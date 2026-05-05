Las 20 mejores adaptaciones de videojuegos de 2026: títulos que no te puedes perder

Las mejores adaptaciones de videojuegos demuestran que las historias que pasan del juego a la pantalla pueden funcionar de verdad. Lo que antes era una lotería ahora está repleto de series y películas que respetan el material original y saber cuándo aprovecharlo.

Gran parte de ese cambio se debe a la forma en que los estudios abordan la realización de buenas adaptaciones de videojuegos. En lugar de precipitarse en los proyectos, los creadores colaboran ahora estrechamente con los desarrolladores, garantizando que las mejores adaptaciones de videojuegos se mantengan fieles a sus universos y, al mismo tiempo, los amplíen de forma significativa.

He elaborado una lista de las mejores adaptaciones cinematográficas de videojuegos que realmente dan en el clavo: aquellas que se mantienen fieles a lo que hizo especiales a los juegos, al tiempo que ofrecen algo que merece la pena ver por sí mismo.

Nuestras mejores recomendaciones de adaptaciones de videojuegos

No todas las grandes adaptaciones de videojuegos persiguen el mismo objetivo. Algunas apuestan por la fidelidad, otras por la reinvención. Las tres que se mencionan a continuación destacan porque comprenden qué es lo que hizo que los juegos originales funcionaran y lo trasladan a un medio diferente sin perder su identidad.

The Last of Us (2023) – una historia fiel y centrada en los personajes que amplía el núcleo emocional con tramas secundarias más sólidas y unas interpretaciones muy creíbles. Arcanos(2021) – una adaptación visualmente impactante de League of Legends que realza el universo del juego gracias a una narrativa en varias capas, una rica mitología y animaciones cinematográficas. Consecuencias(2024) – una adaptación audaz que conserva el tono original al tiempo que narra una nueva historia llena de humor negro y detalles que enriquecen el universo de la obra.

Cada buena adaptación de un videojuego adopta un enfoque ligeramente diferente, pero todas triunfan donde la mayoría de las adaptaciones solían fracasar: respetan el universo, los personajes y al público.

Si tienes curiosidad por saber cómo se comparan el resto, sigue leyendo: a continuación encontrarás una lista completa de las mejores adaptaciones de videojuegos, que abarca desde clásicos de culto hasta éxitos recientes.

Las 20 mejores adaptaciones de videojuegos: lista completa y clasificación

Esta lista de las mejores adaptaciones de videojuegos reúne títulos destacados del cine, la televisión y el anime. Desde desde éxitos aclamados por la crítica hasta clásicos de culto, estas son las mejores adaptaciones de videojuegos que demuestran lo mucho que ha avanzado este medio.

Si buscas buenas adaptaciones de videojuegos, esta clasificación abarca desde versiones fieles hasta reinterpretaciones atrevidas.

1. The Last of Us [Mejor adaptación televisiva de un videojuego]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Año de lanzamiento 2023 Formato Series de televisión Plataforma/Red HBO Director o showrunner Craig Mazin, Neil Druckmann Videojuego en el que se basa The Last of Us (Naughty Dog) Ideal para Profundidad emocional y narrativas televisivas de prestigio

de HBOThe Last of Us ocupa uno de los primeros puestos entre las mejores adaptaciones de videojuegos porque adapta la icónica PlayStation juego, acercando su mundo postapocalíptico a un público más amplio sin perder lo que lo hacía especial.

El juego original destacó por su narrativa realista y por la relación que va madurando entre Joel y Ellie, algo que la serie considera su eje central. El mayor punto fuerte de la serie es lo fielmente que recrea esa esencia emocional al tiempo que da a ciertos momentos más espacio para respirar.

Las interpretaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey resultan sobrias en el sentido adecuado, lo que permite que las pequeñas interacciones cobren importancia. Visualmente, la película capta la silenciosa decadencia de su mundo; es no se trata tanto de acción constante como de tensión y atmósfera.

En lo que se diferencia es en sus expansiones. Se han reelaborado tramas completas, como la de Bill y Frank, para dar mayor profundidad al universo, y se han modificado algunos giros narrativos para adaptarlos mejor al formato televisivo. Estos cambios no se perciben como desviaciones, sino más bien como aportaciones que respetar el original.

Por qué lo elegimos The Last of Us establece el estándar de referencia en cuanto a fidelidad, demostrando que la narrativa de un videojuego puede equipararse a la de una serie de televisión de prestigio cuando la atención se centra en las emociones de los personajes.

La acogida fue abrumadoramente positiva, lo que lo convirtió rápidamente no solo en una buena adaptación de un videojuego, sino también en uno deHBOsus grandes éxitos. Consolidó su estatus como la mejor adaptación de un videojuego en el Premios de los videojuegos, allanando el camino para futuras temporadas que adapten la segunda parte.

Mi veredicto: Funciona porque entiende que The Last of Us Nunca se trató de zombis, sino de personas. La serie refleja a la perfección ese enfoque.

★ Si te encanta la serie, te encantará el juego Consigue «The Last of Us Part II Remastered» para PC Compra en Eneba

2. Arcane [Mejor adaptación de un videojuego animado]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Año de lanzamiento 2021 Formato Series de televisión Plataforma/Red Netflix Director o showrunner Christian Linke, Alex Yee Videojuego en el que se basa League of Legends (Riot Games) Ideal para Belleza visual y un drama con personajes complejos

Arcanos nos lleva al mundo de League of Legends (desarrollado y publicado por Riot Games) y lo convierte en algo mucho más centrado en la narrativa que el propio juego. En lugar de centrarse en las partidas competitivas, crea una historia en torno a Piltover y Zaun, utilizando campeones conocidos como Jinx y Vi para sustentar una trama mucho más profunda y centrada en los personajes.

Lo que hace que esta sea una de las mejores adaptaciones de videojuegos es cómo apuesta por su identidad como una serie de animación visualmente innovadora. El estilo artístico combina texturas pintadas a mano con animaciones fluidas, lo que confiere a cada escena un aspecto único. Al mismo tiempo, transforma el material original en un drama político con múltiples capas, en el que el conflicto de clases, la ambición y los traumas personales impulsan el desarrollo de la historia.

A diferencia del juego, que ofrece un contexto narrativo mínimo, Arcanos amplía considerablemente el trasfondo de la historia. Las relaciones están mejor desarrolladas, las motivaciones resultan creíbles e incluso los personajes secundarios dejan huella. No solo adapta el mundo: lo define de formas que el juego original nunca intentó.

