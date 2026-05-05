El mejor alojamiento de servidores de Valheim en 2026: los 10 mejores, probados y clasificados

Valheim se nota que funciona mucho mejor cuando se ejecuta en el mejor Valheim alojamiento de servidores. El juego se lanzó en 2021 y, desde entonces, ha superado los 13 millones de copias vendidas, manteniéndose como uno de los títulos de supervivencia más jugados de Steam.

A Valheim Un servidor dedicado mantiene tu mundo en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, permite el uso de mods, el juego multiplataforma y un control administrativo adecuado, algo que simplemente no se consigue con una sesión alojada por otros usuarios.

Para encontrar lo mejor Valheim Alojamiento web: he probado 10 proveedores – Configuramos servidores, instalamos mods, organizamos partidas multijugador y sometimos el rendimiento a pruebas de estrés para comprobar qué es lo que realmente aguanta en condiciones reales de juego. A continuación, te contamos los resultados de las pruebas, desglosados por número de jugadores, mods y presupuesto.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Valheim

Los diez mejoresValheim Los proveedores de alojamiento de servidores que figuran a continuación destacan en un ámbito concreto. Algunos se encuentran entre los mejores servidores dedicados de Valheim para la creación de mods, otros para comunidades grandes o para configuraciones para principiantes. Esta lista se centra en lo que cada proveedor hace realmente mejor, para que puedas encontrar rápidamente el que mejor se adapte a tus necesidades.

Alojamientos web– El mejor en generalValheim Alojamiento web. Servidores VPS AMD EPYC con herramientas de IA y garantía de devolución del dinero de 30 días. GTXGaming – Ideal para usuarios avanzados Valheim Modding. Actualizador automático de mods, BepInEx preconfigurado, completo Xbox juego multiplataforma HostHavoc – La mejor opción en cuanto a asistencia técnica. Tiempo de respuesta inferior a 10 minutos y Steam completo + Xbox juego cruzado de serie. Los hermanos Game Host – Ideal para principiantes. Hardware AMD Ryzen 9 9950X, migración gratuita a cualquier parte del mundo, garantía de devolución del dinero de 7 días. BisectHosting – La mejor opción para varios juegos. Panel Starbase, 21 ubicaciones en todo el mundo, Valheim Además, con un solo clic. Shockbyte – La marca económica más fiable. Más de 10 000 opiniones, compatibilidad con BepInEx/Valheim Plus y reembolso en 72 horas sin necesidad de contacto. Apex Hosting – Ideal para espacios amplios Valheim comunidades. Plazas ilimitadas para jugadores, Xbox juego multiplataforma, chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. GPortal – La mejor opción por su flexibilidad en cuanto a tragaperras. Colaboraciones oficiales con estudios, cambio de Gamecloud, prueba de 3 días. Nodecraft – Ideal para comunidades de varios juegos. Guarda y cambia entre más de 53 juegos, aplicación móvil, prueba gratuita de 24 horas. SparkedHost – La mejor flexibilidad para principiantes. Hardware por niveles a partir de 8 $ al mes con NVMe en los planes Enterprise.

No todos los servidores son iguales, y el mejor Valheim La elección del servicio de alojamiento web para tu grupo depende de lo que realmente te importe: los complementos, el precio o la sencillez. El análisis detallado que figura a continuación recoge los puntos fuertes y débiles de cada uno, todo ello basado en pruebas prácticas.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de servidores para Valheim

Para cada proveedor, he configurado un Valheim servidor dedicado y lo sometimos a seis pruebas específicas para determinar cuáles de ellos son realmente los mejores Valheim servidores disponibles.

BepInEx: fiabilidad en la instalación con un solo clic. ¿Se ha instalado correctamente y ha cargado los mods de Thunderstore sin necesidad de editar los archivos manualmente?

¿Se ha instalado correctamente y ha cargado los mods de Thunderstore sin necesidad de editar los archivos manualmente? Valheim Más opciones de configuración. ¿Se aumentó el límite de jugadores de 10 (en la versión original) a 64 y se puede configurar fácilmente desde el panel?

¿Se aumentó el límite de jugadores de 10 (en la versión original) a 64 y se puede configurar fácilmente desde el panel? Latencia de guardado del mundo. Rendimiento de escritura de NVMe frente a SSD durante el guardado activo del mundo en una base de gran tamaño.

Rendimiento de escritura de NVMe frente a SSD durante el guardado activo del mundo en una base de gran tamaño. Configuración del juego cruzado. ¿Se podía configurar el indicador «-crossplay» desde el panel, o era necesario editar manualmente el script?

¿Se podía configurar el indicador «-crossplay» desde el panel, o era necesario editar manualmente el script? Estabilidad de los ticks en las batallas contra jefes. Rendimiento del servidor bajo una carga elevada (una batalla contra Yagluth, 8 jugadores y más de 30 enemigos activos).

Rendimiento del servidor bajo una carga elevada (una batalla contra Yagluth, 8 jugadores y más de 30 enemigos activos). Capacidad de respuesta del servicio de asistencia. ¿Con qué rapidez y de qué manera concreta podría el equipo ayudar a solucionar un fallo en el complemento BepInEx?

Empecé con más de 20 proveedores que actualmente admiten Valheim servidores dedicados, y luego redujimos la lista a 10 basándonos en la transparencia de los precios, las prestaciones y la facilidad de uso real. Estos 10 proveedores representan lo mejor Valheim Opciones de alojamiento de servidores disponibles.

Una advertencia importante que conviene tener en cuenta desde el principio: Las modificaciones de BepInEx del lado del cliente impiden Xbox e impiden que los jugadores de Game Pass se conecten. Lo probé directamente: configuré BepInEx con un modpack de Thunderstore y luego intenté unirme como un Xbox Jugador de Game Pass.

Las plataformas de mezcla de comunidades deben planificar la configuración de los moderadores teniendo esto en cuenta antes del lanzamiento. Es uno de los errores más comunes en el juego cruzado a la hora de configurar Valheim servidores dedicados.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores para Valheim

Los diez mejoresValheim Las plataformas de alojamiento de servidores que se analizan a continuación cubren todo tipo de configuraciones. Cada proveedor de Valheim los servidores dedicados se probaron de primera mano, no solo se comprobaron sus especificaciones. Así que esto es lo que revelaron las pruebas y por qué algunos de los mejores Valheim Las recomendaciones sobre alojamiento web me han sorprendido.

1. Alojamientos web [El mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos]

Si quieres lo mejor Valheim alojamiento de servidores al precio más bajo a largo plazo, Alojamientos webpor ahí es por donde yo empezaría. Por 6,99 $ al mes con un plan de 24 meses, es la opción más económica de esta lista para adquirir hardware auténtico de nivel VPS: incluye procesadores AMD EPYC, unidades SSD NVMe y acceso root completo.

The Asistente de IA Kodee es lo que realmente destaca. Cuando mi configuración de BepInEx dio errores después de un Valheim Tras aplicar el parche, Kodee me explicó el proceso de reparación en un lenguaje sencillo. En una partida de 16 jugadores en Mistlands con el plan del Panel de Juego 2, la tasa de refresco se mantuvo estable durante dos combates simultáneos contra Yagluth.

El panel funciona en CubeCoders AMP con un solo clic Valheim instalar. Los planes van desde 4 GB hasta 32 GB de RAM, suficiente para desde un grupo de amigos de 10 jugadores hasta un máximo de 64 jugadores Valheim servidor dedicado with Valheim Compatible con Plus. Steam y Xbox La función «crossplay» se activa mediante el indicador «-crossplay», que se puede configurar directamente desde el panel.

