Las 10 mejores películas basadas en videojuegos en Netflix: clasificación y reseñas de 2026

He explorado el mundo de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos y he recopilado las mejores películas basadas en videojuegos en Netflix, tanto de acción real como de animación, para los fans ávidos de maratones y los jugadores obsesionados con el universo de la saga.

Estas selecciones ofrecen una narrativa pulida, fieles guiños a la mecánica del juego y un montón de momentos que harán las delicias de los auténticos fans.

Desde aventuras épicas hasta viajes conmovedores, estas adaptaciones capturan el espíritu de los videojuegos originales a la vez que ofrecen diversión cinematográfica. Vamos a sumergirnos en estas propuestas que no te puedes perder.

Nuestras mejores recomendaciones de películas de Netflix basadas en videojuegos

La verdad es que he visto casi todas las adaptaciones cinematográficas de videojuegos gracias a mi suscripción y tengo pensado ver muchas más. Estas tres destacan especialmente como películas que no te puedes perder:

La película de Super Mario Bros. (2023) – La aventura animada de Universal e Illumination lleva a Mario y Luigi al Reino Champiñón. Fiel a los videojuegos, ofrece mecánicas de plataformas, búsquedas de monedas ocultas y unos alegres efectos visuales perfectos tanto para los aficionados a los videojuegos como para las familias. Sin explorar (2022) – Tom Holland interpreta a Nathan Drake en esta aventura de acción real en busca de tesoros. Con escenas rodadas en todo el mundo, diálogos ingeniosos y guiños a la mecánica clásica del videojuego, la película captura el espíritu de la querida serie de Naughty Dog. Pokémon: La película: Los secretos de la selva (2020/Netflix 2021) – Ash y un niño salvaje llamado Koko unen fuerzas para salvar la selva, en una aventura que recuerda a la exploración de los videojuegos de rol y al vínculo entre los entrenadores y sus Pokémon. La película de animación combina una historia emotiva con personajes nostálgicos muy queridos por los fans.

Estas selecciones destacadas muestran lo mejor de lo que Netflix ofrece a los jugadores una mezcla de adaptaciones fieles, efectos visuales espectaculares y guiños a mecánicas de juego muy queridas. Tanto si revives aventuras clásicas como si descubres otras nuevas, estas películas demuestran que los mundos de los videojuegos pueden brillar en la gran pantalla.

Las 10 mejores películas sobre videojuegos de Netflix que no te puedes perder

Adéntrate en el mundo de las adaptaciones de videojuegos al cine en Netflix. Esta lista destaca las películas más atractivas que dan vida a videojuegos muy queridos gracias a una narración fiel, unos efectos visuales envolventes y guiños a las mecánicas de juego que tanto gustan a los aficionados. Cada selección ofrece una forma única de descubrir mundos conocidos desde una perspectiva nueva.

Tanto si eres un espectador ocasional como un jugador empedernido, estos títulos destacan por su creatividad y su atención al detalle. Desde aventuras repletas de acción hasta conmovedores viajes animados, estas películas son perfectas para cualquiera que quiera revivir sus juegos favoritos en la gran pantalla.

1. La película de Super Mario Bros. [La mejor aventura de plataformas para toda la familia]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Año de lanzamiento 2023 Género Comedia y aventura animada Director / Studio Aaron Horvath y Michael Jelenic; Illumination y Nintendo Perspectivas sobre la producción Presupuesto: unos 100 millones de dólares; recaudación mundial: 1.360 millones de dólares

Universal andIluminación’s La película de Super Mario Bros. La película comienza con Mario y Luigi, que se ven transportados desde Brooklyn al animado Reino Champiñón. Esta película, al estilo de una serie de animación, sirve como una historia de origen bastante libre, en la que Bowser lucha por hacerse con el control mientras Mario se apresura a salvar a la princesa Peach.

La adaptación se mantiene fiel al juego y ofrece mecánicas de plataformas como rebotar en bloques y la búsqueda de monedas ocultas. La película es una forma divertida y apta para toda la familia de ver el mundo por el que has saltado como jugador. Los críticos señalan que su trama no es nada revolucionaria, pero los fans alaban su energía alegre y sus guiños nostálgicos.