Por qué lo elegimos Arcanos va más allá de la etiqueta de «adaptación» para convertirse en una obra maestra por derecho propio, utilizando un estilo artístico revolucionario para transformar la historia de los videojuegos competitivos en una profunda tragedia shakespeariana.

La acogida fue inmediata y masiva. En poco tiempo se convirtió en una de las mejores adaptaciones de videojuegos y en la más comentada Netflix series basadas en videojuegos, elogiada por su animación, su guion y su accesibilidad, incluso para aquellos espectadores que nunca han jugado al videojuego. Ya se está preparando una segunda temporada, aprovechando ese impulso.

Mi veredicto: Arcanos funciona porque no se limita a basarse en el juego: lo eleva a otro nivel. Es uno de esos casos excepcionales en los que la adaptación se convierte en la versión definitiva de ese universo.

★ Mejor adaptación de un videojuego a una serie de animación Ve «Arcane» en Netflix Compra en Eneba

3. Fallout [Mejor adaptación de un juego al cine en el género postapocalíptico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Año de lanzamiento 2024 Formato Series de televisión Plataforma/Red Amazon Prime Video Director o showrunner Jonathan Nolan, Lisa Joy Videojuego en el que se basa Fallout (Bethesda) Ideal para Humor negro y construcción de mundos

Cuando salí por primera vez del Refugio 33 junto a Lucy MacLean, el sol cegador de California me sentí exactamente igual que la primera vez que salí del Refugio 101 en Fallout 3. Desarrollado porBethesda Game Studios, la franquicia se convirtió en una leyenda gracias a su filosofía de «Ve a cualquier parte, haz lo que quieras» y a su singular identidad «Atompunk».

Esta es una de las mejores adaptaciones de videojuegos porque no se limita a copiar un juego concreto; es una una historia totalmente nueva ambientada en el universo del juego, y que plasma magistralmente el humor negro y la estética retrofuturista que hacen que el páramo resulte tan adictivo.

Por qué lo elegimos Equilibra a la perfección la cruda realidad de un apocalipsis nuclear con el humor satírico y kitsch que caracteriza a la franquicia.

La serie logra el delicado equilibrio tonal de la icónicoConsecuenciasjuegos, mezclandoviolencia extrema y espeluznante con el optimismo de los años 50. El Ghoul de Walton Goggins destaca por encima del resto, encarnando la decadencia moral del mundo, mientras que el diseño de producción, desde el tacto del Pip-Boy hasta la pesada armadura de poder, es impecable.

A diferencia de los juegos en los que eres el protagonista, La serie utiliza tres perspectivas que convergen para explorar la Hermandad del Acero y los supervivientes de la superficie, ampliando la historia de Shady Sands de formas que realmente importan a los seguidores de toda la vida.

Tras una acogida espectacular por parte de la crítica y un aumento en el número de jugadores en todo el catálogo de juegos, El entusiasmo por la segunda temporada, que sigue un camino similar para convertirse en una de las mejores adaptaciones de videojuegos, está por las nubes.

Mi veredicto: Es una obra maestra poco común que respeta lo peculiar del material original al tiempo que cuenta una historia humana. Consigue plasmar con éxito la esencia de «S.P.E.C.I.A.L.» de los videojuegos en una serie de prestigio que no te puedes perder.

★ Mejor adaptación de un juego postapocalíptico Ve «Fallout» en Amazon Prime Video Compra en Eneba Consigue el juego: Fallout 76 para PC Compra en Eneba

4. Cyberpunk: Edgerunners [Mejor adaptación de un videojuego al anime]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Año de lanzamiento 2022 Formato Serie de anime Plataforma/Red Netflix Director o showrunner Hiroyuki Imaishi (Studio Trigger) Videojuego en el que se basa Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red) Ideal para Acción trepidante y profundidad emocional

Paseando por Night City en Cyberpunk 2077 es una sobrecarga sensorial, pero verlo a través de la perspectiva de Studio Trigger es una auténtica locura. Desarrollado porCD Projekt Red, el juego tuvo un lanzamiento tumultuoso, pero siguió ejerciendo una gran influencia gracias a su filosofía de «la forma por encima del fondo».

Los Edgerunners constituye una elegante expansión de anime que ofrece una historia trágica sobre David Martínez, un chico de la calle que «se pone a todo gas» para sobrevivir en las cloacas bañadas por las luces de neón.

Aunque no figura entre las tres mejores adaptaciones de videojuegos, sin duda es el referente indiscutible entre las el mejor juego de cyberpunk adaptaciones en cuanto a cómo integra la mecánica de juego en la narrativa. Sandevistan no es solo una ventaja en la jugabilidad; Es un espectáculo impactante que tiene un alto coste físico..

Por qué lo elegimos Captura la esencia de «alta tecnología, vida sórdida» de Night City con una intensidad visual que el cine de acción real simplemente no puede igualar, lo que hace que el escenario resulte tan peligroso y vivo como en el juego.

La serie plasma el nihilismo brutal y bañado en luces de neón de las calles de Night City mejor de lo que podría hacerlo cualquier adaptación con actores reales, con un estilo de montaje caótico que refleja un descenso hacia la ciberpsicosis. Aunque el juego se centra en la búsqueda de la inmortalidad por parte de V, Los Edgerunners pone de relieve el carácter depredador de la ciudad a través de un nuevo elenco.

El impacto emocional de una buena adaptación de un videojuego fue tan profundo que… provocó un resurgimiento masivo de los videojuegos, lo que ha llevado a millones de jugadores a volver al juego para saldar cuentas personales y cerrar el capítulo de los personajes que tanto querían.

Mi veredicto: Una obra maestra de energía cinética que demuestra que el anime es el medio perfecto para los juegos de rol. No solo complementa el juego, sino que hace que jugar resulte mucho más significativo.

★ Mejor adaptación de un videojuego de anime Ve «Cyberpunk: Edgerunners» en Netflix Compra en Eneba Consigue el juego: Cyberpunk 2077 para PC Compra en Eneba

5. Castlevania [Mejor adaptación de un juego de fantasía gótica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Año de lanzamiento 2017 Formato Serie de televisión de animación Plataforma/Red Netflix Director o showrunner Warren Ellis Videojuego en el que se basa Castlevania (Konami) Ideal para Terror gótico para adultos y animación

AntesCastlevania ha llegado a Netflix, muchos dudaban de si KonamiLa legendaria serie de caza de vampiros podría sobrevivir al salto a la televisión. La franquicia es uno de los pilares del género «Metroidvania», famoso por su dificultad extrema y su atmósfera inquietante.

