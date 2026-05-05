Las mejores auras que se han publicado en MTG: los mejores encantamientos estratégicos

Hubo un tiempo en el que incluso las mejores auras MTG las cartas en las que confiaban los jugadores se consideraban «trampas para novatos». El temor era sencillo: si equipabas a una criatura con varias mejoras, incluidas las auras negras en MTG o algo parecido, una sola carta de eliminación podría acabar con toda tu estrategia. Perderías varias cartas de un solo golpe, mientras que tu rival apenas habría invertido nada.

Las reglas del juego han cambiado. Las auras modernas ahora se renuevan automáticamente, ofrecen una protección muy sólida, como «Ward» o «Indestructible», o proporcionan un aumento de poder tan considerable que el riesgo merece la pena con creces. ¡Estos encantamientos maximizan tu eficacia y convierten a criaturas modestas en amenazas gigantescas capaces de decidir la partida! Desde auras rojas para MTG En comparación con las herramientas Voltron blancas, cada color aporta un toque único.

¿Listo para romper el empate y dominar la zona roja? Veamos por qué estas son las mejores auras MTG ¡tiene ahora mismo!

Las mejores auras que ofrece actualmente Magic: The Gathering

A continuación te ofrecemos un resumen de las mejores auras MTG ofertas basadas en la experiencia real de juego, no solo en la teoría. Son las que pueden decidir el resultado de una partida, aguantar cuando las cosas se complican o poner a tus oponentes en situaciones difíciles. Encontrarás ingeniosas auras rojas en MTG que juegan con la mente, junto con potentes opciones de blanco, verde y negro que aportan un gran valor.

1. Reclutamiento Eldrazi

Mana Cost {8} Identidad cromática Incoloro Fortaleza principal Pico de tensión que provoca la desconexión del juego Adjunto a Criatura Efecto clave +10/+10, Arrollar, Aniquilador 2

Si hablamos de potencia bruta, Reclutamiento Eldrazi ocupa el primer puesto. Es capaz de cambiar por completo el rumbo de la partida en un instante, convirtiendo incluso a una criatura insignificante en algo aterrador. Sin duda, es una de las mejores auras MTG ha producido y, a pesar de su coste, también se considera una de las mejores cartas incolores de MTG gracias a su gran flexibilidad. Incluso los mazos construidos en torno a las auras negras en MTG puede aprovecharlo si se configura correctamente.

Por qué lo elegimos Reclutamiento Eldrazi convierte una simple ficha en un monstruo jefe capaz de arrasar el tablero del rival de un solo golpe. Se cuenta entre las mejores auras MTG ha dado jamás a las barajas incolores. Incluso las auras negras más poderosas para MTG rara vez alcanzan este nivel de potencia bruta.

En Commander, los jugadores suelen usar cartas como Los soberanos de Alara Perdida para lanzarla al juego sin tener que pagar su elevado coste de maná. La habilidad disparada de «aniquilador» resulta especialmente devastadora en partidas multijugador, ya que merma los recursos del oponente incluso si este logra bloquear el daño.

★ El mejor aura para el final del juego Reclutamiento Eldrazi Visita TCGplayer

2. El crecimiento de Hydra

Mana Cost {2}{G} Identidad cromática Verde Fortaleza principal Escalado exponencial Adjunto a Criatura Efecto clave Duplica los contadores +1/+1 en cada fase de mantenimiento

El crecimiento de Hydrase nutre del crecimiento exponencial, transformando rápidamente incluso a una criatura modesta en una amenaza letal. Como una de las mejores auras MTG ofertas,destaca por duplicar sus contadores +1/+1 en cada fase de mantenimiento, en lugar de proporcionar un aumento fijo. Este es el tipo de efecto que caracteriza a las auras verdes para MTG estrategias basadas en contramagos. No es de extrañar que se cuente entre las mejores auras verdes de MTG, donde la situación puede agravarse tanto que solo un reinicio completo puede detenerla.

Para más información Pónle esto a una criatura con Vigilancia o Arrollar. El Crecimiento rápido solo es útil si la criatura puede terminar la partida y, al mismo tiempo, proteger tu vida total; y, de entre todas las auras verdes para MTG, esta es la que más apoyo en evasión requiere. Es una de las favoritas entre las mejores auras MTG tiene para las estrategias basadas en el contador.

