Las 10 mejores películas basadas en videojuegos de la historia: la lista definitiva para ver en 2026

Las mejores películas basadas en videojuegos están ganando popularidad ahora que Hollywood por fin ha dado con la clave para llevar los juegos más queridos a la gran pantalla. Desde éxitos de taquilla como La película de Super Mario Bros.,que recaudó más de 1.300 millones de dólares desde películas de todo el mundo hasta clásicos de culto como Mortal Kombat. Estas películas son muy divertidas, pero hay que tener en cuenta que una película de dos horas solo puede abarcar hasta cierto punto.

Las adaptaciones de videojuegos al cine suelen resumir o modificar el material original, dejando fuera la historia de fondo y el trasfondo que tanto aprecian los jugadores más fieles. Por eso, jugar primero al videojuego puede mejora tu experiencia cinematográfica. Descubrirás detalles más profundos de la historia, comprenderás las motivaciones de los personajes y sabrás apreciar cada guiño oculto que aparezca en pantalla.

En otras palabras, el hecho de ser ante todo un jugador te permite disfrutar de la película en modo «New Game Plus», con un mayor nivel de comprensión y disfrute que el espectador medio. Dicho esto, En mi artículo voy a hablar de las mejores películas basadas en videojuegos que se han hecho nunca.

Analizaré cada película, dándote toda la información y los detalles más jugosos que necesitas, ¡y también incluiré enlaces a ofertas de videojuegos a buen precio por si quieres jugar o volver a jugar al juego en el que se basa la película!

Nuestras mejores recomendaciones de películas basadas en videojuegos

¿Qué hace que una película basada en un videojuego sea excelente? En mi opinión, es una combinación de una adaptación fiel de la historia, el valor del entretenimiento y el respeto por el espíritu del juego. La siguiente lista clasificada está repleta de las mejores opciones para ver y jugar.

Esta selección abarca desde grandes éxitos de taquilla hasta largometrajes de animación y comedias de terror, y todas ellas captan en cierta medida la esencia de lo que hizo populares a los videojuegos.

Sonic the Hedgehog 3 (2024) – El veloz erizo azul vuelve a las salas de cine en esta esperadísima tercera entrega de la Sonicserie de películas. Hombres lobo entre nosotros (2021) – Hombres lobo entre nosotros toma la premisa de deducción social del juego de Ubisoft y la convierte en una ingeniosa película de terror y comedia. La película de Super Mario Bros. (2023) – Esta colorida aventura animada da vida al Reino de los Setas con unos gráficos espectaculares y un sinfín de guiños a los videojuegos.

Quédate por aquí. ¡Hay muchos más títulos en nuestra lista, así que sigue bajando para verlos!

Las 10 mejores películas basadas en videojuegos, clasificadasHasta la fecha

Las adaptaciones de videojuegos han tenido una trayectoria bastante accidentada, pero algunas películas logran romper moldes y ofrecer un entretenimiento de calidad tanto a los jugadores como a los cinéfilos. Tanto si buscas adaptaciones fieles de historias muy queridas como divertidas aventuras llenas de acción inspiradas en juegos emblemáticos, esta lista tiene lo que buscas.

¿Capta la esencia del juego? ¿Da vida a esos personajes memorables? Vamos a profundizar en ello y averiguarlo.

1. Sonic the Hedgehog 3 [La mejor aventura para toda la familia]

Sonic, Tails y Knuckles se alían para enfrentarse a un nuevo adversario, Shadow, al que pone voz Keanu Reeves. Jim Carrey vuelve a interpretar al Dr. Robotnik. En mi opinión, la película logra combinar la acción y el humor presentes en la top Sonicjuegos, lo que la convierte en un éxito seguro tanto para niños como para adultos.

Sin embargo, algunos críticos consideraron que la trama era demasiado simplista. Según Rotten Tomatoes, tiene una Índice de aprobación del 88 %.

Puedes estar realmente emocionado por Sonic the Hedgehog 3, sobre todo porque los aficionados a los videojuegos la consideran una de las mejores adaptaciones. Esta adaptación al cine nos ha regalado personajes emblemáticos y guiños nostálgicos a los clásicos Sonicjuegos. El talento cómico de Jim Carrey en el papel del Dr. Robotnik aporta su humor característico.

Creo que esta película puede satisfacer tanto a los aficionados más acérrimos Sonic los aficionados y los espectadores ocasionales.