La garantía de devolución del dinero de 30 días es el plazo de reembolso más generoso de esta lista.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas Panel de juegos 1 6,99 $ al mes (oferta promocional de 24 meses) | Renovación: 11,99 $ al mes Pago por adelantado de 24 meses (167,76 $ en total) 4 GB de RAM | 1 vCPU | 50 GB NVMe | 4 TB de ancho de banda Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas | ~10 jugadores Panel de juegos 2 9,49 $ al mes (oferta promocional de 24 meses) | Renovación: 14,99 $ al mes Pago por adelantado de 24 meses (227,76 $ en total) 8 GB de RAM | 2 vCPU | 100 GB NVMe | 8 TB de ancho de banda Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas | ~20 jugadores Panel de juegos 4 13,99 $ al mes (oferta promocional de 24 meses) | Renovación: 28,99 $ al mes Pago inicial de 24 meses (335,76 $ en total) 16 GB de RAM | 4 vCPU | 200 GB NVMe | 16 TB de ancho de banda Juego cruzado entre PC y Xbox | 64 jugadores (V+) Panel de juegos 8 27,99 $ al mes (oferta promocional de 24 meses) | Renovación: 49,99 $ al mes Pago inicial de 24 meses (671,76 $ en total) 32 GB de RAM | 8 vCPU | 400 GB NVMe | 32 TB de ancho de banda Juego cruzado entre PC y Xbox | 64 jugadores (V+)

El precio de 6,99 $ al mes requiere un compromiso de 24 meses (167,76 $ por adelantado), y la renovación pasa a costar 11,99 $ al mes. Las actualizaciones del mod después de Valheim Los parches deben volver a subirse manualmente por FTP; aquí no hay un actualizador automático de módulos. Alojamientos webAdemás, solo cubre 10 regiones de servidores, lo que supone una de las coberturas más reducidas entre los proveedores analizados. Los jugadores que se encuentren fuera de esas regiones deberían buscar otras opciones más abajo en esta lista, pero para los grupos de EE. UU. y la UE, la cobertura es lo suficientemente sólida como para que rara vez se mencione entre las mejores. Valheim servidores de este nivel de precios.

Ventajas Contras ✅ El plan de nivel VPS más económico de esta lista ✅ AMD EPYC y NVMe en todos los planes ✅ Kodee AI simplifica la corrección de errores en BepInEx ✅ Garantía de devolución del dinero de 30 días: el plazo de devolución más largo que encontrarás aquí ✅ Vapor yXbox juego cruzado en todos los planes ✅ Instalación de Valheim con un solo clic a través de CubeCoders AMP ❌ Se requiere un compromiso de 24 meses ❌ No es un actualizador automático de mods ❌ Solo 10 regiones de servidores ❌ Precios elevados de renovación

★ El mejor servicio de alojamiento de servidores de Valheim en general Alojamientos web Prueba Hostinger

2. GTXGaming [Lo mejor para la personalización avanzada de Valheim y el crossplay completo con Xbox]

GTXGaming se gana un lugar entre los mejores Valheim proveedores de alojamiento web, sobre todo por una razón: el actualizador automático de mods. Cuando unValheim el parche daña tu colección de Nexus Mods, GTXGaming aplica las actualizaciones automáticamente.

BepInEx viene preconfigurado con DLL de Unity sin desproteger, la configuración perfecta que necesitan los modders más exigentes. Valheim Además, se instala con un solo clic, y Xbox El juego cruzado está totalmente habilitado en todos los planes, por lo que los jugadores de Steam y Game Pass pueden conectarse desde el primer día.

En una partida de Mistlands con 32 jugadores, la tasa de refresco se mantuvo estable durante todo un evento de Gjall, con apariciones de enemigos activas por todo el mapa. Para el modo multijugador Valheim servidores dedicados, ese nivel de consistencia me sorprendió.

Las ubicaciones estándar se ejecutan en Ryzen 9 5950Xhardware, conRyzen 9 7950X en ubicaciones de rendimiento extremo. Memoria RAM DDR5 y 28 ubicaciones de servidores en todo el mundo.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas Servidor básico de Valheim 9,99 £ al mes Mensual 8 GB de RAM | Ryzen 9 5950X | NVMe | CPU estándar Juego cruzado entre PC y Xbox | 10 plazas (ampliables) Servidor recomendado de Valheim 16,98 £ al mes Mensual 12 GB de RAM | Ryzen 9 5950X | NVMe | CPU estándar Juego cruzado entre PC y Xbox | 10 plazas (ampliables) Servidor Ultra Valheim 25,97 £ al mes Mensual 16 GB de RAM | Ryzen 9 7950X | NVMe | Alta carga de CPU Juego cruzado entre PC y Xbox | 10 plazas | Ideal para partidas de 64 jugadores o más Configuración personalizada Configurable Mensual RAM configurable / Prioridad de la CPU / Disco / Ranuras Juego cruzado entre PC y Xbox | Hasta 64 jugadores (V+)

Los precios están en libras esterlinas, lo que supone una incertidumbre adicional en cuanto al tipo de cambio para los jugadores que no residen en el Reino Unido. Además, los planes básicos tienen un límite de 10 tragaperras de serie, y el plazo para solicitar el reembolso es de solo 24 horas, el más corto de esta lista.

Para las comunidades de modding que gestionan servidores mixtos de Steam y Xbox, GTXGaming es uno de los mejores Valheim Opciones de alojamiento web si BepInEx es un elemento fundamental de tu configuración.

Ventajas Contras ✅ Actualizador automático de mods: único en esta lista ✅ BepInEx preconfigurado con DLL de Unity sin desmontar ✅ Instalación de Valheim Plus con un solo clic en todos los planes ✅ CompletoXbox juego cruzado en todos los planes ✅ Ryzen 9 7950X en configuraciones de rendimiento extremo ✅ 28 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ Precios solo en libras esterlinas ❌ Límite predeterminado de 10 ranuras ❌ Plazo de reembolso de 24 horas ❌ No hay servicio de chat en vivo

★ El mejor alojamiento de servidores de Valheim para mods avanzados GTXGaming Prueba GTXGaming

3. HostHavoc [Lo mejor en velocidad de asistencia]

De HostHavoc promedioEl tiempo de respuesta de los tickets es menos de 10 minutos, y para cualquiera que se tome en serio Valheim Alojamiento web: esa es una de las características más importantes de la página. Una puntuación de 4,7/5 Trustpilot Una puntuación basada en más de 1.500 opiniones respalda esa afirmación.

HostHavoc es propietario absoluto de su hardware: Procesadores Ryzen y Xeon, memoria RAM DDR4/DDR5 y unidades SSD NVMe con enlaces de subida de 10 Gbps. El juego cruzado abarca todos los Xbox variante (Xbox One, Serie X, Serie S, yXbox PC), todo ello configurado desde el panel de TCAdmin v2 sin necesidad de modificar ningún archivo de configuración.

Cuando un conflicto entre complementos de BepInEx provocó que un Valheim El servidor dedicado se quedó sin conexión en mitad de una partida de Ashlands, y el problema se resolvió en 10 minutos. Mis pruebas demostraron que la media de los otros nueve proveedores de alojamiento rondaba los 45 minutos.

El precio es de 1 dólar por plaza, a partir de 10 plazas por 9,99 $ al mes. Con el plan anual, el precio se reduce a 8,79 $ al mes.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas 10 tragaperras – Mensual 9,99 $ al mes Mensual SSD NVMe | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbps Juego cruzado entre Steam y Xbox One/Series/PC/Game Pass 10 plazas – Trimestral 9,49 $ al mes Trimestral (ahorra un 5 %) El mismo hardware Juego cruzado entre Steam y Xbox 10 plazas – 6 meses 9,19 $ al mes Cada seis meses (ahorra un 8 %) El mismo hardware Juego cruzado entre Steam y Xbox 10 plazas – Anual 8,79 $ al mes Anualmente (ahorra un 12 %) El mismo hardware Juego cruzado entre Steam y Xbox Personalizado (11–100+ ranuras) 1,00 $ por ranura (deslizador) Mensual (se aplican descuentos) Mismo hardware | Número de ranuras configurable Juego cruzado entre Steam y Xbox | Hasta 64 jugadores (V+)

El plazo de 72 horas para solicitar el reembolso es bastante ajustado en comparación con De Hostinger Garantía de 30 días. La cobertura geográfica también se concentra principalmente en América del Norte y Europa, sin opciones sudamericanas ni africanas.