El crecimiento de Hydra Es la definición misma de una carta de bajo coste y gran peligro que castiga a los oponentes por carecer de medios de eliminación inmediatos.

★ El mejor aura de escalabilidad El crecimiento de Hydra Visita TCGplayer

3. Producción mecanizada

Mana Cost {2}{U}{U} Identidad cromática Azul Fortaleza principal Condición alternativa para ganar Adjunto a Artefacto Efecto clave Crea fichas; gana al reunir 8 artefactos idénticos

Producción mecanizada constituye una inusual vía alternativa para ganar la partida que prescinde por completo del combate tradicional. Aunque ofrece un valor constante al replicar tus artefactos de utilidad más potentes, lo que realmente la distingue entre las mejores auras MTG lo que se ha visto jamás es la presión que ejerce con el paso del tiempo.

Por qué lo elegimos Obliga a toda la mesa a cambiar su estilo de juego. Los oponentes deben encontrar una respuesta al encantamiento o a los artefactos que este crea para evitar perder por la cuenta atrás.

Producción mecanizada Obliga a la mesa a lanzarse a una búsqueda desesperada para eliminarla antes de que alcances la masa crítica de permanentes idénticos necesaria para una victoria automática. Esto la convierte en una pieza clave de los mejores mazos azules que dan prioridad a la inevitabilidad frente al ataque.

★ El mejor aura con una condición de victoria alternativa Producción mecanizada Visita TCGplayer

4. La maldición de la opulencia

Mana Cost {R} Identidad cromática Red Fortaleza principal Aceleración de maná para todo el tablero Adjunto a Jugador Efecto clave Genera fichas de oro cuando recibe un ataque

La maldición de la opulencia es una de las Auras rojas con mayor influencia política en MTG, aprovechar la codicia de tus oponentes para provocar un cambio político radical. Al ofrecer una recompensa por la agresividad dirigida hacia otros, esto destaca entre las Auras rojas por MTG pagando, en la práctica, al resto de la mesa para que te ignoren y se centren en un rival común.

Por qué lo elegimos Ofrece una eficiencia increíble por un solo maná rojo. Acelera tu estrategia al convertir a los demás jugadores en tus propios generadores de recursos: es una de las mejores auras. MTG para generar maná al principio de la partida.

Se considera generalmente como una de las mejores auras MTG es ideal para la ingeniería social y resulta imprescindible si estás montando mazos que incluyen auras rojas para MTG. Es una de las auras más eficaces para los formatos multijugador, ya que proporciona un flujo constante de fichas de oro que te permiten adelantarte a tus rivales sin tener que enviar a tus propias criaturas a la zona roja.

★ El mejor aura de Ramp para multijugador La maldición de la opulencia Visita TCGplayer

5. No es oro todo lo que reluce

Mana Cost {1}{W} Identidad cromática Blanco Fortaleza principal Escalado multipermanente Adjunto a Criatura Efecto clave +1/+1 por cada artefacto o encantamiento

No es oro todo lo que reluce es una de las mejores auras MTG en las que los jugadores se basan para crear mazos agresivos que inundan el tablero de permanentes. Entre las auras blancas para MTG, este destaca por convertir tu equipo en un potente refuerzo de potencia, que aumenta en función de cada artefacto y encantamiento que controles.

Para más información Esta es, sin duda, una de las mejores auras MTG tiene en su arsenal, pero hay que tener paciencia. Guárdatelo para tu turno de remate, porque mostrar tu condición de victoria demasiado pronto solo les da a todos la oportunidad de frustrarla.

Si estás montando un mazo en torno a los mejores encantamientos de MTG, esta carta es tu herramienta principal para convertir de la nada a una criatura de apoyo en un atacante letal.

En las partidas multijugador, este cambio repentino en el equilibrio de poder obliga a tus rivales a gastar sus cartas de eliminación desde el principio o arriesgarse a quedar eliminados de forma inesperada: una característica distintiva de las mejores auras blancas en MTG.

