Si has estado buscando cómo conseguir «Batman Arkham Collection» gratis, el primer obstáculo es el €59.99 precio deSteam. Batman: Colección Arkham incluye tres de los videojuegos de superhéroes mejor valorados de la historia, y para los jugadores con un presupuesto ajustado ese precio supone un verdadero obstáculo. Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas, ofrece una forma legal de ganar dinero: acumula monedas al completar ofertas en el móvil y canjéalas por un Steam tarjeta regalo y cómprate la trilogía sin gastar tu propio dinero.

Esta guía se centra exclusivamente en métodos legales. No se mencionan la piratería, los cracks ni los sitios de descarga no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales, como el malware y la pérdida permanente de Steam suspensiones de cuentas. El Snakzy El método termina con un documento oficial Steam Compras: gana monedas con ofertas para móviles, canjéalas por crédito en la tienda y compra Batman: Colección Arkhama través deSteam. Este artículo ofrece una descripción general del juego, los precios, las plataformas, los requisitos del sistema, el Snakzy el proceso, una alternativa a los descuentos de Eneba y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic Asylum: 91/100; City: 91/100; Knight: 87/100 (PC) Género Acción y aventura, Mundo abierto, Superhéroes, Sigilo Desarrolladores Rocksteady Studios Editoriales Warner Bros. Interactive Entertainment (WB Games) Es hora de ganar — Artículo principal ~50 horas (Asilo ~11 h, Ciudad ~13 h, Caballero ~16 h en total) Es hora de ganar — Contenido principal + adicional unas 80 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista ~Más de 150 horas

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Cómo conseguir «Batman: Colección Arkham» gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento de la Batman: Arkhamserie desdeEl Manicomio Arkhamlanzado en2009, y su reputación no ha hecho más que crecer desde entonces. Batman: Colección Arkham incluye los tres Rocksteady Studios títulos en un solo paquete: Batman: Arkham Asylum Edición GOTY, Batman: Arkham City Edición GOTY, yBatman: Arkham Knight con el pase de temporada completo. La colección salió a la venta el 28 de noviembre de 2018 y ha acumulado un 94 % Muy positivovaloración sobreSteamde más de219,000 Opiniones combinadas de los jugadores.

La acogida por parte de la crítica es similar en los tres juegos. El Manicomio Arkham(2009) se sitúa en91/100en Metacritic.Arkham City (2011) lo iguala en 91/100. El Caballero de Arkham(2015) sostiene87/100. La serie ha vendido más de 30 millones ejemplares vendidos en todo el mundo, y la lista de premios es larga: El Manicomio Arkham ganó el premio BAFTA al mejor juego en 2010, yArkham City se llevó el premio al Juego del Año otorgado por múltiples medios, entre ellos los Spike VGX, en 2011.

El alcance de lo que incluye la colección es considerable. Cada juego viene con todos sus contenidos descargables: expansiones de la historia protagonizadas por Catwoman, Batgirl, Robin, Nightwing, Harley Quinn, yCaperucita Roja, además de todos los mapas de desafío, aspectos y modos extra. Los juegos han sido creados por veteranos Batman el guionista Paul Dini (Asilo and Ciudad), con Kevin Conroy como Batman y Mark Hamill retomando su papel de Joker en ambos títulos. Ese equipo creativo marcó un hito en lo que podía llegar a ser la narrativa de los videojuegos de superhéroes.

Cada juego aporta una evolución significativa a la fórmula. El Manicomio Arkham es un juego compacto con influencias de Metroidvania, ambientado en el claustrofóbico centro psiquiátrico de Arkham Island. Arkham City se convierte en un enorme distrito carcelario de mundo abierto, con misiones secundarias y encuentros con villanos. El Caballero de Arkham ofrece todo lo Ciudad de Gotham como un mundo abierto que se puede explorar, cinco veces más grande que Arkham City, junto con elEl Batmóvil integrado en los desplazamientos, los combates y los acertijos.

¿Cuánto cuesta «Batman: Colección Arkham»?

