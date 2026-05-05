¿Cómo conseguir «The Last of Us: Parte I» gratis?

Si quieres saber cómo conseguir The Last of Us: Parte Igratis,Snakzy es el método que lo hace posible sin tener que gastar tu propio dinero. Naughty Dog‘s2022 una nueva versión completa de la Más de 200 El juego original, ganador del premio al Juego del Año, cuesta €59.99 on Steam, y ese precio se ha mantenido estable desde el 28 de marzo de 2023 PClanzamiento.Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas de juegos para móvil y se pueden canjear por Steam Tarjeta regalo de Wallet que cubre el precio total.

Esta guía solo trata sobre un 100 % legal método, no cracks, sitios de ROM ni enlaces de descarga no oficiales. Estos entrañan riesgos reales: malware que puede dañar tu sistema y Steam suspensiones de cuenta que te impiden acceder de forma permanente. Aquí encontrarás una lista completa The Last of Us: Parte I resumen general, el desglose de precios actual, la disponibilidad de la plataforma, los requisitos del sistema, el 5 pasos Snakzy proceso, un descuento Tejo una alternativa clave, una guía sobre la legalidad y preguntas frecuentes. Sigue leyendo para empezar.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ en Steam (Edición Digital Deluxe: 69,99 $) Puntuación en Metacritic PC: Puntuación de la crítica en Metascore: 59 / Puntuación de los usuarios: 5,4; OpenCritic: 82 (buena), recomendada por el 76 % de los críticos; PS5: 88 (en general favorable) Género Acción, Aventura, Terror de supervivencia, Sigilo, Con una historia rica, Postapocalíptico, Un jugador Desarrolladores Naughty Dog LLC (desarrollador principal); Iron Galaxy Studios (codesenvolvedor de la versión para PC) Editoriales PlayStation Publishing LLC (Sony Interactive Entertainment) Es hora de ganar — Artículo principal ~14-15 horas Es hora de ganar — Contenido principal + adicional ~17-19 horas (incluye la expansión «Left Behind») Tiempo de ganar — 100 % completista ~22-25 horas

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Cómo conseguir «The Last of Us: Parte I» gratis: descripción completa del juego

The Last of Us: Parte Ies el2022 una nueva versión completa de Naughty DogEl título original de 2013, que se ganó el corazón de 200 Ha ganado el premio al Juego del Año y se cuenta entre los videojuegos más aclamados de la historia. El PC versión lanzada el 28 de marzo de 2023, con un debut accidentado: Naughty Dog«la puntuación Metascore de Metacritic más baja de su historia, de 59, debido a las numerosas denuncias de fallos, modelos de personajes defectuosos y problemas de compilación de shaders. Los parches posteriores al lanzamiento han resuelto la mayoría de esos problemas. El Steam la valoración de los usuarios ha subido a 84 % de opiniones positivasa lo largo de101 624+comentarios, ySteam El estado «Deck Verified» se concedió una vez finalizado el ciclo de parches.

El contexto del juego The Last of Us: Parte I en 2026 va más allá de las puntuaciones de las reseñas. HBOLa adaptación televisiva de… atrajo 32 millones de espectadores por episodio en la primera temporada y se llevó ocho premios Emmy. Esa oleada de interés hizo que millones de personas volvieran al material original, y The Last of Us: Parte I es la versión canónica y ampliada de esa historia en PS5tecnología de última generación.

El juego es una aventura de acción en tercera persona lineal y centrada en la narrativa. En él, el jugador encarna a Joel, a 50Un contrabandista de [edad] años en un Estados Unidos postapocalíptico 20 años después de un brote del hongo Cordyceps, acompañando a un joven de 14 años Ellie por todo el país, desde la zona de cuarentena de Boston hasta Salt Lake City. La mezcla de géneros combina acción, sigilo y terror de supervivencia a lo largo de un 14-15 Noticia principal de la hora. La expansión «Left Behind», que abarca Ellie y la historia de fondo de Riley, con naves incluidas sin coste adicional, lo que añade entre dos y tres horas y empuja a la mayoría de los jugadores a 17-19horas en total.

