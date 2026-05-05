¿Cómo conseguir «Spider-Man Remastered» de Marvel gratis?

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Esta guía solo trata métodos 100 % legales. Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents son ilegales y entrañan riesgos reales: malware y Steam suspensiones de cuentas. Qué incluye esta guía: descripción general completa del juego, historial de precios, disponibilidad en distintas plataformas, requisitos del sistema y la guía paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, el marco legal y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 86/100 en PC (en general, favorable). OpenCritic: un 96 % lo recomienda. Género Aventura y acción en mundo abierto, superhéroes, tercera persona Desarrolladores Insomniac Games / Nixxes Software (adaptación para PC) Editoriales Sony Interactive Entertainment (PlayStation PC LLC) Es hora de ganar: Historia principal ~18 horas Tiempo de juego: Contenido principal + secundario ~29 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización ~45 horas (todos los trajes, artilugios, desafíos y contenido descargable)

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Cómo conseguir «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Spider-Man de Marvel: Remasterizadodesde suPC estreno, y las cifras son impresionantes. La versión original PS4 versión vendida 33 millones de ejemplares, lo que lo sitúa entre los más vendidos PlayStation las exclusivas de todos los tiempos. En PC, el juego tiene una puntuación en Metacritic de 86 y una reseña en OpenCritic El 96 % lo recomiendatasa. SuSteamla valoración se sitúa en96 %: valoraciones abrumadoramente positivas según decenas de miles de opiniones de jugadores. Se ganó Veinticinco premios, entre los que se incluye un BAFTA al Mejor Juego Británico en 2019.

Spider-Man: Edición remasterizada es un juego de acción y aventuras de mundo abierto ambientado en De Marvel recreación de la ciudad de Nueva York. Juegas en el papel de un experimentado Peter Parker, tras ocho años de carrera como Spider-Man. Desplázate por una Manhattan detallada, lucha contra el crimen en encuentros dinámicos en un mundo abierto y enfréntate a villanos emblemáticos como Mr. Negative, el Doctor Octopus y los Sinister Six. La historia, desarrollada por Insomniac Games con Marvel, combina la acción de los superhéroes con la vida personal de Peter y no deja de recibir elogios por su guion y su realismo emocional.

Insomniac Games desarrolló el juego original PS4 juego, que salió al mercado en septiembre de 2018. Nixxes Software se encargó de la PC puerto, con llegada prevista para el 12 de agosto de 2022. El PS5 La versión remasterizada se lanzó en noviembre de 2020 e introdujo el modelo actualizado del personaje de Peter Parker. El PC Esta versión incluye todos los contenidos descargables desde el principio: La ciudad que nunca duerme, tres historias en las que aparecen Black Cat y Hammerhead. PCEntre las mejoras específicas se incluyen el trazado de rayos, NVIDIA DLSS/DLAA, compatibilidad con pantallas ultraanchas (21:9/32:9), frecuencia de fotogramas sin límite y DualSense retroalimentación háptica. Spider-Man: Edición remasterizada es el primer título de Insomniac’s Spider-Man trilogía, seguida de Miles Morales and Spider-Man 2.

La historia principal dura aproximadamente 18 horas, con la historia principal y el contenido adicional que dura aproximadamente 29 horas. Una partida completa en la que se recogen todos los trajes, artilugios y contenidos descargables dura aproximadamente 45 horas, conMás de 40 trajes desbloqueablesy unNueva partida+ modo que aumenta el interés por volver a jugar.

¿Cuánto cuesta «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel?

Spider-Man de Marvel: Remasterizadocostes€59.99 on Steam, el precio habitual desde el PC lanzamiento en agosto de 2022. Steam Las rebajas de temporada suelen bajar el precio, llegando normalmente a 50-60 % de descuento durante los grandes eventos y bajando a un rango de De 23,99 $ a 29,99 $. El mínimo histórico se sitúa en torno a €23.99 (60 % de descuento). Según PlayStation PC LLC patrón de lanzamientos, normalmente se puede esperar un descuento durante cualquier gran Steam oferta. El juego también ha aparecido en PlayStation para PC paquetes junto a Miles Morales.

At €59.99, es un precio considerable para un solo título. El Snakzy Este método evita todo eso por completo: se gana un Steam una tarjeta regalo que cubra el precio total de la compra sin tener que gastar tu propio dinero, y la Snakzy La ruta permanece abierta independientemente de si el juego está en oferta.

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Disponibilidad de «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel por plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 86/100 (En general, favorable); Steam: 96 % «Abrumadoramente positivo» PlayStation 5/PlayStation 4 87/100 (versión original para PS4); la versión remasterizada no se ha puntuado por separado Xbox N/A (Exclusivo para PlayStation y PC) Interruptor N/A

Spider-Man de Marvel: Remasterizado está disponible en PC (Steam and Tienda de Epic Games), PS4, yPS5. Es unPlayStation and PC exclusivo sin Xbox or Nintendo Switchversión. ElPS5 versión lanzada en noviembre de 2020 como una mejora visual del original PS4 juego, con texturas mejoradas, tiempos de carga más rápidos y el modelo de personaje actualizado. El PCpublicado a través deSteam incluye todos los contenidos descargables desde el lanzamiento, es compatible con Steam Deck, e incluye todas las opciones visuales mejoradas. El Snakzy El método se aplica a la Steam para PC versión: tu tarjeta regalo canjeada se envía directamente a la Steamgrandes.

