Aprender a conseguir PEAK gratis es más fácil de lo que podrías imaginar, y esta guía explica un método que funciona sin gastar ni un céntimo. PEAK es el juego indie cooperativo revelación de 2025, con más de 10 millonesejemplares vendidos y un precio de €7.99 on Steam. Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas disponible para Android y iPhone, te permite ganar Steam Consigue crédito para tu monedero electrónico completando ofertas de juegos para móvil, PEAK al alcance de la mano y sin coste alguno.

Esta guía se centra exclusivamente en métodos legales. Nada de piratería, nada de cracks, nada de sitios de descarga no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales, como malware y posibles Steam suspensiones de cuentas. A continuación se detalla todo el PEAK resumen, precios actuales, disponibilidad de la plataforma, requisitos del sistema, una guía paso a paso Snakzyproceso, unTejo opción de descuento, un análisis de los aspectos legales y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 7,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 82/100 (PC, en general favorable) Género Escalada cooperativa, Física, Aventura, Comedia, Independiente Desarrolladores Equipo PEAK (Cangrejo agresivo / Landfall Games) Editoriales Cangrejo agresivo / Landfall Games Es hora de ganar — Artículo principal ~6 horas (hasta la cima) Es hora de ganar — Contenido principal + adicional ~Más de 15 horas (todos los biomas, objetos coleccionables y logros) Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización Sin límite de tiempo (montañas que cambian cada día)

★ Consigue PEAK gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir PEAK gratis: descripción completa del juego

He estado siguiendo PEAK desde que se hizo viral en Twitch a mediados de 2025, y pocos juegos han igualado su impacto cultural desde entonces. PEAKlanzado el16 de junio de 2025, desarrollado porEquipo PEAK, una colaboración entre Cangrejo agresivo and Landfall Games, y tiene su origen en un Febrero de 2025 game jam. La diferencia entre un «prototipo de game jam» y un 10 millones de ejemplares Se vende aproximadamente cada cuatro meses.

La acogida ha sido muy positiva en todos los ámbitos. En Steam, PEAKposee un94% Valoración muy positiva de Más de 254 000comentarios.Metacriticanota82/100. OpenCriticinformes100% muchos críticos lo recomiendan. Jugadores de PCse lo di86/100, calificándolo como una de las experiencias cooperativas más divertidas del año. El juego salió a la venta 100,000 jugadores simultáneos en su primera semana, una cifra que se compara favorablemente con éxitos independientes revelación como Compañía Letal and Phasmophobia.

PEAK es un juego cooperativo de escalada en el que hasta cuatro jugadores escalan una enorme montaña generada de forma semiprocedural. El juego cuenta con movimientos basados en la física, gestión de la resistencia, chat de voz de proximidad y un mapa que gira cada 24 horas se combinan para crear algo que resulta novedoso en cada sesión. Desde su lanzamiento, dos importantes actualizaciones gratuitas han añadido nuevos biomas: el bioma desértico de Mesa, en agosto de 2025, y el bosque fúngico de Roots, en noviembre de 2025. En diciembre de 2025 se celebró un concierto de Bbno$ dentro del juego, y un Fortnite El punto de inflexión se produjo en marzo de 2026. En €7.99, sigue siendo uno de los juegos cooperativos con mejor relación calidad-precio del mercado.

¿Cuánto cuesta PEAK?

PEAKcostes€7.99 on Steam, lo que lo convierte en uno de los juegos cooperativos revelación más asequibles de los últimos años. Ya ha tenido descuentos de hasta 49 % de descuento, lo que reduce el precio a aproximadamente €4.06. El mínimo histórico de los principales distribuidores se ha situado en aproximadamente €3.50. Teniendo en cuenta queCangrejo agresivo and Landfall Games cuentan con un historial de actualizaciones gratuitas y un apoyo activo de la comunidad; es probable que haya descuentos adicionales durante los periodos de rebajas de verano e invierno en Steam.

A precio completo,€7.99 ya es una excelente relación calidad-precio por lo que PEAK cumple lo prometido. Para quien quiera evitar por completo la espera a las rebajas, el Snakzy Este método hace que el precio actual sea irrelevante. La media Snakzy El usuario gana su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días, lo que permite recuperar con creces el precio total del juego con un solo cobro.

★ Consigue PEAK gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Puntuación en Metacritic Detalles PC 82/100 (En general, favorable), Steam: 94 % «Muy positivo» (más de 254 000 opiniones) PS5 N/A Xbox N/A Interruptor N/A

Disponibilidad de la plataforma PEAK

PEAK está disponible actualmente en PC via Steam solo para esta plataforma, sin que se haya anunciado ninguna versión para consola. El juego incluye Steam Deck Estado verificado, lo que significa que funciona sin problemas en la consola portátil. Pueden participar hasta cuatro jugadores en el modo cooperativo online, con un chat de proximidad integrado que permite escuchar a los compañeros de equipo en función de su posición en el mundo del juego. La rotación diaria de mapas hace que cada sesión comience en la misma montaña actualizada, independientemente de dónde se encuentren los jugadores.