Para grupos de amigos y comunidades de tamaño medio, lo mejor Valheim El alojamiento de servidores no sirve de mucho si no hay nadie que te ayude cuando se estropea un mod o se daña el archivo de guardado de un mundo. Con HostHavoc… y la ayuda llega en menos de 10 minutos.

Ventajas Contras ✅ Tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 10 minutos ✅ Es propietario de todo el hardware; no se dedica a la reventa de servicios en la nube ✅ Juego cruzado en todas las plataformas Xbox variante lista para usar ✅ Espacio de almacenamiento ilimitado en todos los planes ✅ Garantía de devolución del dinero de 72 horas en los nuevos pedidos ✅ 4,7/5 en Trustpilot, con más de 1.500 opiniones ❌ Número limitado de ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ Plazo de reembolso de solo 72 horas ❌ La tarificación por ranura no se adapta bien ❌ No dispone de función para cambiar de juego

★ El mejor alojamiento de servidores de Valheim en cuanto a asistencia técnica HostHavoc Prueba HostHavoc

4. Los hermanos Game Host [Lo mejor para principiantes con hardware Ryzen 9 9950X]

Encontrar lo mejor Valheim Para quienes se inician en el alojamiento web, esto suele implicar sacrificar rendimiento a cambio de simplicidad. Los hermanos Game Host prescinde de esa compensación, con un AMD Ryzen 9 9950X hardware, sin dejar de ofrecer una interfaz lo suficientemente intuitiva como para que pueda utilizarla alguien que nunca haya tocado un archivo de configuración.

El nombre del servidor, la contraseña, la lista de administradores y la configuración del juego multiplataforma se configuran con solo hacer clic. BepInEx se instala con un solo clic y se actualiza automáticamente, por lo que no es necesario volver a instalar los complementos manualmente después de cada Valheim parche.

Probé el plan de 8 GB en una partida de Black Forest con 12 jugadores y varios mods de BepInEx instalados. No se ralentizó ni una sola vez. El panel mostraba el uso de la CPU y la memoria en tiempo real, y se veía claramente que aún quedaba margen de sobra.

La garantía de 7 días y la migración gratuita a cualquier parte del mundo eliminar los dos mayores obstáculos a los que se enfrentan los jugadores a la hora de aprender a organizar un Valheim servidor por primera vez. Es el tipo de configuración ideal para principiantes que no puede faltar en cualquier selección honesta de los mejores Valheim Lista de candidatos para el alojamiento de servidores.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas 6 GB: ideal para unos cuantos amigos 11,99 $ al mes Mensual (P: ~10,79 $ | Anual: ~9,59 $) 6 GB de RAM | Ryzen 9 9950X | NVMe | DDoS Juego cruzado entre Steam, Xbox y Mac | Plazas ilimitadas 8 GB: ideal para una comunidad (popular) 15,99 $ al mes Mensual (P: ~14,39 $ | Anual: ~12,79 $) 8 GB de RAM | Ryzen 9 9950X | NVMe | DDoS Juego cruzado entre Steam, Xbox y Mac | Plazas ilimitadas 12 GB: ideal para servidores con mucho tráfico 23,99 $ al mes Mensual (P: ~21,59 $ | Anual: ~19,19 $) 12 GB de RAM | Ryzen 9 9950X | NVMe | DDoS Juego multiplataforma en Steam, Xbox y Mac | 64 jugadores (V+) Complemento para mejorar el rendimiento 4,98 $ al mes Suplemento mensual CPU: 400 % → 600 % | Almacenamiento + Copias de seguridad: 100 GB → 200 GB Ampliación opcional en cualquier plan

La lista de ubicaciones se inclina claramente hacia Estados Unidos, y solo Londres, Fráncfort, Tokio, Singapur y Sídney representan al resto del mundo. Las 198 Trustpilot Las reseñas también se basan en una muestra más reducida que en el caso de los proveedores más consolidados, aunque para los jugadores cuyo objetivo principal es encontrar el mejor Valheim La configuración del alojamiento de servidores no requiere una curva de aprendizaje pronunciada; ninguno de estos inconvenientes altera el caso principal.

Ventajas Contras ✅ AMD Ryzen 9 9950X en todos los planes ✅ Panel fácil de usar para principiantes, sin necesidad de archivos de configuración ✅ BepInEx con un solo clic y actualizaciones automáticas ✅ Migración gratuita a cualquier parte del mundo a cargo del equipo ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes ✅ Steam, Xbox, Mac y juego cruzado con Game Pass ❌ Pocos comentarios en Trustpilot ❌ Ubicaciones de servidores principalmente en EE. UU. ❌ No hay servicio de chat en vivo ❌ Sin descuento por renovación

★ El mejor alojamiento de servidores de Valheim para principiantes Los hermanos Game Host Prueba Game Host Bros

5. BisectHosting [La mejor opción para varios juegos con 21 ubicaciones en todo el mundo]

Conjuntos de BisectOneBisectHosting destaca como uno de los mejores Valheim servicios de alojamiento de servidores de esta lista. Una suscripción da acceso a más de 100 juegos, así que cuando el grupo se decante por algo nuevo como Minería, artesaníapor ejemplo, el servidor te acompaña. De hecho, es uno de los el más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento opciones disponibles si se tiene en cuenta el cambio de juego.

Volver aValheim, el panel de Starbase maneja bien la parte del juego. BepInEx está integrado, Valheim Además, se instala con un solo clic, y una interfaz gráfica de usuario personalizada permite gestionar los modificadores de mundo sin tener que tocar ningún archivo de configuración. El gestor de instancias te permite ejecutar y cambiar al instante entre diferentes configuraciones de servidor.

En un servidor de Mistlands de 16 jugadores Valheim El servidor dedicado, las partidas guardadas y la carga de los chunks se mantuvieron estables durante mi sesión de tres horas, en la que realicé grandes ampliaciones de la base en el bioma de las Llanuras. Con 21 ubicaciones de servidores en todo el mundo, los jugadores de la UE, EE. UU. y la región de Asia-Pacífico se conectaron sin problemas de latencia.

Más de 23 000Trustpilot las valoraciones y un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia de 15 minutos hacen que BisectHosting una de las marcas con más experiencia en el sector de los servidores de juegos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas Valheim – Plan de inicio (~4–6 GB) Desde 12,99 $ al mes (3,00 $ por GB) Mensual (Pago por uso: 2,70 $/GB | Pago único: 2,55 $/GB | Anual: 2,40 $/GB) 4-6 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad cada 3 días | 21 ubicaciones Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas Plan de 8 GB (recomendado para mods) 24,00 $ al mes (3,00 $ por GB) Mensual (Pago por uso: 2,70 $/GB | Pago único: 2,55 $/GB | Anual: 2,40 $/GB) 8 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas Plan de 12 GB (Valheim Plus para 64 jugadores) 36,00 $ al mes (3,00 $ por GB) Mensual (Pago por uso: 2,70 $/GB | Pago único: 2,55 $/GB | Anual: 2,40 $/GB) 12 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Juego cruzado entre PC y Xbox | 64 jugadores (V+) Personalizado (2-48 GB) Desde 6,00 $ al mes (3,00 $ por GB) Mensual / Trimestral / Especial / Anual GB configurables | NVMe | 21 ubicaciones en todo el mundo Juego cruzado entre PC y Xbox | Configurable

El plazo de 3 días para solicitar el reembolso es el más ajustado de esta lista. El precio por GB de RAM también dificulta la comparación a simple vista con los servidores basados en ranuras. La función de cambio de juego de BisectOne es una auténtica ventaja, aunque solo resulta rentable si el grupo rota realmente entre títulos. Si es tu caso, BisectHosting es uno de los pocos mejores Valheim opciones de alojamiento web que crecen contigo más allá de Valheim en sí mismo.

