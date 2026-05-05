¿Qué es «Connive» en MTG? Explicación de las reglas, la estrategia y las cartas

¿Qué esconnive in MTG? Si alguna vez has visto a una criatura robar cartas, filtrar su mano y hacerse más fuerte, todo en un solo movimiento fluido, has visto connive en acción. Esta mecánica es como tener un informante secreto trabajando para tu equipo. Premia las decisiones inteligentes y castiga el juego descuidado. Entender el término «connive» MTG Conocer los conceptos básicos puede darte una ventaja considerable, sobre todo en formatos como Commander y Limited.

«Connive» apareció por primera vez en Las calles de Nueva Capenna, que representa la habilidad de la familia criminal Obscura para la manipulación y las intrigas. Esta mecánica combina la selección de cartas con el crecimiento de las criaturas, lo que la convierte en una de las habilidades que más ponen a prueba la destreza de los jugadores introducidas en los últimos años.

The MTG La mecánica «connive» combina la selección de cartas con el crecimiento de las criaturas, lo que la hace valiosa tanto en estrategias agresivas como de control. He utilizado «connive» en innumerables partidas y nunca deja de generar decisiones interesantes en la mesa. Antes de adentrarnos en estrategias complejas, veamos qué es «connive» en MTG se encuentra en su nivel más básico.

¿Qué es «connive» en MTG y por qué es importante?

Entonces, ¿qué significaconnive significa enMTG ¿Exactamente? Cuando una criatura intriga, robas una carta y luego descartas una. Si descartas una carta que no sea de terreno, pones una Contador +1/+1 sobre la criatura que conspiró. A simple vista parece sencillo, pero está lleno de significado. ¿Qué significa «conspirar» en MTG ¿En comparación con otras mecánicas de robo de cartas? Básicamente, es una versión mejorada del saqueo que permite aumentar el tamaño de las criaturas.

Este mecánico tira de doble función. En primer lugar, mejora tu calidad artesanal. ¿Necesitas una respuesta concreta? Connive te ayuda a encontrarla. ¿Te has quedado atascado con demasiadas tierras al final de la partida? Deshazte de una y sigue adelante. En segundo lugar, hace que tu criaturas más grandes. Descartar hechizos hace que tu criatura astuta crezca, creando amenazas que hay que eliminar.

La familia Obscura en Las calles de Nueva Capenna funciona a base de información y engaños. «Connive» capta a la perfección esa esencia. Evalúas en secreto tus opciones, tomas una decisión calculada y sales reforzado. ¿Qué significa «connive» en MTG ¿En qué sentido? Se trata de recopilar información y utilizarla de forma estratégica. Los jugadores que estén familiarizados con cómo se juegaMagic: El Encuentro reconocerán esto como una habilidad clásica de azul. Ahora que ya hemos visto qué es «connive» en MTG Desde el punto de vista conceptual, analicemos el proceso mecánico.

¿Cómo funciona Connive?

Voy a explicar paso a paso el proceso que sigue una criatura cuando trama algo:

Robá una carta de tu mazo Elige una carta de tu mano para descartarla Si la carta descartada no era un terreno, coloca un marcador +1/+1 sobre la criatura que la haya descartado

The el orden importaaquí. ElMTG Las reglas de Connive establecen que siempre debes robar una carta antes de descartar, lo que te proporciona la máxima información antes de tomar una decisión. Podrías robar justo lo que necesitabas y descartar alegremente otra carta. O quizá robes un terreno, te des cuenta de que tienes exceso de maná y, en su lugar, lo descartes. ¿Qué significa «connive» en MTG ¿De forma estratégica? Significa que obtienes la máxima información antes de decidir qué carta descartar, lo que te permite adaptarte a lo que te toque robar.

¿Qué pasa cuando… conspirar, pero descartar una carta de terreno¿Tu criatura? mantiene el mismo tamaño, pero aun así filtraste tu mano. A veces, ese intercambio merece la pena. En las últimas fases de la partida, cambiar un terreno inútil por cualquier otra carta puede inclinar la balanza a tu favor.