Sabemos que las mejores adaptaciones de videojuegos de este género tienen que combina una narrativa madura, acción trepidante y una estética de terror gótico adaptar fielmente la historia, centrándose específicamente en Trevor Belmont, quien se une a Sypha y Alucard para detener la guerra de Drácula contra la humanidad.

Captura la esencia de la legendarioCastlevaniajuegos al tratar el material original con un prestigio inesperado. La animación es fluida y brutal, haciendo que cada chasquido del látigo resulte tan impactante como una batalla contra un jefe.

Por qué lo elegimos Consiguió transformar con éxito una premisa clásica de 8 bits en una sofisticada epopeya de fantasía oscura, demostrando que incluso las tramas más sencillas de los videojuegos pueden tener una profunda resonancia emocional.

Aunque los videojuegos solían tener pocos diálogos, la serie amplía el trasfondo de la historia al dotar a Drácula de una motivación trágica y al profundizar en las intrigas internas de su consejo de vampiros. Es una versión renovada que rinde homenaje a las raíces de la NES al tiempo que aporta un peso narrativo moderno.

Al figurar entre las mejores adaptaciones de videojuegos jamás creadas, la serie tuvo tanto éxito que dio lugar a una secuela, Castlevania: Nocturne, yestablecer un nuevo referente en la animación para adultos occidental.

Mi veredicto: Funciona porque respeta la nostalgia del jugador al tiempo que construye un drama complejo y maduro. Es la forma definitiva de vivir el legado de los Belmont sin la frustración de una pantalla de «Game Over».

★ Mejor adaptación de un juego de fantasía gótica Ve «Castlevania» en Netflix Compra en Eneba Consigue «Castlevania: Lords of Shadow» para PC Compra en Eneba

6. La película de Super Mario Bros. [Mejor adaptación cinematográfica de un videojuego de Nintendo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Año de lanzamiento 2023 Formato Película Plataforma/Red Cine (Universal) Director o showrunner Aaron Horvath, Michael Jelenic Videojuego en el que se basa Super Mario (Nintendo) Ideal para Ideal para: Diversión en familia y búsqueda de huevos de Pascua

La película de Super Mario Bros.girosNintendola franquicia más emblemática de… a la gran pantalla en forma de una adaptación de videojuego realmente buena. La historia sigue a Mario y Luigi, que se ven arrastrados al Reino Champiñón y atrapados en el último plan de Bowser.

Basado en décadas de juegos desarrollados y publicados por Nintendo, la película se adentra en uno de los universos más emblemáticos del mundo de los videojuegos.

Su mayor punto fuerte es cómo abraza ese legado. Se trata de un una colorida aventura animada que rinde homenaje a décadas de historia de Mario con escenarios, potenciadores y personajes conocidos, todo ello entrelazado con una acción trepidante inspirada en los juegos de plataformas. El tono sigue siendo desenfadado y enérgico, tal y como cabría esperar de la el mejorMariojuegos.

Por qué lo elegimos Consigue plasmar con éxito la energía cinética y la estética vibrante del Reino Champiñón en un espectáculo apto para toda la familia que satisface a los seguidores de toda la vida sin dejar de ser acogedor para los recién llegados.

A diferencia de los videojuegos, que se centran más en la jugabilidad que en la historia, la película aporta estructura y dinámica entre los personajes, dar a Luigi un papel más destacado y convertir a Peach en un personaje más activo. No pretende reinventar la fórmula, sino simplemente unir los puntos de una forma que funcione en la pantalla.

El enorme éxito de la película demostró que los mundos de Nintendo, centrados en el juego, pueden prosperar como historias cinematográficas, lo que ha dado lugar a una nueva era de adaptaciones fieles que anteponen la autenticidad para los fans a la reinvención de Hollywood.

Mi veredicto: Funciona porque entiende que Mario no necesita complejidad: solo encanto, dinamismo y respeto por lo que lo convirtió en un icono.

★ La mejor adaptación cinematográfica de un videojuego de Nintendo Ve «La película de Super Mario Bros.» en Amazon Prime Video Compra en Eneba Consigue «New Super Mario Bros. U Deluxe» para Nintendo Switch Compra en Eneba

7. Pokémon: Detective Pikachu [La mejor adaptación de Pokémon con actores reales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Año de lanzamiento 2019 Formato Película Plataforma/Red En cines (Warner Bros.) Director o showrunner Rob Letterman Videojuego en el que se basa Detective Pikachu (Nintendo/Game Freak) Ideal para Un mundo envolvente y diseños realistas de Pokémon

Pokémon: Detective Pikachu toma un camino diferente al de la mayoría de las buenas adaptaciones de videojuegos, apostar por el misterio en lugar de por las batallas. Ambientada en Ryme City, la historia sigue a Tim y a un Pikachu bromista mientras investigan una desaparición, estableciendo una conexión indirecta con el juego derivado, al tiempo que se inspira en el universo Pokémon en general.

Creado inicialmente a partir de juegos desarrollados por Game Freak y publicado por Nintendo, la franquicia es una de las más reconocidas del mundo de los videojuegos. Esta película destaca por haber logrado trasladar con éxito a los Pokémon al mundo de la acción real, con criaturas generadas por ordenador muy detalladas que se integran de forma sorprendentemente natural en entornos reales.

Por qué lo elegimos Consiguió dar el salto al cine de acción real centrándose en la construcción del mundo y en el diseño de criaturas «realistas», lo que hizo que el sueño de convivir con los Pokémon pareciera tangible por primera vez.

Lo que realmente la convierte en una de las mejores adaptaciones de videojuegos es su atmósfera. Ryme City parece cobrar vida, repleto de pequeños detalles que los fans de Pokémon los juegos lo reconocerán al instante. El humor, impulsado en gran medida por Ryan Reynolds, aporta ligereza a la trama, mientras que la estructura de misterio le da a la historia una dirección clara.

En comparación con los videojuegos, amplía la idea de la coexistencia entre humanos y Pokémon en un espacio compartido, en lugar de centrarse en los entrenadores y las batallas. Se trata más de la inmersión que de la competición.

Al sustituir las batallas en la arena por un misterio noir con los pies en la tierra, la película demostró los temas de la franquicia podrían evolucionar junto a su público internacional, ahora ya adulto.

