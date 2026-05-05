Los mejores instantáneos de MTG: hechizos imprescindibles para 2026

Jugar los mejores hechizos instantáneos en MTG cambia la forma en que tus oponentes abordan cada turno. El maná disponible y una carta en la mano pueden significar un contrahechizo, un hechizo de eliminación o una jugada de combate lista para castigar una mala decisión.

Siempre me ha gustado el estilo de juego reactivo: guardar maná, leer la mesa y elegir el momento perfecto para actuar. Las cartas instantáneas recompensan esa paciencia mejor que cualquier otro tipo de carta.

Esta lista recoge los momentos a los que siempre vuelvo en Comandante, Moderno y Legacy. He analizado miles de opciones para encontrar aquellas que realmente marcan la diferencia en las partidas.

Las 15 mejores cartas instantáneas de todos los formatos

Los mejores momentos de MTG todas comparten rasgos clave. Cuestan poco maná, contrarrestan múltiples amenazas y pueden dar la vuelta a la partida en momentos decisivos. He elaborado esta lista teniendo en cuenta la potencia, la eficiencia, la versatilidad en el formato y la influencia que cada carta ejerce en la construcción de mazos en Comandante, Moderno y Legacy.

1. Fuerza de voluntad

Mana Cost 3UU Identidad cromática Azul Tipo de efecto Contraspell Velocidad Instantáneo (coste alternativo gratuito) Los mejores formatos Legado, Vintage, Commander

Fuerza de voluntadsigue siendo uno de los mejores momentos de MTG tras décadas de uso. Contrarresta cualquier hechizo expulsando una carta azul de tu mano y pagando 1 punto de vida. Nunca quedas realmente sin recursos.

Por qué lo elegimos Fuerza de voluntad define cómo debe ser un contrahechizo gratuito. En Legacy y Vintage, esto MTG tarjeta impide que se puedan realizar combinaciones decisivas cuando no tienes maná disponible. Solo por esa flexibilidad, es una carta imprescindible en cualquier mazo azul.

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2. De las espadas a los arados

Mana Cost W Identidad cromática Blanco Tipo de efecto Retirada Velocidad Al instante Los mejores formatos Legado, Vintage, Commander

De las espadas a los arados marca la pauta en cuanto a la eliminación de criaturas. Un maná blanco exilia a cualquier criatura, sin condiciones. El rival gana vida por un valor igual al poder de esa criatura, pero esa compensación rara vez tiene importancia.

Por qué lo elegimos De las espadas a los arados es uno de los mejores instantáneos blancos de MTG. El exilio siempre es mejor que la destrucción. Por un solo maná, no hay nada que se le acerque.

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3. Grieta ciclónica

Mana Cost 1 U (sobrecarga de 7 U) Identidad cromática Azul Tipo de efecto Rebote Velocidad Al instante Los mejores formatos Comandante

Grieta ciclónica hace dos cosas a la vez. Por dos de maná, devuelve al campo de batalla un único permanente que no sea de tierra. Por siete, elimina todos los permanentes que no sean tierras que controlen tus oponentes. Esa limpieza unilateral suele poner fin a las partidas de Commander de inmediato.

Por qué lo elegimos Grieta ciclónicaes uno de los mejores hechizos instantáneos de MTG para el modo multijugador. Lanzar la sobrecarga justo cuando los oponentes se han comprometido en el tablero resulta devastador. Reinicia su progreso sin afectar al tuyo.

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4. Contraspell

Mana Cost UU Identidad cromática Azul Tipo de efecto Contraspell Velocidad Al instante Los mejores formatos Legado, Pauper, Commander

Pocas cartas definen los mejores instantáneos de MTG igualContraspellsí. Dos de maná azul detiene cualquier hechizo de la pila sin restricciones ni inconvenientes. Hace exactamente lo que los jugadores de control necesitan a un precio asequible.

Por qué lo elegimos Contraspellte ofrece una fiabilidad total en cada partida. A diferencia de los contadores condicionales, nunca se queda sin efecto en tu mano a la espera del objetivo adecuado. Incluso las mejores cartas incoloras de MTG no puede igualar ese nivel de constancia.

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5. Rayo

Mana Cost R Identidad cromática Red Tipo de efecto Daños Velocidad Al instante Los mejores formatos Moderno, Legacy, Pauper

Rayoes el hechizo de daño más eficaz que se ha publicado jamás. Un maná rojo inflige 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Esa tasa nunca se ha vuelto a alcanzar en más de 30 años de Magiadiseño.

Por qué lo elegimos Rayo domina el ritmo de la partida inicial como ninguna otra carta. Acaba con la mayoría de las amenazas entre los turnos uno y tres y remata a los oponentes en la fase final de la partida. Es una de las mejores cartas rojas de MTG, ninguna otra carta ofrece este nivel de flexibilidad por solo un maná.

