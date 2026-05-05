Cómo conseguir ARC Raiders gratis es una pregunta que vale la pena plantearse cuando «Embark Studios» El juego de disparos «Extraction» cuesta 39,99 $ en Steam. ARC Raiders won Mejor juego multijugador en los The Game Awards 2025, vendidos a través de14 millones de ejemplares, es titular de un87 % Muy positivovaloración sobreSteamde más de385,000 opiniones de los jugadores, y obtuvo Más de 500 millones de dólaresen ingresos.Snakzy, una aplicación móvil gratuita de recompensas, te ofrece una forma legal de ganar un Steam Consigue una tarjeta regalo para tu monedero completando ofertas en el móvil, para que puedas comprar ARC Raiders sin gastar tu propio dinero.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios de descarga no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales: malware, robo de datos y daños permanentes Steam suspensiones de cuentas. Esto es un Método 100 % legalbasado enSnakzy’s modelo de recompensas financiado por anunciantes. Esta guía abarca todo el ARC Raiders Descripción general del juego, precios, disponibilidad en distintas plataformas, requisitos del sistema, mecánica principal, guía paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas con descuento, aspectos legales y preguntas frecuentes. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Información del juego Detalles Precio del juego 39,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 83/100 (PC, en general favorable) Género Juego de disparos multijugador de extracción, en tercera persona, cooperativo/PvPvE Desarrolladores Embark Studios Editoriales Embark Studios Es hora de ganar — Artículo principal Un juego de mundo abierto con servicio en línea, sin una campaña narrativa formal Es hora de ganar — Contenido principal + adicional Sin límite de tiempo, cientos de horas de incursiones de extracción Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización La progresión abierta y estacional mantiene el contenido siempre actual

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Cómo conseguir ARC Raiders gratis: descripción completa del juego

He estado siguiendo ARC RaidersdesdeEmbark Studios lo dio a conocer por primera vez en 2021, y la acogida que ha tenido desde su lanzamiento en octubre de 2025 ha superado las expectativas. El juego ganó Mejor juego multijugador en los The Game Awards 2025 and Juego en línea del año en la 29.ª edición de los premios D.I.C.E.. No se trata de afirmaciones publicitarias: Entre 14 y 15 millones de ejemplares vendidos antes de febrero de 2026, más de 500 millones de dólares en ingresos, y 700 000 jugadores simultáneos en todas las plataformas en las dos semanas siguientes al lanzamiento. En Steam, El 87 % de más de 385 000 opiniones son positivos, y OpenCriticmuestraEl 92 % de los críticos Lo recomiendo. PC Gamer lo describió como «uno de los shooters de extracción en tercera persona más pulidos y accesibles de los últimos tiempos».

ARC Raiderses unjuego de disparos cooperativo en tercera persona con misiones de rescate ambientada en el año 2180 en una Tierra invadida por máquinas hostiles llamadas ARC, que descendieron del espacio y obligaron a la humanidad a refugiarse bajo tierra. Juegas en el papel de un Raider: equípate en tu base subterránea, sal a la superficie hostil y… 30 minutos recolectar recursos, luchar contra los robots ARC (PvE) y extraer los recursos antes de que se agote el tiempo. Si mueres sin haber extraído los recursos, lo perderás todo, salvo los objetos que hayas guardado en tu bolsillo de seguridad, un pequeño espacio protegido que conserva los objetos esenciales tras cada muerte.

Embark Studios, la desarrolladora sueca responsable de La final, construidoARC Raiders on Unreal Engine 5aproximadamente70 desarrolladoresy un75 millones de dólares presupuesto. Aunque en un principio se anunció como un juego gratuito, el proyecto pasó a ser de pago. €39.99 lanzamiento previo a su estreno simultáneo en PC, PS5, yXbox Series X|S on 30 de octubre de 2025. No hay contenido descargable de pago, ni pases de batalla, ni cajas de botín. Todas las actualizaciones de temporada, incluidas las Mapa de la megaciudad de Fangwai City (temporada 9)y elModo Point Break 8 contra 8, son gratuitos.

¿Cuánto cuesta ARC Raiders?

ARC Raiderspresentado en€39.99 on Steam en octubre de 2025 y mantuvo ese precio hasta el Rebajas de primavera de Steam 2026, cuando se le aplicó su primer descuento oficial, bajando a €32 mientras dure la oferta. Fuera de los periodos de oferta, el precio habitual vuelve a ser de €39.99. La próxima oportunidad probable para obtener descuentos es la Rebajas de verano de Steam 2026. No se han anunciado rebajas permanentes, por lo que conviene esperar a otro comunicado oficial Steam Vender significa esperar pacientemente durante meses.

Claves de terceros en Tejo se pueden adquirir en ~21,81 $, más o menos45 % de descuentoel funcionarioSteam precio, y constituyen la forma más rápida de hacerse con el juego con descuento. Para la opción totalmente gratuita, Snakzy te permite crear un Steam Saldo de la cartera gracias a la finalización de ofertas, evitando el Steam sin gastar ni un céntimo de tu propio dinero.