Mi veredicto: Funciona porque se toma el mundo en serio sin dejar de divertirse con él; algo que muchos juegos de Pokémon ya insinúan, pero que nunca llegan a explorar a fondo.

★ La mejor adaptación de Pokémon con actores reales Ve «Detective Pikachu» en Apple TV Compra en Eneba Consigue «Detective Pikachu Returns» para Nintendo Switch Compra en Eneba

8. Sonic the Hedgehog 2 [La mejor adaptación cinematográfica de Sonic the Hedgehog]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Año de lanzamiento 2022 Formato Película Plataforma/Red Para cines (Paramount Pictures) Director o showrunner Jeff Fowler Videojuego en el que se basa Sonic the Hedgehog (Sega) Ideal para Un espectáculo lleno de energía y un guiño clásico a los fans de SEGA

Sonic the Hedgehog 2 se basa directamente en la primera película y sigue a Sonic en su intento por demostrar que puede ser un auténtico héroe, hasta que el Dr. Robotnik regresa con Knuckles y un plan para controlar un poderoso artefacto. se inspira en gran medida en el estilo clásico Sonic los partidos, sobre todo la rivalidad y la energía que se respira en ellos que los aficionados reconocen.

Creado originalmente por Mezcla, Sonic se convirtió en un personaje emblemático gracias a su velocidad, su actitud y el diseño trepidante de sus niveles. Esta secuela se inspira en ese legado y amplía el universo de Sonic con personajes tan queridos como Tails y Knuckles, a la vez que ofrece una acción trepidante y un guiño a los fans que parece sacado directamente de la más emblemáticoSonicjuegos.

Por qué lo elegimos Abrazando sus raíces de Sega con una energía descarada, presenta con éxito a compañeros emblemáticos y un espectáculo de alta velocidad que recuerda a un clásico Génesis el juego cobra vida.

Lo que la convierte en una de las mejores adaptaciones de videojuegos es su tono: una aventura trepidante y divertida que combina la diversión desenfadada con un respeto genuino por sus personajes. Tails aporta emoción, Knuckles aporta intensidad, y las secuencias de acción logran por fin capturar esa sensación de dinamismo por la que se caracterizan los juegos.

La enorme acogida de la película demostró que profundizar en los entresijos de la historia del juego, como la Esmeralda Maestra y la historia tribal de Knuckles, podía ampliar el atractivo de la película en lugar de alejar al público general ocasional.

Mi veredicto: Triunfa al combinar la sinceridad con el espectáculo trepidante, ofreciendo una aventura nostálgica que, por fin, trata a Sonic como a un héroe.

★ La mejor adaptación cinematográfica de Sonic the Hedgehog Ve «Sonic the Hedgehog 2» en Amazon Prime Video Compra en Eneba Consigue el juego: Sonic the Hedgehog 2 para PC Compra en Eneba

9. Silent Hill [Mejor adaptación cinematográfica de un videojuego de terror]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Año de lanzamiento 2006 Formato Película Plataforma/Red Para cines (Alliance Atlantis) Director o showrunner Christophe Gans Videojuego en el que se basa Silent Hill (Konami) Ideal para Atmósfera opresiva y terror psicológico surrealista

Silent Hill narra la historia de una madre que busca a su hija en un pueblo envuelto en niebla, donde poco a poco se va revelando algo mucho más oscuro bajo la superficie. Aunque la trama se toma algunas libertades, La película se inspira claramente en el terror psicológico de los videojuegos originales, sobre todo en cuanto al tono y las imágenes. eso fue lo que hizo que la serie destacara.

Desarrollado porKonami, la franquicia se convirtió en un icono por su una atmósfera inquietante, un simbolismo perturbador y una tensión que va creciendo poco a poco en lugar de la acción de terror tradicional. La película se inclina claramente hacia esa identidad, lo que la convierte en una de las las adaptaciones cinematográficas más fieles de videojuegos en lo que respecta a la atmósfera, el diseño visual y los conceptos de las criaturas.

Por qué lo elegimos Sigue siendo una de las pocas adaptaciones de terror que antepone una atmósfera opresiva y el terror psicológico a los sustos fáciles, reflejando así el inquietante espíritu de los videojuegos originales.

Lo que realmente funciona es la atmósfera. La niebla, el diseño de sonido y el ritmo casi onírico se acercan mucho a la experiencia de jugar a los videojuegos. Incluso los monstruos, sobre todo Pyramid Head, se tratan con la misma inquietante intensidad que esperan los fans.

La perdurabilidad de la película se debe a una acogida polarizada que dio prioridad al surrealismo fiel a los fans frente a la lógica convencional, lo que demuestra que el inquietante lenguaje visual del juego y los diseños de criaturas de pesadilla de Masahiro Ito podría ser la clave del éxito de una película. El legado de una de las mejores adaptaciones de videojuegos continúa hoy en día con entradas más recientes como Silent Hill f, lo que demuestra que la serie sigue dando prioridad al terror psicológico y a temas profundamente inquietantes.

Mi veredicto: Funciona porque se centra en el tono en lugar de en la acción, captando lo que hizo que Silent Hill diferente, para empezar.

★ La mejor adaptación cinematográfica de un videojuego de terror Ve «Silent Hill» en Netflix Compra en Eneba Consigue Silent Hill f para PC Compra en Eneba

10. Una película de Minecraft [Mejor adaptación de un juego de mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Año de lanzamiento 2025 Formato Película Plataforma/Red En cines (Warner Bros.) Director o showrunner Jared Hess Videojuego en el que se basa Minecraft (Mojang) Ideal para Inspiración creativa y público joven de videojuegos

Una película de Minecraft toma uno de los juegos más abiertos jamás creados y lo convierte en una de las mejores adaptaciones de videojuegos con una aventura organizada, en la que seguimos a un grupo de personajes que se mueven por un mundo pixelado basado en la creatividad y la supervivencia. En lugar de adaptar una historia concreta, se centra en la idea fundamental que hizo tan popular al juego: la libertad.

Desarrollado originalmente por Mojang Studios y adquirido posteriormente por Microsoft, Minería, artesanía se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su diseño de mundo abierto, en el que los jugadores crean sus propios objetivos. Eso hace que su adaptación resulte complicada, pero la película aborda este tema traduciendo esa creatividad sin límites en una aventura a gran escala centrada en la exploración, la construcción y la imaginación.

