Los mejores bancos para cuentas de ahorro para jóvenes en 2026

Aviso legal

Esta guía tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero. Todas las tasas de rendimiento anual (APY), comisiones y condiciones de elegibilidad se verificaron en la página oficial de cada proveedor el 29 de julio de 2026 y son variables, por lo que pueden cambiar en cualquier momento. Dos de las tasas más altas tienen un límite máximo para el saldo inicial (Spectrum y BECU), y Spectrum exige específicamente la suscripción al extracto electrónico en un plazo de 60 días desde la apertura de la cuenta para mantener su tasa mejorada; por lo tanto, confirma las condiciones vigentes directamente con cada proveedor antes de abrir la cuenta. Los depósitos bancarios están asegurados por la FDIC y los de las cooperativas de crédito, por la NCUA, hasta un máximo de 250 000 dólares por depositante y por entidad.

La cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union encabeza nuestra lista de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, con una cuenta de ahorro de alto rendimiento incluida que ofrece un 3,01 % de rendimiento anual (APY) y sin cuota mensual. A diferencia de Spectrum, que ofrece un 7,00 % sobre los primeros 1.000 dólares, y de BECU, que ofrece un 5,12 % sobre los primeros 500 dólares, Alliant no tiene ningún límite máximo de saldo para su tipo de interés una vez que se cumple el requisito de saldo mínimo de 100 dólares. La cuenta de ahorro «Capital One Kids Savings» es otra opción sencilla con un 2,50 %.

Para las familias que comparan los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, este abanico ofrece tanto opciones sin límite como con saldo inicial mínimo, mientras que un paquete de cuenta bancaria para adolescentes puede añadir funciones para los gastos diarios.

Tanto si necesitas una cuenta bancaria para adolescentes, una cuenta bancaria para jóvenes o la mejor cuenta bancaria de ahorro para adolescentes, comparamos los tipos de interés, los límites y las normas de afiliación que más importan. Los tipos de interés se verificaron en las páginas oficiales de los proveedores el 29 de julio de 2026 y pueden variar, así que comprueba la tasa de rendimiento anual (APY) actual antes de abrir la cuenta.

¿Qué es una cuenta de ahorro para jóvenes?

Una cuenta de ahorro para jóvenes es una cuenta de depósito que devenga intereses destinada a un adolescente, abierta conjuntamente con un progenitor o tutor legal, o bajo su custodia, hasta que el adolescente alcance la edad en la que la cuenta se convierta o pueda gestionarla por sí mismo.

Genera intereses reales, fijados por el banco y asegurados por la FDIC o la NCUA. Eso es lo que la diferencia de aplicaciones fintech como Greenlight, Copper o Step. Greenlight y Step utilizan funciones de ahorro basadas en recompensas en lugar de los intereses tradicionales fijados por el banco, mientras que Copper dejó de ofrecer cuentas de depósito y tarjetas de débito en 2024. Para los padres que buscan la mejor cuenta bancaria para los objetivos de ahorro de sus hijos adolescentes, este suele ser el producto clave que hay que tener en cuenta, sobre todo si el objetivo es una cuenta de ahorro destinada al uso de los adolescentes y no al gasto.

Algunos padres simplemente buscan una cuenta de ahorro para que la utilicen los adolescentes sin conocer la categoría exacta del producto. Si ese es tu caso, una cuenta de ahorro para jóvenes es el tipo específico que debes comparar, ya que genera intereses reales y asegurados, en lugar de una tasa financiada por los padres o basada en recompensas.

Una cuenta de custodia bajo un régimen UTMA o UGMA es otra opción una vez que los saldos crecen. Esto hace que sea más fácil comparar las cuentas bancarias para jóvenes con una tasa de rendimiento anual (APY) real entre los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles.

Los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles: comparación de los 4 principales

A continuación te ofrecemos una comparación rápida de los cuatro mejores bancos para cuentas de ahorro para jóvenes, tanto si estás buscando una cuenta bancaria para jóvenes como una cuenta corriente para adolescentes con servicios incluidos. Cada fila muestra la tasa de rendimiento anual (APY) destacada, el importe mínimo de apertura y a quién se adapta mejor la cuenta, para que los padres o los adolescentes puedan hacer una preselección rápida y pasar directamente a la reseña completa que aparece a continuación.