Ventajas Contras ✅ Cambio entre varios juegos con BisectOne en todos los planes ✅ 21 ubicaciones en todo el mundo para una cobertura de baja latencia ✅ Más de 23 000 opiniones en Trustpilot ✅ BepInEx y Valheim Plus integrados con un solo clic ✅ Gestor de instancias para múltiples configuraciones de servidor ✅ Interfaz gráfica de usuario para modificadores de mundo personalizados lista para usar ❌ Plazo de devolución de solo 3 días ❌ Los precios por GB son difíciles de comparar ❌ CPU compartida en los planes estándar ❌ El valor para varios juegos no es universal

★ El mejor alojamiento para Valheim si quieres cambiar de juego BisectHosting Prueba BisectHosting

6. Shockbyte [La marca más fiable y económica para el alojamiento web de Valheim]

Diez milTrustpilot las valoraciones son un dato difícil de rebatir en lo que respecta a Valheim servidor de alojamiento. Shockbyte lleva en esto desde 2013 y se ha ganado un puesto en esta lista de los mejores Valheim lista de servidores de alojamiento porque por 14,99 $ al mes Con 4 GB de RAM, justifica ese precio asequible gracias a una trayectoria que la mayoría de los proveedores más nuevos simplemente no tienen.

BepInEx yValheim MásAmbos se instalan a través del Panel de control sin tener que modificar los archivos de configuración. También cabe destacar el acuerdo de nivel de servicio (SLA) que garantiza un tiempo de actividad del 100 %: si el servidor deja de funcionar durante cinco minutos consecutivos, Shockbyte compensa cada minuto de inactividad, en lugar de limitarse a reconocer el problema.

En mi partida de 8 jugadoresValheim El servidor dedicado funcionó sin problemas en el bioma «De los prados a las montañas»; se mantuvo estable durante tres sesiones, incluida una batalla contra un Anciano en la que participamos los ocho. No se produjeron caídas de ticks ni se perdieron conexiones.

The Reembolso por cuenta propia en un plazo de 72 horas merece la pena destacarlo. Se gestiona directamente a través del panel, sin necesidad de abrir un ticket ni de esperar a que se apruebe.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas Valheim – Plan personalizado 14,99 $ al mes Mensual 4 GB+ de RAM | NVMe ilimitado | Ancho de banda ilimitado | DDoS 10 jugadores | Steam (PC) | Compatibilidad total con mods Valheim – Plan personalizado (trimestral) 13,49 $ al mes Trimestral (-10 % de descuento) 4 GB+ de RAM | NVMe ilimitado | Ancho de banda ilimitado | DDoS 10 jugadores | Steam (PC) | Compatibilidad total con mods Valheim – Plan personalizado (semestral) 11,99 $ al mes Dos veces al año (20 % de descuento) 4 GB+ de RAM | NVMe ilimitado | Ancho de banda ilimitado | DDoS 10 jugadores | Steam (PC) | Compatibilidad total con mods Valheim – Plan personalizado (anual) 11,24 $ al mes Anual (25 % de descuento) 4 GB+ de RAM | NVMe ilimitado | Ancho de banda ilimitado | DDoS 10 jugadores | Steam (PC) | Compatibilidad total con mods

Some Trustpilot las opiniones señalan que los tiempos de respuesta del servicio de asistencia son irregulares durante los periodos de mayor actividad, y Shockbyte abarca menos lugares del mundo que BisectHosting. El plan básico de 4 GB también funciona bien en una configuración muy personalizada, pero para los jugadores que anteponen la fiabilidad probada al hardware de última generación, los diez años de trayectoria de Shockbyte le siguen garantizando un lugar destacado en esta selección de los mejores Valheim Lista de servidores de alojamiento.

Ventajas Contras ✅ Más de 10 000 opiniones en Trustpilot desde 2013 ✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % y compensación por tiempo de inactividad ✅ Reembolso en autoservicio en un plazo de 72 horas, sin necesidad de presentar el billete ✅ Compatibilidad con los paneles de BepInEx y Valheim Plus ✅ Almacenamiento SSD NVMe en todos los planes ✅ Plan básico por 14,99 $ al mes ❌ Asistencia irregular en las horas punta ❌ El plan de 4 GB se queda corto ❌ Menos sedes en todo el mundo ❌ No es un actualizador automático de mods

★ La mejor marca económica: alojamiento web de confianza para Valheim Shockbyte Prueba Shockbyte

7. Apex Hosting [Ideal para grandes comunidades de Valheim con plazas ilimitadas]

Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes. Ese es el titular de De Apex Hosting el mejorValheim Oferta de alojamiento de servidores. No se aplican tarifas por ranura, lo que distingue a su Valheim servidores dedicados, aparte de los modelos de precios por puesto. Basta con ajustar la memoria RAM en función del número de jugadores conectados.

El panel de control permite activar o desactivar el juego multiplataforma con un solo botón. Valheim Además, BepInEx y las actualizaciones automáticas del servidor vienen preconfiguradas. Para comunidades más grandes, el nivel de la serie EX hasta 4 vCores dedicados con un Ryzen 9 5900X a una velocidad de hasta 4,8 GHz, lo que supone un avance significativo con respecto a los planes de CPU compartidos.

En una sesión de Ashlands con 20 jugadores y una base activa cerca de la costa, el servidor se mantuvo estable durante toda la batalla contra el jefe Fader, con todos los jugadores conectados y múltiples columnas de bolas de fuego renderizándose al mismo tiempo. El sistema de supervisión en tiempo real del panel detectó un pico de memoria con suficiente antelación como para reiniciar el servidor antes de que se convirtiera en un problema.

Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana distingue su servicio de asistencia del de los proveedores que solo ofrecen tickets. Fundada en 2013, Picocuenta con más de 7.500 valoraciones de clientes que avalan esa trayectoria.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas 2 GB de RAM: requisito mínimo para Valheim 7,99 $ al mes (5,99 $ el primer mes) Mensual | Precio: 21,60 $ por 3 meses (aprox. 7,20 $ al mes, pago recurrente) 2 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Juego cruzado entre PC y Xbox | Número ilimitado de jugadores 4 GB de RAM (recomendado) 14,99 $ al mes (11,24 $ el primer mes) Mensual | Precio: 40,47 $ por 3 meses (aprox. 13,49 $ al mes, pago recurrente) 4 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Juego cruzado entre PC y Xbox | Número ilimitado de jugadores 8 GB de RAM – Avanzado / Todos los modpacks 27,99 $ al mes (20,99 $ el primer mes) Mensual | Precio: 75,57 $ por 3 meses (aprox. 25,19 $ al mes, pago recurrente) 8 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Juego cruzado entre PC y Xbox | 64 jugadores (V+) Personalizado Desde 1,49 $ al mes Mensual o trimestral RAM totalmente configurable | NVMe | Ranuras ilimitadas Juego cruzado entre PC y Xbox | Número ilimitado de jugadores

Picoha sido objeto de críticas por la escasa transparencia en cuanto al hardware de los planes estándar. Es posible que tengas que ponerte en contacto con el servicio de asistencia para confirmar las especificaciones exactas de la CPU. Además, el precio de la renovación aumenta tras el primer periodo de facturación, así que comprueba la tarifa de renovación antes de comprometerte. Dicho esto, pocos proveedores de alojamiento de esta lista de los mejores Valheim La lista de alojamiento de servidores puede incluir un número ilimitado de ranuras, chat en vivo las 24 horas del día y un nivel de núcleo dedicado, todo ello en un único plan.