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Disponibilidad de la plataforma ARC Raiders

Puntuación en Metacritic Detalles PC 83/100 (PC) — Steam: 87 % «Muy positivo» (más de 385 000 opiniones) PS5 TBD Xbox TBD Interruptor N/A

ARC Raiders se lanzó simultáneamente el PC via Steam, PS5, yXbox Series X|S el 30 de octubre de 2025. Las tres versiones se lanzaron el mismo día con juego totalmente multiplataforma compatible, lo que significa que el grupo de emparejamiento es el mismo en todas las plataformas. Separado Metacriticresultados dePS5 and Xbox no figuraba en la lista en el momento del lanzamiento; el Puntuación PC de 83/100 constituye el principal punto de referencia fundamental.

The Snakzy Este método se aplica específicamente a la SteamVersión para PC.Snakzy canjear monedas por Steam Tarjetas regalo de monedero, que se utilizan para comprar ARC Raiders on Steam. Si juegas en PS5 or Xbox Series X|S, la opción de la tarjeta regalo no se aplica en esas tiendas, por lo que la Tejo La opción de tarjetas de terceros es la mejor forma de conseguir descuentos para los jugadores de consola.

Requisitos del sistema para ARC Raiders

ARC Raidersse basa enUnreal Engine 5 with DirectX 12, lo que lo convierte en un juego más exigente que la mayoría de los de este rango de precios. Los requisitos mínimos son: 1080p con configuración baja ajustes, a la vez que fluidos 1440p con configuración alta requiere una GPU más reciente, como la RTX 3070 or RX 6800.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) CPU Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56 NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 DirectX DirectX 12 DirectX 12 Almacenamiento SSD de 50 GB SSD de 50 GB

An Es obligatorio utilizar un SSD and ARC Raiders funciona siempre en línea, por lo que requiere una conexión permanente a Internet. DLSS y FSR son compatibles con la mejora del rendimiento en hardware compatible. La mayoría de los equipos para juegos de los últimos cinco o seis años cumplirán los requisitos mínimos, aunque el Mínimo de 12 GB de RAM es ligeramente superior a la media del género de juegos de disparos y huidas.

Mecánica de ARC Raiders

El bucle principal de ARC Raiders gira en torno a Incursiones en superficie de 30 minutos. Configuras tu equipamiento en la base subterránea, te despliegas a la superficie hostil y compites contra el reloj para recolectar recursos, luchar contra las máquinas ARC y salir con vida. El la relación entre riesgo y recompensa Esto define cada sesión: tu equipo actual está en juego frente al botín que puedas recuperar. Si mueres sin haberlo recuperado, perderás todo tu equipamiento, salvo los objetos que tengas en tu bolsillo de seguridad, un espacio protegido que conserva una pequeña selección de objetos clave tras cada muerte.

ARC Raiders no cuenta con una campaña narrativa formal. Se trata de un juego de servicio continuo de mundo abierto con ciclos de contenido estacionales que actualizan los mapas, los tipos de enemigos ARC, las condiciones ambientales y los modos de juego. Ciclos de 5 días de expedición ofrecerán fases de desafío estructuradas con objetivos basados en el daño, lo que proporcionará metas de progresión a corto plazo a los jugadores que busquen una orientación más clara que la que ofrecen las incursiones de duración indefinida. Emparejamiento exclusivo para veteranos Se activa a partir del nivel 40 y agrupa a los jugadores experimentados en sesiones más difíciles.

La personalización del equipo y la evolución de las armas se llevan a cabo en la base subterránea. Mazos de Raider te permite configurar diferentes equipamientos para distintos estilos de juego, ya sean agresivos o metódicos. La variedad de enemigos de ARC es un elemento destacado: los encuentros van desde drones de alta velocidad to unidades ARC de gama mediaa gran escalaJefes de nivel matriarca, con una IA dinámica que hace que cada incursión en superficie sea impredecible. El Modo Point Break 8 contra 8, incorporado en la temporada 9, introduce un modo PvP por equipos coordinado como alternativa al formato de extracción estándar. Todo el contenido es gratuito: sin DLC de pago, sin pases de batalla ni cajas de botín.

Principales características de ARC Raiders

✅ Juego de disparos con extracción accesible: ARC Raiders suaviza la tradicionalmente implacable mecánica de «muerte permanente» del género de los juegos de extracción mediante un sistema de «zonas seguras» y un emparejamiento para partidas en solitario adaptado, lo que lo hace accesible para los principiantes sin dejar de ofrecer suficiente tensión para los veteranos.

✅ Intenso combate PvE contra las máquinas ARC: La variedad de enemigos abarca desde ágiles drones hasta jefes ARC de nivel Matriarca, con una IA dinámica que hace que los encuentros sean impredecibles y recompensa a los jugadores que logran descifrar el comportamiento de las máquinas.