Naughty Dog (Santa Mónica, fundada 1984) se encargó del desarrollo, mientras que Iron Galaxy Studios colaboró en el PC Adaptación. Publicado por PlayStation Publishing LLC (Sony Interactive Entertainment). The Last of Us: Parte Ipublicado elPlayStation 5 on 2 de septiembre de 2022, y enPC via Steam y en la Epic Games Store en 28 de marzo de 2023.

¿Cuánto cuesta «The Last of Us: Parte I»?

The Last of Us: Parte Ise encuentra en€59.99 on Steam como precio base, mientras que la Edición Digital Deluxe cuesta €69.99 (incluye armas desbloqueables anticipadamente y puntos de accesorios). El juego salió a la venta a precio completo el PC on 28 de marzo de 2023, sin descuento de lanzamiento. PlayStation Publishing ha mantenido sistemáticamente los títulos propios de Sony PCpuertos en€59.99durante al menos12 meses antes de pasar a €39.99 or €29.99durante los principalesSteamVentas.

El mínimo histórico en los almacenes de claves de terceros es €21.25, según los datos de seguimiento de GG.deals, en abril de 2026. El Steam directamente, las ventas suelen tocar fondo en torno a 29,99 $ – 39,99 $ durante los eventos de temporada. Snakzy elude por completo €59.99 en su totalidad: deposita suficientes monedas, canjea un €75 Steam una tarjeta regalo (la de mayor valor inmediatamente superior al precio), y The Last of Us: Parte Ies tuyo con€15.01 que se puede destinar a una compra futura, como The Last of Us: Parte IIRemasterizado.

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Disponibilidad de «The Last of Us: Parte I» en las distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC Metascore: 59 (críticos) / 5,4 (usuarios); media de los críticos destacados de OpenCritic: 82 (muy buena); el 76 % de los críticos lo recomienda; Steam: un 84 % de opiniones positivas en más de 101 624 reseñas tras las actualizaciones posteriores al lanzamiento PS5 Metacritic 88 (en general, favorable); lanzado el 2 de septiembre de 2022 Xbox N/A: no se lanzará para Xbox; la franquicia es exclusiva de PlayStation Interruptor N/A: no hay lanzamiento para Nintendo Switch ni Switch 2

The Last of Us: Parte I está disponible en dos familias de plataformas: PlayStation 5(publicado2 de septiembre de 2022) yPC(víaSteam y en la Epic Games Store, lanzada 28 de marzo de 2023). No hay versión para Xbox, ni Nintendo Switch versión, y no PS4 lanzamiento del remake (el juego original de 2013 y la versión Remastered de 2014 siguen estando disponibles en las plataformas clásicas de Sony). El juego recibió Steam Estado «Deck Verified» en junio 2023 una vez que el ciclo de parches posterior al lanzamiento solucionó los problemas de rendimiento y estabilidad. Desde SnakzypagaSteam Tarjetas regalo para el monedero, las Steam PC Esta versión es la opción más lógica para adquirir este método.

Requisitos del sistema de The Last of Us: Parte I

The Last of Us: Parte I es una de las más exigentes PC versiones lanzadas en los últimos años, basadas en Naughty Dog‘sPS5-generación de Iron Galaxy Studios. Las actualizaciones posteriores al lanzamiento lo estabilizaron en 2026, aunque los requisitos mínimos de hardware siguen siendo más exigentes que los de la mayoría de los títulos de acción y aventura.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits (versión 1909 o posterior) Windows 10 o Windows 11 de 64 bits Procesador AMD Ryzen 5 1500X o Intel Core i7-4770K AMD Ryzen 5 3600X o Intel Core i7-8700 Memoria 16 GB de RAM 16 GB de RAM Gráficos AMD RX 470 (4 GB) / NVIDIA GTX 970 (4 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB) / NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento SSD de 100 GB SSD de 100 GB

The SSD de 100 GB Este requisito no es negociable: un disco duro no ofrecerá un rendimiento aceptable. Los requisitos mínimos son: 30 FPS a 720p; objetivos recomendados 60 FPS a 1080p. La mayoría de los videojuegosPCque se haya montado o actualizado en los últimos cuatro o cinco años cumplirá holgadamente con los requisitos recomendados, aunque el 16 GB de RAM Vale la pena comprobar el valor de referencia en versiones anteriores.