★ El mejor aura de escalado de artefactos y encantamientos No es oro todo lo que reluce Visita TCGplayer

6. Oso Umbra

Mana Cost {2}{G}{G} Identidad cromática Verde Fortaleza principal Amplificación de maná Adjunto a Criatura Efecto clave Desbloquea los terrenos al atacar; Armadura de tótem

Bear Umbra cumple una doble función: protege a tu criatura clave y, al mismo tiempo, endereza todos tus terrenos – exactamente lo que cabría esperar de las auras verdes de primer nivel en MTG. Sin duda, es una de las mejores auras MTG Los jugadores pueden jugar así, lo que te permite darlo todo en tu primera fase principal, atacar y seguir teniendo todo el maná disponible para el siguiente ciclo de turnos.

Por qué lo elegimos La mayoría de las auras suponen un gran gasto de recursos, pero las mejores auras verdes para MTG se amortizan por sí mismas. Bear Umbra se amortiza al instante y, además, protege a tu criatura de los efectos que limpian el tablero. Marca la pauta entre las mejores auras MTG con la Armadura Totem.

La protección que ofrece es especialmente sólida debido a una peculiaridad de las reglas: aunque un efecto que borre el tablero destruya «todas las criaturas y todos los encantamientos» de una sola vez, la «Armadura de tótem» sigue salvando a la criatura. La Umbra recibe el golpe por ambas, lo que la convierte en una de las pocas formas de sobrevivir a un reinicio total del tablero y en un nivel de protección que normalmente solo se encuentra entre las top MTG artículos de papelería.

★ El mejor aura de acción y economía Bear Umbra Visita TCGplayer

7. El manto de los antiguos

Mana Cost {3}{W}{W} Identidad cromática Blanco Fortaleza principal Recursividad de aura y equipamiento Adjunto a Criatura Efecto clave Devuelve cartas del cementerio al juego

La herramienta de recuperación definitiva para los jugadores de Voltron en las últimas fases de la partida. Normalmente, un «board wipe» supone el fin de la partida, pero El manto de los antiguos resucita de un solo golpe todos los objetos y auras. Es una incorporación imprescindible entre las mejores auras blancas de MTG, ya quepuede reactivar al instante una amenaza letal que había sido neutralizada anteriormente.

Para más información Úsalo para obtener una recuperación de primer nivel en las mejores auras MTG más que una jugada proactiva. Resulta más eficaz una vez que tus oponentes han agotado sus recursos de eliminación contra tus amenazas iniciales.

Solo ten cuidado con el momento en que lo hagas: si un rival mata a tu criatura en respuesta al disparador «Entra en el campo de batalla», la habilidad se esfuma y tu criatura se queda en el cementerio. Espera a que el jugador azul agote sus manás antes de lanzarte a por la gran recuperación.

★ El mejor hechizo de recursión de aura El manto de los antiguos Visita TCGplayer

8. Forma acuosa

Mana Cost {U} Identidad cromática Azul Fortaleza principal Evasión imposible de bloquear Adjunto a Criatura Efecto clave La criatura no puede ser bloqueada; adivina 1 al atacar

En un formato caracterizado por bloqueadores de gran tamaño, Forma acuosa ofrece una vía directa hacia la victoria al hacer que una criatura sea imposible de bloquear. Por un coste insignificante, te aseguras de que el daño de tu comandante siempre impacte. Es una carta imprescindible para el top MTGbarajas que se basan en activadores «al impactar» o en estrategias tipo Voltron para cerrar una partida.

Por qué lo elegimos A diferencia de las Auras negras para MTG, que se centran en la acumulación de valor, esta se centra en infligir daño limpio y evasivo. Se gana fácilmente un lugar entre las mejores auras MTG que los jugadores utilizan para ejercer una presión constante con el comandante.

Entre las mejores auras MTG Entre todas las opciones que ofrecen los juegos multijugador, este destaca especialmente por su eficaz sistema de filtrado de cartas, que te permite encontrar las herramientas adecuadas para hacer frente a cualquier amenaza que surja.

