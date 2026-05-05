Aprender a conseguir Dead by Daylight «gratis» empieza por Snakzy, una aplicación móvil gratuita de recompensas con la que puedes ganar Steam crédito en tarjetas regalo al completar ofertas de juegos para móvil. Dead by Daylightcostes€19.99 on Steam, y con60 millones de jugadores En todas las plataformas, este juego de terror asimétrico 4 contra 1 se ha mantenido como uno de los títulos de servicio activo más populares del mundo de los videojuegos durante más de nueve años. En lugar de esperar a que haya una oferta o pagar el precio completo, Snakzy te ofrece una forma sencilla de hacerte con el juego sin gastar tu propio dinero.

Esta guía trata sobre un Método 100 % legal y nada más. Nada de cracks, sitios de ROM ni páginas de descarga no oficiales: eso conlleva riesgos reales, como malware y daños permanentes Steam suspensiones de cuentas. Aquí encontrarás una lista completa Dead by Daylight resumen, precios actuales e historial de ventas, disponibilidad de la plataforma, requisitos del sistema, la guía paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, un análisis de la legalidad y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 71/100 en PC Género Juego de terror multijugador asimétrico, 4 contra 1 Desarrolladores Behaviour Interactive Inc. Editoriales Behaviour Interactive Inc. Es hora de ganar — Artículo principal N/A — Juego de servicio en línea exclusivamente multijugador Es hora de ganar — Contenido principal + adicional De duración variable (partidas de 10-15 minutos) Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista De duración indefinida: servicio en directo con contenido continuo

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Cómo conseguir «Dead by Daylight» gratis: guía completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Dead by Daylightdesde suJunio de 2016 Desde su lanzamiento, las cifras siguen siendo impresionantes. Behaviour Interactive Inc. creó un juego con auténtico potencial duradero: Más de 891 000 Steamopiniones en79 %: en su mayoría positivas, 60 millones de jugadores en todas las plataformas, y nueve años consecutivos de actualizaciones en línea sin que haya señales de que vaya a disminuir el ritmo. A Metacriticuna veintena de71/100 La versión de lanzamiento apenas refleja el estado actual del juego tras años de mejoras y nuevos contenidos.

El gancho del juego es su Multijugador asimétrico 4 contra 1 estructura. Cuatro supervivientes juegan en tercera persona, reparando generadores para activar las puertas de salida y escapar. Un asesino juega en primera persona, dándoles caza mediante una habilidad especial. Las partidas duran 10-15 minutos, los mapas generados proceduralmente hacen que las pruebas sean impredecibles, y la combinación de Más de 30 asesinos únicos and Más de 30 supervivientes crea un meta competitivo que cambia con cada actualización del capítulo.

Behaviour InteractivelanzadoDead by Daylight on PC in Junio de 2016, originalmente con Starbreeze Studios como editor antes de pasar a la autoedición en 2018. El juego alcanzó PS4 and Xbox One in 2017, Nintendo Switch in 2019, PS5 and Xbox Series X|S in 2020, yNintendo Switch 2 in 2025. ElActualización a Unreal Engine 5 en 2024 supuso una importante renovación visual, al tiempo que se conservó toda la biblioteca de contenidos existente.

La lista de personajes de crossover con licencia es lo que mantiene Dead by Daylight culturalmente relevante. El juego cuenta con iconos del cine de terror como Michael Myers, Freddy Krueger, Ghostface, Leatherface, elXenomorfo, Chucky, Sadako, yCabeza de alfiler, cada uno con un diseño y unas voces fieles al original. Behaviour Interactive también ha desarrollado personajes con licencia de Survivor como Laurie Strode, Ada Wong, Lo creas o no, yLeon S. Kennedy. Blumhouse y Atomic Monster están preparando una adaptación cinematográfica, y con el El décimo aniversario se celebra en junio de 2026, se sigue publicando contenido nuevo con regularidad. En €19.99, el volumen de contenido es considerable.

¿Cuánto cuesta Dead by Daylight?

Dead by Daylightcostes€19.99 on Steam para el juego básico. Ese precio se ha mantenido desde su lanzamiento, pero Behaviour Interactive ofrece rebajas de forma habitual durante todo el año. El descuento más habitual es 60 % de descuento, bajando el precio a €7.99, y el mínimo histórico se sitúa en torno a €5.99. De temporadaSteam Las rebajas —incluidos los eventos de verano, invierno y Halloween— son ocasiones seguras para conseguir descuentos.

Los capítulos del contenido descargable añaden nuevos asesinos y supervivientes para De 4,99 $ a 11,99 $ cada uno, situándose los personajes con licencia en el extremo superior de ese rango. El catálogo completo de DLC abarca Más de 30 capítulos de pago. El juego básico ofrece acceso a varios personajes que van rotando de forma gratuita y a toda la mecánica de juego principal sin necesidad de realizar compras adicionales.

