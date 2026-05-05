La mejor respuesta a Cómo conseguir «Mafia: Trilogy» gratis is Snakzy, una aplicación de recompensas que ofrece pagos Steam tarjetas regalo por completar ofertas de juegos para móviles. Mafia: Trilogía reúne tres sagas completas de novela negra de Hangar 13en uno soloSteam precio de compra: €59.97: Mafia: Edición Definitiva, Mafia II: Edición Definitiva, yMafia III: Edición Definitiva con todos los DLC incluidos. Ese precio es lo único que se interpone entre tú y ~55 horas del crimen organizado a lo largo de tres épocas de la historia de Estados Unidos. Snakzy te ofrece la posibilidad de conseguir todo el paquete sin gastar tu propio dinero.

Esta guía solo trata de un método 100 % legal: nada de piratería, nada de cracks, nada de portales de descarga no oficiales que incluyan malware y supongan un riesgo Steam suspensiones de cuentas. Encontrarás una descripción general completa del juego, un desglose de precios, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, un análisis de la legalidad y respuestas a las preguntas más frecuentes. Sigue leyendo para conocer toda la información que necesitas.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,97 $ (paquete de Steam; actualmente a unos 10,79 $ con un 82 % de descuento) Puntuación en Metacritic Mafia DE: 76 / 7,4; Mafia II DE: 64 / 5,0; Mafia III DE: 62 / 5,5 Género Acción, Aventura, Mundo abierto, Shooter en tercera persona, Crimen, Con una historia rica Desarrolladores Hangar 13, 2K Czech, D3T, Aspyr Editoriales 2K Games / Take-Two Interactive; Aspyr (Mac) Es hora de ganar — Artículo principal Unas 55 horas en total (Mafia DE: 15 h, Mafia II DE: 17 h, Mafia III DE: 22,5 h) Es hora de ganar — Contenido principal + adicional unas 80 horas en total Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista ~120 horas

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Cómo conseguir «Mafia: Trilogy» gratis: descripción completa del juego

He estado siguiendo el Mafia franquicia a través de la Hangar 13 trilogía, y las cifras respaldan su reputación. Mafia: Trilogíaenviado2 millones de ejemplares en los dos meses siguientes a su lanzamiento en septiembre de 2020. Mafia: Edición Definitivasolo tiene unMuy positivo: 86 % de entre más de 27 200 Steam críticas, mientras que la trilogía en su conjunto cuenta con 79 % de opiniones positivas según más de 187 000 opiniones. La franquicia volvió a ser objeto de atención en torno a La mafia: El Viejo Continente(publicado8 de agosto de 2025), lo que convierte al catálogo anterior en el punto de partida imprescindible para cualquiera que se acerque ahora a la serie.

El paquete abarca tres épocas distintas del crimen organizado en Estados Unidos. Mafia: Edición Definitiva es una reconstrucción completa desde cero del clásico de 2002, ambientada en la década de 1930 Lost Heaven, Illinois, que narra el ascenso a regañadientes del taxista Tommy Angelo a través de la Salierifamilia mafiosa.Mafia II: Edición Definitiva es una remasterización en alta definición ambientada en los años cuarenta y cincuenta Empire Bay, que narra el ascenso en el mundo de la mafia del veterano de guerra italo-estadounidense Vito Scaletta. Mafia III: Edición Definitivate sitúa en1968 New Bordeaux en el papel de Lincoln Clay, un veterano de Vietnam de origen mestizo, desmantelando el imperio del crimen organizado de la mafia italiana barrio a barrio. La mecánica principal que une los tres títulos combina disparos en tercera persona con cobertura, conducción fiel a la época y una estructura de misiones cinematográfica.

Ya está disponible el paquete completo 25 de septiembre de 2020, conMafia II DE and Mafia III (alemán) llegar antes 19 de mayo de 2020. Se incluyen todos los contenidos descargables: Mafia II DE«sus tres paquetes de historias y Mafia III (alemán)«sus tres expansiones (¡Más rápido, cariño!, Sin dejar piedra sin remover, ySeñal de los tiempos). Para un combinado ~55 horas en cuanto al contenido de la historia principal, esta es una de las propuestas de valor más sólidas en SteamEl catálogo anterior de…

¿Cuánto cuesta «Mafia: Trilogy»?

