Reseña de la serie de Netflix «Resident Evil»: ¿merece la pena verla?

Aviso legal:Este artículo forma parte de la serie de Eneba Semana de Resident Evil. La novena entrega de la saga principal, Resident Evil Requiem, sale a la venta el 27 de febrero, y dado que esto también se enmarca en el 30.º aniversario de la serie, nosotros haremos lo mismo. Os esperan más reseñas, análisis en profundidad y artículos complementarios sobre diversos juegos de Resident Evil, tanto populares como olvidados.

EstoResident Evil Netflix La reseña de la serie parte de una simple verdad: esta serie tenía una misión difícil desde el principio. Treinta años de videojuegos. Varias líneas temporales. Un montón de adaptaciones cinematográficas cuestionables. Y una comunidad de fans capaz de detectar las incongruencias del universo de la historia a kilómetros de distancia.

Entonces, cuandoNetflix ha cancelado una serie de acción real dividida entre 2022la reluciente Nueva Raccoon City y un 2036 ante el apocalipsis zombi, las expectativas de los fans eran… cautelosas.

Después de verlo de principio a fin, esta es mi opinión sincera: Es mejor de lo que dice su reputación, gracias al fenomenal Wesker y a una trama de 2022 sorprendentemente sólida. Pero el2036 La línea temporal se alarga demasiado, las conexiones con la saga se vuelven confusas y nunca se adentra del todo en el terror auténtico.

¿Tiene defectos? Sin duda. ¿Merece la pena hablar de ello? También sí.

Dos líneas temporales, una gran apuesta

Para empezar, mi… Resident Evil en Netflix En esta reseña de la serie, debo aclarar que se trata prácticamente de una Resident Evil Reseña de la temporada 1. La serie es una historia de acción real de ocho episodios que alterna entre 2022la pulida Nueva Raccoon City, donde el drama familiar de los Wesker se va desvelando poco a poco, y un 2036 un páramo en el que Jade se enfrenta a zombis, a Umbrella y a sus propias malas decisiones.

La serie afirma estar vinculada al canon del juego, lo que llama inmediatamente la atención si conoces la historia. Se estrenó el Netflix in 2022 y fue cancelada tras una sola temporada, así que no esperes un final claro y satisfactorio.

En lugar de adaptar un juego concreto, mi Resident Evil La reseña de la temporada 1 es que la serie se enmarca dentro del contexto más amplio Resident Evil el universo, haciendo referencia al legado de Umbrella y a la historia de Wesker. Ese enfoque audaz y a medio camino es precisamente la razón por la que se encuentra entre los el mejorNetflix series basadas en videojuegos – y por qué algunos aficionados sintieron esa desconexión.

Y comola serie de películas de Paul W. S. Anderson A diferencia de lo que ocurría antes, esta serie se toma algunas libertades con el canon, a veces de forma atrevida y otras de forma frustrante.

My Resident Evil Resumen de la reseña de la serie de televisión: Este está dirigido a los curiosos Resident Evil los fans, los adictos a las series de zombis y cualquiera que se pregunte si esta adaptación olvidada merece una oportunidad.

Cuando el 2022 se hace duro

La decisión más atrevida de la adaptación de acción real es la línea temporal dividida. Alternamos entre 2022la Nueva Raccoon City anterior al brote y una 2036 apocalipsis. La cuestión es que, sobre el papel, parece genial, pero en la práctica, una línea temporal sale claramente ganando.

La trama de 2022 es donde la serie realmente cobra vida. Tenemos a Umbrella moviendo sus fichas corporativas, a Albert Wesker comportándose de la forma más sospechosa posible, y a las adolescentes Jade y Billie cargando con un verdadero peso emocional. La tensión familiar funciona. El misterio va en aumento. Hay intriga, en lugar de solo caos. Da la sensación de que se ha añadido algo nuevo a familiar Resident Evil DNA.

A continuación, pasamos a 2036… y la trama se vuelve más inestable. Una Jade postapocalíptica luchando contra zombis y esquivando a Umbrella suena genial, pero a menudo se presenta como un drama de supervivencia que ya hemos visto mejor tratado en otras obras. Su marido, su hija y sus aliados de la resistencia aparecen con una historia de fondo mínima, por lo que, cuando las cosas se tuercen, cuesta sentir mucho por ellos.

Los episodios del uno al seis se hacen un poco pesados. El ritmo se estanca, la tensión se diluye y se pierde el impulso. Los dos últimos episodios por fin le dan un giro a la trama y aportan verdadera energía, pero para entonces el desequilibrio entre las líneas temporales es imposible de ignorar, así que quizá sea mejor que dediques tu tiempo a jugar a todos Resident Eviljuegos por orden.