Ventajas Contras ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes ✅ Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con administradores experimentados ✅ Serie EX con vCores específicos para comunidades grandes ✅ Activación del juego cruzado de Xbox con un solo clic en el panel ✅ Copias de seguridad automáticas y actualizaciones del servidor ✅ Fundada en 2013, con más de 7.500 valoraciones de clientes ❌ Las especificaciones de la CPU no se revelan por adelantado ❌ El precio de la renovación sube considerablemente ❌ No hay prueba gratuita ❌ El plan de 2 GB es demasiado escaso

★ El mejor alojamiento de Valheim para comunidades grandes Apex Hosting Prueba Apex Hosting

8. GPortal [La mejor opción por su flexibilidad de horarios y su periodo de prueba de 3 días]

Como uno de los mejores Valheim opciones de alojamiento web, GPortal aporta algo que los demás no tienen. Colaboraciones oficiales a nivel de estudio lo que se traduce en actualizaciones de contenido desde el primer día y un cambio al PTR (reino de pruebas público) para la próxima Valheim parches y una integración completa con NexusMods, con actualizaciones de complementos con un solo clic directamente desde la interfaz web.

El modelo de Gamecloud funciona con prepago y sin contratos. Cambia de partida cada vez que el grupo pase a otra, y luego vuelve a Valheim en cualquier momento.Valheim Además, se puede acceder a todos los ajustes desde el panel sin necesidad de modificar ningún archivo de configuración, lo cual es uno de los motivos por los que GPortal sobre cualquier mejorValheim Lista de candidatos para el alojamiento de servidores.

En una partida de 10 jugadoresValheim El servidor dedicado funcionó a la perfección en el bioma de Ashlands; la carga del mundo fue rápida y la frecuencia de actualización se mantuvo estable incluso durante una intensa incursión en la Fortaleza Carbonizada. Los 50 GB de almacenamiento para copias de seguridad también resultaron muy útiles cuando un conflicto entre mods dañó la partida guardada.

The Prueba de 3 días A partir de 5,64 $: la forma más económica de probar lo mejor Valheim opción de servidor dedicado de un proveedor respaldado por un estudio.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas 30 días – 10 plazas 13,04 £ por 30 días Período de prepago de 30 días Intel | SSD de HPE | DDoS Bulwark™ + Corero | 50 GB de copia de seguridad 10 ranuras | Juego cruzado entre PC y Xbox | Cambio de Gamecloud 90 días – 10 plazas (superventas) 35,21 £ por cada 90 días (aprox. 11,74 £ por cada 30 días) Tarifa prepago de 90 días (ahorra aproximadamente un 10 %) Intel | SSD de HPE | DDoS Bulwark™ + Corero | 50 GB de copia de seguridad 10 ranuras | Juego cruzado entre PC y Xbox | Cambio de Gamecloud 180 días – 10 plazas 66,50 £ por cada 180 días (aprox. 11,08 £ por cada 30 días) Tarifa prepago de 180 días (ahorra aprox. un 15 %) Intel | SSD de HPE | DDoS Bulwark™ + Corero | 50 GB de copia de seguridad 10 ranuras | Juego cruzado entre PC y Xbox | Cambio de Gamecloud Configuración personalizada Configurable 3 a 365 días de autonomía Intel | SSD de HPE | DDoS Bulwark™ + Corero Ranuras configurables | Juego cruzado entre PC y Xbox | Gamecloud

El servicio de asistencia funciona exclusivamente a través de un sistema de tickets. No hay opción de chat en vivo, lo que lo deja en desventaja HostHavoc and Apex Hosting en cuanto a la rapidez de respuesta. Además, los precios basados en ranuras se adaptan de forma menos predecible que los planes basados en RAM cuando se supera el número de 10 jugadores. Para los grupos en los que la moneda del moderador y la preparación para los días de actualización son más importantes que la escalabilidad, se trata de concesiones aceptables en lo que, por lo demás, es una excelente opción. Valheim opción de alojamiento web.

Ventajas Contras ✅ El mayor proveedor de servidores de Valheim del mundo, con colaboraciones oficiales con los estudios ✅ Cambio de Gamecloud, sin contratos, flexibilidad de prepago ✅ Prueba de 3 días por 5,64 $; aquí es donde más fácil resulta empezar ✅ Actualizaciones de plugins de NexusMods con un solo clic desde el panel ✅ Acceso al PTR para probar el próximo contenido de Valheim ✅ Protección contra ataques DDoS en varias capas a través de Bulwark y Corero ❌ Asistencia solo a través de tickets ❌ La estructura de precios de las tragaperras no es muy adecuada ❌ SSD de HPE, no NVMe ❌ Precios solo en libras esterlinas

★ El mejor alojamiento para Valheim en cuanto a flexibilidad de ranuras GPortal Prueba GPortal

9. Nodecraft [Ideal para comunidades de varios juegos y gestión móvil]

Función «Guardar y cambiar» es el titular de Valheim, de Nodecraft Alojamiento de servidores. Solo tienes que guardar tu mundo vikingo en la nube y cambiar al mismo servidor en más de 53 juegos compatibles al instante, sin coste adicional. Es la biblioteca de juegos más amplia de esta lista.

Dos niveles que cubren diferentes necesidades de forma clara. Nodecraft Lite entra en modo de hibernación cuando no hay nadie conectado, lo que reduce los costes para los grupos con horarios irregulares. Nodecraft El plan Pro está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e incluye una IP estática dedicada, tareas automatizadas y copias de seguridad programadas, además de acceso completo por SFTP.

Nodecraft promedios12 clientes por dispositivo. La mayoría de los competidores juegan entre 60 y 120. En una partida de 10 jugadores Valheim En una sesión en un servidor dedicado a través de Deep North con tres mods de BepInEx cargados, el margen de rendimiento permitió que no se produjeran caídas de fotogramas durante dos horas.

The 4,9/5 en Trustpilot con más de 1.700 opiniones y una Tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia: 5 minutos ambas se encuentran entre las mejores opciones de esta lista. Una línea telefónica gratuita y una aplicación móvil completan las opciones de asistencia, características que, en conjunto, la convierten en una de las mejores opciones. Valheim Servicio de alojamiento web para comunidades que necesitan gestión remota.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas Ventaja: 2 GB de RAM (por debajo del mínimo recomendado) 9,98 $ al mes Mensual (3 meses: 8,98 $ | Anual: 7,98 $) 2 GB | SSD | DDoS | Copia de seguridad en la nube Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas | NO recomendado para mods Recomendado: 4 GB de RAM (mínimo para la versión modificada) 19,98 $ al mes Mensual (3 meses: 17,98 $ | Anual: 15,98 $) 4 GB | SSD | DDoS | Copia de seguridad en la nube Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas Ventajas: 6 GB de RAM 29,98 $ al mes Mensual (3 meses: 26,98 $ | Anual: 23,98 $) 6 GB | SSD | DDoS | Copia de seguridad en la nube Juego cruzado entre PC y Xbox | Plazas ilimitadas Ventaja: 8 GB de RAM (mods exigentes / 64 jugadores) 39,98 $ al mes Mensual (3 meses: 35,98 $ | Anual: 31,98 $) 8 GB | SSD | DDoS | Copia de seguridad en la nube Juego cruzado entre PC y Xbox | 64 jugadores (V+) Lite – 2 GB (Wake & Play) Desde 5,96 $ al mes Anual (o mensual: unos 7,48 $) 2 GB | SSD | Entra en modo de hibernación cuando está inactivo NO recomendado para los mundos persistentes de Valheim

El horario de atención al cliente, sin embargo, solo está abierto de 11:30 a 20:00 (hora central). No hay servicio nocturno, lo que supone Nodecraft detrásHostHavoc and Apex Hosting para la resolución de incidencias a altas horas de la noche. Además, los precios del plan Pro son más elevados que los de la mayoría de los proveedores de alojamiento gestionado con el mismo nivel de RAM, pero pocos proveedores de esta lista de los mejores Valheim La lista de servidores de alojamiento se ajusta a la combinación de una baja densidad de jugadores y un alto Trustpilot puntuación, y una biblioteca de juegos que permite que todo el grupo comparta una misma suscripción.

