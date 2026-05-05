Si has estado buscando cómo conseguir Mad Maxgratis,Snakzy ¿Merece la pena empezar hoy mismo? Avalanche Studios«El juego de acción y aventuras de mundo abierto tiene un precio de venta al público de €19.99 on Steam, pero ese precio es el único obstáculo real entre tú y Más de 88 000 críticas abrumadoramente positivas, Más de 60 horas de combates entre vehículos, y uno de los juegos de mundo abierto postapocalípticos más infravalorados del mundo de los videojuegos. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que ofrece dinero real Steam tarjetas regalo a cambio de completar ofertas para móviles, sin necesidad de tarjeta de crédito.

Este artículo solo trata de un método totalmente legal, no de cracks, ROM ni sitios de descarga no oficiales. Esas opciones conllevan riesgos reales: malware y posibles Steam suspensiones de cuentas. La siguiente guía explica todo el proceso Mad Max Descripción general del juego, precios e historial de rebajas, disponibilidad en plataformas, requisitos del sistema, mecánica principal, características destacadas, guía paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, análisis de la legalidad y veredicto final. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ en Steam (ahora a 2,99 $, con un 85 % de descuento) Puntuación en Metacritic 73/100 (críticos) / 7,9/10 (usuarios) en PC Género Acción, Aventura, Mundo abierto, Combate con vehículos Desarrolladores Avalanche Studios; Feral Interactive (macOS/Linux) Editoriales Warner Bros. Interactive Entertainment Es hora de ganar — Artículo principal unas 20 horas Es hora de ganar — Contenido principal + adicional ~38 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista unas 60 horas

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Cómo conseguir Mad Max gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Mad Max desde su resurgimiento de culto en 2024, y las cifras lo dicen todo. El juego cuenta con un 91 % Muy positivovaloración sobreSteamde88,481 opiniones de los jugadores, con IGNmarcarlo8,4/10 and GamesRadar+ at 4/5. Avalanche Studiosenviado1,8 millones de ejemplares a pesar de que el juego sale a la venta el mismo día que Metal Gear Solid V: El dolor fantasma en septiembre de 2015, lo que supuso su fracaso comercial. Antiguo Avalancha CEO Christofer Sundberg admitió en 2024 que Warner Bros. culpó al estudio de las bajas ventas de un juego excelente desde el punto de vista técnico, pero que simplemente se lanzó en un momento inadecuado. El 2024 Furiosa: A Mad Max Saga La película ha reavivado el interés por la franquicia, y ahora una nueva hornada de jugadores está descubriendo lo que se habían perdido.

Mad Max es un juego de acción y aventuras en tercera persona de mundo abierto en el que pueden participar hasta 60% La jugabilidad se centra en la conducción. El ciclo principal combina Batman: Arkham– Combate cuerpo a cuerpo de estilo libre con enfrentamientos entre vehículos equipados con motores V8 en un extenso páramo postapocalíptico. Los jugadores recogen chatarra y mejoran Max Rockatanskyy su¡Buen trabajo! vehículo de combate, y desmantelar Chico de la guerra fortalezas controladas por el señor de la guerra Escroto escabroso. La mecánica más destacada es el arpón: lanzado desde el coche, arranca a los conductores de las cabinas enemigas y arranca el blindaje de Carros de combate, y derriba las torres del faro de un solo tirón, lo cual resulta muy satisfactorio.

El juego salió a la venta el 1 de septiembre de 2015 for PC, PlayStation 4, yXbox One al mismo tiempo, con macOS and Linux versiones posteriores a través de Feral Interactive. Desarrollado porAvalanche’spropietarioMotor Apex(también detrás deJust Cause 3 and Reducir 2), Mad Max supone un giro a mitad del desarrollo, pasando de una experiencia lineal a un juego de mundo abierto completo. Ofrece Steam Deck Estado verificado.

El Páramo se divide en distintas regiones, entre las que se incluyen Gran Tiburón Blanco, Gas Town, y elLos Páramos Muertos, repleto de más de 300 objetos de colección: Relíquias históricas, espantapájaros, campos de minas, convoyes y El número uno ubicaciones. Todo el contenido descargable previsto para después del lanzamiento fue cancelado por Warner Bros. tras los malos resultados comerciales, por lo que la campaña para un jugador es la experiencia completa y pulida que siempre se pretendió que fuera.

¿Cuánto cuesta Mad Max?