Algunas tarjetas incluyen «connive X«», donde X es un número concreto. Con «connive X», robas X cartas, descartes X cartas y, a continuación, colocas un contador +1/+1 sobre la criatura por cada carta que no sea un terreno que hayas descartado. Raffine, la vidente intrigante es el ejemplo perfecto de esta variante, ya que a menudo te permite combinar 3, 4 o incluso más cartas a la vez.

Reglas de «Connive» en MTG

The MTG Las reglas de connivencia tienen varios aspectos importantes normas de interacción que puede pillar a los jugadores desprevenidos. Si estás aprendiendo qué significa «connive» en MTG Más allá del sencillo «roba y descarta», estos detalles te evitarán cometer errores y te ayudarán a sacar partido de las situaciones complicadas.

La habilidad de «connive» se resuelve aunque la criatura abandone el campo de batalla. Si un oponente destruye tu criatura en respuesta al disparador de «connive», sigues robando y descartando una carta. Simplemente no puedes colocar un contador +1/+1 sobre algo que ya no existe. Esto es importante porque la parte de filtrado de cartas sigue teniendo lugar.

Cuandovarias criaturas actúan al unísono; tú eliges el orden. Cada criatura actúa al unísono uno por uno, lo que significa que puedes adaptar tus decisiones en función de las cartas que te repartan. Esta secuencia ofrece a los jugadores experimentados la oportunidad de sacar el máximo partido a la mano.

Connive esuna vez activado, ya no es opcional. Debes robar y descartar. Esto casi nunca tiene importancia, pero tenlo en cuenta si te quedan pocas cartas en el mazo. MTG Las reglas de «connive» exigen que se realice el robo incluso si te quedan pocas cartas, por lo que las estrategias agresivas de «connive» pueden hacer que te quedes sin cartas sin querer.

Para los jugadores de Commander, las interacciones de «connive» se multiplican con ciertas cartas. Los efectos que duplican el robo de cartas o impiden el descarte pueden potenciar al máximo esta mecánica. La visión atemporal de Teferi te permite robar el doble de cartas sin dejar de descartar la cantidad habitual. Aprovechar estas sinergias permite crear potentes mecanismos que superan a los oponentes.

Si te gusta the el mejorMTG Commanderbarajas, te recomendamos que pruebes mazos de Esper que aprovechen la habilidad «connive». La combinación de colores blanco, azul y negro ofrece un gran apoyo para esta estrategia.

Ejemplos de cartas de «Connive» que vale la pena jugar

Hay varias cartas de connivencia que han demostrado su eficacia en múltiples formatos. A continuación te presento algunas de las más destacadas que te recomiendo añadir a tu colección.

Raffine, la vidente intrigante Se sitúa a la cabeza como la criatura con «connive» más poderosa jamás impresa. Este demonio esfinge de tres manás tiene la habilidad de volar, un punto de protección y activa «connive X» cada vez que atacas, donde X es igual al número de tus criaturas atacantes. Incluso si atacas solo con Raffine, ya «connive» una carta, y la habilidad se potencia enormemente con más atacantes. Raffine dominó el Estándar durante su etapa en el formato y sigue siendo un clásico en Commander.

Se sitúa a la cabeza como la criatura con «connive» más poderosa jamás impresa. Este demonio esfinge de tres manás tiene la habilidad de volar, un punto de protección y activa «connive X» cada vez que atacas, donde X es igual al número de tus criaturas atacantes. Incluso si atacas solo con Raffine, ya «connive» una carta, y la habilidad se potencia enormemente con más atacantes. Raffine dominó el Estándar durante su etapa en el formato y sigue siendo un clásico en Commander. Kamiz, Ojo Oscuro ofrece un enfoque diferente. Cuando atacas, una criatura se vuelve imparable y utiliza «connive», mientras que otra criatura con menos fuerza obtiene doble golpe. Esto crea amenazas divididas que a los oponentes les cuesta mucho manejar. La combinación de evasión, selección de cartas y trucos de combate convierte a Kamiz en una opción muy potente para Commander.