Así que, si te apetece sumergirte en los placeres de la nostalgia y quieres ver algo que pueda disfrutar toda la familia, esta es tu elección. Si esto te ha dado ganas de volver a jugar, hay montones de excelentes juegos de plataformaspara echar un vistazo.

Aspectos destacados:

Imágenes alegres y vibrantes que se adaptan al ambiente de los juegos

Un gran homenaje a la plataforma

La elección perfecta tanto para los aficionados a los videojuegos como para quienes no lo son

★ El mejor juego cooperativo para toda la familia Super Mario Bros. Wonder Compra en Eneba

2. Uncharted [Lo mejor para los amantes de la aventura]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Año de lanzamiento 2022 Género Acción y aventura con actores reales Director / Studio Ruben Fleischer; Columbia, PlayStation Productions Perspectivas sobre la producción Presupuesto: unos 120 millones de dólares; narra los orígenes de Drake en un universo independiente

Nathan Drake, el novato cazatesoros interpretado por Tom Holland, se une a Victor Sullivan para investigar una legendaria expedición en busca del oro de Magallanes. Es una una historia independiente sobre los orígenes que rinde homenaje a la serie de Naughty Dog, en la que los protagonistas recorren el mundo resolviendo acertijos, con diálogos ingeniosos, atracos de alto riesgo y reliquias antiguas.

Los cineastas se mantienen fieles a las escenas cinematográficas del juego: balanceándose desde acantilados, escalando ruinas y sobreviviendo por los pelos al derrumbe de templos. La película incluye guiños a la mecánica del juego, como mapas del tesoro y las clásicas secuencias de persecución.

Los críticos afirman que la película es «lo suficientemente ágil» como para no ofender a sus seguidores, a diferencia de lo que ocurre con muchas adaptaciones.

Tom Holland encarna la energía juvenil, aunque haya quien diga que le falta el aire hastiado de Drake. La química entre los héroes, junto con una escenografía llena de aventuras, capturan el espíritu del juego, aunque la profundidad de la trama quede en un segundo plano. Pero espera un momento. Hay mucho más Películas increíbles basadas en videojuegos para descubrir.

Aspectos destacados:

De ritmo trepidante búsquedas del tesoro firma de golpeo Sin explorartemas de la serie

firma de golpeo Sin explorartemas de la serie Imágenes impactantes pero criticada por su trama poco elaborada y el uso de efectos especiales generados por ordenador

pero criticada por su trama poco elaborada y el uso de efectos especiales generados por ordenador Un punto de partida ideal tanto para los aficionados como para los recién llegados

★ La mejor aventura cinematográfica Uncharted: El legado de los ladrones Compra en Eneba

3. Pokémon: La película: Los secretos de la selva [Ideal para una aventura en familia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Año de lanzamiento 2020 (Japón, 25 de diciembre); Netflix, octubre de 2021 Género Aventura y fantasía animadas Director / Studio Tetsuo Yajima; OLM, Inc. Perspectivas sobre la producción Recaudación en taquilla: unos 21 millones de dólares en todo el mundo; vuelve al estilo clásico de la animación; elogiada por su emotiva narración

EstoNetflix-soloPokémon La película narra la historia de un niño salvaje llamado Koko, criado por los Pokémon míticos Zarude. Cuando aparece Ash Ketchum, se alían para salvar el destino tanto de la selva como de la aldea, reflejando la exploración y los temas propios de los videojuegos.

Esuna historia independiente y coherente en la serie principal, sin estar vinculada a un título concreto. Aunque Pokémon Aunque los juegos son RPG, la película toma prestadas mecánicas como el sistema de entrenador y…Pokémon actividades de team building, encuentros con la naturaleza y una aventura en la selva.

