Reseña de «The Last of Us» (temporada 1): una adaptación excepcional que ha salido a la perfección

Aviso legal: La siguiente reseña puede contener spoilers de la primera temporada de «The Last of Us».

No quiero estropear mi The Last of Us Reseña de la temporada 1, pero es la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho jamás, y punto.

En esteThe Last of Us En esta reseña, analizaré más a fondo cómo la serie de nueve episodios HBO La serie demuestra que una historia que surge de los videojuegos puede trasladarse a la televisión sin perder la carga emocional que la convirtió en un clásico.

Lo que hace que la serie funcione es su equilibrio. Recrea fielmente varios momentos emblemáticos del videojuego, al tiempo que amplía historias que antes solo se insinuaban brevemente. Los personajes secundarios tienen la oportunidad de pasar a primer plano, el mundo parece más crudo y real, y las emociones impactan con más fuerza.

El resultado es una apasionante serie dramática de HBO que gusta tanto a los seguidores de toda la vida como a los nuevos espectadores.

En resumen: reseña general de la temporada 1 de «The Last of Us»

Identidad de la historia principal Un viaje postapocalíptico profundamente humano centrado en el emotivo recorrido por carretera de Joel y Ellie a través de unos Estados Unidos devastados, que combina el drama de supervivencia con una narrativa centrada en los personajes. Principales puntos fuertes Las excepcionales interpretaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, una narración realista que amplía la historia del juego con momentos emotivos y sutiles, y un mundo ricamente detallado que transmite una gran sensación de vida. Puntos destacados Episodio 3 (Hace mucho, mucho tiempo) destaca como uno de los mejores momentos de la televisión, ya que lleva la profundidad de los personajes secundarios y su carga emocional mucho más allá de lo que suele ofrecerse en las adaptaciones habituales. Principales críticas Es posible que a algunos espectadores les resulte lento el ritmo o que echen en falta más secuencias de acción centradas en los infectados, pero se trata más de un estudio de los personajes que de un espectáculo trepidante. Veredicto claro Una adaptación de videojuego poco común que no solo respeta el material original, sino que lo profundiza, ofreciendo uno de los dramas más potentes de la televisión y estableciendo un nuevo referente en la adaptación de videojuegos a la pantalla.

The Last of Us: la serie que revolucionó Internet

EstoThe Last of Us La reseña de la temporada 1 se reduce básicamente a una cosa: HBO ha convertido un juego muy querido en una historia de carretera brutal y emotiva que, de alguna manera, resulta aún más impactante en la televisión.

Desarrollado porThe Last of Us el creador Neil Druckmann junto a Chernóbil el showrunner Craig Mazin, La serie es una adaptación de la película de 2013 PlayStation un clásico con una seguridad sorprendente. La trama principal sigue siendo la misma: Joel, un contrabandista curtido, acompaña a una adolescente llamada Ellie a través de unos Estados Unidos devastados tras el colapso de la civilización a raíz de un brote fúngico.

La mezcla de géneros incluye el terror de supervivencia, el drama de prestigio y un estudio de personajes de desarrollo pausado sobre el duelo, la lealtad y las extrañas formas en que la gente sigue adelante tras el fin del mundo.

Lo que más me sorprendió no fueron los infectados, sino lo mucho que la serie te deja hecho polvo emocionalmente. Episodio 3 solo eso hizo que la mitad de los internautas admitieran que estaban llorando tras lo que muchos llamaron una historia que redefinió de inmediato lo que podía ser una «serie de zombis».

Los aficionados a los videojuegos se fijarán en cada detalle. Los novatos podrán empezar a jugar sin necesidad de prepararse antes.

En definitiva, esto The Last of Us (HBO) es que se trata de una de esas raras adaptaciones que realmente aprofondiza en la historia en lugar de limitarme a contarla.

Un viaje por carretera entre ruinas

La historiacomienza en 2003, cuando un hongo Cordyceps mutado se propaga a través de la cadena alimentaria mundial y provoca el colapso de la civilización casi de la noche a la mañana. Veinte años después, el mundo de The Last of Us tiene un aspecto muy diferente.

By 2023, los supervivientes viven en zonas de cuarentena estrictamente controladas dirigida por los militares, donde los toques de queda, las colas para recibir raciones y las patrullas armadas marcan el día a día. Puede que estés a salvo de los infectados tras esos muros, pero la libertad es otra historia.

A partir de ahí,la serie se convierte en un brutal viaje a través del país. Joel, un contrabandista curtido que lleva décadas cargando con un gran dolor, tiene la misión de escoltar a Ellie, una adolescente que podría tener la clave para encontrar una cura, a través de unos Estados Unidos devastados. Su camino los lleva por ciudades en ruinas, autopistas abandonadas y comunidades que apenas logran mantenerse a flote.

