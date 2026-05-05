La cuestión de cómo conseguir CERTIFICADO «free» tiene una respuesta clara: Snakzy. El juego roguelite de acción cooperativa de Windwalk Games y Team17 salió a la venta el 23 de septiembre de 2025, en €24.99 on Steam, y ya se ha ganado un 83 % Muy positivo valoración de más de 2,400críticos.Snakzy es la aplicación gratuita de recompensas de Eneba, en la que puedes ganar monedas al completar ofertas para móviles y canjearlas por Steam Tarjetas regalo en formato digital que cubren CERTIFICADO«… al precio completo sin gastar ni un céntimo de tu propio dinero».

Esta guía solo trata de un método legítimo, no de cracks, ROM ni sitios de descarga no oficiales. Esas opciones conllevan riesgos reales: malware y posibles Steam suspensiones de cuentas. Te lo explicaré paso a paso CERTIFICADO«Resumen completo del juego, desglose de precios, disponibilidad en distintas plataformas, requisitos del sistema y los 5 pasos exactos Snakzy proceso, un descuento Tejo clave para la compra inmediata y un descuento Steam opción de tarjeta regalo. Sigue leyendo para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Información del juego Detalles Precio del juego 24,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 75 en PC (Metacritic); media de los críticos más destacados en OpenCritic: 72; el 50 % de los críticos lo recomienda; «Muy positivo» en Steam: el 83 % de 2416 reseñas Género Juego de acción roguelite, cooperativo, hack and slash, de exploración de mazmorras, isométrico y dibujado a mano Desarrolladores Windwalk Games Editoriales Team17 Digital Limited Es hora de ganar (Historia principal) unas 10 horas Es hora de ganar (Contenido principal + adicional) ~30-40 horas Tiempo para conseguir (100 % de completista) ~77 horas

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Cómo conseguir SWORN gratis: descripción completa del juego

He estado siguiendo CERTIFICADOdesde suSteam Lanzamiento en acceso anticipado en febrero de 2025, y el Versión 1.0, 23 de septiembre de 2025 ha cumplido todas las expectativas que generaba la versión de acceso anticipado. Windwalk Games, un pequeño estudio independiente formado por antiguos desarrolladores de Riot y Blizzard, ha creado algo impresionante: un juego de acción roguelite cooperativo con un 83 % Muy positivo Steamvaloración enMás de 2400reseñas, unMedia de las valoraciones de los críticos: 72 en OpenCritic, y una dirección artística dibujada a mano inspirada en la obra de Mike Mignola Hellboy una obra que los críticos destacan sistemáticamente como uno de los estilos visuales más característicos del género en 2025.

CERTIFICADOes unJuego roguelite de acción cooperativo para 1-4 jugadores Ambientado en un Camelot en decadencia, donde el rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda han sido corrompidos por una oscuridad que se extiende. Juegas como un caballero «Soulforged» y puedes elegir entre cuatro personajes: el equilibrado de primera línea Vigilante, el contundente Humo, los que luchan a distancia y los sigilosos Espectro, o el centrado en los elementos Monje. Cada partida te lleva a través de cuatro biomas generados proceduralmente, donde juras lealtad a los señores de las hadas y acumulas bendiciones en tus ataques, hechizos y habilidades pasivas. La matriz de personalización es lo más destacado: 4 personajes × 4 armas × más de 200 bendiciones de las hadas genera miles de combinaciones viables. El Bendiciones de la mesa redonda Este nivel añade mejoras para todo el grupo que solo se activan en el modo cooperativo, lo que hace que las partidas compartidas se perciban como algo significativamente diferente del juego en solitario.

Publicado porTeam17 (el estudio responsable de ¡Demasiado cocido! and Gusanos), CERTIFICADO se lanzó simultáneamente el Steam, Epic Games Store y Microsoft Store, con PC Game Pass su lanzamiento. Sus predecesores espirituales más cercanos son Hades (acción basada en tiradas con bendiciones divinas), Dead Cells (combates reñidos y metaprogresión), y Risk of Rain 2 (escalado cooperativo). Para los aficionados a esos juegos, CERTIFICADO es la siguiente parada lógica.

