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Esta guía solo trata métodos legales. Nada de piratería, ni cracks, ni sitios de descarga no oficiales. Estos entrañan el riesgo de malware y daños permanentes Steam las suspensiones de cuentas, y son ilegales. A continuación se ofrece una descripción completa Farming Simulator 25 descripción general del juego, desglose de precios, disponibilidad en distintas plataformas, requisitos del sistema, una guía paso a paso Snakzy guía paso a paso, con descuento Tejo una alternativa clave, una guía sobre la legalidad y preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 29,99 $ en Steam (actualmente 23,99 $ / 20 % de descuento a finales de abril de 2026) Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica en Metascore: 75 (PC); puntuación de los usuarios: 5,2; OpenCritic: 75 «Sólido», recomendado por el 53 %; Steam: «Muy positivo» (84 % de 13 529 reseñas) Género Simulación agrícola, carrera sin límites, modo cooperativo online, multijugador, personalizable Desarrolladores GIANTS Software (Suiza) Editoriales GIANTS Software (autoeditado) Es hora de ganar — Artículo principal No hay una historia principal; el final es abierto. Una granja autosuficiente suele requerir entre 15 y 20 horas. Es hora de ganar — Contenido principal + adicional Entre 50 y 80 horas en los tres mapas y tipos de animales Tiempo de ganar — 100 % completista Más de 200 horas para todos los logros de Steam, cultivos, ganado y contenido de ModHub

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Cómo conseguir Farming Simulator 25 gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Farming Simulator 25 desde su lanzamiento en noviembre de 2024, y las cifras de rendimiento hablan por sí solas. GIANTS Software registró el lanzamiento más exitoso en los veinte años de historia del estudio: Más de 125 000competidorSteam jugadores en la primera jornada, Más de 135 000 durante el fin de semana del lanzamiento, y 4 millones unidades vendidas durante los primeros doce meses. A ello se suma un 84%Muy positivoSteamvaloración en13,529 opiniones de los usuarios y una media de los críticos más destacados de OpenCritic de 75 («Sólido»), con un 53 % de los críticos a favor del juego. Las críticas más habituales en el momento del lanzamiento se centraron en errores puntuales de la IA de los trabajadores y en problemas de colisión de letreros, la mayoría de los cuales se solucionaron con el parche 1.18.

Lo que ha impulsado esta acogida es el motor GIANTS Engine 10. Por primera vez en la historia de la franquicia, los tractores y las cosechadoras dejan surcos reales y compactan el suelo a medida que avanzan por los campos. Puede parecer un detalle menor de la simulación. Sin embargo, para los jugadores que llevan desde 2008 trabajando en terrenos con texturas planas, se trata de la mejora que la comunidad llevaba más de una década pidiendo. Esa misma actualización del motor incorporó la dirección asistida por GPS en todos los Más de 400 vehículos, lo que cambia considerablemente la multitarea en las últimas fases del juego: basta con establecer una ruta una vez y la IA se encarga de seguirla mientras tú gestionas el ganado, los mercados y los contratistas en otras partes del mapa.

Farming Simulator 25 publicado el 12 de noviembre de 2024, simultáneamente en PC (Steam y Epic Games Store), PlayStation 5, yXbox Series X|S, conPara 16 jugadores El modo multijugador con juego cruzado estuvo disponible desde el primer día. Esa función de juego cruzado fue una novedad en la franquicia. GIANTS Software publicaron el título por su cuenta desde su sede en Suiza, siguiendo una línea de desarrollo propio que se remonta a 2008. La franquicia cuenta ahora con más de 40 millones copias totales en todas las entradas.

El contenido es muy amplio. El juego básico incluye 25 tipos de cultivos (incluidos el arroz, las espinacas, los guisantes y las judías verdes, que son novedades de la franquicia), Más de 400 vehículos y herramientas auténticos de Más de 150 marcas internacionales como Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland y Valtra; tres mapas del juego base; y ganado que incluye vacas, ovejas, cerdos, pollos, caballos, búfalos de agua y cabras, con mecánicas para crías de animales. El ModHub integrado en el juego lleva el contenido de la comunidad directamente al cliente. Los principales contenidos descargables que se lanzarán hasta 2025 incluyen el Pase de temporada del año 1, la expansión Highlands Fishing (mapa de Kinlaig inspirado en Escocia) y varios paquetes específicos de marcas, todos ellos a la venta por separado.

¿Cuánto cuesta Farming Simulator 25?

Farming Simulator 25lleva un€29.99precio base deSteam. A finales de abril de 2026, la venta en curso alcanza los €23.99 (20 % de descuento). El juego salió a la venta el 12 de noviembre de 2024 sin descuento de lanzamiento, algo habitual en GIANTS Softwarecomunicados.