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Disponibilidad de «Dead by Daylight» en distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 71/100 (lanzamiento) — Steam: 79 % «En su mayoría positivas» (más de 891 000 reseñas) PS5 N/A Xbox N/A Interruptor N/A

Dead by Daylight está disponible en PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, yNintendo Switch 2. El juego es compatible con juego cruzado y progresión cruzada completos en todas las plataformas, lo que significa que el progreso de tu cuenta se transfiere de una a otra. Steam Deck El estado «Verificado» confirma que el juego funciona sin problemas en la consola portátil de Valve.

Dado queSnakzyse canjea porSteam tarjetas regalo, las PC Steam Esta versión es la opción más lógica para este método. Debes canjear la tarjeta regalo en tu Steammonedero y comprarDead by Daylighta través de laSteam guardar directamente, lo que te permite PC versión con acceso a toda la base de jugadores activos y a todas las futuras actualizaciones de contenido.

Requisitos del sistema de Dead by Daylight

Dead by Daylightactualizado aUnreal Engine 5 in 2024, pero los requisitos siguen siendo asequibles. La mayoría de los videojuegos PCLos equipos fabricados en los últimos años pueden cumplir con los requisitos mínimos sin necesidad de realizar actualizaciones importantes de hardware.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) Procesador Intel Core i3-4170 / AMD FX-8120 Intel Core i5 / equivalente de AMD Memoria 8 GB de RAM 8 GB de RAM Gráficos NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD HD 8800 NVIDIA GeForce GTX 1060 / equivalente de AMD DirectX DirectX 11 DirectX 11 Almacenamiento 50 GB SSD de 50 GB

The 50 GB de almacenamiento El espacio de almacenamiento es el requisito más importante, y se recomienda utilizar un SSD tras la actualización a UE5 para que los tiempos de carga sigan siendo razonables. Dead by Daylight Es un juego exclusivamente multijugador, por lo que es imprescindible disponer de una conexión a Internet estable. El requisito mínimo de una GTX 760 significa que la mayoría de los equipos de juego de la última década pueden ejecutarlo, aunque una GTX 1060 y un SSD ofrecerán una experiencia notablemente más fluida.

Mecánicas de Dead by Daylight

El bucle principal de Dead by Daylightes un4v1 un enfrentamiento que se desarrolla en mapas generados proceduralmente. Los supervivientes se enfrentan a cada prueba en tercera persona, con la misión de reparar 5 de 7 generadores para activar las puertas de salida y escapar. El Asesino juega en primera persona y utiliza un poder único para cazar, derribar y colgar a los supervivientes en ganchos de sacrificio. Los supervivientes derribados pueden ser rescatados por sus compañeros de equipo, lo que genera una tensión constante entre la agresividad y el trabajo en equipo. Las partidas duran 10-15 minutos, lo que hace que cada sesión sea intensa y diferente a la anterior.

Cada asesino aporta un poder totalmente distinto que cambia el desarrollo de la partida. Michael Myers acecha a los supervivientes para construir El mal interior, hasta llegar a tener un punto de vida menos en el nivel máximo. El Enfermera utiliza el teletransporte instantáneo para sortear muros y estructuras que protegen a los supervivientes de otros asesinos. El Xenomorfo crea una red de túneles subterráneos que atraviesa todo el mapa y que puede salir a la superficie en cualquier lugar para cortar las vías de huida. Conocer el poder de cada asesino —y cómo contrarrestarlo como superviviente— ofrece un nivel máximo de habilidad que los jugadores siguen explorando incluso años después del lanzamiento del juego.

El sistema de ventajas aporta profundidad a la mecánica básica de la persecución. Cada superviviente y cada asesino tiene tres ventajas únicas que se pueden enseñar que se pueden desbloquear y equipar en todos los personajes, lo que permite crear cientos de combinaciones de configuraciones. La progresión se desarrolla a lo largo de Red de sangre, donde pasas Puntos de sangre ganados en las partidas para desbloquear ventajas, objetos, complementos y ofertas. A Sistema Prestige recompensa a los jugadores que suben al máximo de nivel a sus personajes con objetos cosméticos y ventajas adicionales. Basado en la habilidad Emparejamiento MMR empareja a los jugadores con rivales de un nivel similar, y los eventos de temporada, como los de Halloween y los de aniversario, traen consigo modos y elementos cosméticos de duración limitada que mantienen activo el ciclo del juego como servicio.

Características principales de Dead by Daylight

✅ Lista de personajes de crossover de terror emblemáticos: Juega con o contra Michael Myers, Freddy Krueger, Ghostface, Leatherface, el Xenomorfo, Chucky, Sadako y Pinhead: la mayor plantilla de personajes de terror de diferentes franquicias con licencia de cualquier juego multijugador.

✅ Jugabilidad asimétrica 4 contra 1: Cuatro supervivientes, en tercera persona, reparan generadores e intentan escapar, mientras que un asesino, en primera persona, los persigue con un poder único, lo que crea una experiencia totalmente diferente para cada bando.