Visualmente,se mantiene fiel al emblemático estilo de bloques al tiempo que se amplía para crear momentos cinematográficos. La estructura está más guiada que la del juego, ya que presenta personajes bien definidos y una narrativa clara, pero sigue captando esa sensación de descubrimiento que caracteriza la experiencia.

Por qué lo elegimos Toma el concepto más abierto de la historia de los videojuegos y encuentra una forma creativa de celebrar el espíritu de construcción y exploración que convirtió a la marca en un fenómeno mundial.

El éxito de la película se debió a su capacidad para convertir mecánicas abstractas y dependientes del jugador, como la creación de objetos y el redstone, en recursos narrativos cinematográficos, que cautivó a un público de todas las edades que acudió por los efectos especiales, pero se quedó por la auténtica sensación de asombro.

Mi veredicto: Triunfa porque respeta la creatividad sin límites del juego y convierte la supervivencia y la creación de objetos en una aventura cinematográfica visualmente imaginativa.

★ Mejor adaptación de un juego de mundo abierto Ve la película de Minecraft en Amazon Prime Video Compra en Eneba Consigue el juego: Minecraft: Edición Java y Bedrock para PC Compra en Eneba

11. Warcraft [Mejor adaptación cinematográfica de un MMORPG]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Año de lanzamiento 2016 Formato Película Plataforma/Red Película (Legendary Pictures/Blizzard Entertainment) Director o showrunner Duncan Jones Videojuego en el que se basa Warcraft (Blizzard) Ideal para Historias de fantasía épica y monstruos entrañables

Warcraft lleva a la gran pantalla este universo de fantasía de larga trayectoria, centrándose en el primer contacto entre humanos y orcos, mientras ambas partes luchan por sobrevivir. Se inspira en gran medida en la mitología inicial de los juegos, especialmente en los fundamentos que más tarde dieron forma a World of Warcraft.

Desarrollado originalmente por Blizzard Entertainment, la franquicia se convirtió en uno de los mundos de MMORPG más influyentes jamás creados, conocido por su rica mitología, los conflictos entre facciones y su enorme comunidad de jugadores. La película se inspira en esa historia y presenta una épica de fantasía visualmente ambiciosa que recrea lugares emblemáticos, razas y batallas a gran escala.

Lo que destaca es su intento de humanizar a ambas partes. A los personajes orcos, en particular, se les dota de profundidad emocional y conflictos internos, lo que les aporta una dimensión que va más allá del típico planteamiento fantástico. Los efectos visuales también están a la altura, sobre todo por cómo dan vida a las diferentes razas.

Por qué lo elegimos Merece reconocimiento por su enorme ambición visual y por su inusual intento de otorgar el mismo peso emocional a ambas partes de un conflicto clásico de alta fantasía.

En comparación con los videojuegos, la historia está más condensada y simplificada, al presentar a los nuevos espectadores un universo complejo sin abrumarlos. Dicho esto, es inevitable que parte de la profundidad de la historia original se pierda en el proceso.

La recepción tan polarizada que ha tenido la película pone de relieve un logro poco común: es una de las mejores adaptaciones de videojuegos porque dio prioridad a los seguidores incondicionales frente a los críticos ocasionales, batiendo récords internacionales de taquilla gracias a la incondicional devoción del público.

Mi veredicto: Funciona mejor cuando se centra en la construcción de su mundo, aunque le cueste captar por completo la magnitud de la experiencia original.

★ INSIGNIA DE GANADOR: Mejor adaptación cinematográfica de un MMORPG Ve «Warcraft» en Amazon Prime Video Compra en Eneba

12. Uncharted [Mejor adaptación de un juego de búsqueda del tesoro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,9/10

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Año de lanzamiento 2022 Formato Película Plataforma/Red Para salas de cine (Sony Pictures) Director o showrunner Ruben Fleischer Videojuego en el que se basa Uncharted (Naughty Dog) Ideal para Una película de acción ligera y trepidante que recorre el mundo

Sin explorar narra las aventuras de un Nathan Drake más joven, que se ve envuelto en una búsqueda de tesoros perdidos por todo el mundo y, por el camino, forma equipo con Sully. En lugar de ser un relato de un partido concreto, funciona como una precuela, tomando prestados elementos clave de toda la serie al tiempo que desarrolla su propia historia.

Desarrollado originalmente por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment, la franquicia se hizo famosa por combinar una narrativa cinematográfica con escenas de acción que parecen sacadas directamente de las superproducciones. Esta adaptación al videojuego se inspira en esa identidad y ofrece una aventura trepidante, escenarios exóticos y secuencias a gran escala inspiradas en los videojuegos.

Por qué lo elegimos Captura el espíritu de «superproducción veraniega» de los videojuegos, ofreciendo ese tipo de espectáculo desenfadado y de viajes por todo el mundo que caracteriza al género moderno de acción y aventura.

Lo más destacado aquí es el espectáculo. Ver esa batalla aérea entre aviones de carga es como vivir un homenaje trepidante a la verticalidad del juego. Entre las balas, Sus bromas características y su ingenio desenfadado reflejan a la perfección esa química clásica entre Drake y Sully.

En comparación con los videojuegos, el cambio más notable se aprecia en la caracterización de los personajes. Este Drake tiene menos experiencia, lo que modifica la dinámica, pero también… deja margen para posibles secuelas.

La acogida de esta buena adaptación de un videojuego fue inicialmente dispar, pero tendió a ser positiva entre el público ocasional, sobre todo entre aquellos que buscaban el las mejores películas sobre videojuegos en Netflixy más allá.

Mi veredicto: Es una forma divertida de iniciarse en la saga. Aunque no alcance del todo la profundidad ni el encanto de los juegos, sigue siendo una de las mejores adaptaciones de videojuegos que hay hoy en día.

★ Mejor adaptación de un juego de búsqueda del tesoro Ve «Uncharted» en Apple TV Compra en Eneba Consigue el juego: «Uncharted: Legacy of Thieves Collection» para PC Compra en Eneba

13. Street Fighter II: La película animada [Mejor adaptación al anime de un videojuego de lucha]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,6/10

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Año de lanzamiento 1994 Formato Película de animación Plataforma/Red Teatral (Grupo TAC) Director o showrunner Gisaburō Sugii Videojuego en el que se basa Street Fighter II (Capcom) Ideal para Artes marciales dibujadas a mano y coreografías de lucha emblemáticas

Street Fighter II: La película animada crea una historia en torno a los legendarios luchadores, siguiendo a Ryu mientras es perseguido por M. Bison, mientras que otros personajes emblemáticos como Chun-Li y Ken se ven envueltos en el conflicto. Amplía las tramas sueltas de los videojuegos, convirtiendo las rivalidades en una historia más cohesionada.