Batman: Colección Arkhamlistas en€59.99 on Steam. Ese precio incluye tres juegos completos con todos los contenidos descargables incluidos, lo que supone una buena relación calidad-precio en comparación con la compra de cada título por separado, pero €59.99 sigue siendo un gasto inicial considerable para la mayoría de los jugadores.

La colección sale a la venta periódicamente. Durante Steam En las rebajas de temporada, los precios bajan entre un 80 % y un 85 %, llegando a costar tan solo €8.99, lo que supone su mínimo histórico. WB Games estima que Arkham títulos a la venta durante la mayoría de los principales Steam ofertas, por lo que rara vez hay que esperar más de unos meses para conseguir un descuento importante. El precio actual en Tejo empieza en torno a €5.00, lo que representa aproximadamente 92% fuera de la página oficial Steamprecio.

ParticularArkham los juegos se han ofrecido de forma gratuita en la Tienda de Epic Games en varias ocasiones, aunque el paquete completo de la colección rara vez se ofrece como regalo. Si no te apetece esperar a que haya rebajas, el Snakzy Este método evita por completo el tema del precio: primero consigue tu crédito en la tienda y luego realiza la compra oficial Steamcompra.

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Batman: Colección Arkham – Disponibilidad por plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC Asylum 91, City 91, Knight 87 — Steam: 94 % «Muy positivo» (más de 219 000 reseñas en total) PS5 N/A (Colección para PS4; compatible con versiones anteriores en PS5) Xbox Asylum 92, City 94, Knight 87 Interruptor N/A (La trilogía de Switch se vende por separado)

Batman: Colección Arkham está disponible en PC (Steam and Tienda de Epic Games), PS4, yXbox One. AmbosPS5 and Xbox Series X|S La colección es compatible con versiones anteriores, aunque no existe una versión específica para la nueva generación con modos de resolución mejorados o velocidades de fotogramas optimizadas. A Nintendo Switch La versión de la serie existe como la Batman: La trilogía de Arkham, lanzado en diciembre de 2023, pero se trata de un producto independiente que se vende por separado y no tiene nada que ver con este Steampaquete. ElSnakzy El método descrito en esta guía está dirigido a Steam para PC esa versión en concreto. Ganas Steam obtener saldo en una tarjeta regalo a través de ofertas de juegos para móvil y utilizarlo para comprar Batman: Colección Arkhama través deSteam, al recibir un PC licencia para los tres juegos y sus catálogos completos de contenido descargable.

Requisitos del sistema para «Batman: Colección Arkham»

El Manicomio Arkham and Arkham City funcionará sin problemas en casi cualquier dispositivo moderno PC. El Caballero de Arkham es el título más exigente de la colección, ya que se lanzó con una versión notoriamente rudimentaria PClanzamiento en2015 que desde entonces ha sido objeto de numerosas actualizaciones y ahora funciona correctamente en el hardware compatible.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 7 SP1 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4 965 Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 RAM 6 GB (8 GB para Knight) 8 GB (12 GB para Knight) GPU NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX DirectX 11 DirectX 11 Almacenamiento ~107 GB en total ~107 GB (se recomienda un SSD para Knight)

El espacio total ocupado por los dispositivos de almacenamiento es de aproximadamente Ciento siete gigabytes en los tres juegos, con El Caballero de Arkham que representan aproximadamente cuarenta y cinco gigabytes de ese total. Se recomienda encarecidamente utilizar un SSD para El Caballero de Arkham para evitar problemas de rendimiento en la carga. Un portátil para juegos de gama media PC de los últimos cinco o seis años maneja los tres títulos con soltura, con El Caballero de Arkham ya que es el único juego que exige cierta atención al hardware.

Mecánicas de Batman: Colección Arkham

El ciclo de juego principal en Batman: Colección Arkham gira en torno a tres sistemas interconectados que están presentes en los tres juegos: Combate cuerpo a cuerpo FreeFlow, Encuentros furtivos con depredadores, yinvestigación en modo detective. En cada sesión, te desplazas por los distintos entornos utilizando el gancho y el vuelo con la capa de Batman, alternando entre el combate abierto y los derribos silenciosos según la situación.