La exuberante animación y el contundente mensaje medioambiental se hacen eco de la incomparable construcción del mundo de Los mejores juegos de Pokémon. Como era de esperar, aparecen personajes emblemáticos como Ash, Pikachu y el Equipo Rocket, lo que ofrece a los fans una experiencia nostálgica. Los críticos elogiaron su mensaje familiar. La película capta el encanto de la cultura pop de la franquicia y hace honor a la visión del creador original, Satoshi Tajiri.

Aspectos destacados:

Nuevos Pokémon míticos Zarude aporta un nuevo giro a la trama

Zarude aporta un nuevo giro a la trama Parece que… aventura de mini-RPG a través de selvas

a través de selvas Ideal para padres volver a ver con los niños

★ El mejor juego de rol de domesticación de monstruos Pokémon Violeta Compra en Eneba

4. Resident Evil: La isla de la muerte [La mejor aventura de acción con zombis]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Año de lanzamiento 2023 Género Película de animación de acción y terror Director / Studio Eiichiro Hasumi; Netflix Animation Perspectivas sobre la producción Creada como una película exclusiva de Netflix, cuenta con la fiel mitología de Resident Evil, sus enemigos característicos y secuencias de terror y supervivencia de alto riesgo. La animación por ordenador realza eficazmente la tensión y el diseño de los monstruos, fiel a los videojuegos.

In Resident Evil: La isla de la muerte, Claire Redfield y Leon Kennedy investigan un misterioso brote en una isla aislada, descubriendo los siniestros secretos que se esconden tras la plaga zombi. El La historia combina acción, terror y suspense, manteniéndose fiel al ambiente de los juegos originales.

El CGI da vida a personajes emblemáticos Resident Evil dan vida a las criaturas con un nivel de detalle extraordinario. Las tensas secuencias de persecución, los entornos claustrofóbicos y el combate estratégico recrean la experiencia del survival horror, haciendo que los aficionados se sientan parte del juego.

Tanto la crítica como los aficionados han elogiado su fiel representación del universo del juego, que hace referencia a monstruos clásicos y lugares emblemáticos sin dejar de mantener una narrativa autónoma. Es una obra imprescindible para los jugadores que buscan una aventura cinematográfica de terror y supervivencia.

Aspectos destacados:

Auténtico Resident Evil tradición y criaturas

y criaturas Secuencias de acción trepidantes que capturan el género de terror y supervivencia

que capturan el género de terror y supervivencia Ideal para los aficionados que están deseando adaptación fiel

★ La mejor experiencia de terror y acción Resident Evil 6 Compra en Eneba

5. Dragon Quest: Tu historia [La mejor aventura de rol]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Año de lanzamiento 2019 Género Aventura fantástica animada Director / Studio Takashi Yamazaki; Toho y Square Enix Perspectivas sobre la producción Adaptación en imágenes generadas por ordenador de Dragon Quest V, que combina elementos clásicos de los juegos de rol —como la subida de nivel, las batallas contra monstruos y las misiones— con una narrativa cinematográfica y arcos argumentales centrados en los personajes.

In Dragon Quest: Tu historia, un joven héroe se embarca en una misión que durará toda su vida para salvar al mundo de un mal que se extiende sin cesar. La historia se centra en la aventura, la familia y los lazos que se forjan a lo largo del viaje, haciendo eco de los temas de la obra original Dragon Questjuego

La película recrea mecánicas de los juegos de rol como subir de nivel, reclutar aliados y luchar contra monstruos emblemáticos, transformando los ciclos de juego en secuencias cinematográficas. Los seguidores de la serie encontrarán numerosas referencias a misiones, hechizos y pueblos que reflejan fielmente el mundo del juego.

Visualmente,Dragon Quest: Tu historia combina la animación generada por ordenador con la estética fantástica tradicional. La narración emotiva, especialmente en lo que se refiere a la familia y la amistad, hace que la aventura llegue al corazón y la hace accesible tanto para los jugadores veteranos como para los recién llegados.