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6. Tutor vampírico

Mana Cost B Identidad cromática Negro Tipo de efecto Tutor Velocidad Al instante Los mejores formatos Comandante, Vintage, Legacy

Tutor vampíricoes uno de los mejores hechizos instantáneos de MTG para que encuentres exactamente lo que necesitas. Un maná negro y 2 puntos de vida: coloca cualquier carta en la parte superior de tu mazo. Lánzala al final del turno de un adversario y roba la carta que elijas inmediatamente.

Por qué lo elegimos Tutor vampírico brilla con más intensidad en barajas de comandante basado en combinaciones. Coge exactamente la pieza que necesitas justo antes de tu turno. Esa precisión lo convierte en uno de los mejores instantáneos negros de MTG para el juego competitivo.

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7. Camino al exilio

Mana Cost W Identidad cromática Blanco Tipo de efecto Retirada Velocidad Al instante Los mejores formatos Moderno, Legacy, Commander

Camino al exilio se encarga de cualquier criatura por un solo maná blanco. Exilia al objetivo y permite a su controlador buscar un terreno básico. A diferencia de una tierra doble en MTG, una sola jugada básica rara vez cambia el rumbo del partido. Esa desventaja se va disipando a medida que avanza el partido.

Por qué lo elegimos Camino al exilio resuelve amenazas que la eliminación basada en la destrucción no puede eliminar. Las criaturas indestructibles y las amenazas recursivas quedan exiliadas sin problemas. Dar a los oponentes tierras adicionales en MTG Al principio parece una mala jugada, pero eliminar a su mejor criatura de forma instantánea casi siempre compensa.

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8. Lluvia de ideas

Mana Cost U Identidad cromática Azul Tipo de efecto Selección de tarjetas Velocidad Al instante Los mejores formatos Legado, Vintage, Pauper

Lluvia de ideasroba tres cartas y vuelve a colocar dos de ellas en la parte superior de tu mazo. Parece modesto hasta que lo combinas con un «fetchland». Baraja las cartas que no necesites y quédate solo con las mejores opciones. Los jugadores experimentados suelen considerarla una de las las mejores tarjetas azules MTG tiene que ofrecer, ya que te brinda un control sin igual sobre tus sorteos.

Por qué lo elegimos Lluvia de ideases el hechizo de selección de cartas más potente de Legacy por una razón. Busca en profundidad, protege las cartas clave de los efectos de descarte y prepara robos perfectos. Como el mejor instantáneo azul MTG De todas las cartas que se han publicado, esta es la que más premia el juego técnico y preciso.

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9. Tutor místico

Mana Cost U Identidad cromática Azul Tipo de efecto Tutor Velocidad Al instante Los mejores formatos Comandante, Vintage, Legacy

Tutor místicobusca en tu biblioteca cualquier momento o de hechicería y la coloca en la parte superior. Un maná azul en la fase final te permite robar tu carta elegida de inmediato. Esto te permite preparar contadores, barridos de tablero o remates de combo sin necesidad de gastar maná en tu turno.

Por qué lo elegimos Tutor místico ofrece la misma precisión que las mejores tarjetas negras de MTG ofrece, aunque se limita a los hechizos. Esa restricción apenas importa cuando se juega un contrahechizo o un conjuro que decide la partida. Su bajo coste hace que sea fácil mantenerla en la mano junto con otras interacciones.

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10. La palma defensiva

Mana Cost RW Identidad cromática Rojo/Blanco Tipo de efecto Prevención y desviación de daños Velocidad Al instante Los mejores formatos Moderno, Comandante

Palma defensiva evita todo el daño procedente de una fuente e inflige ese mismo daño al controlador de la fuente. Por solo dos de maná, puedes convertir el ataque más potente de tu rival en un contragolpe letal. Voltron Los jugadores y los mazos agresivos no tardan en temer esta carta.

Por qué lo elegimos Palma defensiva es el mejor café rojo instantáneo MTG es una forma de castigar el exceso de ambición. En Commander, siempre hay alguien que intenta acabar con la mesa de un solo golpe con una criatura gigantesca. Tú puedes hacer que se arrepienta de esa decisión al instante.

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11. Intervención heroica

Mana Cost 1G Identidad cromática Verde Tipo de efecto Protección Velocidad Al instante Los mejores formatos Comandante, Moderno

Intervención heroica otorga inmunidad a los hechizos y es indestructible a todas tus permanentes hasta el final del turno. Solo tienes que reservar dos manás y podrás reírte de cualquier limpieza de tablero que se te presente. Es la póliza de seguro definitiva para estrategias basadas en criaturas.

Por qué lo elegimos Intervención heroica es uno de los mejores hechizos instantáneos verdes de MTG porque protege todo a la vez, desde tus tierras y criaturas hasta los encantamientos. La mayoría de las cartas verdes en MTG Se centran en el ataque, por lo que este nivel de cobertura defensiva parece casi tomado de White.

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12. La protección de Teferi

Mana Cost 2W Identidad cromática Blanco Tipo de efecto Protección Velocidad Al instante Los mejores formatos Comandante

La protección de Teferi elimina todas tus cartas permanentes y gte protege de todo hasta tu siguiente turno. Te vuelves intocable. Por tres de maná, te aseguras una ronda completa de seguridad.