Basado en el patrón del estudio con Farming Simulator 22, prepárate para un30-40 % descuento durante la primera gran Steam rebajas de temporada y 50-65 % se retirará del mercado en un plazo de doce meses desde su lanzamiento. Los sitios web independientes de comparación de almacenes de claves ya han registrado un precio mínimo de alrededor de €10.42 (con un descuento de aproximadamente el 65 %) a través de tiendas autorizadas. Los mínimos históricos suelen descender aún más cuando se lanzan grandes paquetes de contenido descargable.

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Disponibilidad de «Farming Simulator 25» en las distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC Metascore: 75 (críticos) / 5,2 (usuarios); OpenCritic: 75 «Sólido», recomendado por el 53 %; Steam: «Muy positivo» (84 % de 13 529 reseñas) PS5 Lanzamiento el 12 de noviembre de 2024; compatibilidad entre plataformas con PC y Xbox disponible desde el primer momento Xbox Lanzado el 12 de noviembre de 2024 para Xbox Series X Interruptor 2 N/A; FS25 no se lanzó para Nintendo Switch ni Switch 2

Farming Simulator 25 se lanzó simultáneamente el PC (Steam + Epic Games Store), PlayStation 5, yXbox Series X|S el 12 de noviembre de 2024, con Para 16 jugadores multijugador entre plataformas desde el primer día. No hay Nintendo Switch or Interruptor 2 lanzamiento; la línea FS de dispositivos móviles y portátiles continúa por separado como Farming Simulator 23 y el FS26 Mobile, actualmente en desarrollo. Entre los principales contenidos descargables posteriores al lanzamiento se incluyen el Pase de temporada del primer año, la expansión «Highlands Fishing» y varios paquetes de marcas. El Snakzy El método se aplica a la Steam para PCversión.

Requisitos del sistema para Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 Funciona con el motor GIANTS Engine 10 y requiere DirectX 12; es una versión exclusiva para 64 bits. Los requisitos mínimos son accesibles para un 2024Título: aGTX 1050 Ti o la AMD Radeon RX 470 lo gestiona, lo que significa que la mayoría de las tarjetas de gama media PC Las versiones de los últimos siete años pueden ejecutar el juego sin necesidad de actualizarlo.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits, Windows 11 o macOS 11.3 Windows 10 de 64 bits / Windows 11 (última versión) Procesador Intel Core i5-6400 o AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-10700 o AMD Ryzen 5 5600X Memoria 8 GB de RAM 12 GB de RAM (se recomiendan 16 GB para partidas guardadas con mods de gran tamaño) Gráficos GTX 1050 Ti / AMD RX 470 / Apple M1 (mín. 3 GB de VRAM, DX12) RTX 2070 / AMD RX 5700 XT / Intel Arc A750 (mín. 8 GB de VRAM, DX12) DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento 45 GB (se recomienda encarecidamente un SSD) 45 GB en SSD

Las especificaciones recomendadas tienen como objetivo lograr una representación de mayor fidelidad con la deformación del terreno activada en campos más amplios. El almacenamiento es el requisito más importante at cuarenta y cinco gigabytes. Se recomienda encarecidamente utilizar un SSD para cargar el mapa de Asia Oriental, de gran tamaño, a una velocidad razonable.

Mecánica de Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 no tiene campaña con historia. Se trata de un modo Carrera de mundo abierto en el que empiezas con una granja inicial en uno de los tres mapas y vas ampliándola. La mecánica principal consiste en arar los campos, sembrar desde 25 cultivar distintos tipos de productos (como arroz de nueva variedad, espinacas, guisantes y judías verdes), abonar, cosechar, vender en mercados dinámicos y reinvertir en la ampliación de las operaciones. No hay un final predeterminado. El éxito se define exclusivamente en función de lo compleja y rentable que quieras que sea tu granja.

La novedad más destacada es el sistema de deformación del terreno del motor GIANTS Engine 10. Ahora, los tractores y las cosechadoras dejan surcos visibles y marcas de compactación del suelo en el terreno a medida que avanzan, lo que recompensa al jugador por elegir el tipo de neumático o de oruga adecuado para las condiciones de cada campo. La dirección asistida por GPS en todos los Más de 400 Los vehículos constituyen la segunda gran novedad: traza una ruta una sola vez y el trabajador controlado por la IA seguirá el camino marcado mientras tú gestionas el ganado, los mercados y los contratistas simultáneamente en otras partes del mapa. No hay combates; se trata de una simulación puramente económica y logística.

La progresión se desarrolla en una única partida guardada continua, sin reinicios de sesión. La dificultad viene determinada por modificadores económicos: capital inicial, costes de mantenimiento del equipo, rendimiento de las cosechas y severidad de las condiciones meteorológicas. El modo cooperativo admite hasta 16 jugadores en una partida guardada compartida con compatibilidad total entre plataformas PC, PS5, yXbox Series X|S, lo que permite a los jugadores repartirse las tareas de arado, cosecha, cuidado de los animales y logística en tiempo real.