Una cuenta bancaria para adolescentes puede combinar gastos y ahorros, mientras que una cuenta de ahorro para adolescentes se centra exclusivamente en obtener intereses.

Ninguno de estos cuatro bancos ofrece una bonificación en efectivo por abrir la cuenta de ahorro. El tipo de interés anunciado es el verdadero factor diferenciador, y dos de los mejores tipos solo se aplican a un saldo inicial reducido, tal y como se explica detalladamente en las reseñas. Esto facilita la tarea de determinar cuál de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles ofrece la cuenta bancaria juvenil más adecuada para tu saldo inicial.

Los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, analizados

A continuación se muestra el desglose completo de cada opción, con el tipo de interés verificado, las comisiones, los requisitos de acceso y a quién se adapta cada cuenta.

Dos de las tasas más altas tienen un límite máximo para el saldo inicial, por lo que la cuenta ganadora no es simplemente la que ofrece la cifra más alta. Esa distinción es importante cuando la mejor cuenta bancaria de ahorro para adolescentes forma parte de un paquete junto con una cuenta bancaria para adolescentes, en lugar de ofrecerse como un producto independiente.

Empieza por nuestra mejor opción: Alliant Credit Union.

1. Cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union: la mejor en general

La cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union es, en general, la mejor opción para una cuenta de ahorro juvenil, ya que su cuenta de ahorro de alto rendimiento incluida en el paquete ofrece un 3,01 % de rendimiento anual (APY) sin límite de saldo, lo que supone la tasa real más alta de las aquí presentadas una vez que el adolescente supera la cantidad inicial. Ese saldo la convierte en una de las mejores entidades bancarias para cuentas de ahorro juveniles para aquellas familias que esperan que la cuenta de ahorro de su hijo adolescente supere los 1.000 dólares.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) de la cuenta de ahorro 3,01 % (dividendo del 2,97 %) en la cuenta de ahorro de alto rendimiento incluida Tasa de rendimiento anual (APY) de la cuenta corriente 0,25 % (requiere extractos electrónicos y un ingreso electrónico mensual) Cuota mensual 0 $ Saldo mínimo para obtener el dividendo Saldo medio diario de 100 $ Requisitos De 13 a 17 años; el cotitular adulto debe ser socio de Alliant Seguro NCUA (no FDIC)

La razón por la que Alliant encabeza la lista de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles es su solidez. Su cuenta de ahorro de alto rendimiento, incluida en el paquete, ofrece un 3,01 % de rendimiento anual (APY) siempre que se mantenga un saldo medio diario de al menos 100 dólares, sin límite máximo de saldo para dicho rendimiento.

A diferencia de las tasas iniciales limitadas que se indican a continuación, la rentabilidad no disminuye una vez que el adolescente supera unos pocos cientos o unos pocos miles de dólares en sus ahorros. La cuenta bancaria para adolescentes asociada también convierte a Alliant en una opción muy atractiva para las familias que buscan la mejor cuenta bancaria para que sus hijos ahorren y gasten en un mismo lugar.

La propia cuenta corriente para adolescentes ofrece un pequeño 0,25 % de rendimiento anual (APY), y solo si se opta por los extractos electrónicos y se realiza al menos un ingreso electrónico al mes, por lo que hay que considerar el tipo de interés del 3,01 % en la cuenta de ahorro como el verdadero atractivo. No hay comisiones mensuales y los depósitos están asegurados por la NCUA hasta 250 000 dólares. Para las familias que comparan los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, esta configuración mantiene la cuenta bancaria juvenil sencilla sin renunciar a una tasa de ahorro competitiva.

La cuenta está pensada para jóvenes de entre 13 y 17 años y se convierte en una cuenta corriente estándar para adultos de Alliant cuando el adolescente cumple 18 años. Vale la pena tener en cuenta esta conversión basada en la edad si deseas una cuenta de ahorro para adolescentes que pueda coexistir con una cuenta bancaria para adolescentes hasta la mayoría de edad. Uno de los padres o un tutor debe ser cotitular y socio de Alliant, lo que normalmente se cumple con una pequeña aportación única a la organización asociada en el momento de la apertura.

