Guantes de Recoil Case: clasificación de todos los aspectos en 2026

Los guantes «Recoil Case» son el único objeto cosmético en Counter-Strike 2 que nunca desaparece de la pantalla. A diferencia de los diseños de armas, que solo aparecen cuando se saca un arma concreta, los guantes se ven cada vez que se saca un cuchillo, se coloca una bomba o se realiza una burla; y precisamente por eso los jugadores más exigentes los consideran el pilar de cualquier equipamiento de alto nivel. La selección incluye 24 skins de nivel Extraordinario repartidas en seis tipos de guantes, todas ellas parte del conjunto de guantes de la caja Recoil, que también se comparte con la caja Snakebite y la caja Operation Broken Fang.

Lo que distingue a estos guantes del resto del mercado es la combinación de variedad y profundidad – Colmillo roto, Deporte, Operador, Vendas para las manos, Persona, yGuantes especializados todo en un único grupo, que abarca desde aproximadamente €50 para una entrada de «Battle-Scarred» que supere con creces €4,000 para una piel de trofeo «Factory New». La fluctuación del mercado es el principal factor que influye en los precios en general: un mismo diseño puede costar entre cinco y diez veces más en «Factory New» que en «Battle-Scarred». Para quienes se pregunten qué guantes contiene la caja «Recoil Case», a continuación se detallan los 24 modelos con sus precios, el contexto de la fluctuación del mercado y una indicación clara de cuáles realmente vale la pena comprar.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores guantes para el caso «Recoil» en CS2

A continuación se enumeran los 24 guantes de la caja «Recoil Case»: todos los diseños de nivel «Extraordinario» repartidos en seis tipos de guantes, con el precio, la rareza y el contexto de aparición de cada uno. Si has estado buscando qué guantes contiene la caja «Recoil Case», aquí tienes la respuesta completa. Utiliza la lista para ir directamente al diseño que te interesa.

Todos los guantes que se ven en la piscina son de la marca Recoil Case. El análisis detallado de cada modelo —incluidos los rangos de precios, los factores que determinan el precio de los guantes Recoil y qué modelos ofrecen la mejor relación calidad-precio— se encuentra en la guía completa que figura a continuación.

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Caja de botín: probabilidades de obtención y desglose de rareza

Antes de gastarte el dinero en llaves para intentar conseguir los mejores guantes de Recoil Case, conviene saber exactamente en qué punto de la curva de distribución se encuentran. Cada Caja de recambio En la primera apertura se realiza un sorteo ponderado entre cinco niveles de rareza: los guantes «Recoil Case» se sitúan en el nivel más bajo, el de «Extraordinario», lo que los convierte en el resultado más raro que se puede obtener en una sola apertura.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades se han calculado a partir de los porcentajes de aparición revelados por Valve y se han corroborado con datos recopilados por la comunidad a partir de decenas de miles de cajas abiertas. Con una tasa de objetos extraordinarios de aproximadamente el 0,26 %, estadísticamente tendrías que abrir unas 385 casos para desembalar un solo par de guantes —y por unos 2,50 $ por llave, lo que supone un gasto previsto de casi €960 sin garantía de que sean los guantes que buscas. Comprar directamente en el mercado es casi siempre la opción más inteligente desde el punto de vista económico a la hora de adquirir guantes Recoil Case.

Guantes para fundas de recambio: guía completa

En esta sección se recogen todos los guantes del Recoil Case disponibles como aspectos de categoría «Extraordinario». Para los jugadores que aún se preguntan qué guantes hay en la caja Recoil, la respuesta son los 24 aspectos que se muestran a continuación, cada uno disponible en todos los estados de conservación, desde «Como nuevo» hasta «Marcado por la batalla», lo que genera diferencias de precio espectaculares de entre 5 y 10 veces entre el más barato y el más caro dentro del mismo diseño. Las selecciones aquí presentadas equilibran el tipo de guante, el diseño visual y el rango de precios para satisfacer tanto a los coleccionistas como a los jugadores que desean los mejores guantes de la caja Recoil sin pagar de más.

Precio del producto:64,29 $ – 354,65 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de Colmillo Roto | Desquiciado es el modelo ideal para quienes se inician en los guantes Recoil Case. Disponible en todos los acabados, su gama abarca desde 64,29 $ en «Battle-Scarred»hasta354,65 $, nuevo de fábrica – una gama asequible para lo que suele ser habitual en Extraordinary. El diseño cuenta con un completo textura de escamas de serpiente en los nudillos y los dedos sobre un fondo negro, con un motivo central esculpido de un leopardo y una serpiente peleando, enmarcado portachuelas piramidales de color azul en la muñeca. El precio es más bajo que el de la mayoría de los guantes Recoil Case porque el modelo Broken Fang es menos popular que los guantes Sport o Driver entre el público en general; esa diferencia entre la percepción y la calidad visual es precisamente donde reside el valor.

Por qué lo elegimos La opción más asequible de la categoría «Extraordinario» en la CS2 Guantes Recoil Case para billar, con un diseño central único que representa a un leopardo y una serpiente enzarzados en combate sobre un fondo con textura de escamas de serpiente.

