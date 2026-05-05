In ComandanteEn los juegos, atacar a un solo adversario suele parecer una desventaja. Tú gastas recursos mientras que los demás jugadores se benefician de mantenerse a la defensiva. La mecánica «miríada» resuelve este problema al permitir que una sola criatura ataque a todos a la vez.

Entonces, ¿qué esInnumerablesin MTG? «Myriad» es una habilidad de palabra clave que se activa y crea copias en forma de fichas de una criatura cuando esta ataca. Cada ficha ataca a un oponente diferente, lo que convierte un ataque individual en una ofensiva coordinada que abarca toda la mesa. Esta guía abarca todo lo que necesitas saber sobre «Myriad», desde las mecánicas básicas hasta las mejores cartas que utilizan esta habilidad.

¿Qué es «Myriad» en MTG y cómo funciona?

Innumerables es una habilidad de criatura diseñada para formatos multijugador como Commander. Cuando atacas a un oponente con una criatura «miriada», puedes crear copias en forma de fichas de dicha criatura. Estas copias entran en el campo de batalla giradas y atacan a tus otros oponentes.

Este es el texto oficial del reglamento: «Cada vez que esta criatura ataque, por cada oponente que no sea el jugador defensor, puedes crear una ficha que sea una copia de esta criatura girada y que ataque a ese jugador o a un planeswalker que controle. Exilia las fichas al final del combate.«

En una partida de Commander de cuatro jugadores, esto significa que, al atacar con una criatura «Myriad», obtienes dos copias adicionales en forma de fichas. Tu criatura original ataca al objetivo que hayas elegido, mientras que las fichas atacan a tus otros dos oponentes. Un atacante se convierte en tres.

Las fichas solo permanecen en el campo de batalla durante el combate. Una vez que todo se calma, se exilian. No puedes conservarlas para bloquear ni utilizarlas más adelante. Esta limitación garantiza el equilibrio del juego, sin dejar de convertirlo en una poderosa herramienta de combate.

Si aún estás aprendiendo a jugar, nuestra guía sobre cómo se juegaMagic: El Encuentro abarca todos los conceptos básicos que necesitas.

¿Cómo funciona Myriad paso a paso?

Conocer los pasos exactos te ayuda a jugar correctamente a «Myriad» y a sacarle el máximo partido. Esto es lo que ocurre durante el combate:

En primer lugar, debes anunciar tu ataque y elegir a qué oponente quieres que ataque tu criatura. A este jugador se le denomina «jugador defensor» en el reglamento.

A continuación, se activan un sinfín de efectos en cuanto anuncies el ataque. Tú decides si quieres crear fichas para cada uno de tus otros oponentes.

Las fichas entran entonces en el campo de batalla ya giradas y en posición de ataque. Por cada ficha, eliges si ataca directamente al jugador o a uno de sus planeswalkers.

A partir de ahí, el combate se desarrolla con normalidad. Los oponentes designan bloqueadores, se inflige el daño y se resuelven las habilidades disparadas.

Por último, al final del combate, las innumerables fichas salen del juego. Se envían al exilio en lugar de al cementerio.

Un detalle clave es que los tokens entran en fase de ataque en lugar de declararse como atacantes. Esto es importante porque las habilidades que dicen «siempre que esta criatura ataque» no se activarán con los tokens. Técnicamente, los tokens tienen «infinitas veces», pero como nunca han declarado un ataque, esa habilidad permanece inactiva.

Reglas de «Myriad» en MTG

Myriad interactúa con otras mecánicas del juego de formas que pueden resultar confusas para los jugadores noveles. Estas son las reglas más importantes que debes recordar.

La regla de las criaturas legendarias sigue vigente. Si lanzas «Miríada» sobre una criatura legendaria, todas las copias en forma de ficha entran al campo de batalla como de costumbre. Pero luego tienes que elegir una para quedártela y enviar el resto al cementerio. La ventaja es que las habilidades de «entra al campo de batalla» siguen activándose para cada copia antes de que mueran.

Entra en el campo de batalla Estas habilidades funcionan muy bien con «Myriad». Cuando aparecen las fichas, activan cualquier efecto de «al entrar en el campo de batalla» de la criatura que has copiado. Combinar «Myriad» con criaturas potentes que tengan efectos de «al entrar en el campo de batalla» puede generar un gran valor.

Desencadenantes de ataque No se aplican a los marcadores. Dado que las copias entran en juego ya atacando, las habilidades que dicen «siempre que esta criatura ataque» nunca se activan. Esto también evita que los marcadores activen su propia habilidad «Myriad», lo que crearía un bucle infinito.

Equipamiento and tendrásquedan atrás. Las fichas solo copian lo que aparece impreso en la carta. Todo lo que esté vinculado a tu criatura original, como el equipo o los encantamientos, no se traslada a la ficha. Los contadores tampoco se copian.

«Myriad» siempre es opcional. La palabra «puede» en el texto de las reglas significa que puedes optar por no crear fichas si lo deseas. Podrías hacerlo para evitar darle a un oponente un bloqueador ventajoso o para esquivar una habilidad disparada perjudicial.