Como indicador de confianza, la puntuación de Alliant en Trustpilot a nivel de toda la empresa es de 2,6 sobre 5, basada en 163 opiniones; se trata de una cifra a nivel de la entidad, no de una valoración específica de las cuentas para adolescentes.

Tasa de interés más alta sin límite Alliant Credit Union Teen Checking 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un 3,01 % de rendimiento anual (APY) en la cuenta de ahorro de alto rendimiento incluida en el paquete cuando el saldo medio diario sea de al menos 100 dólares, sin cuota mensual ni límite máximo de saldo para el APY indicado. Solicitar ahora

Compara Alliant con Cooperativa de Crédito Spectrum en la sección de comparación directa que aparece a continuación para ver cómo se sitúan dos de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles.

2. Cuenta juvenil MySavings de Cooperativa de Crédito Spectrum: la tasa más alta sobre el saldo inicial

La cuenta juvenil «MySavings» de Cooperativa de Crédito Spectrum ofrece la tasa nominal más alta de todas las que figuran aquí, un 7,00 % de rendimiento anual (APY), pero solo se aplica a los primeros 1.000 dólares del adolescente, por lo que es la mejor opción para alguien que acaba de empezar a ahorrar y tiene un saldo reducido.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 7,00 % (6,77 % de dividendo) sobre los primeros 1.000 dólares Por encima de 1.000 dólares 0,75 % (tasa de ahorro de la cuenta principal) Condición Darse de alta en los extractos electrónicos en un plazo de 60 días desde la apertura Cuota mensual 0 Requisitos Se requiere ser socio (por empresa, familiar o mediante donación) Seguro NCUA

El 7,00 % de rendimiento anual (APY) es, sin duda, la cifra más alta de esta comparativa, y está confirmada en tiempo real, pero solo se aplica a los primeros 1.000 $ de la cuenta. Cualquier importe superior a esa cantidad devenga el tipo de interés estándar de la cuenta de ahorro «Primary Share» de Spectrum, del 0,75 %, por lo que esta cuenta premia un saldo inicial pequeño y en crecimiento, en lugar de uno grande. No hay cuota mensual. Entre los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, Spectrum es la mejor opción cuando el saldo de la cuenta de ahorro para adolescentes se mantiene cerca de los 1.000 dólares o por debajo de esta cifra.

Hay dos condiciones importantes. Debes darte de alta en los extractos electrónicos en un plazo de 60 días desde la apertura; de lo contrario, la cuenta se convertirá en una cuenta de ahorro estándar de Spectrum con un tipo de interés mucho más bajo, lo que supone la forma más fácil de perder el tipo anunciado por descuido.

También es necesario ser socio, ya sea a través de un empleador que cumpla los requisitos o de un familiar, o mediante una pequeña donación a una de las organizaciones sin ánimo de lucro asociadas a Spectrum. Estos pasos adicionales hacen que esta opción requiera más gestión que una cuenta bancaria para adolescentes o jóvenes que no exija ser socio ni dar de alta los extractos electrónicos. Los depósitos están asegurados por la NCUA hasta 250.000 dólares.

Tipo de interés más alto para un saldo inicial Spectrum Credit Union MySavings Youth Account 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un 7,00 % de rendimiento anual (APY) sobre los primeros 1.000 $. Los saldos superiores a 1.000 $ devengan el tipo de interés habitual de la cuenta de ahorro «Primary Share Savings»; es obligatorio solicitar los extractos electrónicos en un plazo de 60 días. Solicítala ahora

Para conocer más a fondo dos de las mejores entidades bancarias para cuentas de ahorro juveniles, compara a continuación Cooperativa de Crédito Spectrum y Alliant.