Si quieres lucir unos guantes Extraordinary auténticos sin arruinarte, Guantes de Colmillo Roto | Desquiciado es el argumento más sólido de todo el conjunto de casos. Un flotador probado en campo, con un valor comprendido entre 0,15 y 0,20, ofrece el equilibrio perfecto entre precio y estado visible: se consigue un aspecto impecable sin tener que pagar el sobreprecio de uno nuevo de fábrica.

★ LOS MEJORES GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL RETROCESO A UN PRECIO ASEQUIBLE Guantes de Colmillo Roto: Desencadenados Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:163,52 $ – 974,93 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes deportivos | Big Game destaca entre los guantes de la gama Recoil Case y resulta muy atractivo para los coleccionistas. El acabado es un camuflaje llamativo de estilo cazador – manchas irregulares de color oliva oscuro, negro y naranja intenso por todo el guante, como un camuflaje de árboles reales sacado directamente de un catálogo de caza. Los precios oscilan entre €163.52 Marcado por las batallas hasta casi €975 Nuevos de fábrica. Los guantes Sport alcanzan precios más altos que la mayoría de los guantes Recoil porque este modelo presenta la mayor superficie visible desde la vista estándar del juego: una mayor superficie visible se traduce en una mayor percepción de valor.

Para los coleccionistas que buscan una carcasa con un aspecto cuidado y de alta calidad sin tener que gastarse una fortuna en una «Factory New» de cuatro cifras, una «Well-Worn» Gran partidopor los alrededores250–350 dólares es la mejor opción de toda la gama de guantes deportivos de esta marca.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CAMUFLAJE PARA LA CAZA Guantes deportivos Big Game Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:127,79 $ – 1 750,00 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

Pocos guantes de Recoil Case gozan del mismo prestigio discreto que Guantes de conducir | Black Tie. Elcuero negro azabachecaracterísticaspaneles blancos perforados a lo largo de los dedos y el pulgar, y un diseño de rombos en la palma y los nudillos: un aspecto impecable y elegante que transmite calidad sin resultar llamativo. En €127.79 En «Battle-Scarred» es accesible, pero los ejemplares de «Factory New» se acercan €1,750, lo que convierte a la diferencia de grosor en una de las más pronunciadas de todos los guantes Recoil.

The Traje de etiqueta Envejecen mucho mejor que la mayoría: incluso con un desgaste de entre 0,35 y 0,45, el cuero da la impresión de estar refinado a propósito, en lugar de desgastado. Si te preguntas qué guantes del Recoil Case combinan bien con cualquier equipamiento, esta es la respuesta: se encuentran entre los mejores guantes del Recoil Case para los jugadores que buscan un estilo duradero en cualquier condición.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCCIÓN CON ESTILO Guantes de conducir Black Tie Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:58,44 $ – 319,00 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes «Colmillo Roto» | Bordado es uno de los guantes Recoil Case más elaborados de la gama: un diseño floral en espiral en tonos crema y beige sobre una base de cuero marrón rojizo, con un Impresionante pieza central esculpida que representa a un leopardo y una serpiente enzarzados en combate, con tachuelas piramidales en la muñeca. Los precios oscilan entre €58.44 Marcado por la batalla €319.00 De fábrica, lo que lo convierte en uno de los guantes Extraordinary Recoil más económicos del mercado. Su intrincado diseño se mantiene en perfecto estado incluso en condiciones de uso intensivo, por lo que no hace falta esperar a que se desgasten para apreciar su diseño.

Entre los mejores guantes de la gama Recoil Case para los amantes de los detalles, Bordado con aguja está infravalorado en relación con la calidad de sus diseños: la demanda aún no ha alcanzado ese nivel, lo que mantiene los precios a un nivel razonable. Un flotador «Well-Worn» en el 90–120 dólares El rango es el punto fuerte de este guante Recoil Case.

★ EL MEJOR DISEÑO DE GUANTES RECOIL CASE Guantes de Colmillo Roto con puntadas de aguja Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:94,47 $ – 617,16 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de Colmillo Roto | Jade destaca como el el más llamativo visualmente entre los guantes verdes de Recoil Case en la piscina. Cuero verde azulado con un brillo metálico, Los remaches de latón dorado y la incrustación con el emblema de la serpiente «Broken Fang» crean un aspecto llamativo y limpio que combina bien con la mayoría de los acabados de los cuchillos, y el diseño de dedos abiertos permite que se vea en todo momento durante cada ronda en CS2. Los precios van desde €94.47 en «Battle-Scarred» hasta más de €617 Como nuevo. El sobreprecio respecto a otros aspectos de «Broken Fang» se debe a su color llamativo – CS2 guantes verdes son más difíciles de encontrar que los rojos o los negros, lo que hace que el interés de los coleccionistas supere el nivel básico esperado de los «Broken Fang».

Para los jugadores que quieran crear un equipamiento temático, esta es la opción ideal. Un equipo probado en el campo Jadepor los alrededores120–150 dólares mantiene toda la intensidad del color sin el aumento de precio de los guantes nuevos de fábrica: el punto fuerte de este guante Recoil Case.

