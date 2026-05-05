Si estás buscando Cómo conseguir Mortal Kombat 11 Ultimate gratis, NetherRealm‘sJuego de lucha con gráficos cinematográficos en 2,5D vale la pena cada hora que dedicas a conseguirlo: un Puntuación de los críticos en Metacritic: 91, 88 % Muy positivoa lo largo deMás de 85 000 Steamcomentarios, y unPlantilla de 37 luchadoresque incluyeTerminator T-800, Joker, Aparecer, RoboCop, yGuerrero, con la voz del propio Sylvester Stallone. Con el Mortal Kombat 2 película que retoma la serie, Mortal Kombat 11 Ultimate sigue siendo el punto de partida por excelencia. En €59.99 on Steam, conviene conocer una ruta gratuita.

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Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Edición Ultimate de Steam); versión independiente básica de Mortal Kombat 11: 49,99 $ Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: 91 (PC) / Puntuación de los usuarios: 7,1; OpenCritic: 89 (media de las mejores críticas, «Mighty»), recomendado por el 95 % de los críticos; Steam: «Muy positiva» (88 % de 85 298 reseñas) Género Acción, Lucha, juego de lucha en 2.5D; con una historia rica, multijugador local, competitivo, personalización de personajes Desarrolladores NetherRealm Studios (líder), QLOC y Shiver Entertainment (soporte para la versión de PC) Editoriales Warner Bros. Games / Warner Bros. Interactive Entertainment Tiempo de finalización: Historia principal ~6 horas y 19 minutos (campaña básica de MK11); Aftermath añade unas 3-4 horas, lo que suma un total de unas 10 horas Duración: Parte principal + extras ~30-45 horas (todos los finales de los personajes, las Torres y la exploración de la Cripta) Porcentaje de finalización: 100 % ~Más de 250 horas (todas las piezas de equipo, todas las maestrías de personaje, todos los desafíos de la Torre)

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Cómo conseguir Mortal Kombat 11 Ultimate gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Mortal Kombat 11 Ultimate desde hace años, y las cifras siguen siendo impresionantes. A Puntuación de los críticos en Metacritic: 91 on PC, elOpenCritic Mightyvaloración conEl 95 % de los críticos lo recomienda, 88 % Muy positivoa lo largo deMás de 85 000 Steam Reseñas de la Edición Definitiva, y más 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo según los datos financieros de Warner Bros., lo que lo convierte en el título más vendido de la historia de la serie Mortal Kombat.

Mortal Kombat 11 Ultimatees unJuego de lucha con gráficos cinematográficos en 2,5D de NetherRealm Studios, el equipo responsable de Mortal Kombat X, Injustice 2, y el actual Mortal Kombat 1. El bucle central combina elementos tradicionales Combate uno contra uno con el característico modo historia cinematográfico de NetherRealm: la narrativa de MK11, en la que Kronika altera el curso del tiempo y salta entre la época clásica de 1992 y la línea temporal moderna, además de la expansión independiente «Aftermath», protagonizada por el Dios del Fuego, Liu Kang. La mecánica más destacada es la Variaciones personalizadas de los personajes sistema en el que cada luchador cuenta con equipamiento cosmético, movimientos especiales y habilidades que se combinan independientemente de su aspecto, lo que da lugar a miles de configuraciones viables por personaje.

La baseMortal Kombat 11publicado el23 de abril de 2019a lo largo dePS4, Xbox One, Nintendo Switch, yPC. ElConsecuencias la expansión siguió 26 de mayo de 2020. ElEdición Definitivalanzado el17 de noviembre de 2020, que incluye el juego base, el Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, Sindel, Joker, Spawn), Aftermath y el Kombat Pack 2 (Mileena, Rain, Rambo). NetherRealm puso fin oficialmente al soporte de los contenidos descargables de MK11 en Julio de 2021centrarse enMortal Kombat 1, lo que convierte a la Edición Definitiva en la versión completa y definitiva.