Mafia: Trilogíase encuentra en€59.97 on Steam a su precio completo, pero actualmente tiene un descuento de unos €10.79 (con un 82 % de descuento), un nivel de rebaja que ya es habitual para este título. El pack en sí no tenía descuento de lanzamiento, aunque las reservas de Mafia: Edición Definitiva incluye el paquete «The Chicago Outfit» (el traje de The Don, la limusina Smith V12 y un aspecto dorado para armas).

Basado en2K Games«patrón de precios, se espera que…» Steam Rebajas de verano, rebajas de otoño y rebajas de invierno para impulsar el paquete hasta el 10,79 $ – 14,99 $ rango (entre un 75 % y un 82 % de descuento). Los eventos de temporada más modestos suelen rondar 17,99 $ – 23,99 $. El precio más bajo comprobado en Steam is €10.79, mientras que los distribuidores de llaves de terceros han bajado hasta €5.45 (GAMIVO, 22 de marzo de 2026). ElSnakzy Este método evita por completo todas las ventanas de venta: gana suficientes monedas y canjea un Steam tarjeta regalo y tener los tres juegos en propiedad.

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Mafia: Trilogy – Disponibilidad en las distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC Mafia DE: 76 / 7,4; Mafia II DE: 64 / 5,0; Mafia III DE: 62 / 5,5 PS5 N/A (se puede jugar gracias a la compatibilidad con versiones anteriores de PS4) Xbox Xbox One Mafia DE: 76 / 7,4; compatible con Xbox Series X Interruptor N/A

Mafia: Trilogíalanzado25 de septiembre de 2020 on PC (Windows), PlayStation 4, yXbox One al mismo tiempo, con la compatibilidad con macOS añadida por Aspyr. Mafia II DE and Mafia III (alemán) llegó antes 19 de mayo de 2020. El paquete funciona en PlayStation 5 and Xbox Series X|S gracias a la compatibilidad con versiones anteriores, normalmente con una mayor velocidad de fotogramas que la versión básica PS4 and Xbox One compilaciones. No hay ninguna versión nativa para la generación actual, ni Nintendo Switch or Interruptor 2 versión, y no se ha anunciado ninguna remasterización.

Entre las tiendas oficiales se incluyen Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation Store y Microsoft Store. El Snakzy El método se aplica a la Steam para PC versión: canjear un Steamtarjeta regalo, añadirMafia: Trilogía a tu biblioteca, y acceder a las partidas guardadas en la nube, la gestión de contenidos descargables y Steam Deckasistencia.Steam Deckse negociaMafia DE bueno, a una velocidad fija de 30 fps; Mafia II DE and Mafia III (alemán) están clasificados como «Jugables» en lugar de «Verificados».

Mafia: Trilogy – Requisitos del sistema

Mafia: Trilogíafunciona conHangar 13‘sMotor Fusion en las tres Definitive Editions. El título más exigente del pack, Mafia: Edición Definitiva, establece el límite máximo de las especificaciones – sin embargo, por 2026 Para los estándares actuales, se trata de requisitos modestos. La mayoría de los videojuegos PCs de los últimos siete años cumplen con creces o superan las especificaciones recomendadas.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-2550K a 3,4 GHz / AMD FX-8120 a 3,1 GHz Intel Core i7-3770 a 3,4 GHz / AMD FX-8350 a 4,0 GHz RAM 6 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 660 (2 GB) / AMD Radeon HD 7870 (2 GB) NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento Aproximadamente 150 GB en total (las tres ediciones definitivas) Se recomienda un SSD de 150 GB

Planifica con antelación el espacio en el disco: los tres juegos instalados juntos ocupan aproximadamente Ciento cincuenta gigabytes En total. Solo DirectX 11 en todas las entradas, sin opción para DX12. Steam DeckcarrerasMafia DE a una velocidad constante de 30 fps, mientras que Mafia II DE and Mafia III (alemán) se pueden reproducir en la consola portátil, pero no están verificadas.

Mafia: Mecánicas de la trilogía

Mafia: Trilogía es una experiencia narrativa para un solo jugador que gira en torno a tres protagonistas, cada uno de los cuales utiliza Hangar 13«Fusion Engine» para contar una historia policíaca totalmente diferente que abarca tres épocas de la historia de Estados Unidos.

