Descubrir cómo conseguir Elden Ring gratis es una de las preguntas más buscadas entre los aficionados a los juegos de rol en estos momentos, y con razón. Elden Ringlleva un€59.99 precio deSteam, y, sin embargo, figura constantemente entre los videojuegos mejor valorados de la historia. Snakzy es una aplicación móvil gratuita de recompensas que te permite ganar monedas al completar ofertas y canjearlas por Steam Tarjetas regalo de Wallet: así nunca tendrás que pagar el precio completo de tu bolsillo. En esta guía te explicamos todo lo que necesitas saber.

Esto no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios de descarga no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales: malware, robo de credenciales de cuenta y pérdida permanente Steam sanciones sin posibilidad de apelación. Este método utiliza Snakzy para ganar crédito real en la tienda, que luego puedes gastar en una Steam compra. A continuación encontrarás una lista completa Elden Ring resumen, desglose de precios, disponibilidad de la plataforma, requisitos del sistema, mecánica del juego, la guía completa Snakzyproceso, unTejo opciones de descuento, un análisis de la legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 94/100 en PC; 96/100 en PS5 (acogida unánime) Género Juego de rol de acción de mundo abierto, estilo Souls, fantasía Desarrolladores FromSoftware, Inc. Editoriales Bandai Namco Entertainment Es hora de ganar — Artículo principal ~57 horas (final de Elden Lord) Es hora de ganar — Contenido principal + adicional ~98 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización ~133 horas

★ Consigue Elden Ring gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir Elden Ring gratis: descripción completa del juego

Elden Ring es uno de los videojuegos más galardonados de la última década. Cuenta con Puntuaciones en Metacritic de 94/100 en PC y 96/100 en PS5, ambas con gran éxito de crítica, arrasaron en todas las principales galas de premios de 2022, ganando el premio al Juego del Año en The Game Awards, los D.I.C.E. Awards, los BAFTA y los Golden Joystick. Las cifras de ventas hablan por sí solas: 30 millones de ejemplaresvendido, más o menos2.000 millones de dólares en ingresos, y un máximo de 953 000 jugadores simultáneos on Steamen el momento del lanzamiento.

FromSoftware, dirigida por Hidetaka Miyazaki, creó Elden Ring en colaboración con George R. R. Martin, creador de la mitología del mundo. El resultado es un juego de rol de acción de mundo abierto ambientado en «Las Tierras Intermedias», un reino fantástico dividido en seis regiones principales, cada una con sus propios biomas, mazmorras y jefes finales. El juego salió a la venta el 25 de febrero de 2022 for PC, PS4, PS5, Xbox One, yXbox Series X/S.

Llevo años siguiendo los lanzamientos de FromSoftware, y este es el título que llevó el género «soulslike» al gran público a gran escala. La estructura de mundo abierto supuso un cambio fundamental: en lugar de una progresión lineal a través de zonas cada vez más difíciles, los jugadores pueden explorar libremente, enfrentarse a las regiones en cualquier orden y pedir ayuda en modo cooperativo cuando un jefe se convierte en un obstáculo insuperable. Esa flexibilidad hace que el desafío se sienta merecido, en lugar de arbitrario.

The DLC «La sombra del Árbol de la Tierra»lanzado enJunio de 2024 at €39.99, vendido10 millones de ejemplares, y es titular de unPuntuación en Metacritic de 92. A Nintendo Switch 2 También se ha anunciado esta versión, aunque aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento.

¿Cuánto cuesta Elden Ring?

Elden Ringcostes€59.99 on Steam a precio completo. Durante las rebajas de temporada, el precio del juego básico suele bajar 40-50 %, alcanzando un mínimo histórico de alrededor de €29.99 con un 50 % de descuento. El DLC «La sombra del Árbol de la Tierra»añade otro€39.99 al paquete completo y rara vez se ofrece un descuento superior al 20 %. En ocasiones hay disponibles ofertas combinadas que incluyen tanto el juego básico como la expansión.

Tejo ofrece la clave del juego básico de €26.00, lo que supone un ahorro aproximado de 57% fuera de la página oficial Steam precio. Se trata de un ahorro considerable si se compra ahora mismo.

Si prefieres no gastar nada, el Snakzy Este método hace que el precio actual sea irrelevante. Ganas Steam Consigue saldo para tu tarjeta regalo de Wallet completando ofertas sin ningún coste para ti y utilízalo al finalizar la compra. El importe total €59.99 se convierte en algo que nunca tendrás que pagar tú mismo.