Desarrollado originalmente por Capcom, Street Fighter II contribuyó a definir el género de los juegos de lucha, en el que se presenta un elenco de personajes de todo el mundo y una mecánica de juego competitiva que sigue ejerciendo influencia en el sector. Se trata de una de las mejores adaptaciones de videojuegos, que ofrece un clásico de culto que refleja fielmente la intensidad de sus combates de artes marciales y los enfrentamientos entre personajes.

Por qué lo elegimos Un clásico de culto que sabe lo que tiene que hacer: da prioridad a una coreografía de artes marciales de primer nivel y a estilos de lucha propios de cada personaje que respetan la mecánica del juego arcade original.

Lo que destaca es la acción. Las peleas se perciben como algo meditado y realista, con una coreografía que refleja el estilo de cada personaje en lugar de convertirlo todo en un espectáculo. El tono también se mantiene serio, lo que da peso a los conflictos que en los videojuegos quedaban, en su mayoría, implícitos.

En comparación con la obra original, aporta estructura y trasfondo, y establece vínculos entre los personajes de una forma que la obra original nunca llegó a explorar del todo. Para muchos aficionados, sigue siendo una de las mejores adaptaciones al formato animado de este videojuego.

Mi veredicto: Funciona porque respeta el atractivo fundamental: los luchadores, las rivalidades y el estilo, sin complicar en exceso la fórmula.

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14. Cinco noches en Freddy’s [Mejor adaptación de un juego de terror independiente]

Nuestra puntuación Enebameter 6,4/10

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Año de lanzamiento 2023 Formato Película Plataforma/Red Teatral (Peacock) Director o showrunner Emma Tammi Videojuego en el que se basa Cinco noches en Freddy’s (Scott Cawthon) Ideal para Efectos prácticos y trasfondo profundo

Cinco noches en Freddy’sa continuaciónun vigilante nocturno en una pizzería abandonada donde las mascotas animatrónicas cobran vida al caer la noche. La configuración es idéntica a la juego de terror con una mascota memorableLa premisa del juego, que traslada su jugabilidad tensa y claustrofóbica a un formato centrado en la historia.

Creado por Scott Cawthon, La serie se convirtió en un éxito viral gracias a sus sustos repentinos y a su enigmática mitología.. Esta adaptación se apoya en esa identidad, llevando el terror animatrónico a la gran pantalla al tiempo que entreteje la historia de fondo que los espectadores reconocen.

Visualmente, lo más destacado son los animatrónicos. Se perciben como seres físicos y reales, lo que hace que su presencia resulte más inquietante que la de los efectos especiales generados por ordenador. En comparación con los videojuegos, la narrativa es más explícita, lo que la hace más accesible, aunque pierda algo de misterio.

Por qué lo elegimos Rinde homenaje al espíritu independiente de la obra original al dar prioridad a la animatrónica tradicional y a los «guiños» que recompensan a los seguidores más fieles.

Aunque las opiniones de los críticos estaban divididas en cuanto al ritmo, Los fans convirtieron el estreno en un acontecimiento mundial, elogiando la obsesión de la película por los detalles fieles a la tradición y los efectos especiales prácticos., razón por la cual se ha ganado un lugar en esta lista de las mejores adaptaciones de videojuegos. Este enorme apoyo de la comunidad batió récords en el género del terror independiente, lo que garantizó de inmediato una secuela y demostró que dirigirse a la subcultura de los «teóricos» es una fórmula ganadora.

Mi veredicto: Es toda una lección magistral de cómo complacer a los fans, que convierte las teorías de YouTube en terror para la gran pantalla, demostrando que los efectos especiales y los secretos mejor guardados pueden transformar un simple juego de sustos en un fenómeno cultural.

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15. Lara Croft: Tomb Raider [Mejor adaptación cinematográfica de un videojuego de aventuras]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,8/10

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Año de lanzamiento 2001 Formato Película Plataforma/Red Cine (Paramount) Director o showrunner Simon West Videojuego en el que se basa Tomb Raider (Core Design) Ideal para Representación de personajes emblemáticos y nostalgia

Lara Croft: Tomb Raider sigue a la legendaria aventurera en su carrera por recuperar artefactos antiguos antes de que caigan en manos equivocadas. Desarrollado originalmente por Diseño básico, La serie marcó un hito en el género de acción y aventura, convirtiendo a Lara en uno de los personajes más reconocibles del mundo de los videojuegos.

Esta adaptación se basa en gran medida en esa identidad; La interpretación de Angelina Jolie plasma a la perfección la seguridad en sí misma y la presencia física de Lara, dando prioridad al espectáculo estilizado frente al realismo crudo.

En comparación con el material de referencia, la película simplifica los complejos acertijos de los primeros juegos de Tomb Raider para centrarse en la presencia de los personajes y en las acrobacias llenas de adrenalina. Aunque los críticos debatieron sobre la profundidad de la trama, La película supuso un gran éxito comercial que demostró que los protagonistas de los videojuegos podían protagonizar un éxito de taquilla de Hollywood, lo que la convierte en una de las mejores adaptaciones de videojuegos de esta lista.

Por qué lo elegimos Sigue siendo el modelo a seguir para llevar a la gran pantalla a una «superestrella» de los videojuegos sin perder los rasgos esenciales que hicieron que los fans se enamoraran de ella en primer lugar.

La actuación de Jolie no se limitó a reflejar los juegos; redefinió a Lara como un icono multimedia, allanando el camino para las adaptaciones cinematográficas de aventuras de gran presupuesto que vemos hoy en día. Sigue siendo una obra de referencia del cine de principios de la década de 2000 que supo captar el «factor cool» de la primera superestrella auténtica del mundo de los videojuegos.

Mi veredicto: Funciona porque se entrega por completo al personaje, logrando sustituir el ritmo más pausado del juego por un estilo cinematográfico y un gran dinamismo.

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16. Gran Turismo [Mejor adaptación de un juego de carreras]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 5,9/10

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Año de lanzamiento 2023 Formato Película Plataforma/Red Para salas de cine (Sony Pictures) Director o showrunner Neill Blomkamp Videojuego en el que se basa Gran Turismo (Polyphony Digital) Ideal para Carreras de alto riesgo y drama biográfico

Gran Turismo adopta un enfoque radical respecto al simulador «infilmable». Desarrollado porPolyphony Digital y publicado por Sony, la franquicia es el referente en cuanto a realismo en las carreras, ya que antepone la física a la trama; sin embargo, es precisamente la trama lo que la convierte en una de las mejores adaptaciones de videojuegos.