★ LOS MEJORES GUANTES «GREEN BROKEN FANG» Guantes de Colmillo Roto de Jade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:66,00 $ – 497,45 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de conducir | Queen Jaguar es un guante de la gama Recoil Case ideal para los cazadores que apuestan por los patrones. El dedos de cuero marrón se asienta sobre una sección de la palma y la muñeca recubierta de un pelaje de jaguar de vivos colores – dorado y amarillo con llamativas manchas negras en forma de roseta que parecen de verdad. El contraste entre la parte superior de piel lisa y la palma con textura de piel hace que estos sean unos de los guantes Recoil más característicos de la categoría «Driver». El precio de los Battle-Scarred empieza en €66, y «Factory New» alcanzando €497.

Es difícil encontrar guantes para golfistas a este precio: la mayoría de los demás guantes de Recoil de la categoría «Driver» tienen un precio más elevado a pesar de presentar características similares, lo que hace que Reina Jaguar uno de los mejores guantes Recoil Case para quienes buscan este modelo sin tener que pagar el Traje de etiqueta or Leopardo de las nieves premium.

★ BÚSQUEDA DEL MEJOR MODELO DE GUANTES DE CONDUCCIÓN Guantes de conducir Queen Jaguar Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:511,92 $ – 3.183,94 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes deportivos | Nocts es la piel que ofrece la sensación más exclusiva de toda la gama de guantes Recoil Case. La cuero gris oscuro with costuras oscuras y discretas crea un efecto totalmente negro que es casi imposible de imitar con otros guantes en CS2. Incluso los ejemplares «marcados por la batalla» parten de €511, y los ejemplares «Factory New» suelen superar €3,000 – Precios máximos impulsados por la escasa oferta de unidades sin embalaje y la demanda constante de los jugadores que buscan el equipamiento más discreto posible.

Los compradores con un presupuesto ajustado deberían fijarse en Well-Worn Nocts – Incluso con un índice de flotación de 0,40 o superior, la estética oscurecida se mantiene, y el precio desciende considerablemente en comparación con el modelo «Field-Tested». Es el único nivel de los guantes «Recoil Case» que resulta asequible para la mayoría de los jugadores, y sigue siendo uno de los mejores guantes de «Recoil Case» para cualquiera que quiera crear un equipamiento centrado en el sigilo.

★ LA PIEL MÁS EXCLUSIVA PARA GUANTES DEPORTIVOS Guantes deportivos Nocts Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:204,10 $ – 1 365,97 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes deportivos | Shamagh escarlataes ella entrada en rojo más llamativa entre los guantes Recoil Case. El pañuelo de tela de keffiyeh rojo le confiere una riqueza textil que las pieles exclusivamente de cuero no pueden igualar, y el modelo Sport Gloves garantiza que se vea bien desde cualquier ángulo en CS2. Los precios oscilan entre €204 Marcado por las batallas hasta casi €1,366 Nuevo de fábrica. Ejemplares probados sobre el terreno Entre 300 y 450 dólares representan la franja de mejor relación calidad-precio: el rojo mantiene su intensidad en ese rango de fluctuación, y el precio se mantiene muy por debajo del nivel de los productos nuevos de fábrica.

Si el rojo es el color en torno al cual estás creando tu diseño, Guantes deportivos | Shamagh escarlata es la opción más recomendable en este caso: destaca más que la mayoría de las alternativas de su mismo rango de precios y es más versátil que el Nocts para los jugadores que quieren destacar. Es, sin duda, uno de los guantes de la gama Recoil Case más buscados del mercado.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS POR MENOS DE 500 DÓLARES Guantes deportivos «Scarlet Shamagh» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:283,45 $ – 2 575,00 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes para conducir | Snow Leopard es el diseño de guantes de Driver más caro de la selección de guantes de la caja Recoil. El acabado imita el de los auténticos piel de leopardo de las nieves – a base en color crema y blancotratar engrandes manchas en forma de roseta negras– conpaneles de cuero perforado por las yemas de los dedos. Los ejemplares nuevos de fábrica suelen rondar €2,575, e incluso «Battle-Scarred» empieza en €283 – la planta más alta de cualquier guante Recoil de la gama Driver Gloves. La demanda entre los coleccionistas se debe a lo bien que destaca el llamativo diseño en forma de roseta sobre los acabados oscuros de las armas en la vista en primera persona.

Probado en la prácticaLeopardo de las nievesen el450–600 dólares Esta gama te ofrece todo el impacto estético sin tener que comprometerte con el precio de cuatro cifras de los guantes nuevos de fábrica. Para quienes se preguntan qué guantes incluye el Recoil Case del nivel «Driver» premium, esta es la respuesta definitiva: la joya de la corona entre los guantes del Recoil Case para coleccionistas exigentes.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCCIÓN PARA COLECCIONISTAS Guantes de conductor Snow Leopard Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:127,36 $ – 851,41 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Vendas para las manos | ¡PRECAUCIÓN! hace honor a su nombre: el Cinta de señalización de peligro con rayas amarillas y negras lo convierte en uno de los guantes Recoil Case con un diseño más llamativo de toda la gama. En el modelo Hand Wraps, en CS2, el contraste de colores se aprecia en cada movimiento del cuchillo, y el acabado resulta elegante en lugar de llamativo en la mayoría de los niveles de desgaste. Los precios oscilan entre €127 Marcado por la batalla hasta más allá €851 Nuevas de fábrica. Las vendas para las manos suelen tener un precio ligeramente inferior al de los guantes deportivos y de conducción en condiciones equivalentes, lo que significa que ¡ATENCIÓN! ofrece un diseño llamativo a un precio relativamente asequible.