Requisitos del sistema para «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel

Spider-Man de Marvel: Remasterizado funciona con el motor Insomniac Engine y DirectX 12. Los objetivos de especificaciones mínimas 720p/30 fps en equipos económicos, mientras que las especificaciones recomendadas incluyen 1080p/60 fps con una configuración media. El trazado de rayos requiere un NVIDIA Tarjeta RTX, y la compatibilidad con DLSS/DLAA también es exclusiva de RTX.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel Core i3-4160 / equivalente de AMD Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB) / equivalente de AMD NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB / AMD Radeon RX 580 de 8 GB DirectX DirectX 12 DirectX 12 Almacenamiento setenta y cinco gigabytes SSD de 75 GB

La mayoría de los videojuegosPCs de los últimos cinco o seis años pueden cumplir o superar los requisitos recomendados sin problemas. Se recomienda un SSD para disfrutar de tiempos de carga más rápidos, aunque los discos duros (HDD) son compatibles con la configuración mínima. Las configuraciones de pantalla ultrapanorámicas (21:9 y 32:9) son totalmente compatibles, y DualSense La retroalimentación háptica funciona a través de una conexión USB por cable.

Mecánicas de «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel

El ciclo de juego principal de Spider-Man: Edición remasterizada se centra en desplazarse por las redes, el combate y la exploración de un mundo abierto en un Manhattan minuciosamente recreado. En una sesión típica, alternas entre misiones de la historia y incidentes delictivos en el mundo abierto, recoges fichas y mochilas, mejoras tus trajes y dispositivos, y te enfrentas a jefes finales que son villanos emblemáticos con sus propias fases de combate.

Balanceándose en la red Spider-Man: Edición remasterizada se basa en la física: las telarañas se adhieren a superficies reales, y el peso y el impulso de De Spider-Man Los movimientos implican que los pequeños ajustes son importantes durante los desplazamientos a gran velocidad. El juego premia la habilidad y ofrece una sensación de satisfacción que pocos sistemas de desplazamiento logran igualar. El combate utiliza un sistema al estilo FreeFlow que combina puñetazos, ataques con telarañas, artilugios (bombas de telaraña, minas trampa, telarañas eléctricas, drones araña), poderes del traje e interacciones con el entorno. Las secciones de sigilo permiten realizar derribos con telarañas al estilo de un depredador desde posiciones elevadas. Cinco modos de dificultad, incluido un nivel «Ultimate» desbloqueable, aportan una gran profundidad al sistema de combate para los jugadores que buscan un desafío.

La progresión se desarrolla a lo largo de tres árboles: una colección de palos de Más de 40 trajes desbloqueables (cada uno con su propio poder de traje), un árbol de mejoras de artilugios y un árbol de habilidades dividido en las ramas «Innovador», «Defensor» y «Lanzaredes». El contenido secundario incluye estaciones de investigación repartidas por todo Manhattan, lugares de desafío de Taskmaster, puntos de interés para hacer fotos y mochilas coleccionables con grabaciones de audio relevantes para la historia. El DLC «La ciudad que nunca duerme» añade las historias de Black Cat y Hammerhead, además de misiones y desafíos adicionales. La tensión principal a lo largo de todo el juego es el contraste entre De Spider-Man una movilidad espectacular en el mundo abierto y la historia humana y realista que Peter Parker lleva consigo.

Principales características de «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel

✅ Lo mejor en balanceo web: Recorrido basado en la física por un detallado mundo abierto ambientado en Manhattan, con una mecánica realista de puntos de agarre, considerado por muchos como el más satisfactorio Spider-Man el mejor sistema de movimiento jamás construido.

✅ Combate acrobático FreeFlow: Un combate trepidante y con múltiples niveles que combina puñetazos, ataques con telarañas, artilugios, poderes del traje e interacciones con el entorno, con opciones de sigilo y cinco modos de dificultad para los jugadores que buscan un verdadero desafío.

✅ Una historia emblemática de Marvel: Una historia original protagonizada por Mr. Negative, el Doctor Octopus y los Sinister Six, desarrollada por Insomniac Games con Marvel colaboración y elogiada por su equilibrio entre la acción de superhéroes y una narrativa emotiva.

✅ Edición completa con todos los contenidos descargables: ElPC Esta versión incluye el DLC «La ciudad que nunca duerme»: tres capítulos de la historia («The Heist», «Turf Wars» y «Silver Lining») que añaden a Black Cat, Hammerhead y misiones adicionales.

✅ Gráficos mejorados para PC: Reflejos con trazado de rayos, NVIDIA DLSS/DLAA, compatibilidad con pantallas ultraanchas (21:9/32:9), frecuencia de fotogramas sin límite y DualSense retroalimentación háptica activada PC.

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Cómo conseguir «Spider-Man: Edición remasterizada» de Marvel gratis con Snakzy

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A continuación te explicamos cómo conseguirlo Spider-Man de Marvel: Remasterizado Gratis, paso a paso:

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Spider-Man de Marvel: Remasterizado tiene una puntuación en Metacritic 86, a Steamvaloración de96 %: valoraciones abrumadoramente positivas, y el original PS4 versión vendida 33 millones de ejemplares. GanóMás de 25 premios incluida una BAFTA, y se comercializa con todos los contenidos descargables incluidos PC, y ofrece un resultado técnicamente impecable PC experiencia con el trazado de rayos, DLSS y Steam Deck verificación. En €59.99, elSnakzy Este método lo pone al alcance de cualquiera que esté dispuesto a dedicar tiempo a las ofertas de juegos para móviles en lugar de dinero.

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