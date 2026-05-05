¿Cómo conseguir «Clair Obscur: Expedition 33» gratis?

Si quieres saber cómo conseguir Clair Obscur: Expedición 33gratis,Snakzy ¿Merece la pena que le prestes atención a este método? Clair Obscur: Expedición 33costes€49.99 on Steam y se ha convertido en el juego más premiado de la historia de los Game Awards con 9 victorias incluido el Juego del Año 2025. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que te permite ganar monedas a través de ofertas de socios para móviles y canjearlas por un Steam una tarjeta regalo que cubre el importe total de la compra.

Este es un método 100 % legal; no se trata de un crack, una ROM ni un sitio de descargas no oficial. Esos métodos conllevan riesgos de malware y el peligro de que te bloqueen la cuenta. Snakzyte hace ganar de verdadSteam Crédito en la cartera sin necesidad de desembolsar dinero. A continuación encontrarás una descripción general completa del juego, un desglose de precios, detalles sobre las plataformas, requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, unTejo una sección de descuentos, otra sobre aspectos legales y preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 91/100 en PC (aclamación unánime). OpenCritic: 92 (98 % lo recomienda). Género RPG por turnos con mecánicas en tiempo real, JRPG, fantasía oscura Desarrolladores Sandfall Interactive Editoriales Kepler Interactive Es hora de ganar — Artículo principal ~29 horas Es hora de ganar — Contenido principal + adicional unas 40 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista ~Más de 60 horas

★ Consigue «Clair Obscur: Expedición 33» gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir «Clair Obscur: Expedición 33» gratis: descripción completa del juego

Clair Obscur: Expedición 33 es uno de los videojuegos más aclamados de la historia. Metacritic 91 on PC and 92 on PS5 (Aclamación universal), 96 %: valoraciones abrumadoramente positivas on Steamde más de262 000 opiniones, y ganador del premio al Juego del Año en los The Game Awards 2025 con un récord 9 victorias entre 13 nominaciones. Además, ha ocupado el primer puesto en las listas de «Juego del Año» de IGN, GameSpot, Game Informer, Rolling Stone y Time, y ha ganado las siete nominaciones a los Golden Joystick 2025.

Desarrollado por Sandfall Interactive, un estudio con unos 30 desarrolladores con sede en Montpellier (Francia), y publicado por Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedición 33 es un juego de rol por turnos enriquecido con mecánicas en tiempo real. El combate te exige pensar estratégicamente en tu turno, al tiempo que reaccionas en tiempo real con esquivas, paradas y contraataques. Ambientada en un mundo de fantasía oscura inspirado en la Belle Époque francesa, la historia sigue a Gustave y a los miembros de la Expedición 33, que tienen un año para destruir a la Pintora antes de que ella borre de la existencia a todos los de su edad. El reparto de voces incluye a Charlie Cox, Andy Serkis y Ben Starr.

He estado haciendo un seguimiento Clair Obscur: Expedición 33 desde su anuncio, y pocos títulos de lanzamiento de cualquier estudio han contado con tal reconocimiento por parte de la crítica y el público. El juego salió a la venta el 24 de abril de 2025, esPC (Steam, Epic Games Store), PS5, yXbox Series X/S, y su inclusión desde el primer día en Xbox Game Pass. En octubre de 2025, ya se habían vendido más de 5 millones de ejemplares, y los desarrolladores fueron nombrados caballeros de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno francés en febrero de 2026.

Con una partida en la que se completan todos los objetivos, que dura Más de 60 horas y con el modo «New Game+» que le aporta aún más profundidad, el valor de este juego es excepcional para cualquier aficionado a los RPG.

¿Cuánto cuesta «Clair Obscur: Expedición 33»?

Clair Obscur: Expedición 33cuesta€49.99 on Steam para la edición estándar, con un DLC de actualización a la edición Deluxe disponible para obtener contenido adicional. El juego salió a la venta a este precio el 24 de abril de 2025, y desde entonces se ha rebajado en las rebajas, llegando a bajar hasta aproximadamente 54 % de descuento(aproximadamente€23) durante los periodos promocionales. El mínimo histórico se sitúa en torno a €16.09 en distribuidores de claves externos.

