Aprender a conseguir Spider-Man 2 de Marvel La gratuidad es una prioridad fundamental para quienes cuidan su presupuesto PC jugadores, ya que el juego se encuentra en €59.99 on Steam, lo que hace que el aclamado título de superhéroes de mundo abierto de Insomniac Games quede fuera del alcance de muchos. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas de juegos para móvil y se canjean por un Tarjeta regalo de Steam Wallet que cubre el precio total sin que tengas que gastar tu propio dinero.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios de descarga no oficiales; esas vías entrañan riesgos reales, como el malware y Steamsuspensiones de cuentas.Snakzy te permite ganar crédito real en la tienda que puedes gastar en una tienda oficial Steam compra. El artículo incluye una descripción general completa del juego, los precios actuales, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema y la lista completa de Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 87 en la crítica / 8,0 en valoraciones de los usuarios (versión para PC); Steam: Muy positiva (89 % de más de 20 000 reseñas) Género Acción, Aventura, Mundo abierto, Superhéroes, Acción y aventura, Tercera persona, Con una historia rica Desarrolladores Insomniac Games (en colaboración con Nixxes Software para la versión de PC) Editoriales PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Es hora de ganar: Historia principal ~17 horas Tiempo de juego: Contenido principal + adicional ~30 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de completista unas 45 horas

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Cómo conseguir «Spider-Man 2» de Marvel gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Spider-Man 2 de Marveldesde suPS5lanzamiento enOctubre de 2023, y las cifras son difíciles de ignorar. El juego vendió 11 millones de ejemplares en sus tres primeros meses, lo que lo convierte en el más vendido PlayStation Juego de Studios en el lanzamiento. El PC La versión, a cargo de Nixxes Software, llegó el Steam on 30 de enero de 2025 con un completo conjunto de funciones técnicas: DLSS, FSR, escalado XeSS, trazado de rayos, compatibilidad con pantallas ultraanchas y frecuencia de fotogramas sin límite.

Spider-Man 2 de Marvel es un juego de acción y aventuras de mundo abierto desarrollado por Insomniac Games y publicado por PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment. En él, el jugador encarna a ambos Peter Parker and Miles Morales, pasando libremente de un De Marvel La ciudad de Nueva York, que abarca los cinco distritos y Coney Island. La mecánica principal del juego te permite balancearte por toda la ciudad, completar misiones de la historia en las que intervienen Venom, Kraven el Cazador y Lizard, participar en combates basados en combos con artilugios y habilidades, y superar actividades secundarias repartidas por todo el mapa.

El juego es una secuela directa de Spider-Man de Marvel(2018) ySpider-Man: Miles Morales (2020), que continúa la trilogía de «Spider-Man» de Insomniac. La crítica le otorgó una puntuación de 87 en Metacriticpara elPC versión con el PS5valoración en90, mientras queSteam muestra un resultado muy positivo a partir de más de 20,000 Reseñas. The Nixxes PC Este número recoge la historia completa de Peter y Miles, incluido el arco argumental del simbionte Venom, hasta PC los jugadores por primera vez, desarrollado con el motor propio y personalizado de Insomniac, sin diferencias en cuanto a funcionalidades con respecto a la versión para consola.

La profundidad del contenido varía desde un 17 horas artículo principal a un 45 horas una partida para completistas, ambientada en el mapa de «Spider-Man» de Insomniac más grande hasta la fecha. Si te lo has estado pensando por el precio, el veredicto general tras más de dos años de críticas y opiniones de los jugadores es claro: este es uno de los mejores juegos de superhéroes disponibles en PC.

¿Cuánto cuesta «Spider-Man 2» de Marvel?

Spider-Man 2 de Marvelcuesta€59.99 on Steam, un precio estándar de la AAA para un modelo insignia PlayStation Título de Studios. El juego cuenta con un historial de descuentos limitado, dado que es relativamente reciente PC lanzamiento en enero de 2025. El más bajo Steam El precio registrado hasta ahora ronda los 33 % de descuento, lo que lo sitúa en aproximadamente €39.99 durante los periodos promocionales. Según PlayStation Según el historial del editor, es más probable que se ofrezcan descuentos mayores entre 12 y 18 meses después de la PC lanzamiento, lo que supone un importante potencial de ventas para finales de 2026.