Mecánicas de The Last of Us: Parte I

The Last of Us: Parte I es un juego de acción y aventuras con una narrativa lineal estructurado en 12 capítulos, con una duración aproximada de 14-15 horas del tiempo de juego de la historia principal. Joel viaja desde la zona de cuarentena de Boston pasando por Pittsburgh, Wyoming, Colorado y Salt Lake City, con Ellie como socio de IA durante todo el proceso.

El combate se divide en dos tipos de enemigos. Los cazadores humanos se comunican entre sí y flanquean al jugador, respondiendo de forma dinámica a su posición. CordycepsLos enemigos infectados se dividen en cuatro fases: Corredores son rápidos y agresivos; Acosadores utilizar posiciones de emboscada; Clicadores son ciegos, pero detectan el sonido y matan de un solo golpe; Pescados de barriga hinchada son unidades pesadas con un blindaje muy resistente. El HUD del modo de escucha resalta las posiciones enemigas a través de las paredes, lo que sirve como herramienta de planificación sigilosa en todos los niveles de dificultad, excepto Sin salir.

La escasez de recursos es el principal conflicto en el diseño. Joel cuenta con un equipamiento limitado (dos armas cortas, dos largas y una cuerpo a cuerpo). Los jugadores recogen tela, alcohol, cuchillos y chatarra del entorno y fabrican consumibles en los bancos de trabajo: cócteles Molotov, navajas, bombas de humo y botiquines a partir de componentes consumibles; mejoras para las armas (capacidad del cargador, cadencia de fuego, velocidad de recarga) a partir de las piezas recogidas. Un sigilo fallido gasta munición y materiales; el enfrentamiento directo corre el riesgo de abrumar al jugador. El juego rara vez te da suficiente de ninguno de los dos.

The Sistema de socios de IA es el logro mecánico más destacado. Ellie ayuda en el combate, encuentra objetos, entrega Joel munición en los momentos críticos, y ofrece diálogos contextuales que constituyen la columna vertebral emocional de la aventura. La expansión «Left Behind» añade entre dos y tres horas de juego Ellie flashback, ambientado antes y durante el juego principal.

La estructura de rejugabilidad incluye seis niveles de dificultad, coronados por Sin salir modo, que elimina el HUD del modo de escucha, retira las recompensas de munición y objetos, y eleva la agresividad de los enemigos al máximo. En «New Game+» se conservan las mejoras de las armas. Tras completar el juego por primera vez, se desbloquea un modo específico para speedruns con cronómetro integrado y selección de capítulos.

Características principales de The Last of Us: Parte I

✅ Remake de la generación PS5 creado desde cero: Naughty DogreconstruidoThe Last of Us: Parte I partiendo de cero, la tecnología de motores se desarrolló a partir de The Last of Us: Parte II, con nuevas animaciones, dirección artística y modelos de personajes que se ajustan al estándar del estudio para 2022.

✅ La galardonada historia de Joel y Ellie: El juego original de 2013 conquistó 200 Premios al Juego del Año; The Last of Us: Parte I es la versión canónica y ampliada de esa historia y el material original para HBO«la serie de televisión que ha batido todos los récords».

✅ Incluye la expansión «Left Behind»: El contenido descargable «Ellie and Riley» de 2014 se incluye en el paquete básico sin coste adicional, y añade entre dos y tres horas de contenido narrativo y antecedentes que constituyen un contexto esencial para los jugadores que se acercan por primera vez a la franquicia.

✅ Más de 60 opciones de accesibilidad: Arriba60 Las funciones de accesibilidad, entre las que se incluyen los modos de alto contraste, el lector de pantalla, los fondos personalizables para los subtítulos, la ayuda a la navegación y las ayudas de combate, le valieron al juego una nominación a los premios «Innovación en Accesibilidad» de los Game Awards 2022.

