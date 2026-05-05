Reseña de Pokémon Pokopia: un mundo reconstruido por Ditto

Una nota importante antes de entrar en materia: Pokémon Pokopia La conclusión es que esta serie ha dedicado 30 años de perfeccionamiento el arte de coleccionar criaturas y las batallas por turnos. Pokémon Pokopia decide ignorar educadamente esa fórmula y, en su lugar, te entrega una pala, un puñado de semillas y una masa gelatinosa con problemas de identidad.

Lanzado para el Nintendo Switch 2, Pokopia cambia las insignias de gimnasio y los Cuartetos de Élite por algo mucho más extraño: un poshumanoPokémon un mundo en el que hay que reconstruir la civilización desde cero. Te despiertas como un Ditto en un paisaje en ruinas, atormentado por vagos recuerdos de tu antiguo entrenador, y acabas adoptando una forma vagamente humana para empezar a arreglar las cosas.

En lugar de capturar monstruos, los atraes. En lugar de luchar, terraformas. En lugar de salvar el mundo mediante el combate, lo vuelves habitable de nuevo. De alguna manera, funciona de maravilla, como lo demuestra el hecho de que actualmente sea el juego mejor valorado Pokémon el mejor partido de todos los tiempos en Metacritic. Sigue leyendo mi Pokémon Pokopia Echa un vistazo a la reseña para ver qué más te depara el juego.

Resumen: Reseña de Pokémon Pokopia

Identidad de la mecánica de juego Un acogedor juego de construcción de hábitats en el que restauras ecosistemas y construyes una ciudad Pokémon. Las mejoras más importantes Interruptor 2 gráficos, una restauración dinámica del entorno y un sistema de transformación que permite a Ditto tomar prestadas las habilidades de otros Pokémon. Principales críticas Los controles para colocar bloques pueden resultar complicados en espacios reducidos, y el nuevo formato de cartucho físico sigue requiriendo una descarga considerable. Veredicto claro Un spin-off atrevido que convierte a Pokémon en un simulador de construcción de mundos sorprendentemente conmovedor.

Pokémon Pokopia: un juego de Pokémon sin humanos

Voy a empezar miPokémon Pokopia Hay que tener en cuenta que el juego comienza con una premisa sorprendentemente conmovedora: una Pokémon un mundo que sigue existiendo tras la silenciosa desaparición de la humanidad.

Lo que queda es un paisaje en ruinas salpicado de Pokémon solitarios intentando sobrevivir entre las ruinas de las antiguas ciudades y la infraestructura. Tú, un Ditto morado que se tambalea, te despiertas en medio de todo esto y decides recrear aquello que desapareció (la sociedad humana) con la ayuda de Pokémon y muchos trabajos de jardinería.

Tu guía en esta extraña nueva frontera es el profesor Tangrowth, un arbusto sensible con gafas y llevando un disco de datos como un científico loco especializado en botánica. Rápidamente te encarga la tarea de reconstruir los hábitats para que los Pokémon puedan volver a ellos y empezar a prosperar de nuevo.

Jugar con Ditto es la mejor idea que ha tenido la serie en años

No Pokémon Pokopia esta reseña no estaría completa sin mencionar cómo De PokopiaLa decisión más acertada es tomar Lo mismo ocurre con el protagonista. En lugar de subir de nivel mediante el combate, Ditto aprende imitando. Cada Pokémon con el que te hagas amigo desbloquea una nueva habilidad ambiental.

Algunos ejemplos son:

Las enredaderas de Bulbasaur para el cultivo de plantas y el modelado del terreno

para el cultivo de plantas y el modelado del terreno La pistola de agua de Squirtle para el riego y la construcción de canales

para el riego y la construcción de canales El corte de Scyther para la retirada de árboles y escombros

Cada transformación convierte temporalmente el cuerpo viscoso de Ditto en la herramienta adecuada para cada tarea. El resultado se sitúa a medio camino entre un Pokémon Un juego de rol y un juego de construcción tipo sandbox comoMinería, artesanía.

Incluso hay un toque nostálgico: cada vez que Ditto aprende un nuevo movimiento, el clásico Pokémon Suena la melodía de subida de nivel.

El diseño del hábitat es la verdadera mecánica de «captura»

Pokopia sustituye las Poké Balls por diseño de interiores ecológico. Pokémon solo aparecerán si creas el hábitat adecuado. ¿Quieres que un Bulbasaur se pasee por tu pueblo? Necesitarás terreno cubierto de hierba y plantas. ¿Prefieres a los de tipo Agua? Será mejor que empieces a cavar estanques.