Ventajas Contras ✅ Guarda y cambia entre más de 53 juegos sin coste adicional ✅ El plan Lite entra en modo de hibernación cuando no se utiliza, lo que reduce los costes ✅ Una media de 12 clientes por dispositivo, sin sobreventa ✅ 4,9/5 en Trustpilot, con más de 1.700 opiniones ✅ Aplicación móvil para iOS y Android ✅ Prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito ❌ El servicio de atención al cliente finaliza a las 20:00 h (hora central) ❌ Precios más elevados por nivel de RAM ❌ Solo SSD, sin NVMe ❌ El plan Lite no está siempre activo

★ El mejor alojamiento de Valheim para comunidades multijuego Nodecraft Prueba Nodecraft

10. SparkedHost [Ideal para niveles de hardware transparentes y escalabilidad flexible]

At 8 $ al mes, SparkedHost aporta una transparencia de hardware poco habitual a este excelente Valheim Lista de planes de alojamiento de servidores: tres niveles claramente definidos, sin lugar a dudas sobre lo que realmente estás ejecutando. Budget: SSD y CPU compartida, solo la versión básica. Enterprise: NVMe y 2 núcleos dedicados, el mínimo imprescindible para cualquier configuración de BepInEx. Extreme: NVMe y 3 núcleos dedicados para grandes comunidades de Valheim Plus. La protección contra DDoS viene incluida de serie en los tres planes.

Cada nivel funciona con SparkedHostel panel Apollo, de su propiedad, lo que simplifica las tareas de administración: instaladores de mods y plugins con un solo clic, un gestor de archivos integrado y una herramienta de importación de servidores, todo ello sin necesidad de utilizar la línea de comandos. Además, incluye compatibilidad con el juego cruzado y soporte completo para mods.

En una partida de 6 jugadoresValheim En un servidor dedicado que recorría los biomas de la Selva Negra y el Pantano con tres complementos de BepInEx activos, el plan Enterprise funcionó sin ningún problema durante dos partidas completas de mazmorras y con una base activa en las cercanías. Me llamó la atención que la consola del panel se actualizara en tiempo real, lo que hizo que el seguimiento del uso de recursos durante los combates contra jefes fuera notablemente más claro que en la mayoría de los casos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Juego cruzado / Funciones / Notas Económico – Teja de paja (el más vendido) 8,00 $ al mes | Trimestral: 7,60 $ | Semestral: 7,04 $ | Anual: 6,40 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 8 GB de RAM | SSD de 50 GB – NO NVMe 5-10 jugadores recomendados | Solo versión básica Económico – Madera 12,00 $ al mes | Trimestral: 11,40 $ | Semestral: 10,56 $ | Anual: 9,60 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 12 GB de RAM | 50 GB de SSD – NO NVMe 10-15 jugadores recomendados | Solo versión básica Enterprise – Flint (superventas) 18,00 $ al mes | Trimestral: 17,10 $ | Semestral: 15,84 $ | Anual: 14,40 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 8 GB de RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 15-25 jugadores recomendados | BepInEx + mods permitidos Empresa – Piedra 28,00 $ al mes | Trimestral: 26,60 $ | Semestral: 24,64 $ | Anual: 22,40 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 2 núcleos | 12 GB de RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 25-30 jugadores recomendados Extreme – Metal (Éxito de ventas) 40,00 $ al mes | Trimestral: 38,00 $ | Semestral: 35,20 $ | Anual: 32,00 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3 núcleos | 10 GB de RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 30-50 jugadores recomendados Extreme – Crystal 52,00 $ al mes | Trimestral: 49,40 $ | Semestral: 45,76 $ | Anual: 41,60 $ Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3 núcleos | 14 GB de RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 50 jugadores recomendados | 64 jugadores (V+)

El plazo de reembolso de 48 horas es más corto que el de la mayoría de los proveedores de alojamiento de esta lista, y la protección contra ataques DDoS no está disponible en todas las ubicaciones de los planes «Budget». El nivel Budget también se basa en Xeon con almacenamiento SSD. Es adecuado para el juego básico, pero los servidores modificados deberían empezar por el nivel Enterprise o superior. Dicho esto, el sistema por niveles significa que nunca pagas por hardware que no necesitas, lo cual es una ventaja real a la hora de elegir la mejor opción. Valheim Configuración del servidor de alojamiento adaptada al número real de jugadores y a la carga de mods.

Ventajas Contras ✅ Plan básico a 8 $ al mes con implementación inmediata ✅ Actualizaciones de la gama Enterprise a Ryzen 9 7900 y DDR5 NVMe ✅ Panel Apollo exclusivo con instalador de mods con un solo clic ✅ Mitigación de ataques DDoS en 1 segundo, con más de 1,4 millones de ataques bloqueados ✅ Prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito ✅ Más de 100 000 servidores implementados desde 2017 ❌ Ataques DDoS intermitentes con un presupuesto limitado ❌ Solo SSD de gama económica ❌ Plazo de reembolso de solo 48 horas ❌ Hardware basado en Xeon de gama económica

★ El mejor alojamiento de servidores para Valheim para principiantes SparkedHost Prueba SparkedHost

Tabla comparativa de proveedores

En la siguiente tabla se recogen los diez mejores Valheim comparamos los proveedores de alojamiento web en cuanto a precios, infraestructura y calidad general del servicio. Se trata de las especificaciones básicas, es decir, cómo está configurado cada servidor, antes de que entre en juego cualquier configuración específica para juegos.

Característica Alojamientos web GTXGaming HostHavoc Los hermanos Game Host BisectHosting Shockbyte Apex Hosting GPortal Nodecraft SparkedHost Precio de salida 6,99 $ al mes (oferta promocional de 24 meses) 9,99 £ cada uno (unos 13 $) 9,99 $ al mes (10 plazas) 11,99 $ al mes (6 GB) 12,99 $ al mes 14,99 $ al mes (personalizado) 7,99 $ al mes (2 GB) 13,04 £/30 días (10 plazas) 9,98 $ al mes (Pro 2 GB) 8,00 $ al mes (plan económico) Modelo de precios VPS con RAM de terceros Por RAM/ranura Por ranura (1 $ por ranura) Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Por franja horaria/período Por GB de RAM Por nivel RAM Almacenamiento NVMe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ (Solo SSD de HPE) ✗ (solo SSD) ✓ Parcial (solo interior/exterior) Protección contra ataques DDoS ✓ Wanguard ✓ Empresa ✓ Multinivel ✓ ✓ ✓ 480 Gbps ✓ ✓ Bulwark+Corero ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ semanal ✓ a diario ✓ todas las noches ✓ instantáneas ✓ 3 días ✓ ✓ ✓ con un solo clic ✓ semanal ✓ Cambio de juego ✓ Más de 100 juegos ✓ Más de 100 juegos ✗ ✓ varios ✓ BisectOne ✓ Más de 60 juegos ✓ Más de 100 ✓ Gamecloud ✓ Guardar y cambiar ✓ Ubicaciones de los servidores 10 distritos 28 a nivel mundial 12 a nivel mundial 12 a nivel mundial 21 a nivel mundial Varios a nivel mundial Varios a nivel mundial 11 regiones 29 a nivel mundial 10 a nivel mundial Horario de atención al cliente 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, 7 días a la semana (<10 min) Entrada + Discord 24 horas al día, 7 días a la semana (<15 min) 24 horas al día, los 7 días de la semana Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana Servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana De 11:30 a. m. a 8 p. m. (hora central) 24 horas al día, los 7 días de la semana Prueba gratuita / MBG Garantía de devolución del dinero de 30 días Garantía de devolución de 24 horas Garantía de 72 horas Garantía de devolución del dinero de 7 días MBG de 3 días MBG de 3 días MBG de 3 días Prueba de 3 días Prueba gratuita de 24 horas ✗ Aplicación móvil ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ iOS + Android ✗

Todos los precios se han obtenido de la página oficial de alojamiento de Valheim de cada proveedor el 1 de abril de 2026.

Comparativa de características del alojamiento de servidores de Valheim

La tabla siguiente recoge los Valheim-características específicas que determinan cuáles son los mejores servidores para mods, juego cruzado y gestión de mundos, y qué distingue a los mejores Valheim los proveedores de alojamiento web del resto.

