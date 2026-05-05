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Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios de descarga no oficiales. Estos entrañan riesgos reales: malware que puede dañar tu sistema y provocar daños permanentes Steamsuspensiones de cuentas.Snakzy te permite ganar crédito real en la tienda a través de ofertas legítimas financiadas por anunciantes, lo que da lugar a un Steam compra con una licencia permanente. Esta guía incluye una descripción general completa del juego, precios, disponibilidad en distintas plataformas, requisitos del sistema, mecánica de juego, características principales y una guía paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 79/100 (PC, en general favorable) Género Juego de disparos táctico en primera persona, juego de disparos realista, modo cooperativo Desarrolladores VOID Interactive Editoriales VOID Interactive Es hora de ganar — Artículo principal ~16 horas Es hora de ganar — Contenido principal + adicional ~28 horas Tiempo de ganar — 100 % completista ~59 horas

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Cómo prepararse o no: resumen completo del juego

He estado haciendo un seguimiento ¿Estás listo o no? desde sus inicios en acceso anticipado, y la acogida ha sido muy buena en todo momento. VOID InteractiveEl juego de disparos táctico de… cuenta con un 79/100 en Metacritic según 20 críticas y un Puntuación en OpenCritic: 80/100. HaySteam, el juego ha acumulado más de 248 000 opiniones con una valoración del 78 % en su mayoría positiva. Esa valoración general hay que interpretarla en su contexto: las puntuaciones de los usuarios se vieron afectadas por una avalancha de reseñas negativas relacionada con los cambios de contenido introducidos para el lanzamiento en consola. El consenso de la crítica se mantuvo positivo en todo momento, y el juego encabezó Steam listas de ventas durante su semana de lanzamiento.

¿Estás listo o no? Te pone en la piel de un comandante de la unidad SWAT en Los Sueños, una ciudad estadounidense ficticia azotada por una ola de violencia. Cada misión te sumerge en un escenario realista: situaciones con rehenes, respuestas a tiradores activos, redadas antidroga, amenazas de bomba. El juego reproduce los procedimientos policiales reales y aplica un sistema de puntuación basado en las reglas de intervención a lo largo de toda la partida. Disparar a un sospechoso cuando era posible detenerlo te resta puntos. En cada misión hay opciones menos letales disponibles, y la tensión táctica se mantiene auténtica desde la primera habitación en la que irrumpes hasta el último sospechoso al que inmovilizas.

VOID Interactive, un estudio irlandés, desarrolló el juego en Unreal Engine 4. En agosto de 2019 se publicó una versión alfa, Steam El acceso anticipado se lanzó en diciembre de 2021, y la versión completa La versión 1.0 se presentó en los premios The Game Awards en diciembre de 2023. PS5 and Xbox Series X|S versiones posteriores Julio de 2025. Tras el lanzamiento del juego se han publicado cuatro contenidos descargables: «Home Invasion», «Dark Waters», «Los Sueños Stories» y «Boiling Point», cada uno con un precio de €9.99. El estudio sigue actualizando el juego, y el Steam La comunidad de Workshop añade mapas, armas y escenarios personalizados además del contenido oficial.

El juego básico incluye 18 misiones en una campaña del Modo Comandante que avanza de forma secuencial, desbloqueando nuevas operaciones y equipamiento a medida que avanzas. Hasta Modo cooperativo online para 8 jugadores está disponible, y los jugadores en modo cooperativo pueden acceder a las cuatro misiones del contenido descargable sin necesidad de adquirirlas por separado, siempre que el anfitrión de la sesión las tenga.

¿Cuánto cuesta «Ready or Not»?

¿Estás listo o no?cuesta49,99 $ en Steam. Actualmente es 50 % de descuento, por 24,99 $, uno de los mayores descuentos que ha tenido el juego desde su lanzamiento. A precio completo, el histórico Steam el mínimo se sitúa en aproximadamente €15.99, alcanzados durante las principales campañas de rebajas de temporada. VOID Interactive cuenta con un historial consolidado de ofrecer descuentos en el juego durante Steam«las rebajas de verano y de invierno, por lo que los compradores que tengan paciencia pueden esperar que vuelvan a presentarse oportunidades similares».

Tejoofertas¿Estás listo o no? claves de aproximadamente €19.70, lo que representa aproximadamente un 61 % de ahorro frente al total €49.99 precio. Si quieres el juego totalmente gratis, el Snakzy El método que se describe en esta guía elude por completo el precio actual. Se obtiene un Steam tarjeta regalo al completar ofertas de juegos para móvil y, a continuación, utilízala para realizar una compra oficial Steamcompra.