En las partidas 1 contra 1, «Myriad» no sirve para nada. Si solo tienes un rival, no hay nadie más a quien puedan atacar las fichas. Esto hace que las cartas de «Myriad» sean un lastre en formatos como Estándar o Moderno. El el mejorMTG barajas Por este motivo, en el juego competitivo es mejor evitarlo por completo.

Ejemplos de tarjetas Myriad

Hay unas cuantas cartas que destacan como las mejores opciones para un sinfín de estrategias. Estas son las que verás con más frecuencia en Commander.

La Espada de los Yos

Este artefacto cuesta dos manás lanzar y cuatro equipar. Otorga la habilidad «miríada» a cualquier criatura a la que se le adjunte. Lo mejor de la «Hoja de los Yos» es su flexibilidad. Puedes equiparla a criaturas con potentes efectos al entrar en el campo de batalla o con disparadores de daño de combate, y multiplicar esas habilidades por toda la mesa.

Lealtad a la Legión

Con un coste de ocho manás, este encantamiento es caro. Pero otorga la habilidad «miriada» a todas las criaturas que controlas. Atacar con cuatro o cinco criaturas significa, de repente, generar una oleada masiva de fichas. Aunque desaparezcan tras el combate, ese tipo de presión puede decidir la partida en un santiamén.

Ángeles de batalla de Tyr

Este ángel cuesta cuatro manás y tiene un cuerpo de 4/4 con volador y «multitud». Cada vez que inflige daño de combate a un jugador, compruebas tres condiciones. Robas una carta si ese jugador tiene más cartas en la mano. Creas un tesoro si ese jugador controla más tierras. Ganas tres puntos de vida si ese jugador tiene más puntos de vida. Gracias a que «multitud» crea múltiples copias, puedes acumular diferentes bonificaciones de distintos oponentes a la vez.

La banshee del Coro del Terror

Un espíritu de cinco manás con la habilidad «miriada» que obliga a descartar una carta cada vez que inflige daño. Si tienes varias copias, se activarán varias veces, y tus oponentes se quedarán sin cartas en la mano en un santiamén.

Si quieres armar un mazo en torno a «Myriad» o explorar otras estrategias de Commander, echa un vistazo a nuestra lista de las el mejorMTG Commanderbarajas en busca de inspiración.

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La historia de Myriad en MTG

«Myriad» se estrenó en Commander 2015. Wizards of the Coast la diseñó para resolver un problema concreto en las partidas multijugador: los jugadores solían negarse a atacar porque eso les ponía en desventaja. «Myriad» premia la agresividad al permitirte golpear a todos en lugar de elegir un solo objetivo.

Ese primer lanzamiento nos proporcionó La Espada de los Yos junto con una serie de criaturas poco comunes y muy variadas, una de cada color. Cartas como «Heraldo de la horda» y «Convocador de la manada» demostraron el potencial de la mecánica en distintos estilos de juego.

El mecánico volvió por todo lo alto con Comandante: Leyendas: Batalla porLa Puerta de Baldur en 2022. Esta colección añadió más criaturas con la habilidad «miríada» e introdujo cartas que permiten propagar dicha habilidad a otros permanentes. El duque Ulder Ravengard puede otorgar la habilidad «miríada» a otra criatura, mientras que «Lealtad de la Legión» la concede a todas las criaturas de tu campo de batalla.

Desde entonces, Myriad ha aparecido en muchos otros productos. El Comandante de Doctor Who En los juegos antiguos se utilizaba para representar a las fuerzas enemigas que se agolpaban. En los juegos modernos Horizons 3: Commander and Llanura: Edición Clueambas incluían también una gran variedad de cartas.

Cuando la batalla por La Puerta de Baldur Con la llegada de Magic Arena, hubo que sustituir la mecánica «miriada». En un juego digital de 1 contra 1 no tiene sentido una habilidad que requiere de varios oponentes. Wizards creó una nueva mecánica exclusiva para el formato digital llamada «doble equipo» que conseguía transmitir una sensación similar.

Dada la popularidad que sigue teniendo «Myriad» en Commander, es de esperar que vuelva a aparecer cada vez que Wizards lance colecciones centradas en el juego multijugador. No pierdas de vista MTGpone en orden para futuras ediciones que podrían incluir una gran variedad de cartas nuevas.

Domina la mecánica de Myriad

«Myriad» cambia las reglas del juego en el ataque en Comandante. En lugar de enfrentarte a un solo jugador, ejerces presión sobre toda la mesa por igual. Combínalo con habilidades que se activan al salir del campo de batalla, habilidades de daño de combate o sinergias de sacrificio para sacar el máximo partido.

«La Espada de los Yos» encaja en casi cualquier mazo de Commander que quiera atacar. Las barajas dedicadas a «Myriad» pueden inundar el tablero y abrumar a los oponentes antes de que estos puedan estabilizarse. Añade algunas cartas de «Myriad» a tu mazo y comprueba cómo tus partidas se vuelven mucho más agresivas.

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