La verdadera tensión rara vez proviene únicamente de los infectados. Algunos de los mayores peligros son los demás supervivientes – saqueadores, facciones desesperadas y líderes que creen que la crueldad es la única forma de sobrevivir, un tema que los aficionados a juegos de supervivencia trepidantes reconocerán al instante.

Lo que más me impactó durante esta The Last of Us Lo que más destaca de la reseña de la temporada 1 es lo realista que resulta todo. Los edificios en ruinas, las calles cubiertas de maleza y los entornos marcados por los hongos tienen un aspecto inquietantemente realista, como si el mundo simplemente se hubiera deteriorado durante veinte años sin que nadie volviera para arreglarlo.

Más allá del survival horror se esconde una historia más tranquila sobre el duelo, la frágil esperanza y la delgada línea que separa la protección de la humanidad de su pérdida total.

Joel y Ellie: el corazón de todo

El éxito deThe Last of Us depende de Joel y Ellie, es decir La química entre Pedro Pascal y Bella Ramsey es lo que sostiene toda la temporada. Su dinámica resulta caótica, incómoda, divertida y, al final, desgarradora, pero sin que parezca en ningún momento algo artificial.

El Joel de Pascal es un superviviente maltrecho que parece llevar veinte años cargando con el peso del apocalipsis. Lo que más me ha impresionado es lo poco que necesita decir en realidad. Al igual que enEl Mandaloriano, Pascal apuesta decididamente por una interpretación sobria. Todo son pequeñas miradas, largas pausas y sutiles cambios de postura.

Joel casi nunca explica lo que siente, pero se le nota de todas formas. En Internet se bromea sobre su aire de «papá de Internet», pero la serie nunca lo presenta así. Este es un hombre destrozado que intenta sobrevivir un día más.

Bella Ramsey, por su parte, se lleva todo el protagonismo en casi todas las escenas en las que aparece. Su personaje, Ellie, es divertida, malhablada, testaruda y terriblemente torpe, con ese aire tan característico de los adolescentes que resulta totalmente natural. Nunca da la sensación de que esté «interpretando» a un personaje. Se mete de lleno en el papel, igualando la intensidad de Pascal y aportando al mismo tiempo destellos de humor y esperanza.

Ya he hecho alusión a esto en mi The Last of Us Reseña de la temporada 1, pero, en conjunto, constituyen la columna vertebral emocional de la serie.

El reparto secundario también deja una huella profunda. Nick Offerman y Murray Bartlett interpretan una historia silenciosamente desgarradora en sus papeles de Bill y Frank; Anna Torv aporta calidez y determinación al personaje de Tess; y Melanie Lynskey convierte a la líder rebelde de Kansas City en algo mucho más inquietante que la típica villana.

Los capítulos más destacados: cuando la serie da un giro inesperado

Una de las decisiones más acertadas de la serie es alejarse de vez en cuando de Joel y Ellie para explorar las vidas que gravitan en torno a ellos. Y el mencionado episodio 3 es la joya de la corona de este enfoque: una epopeya grandiosa y autónoma que se erige como uno de los mejores momentos de la televisión de los últimos años.

En lugar de un desarrollo argumental convencional, El episodio se desarrolla como un estudio íntimo de los personajes de Bill y Frank. Lo que comienza con un superviviente receloso, una trampa oculta y un plato de conejo se va convirtiendo poco a poco en una relación de décadas forjada en las grietas de un mundo destrozado.

Es un desvío magnífico que amplía el alcance emocional de la serie de una forma que su juego de terror visceral antecesor del que solo se adivina su existencia a través de indicios del entorno. Resultó que una «historia secundaria» podía tener más impacto que temporadas enteras de la mayoría de las series; en definitiva, nadie se había apuntado para acabar tan hecho polvo.

La temporada vuelve a crear esta alquimia en otros lugares. La breve trama de Tess ofrece una visión inquietante del precio que hay que pagar por sobrevivir. Henry y Sam aportan un frágil latido que el mundo acaba silenciando. Y luego está la inquietante comunidad de David, un espejo oscuro que lleva la serie al terreno del puro terror psicológico.

Al darles a estos personajes espacio para desarrollarse, la serie va construyendo una historia viva. Una en la que cada superviviente es el protagonista de su propia tragedia, marcada por el amor, la pérdida y las concesiones hechas en la oscuridad.