★ El mejor aura de evasión Forma acuosa Visita TCGplayer

9. Mutación de acero oscuro

Mana Cost {1}{W} Identidad cromática Blanco Fortaleza principal Neutralización del comandante Adjunto a Criatura Efecto clave Se convierte en un insecto indestructible 0/1

Esta es una respuesta de primera categoría para las cartas de la los mejores mazos de Commander. En lugar de destruir la carta —lo que solo les permite volver a lanzarla—, la dejas atrapada en el campo de juego como un estorbo inútil. Como es indestructible, ni siquiera pueden matarlo ellos mismos para reiniciarlo.

Pocas herramientas entre las mejores de Auras MTG ninguna otra colección tiene un aspecto tan limpio como esta. Esto pone de relieve lo que hace que las auras blancas en MTG tan potente que, en lugar de eliminar una amenaza de la forma habitual, la neutraliza por completo y hace que las estrategias de recursividad resulten inútiles.

Por qué lo elegimos Si estás harto de lidiar con comandantes problemáticos, esta es una de las mejores opciones entre las auras blancas para MTG. No solo elimina la amenaza, sino que la deja atrapada en el campo sin que tenga ningún efecto real. Sencilla, eficaz y, sin duda, una de las mejores auras. MTG es ideal para hacer frente a objetivos difíciles.

Sin embargo, comprueba primero si hay salidas de sacrificio. Si tu rival tiene una carta como El altar de Ashnod or Mercado Alto En el tablero, pueden simplemente sacrificar la criatura para devolver a su comandante a la zona de mando, lo que hace que tu jugada sea una pérdida de maná.

★ El mejor aura de desactivación de comandante Mutación de Darksteel Visita TCGplayer

10. Corona del Amanecer

Mana Cost {W}{W} Identidad cromática Blanco Fortaleza principal Dominio en el combate Adjunto a Criatura encantada Efecto clave +3/+3, Ataque primero, Vigilancia, Vínculo vital

Corona del Amanecer es una de las mejores Auras blancas de MTG, lo que ofrece una estabilización sin igual en el campo de batalla con una inversión mínima. Recompensa a los jugadores que ya se han comprometido con una estrategia, convirtiendo una simple amenaza en una potencia perfecta en dos frentes.

Esta mejora, que contiene muchas palabras clave, te permite presiona a los rivales, mientras que «Lifelink» refuerza tu total y «Vigilance» mantiene una defensa a toda prueba.

Para más información Combina estas mejores auras MTG con Auras de bajo coste como Rencor or Armadura etérea. Estas cumplen el requisito de «encantado» desde el principio, lo que te permite jugar la Corona ya en el tercer turno. La mayoría de las auras blancas para MTG recompensar este tipo de inversión en encantamientos ya existente.

Para los jugadores que quieran diversificar sus opciones de ataque, esto combina a la perfección con el mejor equipamiento de MTG.

★ El mejor aura de dominio en combate Corona del Amanecer Visita TCGplayer

11. Rencor

Mana Cost {G} Identidad cromática Verde Fortaleza principal Eficiencia recurrente Adjunto a Criatura Efecto clave +2/+0, Arrollar, vuelve a la mano

Rencor se considera el referente por excelencia en cuanto a la agresividad sostenible entre las auras verdes en MTG, lo que soluciona el principal punto débil de este tipo de carta. Garantiza que tus atacantes sigan siendo un factor importante durante todo el partido, ya que suponen una amenaza constante que es casi imposible de eliminar por completo para los adversarios.

La presión constante de las mejores Auras MTG te permite lanzarte a jugadas agresivas sin temor a perder la inversión de recursos que has realizado por culpa de un simple hechizo de eliminación.

Por qué lo elegimos Es una de las auras verdes más resistentes para MTG que se haya publicado jamás. Su capacidad para volver a tu mano la convierte en una pesadilla para los oponentes que dependen de la eliminación de criaturas para frenar tu impulso.

Gracias a su durabilidad, sigue siendo una opción segura para los jugadores que quieren potenciar sus grandes amenazas en mazos agresivos o de estilo Voltron. En partidas multijugador, esta fiabilidad —algo poco habitual incluso entre las auras verdes en MTG – te permite mantener la presión sobre varios jugadores a lo largo de varios turnos.

