distintos. Este contexto es lo que hace que las tablas de precios resulten útiles para calcular cuánto cuesta un ARK servidor para tu configuración. Ajustar correctamente las especificaciones al número de jugadores es el punto de partida práctico para saber cómo gestionar un servidor dedicado en ARK de forma fiable.

ARK Los servidores suelen presentar fugas de memoria con el paso del tiempo; por ello, es habitual realizar reinicios programados cada 6-12 horas, Así que asegúrate de que todos los servidores de tu lista de candidatos incluyan una herramienta para reiniciar el sistema de forma programada.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento de servidores ARK adecuado

Lo mejorARK La elección del alojamiento web para tu comunidad depende de cinco factores: especificaciones de hardware, ubicación del servidor, facilidad de uso del panel de control, variedad de opciones de personalización y flexibilidad de facturación. Para los jugadores que se inician en ARK: Supervivencia alojamiento de servidores, preguntando cómo poner en marcha un servidor dedicado en ARK Por primera vez, revisar cada uno de estos puntos antes de realizar la compra evita los errores más comunes y costosos.

1. Rendimiento del servidor (RAM, CPU, SSD/NVMe)

8 GB de RAM es el mínimo imprescindible para cualquier dispositivo de gama alta ARK Configuración del servidor de alojamiento, con una recomendación práctica de entre 12 y 16 GB para la mayoría de las tribus en la práctica. «Génesis 2» y «Lost Island» requieren específicamente 16 GB; esto es imprescindible para esos mapas.

La velocidad de escritura NVMe influye directamente en el rendimiento del guardado del mundo; para archivos modificados de gran tamaño ARK En servidores con configuraciones complejas, se recomienda encarecidamente utilizar NVMe en lugar de SSD estándar. Esto influye directamente en cuánto cuesta un ARK un servidor por el que vale la pena pagar, ya que los planes con tecnología NVMe son más caros, pero la diferencia de rendimiento en los modelos modificados ARK: Supervivencia El alojamiento de servidores es una realidad.

2. Ubicaciones de los servidores

La proximidad a tu base de jugadores es el factor más importante en lo que respecta a la latencia. Una tribu de Norteamérica que juegue en un servidor alojado en Singapur tendrá un ping de entre 200 y 300 ms, lo que hace que los combates PvP sean prácticamente imposibles de jugar. Si tu clan está repartido por varias regiones, elige un servidor que cubra tanto Norteamérica como Europa – GTXGaming(28 en todo el mundo),BisectHosting(21 en todo el mundo),GPortal (11 regiones), y HostHavoc (12 ubicaciones) cumplen los requisitos. Comprueba si la ARK el nodo está disponible en tu región preferida, ya que algunos proveedores han agotado las plazas en algunas ubicaciones; HostHavoc Las entradas para Atlanta y Fráncfort estaban agotadas en el momento de la reseña.

3. Facilidad de configuración y panel de control

Para lo mejorARK En el ámbito del alojamiento web, un buen panel de control debe incluir un editor de configuración INI integrado y la instalación de módulos con un solo clic desde Steam Taller, cambio sencillo de mapas entre los DLC oficiales y una consola RCON que funciona.

Los principiantes deberían dar prioridad a BisectHosting«El panel Starbase; los usuarios avanzados le sacarán el máximo partido» GTXGaming«la profundidad de ARK-Exposición de parámetros específicos. Aprender a gestionar un servidor dedicado en ARK es mucho más fácil en un panel bien diseñado – Nitración incluye tanto el modo para expertos (edición directa de archivos INI) como un modo guiado para principiantes, destinado a los jugadores que se inician en la administración de servidores.

4. Contra el servicio de asistencia

ARKEl ecosistema de mods de es uno de los más ricos del género de los juegos de supervivencia, con Estructuras Plus, Un catalejo increíble, yNo Almacenamiento v2 de serie en la mayoría de los servidores comunitarios. La lista de verificación esencial para obtener los mejores ARK: Supervivencia Evolucionada Compatibilidad con mods en el alojamiento del servidor: con un solo clic Steam Instalación de Workshop, compatibilidad con las colecciones de Workshop, actualización automática de mods (GTXGaming (solo), y compatibilidad con el complemento Beyond-API/ARK API. Comprueba que tu configuración completa de mods sea compatible antes de realizar la compra – Algunos proveedores limitan el número de módulos o imponen restricciones de almacenamiento que pueden causar problemas una vez que el servidor está en funcionamiento.

5. Escalabilidad

Elige un servidor que te permita ampliar la memoria RAM, las ranuras para tarjetas y el almacenamiento de forma independiente. GTXGaming«Su sistema modular de complementos es el más flexible; los servidores que agrupan la memoria RAM y las ranuras son menos adaptables a medida que cambia el tamaño de la comunidad». La escalabilidad del clúster es igual de importante– ambosGTXGaming and HostHavoc incluyen la agrupación de clústeres con tráfico cruzado gratuito, lo que supone un ahorro significativo en los costes para las configuraciones con varios mapas, en comparación con los proveedores que cobran por cada enlace de clúster.

6. Flexibilidad en precios y facturación

La facturación mensual es la opción más segura para los nuevos clientes ARK: Supervivencia las opciones de alojamiento web antes de comprometerse con planes anuales. Averiguar cuánto cuesta un ARKservidor:típico modelo básico ARK: Supervivencia El alojamiento de servidores cuesta entre 8 y 30 dólares al mes, y puede llegar a costar entre 40 y 80 dólares al mes en el caso de los servidores grandes con mods. Genesis 2 y Lost Island elevan los costes a un mínimo de entre 28 y 50 dólares al mes, debido a los requisitos de 12 a 16 GB de RAM.

Lo mejor y gratisARK El alojamiento de servidores como opción permanente no existe a un nivel de calidad que merezca la pena recomendar – pero la mejor y gratuita ARK pruebas de alojamiento web de GPortal (5,64 $ por 3 días), GTXGaming (garantía de devolución del dinero de 24 horas), y Shockbyte (Garantía de devolución de 3 días) te permite probar el rendimiento antes de comprometerte por completo.

Mi veredicto general sobre el mejor alojamiento para servidores de ARK

Los principales criterios de evaluación de los mejores ARK Las recomendaciones de alojamiento de servidores que se incluyen aquí abarcan el rendimiento, los precios, la compatibilidad con mods, la compatibilidad con consolas, la creación de clústeres y la calidad del servicio de asistencia.

Para configuraciones avanzadas y con muchos mods ARK: Supervivencia servidor de alojamiento: GTXGaming .

Para obtener asistencia rápida y la creación automática de clústeres: HostHavoc .

Para el presupuesto ARK: Supervivencia Alojamiento web por 11,99 $ al mes: PebbleHost .

Para principiantes: BisectHosting .

Para comunidades grandes: Apex Hosting .

For Xbox/PlayStationconsolaARK: Nitración, la única opción de esta lista.

Para cualquiera que esté buscando información sobre cómo gestionar un servidor dedicado en ARK además de cuánto cuesta un ARK servidor en distintos niveles, esta guía te ofrece una visión completa.

Antes de comprometerte, comprueba los requisitos de RAM de Genesis 2/Lost Island, la compatibilidad con Beyond-API y la compatibilidad con la plataforma de la consola con tu configuración específica; estos tres factores por sí solos pueden influir significativamente en el coste mensual de ARK: Supervivencia servidor de alojamiento.

Vayas donde vayas, lo mejor ARK La opción de alojamiento de servidor más adecuada para tu tribu es aquella que se adapte al número de jugadores, a la selección de mapas y al conjunto de mods, sin sorpresas en el segundo mes.

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