Aspectos destacados:

Fiel Mecánicas de los juegos de rol y la estructura de las misiones

y la estructura de las misiones Un núcleo emocional sólido con temas relacionados con la familia y la amistad

con temas relacionados con la familia y la amistad Una excelente introducción a Dragon Quest tradición para nuevos públicos

★ El mejor remake de un JRPG clásico Dragon Quest III: Remake HD-2D Compra en Eneba

6. Monster Hunter: Leyendas del Gremio [Ideal para aventuras breves]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Año de lanzamiento 2021 (Estreno en Netflix el 12 de agosto) Género Acción y aventura, fantasía Director / Studio Steve Yamamoto; Pure Imagination Studios y Netflix Animation Perspectivas sobre la producción Desarrollada como una fiel historia de los orígenes con diseños concisos de los monstruos

De NetflixMonster Hunter: Leyendas del Gremio ofrece una fiel adaptación generada por ordenador de Capcomel universo de solo 58 minutos. Acompañas a Aiden, un cazador novato, en una misión para salvar su pueblo de montaña de un dragón anciano.

El vídeo muestra la mecánica principal del juego:viajes, destruir,construir, y afectan al medio ambiente a través de cacerías estratégicas.

Da vida al emblemático diseño de las criaturas y a las secuencias de caza, aunque el ritmo trepidante y la simplificación de las tramas de los personajes a veces dan la sensación de estar apresurados. Aun así, los fans elogian el homenaje a la variedad de monstruos y la intensidad de las misiones de las primeras fases del juego.

He dedicado unas cuantas horas a volver a ver las cacerías, comparando la historia con Capcomlas guías oficiales de, recordando mis partidas de Monster Hunter Rise, y el seguimientoReddit Comentarios. Este proyecto tiene claramente algo que ofrecer tanto a los fans incondicionales como a los recién llegados curiosos. ¿Quieres verlo ya en Netflix? Aprovecha las fantásticas ofertas en Tarjetas regalo de Netflixy serás100%listo.

Aspectos destacados:

Los monstruos emblemáticos y las mecánicas de juego son fiel al juego la sensación de

la sensación de Acción trepidante mantiene a los espectadores en vilo

mantiene a los espectadores en vilo La historia del juego las referencias resultan naturales y satisfactorias

★ El mejor juego de caza de monstruos Monster Hunter World Compra en Eneba

7. Tekken: Venganza sangrienta [Mejor película de videojuegos de lucha]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Año de lanzamiento 2011 Género Acción de artes marciales animada Director / Studio Yoshikazu Miyao; Digital Frontier y Namco Bandai Perspectivas sobre la producción Producción de anime generada por ordenador de alta calidad con coreografías de artes marciales inspiradas en los videojuegos de Tekken. Diseñada para plasmar la energía de los torneos, las habilidades de los personajes y sus característicos movimientos finales.

In Tekken: Venganza sangrienta, Ling Xiaoyu y Jin Kazama investigan una oscura conspiración relacionada con el Mishima Zaibatsu. La trama combina misterio con intensas escenas de artes marciales la acción que esperan los aficionados, al tiempo que se ponen de manifiesto las habilidades características de cada luchador.

Las secuencias de combate son fieles a los videojuegos y cuentan con movimientos dinámicos, combos espectaculares y técnicas de remate recreadas mediante animación por ordenador. El ritmo imita el de un torneo de alto nivel, lo que proporciona a los espectadores la adrenalina de los clásicos Tekken coincidencias.

Los aficionados elogian el diseño de los personajes y la atención prestada a la historia del juego. Aunque los críticos señalan que la trama puede parecer secundaria frente a las secuencias de lucha, la autenticidad de la película y la coreografía de las escenas de acción la convierten en una cita ineludible para los amantes de los videojuegos de lucha.

Aspectos destacados:

Representaciones fieles de los personajes delTekkenserie

delTekkenserie Dinámico, combate fiel al juego secuencias

secuencias Ideal para los aficionados a las artes marciales y a los videojuegos de lucha

★ El mejor juego de lucha TEKKEN 8 Compra en Eneba

8. NiNoKuni (2019) [Mejor adaptación de un juego de rol mágico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Año de lanzamiento 2019 (en cines); Netflix, enero de 2020 Género Aventura fantástica animada Director / Studio Yoshiyuki Momose; Level-5, OLM Perspectivas sobre la producción Elogiada por los exuberantes gráficos de Studio OLM; tiene un ritmo más pausado que el del juego, pero capta su esencia emocional

Otro programa que podrías estar viendo ahora mismo en tu pantalla o en tu dispositivo móvil es Eres de madera. Según elun juego de rol destacado, Estudio Ghibli-influenciadoNi No Kuni tiene como protagonistas al estudiante de secundaria Yū y a su amigo Haru. Ambos viajan entre la ciudad de Tokio y un mundo fantástico paralelo para rescatar a alguien.