El combate de FreeFlow se basa en el ritmo: ataca, bloquea los golpes del rival, lanza objetos en medio de los combos y encadena golpes para aumentar el multiplicador. El sistema se estrenó en El Manicomio Arkham in 2009 y acabó influyendo en toda una generación de videojuegos de acción, con títulos como La sombra de Mordor and Spider-Man de Marvel siguiendo su ejemplo. Cada nivel amplía el arsenal de artilugios: el Batarang, el gel explosivo, el lanzacables, el propulsor de gancho, la carga eléctrica a distancia, el disruptor y el sintetizador de voz están disponibles en toda la colección. En cada juego se pueden elegir los niveles de dificultad Normal, Difícil y Nueva partida+.

Depredador Los encuentros de sigilo son la contrapartida del sigilo. Las salas llenas de enemigos armados no se pueden despejar mediante un combate abierto. Hay que actuar desde puntos estratégicos y rejillas del suelo, utilizando objetos del entorno y derribos por sorpresa para eliminar en silencio a los grupos armados, uno a uno. Cada partida amplía el Depredador sistema con nuevas herramientas y tipos de enemigos más complejos.

El Caballero de Arkham añade el modo totalmente conducible El Batmóvil con modos de persecución y combate, integrados en todo el juego Ciudad de Gotham«Su mundo abierto, sus acertijos ambientales y sus combates. El sistema de objetos coleccionables del Acertijo abarca toda la trilogía: 240 in Asilo, 440 in Ciudad, y243 in Caballero, lo que suma un total de más de 900 en toda la colección, para los auténticos completistas.

Características principales de «Batman: Colección Arkham»

✅ Tres juegos aclamados en uno: Batman: Arkham Asylum Edición GOTY, Batman: Arkham City Edición GOTY, yBatman: Arkham Knight Con el pase de temporada completo, obtendrás todas las expansiones de la historia, los mapas de desafíos, los aspectos y los personajes jugables adicionales de toda la trilogía con una sola compra.

✅ El combate FreeFlow, que ha marcado un hito en el género: ElArkham El sistema FreeFlow introdujo un combate cuerpo a cuerpo rítmico y fluido, fácil de aprender y muy gratificante de dominar, que ha influido en el diseño de los juegos de acción durante más de una década y ha marcado la pauta en cuanto al manejo de los juegos de superhéroes.

✅ Encuentros con depredadores sigilosos: Las salas con enemigos armados requieren un enfoque táctico: aprovecha los puntos estratégicos, las rejillas del suelo y los artilugios para eliminar silenciosamente a los enemigos uno a uno; en cada partida se añaden nuevas herramientas de sigilo y comportamientos enemigos cada vez más complejos que hay que dominar.

✅ Galería de villanos emblemáticos: En esta trilogía te enfrentarás al Joker, al Espantapájaros, al Acertijo, al Pingüino, al Sr. Freeze, a Dos Caras, a Hiedra Venenosa, a Cocodrilo Asesino, a Ra’s al Ghul y al Caballero de Arkham a lo largo de más de 60 horas de contenido narrativo repartidas entre los tres juegos.

✅ El Batmóvil en Arkham Knight: Por primera vez en la Arkham serie, tú conduces el El Batmóvil a través de un mundo abierto Ciudad de Gotham, alternando entre los modos de persecución y combate, y utilizando el vehículo en los rompecabezas, las arenas de combate y los recorridos por el mundo abierto.