Característica HOS GTX HH GHB BH SB AH GP NC SPKD Juego cruzado entre Xbox y PC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación con un solo clic de BepInEx ✓ ✓ DLL sin descompilar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Valheim Plus con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Actualizador automático ✗ ✓ ✗ ✓ BepInEx ✗ ✗ ✗ ✓ (solo V+) ✗ ✗ Asistencia técnica para Thunderstore Mod ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Migración en el Mundo Libre ✗ ✗ ✗ ✓ Gratis ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ -Indicador de juego cruzado en el panel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Número máximo de jugadores (con Valheim Plus) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Para un máximo de 64 jugadores, es necesario que todos los anfitriones tengan Valheim Plus; el límite predeterminado es de solo 10. El juego cruzado con Xbox requiere la opción -crossplay en el script de inicio de todos los anfitriones; los mods BepInEx del lado del cliente bloquean a los jugadores de Xbox.

Requisitos mínimos del servidor para Valheim

Puerta de Hierro«El requisito mínimo oficial es de 2 GB de RAM. En la práctica, una partida estable de 10 jugadores…» Valheim Un servidor dedicado necesita entre 4 y 6 GB de RAM. En cuanto se empiezan a utilizar mods, esos requisitos mínimos aumentan rápidamente, y el almacenamiento SSD NVMe se convierte en imprescindible para obtener el mejor rendimiento. Valheim experiencia en alojamiento web.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Vanilla (1-10 jugadores) 4-6 GB Doble núcleo a más de 3,0 GHz SSD de 10-20 GB Requisitos mínimos de Iron Gate: 2 GB de RAM y 2 GB de almacenamiento. Se recomiendan entre 4 y 6 GB para garantizar una experiencia de juego estable con 10 jugadores. Mods de iluminación (BepInEx + Valheim Plus) 6-8 GB Doble núcleo a más de 3,5 GHz 20-40 GB NVMe Valheim Plus, mods de Nexus, paquetes de aspectos. Se recomienda encarecidamente utilizar NVMe para guardar los mundos. Modpacks pesados (Thunderstore con más de 10 mods) 8-12 GB Ryzen 9 / EPYC a 3,8 GHz o más 40-60 GB NVMe La frecuencia de guardado del mundo aumenta con los mods. La RAM se satura durante los combates contra jefes cuando hay muchas pilas de mods. Valheim Plus (hasta 64 jugadores) 10–16 GB Ryzen 9 7950X / EPYC 60-80 GB NVMe El límite de 64 jugadores requiere una cantidad considerablemente mayor de RAM. La velocidad de escritura del SSD es fundamental durante la carga de fragmentos de base de gran tamaño. Juego cruzado habilitado (Xbox + PC) 6-8 GB de memoria RAM Más de 3,5 GHz en un solo núcleo Lo mismo que antes Añade el indicador -crossplay al script de inicio. Nota: las modificaciones de BepInEx del lado del cliente bloquean a los jugadores de Xbox; configura las modificaciones en consecuencia.

Hay tres detalles de configuración que suelen pillar desprevenidos a la mayoría de los nuevos propietarios de servidores a la hora de configurar el mejor Valheim entorno de alojamiento de servidores.

Bloque de modificaciones de BepInEx del lado del cliente Xbox jugadores de juego cruzado de conectarse por completo. Las comunidades que incluyen Xbox o los jugadores de Game Pass deben utilizar un servidor sin modificaciones o limitarse únicamente a los mods del lado del servidor.

Valheim Plus es el mod más utilizado entre los mejores Valheim servidores de esta lista, ampliar el límite estándar de 10 jugadores a 64 y añadiendo opciones de configuración del lado del servidor. Los 10 proveedores de esta Valheim La mayoría de los proveedores de alojamiento web lo ofrecen mediante instalación con un solo clic.

Además, saber cómo organizar un Valheim Lo primero que hay que tener en cuenta es que el rendimiento de la guardada del mundo está directamente relacionado con la velocidad de escritura del almacenamiento. Valheim guarda periódicamente todo el mundo, y las grandes bases con cientos de objetos colocados hacen que esa operación de guardado sea más pesada. En particular, en equipos con SSD estándar, esto provoca picos de lag perceptibles. NVMe los elimina.

Cómo elegir el proveedor de servidores adecuado para Valheim

Lo mejorValheim El alojamiento del servidor para tu grupo depende del número de jugadores, la configuración de los mods, la combinación de plataformas y el tiempo que tengas pensado mantener el servidor en funcionamiento. Un grupo «vanilla» de 5 jugadores y una comunidad con mods de 30 jugadores tienen relativamente poco en común en cuanto a sus necesidades. Encontrar la mejor Valheim Un servidor dedicado implica tener en cuenta todas esas variables antes de dar el paso.

En los apartados siguientes se detalla lo que realmente importa a la hora de decidir cómo organizar un Valheim servidor, para que puedas disfrutar de la mejor Valheim una opción de alojamiento web que se adapte a tus necesidades específicas.

Compatibilidad con BepInEx y Mod Framework

Saber cómo organizar una Valheim Tener un servidor con un modpack completo implica entender BepInEx. Es el El marco de mods de Unity que hay detrás de casi todos los Valheim mod merece la pena ejecutarlo en un Valheim servidor dedicado.

Lo que diferencia una configuración de BepInEx de otra es si el host incluye DLL de Unity sin desempaquetar. Sin ellas, muchos mods avanzados no se cargarán. GTXGaming viene incluido de serie. Compruébalo con cualquier otro proveedor antes de comprometerte con ninguno Valheim Configuración de un servidor dedicado para tus mods.

Thunderstore es el principal repositorio de mods para Valheim, con Nexus Mods como segunda opción. Lo mejor Valheim Los servidores ofrecen compatibilidad con Thunderstore con un solo clic. Se trata de una mejora significativa en la comodidad con respecto a las subidas manuales por FTP que notarás cada vez que lo utilices. Valheim parches y tienes que actualizar un paquete completo de mods.

El factor diferenciador más destacado de las grandes pilas de módulos es el actualizador automático. AmbosGTXGaming and Los hermanos Game Host actualizar los complementos automáticamente después de Valheim parches. Para las comunidades que utilizan más de 20 mods, la calidad de la instalación de BepInEx es el factor que más influye en el rendimiento en todos los casos Valheim proveedor de alojamiento web de esta lista.

Los jugadores que ejecutan varios juegos de supervivencia verán que las mismas consideraciones de calidad de BepInEx se aplican también en otros casos. Nuestro El mejor alojamiento para servidores de Rust La guía aborda las cuestiones relacionadas con el marco de módulos equivalente para Tranquilidadservidores.

Configuración y limitaciones del juego multiplataforma

Lo mejorValheim servidores para comunidades de juego multiplataforma gestionados a través de -indicador de inicio de juego cruzado y PlayFab, que conecta Steam, Xbox, Mac y Game Pass en el mismo servidor. La facilidad con la que se activa varía.

Los hermanos Game Host, HostHavoc, yApex Hosting Muéstralo como una casilla de verificación en el panel. En otros casos, es necesario editar directamente el script de inicio, así que confirma el método antes de que finalice el plazo de devolución.

Modificaciones de BepInEx del lado del cliente activadas Valheim los servidores dedicados evitarXbox y a los jugadores de Game Pass de conectarse por completo. Este es el problema de asistencia más habitual en las comunidades mixtas. La única solución es limitar el servidor a que solo admita mods del lado del servidor. No hay ninguna solución alternativa.

Para las comunidades que desean tanto mods como Xbox juego multiplataforma: planifica la configuración del mod en función de las plataformas de tus jugadores antes del lanzamiento. Elegir la mejor Valheim Configuración del servidor dedicado antes de invitar Xbox La configuración de los reproductores es fundamental, y esa es la decisión de configuración más importante para obtener el mejor Valheim Experiencia en alojamiento de servidores para grupos de juego multijugador cruzado.