3. Cuenta de ahorro «Early Saver» de BECU: la mejor opción para afiliarse fácilmente en todo el país

BECU Early Saver es la mejor opción por su excelente tipo de interés inicial y su sencillo proceso de afiliación en todo el país, con un 5,12 % de rendimiento anual (APY) sobre los primeros 500 dólares. Para las familias que buscan la mejor cuenta bancaria de ahorro para adolescentes, BECU destaca como uno de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles con un proceso de afiliación sencillo en todo el país.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 5,12 % sobre los primeros 500 $, 0,20 % por encima de los 500 $ Cuota mensual 0 $ Saldo mínimo Ninguno Requisitos Padre, madre o tutor como cotitular; miembros de hasta 18 años Afiliación En todo el país mediante una donación de 1 dólar a la Fundación BECU Seguro NCUA

La cuenta «Early Saver» de BECU ofrece un 5,12 % de rendimiento anual (APY) sobre los primeros 500 dólares, con un 0,20 % adicional por encima de esa cantidad, por lo que, al igual que Spectrum, recompensa un saldo inicial reducido. No hay cuota mensual ni saldo mínimo. Se abre con un padre o tutor legal como cotitular, está disponible para socios de hasta 18 años y viene incluido con una cuenta corriente para adolescentes que les proporciona su propio acceso en línea y móvil a partir de los 13 años. Puede funcionar bien como cuenta de ahorro para los objetivos de los adolescentes, mientras que la cuenta corriente incluida cubre los gastos diarios.

Un mito muy extendido sobre BECU es que hay que vivir en la región del Noroeste del Pacífico o trabajar para Boeing para poder afiliarse. No es así. Cualquier persona de todo el país puede cumplir los requisitos con una donación única de tan solo 1 dólar a la Fundación BECU o a otra organización sin ánimo de lucro colaboradora.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la opinión de los clientes: la puntuación de BECU en Trustpilot es de 1,5 sobre 5, basada en 168 opiniones, inferior a la de las demás entidades aquí mencionadas, debido principalmente a quejas sobre el servicio de atención al cliente y la gestión de los casos de fraude. Los depósitos están asegurados por la NCUA hasta 250 000 dólares. BECU no exige la suscripción a los extractos electrónicos como condición para obtener el rendimiento anual (APY) de la cuenta «Early Saver».

Tasa inicial muy atractiva BECU Early Saver 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un 5,12 % de rendimiento anual (APY) sobre los primeros 500 dólares y un 0,20 % sobre el importe que supere los 500 dólares, sin cuota mensual ni saldo mínimo permanente. Se aplican los requisitos de afiliación a BECU. Solicítalo ahora

4. Cuenta de ahorro para niños de Capital One: la mejor opción sin requisitos de afiliación y con continuidad a largo plazo

La cuenta de ahorro para niños de Capital One es la mejor opción para las familias que buscan una cuenta sin requisitos de afiliación y que no requiera cambios, con una tasa de rendimiento anual (APY) del 2,50 % sobre cualquier saldo. Esa simplicidad hace que esta cuenta bancaria para jóvenes resulte especialmente atractiva si tu prioridad es encontrar la mejor cuenta bancaria para las necesidades de los adolescentes sin necesidad de afiliarse a una cooperativa de crédito.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 2,50 % (a partir del 29 de julio de 2026) Tasa de rendimiento anual (APY) de la cuenta corriente MONEY Teen 0,10 % (vinculación opcional) Cuota mensual 0 Mínimo 0 $ Requisitos Sin límite de edad; el titular debe ser un padre o tutor Seguro FDIC (Capital One, N.A.)

Capital One ofrece un 2,50 % de rendimiento anual (APY) sin cuota mensual ni saldo mínimo. No hay una edad mínima para abrir la cuenta, pero inicialmente debe estar a nombre de un menor de 18 años y un adulto; si el menor tiene menos de 12 años, el adulto debe ser uno de sus padres o su tutor legal. La cuenta permanece abierta con las mismas características una vez que el menor cumple 18 años.

Opcionalmente, puedes combinarla con la cuenta corriente Capital One MONEY Teen, que ofrece un 0,10 % de APY y proporciona al adolescente una tarjeta de débito. Entre los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, Capital One es una de las opciones más sencillas si buscas una cuenta de ahorro para adolescentes sin saldo mínimo.

Las valoraciones abarcan diferentes aspectos de la experiencia con Capital One, más que la propia cuenta de ahorro para niños. La aplicación de Capital One obtiene una puntuación de 4,8 sobre 5 en la App Store y de 4,5 sobre 5 en Google Play, lo cual corresponde a la valoración de la aplicación, mientras que Trustpilot muestra una puntuación mucho más baja, de 1,3 sobre 5, basada en 4.052 opiniones sobre el negocio bancario de Capital One en EE. UU. en general. Los depósitos están asegurados por la FDIC a través de Capital One, N.A.