★ El mejor aura recurrente Rencor Visita TCGplayer

12. Armadura etérea

Mana Cost {W} Identidad cromática Blanco Fortaleza principal Ampliación de potencia a bajo coste Adjunto a Criatura Efecto clave +1/+1 por encantamiento; Ataque primero

Armadura etérea destaca por su escalabilidad explosiva, que recompensa a los jugadores que se especializan en encantamientos. Convierte un tablero disperso en una fuerza concentrada, lo que permite que una sola criatura supere en poder a casi cualquier defensor con una inversión mínima.

Esta eficacia supone una enorme ventaja táctica, ya que obliga a los oponentes a enfrentarse a un atacante muy peligroso sin que tengas que gastar demasiado maná.

Por qué lo elegimos La relación entre eficiencia y coste de maná es inigualable. Por un maná blanco, es un ejemplo perfecto de lo que son las mejores auras blancas en MTG Objetivo: adaptarse a lo largo del juego y proporcionar palabras clave relevantes para sobrevivir en combate.

En los juegos multijugador, Armadura etéreate permite crear una amenaza letal con suficiente antelación como para marcar el ritmo del partido antes de que los demás jugadores puedan asentarse, lo que hace que una de las mejores auras MTG ofrece la posibilidad de aprovechar la ventaja inicial para consolidar una presencia imparable en el tablero. Pocas auras blancas para MTG puede igualar este nivel de impacto en las primeras fases de la partida.

★ El mejor aura de poder de bajo coste Armadura etérea Visita TCGplayer

13. Máscara ancestral

Mana Cost {2}{G} Identidad cromática Verde Fortaleza principal Amplificación máxima de estadísticas Adjunto a Criatura Efecto clave +2/+2 por cada encantamiento en el campo de batalla

Máscara ancestrales una de las mejores auras MTG que se haya creado nunca en lo que respecta a cerrar partidas. En mazos basados en encantamientos, su potencia aumenta a una velocidad de vértigo, convirtiendo cada aura del tablero en un punto de fuerza adicional. Entre las auras verdes para MTG, destaca por la facilidad con la que castiga a los oponentes por desarrollar su propio tablero.

Para más información En el modo multijugador, comprueba siempre los tableros de tus oponentes. A diferencia de la mayoría de las auras verdes en MTG, esta se activa con todas las cartas en juego, no solo con las de tu bando. Eso es precisamente lo que la convierte en una de las mejores auras MTG a los jugadores les encantan los swings explosivos.

Esto crea un entorno en el que la letalidad de tu criatura aumenta de forma natural a medida que avanza la partida, lo que te permite salir de situaciones de estancamiento en el tablero con un solo golpe arrollador. Pocas auras verdes para MTG ampliar esto de forma espectacular en el modo multijugador.

★ El mejor aura que potencia los encantamientos Máscara ancestral Visita TCGplayer

14. Curiosidad

Mana Cost {U} Identidad cromática Azul Fortaleza principal Motor de combinaciones de valor infinito Adjunto a Criatura Efecto clave Roba una carta al recibir daño

Curiosidadis un mecanismo de robo de cartas que también funciona como una condición de victoria infinita. Cuando se combina con criaturas como Niv-Mizzet, Parun, cada trazo genera un pitido, y cada pitido genera un trazo.

Pero no te preocupes por quedarte sin cartas (jugar hasta que pierdas). Curiosidad dice que puedes robar una carta, lo que significa que puedes detener el bucle cuando quieras. Puedes robar 40 cartas, parar y luego usar tu mano llena de contrahechizos para asegurar la victoria.

Por qué lo elegimos Entre las mejores auras MTG que ofrece, esta carta convierte cada golpe acertado en un valor inmediato. Su bajo coste de maná hace que sea muy fácil respaldarla con contraspells, y esa es precisamente la razón por la que es una pieza de combo tan fiable.

Cómo combinar las mejores auras MTG dispone, esta es una elección imprescindible para cualquier mazo azul que se base en las habilidades activadas por daño para mantener el flujo de cartas. Auras negras para MTG desempeñan un papel similar en cuanto a ventaja de cartas en mazos de combo y control con gran presencia de cartas negras.