★ Consigue Elden Ring gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Disponibilidad de «Elden Ring» en distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 94/100 – Steam: ~90 % «Muy positivo» (más de 500 000 opiniones) PS5 96/100 (Aclamación unánime) Xbox Series X/S 96/100 Interruptor Por determinar (se ha anunciado la versión para Nintendo Switch 2)

Elden Ring está disponible en PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, yXbox Series X/S. A Nintendo Switch 2 Se ha anunciado esta versión, aunque aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento. El juego básico está disponible en todas las plataformas actuales, con el DLC «La sombra del Árbol de la Tierra» disponible en todas las versiones compatibles.

Para elSnakzy método, la versión correspondiente es la PCedición deSteam. Snakzy canjear monedas por Tarjetas regalo de Steam Wallet, que se gasta directamente en el Steamtienda. LaSnakzy El método se aplica a la Steam PCversión.

Requisitos del sistema de Elden Ring

Elden Ringfunciona conDirectX 12 y requiere una GPU dedicada. El juego salió al mercado con algunos PC problemas de rendimiento a principios de 2022, pero la mayoría se resolvieron mediante parches. Un equipo de gama media de 2017 o posterior cumplirá los requisitos mínimos.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 de 3 GB / AMD RX 580 de 4 GB NVIDIA GTX 1070 de 8 GB / AMD Vega 56 de 8 GB DirectX DirectX 12 DirectX 12 Almacenamiento 60 GB SSD de 60 GB

El juego requiere 60 GB de almacenamiento, con un Se recomienda un SSD para reducir los tiempos de carga en su amplio mundo abierto. Se necesita conexión a Internet para las funciones multijugador, como la invocación cooperativa y PvP.

Mecánicas de Elden Ring

El bucle principal en Elden Ring se basa en la exploración y el combate. Juegas como el Tarnished, un personaje totalmente personalizable, explorando Las Tierras Intermedias a pie o a caballo con Torrent, tu corcel espectral. Cada sesión suele consistir en descubrir una mazmorra o catacumba, abrirte paso entre sus enemigos y enfrentarte a un jefe que pone a prueba tu configuración. Derrotar a los jefes principales te reporta Las Grandes Runas y hace avanzar la historia hacia uno de los varios finales posibles, incluido el final del Señor de Elden, al que aspiran la mayoría de los jugadores.

Elden Ringcontienemás de 100 combates contra jefes, que van desde minijefes opcionales en cuevas recónditas hasta semidioses portadores de fragmentos que custodian cada una de las principales regiones. El combate sigue el modelo «Soulslike»: gestión de la resistencia, sincronización precisa de las esquivas y técnicas de armas conocidas como Las cenizas de la guerra. No hay niveles de dificultad. La estructura de mundo abierto te ofrece la libertad de volver a enfrentarte a un jefe difícil después de subir de nivel en otros lugares, o de llamar a un compañero de modo cooperativo cuando necesites ayuda.

El sistema de personalización es muy completo. Al subir de nivel seis atributos —entre los que se incluyen la fuerza, la destreza, la inteligencia, la fe y el poder arcano—, se desbloquean diferentes tipos de armas y escuelas de magia. Cientos de armas, hechizos, conjuros y Invocación del espíritu de ceniza te ofrecen opciones reales para adaptar tu estilo de juego en cada partida. El DLC «La sombra del Árbol de la Tierra» incorpora nuevas categorías de armas, hechizos y algunos de los combates contra jefes finales más exigentes del juego. La tensión principal reside en el contraste entre el exigente combate al estilo Souls y la libertad que ofrece el mundo abierto para afrontarlo a tu propio ritmo.

Características principales de Elden Ring

✅ Amplia exploración en un mundo abierto: «The Lands Between» abarca seis regiones principales, además de zonas subterráneas, cada una con biomas, enemigos y secretos únicos, y su diseño no lineal te permite explorar las zonas en el orden que prefieras.

✅ Combates contra jefes legendarios: Más de 100 enfrentamientos contra jefes, desde minijefes opcionales hasta portadores de fragmentos de semidioses como Malenia, Radahn y Morgott, conforman algunos de los combates más exigentes que ha dado el género Soulslike.

✅ Amplia variedad de configuraciones: Cientos de armas, hechizos, conjuros, cenizas de guerra y invocaciones de cenizas espirituales permiten desarrollar múltiples estilos de juego, incluyendo configuraciones basadas en la fuerza, la destreza, la magia, la fe, lo arcano y las configuraciones híbridas.

✅ La mitología de Miyazaki y George R. R. Martin: La mitología del mundo fue creada por George R. R. Martin y cobró vida gracias a la narrativa ambiental de Hidetaka Miyazaki, con una tradición profunda y enigmática que recompensa cada objeto leído y cada rincón explorado.

✅ La expansión «La sombra del Árbol de la Tierra»: El DLC de junio de 2024 incluye la Tierra de las Sombras, nuevos jefes, armas, armaduras y magia, además de más de 30 horas de contenido, una puntuación de 92 en Metacritic y 10 millones de copias vendidas.