También está disponible en Xbox Game Pass desde el primer día, lo que la convierte en uno de los lanzamientos con mejor relación calidad-precio del año. Para PC jugadores que no estén suscritos a Game Pass, el €49.99 Steam El precio es el punto de partida habitual. Kepler Interactive y Sandfall Interactive se han mostrado dispuestos a aplicar descuentos, aunque el momento en que se produzcan en el futuro… Steam Las ventas son impredecibles. El Snakzy El método que se describe en esta guía te ofrece una vía sencilla para lograrlo Steam comprar independientemente del precio actual.

★ Gana 27,70 $ en solo 6,5 días Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Clair Obscur: Disponibilidad de la plataforma de la Expedición 33

Puntuación en Metacritic Detalles PC 91/100 (Aclamación unánime) — 96 % de opiniones abrumadoramente positivas en Steam (más de 262 000 reseñas) PS5 92/100 (Aclamación unánime) Xbox Series X/S 91/100 (Xbox Series X/S) Interruptor N/A

Clair Obscur: Expedición 33 está disponible en PC via Steam y la Epic Games Store, PS5, yXbox Series X/S. Las tres versiones se lanzaron simultáneamente el 24 de abril de 2025, con acceso desde el primer día en Xbox Game Pass. El Steam Deckla versión esVerificado, lo que confirma un rendimiento estable en la consola portátil de Valve con una configuración adecuada.

No hayNintendo Switch versión y sin adaptación para móviles. Para el Snakzy método descrito en esta guía, el Steam para PC La versión es el objetivo. Snakzy canjear recompensas por Steam Tarjetas regalo para el monedero, que puedes canjear directamente en tu Steam crea una cuenta antes de realizar la compra. PS5 and Xbox Los jugadores que busquen una forma de conseguir una clave con descuento pueden utilizar el Tejo mercado, del que se hablará más adelante en este artículo.

Clair Obscur: Requisitos del sistema para la Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33funciona conUnreal Engine 5 with DirectX 12 y requiere un SSD en ambos niveles de especificaciones. La GPU mínima es una GTX 1060 or RX 580, lo que lo hace accesible para equipos de gama media a partir de 2017. Las especificaciones recomendadas se dirigen a 1080p/60 fps con la configuración en «Alta».

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 de 6 GB / AMD RX 580 de 8 GB NVIDIA RTX 2070 Super / AMD RX 6800 DirectX DirectX 12 DirectX 12 Almacenamiento SSD de 35 GB SSD de 35 GB

An Se requiere un SSD, no recomendado, en ambos niveles de especificaciones. Supermuestreo con aprendizaje profundo es compatible con NVIDIAusuarios, y elCertificado para Steam Deck Este estado confirma que el juego funciona correctamente en el hardware de Valve. Si tu equipo cumple con los requisitos recomendados, podrás disfrutar de una experiencia fluida 1080p/60 fps rendimiento con la configuración en «Alta».

Clair Obscur: Mecánica de la Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 basa su mecánica principal en un combate por turnos combinado con elementos en tiempo real que exigen tanto planificación estratégica como reacciones rápidas. En cada turno, eliges las acciones de tus expedicionarios: ataques, habilidades, movimientos de apoyo o objetos. El giro decisivo es que la defensa está activa. Cuando los enemigos atacan, puedes esquivar, parar o contraatacar en tiempo real. Si consigues una parada precisa, se abre una ventana de contraataque que se encadena con tu siguiente turno ofensivo, lo que recompensa a los jugadores que se esfuerzan por aprender los patrones de ataque de los enemigos.

El sistema de grupos permite jugar con varios expedicionarios, cada uno con un estilo de combate, un perfil de estadísticas y un árbol de habilidades propios. Crear profundidad se debe a la combinación del equipo, la distribución de atributos y las sinergias entre personajes. Ciertas combinaciones de habilidades activan efectos adicionales, y adaptar la composición del grupo a los enfrentamientos con jefes concretos añade una dimensión estratégica que se mantiene a lo largo de todo el Más de 60 horas una partida para completar todo y pasar a Nueva partida+.