ofrece un enfoque diferente. Cuando atacas, una criatura se vuelve imparable y utiliza «connive», mientras que otra criatura con menos fuerza obtiene doble golpe. Esto crea amenazas divididas que a los oponentes les cuesta mucho manejar. La combinación de evasión, selección de cartas y trucos de combate convierte a Kamiz en una opción muy potente para Commander. Toluz, un director inteligente hace algo único con las cartas descartadas. En lugar de ir al cementerio, las cartas que descartas se exilian. Cuando Toluz muere, todas esas cartas exiliadas vuelven a tu mano. Esto convierte a «connive» en una ventaja de cartas pura, en lugar de un simple filtro de cartas. Construye tu mazo en torno a efectos de sacrificio y Toluz generará un valor increíble.

hace algo único con las cartas descartadas. En lugar de ir al cementerio, las cartas que descartas se exilian. Cuando Toluz muere, todas esas cartas exiliadas vuelven a tu mano. Esto convierte a «connive» en una ventaja de cartas pura, en lugar de un simple filtro de cartas. Construye tu mazo en torno a efectos de sacrificio y Toluz generará un valor increíble. Confluencia oscura ofrece flexibilidad en cuanto a la velocidad de resolución. Por cuatro manás, eliges tres efectos: reducir el tamaño de una criatura, hacer que una criatura tenga la habilidad «connive» o devolver una carta de criatura del cementerio a la mano. Puedes elegir el mismo efecto varias veces, lo que significa que una criatura puede tener la habilidad «connive» tres veces en un solo hechizo. Esta versatilidad hace que esta carta sea excelente para adaptarse a diferentes situaciones de juego.

ofrece flexibilidad en cuanto a la velocidad de resolución. Por cuatro manás, eliges tres efectos: reducir el tamaño de una criatura, hacer que una criatura tenga la habilidad «connive» o devolver una carta de criatura del cementerio a la mano. Puedes elegir el mismo efecto varias veces, lo que significa que una criatura puede tener la habilidad «connive» tres veces en un solo hechizo. Esta versatilidad hace que esta carta sea excelente para adaptarse a diferentes situaciones de juego. Trituradora de libros de contabilidad merece una mención especial por su éxito en el formato Construido. Esta criatura de dos manás se activa cada vez que un jugador lanza su segundo hechizo del turno. En formatos como Modern y Pioneer, las partidas suelen incluir varios ciclos de hechizos por turno, por lo que «Trituradora de libros de contabilidad» se activa con frecuencia. Rápidamente se vuelve inmune a los hechizos de eliminación, al tiempo que mejora tu mano.

Estas cartas representan lo mejor que ofrece Connive en diferentes estrategias y formatos. Puedes encontrar todas estas poderosas cartas de Connive en TCGPlayer para empezar a crear tus propios mazos centrados en la intriga.

La historia de «Connive» en MTG

Para comprender plenamente qué significa «connive» en MTG, es útil saber de dónde viene. El MTG «Connive Mechanic» se estrenó en Las calles de Nueva Capenna, lanzado en abril de 2022. La expansión transportaba a los jugadores a una ciudad de inspiración noir gobernada por cinco familias mafiosas demoníacas. Cada familia contaba con una mecánica característica que reflejaba su personalidad. Los Obscura, maestros del secreto y la manipulación, contaban con la mecánica «connive». Los MTG La mecánica «connive» ha demostrado su eficacia en múltiples formatos, con cartas como «Trituradora de libros de contabilidad» que se utilizan en Modern y Pioneer.

Wizards of the Coast diseñado para tender puentes dos arquetipos de Limited. El equipo de diseño quería que coexistieran las sinergias de cementerio y los temas de contadores +1/+1, y la habilidad «connive» alimentaba de forma natural a ambos. Los jugadores de Draft y Sealed no tardaron en darse cuenta de que las criaturas con «connive» rendían por encima de lo esperado, ya que ofrecían selección de cartas y presencia en el combate al mismo tiempo.

El mecánico apareció en 19 cartas en el set principal y Comandanteproductos en conjunto. La mayoría eran azules, con un número menor en blanco y negro. Todas las cartas de Connive encajan en la identidad cromática de Esper, a juego con los colores de la familia Obscura.