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Disponibilidad de la plataforma Ready or Not

Puntuación en Metacritic Detalles PC 79/100 (críticos) / 5,3/10 (usuarios, con resultados sesgados por el «bombardeo de reseñas») PS5 TBD Xbox TBD Interruptor N/A

¿Estás listo o no? está disponible en PC via Steam, PS5, yXbox Series X|S. ElPC versión se lanzó en su versión completa en diciembre de 2023, tras dos años de desarrollo en acceso anticipado. La PS5 and Xbox Series X|S Las versiones llegaron en julio de 2025 y se convirtieron en el juego más reservado en la PlayStation Resérvalo antes de que salga a la venta. Las tres versiones ofrecen la misma mecánica de juego básica, aunque el PC Esta versión cuenta con todas las Steam Compatibilidad con el modding de Workshop, lo que le confiere la mayor biblioteca de contenidos de las tres. Las misiones de DLC están disponibles para todos los jugadores en modo cooperativo cuando el anfitrión de la sesión posee el contenido, independientemente de la plataforma. El Snakzy El método se aplica a la Steam para PC versión: canjeas las monedas que has ganado por un Steam tarjeta regalo y utilizarla para comprar el juego directamente a través de Steam.

Requisitos del sistema de «Ready or Not»

¿Estás listo o no?funciona conUnreal Engine 4 con DirectX 11. Los requisitos mínimos son: GTX 960 and 8 GB de RAM, que la mayoríaPCs construidas en los últimos seis o siete años funcionarán sin problemas. La configuración recomendada permite ampliar hasta un GTX 1060 de 6 GB para garantizar un rendimiento más fluido en el modo cooperativo y en los entornos de misión más exigentes. 90 GB de almacenamiento es imprescindible, y se recomienda encarecidamente utilizar un SSD para reducir los tiempos de carga, sobre todo en el modo cooperativo online, donde el inicio de las misiones depende del sistema del anfitrión.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 2600X RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 960 de 2 GB / AMD Radeon R7 370 de 2 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB / AMD Radeon RX 580 de 4 GB DirectX DirectX 11 DirectX 11 Almacenamiento noventa gigabytes SSD de 90 GB

La mayoría de los videojuegosPC Los equipos de los últimos cinco o seis años cumplirán con creces los requisitos recomendados. Se necesita conexión a Internet de banda ancha para modo cooperativo onlinemultijugador.

Mecánica de «Ready or Not»

El bucle principal de ¿Estás listo o no? comienza antes de entrar en un edificio. Repasas los informes de la misión y los planos de las plantas, y luego preparas tu equipo táctico a partir de más de 60 artilugios únicos: escudos balísticos, arietes para puertas, cargas de irrupción, granadas cegadoras, cámaras con espejo, spray de pimienta, pistolas eléctricas y escaleras tácticas. La personalización de las armas incluye ópticas, accesorios para el cañón, tipos de cargadores y empuñaduras delanteras. Una vez que te despliegas, comienzan las operaciones del SWAT en tiempo real y la puntuación basada en las reglas de combate se aplica de inmediato a cada acción que realices.

La balística está totalmente simulada en todo momento. Las balas atraviesan paredes y materiales, se producen rebotes y la interacción con el kevlar sigue leyes físicas realistas. Los sospechosos y los civiles reaccionan de forma dinámica al sonido, la luz y las órdenes verbales. El juego premia sistemáticamente la precisión y la paciencia frente a la agresividad. La fuerza menos letal está disponible en todos los escenarios y, en ocasiones, es necesaria para obtener una puntuación perfecta en la misión, lo que convierte cada enfrentamiento en un cálculo táctico en lugar de un simple tiroteo.

El «Modo Comandante» estructura la campaña de forma secuencial, y las misiones se desbloquean progresivamente a medida que se completan los objetivos. Los miembros del escuadrón controlados por la IA realizan acciones autónomas, como reducir a sospechosos, ponerse a cubierto y responder a las amenazas. Cada agente tiene rasgos de personalidad y estados de moral que varían en función de los resultados de las misiones y del rendimiento del equipo a lo largo del tiempo. No hay ajustes de dificultad formales, pero el rigor del sistema de puntuación varía considerablemente según el tipo de misión.