Un libro muy manoseado¡ATENCIÓN!por los alrededores175–250 dólares captura todo el impacto visual: el diseño en amarillo y negro no se desvanece de forma apreciable a niveles de flotación más altos, lo que lo convierte en una opción inteligente de gama media para destacar con estilo entre los guantes Recoil Case.

★ LAS MEJORES VENDAS PARA MANOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA Vendas para las manos ¡PRECAUCIÓN! Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:109,73 $ – 762,82 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de moto | Presión arterial destaca entre los guantes Recoil Case de gama media. La base de cuero negro está decorada con un motivo abstracto que representa vasos sanguíneos en color burdeos en la palma y los dedos, con protectores de carcasa recubiertos de carbono en los nudillos: un aspecto crudo y agresivo que le sienta bien CS2«su estética táctica. Comienza en €109 en «Battle-Scarred» y llega a €762 en Factory New, lo que las convierte en una de las opciones más asequibles de Moto Gloves en todos los aspectos. Las Moto Gloves son muy apreciadas por su diseño compacto: se ven muy bien en el modo de visualización sin ocupar demasiado espacio en la pantalla, y el color rojo hace que Presión arterial lo suficientemente versátil como para combinarse con una amplia variedad de acabados de cuchillos.

Para los compradores que buscan unos guantes Moto sin tener que llegar al límite de su presupuesto, unos guantes probados en el terreno Presión arterialpor los alrededores130–180 dólares Es la mejor opción: uno de los mejores guantes de la gama Recoil Case para aquellos jugadores que buscan un diseño rojo llamativo sin tener que pagar un precio elevado.

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO DE GAMA MEDIA Guantes de moto y presión arterial Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,84 $ – 737,81 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Vendas para las manos | Shamagh del desierto es el guante con funda de recambio para vendas de mano más asequible del mercado. El tela de pata de gallo en tonos beige y marrón está envuelto y encuadernado con rayas diagonales en color crema y blanco – lo que le confiere un aspecto claramente escalonado, al estilo de un keffiyeh, único entre los guantes de la gama Recoil Case en CS2. Con un suelo marcado por las batallas a su alrededor €52, está al alcance de casi cualquier presupuesto. El modelo «Factory New» alcanza un precio máximo de €737, lo que demuestra que sigue existiendo una amplia variedad de tonos, impulsada por las tendencias del mercado; de hecho, la paleta de tonos tierra, de carácter sobrio, es un atractivo para quienes prefieren un aspecto realista y desgastado.

A los precios de Battle-Scarred, Shamagh del desierto es uno de los pocos guantes de nivel Extraordinario en CS2 que se adapta a un presupuesto ajustado sin renunciar a la exclusividad: una excelente opción de inicio para cualquier comprador que se acerque por primera vez a los guantes del Recoil Case.

★ LAS MEJORES VENDAS PARA LAS MANOS A PRECIO ACCESIBLE Vendas para las manos Desert Shamagh Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:59,39 $ – 309,00 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de Colmillo Roto | Con bandas amarillas compite directamente con Bordado con aguja and Desquiciado por el precio mínimo en la categoría «Broken Fang». La base negra está recubierta de grandes manchas irregulares de color dorado y amarillo– el bold,un patrón que recuerda al de una jirafa – con el mismo diseño esculpido Centro de mesa con un combate entre un leopardo y una serpiente y tachuelas piramidales doradas en las muñecas, presentes en toda la colección Broken Fang. Los precios oscilan entre €59 en «Marcado por la batalla» a €309 en estado «Factory New», lo que le confiere el límite máximo de FN más bajo de todos los guantes «Broken Fang Recoil».

Para los jugadores que no conocen los guantes Recoil Case, el De bandas amarillas Es una excelente primera compra de nivel Extraordinario: lo suficientemente distintiva como para llamar la atención y ampliamente disponible en todos los exteriores en cualquier momento. Es uno de los mejores guantes de la caja Recoil para los jugadores que buscan el nivel Extraordinario sin tener que gastar una fortuna. Si estás dudando entre los distintos tipos de cajas antes de comprar una llave, la guía sobre la los mejores casos para abrir CS2 ofrece un desglose útil del conjunto completo.

★ LOS MEJORES GUANTES BROKEN FANG PARA PRINCIPIANTES Guantes «Colmillo Roto» con bandas amarillas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:78,22 $ – 895,24 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de piloto | Rezan el Rojo es el guante más económico de la gama Driver Gloves Recoil Case. Cuero perforado de color carmesí intenso en los dedos se encuentra encima de un palma con acolchado en forma de rombos – una combinación de primera calidad que el precio no refleja. En €78 En «Battle-Scarred», se trata de una opción realmente rentable entre los guantes de «Recoil», mientras que «Factory New» alcanza un precio de alrededor de €895. Su intenso color rojo vino es uno de los aspectos más característicos de la categoría de guantes de conducir.