Windwalk Games invirtió aproximadamente siete meses y medio en acceso anticipado público antes del Versión 1.0, con actualizaciones semanales a lo largo de todo el proceso. La hoja de ruta tras el lanzamiento promete nuevas armas, biomas y modos competitivos hasta 2026. Las versiones para consola de PS5, Xbox Series X|S, yNintendo Switch se ha confirmado que saldrán al mercado más adelante, lo que hace que el Steam esa versión es el mejor punto de partida.

¿Cuánto cuesta SWORN?

CERTIFICADOcuesta€24.99 para la edición estándar en Steam, y la Edición Deluxe a €30.99 (incluye cuatro paquetes de aspectos para personajes) y la Edición Definitiva en €39.99 (se añaden el libro de arte digital y la banda sonora). No hubo descuento de lanzamiento el primer día. Team17 tiene una tendencia constante a salir a correr 30-40 % de descuento ofertas durante el primer gran Steam El ciclo de rebajas, que suele tener lugar en otoño o invierno, y los datos de evolución de los precios muestran un mínimo histórico de aproximadamente 50 % de descuento(aproximadamente€12.49) desde su lanzamiento.

En los sitios web del mercado gris que prometen CERTIFICADO por menos de un dólar, esos no son auténticos Steam claves. Proceden de distribuidores no autorizados y entrañan riesgos reales para la cuenta. Las Snakzy Este método es una forma sencilla de abordar CERTIFICADO‘s€24.99 Paga utilizando el saldo acumulado en tu tarjeta regalo, sin necesidad de esperar a que haya rebajas.

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Disponibilidad de la plataforma SWORN

Puntuación en Metacritic Detalles PC 75 (Metacritic); Media de los críticos destacados de OpenCritic: 72; el 50 % de los críticos lo recomienda; Steam: «Muy positivo» (83 %) PS5 Confirmado en la hoja de ruta de los desarrolladores, aún no se ha lanzado Xbox Confirmado en la hoja de ruta de los desarrolladores (Xbox Series X) Interruptor Confirmado en la hoja de ruta de los desarrolladores, aún no se ha lanzado

CERTIFICADOlanzado elPC al mismo tiempo a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store el 23 de septiembre de 2025, con PC Game Pass inclusión desde el primer día. Versiones para consola de PS5, Xbox Series X|S, yNintendo Switch están confirmados en la hoja de ruta pública de Windwalk Games y Team17, pero aún no se han lanzado en 2026. CERTIFICADO is Steam Deck Verificado, lo que significa que funciona con la calidad recomendada para la consola portátil sin necesidad de ajustar la configuración manualmente, y además es compatible con la transmisión de GeForce NOW. Dado que Snakzy las recompensas se canjean como Steam Tarjetas regalo para el monedero, las Steam Esta versión es la opción más lógica para adquirir este método.

Requisitos del sistema para SWORN

CERTIFICADOfunciona en elMotor Unityy es unVersión solo para 64 bits. Los requisitos mínimos son bastante flexibles: un Intel Core i5-3470 (2012)acompañado de unGTX 960 (4 GB) alcanza la configuración alta a 1080p / 60 fps, lo que significa que la mayoría de los portátiles y ordenadores de sobremesa económicos de los últimos siete u ocho años pueden ejecutarlo sin problemas.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel Core i5-3470 o AMD FX-6300 Intel Core i5-3470 o AMD FX-6300 RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GTX 960 (4 GB) / AMD HD 7970 (3 GB) / Intel Arc A310 (4 GB) NVIDIA RTX 2060 (6 GB) / AMD RX 5600 (6 GB) / Intel Arc A380 (4 GB) DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento Alrededor de 5 GB Alrededor de 5 GB

Los requisitos de memoria y almacenamiento son modestos: 8 GB de RAMy un pequeñoAlrededor de 5 GB El espacio que ocupa el sistema significa que la mayoría de los jugadores no necesitarán ampliar la memoria RAM ni cambiar el SSD. La mejora de la GPU en las especificaciones recomendadas es únicamente para Reproducción en 4K; a 1080p, basta con cumplir los requisitos mínimos.