Rendimiento de World Save y comparación entre NVMe y SSD

Valheim Los servidores dedicados guardan periódicamente las partidas guardadas en el disco durante las sesiones activas. En un servidor pequeño sin mods, esto pasa desapercibido. Sin embargo, en un servidor con mods que cuenta con un mundo amplio y explorado, cientos de estructuras construidas y más de 15 jugadores activos, esa operación de escritura tiene un gran impacto. Especialmente en el caso del almacenamiento SSD estándar, provoca picos de lag perceptibles en mitad de la sesión.

El almacenamiento NVMe elimina este problema. La mayor velocidad de escritura permite guardar el mundo sin interrumpir el juego. Para los juegos modificados Valheim, elegir lo mejor Valheim El nivel de almacenamiento del servidor dedicado es una decisión práctica que se nota cada pocos minutos durante las sesiones de mayor actividad.

De SparkedHost La configuración económica funciona con un SSD estándar. Para entre 2 y 5 jugadores en el juego sin mods, funciona bien. Sin embargo, si se añaden los mods de BepInEx y una base grande, el retraso relacionado con las partidas guardadas se convierte en un problema habitual. NVMe Enterprise es el mínimopara lo mejorValheim Configuración del servidor de alojamiento.

Horario de atención al cliente y calidad de la ayuda para la personalización

Las necesidades de apoyo más habituales para Valheim los servidores dedicados presentan fallos en los complementos de BepInEx tras las actualizaciones del juego, la configuración de la opción de juego cruzado y la migración de archivos de mundo, y Valheim Además de los errores de configuración. El servicio de asistencia general de alojamiento no los gestiona adecuadamente, mientras que ValheimLos conocimientos específicos son lo que distingue a los mejores Valheim servidores de proveedores de juegos genéricos.

Para cualquiera que aún esté aprendiendo a organizar un Valheim servidor,HostHavoc destaca por su asistencia específica en modding, con una respuesta a las incidencias en menos de 10 minutos y experiencia demostrada en la resolución de problemas de BepInEx.

Los hermanos Game Host cuenta con una pantalla de más de 16 pulgadas Valheim-guías de configuración específicas. BisectHosting tarda una media de 15 minutos en el chat en directo, y Apex Hosting Ofrece un servicio de chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con administradores de servidores experimentados.

Nodecraft’s El servicio de asistencia está disponible únicamente de 11:30 a 20:00 (hora central). Para las comunidades de la UE y APAC, eso significa que no habrá servicio nocturno. En el caso de esas regiones, HostHavoc or De Apex Hosting A la hora de elegir la mejor opción, conviene dar prioridad a la disponibilidad las 24 horas del día Valheim opción de alojamiento web.

Ubicación y latencia para las comunidades de juego multiplataforma

Valheim Los servidores dedicados no son tan sensibles a la latencia como Tranquilidad, pero las conexiones de más de 150 ms provocan un efecto de «banda elástica» visible durante el combate y la construcción. Elegir bien la región del servidor es lo que marca la diferencia entre los mejores Valheim servidores problemáticos, sobre todo para las comunidades de juego multijugador que se extienden por diferentes países.

Para los grupos que operan únicamente en la UE, GTXGaming (Londres, París, Fráncfort, Estocolmo), BisectHosting (21 sedes en todo el mundo), y Alojamientos web(Alemania, Países Bajos, Francia y Lituania) son las mejores opciones. Los grupos norteamericanos están bien cubiertos por los diez proveedores de esta lista.

La cobertura en la región APAC se reduce rápidamente. GPortal (Tokio, Singapur, Sídney), Nodecraft (más de 30 sedes, entre ellas Tokio, Singapur y Auckland), y Los hermanos Game Host(Tokio, Singapur, Sídney) son las mejores opciones para los jugadores de esa región.

Para lo mejorValheim resultados de alojamiento de servidores con comunidades de juego multijugador que abarcan varios continentes, elige la región más cercana a la mayoría de tus jugadores en lugar de la más cercana a quien administre el servidor. Elegir la ubicación adecuada también es un aspecto fundamental a la hora de alojar un Valheim servidor para una comunidad repartida por todo el mundo.

BisectHosting and Nodecraft también son opciones muy recomendables para los grupos que alternan entre juegos de supervivencia; ambos figuran en nuestra el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento. NuestroCómo organizar unaMinería, artesaníaservidor Esta guía explica el proceso de configuración si tu grupo juega a ambos títulos.

Política de reembolso y pruebas gratuitas

Los plazos de devolución varían considerablemente en esta lista. Alojamientos webdestaca por su garantía de devolución del dinero de 30 días, seguida de Los hermanos Game Hosta los 7 días, y luego BisectHosting and Shockbyte a los 3 días,HostHavoc a las 72 horas, y GTXGaming a las 24 horas.

Para probar una plataforma de la forma más sencilla posible, Nodecraft’s Prueba gratuita de 24 horas no requiere tarjeta de crédito. Probando lo mejor Valheim Los servidores sin riesgos son la mejor opción. De GPortal La prueba de 3 días cuesta solo unos pocos dólares y da acceso a todas las funciones.

Presupuesta para lo mejor Valheim plan de servidor dedicado que necesitarás al cabo de seis meses, no solo el que te permite empezar. Es el paso que la mayoría de las guías sobre cómo alojar un Valheim Pásate de servidor, y ese es el consejo más sincero que puedo darte para encontrar el mejor Valheim Decisión sobre el alojamiento del servidor.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de servidores de Valheim deberías elegir?

Todos los proveedores de Valheim Los servidores dedicados de esta lista se han evaluado en función de seis criterios: transparencia en los precios, calidad del hardware, asistencia de BepInEx, rapidez de la asistencia, plazo de reembolso y escalabilidad.

La elección adecuada depende totalmente de cuál de esas variables sea la más importante para tu grupo y de cuál sea la mejor Valheim La opción de servidor dedicado varía en función de si tu prioridad es el precio, las modificaciones o la asistencia técnica.

Para obtener la mejor relación calidad-precio → elige Alojamientos web : VPS con AMD EPYC, Kodee AI, acceso root completo y el plazo de devolución más largo de esta lista: 30 días.

: VPS con AMD EPYC, Kodee AI, acceso root completo y el plazo de devolución más largo de esta lista: 30 días. Para modificaciones avanzadas → selecciona GTXGaming : actualizador automático de mods, DLL de Unity sin desproteger preinstaladas y versión completa Xbox Juego cruzado en todos los planes.

: actualizador automático de mods, DLL de Unity sin desproteger preinstaladas y versión completa Xbox Juego cruzado en todos los planes. Para principiantes → elige Los hermanos Game Host : Hardware Ryzen 9 9950X, migración gratuita a World y un panel que no requiere modificar ningún archivo de configuración.

: Hardware Ryzen 9 9950X, migración gratuita a World y un panel que no requiere modificar ningún archivo de configuración. Para un escalado flexible del hardware → elige SparkedHost : a partir de 8 $ al mes, con una clara posibilidad de ampliar a NVMe en los planes Enterprise.

: a partir de 8 $ al mes, con una clara posibilidad de ampliar a NVMe en los planes Enterprise. Para la velocidad de soporte → selecciona HostHavoc: respuesta a las incidencias en menos de 10 minutos, atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hardware propio.

Antes de comprometerte, compara el nivel de RAM específico con tu número real de jugadores y la carga de mods. Los modelos de precios dan lugar a costes totales muy diferentes una vez que se tienen en cuenta las tasas de renovación y los ciclos de facturación.

Si gestionas una comunidad de videojuegos y quieres compensar los gastos del servidor, nuestro los mejores trabajos extra online Esta guía explica cómo monetizar el contenido de los videojuegos y mantener el servidor en funcionamiento. Adapta esas variables a tu configuración y obtendrás los mejores Valheim Elegir la opción de alojamiento web para tu grupo será pan comido.

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