Para elSnakzy método que se trata en esta guía, Steam es el punto de venta. Snakzy monedas canjeables por un Steam Tarjeta regalo para la cartera, y ese crédito se aplica directamente a la compra PEAK on Steam. Por el momento no hay ninguna alternativa para consolas, así que el PC La versión es la ruta activa para este método. Consulte la página oficial Cangrejo agresivo and Landfall Games canales para futuros anuncios sobre consolas.

Requisitos del sistema para PEAK

PEAK funciona con un equipo modesto, lo que contribuyó a que fuera accesible para un público tan amplio en el momento de su lanzamiento. Los requisitos mínimos son: GTX 1050 Ti o equivalente, y el juego se guarda en tan solo De 4 a 6 GBde espacio.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) CPU Intel Core i5 Intel Core i5 (última generación) RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380 NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 DirectX DirectX 11 DirectX 11 Almacenamiento 4 GB 6 GB

El hardware para juegos de gama media y más antiguo es compatible con PEAK sin problemas. El juego es Steam Deck Verificado; se necesita conexión a Internet para el modo multijugador cooperativo. La mayoría PC Los equipos fabricados a partir de 2016 cumplirán o superarán los requisitos mínimos.

PEAK Mecánica

El bucle principal de PEAK es aparentemente sencillo: escalar una montaña con hasta otros tres jugadores y llegar a la cima. Lo que lo hace tan atractivo son todos los obstáculos que se interponen en el camino. La montaña se genera de forma semiprocural, lo que significa que la ruta nunca es idéntica, y el mapa gira cada 24 horas así que siempre hay un nuevo reto esperándonos.

El movimiento se basa totalmente en la física. Te agarras a salientes, te cuelgas, te balanceas en cuerdas y utilizas las herramientas que encuentras para ir subiendo. Una barra de resistencia determina cuánto tiempo puede aguantar tu personaje y seguir escalando. El hambre, las lesiones y los problemas ambientales agotan la resistencia más rápidamente. Si te desmayas, se acaba la partida. Los objetos repartidos por la montaña, como comida, cuerdas y herramientas de escalada, resultan cruciales para gestionar esa reserva de resistencia durante un ascenso largo.

El chat de voz por proximidad es fundamental para la experiencia. Se oye a los compañeros de equipo en función de su posición en el mundo del juego, por lo que un jugador que caiga sonará, literalmente, más lejos a medida que va descendiendo. La coordinación es importante, pero también lo es ese momento inevitable en el que alguien comete un error y arrastra al grupo entero con él.

PEAK Actualmente incluye tres biomas distintos: la montaña inicial, el entorno desértico de Mesa, añadido en agosto de 2025, y el bosque fúngico de Roots, añadido en noviembre de 2025. Cada bioma aporta nuevos enemigos, objetos y peligros ambientales. Los logros y los objetos coleccionables animan a jugar una y otra vez, y la rotación diaria evita que la experiencia se vuelva monótona. El juego no tiene contenido descargable de pago, y todas las actualizaciones han sido gratuitas.

Principales características de PEAK

✅ Escalada cooperativa basada en la física: Escala una montaña gigantesca con movimientos realistas y muy satisfactorios. Agárrate a las repisas, balanceate con cuerdas, utiliza herramientas y coordínate con tus amigos a través del chat de proximidad para vivir un ascenso caótico y divertidísimo en cada partida.

✅ Montañas que cambian cada día: El mapa de la montaña cambia cada 24 horas, lo que garantiza que cada sesión ofrezca un diseño renovado con nuevas rutas, obstáculos y sorpresas que evitan que la experiencia resulte repetitiva.

✅ Múltiples biomas: Tres biomas distintos —la montaña base, Mesa y Roots— presentan cada uno enemigos, objetos y peligros ambientales únicos, lo que hace que cada partida ofrezca una escalada más variada.

✅ Modo cooperativo de chat de proximidad: Hasta cuatro jugadores pueden escalar juntos en el modo cooperativo online con chat de voz de proximidad, lo que hace que la comunicación y el trabajo en equipo sean fundamentales para PEAK al igual que la propia mecánica de la escalada.

✅ Valor de propagación viral: Con solo€7.99, PEAKvendido10 millones ejemplares en su primer año, obtuvo un Fortnite crossover, y se convirtió en uno de los juegos indie cooperativos más comentados de 2025.