No es necesario ser socio de una cooperativa de crédito. Capital One Kids Savings Account 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Obtén un 2,50 % de rendimiento anual (APY) sin cuota mensual ni saldo mínimo. La cuenta se abre a nombre de un menor de 18 años con un cotitular adulto y puede mantenerse abierta una vez cumplidos los 18 años. Solicitar ahora

Cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union frente a la cuenta juvenil MySavings de Cooperativa de Crédito Spectrum

Alliant Credit Union y Cooperativa de Crédito Spectrum ofrecen los dos tipos de interés más altos de esta comparativa, pero cada una destaca de forma diferente en función del saldo total. La elección también depende de si prefieres un paquete bancario para adolescentes o una cuenta bancaria juvenil independiente centrada principalmente en el ahorro.

La cuenta juvenil «MySavings» de Spectrum sigue pagando un 7,00 % sobre los primeros 1.000 dólares, independientemente de cuánto crezca el saldo total, ya que así es como funciona un tipo de interés escalonado. Solo el importe superior a 1.000 dólares pasa a la tasa estándar de Spectrum para la cuenta de ahorro «Primary Share», que es del 0,75 %. Eso significa que Spectrum sigue superando la tasa fija del 3,01 % de Alliant en términos de dólares mucho más allá de la barrera de los 1.000 dólares, y no en el momento en que el saldo la supera.

La rentabilidad combinada solo cae por debajo del 3,01 % de Alliant cuando el saldo total alcanza aproximadamente los 2.750 dólares, momento en el que la parte del saldo correspondiente a un tipo de interés más bajo, que es mayor, acaba por hacer bajar la media. Por debajo de esa cifra, la estructura por tramos de Spectrum sigue generando más beneficios en dólares en términos generales. Por encima de ese umbral, gana el 3,01 % sin límite de Alliant.

Saldo total Tasa combinada de Spectrum Intereses de Spectrum Tasa fija de Alliant Interés de Alliant 1.000 $ 7,00 % 70 $ 3,01 % 30 1.500 4,92 % 74 3,01 % 45 2.000 3,88 % 78 3,01 % 60 $ 2.750 3,02 % 83 3,01 % 83 3.000 2,83 % 85 3,01 % 90

Característica Cuenta corriente para jóvenes de Alliant Spectrum MySavings para jóvenes Tasa de rendimiento anual (APY) 3,01 % (cuenta de ahorro combinada) 7,00 % Límite máximo de la tasa Ninguno Solo para los primeros 1.000 $ Tipo por encima del límite máximo No aplicable 0,75 % en la cuenta de ahorro «Primary Share» Condición Saldo de 100 dólares para obtener extractos electrónicos en un plazo de 60 días Cuota mensual 0 $ 0 Afiliación Es obligatorio que se afilie un cotitular adulto Empleador, familia o donación Seguro NCUA NCUA

Elige Spectrum para un saldo más reducido que esperes que crezca gradualmente, y Alliant una vez que el saldo total de tu hijo adolescente probablemente supere los 2.750 dólares aproximadamente. Para los padres que buscan la mejor cuenta bancaria para los ahorros de sus hijos adolescentes, este punto de inflexión es una de las razones por las que los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles pueden variar en función del saldo.

Selección del editor

Tras comparar directamente los cuatro mejores bancos para cuentas de ahorro para jóvenes, hay una opción que destaca por encima del resto.

Elección del editor: Cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union. Elegida por ofrecer el tipo de interés más alto, totalmente verificado y sin límite, de esta comparativa: un 3,01 % de rendimiento anual (APY) en su cuenta de ahorro de alto rendimiento incluida en el paquete, además de una auténtica cuenta corriente para adolescentes y un seguro de la NCUA de hasta 250 000 dólares. Es una opción especialmente interesante para familias que buscan una cuenta de ahorro para adolescentes combinada con una cuenta corriente para adolescentes en la misma cooperativa de crédito.

No la elijas si prefieres no afiliarte a una cooperativa de crédito o no puedes mantener 100 dólares en la cuenta de ahorro incluida para obtener los dividendos. En ese caso, la mejor cuenta bancaria para las necesidades de los adolescentes, sin ningún tipo de requisitos de afiliación, es la cuenta de ahorro Capital One Kids.