✅ Impresionantes efectos visuales con Unreal Engine 5: Basado enUnreal Engine 5 con entornos postapocalípticos muy detallados, desde páramos industriales abandonados hasta mapas de megaciudades a gran escala, como la incorporación de la temporada 9, Fangwai City, que se ejecutan con fluidez en PCy la consola.

✅ Actualizaciones gratuitas en tiempo real: Todo el contenido de temporada, incluidos los nuevos mapas, los tipos de enemigos ARC, los mazos de asaltantes, las condiciones y los modos de juego como «Point Break» 8 contra 8, se ofrece de forma gratuita, sin pases de batalla, sin cajas de botín y sin contenido descargable de pago.

✅ Juego individual, en dúo o en trío: Equipos de tamaño variable con emparejamiento adaptado a cada opción, además de juego totalmente multiplataforma que unifica el PC, PS5, yXbox Series X|Sbase de jugadores.

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Cómo conseguir ARC Raiders gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación móvil gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas: descargando y jugando a juegos para móvil, rellenando encuestas, registrándose en pruebas gratuitas y alcanzando hitos de tiempo de juego o de nivel en los juegos de nuestros socios. No se requiere tarjeta de crédito en ningún momento. Se trata de un modelo basado en la inversión de tiempo: a cambio de dedicar tiempo a las ofertas móviles, se obtienen monedas, y esas monedas se convierten en dinero real Steam Saldo de la tarjeta regalo en el monedero.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo ARC Raiders Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — Disponible de forma gratuita en la App Store y Google Play; no se necesita tarjeta de crédito Ver las ofertas disponibles — El muro de ofertas cambia periódicamente; filtra por importe de la recompensa y elige las ofertas que se adapten a tus hábitos de juego Completa las ofertas para ganar monedas — cada hito completado te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia €39.99dentro de la aplicación Canjea las monedas por un Steam Tarjeta regalo en formato monedero — una vez que tu saldo alcance el umbral mínimo, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €39.99o más Compra ARC Raiders en Steam — Utiliza la tarjeta regalo para completar la compra

Para más información Hay un bono de bienvenida disponible al registrarse; consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. Tenga en cuenta queImporte mínimo de 35 dólares Se aplican condiciones antes de poder retirar fondos, y las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

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Tejo Los precios varían en función de la oferta, así que consulta la lista actualizada antes de comprar. El proceso es muy sencillo: selecciona tu producto, paga y recibe tu clave o el código de la tarjeta regalo. Las tres opciones te proporcionan una copia legítima de ARC Raiders: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo Steam tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Steam(compra).

¿Es legal conseguir ARC Raiders gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyel método es100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: Snakzy te pone en contacto con anunciantes que pagan por la participación de los usuarios en ofertas de juegos para móviles. Al completar esas ofertas, ganas monedas, acumulas un saldo y canjeas esas monedas por un Steam Tarjeta regalo para el monedero. A continuación, utilizas esa tarjeta regalo para realizar una compra oficial Steam compra, y el resultado es una licencia permanente vinculada a tu Steam cuenta, igual que cualquier compra normal que se paga. Embark Studios recibe el pago íntegro de Steam, por lo que el desarrollador no se ve perjudicado.

Las vías alternativas no son legales. Los sitios web no oficiales de «descarga gratuita», las versiones pirateadas y los archivos torrent son ilegal. Los riesgos son graves: malware que puede dañar tu sistema o comprometer tus credenciales de inicio de sesión, y la pérdida permanente Steam suspensiones de cuenta que te impiden acceder a toda tu biblioteca de juegos. La piratería perjudica directamente al equipo de Embark Studios, más o menos70 desarrolladoresquién construyóARC Raidersen un75 millones de dólarespresupuesto.

Snakzy es una forma legítima de conseguir ARC Raiders sin ningún coste y apoyando a los desarrolladores.

Mi opinión general sobre cómo conseguir ARC Raiders gratis

ARC Raiders es uno de los títulos multijugador más destacados de 2025, un shooter de extracción que bate récords y que hace que el género resulte accesible sin perder la tensión que lo caracteriza. Ganó Mejor juego multijugador en los TGA 2025, vendidos a través de14 millones de ejemplares, y es titular de un87 % Muy positivovaloración sobreSteam. Para los jugadores que cuidan su presupuesto, para quienes tienen una larga lista de deseos o para quienes no quieren esperar a la próxima Steamsus,Snakzy es una forma sencilla y legal de adquirirlo sin ningún coste.

Para empezar: descarga Snakzy de forma gratuita en iOS o Android, busca en el muro de ofertas una tarea bien remunerada y acumula monedas para €39.99 Steam precio. Una vez que llegues al Límite mínimo de retirada de 35 $, canjear por unSteam Añade la tarjeta regalo a tu monedero y finaliza la compra. El proceso es legal, definitivo y culmina con una licencia oficial idéntica a la de cualquier compra habitual.

Para cualquiera que esté buscando Cómo conseguir ARC Raiders gratis, la respuesta es Snakzy, y una vez que la tarjeta regalo esté lista, solo te queda pasar por caja.

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Preguntas frecuentes