Mafia: Edición Definitiva narra la historia de Tommy Angelo, un El Paraíso Perdido El taxista se detuvo en la Salieri familia mafiosa. El juego es un 20 capítulos juego de acción y crimen lineal: estructura de misiones compacta, breves intervalos de «Free Ride» entre capítulos y un modo de dificultad «Clásico» que recupera la conducción brutal y el desafío del sigilo del 2002 original. Las motocicletas se añadieron exclusivamente en la nueva versión, lo que aportó una nueva dimensión a El Paraíso Perdidolas calles de los años 30.

Mafia II: Edición Definitiva sigue los pasos de Vito Scaletta, un veterano de guerra italoamericano que va ascendiendo en la Empire Bay multitud a través de la los años cuarenta y cincuenta. Su15 capítulos espejos de estructura Mafia DE«su ritmo cinematográfico, a lo que se suman la personalización de atuendos, la modificación de coches y la gestión del dinero para el escondite de Vito —elementos que no están presentes en la experiencia más sencilla de Tommy—».

Mafia III: Edición Definitiva es la excepción. La historia de Lincoln Clay se desarrolla a lo largo de un mundo totalmente abierto, estructurado en torno al desmantelamiento de nueve New Bordeaux distritos, quitándole los negocios ilícitos a la mafia italiana y asignándolos a uno de los tres subjefes: Cassandra (armas), Burke (vehículos) o Vito (productos de consumo). Cada decisión que se toma al asignar estos negocios reestructura el imperio de Lincoln y determina cuál de los múltiples finales se producirá.

El contraste entre el ascenso a regañadientes de Tommy, el esfuerzo de Vito, un hombre de clase trabajadora, y la venganza justificada de Lincoln traza toda la trayectoria de la mafia estadounidense desde Prohibiciónascenderdécada de los 60descenso.

Mafia: Trilogy – Características principales

✅ Tres épocas, tres sagas policíacas: La Ley Seca de los años 30 El Paraíso Perdido, posguerra (años 40 y 50) Empire Bay, y la época de los derechos civiles de 1968 New Bordeaux Cada uno de ellos aporta su propia fidelidad histórica, bandas sonoras con licencia y un estilo de juego característico a lo largo de toda la trilogía.

✅ Una nueva versión completa de «Mafia», creada desde cero: Mafia: Edición Definitiva reinterpreta el clásico de 2002 con nuevos diálogos, historias de fondo ampliadas, misiones en moto y un sistema de combate modernizado gracias al motor Fusion, lo que lo convierte en un remake completo más que en una remasterización.

✅ Todos los contenidos descargables incluidos: Los tresMafia IIPaquetes de contenido descargable (La traición a Jimmy, La venganza de Jimmy, Las aventuras de Joe) y los tres Mafia III ampliaciones de la historia (¡Más rápido, cariño!, Sin dejar piedra sin remover, Señal de los tiempos) se incluye en el paquete sin coste adicional.

✅ Modo «Free Ride» y «Noir»: Mafia DEEl modo «Free Ride» incluye misiones de taxi, carreras en autódromo y un modo «Noir» en blanco y negro inspirado en el cine de los años 30, que transforma El Paraíso Perdido en un mundo abierto en el que jugar una vez finalizada la campaña.

✅ Bandas sonoras con licencia que reflejan a la perfección la época: Mafia IIIsolo cuenta conMás de 100 canciones auténticas de la época de Aretha Franklin, Creedence Clearwater Revival y The Rolling Stones, mientras que Mafia DEla partitura orquestal de Mafia II«La banda sonora de jazz con licencia constituye uno de los paquetes de audio más característicos de la historia de los videojuegos».