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2. «Hombres lobo entre nosotros» [Mejor adaptación de comedia de terror]

Ambientada en un apartado pueblo de Vermont, esta película narra la historia de un grupo de peculiares habitantes que quedan atrapados durante una tormenta de nieve y ofrece una visión novedosa del género de la comedia de terror. Aunque el reparto coral destaca, es posible que algunos espectadores encuentren el ritmo irregular. Es perfecta para cualquiera que busque una película original adaptada al cine.

Sinceramente,Hombres lobo entre nosotros es sorprendente. Aunque se basa en una de las adaptaciones de videojuegos menos conocidas, resulta lo suficientemente divertida y emocionante como para verla hasta el final. Creo que puede incluso cautivar a quienes no son aficionados a este género en concreto. Es refrescante en comparación con otras más oscuras y juegos medievales crudos, ya que se trata más de risas que de acción trepidante.

Claro, se aleja bastante de la historia del juego, pero su encanto es innegable.

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3. La película de Super Mario Bros. [Mejor adaptación animada]

Esta película da vida a los famosísimos Mario y Luigi en su aventura para salvar a la princesa Peach (para la N.º 1000(hora). Está repleta de referencias nostálgicas y de una animación impresionante, tanto para los seguidores de toda la vida como para los recién llegados.

¿El inconveniente? Algunos críticos señalaron la falta de desarrollo de los personajes. En cualquier caso, el La película recaudó más de 1000 millones de dólares en todo el mundo. Es una de las adaptaciones de videojuegos más taquilleras que existen.

Como fan incondicional de los juegos de plataformas, fue muy gratificante ver a Mario cobrar vida junto a otros personajes tan queridos. La película capta a la perfección el espíritu del popular videojuego. A diferencia de otras películas, se mantuvo fiel al original sin sacrificar el humor ni el encanto.

Es colorida y divertida, tal y como corresponde a una película basada en un un juego de plataformas que marcó un hito en su género debería ser. Te encantará, así de sencillo.

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4. Mortal Kombat [La mejor acción de artes marciales]

Este clásico de culto nos muestra a varios artistas marciales compitiendo en un torneo de alto riesgo para salvar la Tierra. Conocida por su impresionante coreografía de combates y su fiel adaptación de los personajes del videojuego, sigue siendo una de las favoritas entre los aficionados.

Sin embargo, los efectos especiales no han envejecido muy bien. La película conserva un58 % de valoraciónon Rotten Tomatoes​ Un auténtico homenaje a la leyenda de los salones recreativos, esta película ha puesto el listón muy alto en lo que respecta a las adaptaciones de videojuegos.

Sigo volviendo a visitarlo Mortal Kombat De vez en cuando. Para mí, encarna la esencia de la los juegos de lucha más emblemáticos. Es el referente por excelencia en cuanto a adaptaciones, ya que se mantiene fiel al brutal material original. Las secuencias de acción protagonizadas por auténticos artistas marciales siguen siendo emblemáticas. Es cierto que los efectos especiales han envejecido mal, pero la nostalgia es muy fuerte.

A diferencia de otras adaptaciones, no rehúye la violencia intensa que esperan los fans del juego.

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5. Tomb Raider [Mejor adaptación de acción y aventura]

Alicia Vikander interpreta a Lara Croft en esta nueva versión. Su personaje es una aventurera inquebrantable, pero, por muy inquebrantable y aventurera que sea, nunca está completa sin una misión. Esta vez, intenta descubrir los secretos de su padre. Como todo lo que tiene que ver con Tomb Raider, puedes esperar secuencias de acción bastante espectaculares.

En esta película, se ofrece una interpretación realista de este personaje emblemático.

Algunos aficionados consideraron que carecía del encanto de los juegos originales, pero ¿quién puede decirlo? Recaudó más de 274 millones de dólares en todo el mundo.Tomb Raider ofrece una de las visiones más crudas de la los queridos juegos de TPS. Alicia Vikander, en el papel de Lara Croft, aportó una intensidad realista, reflejando a la perfección el reinicio más crudo de los últimos videojuegos.

El ritmo no es perfecto, ya que a veces se ralentiza sin necesidad, pero en general es una pasada. En definitiva, creo que su enfoque realista la distingue de adaptaciones anteriores y probablemente encaja mejor con los aficionados a los videojuegos actuales, que prefieren las historias serias.

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6. Silent Hill [El mejor juego de terror atmosférico]

Otra joya de nuestra lista de películas basadas en videojuegos: esta captura la inquietante atmósfera de la famosa ciudad mientras una madre busca a su hija desaparecida. Cuenta con unas imágenes escalofriantes, una atmósfera envolvente y una TRAMA. Aunque la trama puede parecer un poco enrevesada si no estás familiarizado con la obra original.