La lista de luchadores invitados es una de las más singulares de la historia de los videojuegos de lucha: Terminator T-800, Joker, Aparecer, RoboCop, yGuerrero con la voz del propio Sylvester Stallone, grabada a través de Zoom durante la pandemia. Todos los movimientos finales característicos de Mortal Kombat regresan con más detalle gráfico que nunca. Fatalities, Brutalities, Friendships y Stage Fatalities están todos presentes, y el sistema Friendship vuelve de Trilogía de Mortal Kombat y las muertes en el escenario, que regresan con la expansión «Aftermath».

¿Cuánto cuesta Mortal Kombat 11 Ultimate?

Mortal Kombat 11 Ultimatelistas en€59.99 on Steam. La baseMortal Kombat 11 «standalone» se sitúa en €49.99, y el paquete «Ultimate Add-On Bundle» para quienes ya tengan el juego base también está €49.99. La Edición Definitiva salió a la venta a precio completo el 17 de noviembre de 2020, sin descuento de lanzamiento.

Warner Bros. lleva desde 2022 aplicando importantes descuentos a la Edición Definitiva. Es uno de los juegos de lucha que más a menudo se encuentra en oferta en Steam, con una frecuencia de Entre un 65 % y un 80 % de descuento durante la temporada Steam Rebajas (verano, otoño, invierno, Año Nuevo Lunar) y rebajas relacionadas con las franquicias Mortal Kombat 1contenido. Elel descuento más bajo confirmado en Steam ofrece descuentos de entre el 70 % y el 75 %, lo que deja el precio en aproximadamente 14,99 $ – 17,99 $. Los revendedores del mercado gris a veces ofrecen claves por menos de 4 dólares, pero eso conlleva riesgos reales: el bloqueo de la cuenta y la imposibilidad de obtener una licencia legítima Steamlicencia. LaSnakzy Este método prescinde por completo del precio actual, por lo que no es necesario establecer un margen de venta.

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Disponibilidad de «Mortal Kombat 11 Ultimate» en distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC Puntuación de la crítica: 91 / Puntuación de los usuarios: 7,1 PS5 Puntuación de la crítica: 81 / Puntuación de los usuarios: 8,2 Xbox Puntuación de la crítica: 89 / Puntuación de los usuarios: 7,4 (Series X/S Edición Definitiva) Interruptor Puntuación de la crítica: 76 / Puntuación de los usuarios: 7,0 (MK11 original, compatible con versiones anteriores en Switch 2)

Mortal Kombat 11 Ultimate está disponible en PC (Steam y Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, yNintendo Switch (compatible con versiones anteriores en Switch 2). La Edición Definitiva se lanzó simultáneamente en PS5 and Xbox Series X|S como título de lanzamiento en noviembre de 2020, con opciones de actualización gratuita desde las versiones de la generación anterior. El PC Esta versión se ejecuta de forma nativa en Steam Deck (clasificado como «jugable») e incluye compatibilidad total con los mandos DualSense, DualShock 4 y los mandos inalámbricos de Xbox. El juego cruzado está disponible en PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S consolas, pero no en PC or Nintendo Switch. Dado que elSnakzy método canjea por un Cartera de Steamtarjeta regalo, laSteam para PC Esta versión es el punto final lógico de esta guía.

Requisitos del sistema para Mortal Kombat 11 Ultimate

Desarrollado a partir de una versión modificada del Unreal Engine 3, Mortal Kombat 11 Ultimatedestaca especialmenteRequisitos del sistema para personas con discapacidad para un juego de lucha AAA de 2020. NetherRealm dio prioridad a sesenta fotogramas por segundo en una amplia gama de equipos, y los requisitos mínimos permiten su funcionamiento con una CPU de 2009 y una GPU de 2012.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 7 / Windows 10 de 64 bits Windows 7 / Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-750 a 2,66 GHz / AMD Phenom II X4 965 a 3,4 GHz Intel Core i5-2300 a 2,8 GHz / AMD FX-6300 a 3,5 GHz RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 670 o GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 780 o GTX 1060 de 6 GB / AMD Radeon R9 290 o RX 570 DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento 130 GB de espacio disponible 130 GB (se recomienda SSD)

La mayoría de los ordenadores para juegos fabricados en los últimos cinco o seis años superarán con creces los requisitos recomendados. El Se requieren 130 GB de almacenamiento es el principal obstáculo, debido a las secuencias cinematográficas de alta resolución que incluyen ambas campañas de la historia. Se recomienda encarecidamente utilizar un SSD para reducir los tiempos de carga entre partidas.