Mecánicos certificados

CERTIFICADO se basa en Partidas de roguelite de 20 minutos a través de cuatro biomas de Camelot generados proceduralmente, que siempre aparecen en el mismo orden fijo. Cada partida comienza con la selección del personaje: Vigilante (espada y escudo, primera línea equilibrada), Humo (armas pesadas, lentas pero devastadoras), Espectro (especializado en combate a distancia y sigilo), o Monje (ataques de base y elementales). El combate utiliza un sistema de fijación de objetivo con ataques ligeros y pesados, esprintes y habilidades específicas de cada arma, y la sensación se acerca más a un juego de acción al estilo Souls que a un shooter de doble joya.

The Sistema de bendiciones de las hadas es el gancho principal. A medida que vas despejando las salas, juras lealtad a uno de los ocho señores Fae y eliges entre más de 200 bendiciones que se acumulan en tus ataques, hechizos, carreras y habilidades pasivas. La lealtad al señor de las hadas determina tu partida: Titania recompensa las configuraciones basadas en el fuego purificador, mientras que Oberón aporta viento y velocidad. Las combinaciones dan lugar a miles de configuraciones viables, y Windwalk Games ha diseñado el sistema para que estas puedan «desequilibrarse» a favor del jugador, recompensando activamente la acumulación voraz de bendiciones. El 4 personajes × 4 armas × más de 200 bendiciones «Matrix» es lo que hace que la comunidad siga haciendo cola para jugar una partida más.

Cada bioma culmina con una batalla contra un jefe: un Caballero de la Mesa Redonda corrompido. La dificultad varía en función del número de jugadores en las partidas cooperativas, y los jugadores avanzados pueden acceder a modificadores de dificultad superiores denominados «Juramento Solemne» para aumentar el desafío. La progresión se basa en dos sistemas: Bendiciones de las Fae con ámbito de ejecución, elegidos durante la partida y perdidos al morir, y Inversiones permanentes en el árbol de habilidades a través de los cinco árboles de Merlín (Vida, Guerra, Tesoro, Riqueza, Devoción), que se mantienen en todas las partidas. Incluso las partidas fallidas contribuyen al avance de la progresión general.

The Bendiciones de la mesa redonda La función más destacada del modo cooperativo es el «tier»: una categoría de bendiciones especiales que aplica mejoras a todo el grupo y solo se activa en partidas compartidas. La salud y la densidad de los enemigos varían en función del número de jugadores, por lo que una partida con un equipo completo de cuatro jugadores resulta significativamente más difícil y gratificante que una partida en solitario. La comunidad de speedruns ha comenzado a fijarse como objetivo completar el juego en solitario en menos de 30 minutos, aunque no existe una infraestructura oficial de speedruns dentro del juego.

Principales características de SWORN

✅ Modo cooperativo para 1-4 jugadores con dificultad adaptada al número de jugadores: La densidad de enemigos y su salud varían en función del número de jugadores, y el nivel específico de «Bendiciones de la Mesa Redonda» añade mejoras para todo el grupo que solo se activan en el modo cooperativo, lo que hace que las partidas compartidas sean mecánicamente distintas del juego en solitario.

✅ Más de 200 bendiciones de las hadas repartidas entre ocho señores de las hadas: Jura lealtad a señores como Titania (fuego purificador) u Oberón (viento y velocidad) y acumula bendiciones en tus ataques, hechizos, carreras y habilidades pasivas a través de una matriz de configuración con 4 personajes, 4 armas y más de 200 bendiciones.

✅ Dirección artística con dibujos a mano inspirada en Mike Mignola: ElHellboy El estilo de cómic del artista, caracterizado por trazos a tinta y un alto contraste, es el principal atractivo visual de CERTIFICADO, destacada por casi todas las críticas como una de las estéticas más singulares del género en 2025.

✅ Un escenario inspirado en la leyenda artúrica con viejos conocidos, tanto amigos como enemigos: Enfréntate a Merlín, Nimue y un rey Arturo corrompido a lo largo de cuatro biomas generados proceduralmente, con los Caballeros de la Mesa Redonda corrompidos como jefes finales de cada bioma.