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Cómo conseguir «Mafia: Trilogy» gratis con Snakzy

Si quieres conseguir Mafia: Trilogíagratis,Snakzy es un proceso sencillo. Se trata de una aplicación de recompensas gratuita en la que los usuarios completan ofertas, descargan aplicaciones, rellenan encuestas y juegan a juegos para móviles de nuestros socios para ganar monedas. No se necesita tarjeta de crédito. El modelo consiste en canjear tiempo por monedas: esas monedas se convierten en dinero real Steam el saldo de la tarjeta regalo, que puedes utilizar para comprar Mafia: Trilogíaoficialmente a partir delSteam.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Mafia: Trilogía Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — Disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia €59.97dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam — una vez que tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €59.97o más Compra «Mafia: Trilogy» en Steam — Utiliza la tarjeta regalo para completar la compra

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 díasde la instalaciónSnakzy. ElUmbral mínimo de pago de 35 dólares se aplica a todos los reembolsos, y el Bono de bienvenida de 10 $ al registrarse te da una ventaja inicial muy útil. Con Mafia: Trilogía actualmente disponible por unos €10.79 En oferta, el pago inicial medio supera con creces el precio rebajado. Los resultados varían según la región y las ofertas disponibles.

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Tejo los precios varían – el Mafia: Trilogía la cotización se ha mantenido en torno a €5.50 pero puede variar durante los periodos de mayor actividad comercial. El proceso de compra es rápido: selecciona el producto, realiza el pago y recibe tu Steam clave por correo electrónico en cuestión de segundos. Las tres opciones conducen al mismo resultado: una copia permanente y legítima de Mafia: Trilogíaen tuSteambiblioteca.

¿Es legal conseguir «Mafia: Trilogy» gratis con Snakzy?

Snakzy is 100 % legal. El proceso funciona así: Snakzy colabora con anunciantes y redes de encuestas que pagan dinero real a cambio de la atención de los usuarios: ofertas completadas, instalaciones de aplicaciones, encuestas y objetivos alcanzados en juegos para móviles. Snakzy devuelve a los usuarios una parte de esos ingresos publicitarios en forma de monedas dentro de la aplicación. Esas monedas se pueden canjear por productos auténticos y con licencia completa Steam Tarjetas regalo en formato de cartera procedentes de Tejo«cadena de suministro verificada. El usuario añade el código a Steam, compraMafia: Trilogía a través de la tienda oficial de Valve, y 2K Games, Take-Two, yHangar 13 recibir la totalidad de la comisión correspondiente a la editorial y al desarrollador, como si el usuario hubiera pagado en efectivo.

Copias pirateadas o modificadas de Mafia: Trilogía son ilegales según la legislación sobre derechos de autor en prácticamente todos los países. Los riesgos son reales: instaladores que contienen malware, sin Steam logros, sin guardados en la nube, y Steam se suspenderán las cuentas si se descubre. Los desarrolladores de Hangar 13, un estudio que se abrió camino Mafia III«… tras la acogida poco entusiasta que tuvo, y luego presentó» La mafia: El Viejo Continente en 2025, se ven directamente perjudicados por la piratería. En ese aspecto no hay ninguna zona gris legal.

Snakzy es una forma legítima de conseguir Mafia: Trilogía gratis. Los desarrolladores reciben el pago íntegro y tú obtienes una Steam licencia, y en ningún momento del proceso se recurre a la piratería, a transacciones en el mercado gris ni a incumplimientos de las condiciones de servicio.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Mafia: Trilogy» gratis

Mafia: Trilogía ofrece una relación calidad-precio excepcional. Los datos lo confirman: más de 2 millones de unidades enviado en los dos meses siguientes al lanzamiento, un 79 % de opiniones positivas más de 187 000 valoraciones Steamcomentarios, yMafia: Edición Definitivaen poder deMuy positivo: 86 % según más de 27 200 reseñas. Tres protagonistas, tres épocas del crimen organizado en Estados Unidos y aproximadamente 55 horas del contenido de la historia principal en un paquete cuyo precio suele bajar por debajo de €11.

The Snakzy Esta opción es ideal para los jugadores que cuidan su presupuesto, para quienes tienen una lista de deseos muy larga y para quienes prefieren no esperar a las próximas rebajas. Descargar Snakzy, completa unas cuantas horas de ofertas de juegos para móvil y canjea tus monedas por un €75 Steam tarjeta regalo que cubre Mafia: Trilogía‘s€59.97precio de€15.03 para tu próxima compra.

Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, Cómo conseguir «Mafia: Trilogy» gratis solo tienes que pasar por caja.

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