Mad Max tiene un precio base de €19.99 on Steam, aunque actualmente está en oferta en €2.99 (85 % de descuento). Eso €2.99 se ha convertido en un patrón recurrente: el título lo menciona constantemente durante De Steam Rebajas de verano, otoño e invierno. Los eventos estacionales más modestos, como el Año Nuevo Lunar y las rebajas de primavera, suelen celebrarse alrededor de €4.99 to €5.99. El precio más bajo registrado en Steam is €2.99, mientras que los distribuidores de llaves de terceros han bajado hasta €1.16 on Juegos instantáneos (a fecha de octubre de 2025). Para cualquiera que esté pensando en cómo conseguir Mad Maxgratis, elSnakzy Este método evita por completo todas las ventanas de venta: gana suficientes monedas y canjea un Steam tarjeta regalo, y serás dueño del juego sin tener que esperar ni gastar dinero de tu bolsillo.

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Disponibilidad de la plataforma Mad Max

Puntuación en Metacritic Detalles PC 73/100 (críticos) / 7,9/10 (usuarios) PS5 N/A (funciona gracias a la compatibilidad con versiones anteriores de PS4) Xbox 72/100 (críticos, Xbox One) / 7,7/10 (usuarios) Interruptor N/A

Mad Max se lanzó simultáneamente el PC (Windows), PlayStation 4, yXbox One on 1 de septiembre de 2015, conmacOS and Linux versiones posteriores a través de Feral Interactive. Los usuarios de consolas de la generación actual pueden acceder al juego gracias a la retrocompatibilidad en PS5 and Xbox Series X|S, donde se ejecuta a una velocidad estable de 60 fps. No hay una versión nativa PS5 or Xbox Series X|Sconstruir, y noNintendo Switch or Interruptor 2 Se ha anunciado el lanzamiento. El Snakzy El método se dirige a Steam versión: canjear un Steam tarjeta regalo, buscar Mad Max en la tienda y añádelo a tu biblioteca en la plataforma con la mayor comunidad activa y completa Steam Deck Asistencia técnica verificada.

Requisitos del sistema para Mad Max

Mad Maxfunciona conAvalanche’spropietarioMotor Apex, que da prioridad a la densidad del mundo abierto y a las condiciones meteorológicas dinámicas frente a las exigencias visuales puras. Para los estándares de 2026, los requisitos son modestos: casi cualquier videojuego PC construido en los últimos siete años cumple con creces las especificaciones recomendadas sin ningún esfuerzo.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 7/8/10 (64 bits) Windows 7/8.1/10 (64 bits) Procesador Intel Core i5-650 a 3,2 GHz / AMD Phenom II X4 965 a 3,4 GHz Intel Core i7-3770 a 3,4 GHz / AMD FX-8350 a 4,0 GHz Memoria 6 GB de RAM 8 GB de RAM Gráficos NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (2 GB de VRAM) / AMD Radeon HD 7870 (2 GB de VRAM) NVIDIA GeForce GTX 760 (3 GB de VRAM) / AMD Radeon HD 7970 (3 GB de VRAM) DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento 32 GB de espacio disponible 32 GB de espacio disponible

El juego funciona en DirectX 11solo, sinDirectX 12Se ha añadido la ruta.Steam Deck los propietarios obtienen la calificación «Verificado», lo que significa Mad Max Funciona nada más instalarlo a una velocidad fija de 30 fps con la asignación de mandos predeterminada y sin necesidad de configuración.

Mecánicos de Mad Max

En la campaña, tú tienes el control de Max Rockatansky, con la voz del actor australiano Bren Foster, un antiguo agente de patrulla convertido en un renuente superviviente de los Yermos. Max lucha como un luchador corpulento y metódico: cada puñetazo tiene un peso real, las esquivas son precisas y los golpes finales son demoledores. La mecánica más destacada es el arpón, montado en el ¡Buen trabajo! y disparar desde el asiento del copiloto. Úsalo para sacar a los conductores de los taxis enemigos y arrancar el blindaje de Carros de combate, derribar torres de francotiradores y volcar convoyes. Si a esto le sumamos las embestidas con el V8, cada enfrentamiento con vehículos se convierte en una secuencia basada en la física, con maniobras a corta distancia, arremetidas, choques y fugas.