Wesker se lleva todo el protagonismo

Si hay una razón para ver esta serie que quiero destacar en mi Resident Evil: La serie Reseña de la serie: el Albert Wesker de Lance Reddick. En cuanto Wesker entra en escena, esta pasa a ser suya. Tranquilo, preciso, ligeramente desquiciado y siempre tres pasos por delante. Incluso cuando el guion flaquea, Reddick nunca lo hace. Es el tipo de interpretación que te hace desear que toda la serie girara en torno a él.

Sí, el reparto suscitó polémica entre los puristas, que esperaban un Wesker fiel al personaje del videojuego. Pero la interpretación dice más que las discusiones superficiales sobre la historia, y Reddick acalla rápidamente la mayor parte de esas críticas.

Evelyn Marcus tiende a caer a menudo en un registro exagerado, casi propio de un villano de dibujos animados; algo que, aunque a veces resulta entretenido, no encaja con el tono realista de la obra. 2022drama

El reparto infantil también aporta mucho al filme. Tamara Smart (la joven Jade) y Siena Agudong (la joven Billie) transmiten la dinámica entre hermanas con una tensión y una química muy creíbles. Sus discusiones resultan crudas, en lugar de melodramáticas, y esa base emocional es lo que hace que la 2022trabajo con la línea de tiempo.

La Jade adulta interpretada por Ella Balinska es más controvertida, pero su interpretación tiene muchas matices. Es decidida, testaruda y, a veces, temeraria; no siempre cae bien, pero nunca resulta plana.

Y hay que reconocer lo que hay que reconocer: los monstruos tienen un aspecto genial. Los Lickers son realmente inquietantes, las arañas gigantes son de pesadilla y los perros mutantes parecen sacados directamente de Resident Eviljuegos. Cuando llega la sangre, lo hace a lo grande. Vuelan los miembros. Salpica la sangre. No está edulcorada.

En cuanto a la producción, se evita esa sensación de cutrez y vacuidad que muchos temían. Al menos a nivel visual, este mundo está a la altura.

Donde el guion se traba

A pesar de toda su ambición, el Netflix la adaptación no logra mantener su propia estructura. La división entre 2022 and 2036 Suena ingenioso, pero el hilo conductor es débil. Los grandes momentos emotivos del pasado no siempre tienen el mismo impacto en el futuro, y para cuando el final de la primera temporada te lanza sus cliffhangers, da la sensación de que todo se ha hecho con prisas. Es como si se estuviera corriendo a toda velocidad para preparar una segunda temporada que nunca llegó.

Algunas de las decisiones de guion no ayudan. Hay momentos en los que la música dramática va in crescendo como si se supusiera que el espectador debe sentir algo grandioso… pero la escena no se lo ha ganado. El equilibrio entre la angustia adolescente y el caos zombi también oscila de forma descontrolada. En un momento es un drama conmovedor entre hermanas y al siguiente es un horror apocalíptico, y las transiciones no siempre son fluidas.

Luego está la confusión con el canon. La trama de la clonación de Wesker es atrevida, pero complica una línea temporal que ya ha sido moldeada por décadas de esto juego de terror legendario. A esto hay que añadir el ritmo lento de los primeros compases de la 2036 arco, y el resultado es una serie que a veces da la sensación de estar en conflicto consigo misma.

Mi veredicto general sobre la serie de Netflix «Resident Evil»: tiene sus defectos, pero, curiosamente, se deja ver

Puntuación de Enebameter: 6,5/10

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Aquí es donde acabo al final de mi Resident Evil en NetflixReseña de la serie:esto no es elResident Evil la obra maestra que los fans estaban esperando, pero tampoco es el desastre que algunos han querido hacer creer. El2022 La trama, el imponente Wesker de Lance Reddick y el diseño de las criaturas funcionan de verdad. El 2036 El arco argumental y las decisiones poco coherentes con el canon le restan mucho valor.

The Resident Evil La crítica de la serie de televisión es que da la sensación de ser una apuesta arriesgada Netflix Una serie que se arriesga a lo grande, falla a menudo, pero que aun así ofrece suficiente tensión y acción como para justificar un maratón de fin de semana. Eso sí, no esperes puro terror de supervivencia; se inclina más hacia el drama de ciencia ficción que hacia las pesadillas.

Ventajas Contras ✅Excelente interpretación de Wesker ✅Gran química entre el reparto juvenil ✅Efectos especiales y gore impresionantes ❌La línea temporal de 2036 se alarga ❌Confusión con Canon ❌Un final apresurado

Ideal para: Aficionados a «Resident Evil» y adictos a las maratones de series de zombis.

Menos adecuado para: Jugadores que busquen un juego fiel al canon o terror sin tregua.