★ La mejor combinación de auras Curiosidad Visita TCGplayer

15. El don de la inmortalidad

Mana Cost {2}{W} Identidad cromática Blanco Fortaleza principal Protección periódica Adjunto a Criatura Efecto clave Devuelve a la criatura y a sí misma al juego

El don de la inmortalidad ofrece una red de seguridad constante, característica de las mejores Auras blancas en MTG – eso hace que incluso las mejores cartas negras de MTG es casi imposible mantenerlo fuera del marcador. Establece un ciclo autosostenible de resurrección, lo que garantiza que tu mazo sobreviva tanto a las eliminaciones masivas como a las eliminaciones selectivas. Esto crea un cuello de botella táctico, lo que obliga a los oponentes a buscar efectos de exilio específicos para romper el bucle. Las auras negras en MTG rara vez ofrecen este tipo de bucle autosostenible, lo que hace que este encantamiento blanco sea excepcionalmente poderoso.

Para más información Combínala con criaturas que tengan efectos potentes al entrar en el campo de batalla o con formas de sacrificar, y verás por qué es una de las mejores auras MTG que ofrece. Puedes seguir lanzando habilidades poderosas en cada turno sin perder nunca el control del tablero.

En los juegos multijugador, esta inevitabilidad te permite aguantar más que tus rivales, ya que estos agotan sus recursos al intentar reiniciar tu tablero.

★ El mejor motor de resiliencia El don de la inmortalidad Visita TCGplayer

Cómo funcionan las auras (y cómo utilizarlas)

Las auras son un un tipo específico de encantamiento que debe «vincularse» a otra cosa – normalmente una criatura, pero a veces un terreno o incluso un jugador. El gran riesgo es que, si la cosa a la que está unida muere, el aura también va al cementerio.

Para jugar con las mejores auras MTG Bueno, en 2026 habrá que adelantarse a ese riesgo. Las Auras blancas modernas en MTG, por ejemplo, no se limitan a mejorar las estadísticas; utilizan encantamientos para establecer las reglas del juego.

Los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta:

Establecimiento de normas: Muchas Auras blancas en MTG actúan como efectos de «impuesto», lo que encarece a los oponentes atacarte o lanzar hechizos.

Muchas Auras blancas en MTG actúan como efectos de «impuesto», lo que encarece a los oponentes atacarte o lanzar hechizos. Protección: Busca auras que otorguen Indestructible , Distrito , o Armadura Tótem . Estas son tus garantías contra un borrado total de la tabla.

Busca auras que otorguen , , o . Estas son tus garantías contra un borrado total de la tabla. Apoyo en combate: «Primer golpe» y «Vigilancia» son la referencia en este caso, aunque las auras verdes en MTG suelen preferir «Trample» y las mejoras de poder puro. Te permiten mantener una línea agresiva sin dejar de contar con un bloqueador formidable para la defensa.

«Primer golpe» y «Vigilancia» son la referencia en este caso, aunque las auras verdes en MTG suelen preferir «Trample» y las mejoras de poder puro. Te permiten mantener una línea agresiva sin dejar de contar con un bloqueador formidable para la defensa. Ganancia de vida: En el modo multijugador, tu total de vidas es un recurso. Las auras con «Vínculo vital» te permiten resistir el ataque agresivo inicial del resto de los jugadores. Por el contrario, las auras rojas para MTG suelen sacrificar la eficiencia en la marcha a favor de una aceleración inicial explosiva.

Reflexiones finales

Cuando echas un vistazo a las mejores auras MTG que los jugadores utilizan realmente, queda claro que no solo sirven para hacer que las criaturas sean más grandes. Esto es especialmente cierto en el caso de las auras blancas en MTG, que suelen aportar mucha más utilidad.

Las mejores auras son utilidad, recursividad y cómo poner a tus oponentes en situaciones difíciles. La misma lógica se aplica a las auras rojas en MTG igualLa maldición de la opulencia, que imponen su dominio mediante maniobras políticas. Tanto si utilizas Rencor para un valor infinito o Mutación de Darksteel Para neutralizar a un comandante, estas cartas son la forma más eficaz de marcar el ritmo de la partida.

No te dejes intimidar por el «dos por uno»: simplemente elige las auras que hagan que el riesgo merezca la pena.

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