Para los coleccionistas de guantes de piloto que buscan variedad sin comprometerse con Leopardo de las nieves En cuanto a precios, este guante Recoil Case cubre un vacío real. Un flotador muy usado en el Entre 100 y 130 dólares La gama es la opción ideal: uno de los mejores guantes de la línea Recoil Case para jugadores que buscan un aspecto de primera calidad a un precio asequible. Aquellos que siguen la Counter-Strike deportes Los aficionados al juego reconocerán esta combinación de colores por los frecuentes vídeos de jugadores profesionales.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCCIÓN POR MENOS DE 200 DÓLARES Guantes de piloto «Rezan the Red» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:135,87 $ – 2.023,12 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes especializados | Marble Fade es el más llamativo de los guantes Recoil Case de la categoría «Specialist». El base táctica oscura cuenta con paneles individuales para cada dedo, cada uno en un color llamativo distinto – azul, dorado, rojo y rosa– conMarca TORTUE a lo largo de la muñeca. La distribución del color varía en función de la tirada, lo que hace que algunos ejemplares sean realmente más valiosos que otros. Los precios oscilan entre €135 en «Battle-Scarred» hasta más de €2,000 En estado de nuevo de fábrica: los ejemplares con una intensa coloración azul alcanzan los precios más elevados entre los guantes de recoil de esta categoría.

El acabado «Marble Fade» ha gozado de gran popularidad en múltiples categorías de armas en CS2, y la versión de Guantes especializados no es una excepción. Para los coleccionistas que estén montando kits a juego, la guía específica sobre CS2 guantes azules Vale la pena echar un vistazo para encontrar ideas de combinaciones de cuchillos que vayan bien con los guantes Recoil Case.

★ LOS MEJORES GUANTES ESPECIALIZADOS PARA EL COLOR Guantes Specialist Marble Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:53,69 $ – 324,45 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de moto | 3.ª Compañía de Comandos es la opción más económica de entre los guantes Moto Recoil Case. El acabado es un camuflaje militar verde oscuro with manchas irregulares de color marrón rojizo, dedos con puntas doradas with Marca TORTUE, a raya decorativa roja que cruzan la muñeca y protectores de nudillos rígidos negros: un diseño realmente cuidado para lo que cuesta. Su precio es de €53 en «Marcado por la batalla» a €324 Como nuevo. Entre los guantes Recoil, esta es la opción ideal para los jugadores que quieran crear un equipamiento de temática militar.

Probado en la práctica3.ª Compañía de Comandospor los alrededoresEntre 60 y 75 dólares es una de las formas más económicas de iniciarse en cualquier experiencia extraordinaria CS2 guante. Los jugadores que estén creando una equipación en tonos verdes encontrarán el CS2 guantes verdes Guía útil para comparar este tema con el tema «Extraordinary» con filtro de color completo.

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO ECONÓMICOS Guantes de moto de la 3.ª Compañía de Comandos Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:262,66 $ – 4.025,92 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes deportivos | Slingshot es el más caro de todos los guantes de la gama Recoil Case. El diseño combina un malla de color rojo intenso con diseño de rombos por los dedos y el dorso de la mano con paneles de cuero gris en la palmay unparte del pulgar de color tostado – una combinación tricolor que se reconoce al instante y que es extremadamente sensible a la flotación. Los ejemplares nuevos de fábrica suelen superar €4,000, e incluso en Battle-Scarred el suelo es €262 – el precio base más alto entre los guantes Recoil que no son del modelo Nocts. El patrón de malla se deteriora visiblemente con el uso prolongado, lo que hace que los ejemplares con poco desgaste sean mucho más codiciados.

A menos que el presupuesto no sea un problema, opta por Well-Worn Slingshotpor los alrededores400–600 dólares – Consigues el diseño característico por una fracción del precio de uno nuevo de fábrica. Para los jugadores que buscan saber qué guantes contiene la caja «Recoil Case» en la gama más alta de precios, esta es la respuesta: encontrar uno a un precio adecuado en una tienda de confianza CS2 sitio web de apuestas con skins o una plataforma de negociación también puede reducir considerablemente el precio de cotización.

★ LOS GUANTES DEPORTIVOS MÁS CAROS Guantes deportivos Slingshot Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:79,21 $ – 711,66 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de moto | Finish Line aporta la energía de las carreras a la gama de guantes Recoil Case. El atrevido diseño de bandera a cuadros en blanco y negro El diseño de los nudillos es una referencia directa al mundo del automovilismo, mientras que los detalles en verde neón rompen el contraste; el diseño general se mantiene impecable en todo momento, independientemente del uso que se le dé, en CS2. Los precios oscilan entre €79 en «Marcado por la batalla» a €711 Como nuevo. El estampado a cuadros es uno de los diseños que mejor se adapta a los distintos tonos de la gama Moto Gloves: incluso con un tono de 0,35 a 0,45, el contraste entre el blanco y el negro sigue siendo nítido, lo que lo convierte en una opción especialmente rentable en Well-Worn.

Para los compradores que buscan una carcasa Moto Gloves con una personalidad propia a un precio razonable de gama media, Línea de meta es la mejor opción en la categoría Moto: ofrece una mejor relación calidad-precio que Smoke Out en la mayoría de los exteriores y más característico que 3.ª Compañía de Comandos. Un flotador muy usado suele costar alrededor de Entre 100 y 150 dólares para este guante Recoil Case.