La estructura de la campaña sigue un modelo de liberación zona por zona. Cada zona del Páramo está controlada por un El número uno; el jugador reduce la presencia enemiga limpiando campamentos, desmantelando espantapájaros, neutralizando convoyes y despejando campos de minas antes de enfrentarse al El número uno por sí mismos. La dificultad no es un control deslizante: el mundo se adapta al avance de Max y a las mejoras que se le han instalado al ¡Buen trabajo!. No existe una forma tradicional Nueva partida+; una vez completada la historia, el Páramo permanece abierto para que puedas recoger todos los objetos coleccionables.

El sistema de progresión cuenta con dos árboles de mejora paralelos. Las mejoras personales de Max (salud, combos cuerpo a cuerpo, habilidades de recolector, Furia (modo) se obtienen a través de Griffa fichas esparcidas por el Páramo. El ¡Buen trabajo! (motor, carrocería, blindaje, tubo de escape, neumáticos, armas) se mejora con chatarra. La relación entre Max y su mecánico obsesivo Chumbucket, que va en el asiento del copiloto y trata el coche como una máquina sagrada, marca la tensión narrativa: Max quiere marcharse del Páramo; Chumbucket quiere construir la máquina de guerra perfecta. Cada mejora sumerge a Max aún más en el caos del que intenta escapar.

Características principales de Mad Max

✅ Personalización de Magnum Opus: Crea tu máquina de guerra desde cero con cambios de motor V8, blindaje, tipos de escape, configuraciones de arpones y Thunderpoon explosivos, y cada cambio afecta al manejo, a la velocidad máxima y a la eficacia en combate.

✅ Combate cuerpo a cuerpo fluido al estilo Arkham: Ataques fluidos, contraataques, esquivas y golpes brutales Furia finalistas seleccionados directamente de Batman: Arkham, de Rocksteady una versión de «Blueprint», pero más intensa, más cruda y pensada para un mundo postapocalíptico.

✅ Combate vehicular con arpones: Dispara desde el asiento del copiloto para sacar a los conductores de los vehículos enemigos y desarmarlos Carros de combate, y derribar torres de francotiradores, convirtiendo cada encuentro en la carretera en un juego de física en el que el arpón es el protagonista.

✅ Condiciones meteorológicas cambiantes y tormentas de arena: Las tormentas en tiempo real azotan el Páramo, reduciendo la visibilidad, lanzando escombros y generando alijos de botín excepcionales que solo aparecen tras sobrevivir a la tormenta.

✅ Construcción de fortalezas y guerra entre facciones: Liberar los campamentos, reparar Fortalezas, y asigna proyectos de mejora relacionados con el agua, la chatarra, la munición y el combustible que generan recursos pasivos mientras exploras, añadiendo así un ligero toque de construcción de bases al ciclo del mundo abierto.

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Cómo conseguir Mad Max gratis con Snakzy

Si quieres conseguir Mad Maxgratis,Snakzy es una opción sencilla. Se trata de una aplicación gratuita de recompensas para Android and iOS donde se ganan monedas al completar ofertas para móviles: instalando juegos gratuitos, alcanzando hitos de tiempo de juego, rellenando encuestas y viendo vídeos cortos. No se necesita tarjeta de crédito y no hay intercambio de dinero. Se trata más de una inversión de tiempo que de dinero: cada oferta completada otorga monedas que se convierten en Steam valor de la tarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Mad Max Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita en iOS and Android at snakzy.com Explora el muro de ofertas — Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que mejor se adapten al tiempo del que dispones: encuestas rápidas (de 1 a 5 minutos), instalaciones gratuitas de juegos (de 10 a 30 minutos) u ofertas por hitos mejor remuneradas para obtener los mayores pagos en monedas. Completar ofertas y acumular puntos — cada oferta completada te da monedas Snakzy cartera; acumula unas cuantas sesiones para ir avanzando hacia Mad Max‘s€19.99rango de precios Canjear por una tarjeta regalo de Steam — Cuando tu saldo alcance el umbral requerido, ve a la sección «Recompensas» y selecciona un Cartera de Steam tarjeta regalo por valor de €20 o más Utiliza la tarjeta regalo para comprar Mad Max on Steam — añade el código a tu Cartera de Steam, buscarMad Max en la tienda y echa un vistazo

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo de retirada: €35 — Necesitas tener, como mínimo, este saldo para canjearlo.

— Necesitas tener, como mínimo, este saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. El€35 Se aplica un umbral mínimo de pago, por lo que debes acumular ofertas hasta que tu saldo supere esa cantidad antes de solicitar el retiro. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región; por lo general, las mejores tarifas se encuentran en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Europa Occidental.

