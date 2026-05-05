CómoResident Evil: Requiem «¿Es gratis?» es la pregunta que se hacen todos los aficionados al survival horror que cuidan su presupuesto en 2026, y esta guía explica un método que realmente funciona. Resident Evil: Requiemes elnovena entrega de la serie principal en la serie insignia de terror de Capcom, el juego que más rápido se ha vendido en la historia de la franquicia, y cuenta con un €69.99precio deSteam. Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas para Android y iPhone, te permite ganar Steam tarjetas regalo al completar ofertas de juegos para móvil, convirtiendo así €69.99 convierte ese obstáculo en algo que puedas superar sin gastar tu propio dinero.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas». Esas vías entrañan riesgos reales: malware y posibles Steamsuspensiones de cuentas.Snakzyofrece un100 % legalforma de conseguirResident Evil: Requiem gratis, y que termine en un dominio permanente y legítimo Steam licencia. Sigue leyendo para ver cómo funciona.

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Cómo conseguir Resident Evil: Requiem gratis: descripción completa del juego

Resident Evil: Requiemlanzado el27 de febrero de 2026 y batió inmediatamente un récord de la franquicia. 6 millones de ejemplares se vendió a las pocas semanas de su lanzamiento, generando más de 500 millones de dólares en ingresos en todas las plataformas, incluyendo 225 millones de dólaresa través deSteam por sí solo. En cuanto a los aspectos negativos, el juego presenta 88/100 on PC and 92/100 on PS5 según Metacritic, un 9,5 Puntuación de los usuarios en Metacritic, y96 %: valoraciones abrumadoramente positivasde más de46,000 Steam opiniones. Para cualquiera que no tenga claro cómo conseguir Resident Evil: Requiem Sin lugar a dudas, esas cifras zanjan la cuestión.

He estado siguiendo la cobertura desde la Gamescom 2025, donde Resident Evil: Requiemtomócuatro premios, entre ellos el de «Más épico». Lo que lo hace destacar es el campaña con dos protagonistas: Grace Ashcroft, una analista del FBI que se estrena en la franquicia, protagoniza un juego de terror y supervivencia en primera persona en el que debe lidiar con recursos escasos, resolver acertijos y orientarse con una linterna mientras investiga un edificio reconstruido Raccoon City años después del brote de Umbrella de 1998. Leon S. Kennedy, al volver de RE2 and RE4, se desarrolla en tercera persona con mayor potencia de fuego y su característico ritmo de combate. Los jugadores pueden cambiar entre la perspectiva en primera y tercera persona en tiempo real, una mecánica que aporta una dinámica de ritmo poco habitual en el género.

Dirigida por Koshi Nakanishi (quien dirigió RE7) y desarrollado con el motor RE Engine de Capcom, Resident Evil: Requiem se creó como pieza central de la serie’ 30.º aniversario celebraciones en marzo de 2026. El Resident Evil La franquicia ya ha vendido 183 millones de unidades en total, entre todos los títulos, y esta novena entrega de la serie principal es una de las más sólidas. En cuanto a la profundidad del contenido, la historia principal dura aproximadamente 11 horas, con la ruta completista que abarca todas las dificultades, los objetos coleccionables y la partida «New Game+» 40-50 horas.

¿Cuánto cuesta Resident Evil: Requiem?

El precio actual de Resident Evil: Requiem on Steam is €69.99, sin aplicar ningún descuento de lanzamiento. Al tratarse de un título lanzado en febrero de 2026, aún no ha aparecido en ninguna oferta de temporada. Teniendo en cuenta el historial de Capcom con RE4: Remake, se esperan descuentos del orden de 30-50 % que llegará entre 6 y 12 meses después del lanzamiento, probablemente durante el verano o el invierno Steam oferta. Actualmente, los distribuidores externos de claves ofrecen códigos de todo el mundo €57, aunque la disponibilidad y la legitimidad varían.

At €69.99, Resident Evil: Requiem se sitúa en el segmento de gama alta de los precios actuales de los videojuegos. El Snakzy Este método pasa por alto por completo el precio actual: lo que ganas es Steam tarjetas regalo a través de ofertas de juegos para móviles y utilizarlas para realizar una compra oficial, lo que Resident Evil: Requiem gratis, sin tener que esperar a que haya rebajas.

Disponibilidad de «Resident Evil: Requiem» por plataformas

Resident Evil: Requiem está disponible en PS5, Xbox Series X|S, yPCa través de ambosSteam y Epic Games Store. Las tres versiones se lanzaron simultáneamente el 27 de febrero de 2026. El juego está pensado para consolas de la generación actual y no está disponible en PS4, Xbox One, oNintendo Switch.