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO POR MENOS DE 200 DÓLARES Guantes de moto Finish Line Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:108,73 $ – 890,45 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes de moto | Smoke Out destaca entre los guantes de la gama Recoil Case por su sutil profundidad visual, que acaba cautivándote. Cuero gris oscuro cubre la base, con paneles protectores de los nudillos plateados muy rayados, un banda decorativa azul claro en la muñeca, y Marca TORTUE en los dedos: un aspecto desgastado a propósito que le da un aire oscuro CS2 equipamientos a la perfección. Los precios van desde €108 en «Marcado por la batalla» a €890 Como nuevo. Entre los guantes Recoil, esta es la opción en tonos neutros más elegante de la categoría Moto.

Probado en la prácticaSmoke Outpor los alrededores130–170 dólares es donde reside su valor: uno de los mejores guantes de Recoil Case para los jugadores que buscan equipamientos oscuros o monocromáticos con un presupuesto medio. Si buscas alternativas similares en tonos neutros, el CS2 guantes morados Esta guía recoge opciones similares que vale la pena comparar con estos guantes Recoil Case.

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO PARA LOOKS OSCUROS Guantes de moto Smoke Out Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:132,38 $ – 1 490,00 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes especializados | Tiger Strike Es la segunda piel de guantes «Specialist» más cara de entre los guantes de la caja «Recoil». Paneles diagonales acanalados en naranja intenso traza una línea con los dedos y el dorso de la mano sobre un fondo gris oscuro, con un y palma de cuero, detalle rojo en la muñeca, y Marca TORTUE – un diseño llamativo y de alto contraste que se lee bien desde cualquier ángulo en CS2. Los precios oscilan entre €132 en «Marcado por la batalla» a €1,490 En estado de fábrica. El alto límite de FN se debe a la sensibilidad al flotado: los paneles naranjas pierden definición a flotados más altos, lo que hace que las copias limpias con flotado bajo sean las más deseables entre los guantes de retroceso de este nivel.

Para los coleccionistas que buscan el diseño más atrevido de la categoría «Guantes de especialista» sin llegar al extremo Desvanecimiento de mármol, Ataque del tigre es la opción más lógica. El CS2 guantes rojos Esta guía recoge alternativas similares en tonos naranjas y rojos de toda la gama de guantes, lo que resulta útil para crear un look lo más armonioso posible en torno a este guante Recoil Case.

★ EL MEJOR MODELO DE GUANTES ESPECIALIZADOS Guantes especializados Tiger Strike Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:57,77 $ – 259,29 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Vendas para las manos | Constrictor son las vendas para las manos más asequibles de la gama de guantes Recoil Case de Factory New, con un precio máximo de tan solo €259en comparación con€851 for ¡ATENCIÓN!. Eldiseño de escamas de serpiente en naranja y rojo vivos – cálido, de colores vivos y con un inconfundible aire reptiliano – le confiere un aspecto distintivo, diferente al de cualquier otro guante Recoil de la categoría «Vendas para las manos» en CS2. Entrada en€57 En «Battle-Scarred», estos guantes son de lo más asequible que se puede encontrar en la categoría «Extraordinary». El bajo límite máximo de FN refleja una menor demanda por parte de los coleccionistas en los niveles de calidad más altos, lo que mantiene los precios a un nivel razonably constante.

Probado en la prácticaConstrictoren el70–90 dólares Esta gama es la mejor opción para iniciarse en las vendas de mano Extraordinary, independientemente del precio. Si vas a vender tus vendas actuales para financiar la compra, echa un vistazo a la el mejor lugar para vender CS2 carcasas Esto puede suponer una diferencia significativa en el presupuesto del que dispones para este guante.

★ LAS MEJORES VENDAS DE MANOS PARA PRINCIPIANTES Vendas para las manos Constrictor Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:111,16 $ – 856,96 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes especializados | Capitán de corbeta es el guante «Specialist» más versátil de la gama de guantes Recoil Case. El carrocería en camuflaje urbano azul grisáceo está enmarcado por un líneas de resaltado amarillas alrededor de los paneles de los dedos y los protectores de los nudillos, con un y palma de cuero y protectores de nudillos rígidos de color negro: una llamativa combinación que combina la sobriedad militar con una auténtica presencia visual en CS2. Los precios van desde €111 en «Battle-Scarred» hasta aproximadamente €857 en perfecto estado, mientras que los artículos muy usados suelen costar alrededor de 150–200 dólares.

Uno de los mejores guantes de la gama Recoil Case para los jugadores que buscan un estilo de primera calidad que combine con cualquier equipamiento. El el mejorCS2 sitios de comercio merece la pena echar un vistazo específicamente a este guante «Recoil Case», ya que se vende con frecuencia debido a su gran popularidad, lo que hace que la disponibilidad se mantenga alta en todas las plataformas.

★ LOS MEJORES GUANTES ESPECIALIZADOS POR MENOS DE 300 DÓLARES Teniente comandante de guantes especializados Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:54,63 $ – 330,99 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Vendas para las manos | Jirafa es un guante de la marca Recoil Case con una textura única en CS2. Eldorado, con manchas de jirafa crea un estilo distintivo inspirado en la naturaleza a partir de tan solo €54 en «Battle-Scarred». «Factory New» alcanza un máximo de €330 – Es un precio bajo en comparación con otras vendas de boxeo, pero refleja el atractivo que tienen para los coleccionistas especializados. Los tonos cálidos y la distribución irregular de las manchas hacen que cada par sea ligeramente diferente, lo que les da más personalidad de lo que sugiere el precio.