La exploración se desarrolla en tercera persona a lo largo de un mundo de fantasía oscura y surrealista dividido en distintas regiones, entre las que se incluyen la Isla de los Rostros y el Campo de Batalla Olvidado. Cada zona cuenta con su propia identidad visual y su propia historia, ligada a expediciones anteriores. Reclutarás nuevos aliados, descubrirás secretos y desbloquearás animales de compañía que abren nuevas rutas de recorrido a medida que avanza la historia.

Hay disponibles varios niveles de dificultad, que van desde el «Modo Historia», para los jugadores que prefieren centrarse en la narrativa, hasta niveles de combate más exigentes para aquellos que buscan un mayor desafío. La combinación de estrategia por turnos, la demostración de habilidades en tiempo real y una historia llena de matices emocionales sobre la mortalidad y la esperanza da lugar a una experiencia de juego de rol que ha obtenido algunas de las puntuaciones más altas que ha recibido el género en los últimos años.

Clair Obscur: Lo más destacado de la Expedición 33

✅ Combate por turnos revolucionario: La estrategia por turnos se combina con mecánicas de esquiva, parada y contraataque en tiempo real, creando un sistema de combate que premia tanto la planificación táctica como la ejecución en cada momento de cada batalla.

✅ Un impresionante mundo creado con Unreal Engine 5: Un mundo de fantasía oscura inspirado en la Belle Époque francesa, creado con UE5, con entornos de un detalle inquietante y una dirección artística que ha recibido elogios generalizados por su originalidad.

✅ Una historia desgarradora: Una historia sobre la mortalidad, el duelo y la esperanza, con las voces de Charlie Cox, Andy Serkis y Ben Starr, aclamada por la crítica como una de las historias más conmovedoras de los videojuegos de 2025.

✅ Sistema de creación de personajes en profundidad: Crea configuraciones únicas para cada expedicionario mediante el equipamiento, las estadísticas, los árboles de habilidades y las sinergias de grupo, con una variedad de configuraciones que se mantiene en múltiples partidas y en las partidas de «New Game+».

✅ Reconocimiento por el récord: Ganador deNueve premios en los Game Awards 2025, incluido el premio al Juego del Año, con lo que batió el récord de mayor número de premios en la historia de los TGA, además de ganar el premio al Juego del Año en los Golden Joystick y los D.I.C.E. Awards 2025.

★ Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida de 10 $ Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir «Clair Obscur: Expedición 33» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación móvil gratuita de recompensas disponible para iOS y Android en la que los usuarios completan ofertas de socios para ganar monedas. Las ofertas incluyen jugar a juegos para móvil hasta alcanzar determinados objetivos, descargar aplicaciones y rellenar encuestas. No se requiere tarjeta de crédito en ningún momento. Se trata de un modelo basado en la inversión de tiempo: a cambio del tiempo dedicado a completar ofertas, se obtienen monedas que se convierten en tarjetas regalo de valor real, las cuales se pueden canjear en una tienda oficial.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Clair Obscur: Expedición 33 Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — Disponible de forma gratuita para iOS y Android, sin necesidad de tarjeta de crédito Ver las ofertas disponibles — El muro de ofertas cambia periódicamente; da prioridad a las ofertas de juegos para móvil de alto valor para acumular monedas más rápido Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia €49.99dentro de la aplicación Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet — una vez que tu saldo alcance el umbral mínimo de retirada, canjéalo por un Steam tarjeta regalo por valor de €49.99o más Compra «Clair Obscur: Expedición 33» en Steam — Utiliza la tarjeta regalo al finalizar la compra para adquirir el juego

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde la instalaciónSnakzy. ElUmbral mínimo de pago de 35 dólares significa que tendrás que ir acumulando ese saldo antes de tu primer canje. Para Clair Obscur: Expedición 33‘s€49.99 precio, se prevén dos ciclos de pago a la tasa de ganancia media. Los resultados varían según la región y las ofertas disponibles en cada momento.