¿Cuánto puede ganar un adolescente con una cuenta de ahorro?

Así es como se traduce la tasa de interés de la cuenta ganadora en cifras reales. 500 dólares en la cuenta de ahorro de alto rendimiento de Alliant, con una tasa del 3,01 % TAE, generan unos 15 dólares al año, una vez que se alcanza el saldo medio de 100 dólares necesario para obtener los intereses. Si se ingresan 2.000 dólares, la ganancia asciende a unos 60 dólares, suponiendo que el tipo de interés se mantenga durante los 12 meses completos.

La tabla muestra el ejemplo para tres saldos diferentes. Estos ejemplos también pueden ayudarte a valorar si una cuenta bancaria para jóvenes ofrece suficientes intereses como para considerarse la mejor cuenta bancaria para los ahorros de un adolescente con el saldo que esperas tener.

Saldo Cantidad aproximada ganada en un año con un 3,01 % de TAE 500 $ ~15 $ 1.000 ~30 $ 2.000 ~60 $

Se trata de ejemplos sencillos con una tasa de rendimiento anual (APY) fija del 3,01 %, verificada en julio de 2026, suponiendo que no haya depósitos ni retiradas adicionales. Dado que la APY ya refleja la capitalización, las ganancias reales a un año deberían situarse cerca de estas cifras si el tipo se mantiene durante todo el año. Los tipos son variables, por lo que conviene confirmar el APY actual antes de basarse en estas cifras. Un tipo inicial con límite máximo, como el 7,00 % de Spectrum, generaría más ganancias sobre los primeros 1.000 $, pero mucho menos sobre cualquier cantidad superior.

Cómo abrir una cuenta de ahorro para jóvenes

Abrir una cuenta bancaria para jóvenes como esta lleva entre 10 y 15 minutos por internet, y siempre es necesario que uno de los padres o el tutor legal se inscriba como cotitular o custodio. El proceso de solicitud es similar en los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles, aunque los documentos necesarios para una cuenta de ahorro destinada a adolescentes pueden variar según la entidad.

Anota el nombre completo legal del adolescente, su fecha de nacimiento y su número de la Seguridad Social (SSN) o número de identificación fiscal (ITIN), además de tu propio documento de identidad y tu número de la Seguridad Social (SSN) o número de identificación fiscal (ITIN) como cotitular. Rellena la solicitud en línea, indicando al adolescente como titular de la cuenta y al adulto como cotitular. Ingresa fondos en la cuenta mediante transferencia bancaria, depósito de cheques a través del móvil o un depósito inicial (algunas de estas entidades exigen tan solo 0 dólares). Configura inicios de sesión independientes para los padres y el adolescente, de modo que ambos puedan consultar el saldo, y activa los extractos electrónicos cuando sea posible para acceder al tipo de interés completo anunciado.

¿Listo para abrir la cuenta que mejor se adapta a tu hijo adolescente? Empieza con la cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union, nuestra mejor opción, o compara las cuatro opciones en la tabla resumen anterior.

Nuestra mejor elección Alliant Credit Union Teen Checking 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Combina la cuenta corriente para adolescentes con una cuenta de ahorro de alto rendimiento que ofrece un 3,01 % de rendimiento anual (APY) cuando el saldo medio diario de la cuenta de ahorro es de al menos 100 dólares. Solicítalo ahora

Cómo elegir la mejor cuenta de ahorro para tu hijo adolescente

El factor más importante a la hora de elegir una cuenta bancaria para adolescentes es el APY que el adolescente obtiene realmente, sopesado frente a cualquier límite de saldo o requisito de afiliación asociado a la misma. Esa relación es a menudo lo que distingue a la mejor cuenta bancaria de ahorro para adolescentes del resto de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles.