Esta película tiene un 31 % de valoraciónon Rotten Tomatoes pero se ha ganado un público fiel a lo largo de los años.​ La gente no tiene ni un ápice de paciencia ni de piedad con las adaptaciones de juegos de terror emblemáticos, pero creo queSilent Hill se adentra con éxito directamente en la aterradora esencia del videojuego.

Si buscas una película realmente espeluznante, con un terror que te atrapa emocionalmente y fiel al material original, Esta película se considera una de las mejores adaptaciones de videojuegos de la historia.

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7. Kingsglaive: Final Fantasy XV [Mejor animación CGI]

No estoy siendo parcial, ¿vale? Esta película de animación es una pasada, sin lugar a dudas. Ambientada en el precioso Final Fantasy juego Ambientada en un universo de ciencia ficción, esta película generada por ordenador narra la historia de una fuerza de élite que protege su reino de un imperio invasor. No me canso de admirar los efectos visuales de esta película. Me ha encantado. Además, la construcción del mundo no está nada mal; de hecho, es bastante buena.

La película aborda temas como la guerra, la lealtad y el sacrificio. A pesar de las críticas dispares, consigue conmover al espectador con una historia emotiva (13 % de la crítica frente al 70 % del público on Rotten Tomatoes). Por el contrario, los principiantes pueden sentirse abrumados por los diálogos repletos de referencias al trasfondo de la historia, que al principio pueden resultar confusos.

Aun así, sigue destacando entre las adaptaciones de videojuegos, gracias a su increíble calidad visual y a las excelentes interpretaciones de voz de actores como Aaron Paul y Lena Headey. Todo el proyecto se diseñó claramente para satisfacer a los seguidores de toda la vida de la franquicia y a los amantes de las artes visuales.

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8. Final Fantasy VII: Advent Children [Mejor homenaje a los fans]

Esta secuela del popular juego Final Fantasy VII reúne a los fans con Cloud y sus aliados. Con nuevas amenazas y todo, además de unas escenas de motos al estilo «Tron» (me encantaron, con mayúsculas). La película cuenta con unos efectos especiales y unas secuencias de acción impresionantes.

Sin embargo, la historia puede resultar desconcertante para los que se acercan a ella por primera vez y no están familiarizados con la obra original. Pero créeme: no te la pierdas si eres fan de este género y de las películas de animación.

La primera vez que vi «Advent Children», me pareció una historia fantástica llena de nostalgia. Me pareció que captaba a la perfección el legado de «Final Fantasy VII». La película amplía la historia con gran maestría. Cuenta con batallas impresionantes y personajes profundos como Cloud y Sephiroth. Sin duda, es una de las mejores adaptaciones de videojuegos.

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9. Five Nights at Freddy’s [Mejor adaptación de terror]

La película narra las aterradoras experiencias de un guardia de seguridad en un centro de ocio familiar embrujado. Da la sensación de ser la fuente original de «Backrooms» y transmite ese mismo ambiente tanto en las películas como en los videojuegos.

Se basa en gran medida en recursos típicos del cine de terror, como los sustos repentinos y demás, por lo que recibió críticas mixtas, pero aun así recaudó más de 200 millones de dólares A nivel mundial. A ver, ¿a quién no le gusta una peli de terror al estilo de Chucky?

No me asusto fácilmente, ya que he visto muchos tipos de películas, incluido el género de terror, pero aun así conseguí sentirme tenso. Sigo pensando que la directora (Emma Tammi) ha sabido crear la atmósfera perfecta. Logra un equilibrio perfecto entre el terror y un humor sutil.

Esta película encantará a los fans más acérrimos, ya que está repleta de guiños al universo de la saga. Si eres fan de los videojuegos, esta adaptación te ofrece una inmersión sin igual.

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10. Assassin’s Creed [Mejor adaptación de acción histórica]

Mira, voy a ser sincero contigo: Assassin’s Creed recibió muchas críticas cuando se estrenó. La mayoría de los espectadores opinaron que la trama resultaba apresurada y confusa, sobre todo si no habías jugado a algunos de los el mayorAssassin’s Creed juegos. Además, la trama ambientada en la actualidad no convenció a todo el mundo, incluyéndome a mí.

Pero escúchame bien: Michael Fassbender está magnífico en el papel de Callum Lynch, y la película ofrece unas escenas de parkour y de lucha realmente espectaculares, fieles al espíritu de los videojuegos. Visualmente, es impresionante. Además, si eres un fan incondicional que ansía adaptaciones de videojuegos con un toque crudo y elegante, esta película, a pesar de sus defectos, te resultará entretenida.

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