★ Retira dinero y compra «Clair Obscur: Expedición 33» en Steam Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Consigue «Clair Obscur: Expedición 33» más barato con Eneba

No todos los lectores quieren esperar a Snakzy monedas que acumular. Para quienes prefieran una compra inmediata, Tejo es una plataforma de confianza para la venta de claves digitales con descuento que ofrece protección al comprador. La página oficial Steamprecio deClair Obscur: Expedición 33 is €49.99, mientras queTejo enumera las claves a partir de aproximadamente €20.00, lo que supone un ahorro de aproximadamente 60% en comparación con el precio habitual. La clave es válida: se canjea directamente en Steam para obtener una licencia permanente equivalente a una compra a precio completo. Tejo es una alternativa para los lectores que prefieren tener el juego de inmediato en lugar de ganárselo.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA Clair Obscur: Expedición 33 EDITOR €49.99 TU PRECIO A PARTIR DE €26.51 ★ ★ ★ ★ ★ DESCUENTO -47 % Compra en Eneba

Si prefieres ingresar fondos directamente en tu Steamcuenta,Tejo También tiene tarjetas regalo con descuento; aquí tienes la tarjeta más parecida de las anteriores Clair Obscur: Expedición 33El precio de…

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA Tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 USD EDITOR €50.00 TU PRECIO A PARTIR DE €49.99 ★ ★ ★ ★ ★ Compra en Eneba

Tejo Los precios varían en función de la demanda del mercado, así que comprueba la lista actualizada antes de realizar la compra. El proceso es muy sencillo: selecciona un producto, completa el pago y recibe tu clave o el código de la tarjeta regalo. Las tres opciones te proporcionan una copia legítima de Clair Obscur: Expedición 33: Snakzy para una trayectoria libre en función del tiempo, una Tejo clave de juego para una compra inmediata con descuento, o un Tejo tarjeta regalo para recargar tu Steammonedero.

¿Es legal conseguir «Clair Obscur: Expedición 33» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy El método es 100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: Snakzy te paga con monedas por completar ofertas de socios, vas acumulando un saldo de monedas y canjeas esas monedas por un Steam Tarjeta regalo de Wallet, y utilizas esa tarjeta regalo para realizar una compra oficial Steam compra. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Steam cuenta, igual que si hubieras comprado el juego tú mismo a su precio completo.

Evita los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los archivos torrent. Son ilegales. Los riesgos son graves: malware que puede dañar tu dispositivo, daños permanentes Steam suspensiones de cuentas y la ausencia de una licencia válida asociada a tu cuenta. Sandfall Interactive es el desarrollador y se ve directamente perjudicado cuando alguien elude la compra oficial. Un estudio novel que creó Clair Obscur: Expedición 33 con unos 30 desarrolladores merece recibir el pago íntegro por su trabajo.

Snakzy es una forma legítima de ponerse en contacto con ese mismo funcionario Steam compra, simplemente obteniendo los fondos a través de ofertas de socios en lugar de pagarlos de su propio bolsillo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Clair Obscur: Expedición 33» gratis

Clair Obscur: Expedición 33 es uno de los videojuegos más galardonados de la historia. Metacritic 91-92 (Aclamación universal), 96 %: valoraciones abrumadoramente positivas on Steamde más de262 000 opiniones, un récord9 victorias en la TGA entre ellos el Juego del Año 2025, y Más de 5 millones ejemplares vendidos. Si eres un fan de los JRPG, un jugador con un presupuesto ajustado y una larga lista de deseos, o simplemente alguien que no quiere esperar a que salga un Steamsus,Snakzy ofrece una forma sencilla de acceder a este juego sin ningún coste.

DescargarSnakzy, busca en el muro de ofertas una oferta de un juego para móvil que ofrezca una buena recompensa, acumula tu saldo de monedas a lo largo de dos ciclos de pago y canjéalo por un Steam Tarjeta regalo de Wallet. Una vez que tu tarjeta regalo cubra el €49.99 precio de compra, cómo conseguirlo Clair Obscur: Expedición 33 El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

★ Empieza hoy mismo a conseguir «Clair Obscur: Expedición 33» gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Preguntas frecuentes