Si quieres la tasa de interés más alta sin límite y no te importa afiliarte a una cooperativa de crédito: la cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union, con un 3,01 % de APY sobre los ahorros vinculados, siempre que mantengas 100 $ en ella.

la cuenta corriente para adolescentes de Alliant Credit Union, con un 3,01 % de APY sobre los ahorros vinculados, siempre que mantengas 100 $ en ella. Si tu hijo adolescente acaba de empezar con un saldo reducido y quieres que el capital crezca lo más rápido posible: la cuenta «MySavings para jóvenes» de Cooperativa de Crédito Spectrum, con un 7,00 % sobre los primeros 1.000 dólares.

la cuenta «MySavings para jóvenes» de Cooperativa de Crédito Spectrum, con un 7,00 % sobre los primeros 1.000 dólares. Si quieres una forma sencilla de afiliarte a una cooperativa de crédito a nivel nacional y una buena tasa inicial: Cuenta de ahorro «Early Saver» de BECU.

Cuenta de ahorro «Early Saver» de BECU. Si prefieres prescindir de cualquier requisito de afiliación y quieres una cuenta que no tenga que cambiar a medida que tu hijo crezca: la cuenta de ahorro para niños de Capital One.

Los requisitos de acceso varían según el proveedor. Alliant y BECU exigen que un padre o tutor que cumpla los requisitos sea cotitular de sus productos para jóvenes, mientras que Capital One exige un cotitular adulto y la cuenta MySavings para jóvenes de Spectrum está disponible para titulares principales de 21 años o menos. Alliant, Spectrum y BECU también exigen ser socio de la cooperativa de crédito, así que consulta las normas de afiliación de cada entidad antes de solicitarla.

Cómo valoramos las cuentas de ahorro para jóvenes

Hemos elaborado esta clasificación de los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles basándonos en cuatro criterios, y la relación calidad-precio es el que tiene mayor peso.

La clasificación no es arbitraria: extraemos cada dato de la página oficial del proveedor y, a continuación, ponderamos las cuentas según los criterios que se indican a continuación. Este mismo marco permite comparar cuentas de ahorro para adolescentes entre los mejores bancos que ofrecen cuentas de ahorro para jóvenes, sin sobrevalorar una tasa de rendimiento anual (APY) llamativa a simple vista.

Valor del tipo de interés (40 %): el APY que un adolescente obtiene realmente, una vez aplicado cualquier límite de saldo.

el APY que un adolescente obtiene realmente, una vez aplicado cualquier límite de saldo. Comisiones y transparencia (25 %): comisiones mensuales y claridad en la divulgación de los términos y condiciones.

comisiones mensuales y claridad en la divulgación de los términos y condiciones. Requisitos de elegibilidad y tutela (20 %): la facilidad para abrir la cuenta y quién debe firmar como avalista o ser titular conjunto.

la facilidad para abrir la cuenta y quién debe firmar como avalista o ser titular conjunto. Asistencia y valoraciones (15 %): opciones de asistencia y valoraciones independientes, como las de Trustpilot.

Revisamos estas tasas trimestralmente, y de forma inmediata cuando no se puedan volver a confirmar las condiciones de una tasa de lanzamiento mejorada, como la suscripción al extracto electrónico o un límite de saldo.

Veredicto final sobre los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles

Para la mayoría de las familias, el paquete de cuentas corrientes para adolescentes de Alliant Credit Union destaca actualmente entre los mejores bancos para cuentas de ahorro juveniles. Su cuenta de ahorro de alto rendimiento ofrece un 3,01 % de rendimiento anual (APY) sobre cualquier saldo, por lo que sigue generando intereses a medida que crecen los ahorros del adolescente, a diferencia de las tasas iniciales con límite máximo de Spectrum y BECU. Estas dos opciones son excelentes para un primer saldo reducido, con un 7,00 % sobre los primeros 1 000 dólares y un 5,12 % sobre los primeros 500 dólares, mientras que Capital One es la más fácil de abrir, ya que no requiere afiliación ni tiene límite de edad.

El saldo, los requisitos de elegibilidad y las condiciones de la cuenta determinarán cuál es la opción más adecuada. Comprueba siempre la tasa de rendimiento anual (APY) vigente y las normas relativas a los extractos electrónicos antes de elegir entre los mejores bancos para cuentas de ahorro para jóvenes.

La mejor opción en general Alliant Credit Union Teen Checking 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Disfruta de la cuenta corriente para jóvenes y de una cuenta de ahorro con un alto tipo de interés que ofrece un 3,01 % TAE cuando el saldo medio diario de la cuenta de ahorro es de al menos 100 dólares. Solicitar ahora

Preguntas frecuentes