★ Consigue Elden Ring gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir «Elden Ring» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación móvil gratuita de recompensas disponible para iOS y Android. Los usuarios ganan monedas al completar ofertas en la plataforma: descargando aplicaciones de socios, rellenando encuestas o alcanzando hitos en juegos para móvil. Esas monedas se canjean por tarjetas regalo de valor real, entre las que se incluyen Steam Tarjetas regalo para el monedero. No se necesita tarjeta de crédito en ningún momento. Se trata de un modelo basado en la inversión de tiempo: a cambio del tiempo que dedicas a completar ofertas, obtienes ingresos de los anunciantes que Snakzy devuelve en forma de monedas.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Elden Ring Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €59.99dentro de la aplicación Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet — en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €59.99o más Compra Elden Ring en Steam — canjear la tarjeta regalo y realizar la compra

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 días. ElLímite mínimo de retirada de 35 $ se aplica antes de que sea posible cualquier reembolso. Dado que Elden Ringcostes€59.99Por lo general, se tarda entre dos y tres ciclos de pago en alcanzar el precio completo. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, por lo que los resultados dependerán de dónde te encuentres y de las ofertas activas en ese momento.

★ Consigue Elden Ring gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Consigue «Elden Ring» más barato con Eneba

No todos los lectores quieren esperar a que pasen varios ciclos de pago. Para aquellos que prefieren una compra inmediata, Tejo es una plataforma de confianza para la venta de claves de videojuegos con descuento. La página oficial Steamel precio es€59.99, mientras queTejoofertasElden Ring claves a partir de aproximadamente €26.00, lo que supone un ahorro de aproximadamente 57% sobre el precio estándar. La clave es válida, permanente y se canjea directamente en Steam, por lo que recibirás el mismo producto que si lo compraras en cualquier tienda convencional.

Si prefieres ingresar fondos directamente en tu Steamcuenta,Tejo También tiene tarjetas regalo con descuento. Aquí tienes la tarjeta más cercana de las anteriores Elden RingEl precio de…

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA Tarjeta regalo de Steam Wallet de 20 USD EDITOR €20.00 TU PRECIO A PARTIR DE €18 ★ ★ ★ ★ ★ DESCUENTO -10 % Compra en Eneba

Tejo Los precios varían, así que comprueba la lista actualizada antes de comprar. El proceso es sencillo: selecciona el producto, paga y recibe una clave o un código de tarjeta regalo. Cualquiera de las tres opciones te permite obtener una copia legítima de Elden Ring: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (recarga tu Steam (monedero para una compra oficial).

¿Es legal conseguir Elden Ring gratis con Snakzy?

Sí, el método descrito en esta guía es 100 % legal. El proceso es muy sencillo: descargas Snakzy, completa ofertas en la plataforma, gana monedas y canjea esas monedas por un Steam Tarjeta regalo de Wallet, y utiliza esa tarjeta regalo para comprar Elden Ring on Steam. La compra ya es oficial. FromSoftware, Inc. una vez que se haya completado el pago, recibirás una licencia permanente vinculada a tu Steam cuenta, igual que cualquier compra directa en tienda.

La piratería es un tema totalmente distinto. Los sitios de descarga no oficiales, las versiones pirateadas y los torrents de Elden Ring son ilegales. Los riesgos reales incluyen malware que puede dañar tu sistema, el robo de credenciales de cuenta y una Steam suspensión sin posibilidad de apelación. No recibirás ninguna licencia válida, ni acceso al modo multijugador, ni futuras actualizaciones. Los desarrolladores de FromSoftware no recibir nada.

Snakzy es una forma legítima de reducir tus gastos de bolsillo, ya que el proceso termina igual que cualquier compra normal: en una oficina Steam transacción. En este proceso no hay ninguna ambigüedad jurídica. Apoyas a los desarrolladores sin que tu bolsillo se vea afectado.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Elden Ring gratis

Elden Ringposee unPuntuación en Metacritic de 94-96, ganó el premio al Juego del Año en todas las galas importantes de 2022, vendió 30 millones de ejemplares, y lanzó una de las mejores expansiones de los últimos tiempos con la La sombra del Árbol de la Tierra. La colaboración entre Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin dio lugar a un juego que se ganó a pulso los elogios que recibió. En €59.99, se sitúa en la gama alta, y el Snakzy Este método te permite adquirirlo sin tener que gastar tu propio dinero.

El proceso es sencillo. Descargar Snakzy, busca una oferta muy ventajosa en tu zona, acumula saldo en monedas durante dos o tres ciclos de pago y utiliza el saldo resultante Steam tarjeta regalo para una compra oficial. El juego estará disponible en tu Steam biblioteca, permanente y con todas las licencias, igual que la de cualquiera que haya pagado el precio completo. Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, solo tendrás que pasar por caja para conseguir Elden Ring gratis.

★ Consigue Elden Ring gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Preguntas frecuentes