The Modo cooperativo para 8 jugadores Este modo integra todos estos sistemas en un entorno multijugador completo. Los equipos deben coordinar el momento de la irrupción, comunicar la ubicación de los sospechosos y gestionar juntos la presión que imponen las reglas de combate. La modificación activa a través de Steam Workshop y Nexus Mods añaden mapas, armas y escenarios creados por la comunidad además de los 18 misiones del juego básico and 6 misiones de contenido descargable en la versión oficial, lo que mantiene el número de misiones muy por encima de lo que el propio estudio ha publicado.

Principales características de «Ready or Not»

✅ Jugabilidad táctica hiperrealista: Penetración balística, rebotes y dinámica del kevlar totalmente simulados, desarrollados en colaboración con fuerzas del orden reales, lo que garantiza una puntuación fiel a las reglas de combate en todas las misiones.

✅ Personalización avanzada de armas y equipamiento: Más de 60 dispositivos exclusivos, además de una amplia gama de opciones de armamento que incluye ópticas, accesorios para el cañón, tipos de cargadores y empuñaduras delanteras, para crear equipamientos tácticos totalmente personalizados.

✅ Campañas cooperativas y para un jugador: La campaña completa se puede jugar en solitario con un escuadrón controlado por la IA o con hasta 8 amigos en línea; además, cualquier jugador en modo cooperativo tendrá acceso a las cuatro misiones del contenido descargable si el anfitrión de la sesión posee dicho contenido.

✅ Campaña en modo comandante: Un sistema de progresión secuencial de misiones que desbloquea nuevas operaciones y equipamiento a medida que avanzas, mientras que la moral de los oficiales y sus rasgos de personalidad añaden un nivel de gestión que influye en el rendimiento del escuadrón a lo largo de la campaña.

✅ Comunidad activa de modding: AmplioSteam El soporte de Workshop y Nexus Mods ofrece mapas personalizados, armas, escenarios y modificaciones del modo de juego, lo que amplía la biblioteca de misiones mucho más allá del contenido oficial.

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Cómo prepararse (o no) gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que los usuarios completan ofertas de juegos para móviles a cambio de monedas, que luego pueden canjear por crédito real en tarjetas regalo. No se necesita tarjeta de crédito y no hay intercambio de dinero en ningún momento. Se trata de un modelo basado en la inversión de tiempo: a cambio del tiempo que dedicas a completar ofertas financiadas por anunciantes, obtienes monedas que se convierten en Steam valor de la tarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo ¿Estás listo o no? Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita en iOS and Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia €49.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam — en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €49.99o más Compra «Ready or Not» en Steam — Utiliza la tarjeta regalo y finaliza la compra

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. Dado que¿Estás listo o no?costes€49.99, alcanzar el objetivo completo requiere alcanzar hitos adicionales más allá del primer pago. El Bono de bienvenida de 10 $ al registrarte te da una ventaja para Límite mínimo de retirada de 35 $, y las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

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¿Es legal descargar «Get Ready or Not» gratis con Snakzy?

SnakzyEl modelo de es totalmente legal. Los anunciantes pagan Snakzy para promocionar sus aplicaciones móviles; Snakzy reparte esos ingresos con los usuarios en forma de monedas. Tú conviertes esas monedas en crédito real para tarjetas regalo y, a continuación, utilizas ese crédito para realizar una compra oficial Steam compra. El resultado es un ¿Estás listo o no? licencia vinculada a tu Steam cuenta, igual que cualquier compra normal de pago. VOID Interactive recibe el pago íntegro de Steam por cada ejemplar vendido a través de este proceso.

Evita los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents. Son ilegales y entrañan riesgos reales: malware que puede dañar tu sistema, robo de datos personales y daños permanentes Steam suspensiones de cuentas. Una copia pirata carece de licencia legítima y perjudica directamente VOID Interactive, el pequeño estudio irlandés que dedicó años a desarrollar este juego, desde un prototipo alfa hasta su lanzamiento completo.

Snakzy es una forma legítima de conseguir ¿Estás listo o no? de forma gratuita, manteniendo la transparencia en todo el proceso de compra. De esta forma, apoyas a los desarrolladores y mantienes tu cuenta a salvo.

Mi opinión general sobre «How To Get Ready or Not Free»

¿Estás listo o no? es uno de los mejores juegos de disparos tácticos que hay ahora mismo: 79/100 en Metacritic, más de248 000 reseñas en Steam, sucesor espiritual de SWAT 4, y una experiencia cooperativa realmente profunda, respaldada por una comunidad de modding muy activa y cuatro DLC con contenido adicional. Los jugadores que busquen un juego asequible, los aficionados a los shooters realistas por equipos y cualquiera que haya jugado a la serie SWAT encontrarán aquí un valor real y duradero.

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