★ Consigue PEAK gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir PEAK gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas disponible para Android y iPhone. Los usuarios ganan monedas al completar ofertas de juegos para móvil, como descargar aplicaciones, alcanzar hitos de tiempo de juego y cumplir objetivos específicos dentro del juego. No se necesita tarjeta de crédito ni hay que gastar dinero. Lo que se necesita es tiempo, no dinero.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo PEAK Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — Disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €7.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet — una vez que tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €7.99o más Compra PEAK en Steam — utiliza la tarjeta regalo para comprar PEAK on Steam

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 días. Dado quePEAKcuesta solo€7.99, un solo pago medio cubre el precio total y aún sobra. El €35 Se aplica un umbral mínimo de retirada, por lo que tu primer retiro deberá superar la cantidad necesaria para PEAK. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

★ Consigue PEAK gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Consigue PEAK más barato con Eneba

No todos los lectores quieren esperar a que se desarrolle la trama Snakzyesquinas.Tejo es un mercado digital de confianza donde se ofrecen productos con descuento Steam Las claves están disponibles para su compra inmediata. La página oficial Steamel precio es€7.99, mientras queTejolistasPEAK claves de aproximadamente €4.06, lo que supone un ahorro de unos 49%(aproximadamente€3.93 (descuento sobre el precio estándar). Se trata de una clave válida y permanente que se activa en Steam y se vincula a tu cuenta exactamente igual que cualquier compra directa, con protección al comprador incluida.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA PEAK EDITOR €7.99 TU PRECIO A PARTIR DE €4.39 ★ ★ ★ ★ ★ DESCUENTO -45 % Compra en Eneba

Si prefieres ingresar fondos directamente en tu Steamcuenta,Tejo También tiene tarjetas regalo con descuento; aquí tienes la tarjeta más parecida de las anteriores PEAKEl precio de…

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA Tarjeta regalo de Steam Wallet de 10 USD EDITOR €10.00 TU PRECIO A PARTIR DE €7.99 ★ ★ ★ ★ ★ DESCUENTO -20 % Compra en Eneba

Tejo Los precios varían, así que consulta la lista actualizada antes de comprar. El proceso es sencillo: selecciona el producto, paga y recibe tu clave o el código de la tarjeta regalo. Los tres métodos que se describen en esta guía, Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave del juego (con descuento, entrega inmediata) y un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Steam (compra), dan lugar a una copia legítima de PEAK.

¿Es legal conseguir PEAK gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyel método es100 % legal. El proceso es sencillo: los anunciantes pagan Snakzy para promocionar sus juegos para móviles, Snakzy reparte esos ingresos en forma de monedas, y los usuarios canjean esas monedas por crédito real en la tienda en forma de tarjeta regalo. Esa tarjeta regalo se utiliza para realizar una compra oficial normal en Steam. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Steam cuenta, igual que en cualquier compra directa.

Qué hay que evitar: sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», cracks y torrents. Son ilegales y entrañan graves riesgos, como malware y posibles Steam suspensiones de cuentas. Además, perjudican directamente a los desarrolladores. Cangrejo agresivo and Landfall GamesconstruidoPEAK en un plazo muy ajustado y hemos seguido prestándole apoyo mediante actualizaciones gratuitas. La piratería merma los ingresos que financian ese trabajo continuo.

Snakzy es una forma legítima de conseguir PEAK sin gastar tu propio dinero. Equipo PEAK recibe el pago íntegro a través de su Steam Al realizar la compra, recibirás una licencia válida y tu cuenta seguirá estando protegida.

Mi opinión general sobre cómo conseguir PEAK gratis

PEAK es el juego indie cooperativo más destacado de 2025. Más de 10 millonesejemplares vendidos, a94% Valoración muy positiva en SteamdeMás de 254 000reseñas, aMetacriticuna veintena de82, y100% de los críticos que lo recomiendan en OpenCritic. Esas cifras hablan por sí solas. En €7.99 a precio completo, ya tiene una excelente relación calidad-precio, pero con Snakzy, puedes reducir ese coste a cero. Los jugadores que cuidan su presupuesto, los grupos de amigos que buscan su próxima opción para una noche de juego cooperativo y cualquiera que haya visto cómo este juego arrasa Twitchencontrará elSnakzy una ruta que bien merece la pena.

DescargarSnakzy, elige una oferta muy ventajosa, acumula saldo para €35 umbral mínimo de retirada, y dirígete a Steam cuando tu tarjeta regalo esté lista. Con esa tarjeta regalo en la mano, solo tienes que pasar por caja para conseguir PEAK gratis.

★ Consigue PEAK gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Preguntas frecuentes