Momentos de tranquilidad, gran impacto

Lo que más me sorprendió durante mi The Last of Us Lo que destaca de la reseña de la temporada 1 es lo pausada que resulta la narración. En lugar de buscar la acción constante, The Last of Us se desarrolla más bien como un western de ritmo pausado. Hay largos tramos en los que apenas hay diálogo, y sin embargo, La tensión va en aumento a través de momentos de calma, silencios incómodos y la sensación de que el peligro puede aparecer en cualquier momento.

La serie casi nunca desperdicia ningún movimiento. Las escenas se alargan lo justo para dejar que los personajes respiren, en lugar de soltar una avalancha de información. Recuerdo haberme fijado en esto en los pequeños detalles: Joel echando un vistazo a la habitación antes de hablar, Ellie curioseando en tiendas abandonadas, los dos aprendiendo poco a poco a convivir en el mismo espacio.

Para los aficionados al juego, la serie también recrea varios momentos emblemáticos casi plano a plano. Pasear por ciudades abandonadas, colarse en museos o ver lugares conocidos encuadrados exactamente igual que en el original me provocó al instante esa sensación de reconocimiento.

Al mismo tiempo, La serie mejora el material original al ampliar las historias que en su día vivían al margen. La vida de Bill antes de la llegada de Joel o la historia que hay detrás de los rebeldes de Kansas City.

La sobria interpretación de Pedro Pascal es la que soporta gran parte de ese peso. A menudo dice muy poco, pero se puede leer todo en su postura o en la forma en que se le tensa la voz. Con la inquietante banda sonora de Gustavo Santaolalla uniendo todo el conjunto, el resultado se aleja mucho del caos grandilocuente típico de muchas juegos de zombis llenos de acción. Lo primero es la historia de los personajes; lo segundo, el apocalipsis.

¿Primero el partido o primero el programa?

No hace falta tener conocimientos previos para disfrutar de la serie. The Last of Us funciona perfectamente como historia independiente, y muchos espectadores descubrieron el mundo a través de la HBO demostrarlo sin siquiera tocar el juego.

Desde mi punto de vista, El orden modifica en gran medida la experiencia. Jugar al juego por primera vez te hace sentir una gran nostalgia: reconocerás los escenarios, las frases de diálogo y ciertos momentos emotivos incluso antes de que sucedan.

Si has jugado The Last of Us o pasó años en juegos inmersivos como The Walking Dead, Ver la serie primero permite que la historia se desarrolle con menos expectativas y más margen para que la historia te sorprenda.

Después de ver los debates en línea y de revisar yo mismo ambas versiones para esto y The Last of Us: Parte 1 reseña, mi opinión es sencilla: No hay un punto de partida incorrecto. Empieza por donde quieras, el viaje te impactará de todas formas..

★ DISFRUTA DE ESTA OBRA MAESTRA DE PS3 EN PC The Last of Us: Parte I Compra en Eneba

Mi valoración general de la primera temporada de «The Last of Us»: la serie supera al videojuego

Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Veo este programa para mi The Last of Us La reseña de la temporada 1 me dio la sensación de que una historia que ya admiraba había cobrado aún más importancia. La serie no se limita a recrear el juego de 2013, entiende por qué la historia funcionó en un primer momento y la desarrolla con personajes secundarios más complejos, momentos emotivos más sutiles y unas interpretaciones que hacen que el recorrido resulte aún más impactante.

Pedro Pascal y Bella Ramsey son los pilares de toda la experiencia con una relación que evoluciona de forma natural, pasando de la desconfianza a algo mucho más profundo. En los últimos episodios, la tensión emocional entre Joel y Ellie es mayor que la que se genera ante cualquier encuentro con un infectado. Esa es una de las principales razones por las que la serie se distingue de las típicas series de zombis.

Disponible enHBO (HBO Max), la presentación también ayuda. La serie Se ve fantástico en 4K, con entornos y una iluminación tan detallados que hacen que las ciudades en ruinas y los paisajes cubiertos de maleza resulten inquietantemente realistas.

Pocas adaptaciones logran respetar la obra original y, al mismo tiempo, profundizar en ella. The Last of Us lo consigue y establece un nuevo listón en cuanto a lo que las historias de los videojuegos pueden llegar a ser en la pantalla.

Ventajas Contras ✅Actuaciones excepcionales de Pascal y Ramsey ✅Amplía la historia del juego sin perder su esencia ✅Una narración emotiva con una sólida construcción del mundo ❌Es posible que algunos espectadores prefieran más acción con los infectados

Ideal para: Los aficionados a los videojuegos con una trama bien desarrollada, a las series de televisión de prestigio y a los dramas postapocalípticos centrados en los personajes.

Menos adecuado para: Espectadores que esperan acción sin descanso o el típico espectáculo de zombis.