✅ Meta-progresión permanente a través de los árboles de habilidades de Merlín: Cinco árboles (Vida, Guerra, Tesoro, Riqueza, Devoción) te permiten acumular progresos entre partidas fallidas, y cada pocas horas de juego se desbloquean nuevas rutas de desarrollo.

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Cómo conseguir SWORN gratis con Snakzy

Snakzy es la aplicación gratuita de recompensas de Eneba, en la que puedes ganar monedas completando ofertas de juegos para móvil, como instalar aplicaciones de socios, alcanzar hitos de tiempo de juego, rellenar encuestas y ver vídeos cortos. No se necesita tarjeta de crédito y no tienes que gastar dinero. El modelo es sencillo: dedicas tiempo a completar ofertas a cambio de monedas y, una vez que hayas acumulado suficientes, las canjeas por un Steam Tarjeta regalo en formato monedero que cubre CERTIFICADO‘s€24.99precio.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo CERTIFICADO Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles: las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu saldo de Snakzy; sigue tu progreso hacia los 24,99 $ dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet: en cuanto tu saldo alcance el umbral mínimo requerido, canjéalo por una tarjeta regalo de 24,99 $ o más Compra SWORN en Steam: canjea la tarjeta regalo al finalizar la compra y empieza a jugar

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 díasde la instalaciónSnakzy. ElUmbral mínimo de pago de 35 dólaresse aplica, y un€30 SteamTarjeta de carteraportadasCERTIFICADO‘s€24.99precio de€5.01 crédito restante para una compra futura. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

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¿Es legal conseguir SWORN gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy El método es totalmente legal. Esta es la cadena: Snakzy es la aplicación de recompensas propia de Eneba, que colabora con proveedores de «offerwall» que pagan Snakzy dinero real por las ofertas completadas. Snakzy convierte ese dinero en efectivo en monedas y, al retirar fondos, cambia las monedas por dinero auténtico Steam Tarjetas regalo en formato monedero de la misma cadena de suministro Tejo se vende a diario. Tú compras CERTIFICADO on Steam a precio completo utilizando esa tarjeta regalo. Vigilanciase lleva su parte,Team17 recibe derechos de autor de la editorial, y Windwalk Games recibe regalías de los desarrolladores. Todas las partes de la cadena reciben el pago íntegro, sin ambigüedades legales y sin riesgo alguno para ti Steamcuenta.

Los sitios web no oficiales de «descarga gratuita de SWORN», las versiones pirateadas y los archivos torrent son un tema totalmente distinto. Son ilegales según la legislación sobre derechos de autor en prácticamente todas las jurisdicciones, y los archivos ejecutables procedentes de fuentes no verificadas suelen contener malware: troyanos que recopilan Steam credenciales, programas de minería de criptomonedas que se ejecutan silenciosamente en segundo plano o ransomware camuflado como un instalador de juegos. Más allá de los riesgos legales y de seguridad, la piratería perjudica directamente Windwalk Games, un estudio independiente cuya hoja de ruta tras el lanzamiento —que incluye nuevas armas, biomas y modos competitivos— depende de CERTIFICADO generar ingresos.

The Snakzy Este método es una forma legítima de obtener CERTIFICADO gratis. Apoyas plenamente a los desarrolladores, mantienes tu Steam mantén tu cuenta a salvo y evita todos los riesgos que conlleva el uso de software pirateado.

Mi opinión general sobre cómo conseguir SWORN gratis

CERTIFICADO se basa en tres datos concretos: un 83 % Muy positivo Steamvaloración en2,416reseñas, un75 en Metacritic puntuación de la crítica y 72 OpenCritic La puntuación media de los críticos más destacados, que destacan sistemáticamente el estilo artístico inspirado en Mike Mignola como uno de los estilos visuales más característicos del género en 2025, y un sistema de construcción cuyo 4 personajes × 4 armas × más de 200 bendiciones de las hadas genera miles de combinaciones viables.

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