Los tres mapas del juego básico presentan grandes diferencias entre sí. América del Norte fomenta el monocultivo de cereales a gran escala, con cosechadoras de largo alcance y silos de grano como elementos centrales. Europa Central fomenta la agricultura mixta en parcelas más pequeñas mediante una gestión del agua basada en estanques. Asia Oriental introduce la mecánica del cultivo de arroz en arrozales, la cría de búfalos de agua y una logística más ajustada en torno a una ciudad portuaria iluminada con luces de neón. La tensión central del diseño es la disyuntiva entre la eficiencia del monocultivo y el mayor potencial de una explotación mixta bien equilibrada, una tensión que ha mantenido la relevancia de la serie a lo largo de sus nueve entregas principales desde 2008.

Farming Simulator 25: Características principales

✅ GIANTS Engine 10 con deformación del terreno: Los tractores y las cosechadoras dejan ahora surcos visibles y compactan el suelo, una característica muy solicitada por la comunidad que por fin se ha incluido como mejora del juego base, y no como contenido descargable.

✅ Dirección asistida por GPS en los más de 400 vehículos: Configura una ruta una sola vez y el robot se encargará de seguirla, lo que te permitirá gestionar el ganado, los contratistas y la logística al mismo tiempo sin tener que estar controlando cada detalle.

✅ El primer mapa de Asia Oriental en el que aparecen el cultivo del arroz y el búfalo de agua: Los arrozales, una ciudad portuaria iluminada con luces de neón y las nuevas razas de ganado de búfalos de agua y cabras se incluyen en el juego básico, lo que supone una primicia regional para la franquicia.

✅ Modo multijugador con juego cruzado para hasta 16 jugadores: Juego cruzado completo en PC, PS5, yXbox Series X|S en una partida guardada compartida, una novedad en la franquicia que por fin permite a los jugadores de diferentes plataformas cultivar juntos los mismos campos.

✅ Más de 400 vehículos auténticos de más de 150 marcas internacionales: Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland y Valtra están todas representadas, lo que hace que la autenticidad de las marcas sea el principal atractivo de la franquicia, modelo tras modelo.

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Cómo conseguir Farming Simulator 25 gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas dentro de la aplicación: descargar juegos para móvil, alcanzar hitos de tiempo de juego, rellenar encuestas y ver vídeos cortos. No se necesita tarjeta de crédito ni suscripción. Lo que se invierte es tiempo, no dinero; cada oferta completada se suma a tu saldo en forma de monedas y, una vez que tengas suficientes, puedes canjearlas por dinero real Cartera de Steamtarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Farming Simulator 25 Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia €29.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet — en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €29.99o más Buy Farming Simulator 25 on Steam — Utiliza la tarjeta regalo para completar la compra

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días desde la instalación. El €35 El umbral mínimo de retirada significa que acumularás un poco más de Farming Simulator 25‘s€29.99 precio antes de tu primer canje, y el saldo restante permanece en tu Cartera de Steam de cara a futuros contenidos descargables. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región; los «offerwalls» más potentes suelen encontrarse en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y la mayor parte de Europa Occidental.

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¿Es legal conseguir «Farming Simulator 25» gratis con Snakzy?

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Las vías alternativas son un tema totalmente distinto. Las copias piratas de Farming Simulator 25 son ilegales según la legislación sobre derechos de autor en prácticamente todas las jurisdicciones. Los archivos ejecutables de sitios web no oficiales de «descarga gratuita» suelen contener malware, scripts para el robo de credenciales o programas de minería de criptomonedas integrados junto con los archivos del juego. Las versiones pirateadas también bloquean el ModHub del juego, Steam guardados en la nube y multijugador entre plataformas. Cada instalación pirata impide GIANTS Software los ingresos que financian los parches posteriores al lanzamiento, el plan de expansión del Pase de temporada del primer año y el desarrollo futuro, procedentes de un estudio suizo independiente que autofinancia toda la franquicia.

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Mi opinión general sobre cómo conseguir Farming Simulator 25 gratis

Farming Simulator 25 merece la pena dedicarle tiempo por tres motivos bien fundamentados: un 84%Muy positivoSteamvaloración en13,529 opiniones de los usuarios, una puntuación media en OpenCritic de 75 («Fuerte»), y 4 millones unidades vendidas en doce meses, el lanzamiento más exitoso en GIANTS Software«… de su historia. La mejora del GIANTS Engine 10, la dirección asistida por GPS y el mapa de Asia Oriental son auténticas novedades, no simples cambios estéticos. Se trata de un juego que siempre ofrece lo que su público espera».

The Snakzy Esta opción es ideal para los jugadores que cuidan su presupuesto, para quienes tienen una larga lista de deseos y para cualquiera que prefiera no esperar a las rebajas de temporada. Descargar Snakzy, elige una oferta que valga la pena, dedícale unas cuantas tardes y canjéala por un €30 Cartera de Steamtarjeta regalo. La€0.01 lo que sobra después de comprar Farming Simulator 25 se queda en tu cartera para un futuro paquete de contenido descargable. Para los lectores que quieran el juego esta noche, el Tejoclave en torno a€16.53 aproximadamente 45% descuento sobre el precio base sin necesidad de esperar.

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