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Cómo conseguir «Batman: Colección Arkham» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas para iOS and Android donde ganas monedas al completar ofertas de juegos para móvil: descargando aplicaciones, alcanzando hitos de tiempo de juego y cumpliendo objetivos dentro del juego. No se necesita tarjeta de crédito y no hay intercambio de dinero por tu parte. Se trata de un modelo basado en la inversión de tiempo, en el que intercambias el tiempo que dedicas a completar ofertas por monedas que se convierten en dinero real Steam valor de la tarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Batman: Colección Arkham Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — Disponible de forma gratuita para iOS y Android; no es necesario tener una tarjeta de crédito para crear una cuenta Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €59.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam — una vez que tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €59.99o más Compra «Batman: Colección Arkham» en Steam — utiliza la tarjeta regalo para comprar la colección

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $, que debes alcanzar antes de poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta qué ofertas hay disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 díasde la instalaciónSnakzy. ElLímite mínimo de retirada de 35 $ se aplica, por lo que alcanzar el máximo €59.99 El precio de esta colección se alcanza tras un par de ciclos de pago con las tasas de ganancia medias. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que comprueba qué hay disponible en tu país antes de comprometerte con ninguna oferta.

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Tejo funciona como un mercado digital de confianza. Las claves suelen llegar a los pocos minutos de finalizar la compra, y se canjean a través de Steam del mismo modo que cualquier compra habitual. La licencia resultante es idéntica a la que se obtiene al comprar directamente a Vigilancia. Esta es una opción práctica si quieres el juego hoy mismo en lugar de esperar a acumular suficientes monedas a través de Snakzy.

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Tejo Los precios varían en función de la disponibilidad de los vendedores, por lo que el precio que aparece en el anuncio en tiempo real puede diferir de la cifra indicada anteriormente. Consulta el enlace para conocer el precio actual antes de realizar la compra. Las dos opciones que se describen en esta guía te permiten obtener una copia legítima de Batman: Colección Arkham: Snakzy para la distancia libre, o un Tejo código para obtener un descuento inmediato en tu compra.

¿Es legal conseguir «Batman: Colección Arkham» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyel método es100 % legal. El proceso es muy sencillo: descargas una aplicación gratuita, completas ofertas de juegos para móvil, ganas monedas y canjeas esas monedas por un Steam una tarjeta regalo y utilizarla para comprar Batman: Colección Arkham oficialmente a través de Steam. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Steam cuenta, igual que cualquier compra normal de pago. SnakzyEl modelo de es transparente: los anunciantes pagan Snakzy para fomentar la participación de los usuarios, y Snakzy repartirá una parte de esos ingresos en forma de monedas.

Qué hay que evitar: sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», versiones pirateadas y archivos torrent. Son ilegales. Los riesgos son reales, incluido el malware que puede comprometer tu PCy permanenteSteam suspensiones de cuentas que te impiden acceder para siempre. La piratería también perjudica directamente Rocksteady Studios, la empresa desarrolladora que dedicó años a construir el Arkhamtrilogía.

Snakzy es una forma legítima de conseguir el juego. Los desarrolladores reciben el pago íntegro a través de la tienda oficial Steam transacción, y, al mismo tiempo, mantienes tu cuenta a salvo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Batman: Colección Arkham» gratis

Batman: Colección Arkham es uno de los paquetes más completos del género de acción y aventura, ya que incluye tres juegos aclamados por la crítica con todo el contenido descargable disponible Más de 150 horas de contenido por un precio único. Puntuaciones en Metacritic de 87-91 en los tres títulos y 94 % Muy positivo on Steamde más de219,000 Las opiniones lo confirman. Si has estado buscando una forma de jugar a la versión completa Arkham una trilogía sin el gasto inicial, Snakzy te ofrece una vía práctica y legal para lograrlo.

El proceso es muy sencillo: descarga Snakzy, elige una oferta muy ventajosa, aumenta tu saldo de monedas y canjea tus ganancias por un Steam tarjeta regalo. A partir de ahí, la compra oficial es un proceso estándar Steam transacción. Los jugadores que cuidan su presupuesto, los completistas que se dedican a superar todos Más de 900 Los coleccionistas de artículos del Acertijo, y cualquiera que simplemente quiera hacerse con tres juegos aclamados sin tener que esperar a que haya rebajas, considerarán que este método merece la pena.

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