Para quienes disfrutan de la estética de los estampados de animales sin el Gran partido Teniendo en cuenta su precio, estos son unos de los mejores guantes de Recoil Case a un precio asequible. A precios de «Battle-Scarred» y «Well-Worn», Vendas para las manos | Jirafa Es uno de los artículos de la gama Extraordinary más económicos de todo el pack, una opción ideal para cualquiera que se pregunte qué guantes incluye el Recoil Case sin que le cueste un ojo de la cara.

★ LAS MEJORES VENDAS PARA LAS MANOS CON MOTIVOS NATURALES Vendas para las manos «Jirafa» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:118,64 $ – 1 259,90 $

Rareza:Extraordinario

Fuente:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave del caso:Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes especializados | Agente de campo cierra la lista de guantes Recoil Case con uno de los diseños más estructurados de la gama. Paneles de color azul marino intenso están perfiladas en blanco, con grandes placas articulares doradas con forma de rombo que destaca en el dorso de la mano: llamativo, estratégico y fácilmente reconocible en CS2. Los precios van desde €118 en «Battle-Scarred» hasta casi €1,260 Como nuevo. Su sólida estructura geométrica lo convierte en uno de los mejores guantes de Recoil Case, capaz de mantener su impacto visual en todos los niveles de flotabilidad.

Para los coleccionistas que estén completando una colección de guantes de especialista, Agente de campo aporta un toque de contraste a los más coloridos Desvanecimiento de mármol and Ataque del tigre – y destaca como uno de los mejores guantes de Recoil Case para los jugadores que buscan un diseño táctico llamativo a un precio medio. Si estás pensando en probar suerte con la caja en lugar de comprarlo directamente, la guía sobre el el mejorCS2 centros de recepción de casos ofrece una útil comparación de plataformas. Los mejores guantes Recoil Case no siempre son los más caros.

★ LOS MEJORES GUANTES ESPECIALIZADOS PARA COLECCIONISTAS Guantes especializados para agentes de campo Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Los mejores guantes Recoil Case: comparación completa

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de todos los guantes disponibles en la caja «Recoil Case», que abarca los seis tipos de guantes de las 24 skins del nivel «Extraordinario». Para los jugadores que deseen comparar de un vistazo qué guantes contiene la caja «Recoil Case», aquí tienen la información completa. Las columnas incluyen el nombre del producto, la rareza, el rango de precios y una breve nota sobre los factores que determinan el precio de cada skin.

Precios actualizados a fecha de 22 de abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes de Colmillo Roto | Desquiciado Extraordinario 64,29 $ – 354,65 $ Textura de escamas de serpiente con un motivo central esculpido de leopardo y serpiente; precio mínimo de Broken Fang. Guantes deportivos | Big Game Extraordinario 163,52 $ – 974,93 $ Camuflaje de caza llamativo en verde oliva oscuro, negro y naranja intenso; el modelo de guante más visible. Guantes de conducir | Black Tie Extraordinario 127,79 $ – 1 750,00 $ Cuero negro con paneles blancos perforados y palma con acolchado en forma de rombos; la mayor envergadura de vuelo. Guantes «Colmillo Roto» | Bordado Extraordinario 58,44 $ – 319,00 $ Volutas florales en color crema sobre cuero marrón óxido con un motivo central de leopardo y serpiente; el modelo «Broken Fang» más económico. Guantes de Colmillo Roto | Jade Extraordinario 94,47 $ – 617,16 $ Base de color verde azulado con detalles dorados de mecanismo de relojería; diseño «Broken Fang» en su versión más ornamentada. Guantes de conducir | Queen Jaguar Extraordinario 66,00 $ – 497,45 $ Dedos de cuero marrón sobre una palma de piel de jaguar de colores vivos; el modelo más asequible de la gama Driver Gloves. Guantes deportivos | Nocts Extraordinario 511,92 $ – 3.183,94 $ Totalmente negro; la escasa oferta y la gran demanda de este modelo impulsan su precio mínimo al máximo. Guantes deportivos | Shamagh escarlata Extraordinario 204,10 $ – 1 365,97 $ Tejido de keffiyeh rojo y negro; los guantes deportivos de color rojo más llamativo del estuche. Guantes para conducir | Snow Leopard Extraordinario 283,45 $ – 2 575,00 $ Textura de piel de leopardo de las nieves: fondo color crema con grandes rosetas negras; la gama más alta de guantes Driver Gloves. Vendas para las manos | ¡PRECAUCIÓN! Extraordinario 127,36 $ – 851,41 $ De color amarillo verdoso neón, con texto de advertencia de peligro en negro que cubre toda la superficie; unas vendas para las manos muy llamativas. Guantes de moto | Presión arterial Extraordinario 109,73 $ – 762,82 $ Motocicleta de gama media con diseño en cuero negro y carmesí intenso y protectores de nudillos de fibra de carbono; la mejor moto de gama media. Vendas para las manos | Shamagh del desierto Extraordinario 52,84 $ – 737,81 $ Patrón de pata de gallo marrón y negro con franjas diagonales de color crema; el precio de entrada más bajo de Hand Wraps. Guantes de Colmillo Roto | Con bandas amarillas Extraordinario 59,39 $ – 309,00 $ Base negra con grandes manchas doradas irregulares y un motivo central de leopardo y serpiente; parte inferior del techo «Broken Fang FN». Guantes de piloto | Rezan el Rojo Extraordinario 78,22 $ – 895,24 $ Dedos perforados en color carmesí intenso sobre una palma con acolchado en forma de rombos; los guantes de conductor más asequibles. Guantes especializados | Marble Fade Extraordinario 135,87 $ – 2.023,12 $ Paneles individuales para cada dedo en azul, dorado, rojo y rosa; la flotación determina la distribución del color. Guantes de moto | 3.ª Compañía de Comandos Extraordinario 53,69 $ – 324,45 $ Camuflaje militar verde oscuro con parches de color rojo-marrón, puntas doradas en los dedos y protectores negros en los nudillos. Guantes deportivos | Slingshot Extraordinario 262,66 $ – 4.025,92 $ Malla de tejido en rombos rojos con la palma gris y el pulgar marrón claro; el precio más alto de la colección. Guantes de moto | Finish Line Extraordinario 79,21 $ – 711,66 $ Cuadros blancos y negros con detalles en verde neón; el diseño Moto más resistente a los flotadores. Guantes de moto | Smoke Out Extraordinario 108,73 $ – 890,45 $ Gris carbón oscuro con protectores de nudillos plateados rayados y detalles azules en la muñeca; el estilo Moto neutro más refinado. Guantes especializados | Tiger Strike Extraordinario 132,38 $ – 1 490,00 $ Paneles con rayas diagonales de color naranja sobre fondo gris oscuro, con detalles en color beige en la palma y rojo en la muñeca; sensible al movimiento. Vendas para las manos | Constrictor Extraordinario 57,77 $ – 259,29 $ Diseño de escamas de serpiente en tonos naranja y rojo vivos; el precio más bajo de FN en vendas para las manos. Guantes especializados | Capitán de corbeta Extraordinario 111,16 $ – 856,96 $ Camuflaje urbano azul grisáceo con llamativas líneas amarillas y protectores negros para los nudillos; el modelo Specialist más versátil. Vendas para las manos | Jirafa Extraordinario 54,63 $ – 330,99 $ Manchas de jirafa en tono dorado con franjas diagonales en color crema; una estética natural única a un precio asequible. Guantes especializados | Agente de campo Extraordinario 118,64 $ – 1 259,90 $ Paneles de color azul marino intenso con ribete blanco y grandes placas protectoras en forma de rombo doradas; diseño táctico llamativo.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