Mecánicas de Mortal Kombat 11 Ultimate

El bucle de la campaña en Mortal Kombat 11 Ultimatese centra endos campañas narrativas con una puesta en escena cinematográfica. La trama principal de MK11 gira en torno a Kronika, quien rebobina el tiempo y enfrenta entre sí a las versiones pasadas y presentes del elenco. El Scorpion clásico se enfrenta a su yo moderno, y el Sub-Zero clásico se enfrenta al futuro. La expansión Aftermath sigue al Dios del Fuego Liu Kang forjando alianzas inestables con Shang Tsung, Sheeva, Fujin y un Nightwolf que regresa para asegurar el futuro del Reino de la Tierra. Ambas campañas alternan entre escenas cinemáticas capturadas por movimiento y combates en el motor del juego a lo largo de aproximadamente 10 horas de contenido narrativo combinado. La mecánica más destacada en cada momento es la Golpe mortal: un supermovimiento cinematográfico que solo se puede usar una vez por combate cuando la salud baja del 30 %, capaz de darle la vuelta a un asalto que se estaba perdiendo con solo pulsar un botón.

Fuera del modo Historia, la estructura es la típica de un juego de lucha de NetherRealm. Torre Classic los jugadores se enfrentarán a una serie de adversarios hasta llegar al jefe final, con escenas finales específicas para cada luchador de la plantilla. Las Torres del Tiempo alternan a diario y semanalmente con desafíos que acumulan modificadores: descargas de cohetes, lluvias de flechas y potenciadores de compañeros. El Cripto es un modo de exploración en tercera persona ambientado en la isla de Shang Tsung, en el que los jugadores desbloquean aspectos, equipamiento, Brutalities y guiños ocultos utilizando Koins, fragmentos de alma y corazones obtenidos en las Torres y en las partidas. Un modo de práctica completo con superposiciones de datos de fotogramas está disponible para los jugadores competitivos que deseen analizar a fondo los enfrentamientos.

El sistema de progresión se basa en el Variaciones personalizadas de los personajes sistema. Cada luchador cuenta con aspectos cosméticos, piezas de equipamiento (cabeza, torso y accesorios) y tres ranuras de «Variación personalizada» que permiten a los jugadores combinar movimientos especiales y habilidades independientemente de la apariencia visual. El catálogo de desbloqueables es enorme, con miles de objetos por luchador al completar el juego al 100 %. La tensión en el diseño radica en la profundidad frente a la repetición: las opciones de personalización son impresionantes en cuanto a su alcance, pero desbloquearlo todo requiere dedicar mucho tiempo a la Cripta y a las Torres del Tiempo. Los modos de dificultad van desde «Muy fácil» hasta el «Modo Torneo», lo que ofrece a los nuevos jugadores y a los jugadores competitivos más serios puntos de entrada igualmente viables.

Principales características de Mortal Kombat 11 Ultimate

✅ Plantilla completa de 37 luchadores: Todos los luchadores básicos, todos los personajes del Kombat Pack y los cinco personajes invitados, entre los que se incluyen Terminator T-800, el Joker, Spawn, RoboCop y Rambo —con la voz del propio Sylvester Stallone—, grabados a través de Zoom durante la pandemia.

✅ Dos campañas narrativas cinematográficas: La historia original de MK11, en la que se desafía el tiempo contra Kronika, junto con la expansión independiente «Aftermath», protagonizada por el Dios del Fuego Liu Kang, suman en total unas 10 horas de contenido narrativo cinematográfico con voces y captura de movimiento.

✅ Variaciones personalizadas de los personajes: El sistema de NetherRealm, que combina el equipamiento con el repertorio de movimientos, permite a cada luchador mezclar de forma independiente aspectos cosméticos, piezas de equipamiento y conjuntos de movimientos especiales, lo que da lugar a miles de combinaciones viables por personaje sin afectar a su aspecto visual.

✅ Vuelven todos los jugadores clave: Las muertes, las brutalidades, las amistades y las muertes en el escenario se presentan con más detalle gráfico que nunca, incluido el sistema de amistades recuperado de Trilogía de Mortal Kombat y las muertes en el escenario, que regresan con la expansión «Aftermath».