En lugar de una narración ficticia, Esta adaptación narra la historia real de Jann Mardenborough, un jugador cuya maestría en el juego de simulación le valió una plaza en la GT Academy y una carrera como piloto profesional.

La película llama la atención por que combina secuencias de carreras trepidantes con efectos visuales de realidad aumentada que imitan la interfaz de usuario del juego, tendiendo así un puente entre la cabina virtual y la pista real.

Por qué lo elegimos Evita los típicos clichés del «mundo de los videojuegos» para contar una historia real, realista e inspiradora que pone de relieve la dedicación y la destreza de la comunidad de jugadores.

A diferencia del material original, que carece de una trama tradicional, La película presenta una trama en la que el protagonista, a pesar de ser el más débil, se enfrenta a un gran desafío., centrándose en el desgaste físico y mental que supone la conducción profesional. Aunque algunos críticos consideraron que los elementos biográficos resultaban familiares, El público elogió la ejecución técnica y el uso de coches reales en lugar de un exceso de efectos especiales generados por ordenador.

Consigue redefinir con éxito el estereotipo del «sim-racer», demostrando que la precisión que se requiere en el juego se traslada directamente al asfalto. Este metacomentario sobre la cultura de los videojuegos aporta un toque de autenticidad con el que se identificará cualquiera que haya pasado alguna vez horas intentando conseguir el mejor tiempo en una vuelta.

Mi veredicto: Triunfa al basar la experiencia de simulación en una historia humana, demostrando que la línea que separa la maestría virtual del talento en el mundo real es más delgada de lo que pensamos.

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17. Halo [Mejor adaptación televisiva de un videojuego de ciencia ficción]

Nuestra puntuación Enebameter 5,6/10

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Año de lanzamiento 2022 Formato Serie de televisión Plataforma/Red Paramount+ Director o showrunner Kyle Killen, Steven Kane Videojuego en el que se basa Halo (Bungie / 343 Industries) Ideal para Ciencia ficción a gran escala y acción trepidante

Hola lleva a la pantalla el emblemático shooter de ciencia ficción, siguiendo al Jefe Maestro mientras la humanidad lucha por su supervivencia contra el Covenant. Desarrollado por Bungie y continuada por 343 Industries, La franquicia es uno de los pilares del género de los videojuegos de disparos en primera persona.

La serie crea su propia «Línea temporal de plata», presentando una historia de gran envergadura que amplía el trasfondo de la legendarioHolajuegosmientrasmanteniendo elementos fundamentales como los espartanos y el misterio de los mundos-anillo intacta, lo que la convierte en una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se pueden ver.

Visualmente, la adaptación destaca por dar vida a la armadura MJOLNIR y al armamento del Covenant, sobre todo en las secuencias de combate de alto riesgo. El cambio más notable es el enfoque en los personajes: El Jefe Maestro se retrata con una gran profundidad emocional, revelando al hombre que se esconde tras el casco.

Por qué lo elegimos Captura esa «atmósfera» grandiosa y cinematográfica del universo Halo, demostrando que la estética y la construcción del mundo de la franquicia pueden prosperar en un formato televisivo de alta producción.

La serie asume grandes riesgos narrativos, pero esos cambios hacen que este enorme universo resulte mucho más accesible para los recién llegados. Los fans más acérrimos debatieron sin duda las decisiones creativas relacionadas con la identidad de Master Chief.

Aun así, la serie supo captar a la perfección la grandiosidad de la franquicia, ofreciendo una ópera espacial de gran presupuesto que mantuvo la intensidad del conflicto galáctico durante dos temporadas completas.

Mi veredicto: Funciona cuando se centra en la grandiosidad y la acción trepidante, aunque su atrevida reinterpretación del Jefe Maestro no vaya a gustar a todos los jugadores veteranos.

INSIGNIA DE GANADOR Mejor adaptación televisiva de un videojuego de ciencia ficción Plata Ve «Halo» en Netflix Compra en Eneba Consigue Halo Infinite para PC / Xbox Compra en Eneba

18. Hombres lobo entre nosotros [Mejor adaptación de un juego de comedia]

Nuestra puntuación Enebameter 5,3/10

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Año de lanzamiento 2021 Formato Película Plataforma/Red Theatrica (Ubisoft Film & Television) Director o showrunner Josh Ruben Videojuego en el que se basa Hombres lobo entre nosotros (Ubisoft) Ideal para Una comedia ingeniosa y una novela de misterio del tipo «¿quién lo hizo?»

Hombres lobo entre nosotros convierte un juego de deducción social multijugador en realidad virtual en un misterio claustrofóbico ambientado en un pequeño pueblo. Desarrollado porUbisoft, el juego original llamó la atención por su mecánica basada en la realidad virtual, en la que la confianza y la desconfianza marcan el rumbo de cada partida.

Esta adaptación mantiene intacta esa idea fundamental, transformando una experiencia de fogata digital en una ingeniosa comedia de misterio que se nutre de una dinámica de personajes excéntricos y unos diálogos ágiles y trepidantes. El punto fuerte de la serie es el reparto; cada uno de los habitantes de Beaverfield está retratado con el punto justo de exageración, lo que genera una tensión constante mezclada con un humor desternillante.

Por qué lo elegimos Es una obra maestra de la adaptación que no necesita un presupuesto desorbitado para triunfar; simplemente toma la «sensación» de jugar al juego y la plasma en la pantalla.

A diferencia del original Hombres lobo entre nosotros juegos que se basan por completo en la interacción entre jugadores, La película presenta una trama fija y personajes bien definidos. Este giro juega a su favor, ya que hace que el concepto resulte accesible sin dejar de captar el espíritu de la paranoia.

Los críticos elogiaron ampliamente la película como una de las mejores adaptaciones de videojuegos y una sorpresa «Certified Fresh», citándola a menudo como un raro ejemplo de película basada en un videojuego que antepone el ingenio y la personalidad al espectáculo de los efectos especiales generados por ordenador. Esto demuestra de hecho que el género de la «deducción social», como por ejemplo Among Us or Mafia, tiene un enorme potencial cinematográfico si se maneja con el ritmo cómico adecuado.