Para la mayoría de los jugadores en este momento, €59.99 es el número con el que hay que trabajar. El Snakzy Este método evita todo eso por completo: ganas monedas a través de ofertas de juegos para móviles y las canjeas por un Tarjeta regalo de Steam Wallet que cubre el precio completo. Sin tener que esperar a las rebajas de temporada, sin tener que pagar de tu propio bolsillo.

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Disponibilidad de «Spider-Man 2» de Marvel para distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 87 de la crítica / 8,0 de los usuarios; Steam: Muy positiva (89 % de más de 20 000 reseñas) PS5 90 (críticos) / 8,3 (usuarios) Xbox N/A (Exclusivo para PlayStation y PC) Interruptor 2 N/A (Exclusivo para PlayStation y PC)

Spider-Man 2 de Marvel está disponible en PS5 (desde octubre de 2023) y PC via Steam y la Epic Games Store (desde enero de 2025). Las versiones con soporte activo incluyen la PS5 lanzamiento y Nixxes Software PC puerto. No hay Xbox or Nintendo Switch 2 versiones previstas; se trata de una PlayStation and PCen exclusiva.

Dado queSnakzypagaTarjetas regalo de Steam Wallet, elSteam para PC Esta versión es el paso final de este método. La versión de Nixxes es una edición completa que incluye compatibilidad con el trazado de rayos, frecuencia de fotogramas sin límite y opciones de escalado DLSS/FSR/XeSS, sin diferencias con respecto a la versión para consola.

Requisitos del sistema de «Spider-Man 2» de Marvel

Spider-Man 2 de Marvel funciona con el motor Insomniac Engine y requiere Almacenamiento SSD en todas las versiones; no se admiten discos duros tradicionales. El objetivo mínimo es 1080p, configuración baja a 30 fps, accesible con equipos de gama media a partir de 2018 aproximadamente.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT Almacenamiento SSD de 140 GB SSD de 140 GB

La mayoría de los videojuegosPC Los modelos fabricados en los últimos cinco o seis años cumplen los requisitos mínimos sin ningún problema. Tenga en cuenta que 140 GB de espacio en SSD es obligatorio, y el trazado de rayos requiere un Serie RTX 30 or GPU de la serie RX 6000 o una versión posterior. Las especificaciones recomendadas son las siguientes: 1080p, calidad alta a 60 fps.

Mecánicas de «Spider-Man 2» de Marvel

El bucle principal en Spider-Man 2 de Marvel se centra en dos Spider-Man jugables: Peter Parker and Miles Morales, cada uno con un estilo de combate y desplazamiento propio. El arsenal de Peter incluye brazos mecánicos de araña y, durante una parte clave del juego, las habilidades del simbionte alienígena Venom: golpes de fuerza bruta, ataques con tentáculos y combos impulsados por la ira que se manejan de forma muy diferente a su equipo habitual. Miles aporta los poderes bioeléctricos de Venom y una habilidad de camuflaje que permite acercamientos sigilosos de los que carecían los juegos anteriores.

La función de recorrido se ha ampliado con el Web Wings mecánica de planeo, que te permite mantener el impulso entre los ciclos de aleteo y recorrer el mapa mucho más rápido. El mapa en sí abarca los cinco distritos de Nueva York además de Coney Island, con una superficie aproximadamente el doble que la del original Spider-Man de Marvel (2018). El desplazamiento rápido, casi instantáneo, gracias a la transmisión mediante SSD, hace que moverse por toda la ciudad resulte práctico en lugar de una tarea pesada.

Capas de combate a sistema de parada respecto al sistema de gadgets y habilidades de entregas anteriores. La variedad de enemigos es amplia: criaturas simbiontes, los cazadores de Kraven, la facción de Lizard y el crimen callejero aparecen en las misiones y en las actividades del mundo abierto. La trama del simbionte Venom impulsa la campaña principal, y el enfrentamiento con el jefe final en el clímax de la historia ha sido señalado en numerosas reseñas como una de las mejores escenas de los videojuegos de superhéroes.

Los tiempos de finalización rondan los 17 horas para leer la noticia principal, 30 horas para el contenido principal y el adicional, y 45 horas para una partida en la que se quiera completar todo. El juego está desarrollado con el motor propio de Insomniac y continúa la trilogía que comenzó con Spider-Man de Marvelen 2018.

Características principales de «Spider-Man 2» de Marvel

✅ Dos protagonistas (Peter y Miles): Alterna libremente entre Peter Parker y Miles Morales en el mundo abierto, cada uno con sistemas de combate distintos: la fuerza bruta de Peter, potenciada por el simbionte, frente a las habilidades bioeléctricas y el camuflaje de Miles.