✅ Más de 9 años de contenido para servicios en directo: Las actualizaciones periódicas de los capítulos traen nuevos asesinos, supervivientes, mapas y ventajas, además de eventos de temporada como Halloween y celebraciones de aniversario, todo ello respaldado por una actualización a Unreal Engine 5 prevista para 2024.

✅ Sistema avanzado de ventajas y configuraciones: Cada personaje cuenta con tres habilidades únicas que se pueden enseñar y combinar entre todos los personajes del juego, lo que da lugar a cientos de combinaciones de configuraciones, con un meta competitivo que evoluciona con cada actualización.

✅ Juego multiplataforma y progresión cruzada: Juega con amigos de todo el mundo PC, PlayStation, Xbox, yNintendo Switch con una progresión completa de la cuenta que se transfiere entre plataformas, respaldada por una comunidad global de 60 millones de jugadores.

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Cómo conseguir Dead by Daylight gratis con Snakzy

Si quieres conseguir Dead by Daylightgratis,Snakzy es una opción válida. Se trata de una aplicación gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas de juegos para móvil, que luego se canjean por un Steam tarjeta regalo. No hace falta tarjeta de crédito y no tienes que pagar nada.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Dead by Daylight Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €19.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam — una vez que tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €19.99o más Compra Dead by Daylight en Steam — utiliza la tarjeta regalo para comprar el juego

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 díasde la instalaciónSnakzy. Dado queDead by Daylightcostes€19.99, un solo pago medio cubre el precio total y aún sobra. Ten en cuenta que el Límite mínimo de retirada de 35 $ Se aplica antes de realizar tu primer retiro, y las ofertas disponibles varían según la región.

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Tejo Los precios varían, así que comprueba la lista actualizada antes de comprar. El proceso es muy sencillo: selecciona el producto, realiza el pago y recibe tu clave o el código de la tarjeta regalo. Los tres métodos que se describen en esta guía – Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Steam compra) — da lugar a una copia legítima y permanente de Dead by Daylight.

¿Es legal conseguir «Dead by Daylight» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyel método es100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: los anunciantes pagan Snakzy para promocionar sus juegos para móviles, Snakzy reparten esos ingresos entre los usuarios en forma de monedas; tú acumulas monedas y las canjeas por un Steam una tarjeta regalo, y utilizas esa tarjeta regalo para comprar Dead by Daylight a través de la página web oficial Steam tienda. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Steam cuenta, igual que cualquier compra normal de pago. Behaviour Interactive Inc. recibe el pago íntegro de Steam, y recibirás una copia limpia y legítima del juego, sin ningún tipo de ambigüedad legal.

Evita los sitios web no oficiales de descargas gratuitas, los cracks y los torrents. Son ilegales, y los riesgos reales van más allá de las consecuencias legales. La mayoría de los sitios web de descargas no oficiales incluyen malware que puede dañar tu PC, robar tus credenciales de inicio de sesión o comprometer tu Steam cuenta y dar lugar a una expulsión definitiva. Perder una Steam La suspensión de la cuenta implica perder el acceso a todos los juegos de tu biblioteca, sin garantía alguna de que puedas recuperarlos. Behaviour Interactive Inc. tampoco recibe ningún ingreso por las copias piratas, lo que afecta directamente a la capacidad del estudio para financiar las actualizaciones, los crossovers con licencia y los nuevos capítulos que han mantenido la popularidad del juego durante casi una década.

Snakzy es una forma legítima de conseguir Dead by Daylight Gratis. Apoyas a los desarrolladores, obtienes una licencia oficial y no tienes que gastar nada.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Dead by Daylight» gratis

Dead by Daylight se gana un lugar en el 60-millones-de-jugadoresclub. ConMás de 891 000 Steam críticas, nueve años de actualizaciones constantes del servicio en línea, un elenco de iconos del terror con licencia que incluye a Myers, Freddy, Ghostface y el Xenomorfo, un Unreal Engine 5 Con una mejora visual y compatibilidad total entre todas las plataformas principales, este es uno de los juegos multijugador con más contenido en su rango de precios. Los aficionados al terror con un presupuesto ajustado, los jugadores con una lista de deseos repleta y cualquiera que esté cansado de esperar a las rebajas encontrarán el Snakzy un método que realmente vale la pena.

Para empezar, descarga Snakzy, echa un vistazo a las ofertas disponibles, céntrate en las tareas que ofrecen mayores recompensas en monedas y ve aumentando tu saldo para Límite mínimo de retirada de 35 $. Una vez que lo consigas, canjéalo por un Steam tarjeta regalo, dirígete a la Steam tienda y finaliza la compra. El juego está disponible de inmediato, sin costes adicionales ni suscripción.

Una vez que hayas recargado tu tarjeta regalo, cómo obtener Dead by Daylight El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

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