Mi veredicto: Funciona porque convierte la mecánica central del juego —la tensión social— en un «misterio policíaco» genuinamente divertido que se sostiene por sí solo como una gran comedia.

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19. Twisted Metal [Mejor adaptación de un videojuego de acción y comedia]

Nuestra puntuación Enebameter 5,3/10

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Año de lanzamiento 2023 Formato Serie de televisión Plataforma/Red Pavo real Director o showrunner Michael Jonathan Smith Videojuego en el que se basa Twisted Metal (Sony) Ideal para Humor negro y combates caóticos entre vehículos

Twisted Metal reinterpreta la clásica serie de combates entre coches como un viaje por carretera en un mundo postapocalíptico, en el que seguimos a un repartidor que atraviesa un peligroso terreno baldío plagado de facciones violentas y supervivientes impredecibles. En lugar de centrarse exclusivamente en el combate con vehículos, el juego construye una historia en torno al caos que caracterizó a los títulos anteriores.

Desarrollado originalmente por SingleTrac y posteriormente ampliada por Sony Interactive Entertainment, La franquicia se hizo famosa por su jugabilidad destructiva y sus personajes retorcidos. La serie se inspira en esa identidad y la convierte en una mezcla llena de energía en la que se mezclan el humor, la acción y unos personajes extravagantes.

Lo que más llama la atención es cómo abraza lo absurdo. Personajes como Sweet Tooth resultan tan desquiciados como cabría esperar, mientras que El tono combina la comedia negra con la acción trepidante. El ritmo mantiene la acción en marcha, sin ralentizarse apenas durante mucho tiempo.

Por qué lo elegimos Consigue transformar con éxito una premisa sencilla de «derby de demolición» en un universo coherente y centrado en los personajes, sin perder por ello el humor para adultos ni los combates explosivos entre vehículos que convirtieron a los juegos originales en un fenómeno de culto.

A diferencia de la mitología fragmentada de la obra original, la serie construye unos «Estados Divididos de América» coherentes, utilizando una banda sonora espectacular de la década de los 2000 que sirve de base a su nostalgia a toda velocidad.

Esta construcción del mundo aporta un interés real al caos automovilístico, logrando salvar la brecha entre los combates de coches sin sentido y una narrativa serializada con sentido en una de las mejores adaptaciones de videojuegos. No parece tanto una simple adaptación como una ampliación en imagen real de la alma oscura y cínica de la franquicia.

Mi veredicto: La película triunfa al convertir una sencilla premisa de derbi de demolición en una odisea por carretera centrada en los personajes que se mantiene fiel a sus raíces de heavy metal y a su clasificación para mayores de 18 años.

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20. Resident Evil [Mejor adaptación de un videojuego de acción y terror]

Nuestra puntuación Enebameter 5/10

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Año de lanzamiento 2002 Formato Película Plataforma/Red Netflix Director o showrunner Paul W. S. Anderson Videojuego en el que se basa Resident Evil (Capcom) Ideal para Nostalgia de principios de los 2000 y acción estilizada

El 2002Resident Evil La película reinterpreta las raíces de terror y supervivencia de la franquicia en forma de un trepidante thriller subterráneo. Desarrollada por Capcom, Los juegos originales definieron el género del «survival horror» mediante la gestión de existencias y el temor.

Esta película sigue siendo una de las sagas cinematográficas basadas en videojuegos más influyentes, ya que un mundo plagado de zombis Resident Eviljuegos para el público general con una película de terror repleta de acción que anteponía el ritmo cinematográfico a los acertijos de desarrollo lento. La serie sigue evolucionando, con títulos recientes como Resident Evil: Requiem lo que demuestra que la franquicia sigue ampliando su mezcla de horror atmosférico y narrativa cinematográfica.

La película gira en torno a Alice, un personaje creado específicamente para la película, que se adentra en «The Hive», un laboratorio secreto invadido por el virus T. Aunque recrea la emblemática estética aséptica de la Corporación Umbrella y la aterradora presencia del Licker, cambia la estructura narrativa hacia un asalto táctico en equipo.

Por qué lo elegimos Fue pionera al demostrar que la estética de los videojuegos podía traducirse en una saga cinematográfica duradera y rentable, capaz de atraer tanto a los aficionados a los videojuegos como al público general.

A diferencia de la atención que prestan los juegos a la escasez de recursos, la película apuesta por combates estilizados y un ambiente de metal industrial. Aunque la acogida de la crítica fue inicialmente tibia debido a su alejamiento del material original, se convirtió en un éxito comercial rotundo y en una de las mejores adaptaciones de videojuegos de este siglo.

Su impacto cultural es innegable, que dio lugar a cinco secuelas directas y múltiples reinicios, lo que demostró que el ADN de la franquicia —las armas biológicas y las conspiraciones corporativas— podía sustentar un universo cinematográfico que se prolongó durante una década.

Mi veredicto: Triunfa al captar el factor «molón» del universo de la serie, sustituyendo la tensión claustrofóbica de los videojuegos por una experiencia de superproducción accesible y llena de adrenalina.

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Mi opinión general sobre las mejores adaptaciones de videojuegos

Las adaptaciones de videojuegos están en una situación mucho mejor que antes, con más variedad y seguridad a la hora de contar estas historias. Las mejores adaptaciones de videojuegos de hoy en día no se limitan a copiar los juegos, entienden qué es lo que les hace funcionar y aprovechan eso.

Si eres nuevo en el mundo de las adaptaciones , empieza porThe Last of Us: es el ejemplo más claro de cómo transmitir la historia y la emoción sin perder fuerza.

, empieza porThe Last of Us: es el ejemplo más claro de cómo transmitir la historia y la emoción sin perder fuerza. Si prefieres la animación , eligeArcanos: amplía su universo de formas que el juego nunca podría, sin dejar de ser accesible.

, eligeArcanos: amplía su universo de formas que el juego nunca podría, sin dejar de ser accesible. Si buscas algo más ligero y divertido , La película de Super Mario Bros. es una buena forma de iniciarse en el género, que se basa por completo en la nostalgia y la energía.

, La película de Super Mario Bros. es una buena forma de iniciarse en el género, que se basa por completo en la nostalgia y la energía. Y si te apetece algo diferente, Hombres lobo entre nosotros muestra lo flexibles que pueden ser las adaptaciones cuando se centran en las ideas fundamentales en lugar de limitarse a un simple recuento de la historia.

Ya no existe una fórmula única para hacer una buena adaptación de un videojuego, y precisamente por eso este proyecto por fin funciona.

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