✅ La Nueva York ampliada de Marvel: El mapa más extenso hasta la fecha de «Spider-Man: Insomniac» abarca los cinco distritos de Nueva York, permitiendo desplazarse sin interrupciones balanceándose con la telaraña y utilizando la nueva mecánica de planeo «Web Wings» para atravesar la ciudad rápidamente.

✅ La trama del simbionte Venom: La trama principal gira en torno a la influencia corruptora del simbionte alienígena y culmina en un combate contra Venom considerado uno de los mejores de los videojuegos de superhéroes.

✅ Combate y desplazamiento de última generación: Un sistema de parada, habilidades de «oleada simbiótica», la mecánica de las telarañas y un desplazamiento rápido casi instantáneo gracias a la transmisión por SSD hacen de este uno de los juegos de Spider-Man más fluidos que ha creado Insomniac.

✅ Versión para PC con todas las funciones: La versión de Nixxes Software incluye DLSS, FSR, escalado XeSS, reflejos e iluminación con trazado de rayos, compatibilidad con pantallas ultraanchas, frecuencia de fotogramas sin límite y retroalimentación háptica completa del DualSense a través de conexión por cable.

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Cómo conseguir «Spider-Man 2» de Marvel gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas para Android y iPhone en la que, al completar ofertas de juegos para móvil (descargar aplicaciones, alcanzar hitos de tiempo de juego o responder a encuestas), se ganan monedas. No se necesita tarjeta de crédito. Se trata de una inversión de tiempo, no de dinero: cada oferta que completes te acerca más a la Tarjeta regalo de Steam Walletque abarcaSpider-Man 2 de Marvel‘s€59.99precio.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Spider-Man 2 de Marvel Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles: las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €59.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet: en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para un €75 tarjeta regalo que cubre Spider-Man 2 de Marvel«el precio de… con» €15.01lo que sobra Compra «Spider-Man 2» de Marvel en Steam: canjea la tarjeta regalo y realiza la compra

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. ElLímite mínimo de retirada de 35 $ Esto es lo que se aplica, por lo que debes alcanzar ese nivel antes de tu primer canje. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que comprueba qué ofertas están disponibles en tu país antes de comprometerte con ninguna.

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¿Es legal conseguir «Spider-Man 2» de Marvel gratis con Snakzy?

The Snakzyel método es100 % legal. El proceso es sencillo: los anunciantes pagan Snakzy para dirigir a los usuarios hacia ofertas de juegos para móviles, Snakzy reparte esos ingresos con los usuarios en forma de monedas, y los usuarios canjean las monedas por un Tarjeta regalo de Steam Wallet, y los usuarios presentan una solicitud oficial Steam compra. PlayStation Publishing LLC, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games reciben el pago íntegro en esa transacción final, al igual que en una compra directa.

Los resultados que encontrarás al buscar un «Spider-Man 2 de Marvel Las descargas «gratuitas» no son una alternativa legítima. Los archivos ejecutables pirateados, los archivos torrent y los sitios de descarga no oficiales infringen los derechos de propiedad intelectual de Insomniac Games, y los riesgos son reales: malware que puede dañar tu sistema y Steam suspensiones de cuentas permanentes. La piratería perjudica directamente a los desarrolladores que han creado el juego.

Snakzy es una forma legítima de cubrir el €59.99 precio. Se paga íntegramente a los desarrolladores, mantienes las cuentas al día y al final te quedas con el mismo dominio permanente Steam una licencia igual que cualquiera que haya pagado el precio completo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Spider-Man 2» de Marvel gratis

Spider-Man 2 de Marvel se ha ganado su excelente reputación: 87 en Metacritic for PC, Muy positivo sobre Steamde más de20,000comentarios, y11 millones ejemplares vendidos en los tres primeros meses de PS5 por sí solo. Para los jugadores que cuidan su presupuesto, el €59.99 Steam El precio es el único obstáculo real.

The Snakzy Este método elimina esa barrera sin riesgo de piratería ni de recurrir al mercado gris. Descargar Snakzy, elige una oferta móvil muy ventajosa, aumenta tu saldo de monedas hasta el Importe mínimo de 35 dólares, canjear por unTarjeta regalo de Steam Wallet por valor de 75 $, y comprarSpider-Man 2 de Marvel on Steam. El juego es tuyo para siempre, con todas las Steam funciones y sin riesgo para la cuenta.

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