Después deLas calles de Nueva Capenna, Connive volvió a aparecer en varios productos. El Transformers Las cartas de cruce se activan sobre determinadas criaturas. Modern Horizons 3 incluía tres cartas de «connive», lo que demuestra que Wizards cree que esta mecánica tiene futuro. Más recientemente, Spider-Man de Marvel utiliza el término «connive» para los personajes villanos, lo que demuestra lo bien que encaja con los antagonistas intrigantes.

Al observarMTG pone en orden, «connive» se suma a otras mecánicas que ponen a prueba la habilidad, como vigilarand adivinar. Ofrece un equilibrio de diseño muy acertado que recompensa las decisiones de los jugadores sin resultar excesivamente compleja. Mark Rosewater ha señalado que la mecánica obtiene una buena puntuación en su Escala de tormentas, lo que sugiere que lo volveremos a ver.

Cómo sacar el máximo partido a «Connive» en tus mazos

Para desarrollar una estrategia en torno a «connive», es necesario comprender qué se espera de esta mecánica. ¿La utilizas principalmente para selección de cartas, crecimiento de las criaturas, orelleno de cementerio¿Tu respuesta determina el mazo? MTG Las reglas de «connive» te permiten elegir el orden cuando varias criaturas utilizan esta habilidad al mismo tiempo, lo que permite a los jugadores expertos sacar el máximo partido a su selección de cartas.

For selección de cartas , la pareja se confabula con efectos que recompensan las cartas de robo . Psychosis Crawler inflige daño a los oponentes cada vez que robas una carta. Kraken raro crea fichas cada vez que se activa la habilidad de robo. Estas cartas convierten a tus criaturas «connive» en motores que generan presencia en el tablero.

, la pareja se confabula con . Psychosis Crawler inflige daño a los oponentes cada vez que robas una carta. Kraken raro crea fichas cada vez que se activa la habilidad de robo. Estas cartas convierten a tus criaturas «connive» en motores que generan presencia en el tablero. For crecimiento de las criaturas estrategias, centrarse en atacar con frecuencia para activar «connive». Las criaturas baratas con evasión funcionan bien porque atacan sin correr peligro y activan las habilidades de «connive» relacionadas con el combate. Los equipos que otorgan evasión ayudan a que tus criaturas con «connive» consigan golpear.

estrategias, centrarse en para activar «connive». Las criaturas baratas con evasión funcionan bien porque atacan sin correr peligro y activan las habilidades de «connive» relacionadas con el combate. Los equipos que otorgan evasión ayudan a que tus criaturas con «connive» consigan golpear. Estrategia de GraveyardEl amor de los demás se confabula porque tú elige qué cartas van a tu cementerio. Deshazte de los objetivos de reanimación y, a continuación, resucítalos con hechizos como Resucitar a los muertos or Reanimar. Las cartas de «Locura» también destacan aquí, ya que te permiten lanzar inmediatamente los hechizos descartados.

Comprender qué significa «connive» MTG significa identificar qué modo es el más importante en cada situación de juego y construir tu mazo para sacar partido de los tres.

Mi opinión sobre «Connive» en MTG

Para responder a la pregunta «¿Qué significa «connive» en MTG?«simplemente, el»MTG La mecánica «connive» premia la toma de decisiones inteligentes cada vez que se activa. Al combinar filtrado de tarjetas with crecimiento opcional de las criaturas, «connive» ofrece a los jugadores valor constante sin que por ello ninguna elección pierda su importancia. Se adapta bien a las distintas situaciones de la partida y nunca da la sensación de ser un desperdicio, ya sea que necesites mejores cartas, una amenaza más potente o preparar el cementerio.

Esa flexibilidad es la razón por la que «Connive» contribuyó a dar forma a formatos competitivos y sigue utilizándose en Commander. Cartas como Raffine, la vidente intrigante, and Trituradora de libros de contabilidad demuestran lo potente que puede llegar a ser esta mecánica cuando se aprovecha adecuadamente, lo que convierte a «connive» en una de las habilidades más exigentes en cuanto a destreza y más atractivas Magiaha introducido en los últimos años.

Preguntas frecuentes