✅ La Krypt y las Torres del Tiempo en directo: Un modo de exploración en tercera persona en la isla de Shang Tsung en el que los jugadores desbloquean la galería de aspectos, además de desafíos diarios y semanales en las Torres del Tiempo que se han seguido actualizando mucho después de que NetherRealm dejara de ofrecer contenido descargable en julio de 2021.

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Cómo conseguir Mortal Kombat 11 Ultimate gratis con Snakzy

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A continuación te explicamos cómo conseguirlo Mortal Kombat 11 Ultimate Gratis, paso a paso:

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Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. Para a€59.99objetivo comoMortal Kombat 11 Ultimate, se necesitan entre dos y tres ciclos de pago para alcanzar el importe total. El Límite mínimo de retirada de 35 $ Esto se aplica antes de cualquier canje. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que comprueba qué ofertas están disponibles en tu país antes de comprometerte con ninguna.

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¿Es legal conseguir Mortal Kombat 11 Ultimate gratis con Snakzy?

Sí, y el proceso es totalmente legal. La cadena completa: Snakzy es una plataforma de recompensas gestionada por Tejo. Los anunciantes pagan Snakzy para dirigir a los usuarios hacia sus ofertas. Snakzy devuelve a los usuarios una parte de esos ingresos publicitarios en forma de monedas. Las monedas se convierten en Cartera de Steam tarjetas regalo adquiridas de forma legítima en Vigilancia. Puedes canjear la tarjeta regalo en tu Steam iniciar sesión y comprar Mortal Kombat 11 UltimatedeVigilancia a su precio de venta al público. Vigilancia recibe la totalidad €59.99. Warner Bros. Games y NetherRealm Studios reciben su parte íntegra como editor y desarrollador. Tu único coste es el tiempo que dedicas a completar las ofertas: sin infringir derechos de licencia, sin piratería y sin ningún riesgo para tu Steamcuenta.

Por el contrario, las copias pirateadas o modificadas de Mortal Kombat 11 Ultimate son ilegales según la legislación sobre derechos de autor en prácticamente todas las jurisdicciones. Los riesgos son reales: malware incluido en las descargas de programas pirateados, pérdida permanente Steam suspensión de la cuenta por activar claves no autorizadas, imposibilidad de acceder al modo clasificatorio online y falta de asistencia por parte de los desarrolladores. La piratería perjudica directamente a los desarrolladores: Warner Bros. Games y NetherRealm Studios no obtienen ningún beneficio de una copia pirateada. Snakzy garantiza que todas las partes de la cadena reciban el pago íntegro sin que tú tengas que desembolsar nada en efectivo.

Snakzy es una forma legítima de apoyar a los desarrolladores sin tener que rascarse el bolsillo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Mortal Kombat 11 Ultimate gratis

Mortal Kombat 11 Ultimate sigue siendo uno de los juegos de lucha con mayor cantidad de contenido que se han lanzado jamás: un Puntuación de los críticos en Metacritic: 91, 88 % Muy positivo on Más de 85 000 Steam reseñas, una completa Plantilla de 37 luchadores que abarca a Mileena, Rain, Rambo, Terminator, Joker, Spawn y RoboCop, dos campañas narrativas cinematográficas completas que suman aproximadamente 10 horas, y una biblioteca de elementos decorativos de Krypt que admite Más de 250 horas para desbloquearlo por completo. NetherRealm dejó de lanzar contenido descargable en julio de 2021, por lo que la Edición Definitiva es el paquete definitivo y final.

The Snakzy Este método abarca todo el €59.99 Steamprecio con unTarjeta regalo de Steam Wallet por valor de 75 $, dejando€15.01 como crédito acumulado para una compra futura. Descargar Snakzy, echa un vistazo a las ofertas disponibles, acumula saldo a lo largo de varios ciclos de pago y canjea tu tarjeta regalo al finalizar la compra. Tanto los jugadores que cuidan su presupuesto como los veteranos de la serie MK y cualquiera que se haya sentido atraído por las últimas películas encontrarán que el tiempo invertido merece la pena.

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