Por qué lo elegimos La protección de Teferi es una de las mejores cartas blancas de MTG para sobrevivir a situaciones imposibles. ¿Alguien te lanza un combo o te asesta un golpe letal en la mesa? Simplemente desapareces y vuelves ileso.

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13. Pacto de la Negación

Mana Cost 0 Identidad cromática Azul Tipo de efecto Contraspell Velocidad Instantáneo (gratis con coste diferido) Los mejores formatos Moderno, Legacy, Commander

Pacto de la Negación neutraliza cualquier hechizo sin gastar maná, lo que la convierte en una de las mejores cartas de efecto inmediato de MTG para mazos combo. Tienes que pagar 3UU en tu próximo mantenimiento o perderás la partida. Ese riesgo desaparece cuando protege el turno en el que ganas.

Por qué lo elegimos Pacto de la Negación te permite lanzar tu combo sin dejar de mantener la protección. Puedes gastar todo tu maná en rocas de maná, criaturas o condiciones de victoria y contrarrestar el único hechizo que podría detenerte. Ningún otro contrahechizo te ofrece esa libertad.

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14. El canto del cisne

Mana Cost U Identidad cromática Azul Tipo de efecto Contraspell Velocidad Al instante Los mejores formatos Comandante, Legacy, Modern

Canto del cisne contrarresta cualquier encantamiento, instantáneo o conjuro por un solo maná azul. El rival obtiene una ficha de pájaro 2/2 como compensación. Ese intercambio parece injusto sobre el papel, pero detener un hechizo decisivo a cambio de ceder una pequeña criatura voladora es una decisión fácil. No puede afectar a criaturas ni a planeswalkers, pero la mayoría de los hechizos más peligrosos de Magic quedan dentro de su alcance.

Por qué lo elegimos Canto del cisne ofrece una eficacia excelente al menor coste posible. Gastar un maná para neutralizar una pieza de combo o un efecto de limpieza del tablero siempre es una ganga.

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15. Desintegración brusca

Mana Cost BG Identidad cromática Negro/Verde Tipo de efecto Retirada Velocidad Al instante Los mejores formatos Moderno, Legacy, Commander

Decadencia repentina destruye cualquier permanente que no sea de tierra con un coste de maná igual o inferior a 3, y no se puede contrarrestar. Esto último es muy importante en los formatos competitivos. Incluso las mejores cartas azules en MTG No puedes impedir que este hechizo se resuelva. Puedes eliminar piezas clave de combos, «hatebears» y encantamientos problemáticos sin tener que preocuparte por las disputas por el control.

Por qué lo elegimos Decadencia repentina Proporciona a los mazos Golgari una respuesta fiable que siempre se resuelve. Dos manás a cambio de una eliminación que no se puede contrarrestar te mantienen en ventaja en cualquier enfrentamiento interactivo.

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¿Cómo funcionan las cartas instantáneas en MTG?

Los instantáneos son hechizos que puedes lanzar prácticamente en cualquier momento: en tu turno, en el turno de tu oponente, durante el combate o en respuesta a otro hechizo. Esa flexibilidad es lo que los hace tan potentes.

Compáralo con los hechizos. Solo puedes lanzar un hechizo durante tu fase principal, cuando no está ocurriendo nada más. Los instantáneos te permiten conservar tu maná y reaccionar ante cualquier movimiento de tu rival. Tú mantienes el control del ritmo.

Cada hechizo que lanzas se coloca en lo que se conoce como «pila». Imagínatelo como una pila de objetos. El hechizo que está encima se resuelve primero. Si tu oponente lanza una amenaza y tú respondes con un contrahechizo, tu contrahechizo se coloca encima. Se resuelve antes que el hechizo de tu oponente.

La prioridad es la forma en que el juego decide quién actúa a continuación. Cuando alguien lanza un hechizo, ambos jugadores tienen la oportunidad de responder. Si ambos jugadores pasan, se resuelve el hechizo de la parte superior. Aprender cuándo mantener la prioridad y cuándo ceder el paso es un aspecto fundamental para dominar el juego a gran velocidad.

Los trucos de combate son un buen ejemplo de cómo funcionan los instantáneos. Puedes esperar a que tu rival declare sus bloqueadores y, a continuación, lanzar un hechizo de potenciación sobre tu atacante. Para entonces, ya se habrá comprometido a bloquear y ese bloqueo ya no servirá de nada. Ese tipo de sincronización es lo que te hace ganar las partidas.

En los mazos de Commander, los instantáneos premian la paciencia. Se reserva maná y se juega un contrahechizo o un hechizo de eliminación. Tus oponentes tienen que adivinar si la tienes o no. A veces, la amenaza que supone la interacción es tan fuerte como la propia carta. Llenar tu mazo con los mejores instantáneos MTG lo que ofrece hace que los rivales jueguen con miedo, incluso cuando no tienes cartas en la mano.

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