Steam Deck Se ha confirmado la compatibilidad. Capcom ha anunciado que se está desarrollando contenido descargable, pero no ha confirmado una fecha de lanzamiento. No se han anunciado versiones para consolas de la generación anterior. Para aquellos que quieran hacerse con Resident Evil: Requiemgratis utilizandoSnakzy, elPCversión enSteam es el límite natural, ya que Snakzy los pagos se realizan en forma de Steam tarjetas regalo que se aplican directamente a tu Steammonedero.

Requisitos del sistema para Resident Evil: Requiem

El motor RE está muy bien optimizado, y la mayoría de los juegos de gama media PC Las versiones a partir de 2018 son compatibles con Resident Evil: Requiem con la configuración mínima. Los requisitos mínimos para todos los jugadores son: 16 GB de RAMy unSSD de 74 GB; no hay opción de recurrir al disco duro en ningún nivel de calidad.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 11 (64 bits) Windows 11 (64 bits) CPU Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 GB) / AMD Radeon RX 6600 (8 GB) DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento SSD de 74 GB SSD de 74 GB

La mayoría de los videojuegosPCLos modelos de los últimos cinco o seis años cumplirán o superarán los requisitos mínimos. Los usuarios de tarjetas RTX pueden activar el trazado de rayos en el ajuste «Ultra» para disfrutar de toda la experiencia. Motor RE experiencia visual.

Mecánicas de Resident Evil: Requiem

El núcleo deResident Evil: Requiemes sucampaña con dos protagonistas. De Grace Ashcroft Los capítulos se desarrollan en primera persona, en torno a la escasez de recursos y la tensión. Ella lleva un inventario limitado, utiliza una linterna para orientarse y debe decidir si enfrentarse a los enemigos o conservar los recursos y evitarlos. Su investigación del FBI añade una dimensión deductiva, con Grace reconstruir lo que ocurrió en Raccoon City a través de documentos, indicios del entorno y testimonios de testigos. El énfasis en la resolución de acertijos y en la atmósfera sitúa sus secciones firmemente en la tradición clásica del survival horror.

De Leon S. Kennedy Estos capítulos cambian por completo el tono. Escritos en tercera persona, con mayor potencia de fuego y recursos más abundantes, sus secciones se centran en el combate y tienen un ritmo más propio de un videojuego de acción. El contraste entre De Grace secuencias cargadas de terror y De León Los capítulos centrados en el combate aportan una variedad natural a lo largo de la campaña. Los jugadores pueden cambiar entre la perspectiva en primera persona y la perspectiva en tercera persona en tiempo real, adaptando cada momento al estilo de juego que mejor se adapte a cada uno.

La progresión se aplica a ambos personajes. Grace reúne monedas de mejora para ampliar sus habilidades y opciones de equipamiento, mientras que la gestión del inventario sigue el estilo clásico Resident Evil principios: decisiones deliberadas sobre qué incluir en cada sección. Tras la historia principal, Nueva partida+ se desbloquea conservando todas las mejoras, y varios niveles de dificultad van desde opciones aptas para principiantes hasta ajustes exigentes para los veteranos que buscan un desafío total. El camino para completar el juego, que abarca todos los objetos coleccionables, niveles de dificultad y extras, se extiende hasta 40-50 horasde contenido.

Principales características de Resident Evil: Requiem

✅ Estructura con dos protagonistas: Juega comoGrace Ashcroft en el género de terror de supervivencia en primera persona y Leon S. Kennedy en un juego de acción en tercera persona, con dos estilos de juego distintos entrelazados en una campaña interconectada.

✅ Cambio de perspectiva en tiempo real: Cambia entre la perspectiva en primera persona y la de tercera persona en cualquier momento durante el juego, lo que te permite adaptar cada enfrentamiento a tu estilo de juego preferido.

✅ Gráficos fotorrealistas del motor RE: El motor RE Engine de Capcom ofrece modelos de personajes, entornos e iluminación que marcan un nuevo listón en el género del survival horror en 2026, incluyendo compatibilidad con el trazado de rayos para los usuarios de tarjetas RTX.

✅ Regreso a Raccoon City: Explora una versión reconstruida del epicentro del brote de 1998, un escenario que tiene un profundo significado para los seguidores de toda la vida Resident Evil atrae a los aficionados y recompensa la exploración con el contexto de la historia.