Una vez Pokémon Cuando llegan, se comportan como pequeños vecinos con opiniones sobre lo que les rodea. Si colocas muebles, reaccionarán ante ellos. Si construyes una casa, te pedirán mejoras. Algunos incluso envían peticiones extrañamente concretas, como un Umbreon «emo» que exige una casa pintada de negro.

En resumen, esAnimal Crossing con las personalidades de los Pokémon, y es peligrosamente adictivo.

La tecnología en Pokopia es extrañamente realista

Mientras jugaba a este juego Pokémon Pokopia En esta reseña, una de las ideas más ingeniosas del juego que he encontrado es cómo aborda la tecnología. El Pokémon En este universo, los artilugios de ciencia ficción suelen abundar como si fueran caramelos: ordenadores que albergan a seres vivos, sistemas de teletransporte, máquinas curativas milagrosas, etcétera. Pokopia da un giro a esa perspectiva al mostrar lo que ocurre una vez que las personas que crearon esos sistemas ya no estén.

Pasarás una cantidad sorprendente de tiempo restaurando infraestructuras: fuentes de energía, electrodomésticos, viviendas y espacios comunitarios. Un dispositivo que destaca especialmente es un Impresora 3D capaz de reproducir objetos a partir de fotografías, siempre y cuando consigas materiales raros. Se trata de una ingeniosa mezcla de tecnología futurista y chatarra recuperada, que refuerza la temática del juego: la reconstrucción de una civilización perdida.

Pokémon nunca había resultado tan deliciosamente extraño; llega un momento en el que, literalmente, te pasas el día buscando CD para que un DJ Rotom pueda montar una fiesta.

Un bucle relajante del que cuesta desengancharse

El ritmo del juego es maravillosamente hipnótico. Empiezas quitando maleza y escombros. Al poco tiempo, estás plantando bosques, construyendo casas, trazando carreteras y diseñando barrios enteros para Pokémonresidentes.

La campaña principal está en marcha entre 30 y 40 horas aproximadamente, pero los sistemas de mundo abierto van mucho más allá. Seguirás modificando hábitats, optimizando diseños y persiguiendo a los Pokémon más raros mucho después de que aparezcan los créditos.

Es el tipo de juego en el que… sentarse durante 20 minutos y, sin querer, terraformar medio continente, lo que lo convierte sin duda en uno de los Los mejores juegos para pasar un rato agradable de todos los tiempos.

Rendimiento en Nintendo Switch 2

Técnicamente,Pokopia es uno de los que mejor funcionan Pokémon juegos que se han lanzado jamás, si no uno de los el mejorNintendo Switch 2juegos disponible actualmente. En Interruptor 2hardware, el juego funciona a 60 fps tanto en modo portátil como en modo acoplado, con entornos detallados y prácticamente sin tiempos de carga al pasar de un bioma a otro.

No puedo terminar esto Pokémon Pokopia No se puede hacer una reseña sin mencionar algunos pequeños fallos técnicos, que aparecen al colocar bloques en espacios reducidos. Los controles de construcción pueden resultar un poco torpes, sobre todo cuando intentas colocar los muebles con precisión (si eres un fan deAnimal Crossing(ya sabes a qué me refiero). Aun así, es un detalle sin importancia en una experiencia que, por lo demás, está muy bien pulida.

Mi opinión general sobre Pokémon Pokopia: Pokémon se reinventa (otra vez)

Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Pokopia podría ser uno de los top Pokémonjuegos ya que sin duda es la más radical Pokémon la mejor secuela que se ha estrenado nunca —y una de las más encantadoras, en mi Pokémon PokopiaSe ha encontrado una reseña.

Las batallas comerciales para construir mundos resultan ser justo lo que la serie necesitaba. La combinación de la creatividad de un mundo abierto, las expresivas personalidades de los Pokémon y una narrativa sutilmente emotiva da lugar a un juego que resulta a la vez experimental e inconfundiblemente Pokémon.

Y sí, también podría ser el con mejores valoracionesPokémonel mejor juego de la historia, algo que nadie esperaba tener que escribir sobre un acogedor juego de construcción de ciudades basado en Ditto.

Ventajas Contras ✅ Una mecánica de juego de restauración profundamente satisfactoria ✅ Mecánicas creativas de transformación de Ditto ✅ Interacciones con Pokémon con una personalidad sorprendente ✅ Funcionamiento técnico fluido en Switch 2 ❌ Los controles de los edificios pueden resultar complicados de manejar en espacios reducidos ❌ Es posible que algunas referencias al trasfondo pasen desapercibidas para los recién llegados ❌ La versión física sigue requiriendo una descarga de gran tamaño

Ideal para:Los aficionados aAnimal Crossing, Minería, artesanía, y juegos creativos de mundo abierto.

Menos adecuado para: Jugadores competitivos o aquellos que prefieren el estilo tradicional Pokémoncombate.