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Get Mad Max Más barato con Eneba

No todos los lectores quieren esperar a Snakzy monedas que acumular. Tejo es un mercado digital de confianza que ofrece entrega inmediata de claves, protección total para el comprador y una política de reembolso para las claves que no se hayan consultado. El sitio web oficial Steamprecio deMad Max is €19.99, mientras queTejo actualmente incluye Mad Max en Steam llaves de por ahí 1,05 USD (aproximadamente 1,00 €), lo que supone un ahorro de unos 95%frente alSteamtienda. Eso es€18.94 almacenados de forma permanente y legítima Steam licencia: el mismo juego, el mismo Steam biblioteca, los mismos logros y la campaña para un jugador completa intacta. La funcionalidad en línea fue retirada por Warner Bros. on 31 de octubre de 2020, pero la experiencia para un solo jugador no se ve afectada en absoluto. Tejo es una tienda digital autorizada y la clave se activa directamente en Steam, igual que una compra al contado normal.

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Tejo Los precios varían, así que consulta la lista actualizada antes de comprar. El proceso es rápido: selecciona el producto, realiza el pago y recibe el Steam código de clave o de tarjeta regalo por correo electrónico en cuestión de segundos. Las tres opciones que se describen en esta guía conducen al mismo resultado: tanto si lo consigues con Snakzy (gratis, requiere tiempo), compra una clave con descuento en Tejo (alrededor de 1 $, inmediato) o recargar a través de un Eneba Steam tarjeta regalo (que añade 20 $ al saldo de tu monedero), te quedas con una copia permanente y válida de Mad Maxen tuSteambiblioteca.

¿Es legal conseguir «Mad Max» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyel método es100 % legal. El proceso es sencillo: Snakzy colabora con anunciantes y redes de encuestas que pagan por la atención de los usuarios. Las ofertas completadas generan ingresos publicitarios reales que Snakzy se convierten en monedas del juego. Esas monedas se pueden canjear por productos originales con licencia completa Cartera de Steam tarjetas regalo procedentes de De Eneba cadena de suministro verificada. El usuario añade el código a Steam, comprasMad Maxa través deDe Valve tienda oficial, y Warner Bros. and Avalanche Studios reciben la totalidad de la comisión que les corresponde como editor y desarrollador, como si la compra se hubiera realizado en efectivo. No hay ninguna ambigüedad jurídica, ni piratería, ni incumplimiento de las condiciones de servicio en ninguna parte de esa cadena.

Copias pirateadas o modificadas de Mad Max son un tema completamente distinto. Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los torrents y los instaladores pirateados son ilegales según la legislación sobre derechos de autor en prácticamente todos los países. Los riesgos son graves: instaladores infectados con malware, sin Steam logros, sin guardado en la nube, sin funciones comunitarias y posibles Steam suspensiones de cuentas. La piratería perjudica directamente a los desarrolladores: Avalanche Studios, que ya había sido maltratado por Warner Bros. por el lanzamiento original, merecen que se les pague por su trabajo.

Snakzy es una forma legítima de apoyar a los desarrolladores sin gastar ni un céntimo. El resultado final es idéntico al de cualquier Steamcompra.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Mad Max gratis

Mad Max es uno de los juegos de mundo abierto más infravalorados de la última década. Los datos lo confirman: 91 % Muy positivo on SteamdeMás de 88 000comentarios,1,8 millones ejemplares vendidos a pesar de un estrepitoso fracaso en el lanzamiento con Metal Gear Solid V, IGN 8,4/10, y unSteam Deck Insignia verificada que ha dado a conocer el juego a una nueva generación de jugadores de consolas portátiles. El combate vehicular con arpones, Motor Apex-basado en Wasteland, y Arkham-El combate cuerpo a cuerpo al estilo sigue siendo realmente impresionante en 2026, y el de 60 horas Una partida orientada a completar todo el juego ofrece a los jugadores que cuidan su presupuesto una relación calidad-precio excepcional sin ningún gasto.

DescargarSnakzy, completa unas cuantas horas de ofertas para móviles, canjea tus monedas por un 20 $ en Steam tarjeta regalo y llévate un Steamlicencia paraMad Max sin que te suponga ningún gasto. El €35 Se aplica un umbral mínimo de retirada, así que acumula saldo antes de solicitar el pago.

Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, ¿cómo la recojo? Mad Max El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

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