Esuna historia independiente que refleja los temas morales del juego: magia, amistad, ysacrificio. Adaptado deNi no Kuni: La ira de la Bruja Blanca, la película es una serie de animación basada en el videojuego, dirigida por Yoshiyuki Momose, de Level-5, con un guion original del creador Akihiro Hino.

Captura la fantasía artística del juego, incluye mascotas mágicas, mecánicas basadas en los corazones y un tono agridulce. Aunque los críticos opinan que no alcanza del todo las cotas imaginativas de Ghibli, los personajes y el recorrido emocional reflejan los puntos fuertes del juego de rol. Si te gustan los viajes poéticos y conmovedores por reinos mágicos, esta adaptación lleva el alma del juego a la pantalla.

Aspectos destacados:

Estudio Ghibli -estilo imágenes y narración emotiva

imágenes y narración emotiva Mecánicas de juego de Parallels: familiares , el mundo del corazón vinculación

, vinculación Tiene un gran aire a los juegos de rol para los jugadores que buscan animación

★ El mejor JRPG de fantasía Ni no Kuni: La ira de la Bruja Blanca Compra en Eneba

9. Dynasty Warriors [Lo mejor para épicas de acción trepidante]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Año de lanzamiento 2021 Género Fantasía de acción con actores reales Director / Studio Roy Hin-Yeung Chow; HMV, Tecmo Koei Perspectivas sobre la producción Rodaje en exteriores por toda China; recaudación en taquilla: unos 3,3 millones de dólares en Asia

Ambientada en la turbulenta época de los Tres Reinos de China, Dynasty Warriors narra las aventuras de un grupo de héroes legendarios. Estos forjan alianzas para rebelarse contra la tiranía y luchar.

Esto adaptación independiente se inspira en gran medida en las emocionantes batallas épicas y las caóticas escaramuzas del juego. NetflixLa versión de […] se mantiene sorprendentemente fiel a la tradición original, Reddit Los usuarios señalaron que «seguía la novela al pie de la letra… en cada escena».

Al igual que algunos de los los mejores juegos de lucha, la película combina (con éxito) la acción bélica al estilo multijugador con docenas de figurantes y los característicos ataques devastadores de Musou. Amigos convertidos en enemigos, heroicas resistencias finales, vastos campos de batalla y elementos mágicos dan vida a la historia.

Opiniones sobreRotten Tomatoes Le dieron una puntuación baja y la calificaron de elegante pero superficial. Aun así, los fans elogian el ritmo de los combates y la autenticidad del vestuario.

Aspectos destacados:

Escenas de batalla a gran escala juego de acción y espadas

juego de acción y espadas Tradición fiel adaptación

adaptación Ideal para los aficionados que me apetece un juego de acción y espadas espectáculo ena gran escala

★ El mejor juego de acción «hack-and-slash» Dynasty Warriors Origins Compra en Eneba

10. Until Dawn [Ideal para los aficionados al terror y a los bucles temporales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Año de lanzamiento 2025 (estreno en cines el 25 de abril) Género Película de terror/suspense con actores reales Director / Studio David F. Sandberg; Screen Gems, PlayStation Productions Perspectivas sobre la producción Película de terror para adolescentes, clasificada para mayores de 18 años, con un bucle temporal; recaudó unos 52 millones de dólares en todo el mundo

Sony’s Hasta el amanecerreinterpreta esto2015 juego de terror interactivo, en la que unos adolescentes se ven transportados a una cabaña atrapados en un bucle temporal mortal y se ven obligados a luchar por sobrevivir. La película es una historia independiente en el mismo universo que el juego, con un nuevo reparto y nuevos personajes ligados por el destino, aunque Peter Stormare vuelve a interpretar al Dr. Hill.