FlotadorEsta es, sin excepción, la variable más importante en los 24 guantes de la serie Recoil Case: filtra siempre por el exterior antes de comparar precios y busca los modelos «Field-Tested» o «Well-Worn» para obtener la mejor relación calidad visual-precio. Los guantes «Sport Gloves» y «Driver Gloves» tienen los precios mínimos más elevados en general, mientras que las vendas para las manos y los guantes «Broken Fang Gloves» ofrecen los precios de entrada más asequibles. Los diseños intrincados como Marble Fade, Slingshot y Tiger Strike tienen un sobreprecio respecto a los acabados más sencillos en condiciones equivalentes: la sensibilidad a la flotación es el factor clave, no solo el nivel de rareza.

Reflexiones finales sobre los guantes Recoil Case

La gama de guantes Recoil Case es una de las más sólidas en CS2 – 24 diseños extraordinarios repartidos en seis tipos de guantes, que abarcan desde €52 Marcado por la batalla Más de 4.000 $ Nuevos de fábrica. El «Float» es la variable más importante en todos los guantes Recoil: filtra siempre primero por el exterior y busca los modelos «Field-Tested» o «Well-Worn» para conseguir la mejor relación calidad-precio. Los tres mejores guantes Recoil Case, por orden de preferencia:

Guantes de Colmillo Roto | Desquiciado – Un guante extraordinario con una excelente relación calidad-precio en la colección Recoil Case y uno de los mejores guantes de esta gama para presupuestos ajustados: textura de escamas de serpiente con un motivo central esculpido de leopardo y serpiente, el modelo «Battle-Scarred» más asequible de su tipo y disponible en todos los acabados exteriores.

Guantes deportivos | Big Game – La mejor opción de nivel coleccionista en la gama media de precios: los guantes Sport son los que más destacan en el juego, y el acabado de camuflaje de caza es uno de los más reconocibles de la colección de guantes Recoil.

Guantes de conducir | Black Tie – La mejor relación calidad-precio entre los guantes premium de la gama Recoil Case y la respuesta más clara para los jugadores que se preguntan qué guantes incluye la gama Recoil Case en el nivel «Driver»: piel negra con paneles perforados blancos y palma acolchada en forma de rombos, que combina con prácticamente cualquier acabado de cuchillo en CS2.

Da igual si buscas los mejores guantes de la caja «Recoil» con un presupuesto ajustado o si vas a por unos «Factory New» de primera categoría: en este surtido encontrarás todo tipo de diseños y modelos de guantes, y comprarlos directamente siempre te saldrá más a cuenta que abrir cajas con una tasa de aparición del 0,26 %.

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