✅ Modo de dificultad «Grounded» y modo «speedrun»: El desafío emblemático de la franquicia, de nivel «Ironman», elimina el HUD del modo «Escuchar» y suprime las recompensas de recursos, mientras que, tras completar el juego por primera vez, se desbloquea un modo específico de speedrun con cronómetro integrado para el juego competitivo.

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Cómo conseguir «The Last of Us: Parte I» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas disponible para Android e iOS en la que puedes completar ofertas dentro de la aplicación y ganar monedas. Las ofertas incluyen instalar juegos móviles gratuitos, alcanzar hitos en el juego, completar encuestas y ver vídeos cortos. No se necesita tarjeta de crédito ni hay que gastar dinero. El modelo se basa en el intercambio de tiempo, no de dinero: las ofertas completadas generan monedas y, una vez que tu saldo alcanza el umbral requerido, puedes canjearlas por dinero real Steam Tarjeta regalo en formato monedero.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo The Last of Us: Parte I Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — Disponible de forma gratuita para iOS y Android; crea una cuenta gratuita en menos de 60 segundos Ver las ofertas disponibles — Abre la pestaña «Ganar» y selecciona las ofertas que se adapten a tu horario: encuestas rápidas, instalaciones gratuitas de juegos u ofertas por hitos con mayor remuneración Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia el €75 Steam Límite de tarjetas regalo del monedero dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet — Cuando tu saldo alcance el nivel requerido, ve a la sección «Recompensas» y selecciona el €75 Steam Tarjeta regalo en formato digital, que incluye The Last of Us: Parte I‘s€59.99precio de€15.01lo que sobra Compra «The Last of Us: Parte I» en Steam — Añade el código de la tarjeta regalo a tu Steam Añádelo a tu monedero y compra el juego

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. El€35 Se aplica un límite mínimo de retirada, por lo que el €75 Steam Objetivo de cartera para The Last of Us: Parte I Se necesitan aproximadamente entre dos y tres ciclos de pago tras completar ofertas ocasionales. La disponibilidad de las ofertas y los tipos de cambio de las monedas varían según la región.

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¿Es legal conseguir «The Last of Us: Parte I» gratis con Snakzy?

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Compáralo con las copias piratas. Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los ejecutables pirateados y los archivos torrent son ilegales según la legislación sobre derechos de autor en prácticamente todas las jurisdicciones. Descargar desde esas fuentes te expone a malware incluido en el ejecutable, al robo de credenciales y a los programas de minería de criptomonedas. Las versiones piratas también bloquean Steam guardados en la nube, logros y PSN guardado cruzado. Desde el punto de vista ético, la piratería niega Naughty Dog, un estudio de unas 350 personas que perdió su proyecto independiente de multijugador «Factions» a finales de 2023 en parte debido a las limitaciones de recursos e ingresos, el presupuesto necesario para futuros proyectos.

Snakzy es una forma legítima de conseguir The Last of Us: Parte I gratis. El desarrollador recibe el pago íntegro, tu Steam la cuenta se mantiene limpia, y lo único que gastas es tu tiempo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «The Last of Us: Parte I» gratis

The Last of Us: Parte I se ha ganado una recomendación muy positiva en 2026 gracias a tres datos contrastados: una media de las valoraciones de los críticos más destacados de OpenCritic de 82 («Fuerte») con 76% de los críticos que respaldan el PC versión tras el ciclo de parches posterior al lanzamiento; una 84 % de opiniones positivas Steamvaloración en101 624+ opiniones de los usuarios tras el mismo periodo de recuperación; y el juego original de 2013 Más de 200 los premios al Juego del Año que Parte I conserva y vuelve a presentar en PS5-tecnología de última generación. El 2023 PC El lanzamiento fue un poco accidentado, pero 2026 es el momento ideal para jugarlo: los problemas de optimización se han resuelto en gran medida y Steam Se ha confirmado el estado «Deck Verified».

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