✅ Un rendimiento sin precedentes: 6 millones de ejemplares se vendió en cuestión de semanas, un Puntuación en Metacritic de 88 a 92 en todas las plataformas, y un 96 % de opiniones abrumadoramente positivas en Steam lo convierten en una de las entregas más destacadas de la serie.

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Cómo conseguir Resident Evil: Requiem gratis con Snakzy

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El modelo es sencillo. Snakzy colabora con juegos para móviles que recompensan a los jugadores más activos. Cuando descargas un juego de la oferta y superas ciertos hitos, como alcanzar un nivel o completar objetivos cronometrados, se te añaden monedas a tu cuenta. Con el tiempo, esas monedas se acumulan hasta alcanzar una cantidad canjeable. Los nuevos usuarios empiezan con un Bono de bienvenida de 10 $ para reducir la diferencia con respecto al Umbral mínimo de pago de 35 dólares. De media, los usuarios ganan su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. La disponibilidad de la oferta varía según la región.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Resident Evil: Requiem Gratis, paso a paso:

DescargarSnakzy en tu Android o iPhone. La aplicación es gratuita. Ver ofertas y elige un juego para móvil con objetivos alcanzables Gana monedas al alcanzar esos hitos (niveles, tiempo de juego, objetivos específicos) Canjear tus monedaspara unSteam tarjeta regalo una vez que alcances el saldo necesario Buy Resident Evil: Requiem on Steam cómo utilizar tu tarjeta regalo

At €69.99, Resident Evil: Requiem se encuentra en la franja más alta de Steam fijación de precios. Alcanzar esa cantidad suele implicar acumularla a lo largo de varios ciclos de pago, comenzando por el Bono de bienvenida de 10 $ como un punto de partida hacia el Umbral de 35 dólares. A juzgar por la trayectoria de Capcom, un Descuento del 30-50 % probablemente llegue entre 6 y 12 meses después del lanzamiento de febrero de 2026, así que empieza a Snakzy Este equilibrio podría encajar perfectamente con la primera gran campaña de rebajas del juego.

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¿Es legal conseguir Resident Evil: Requiem gratis con Snakzy?

Sí, es totalmente legal. Snakzy te paga con monedas por el tiempo que dedicas a completar ofertas de juegos para móvil. Esas monedas se convierten en crédito real para la tienda en forma de Steam tarjetas regalo. Esa tarjeta regalo se utiliza para hacer una oficialSteamcompra of Resident Evil: Requiem, lo que te ofrece unlicencia permanente y válidavinculado a tuSteam cuenta, idéntica a la copia que compraste tú mismo. El proceso es sencillo y no presenta ninguna ambigüedad jurídica.

Lo que hay que evitar son los sitios web que ofrecen un «servicio gratuito» Resident Evil: Requiem «descargar», una versión pirateada o una clave de origen desconocido. Todo ello es ilegal. Entre los riesgos prácticos se encuentra el malware, que puede comprometer tu PCde forma permanente, unSteam una suspensión de la cuenta que te hace perder toda tu biblioteca de juegos, y te deja sin licencia válida para el juego. Capcom dedicó años a desarrollar Resident Evil: Requiem como título conmemorativo del 30.º aniversario de la franquicia. La piratería perjudica directamente a los desarrolladores del juego.

CómoResident Evil: Requiemgratis a través deSnakzy es un enfoque válido: tú apoyas Capcom con una transacción oficial completa, sin tener que gastar ni un céntimo de tu propio dinero.

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Mi opinión general sobre cómo conseguir Resident Evil: Requiem gratis

Para cualquiera que quiera Resident Evil: Requiemgratis, el€69.99 El precio es el principal obstáculo. El juego se ha ganado su Puntuación en Metacritic: 88-92 y su posición como el título más vendido en los 30 años de historia de la franquicia. El Snakzy Este método es una opción útil para los aficionados al terror con un presupuesto ajustado, los jugadores con largas listas de deseos y cualquiera que prefiera invertir tiempo en lugar de dinero para completar Steam licencia. Es un proceso sencillo y funciona tanto si quieres comprar el juego ahora a su precio completo como si prefieres esperar a que el saldo de tu tarjeta regalo coincida con la primera gran oferta de Capcom.

Para empezar, descarga Snakzy en Android o iPhone, echa un vistazo a las ofertas de juegos para móvil disponibles y empieza a acumular tu saldo de monedas con el Bono de bienvenida de 10 $ como ventaja inicial. Una vez que alcances el umbral mínimo y canjees tu primer Steam tarjeta regalo, conseguir Resident Evil: Requiem El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

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