El juego original es un drama interactivo, pero la película plasma la tensión y los secretos de las ramificaciones en una narrativa compacta en la que cada muerte reinicia la noche. Refleja los instintos de supervivencia: los adolescentes debenlucha, ocultar, esquema, ysobrevivirhasta el amanecer en la pantalla.

La mecánica del bucle temporal refleja las decisiones del jugador, lo que le da a la película un aire de metajuego. Las críticas son dispares, pero a los críticos les intriga su atrevido giro cinematográfico en el género del terror basado en la trama. Como ya he escrito, se trata de una obra independiente del juego. Muchos fans se sintieron decepcionados porque no vieron similitudes entre el juego y la película, pero no les culpo, simplemente se les pasó por alto ese detalle.

Aspectos destacados:

Un gran homenaje a la mecánica del bucle temporal del juego

a la mecánica del bucle temporal del juego Peter Stormare une a las generaciones de los videojuegos y el cine

une a las generaciones de los videojuegos y el cine Alta calidad de producción a pesar de su intensidad propia de una película para adultos

★ La mejor historia de terror interactiva Hasta el amanecer Compra en Eneba

Próximas películas basadas en videojuegos que podrás ver en Netflix

Adéntrate en un mundo en el que tus videojuegos favoritos pasan de la consola a la pantalla. Netflix ofrece una mezcla de adaptaciones cinematográficas de videojuegos, tanto de animación como de acción real, que dan vida a personajes emblemáticos, misiones épicas y emocionantes batallas. Tanto si eres un jugador empedernido como si solo buscas una aventura divertida, estas películas capturan el espíritu de los videojuegos que te encantan.

Street Fighter – Los fans de Ryu, Chun-Li y el torneo mundial de lucha podrán disfrutar de combates llenos de acción y de fieles guiños a la clásica serie de arcade. Una elección perfecta para los amantes de las artes marciales y los videojuegos retro.

– Los fans de Ryu, Chun-Li y el torneo mundial de lucha podrán disfrutar de combates llenos de acción y de fieles guiños a la clásica serie de arcade. Una elección perfecta para los amantes de las artes marciales y los videojuegos retro. Resident Evil (Nueva versión de 2026) – De vuelta al mundo de los riesgos biológicos y las emociones fuertes plagadas de zombis, este reboot promete tramas novedosas sin dejar de ser fiel a la emblemática tradición del survival horror.

– De vuelta al mundo de los riesgos biológicos y las emociones fuertes plagadas de zombis, este reboot promete tramas novedosas sin dejar de ser fiel a la emblemática tradición del survival horror. Gears of War – El Escuadrón Delta se prepara para librar batallas decisivas contra la Horda Locust en una versión cinematográfica de la popular serie de videojuegos de disparos en tercera persona.

– El Escuadrón Delta se prepara para librar batallas decisivas contra la Horda Locust en una versión cinematográfica de la popular serie de videojuegos de disparos en tercera persona. BioShock – Vuelve a adentrarte en Rapture y explora esta inquietante ciudad submarina de estilo art déco, con sus dilemas morales y su mundo envolvente.

– Vuelve a adentrarte en Rapture y explora esta inquietante ciudad submarina de estilo art déco, con sus dilemas morales y su mundo envolvente. Elden Ring – FromSoftwareEl épico mundo de fantasía oscura cobra vida en la gran pantalla, acercando «Las Tierras Intermedias» y su extensa mitología al público cinematográfico.

Tanto si vuelves a disfrutar de sagas clásicas como si descubres nuevas adaptaciones, NetflixLa selección de películas basadas en videojuegos tiene algo que ofrecer a todo tipo de jugadores. Coge unas palomitas, enciende la consola para disfrutar de un poco de nostalgia y sumérgete en estas aventuras cinematográficas: no querrás perderte ni una sola misión ni una sola batalla.

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