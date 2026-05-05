Los 15 mejores encantamientos de MTG en 2026: cómo crear un mazo perfecto

Los mejores encantamientos MTG ofrecen son cartas clave increíbles que te ayudan a alcanzar la victoria. Tanto si quieres potenciar a tus criaturas, acelerar la ganancia de maná o castigar a tu rival, el encantamiento adecuado puede acorralar rápidamente a tu oponente y asegurarte la victoria, lo que los convierte en uno de los tipos de cartas más importantes del juego.

PorqueMTG Hay tantas cartas que revisar todos los encantamientos disponibles del juego es un reto titánico, pero, por suerte, estoy aquí para ayudarte. En esta guía, Repasaremos 15 hechizos fantásticos para mazos multicolores, cada uno de los cuales aporta valor a su manera .

Los 15 mejores encantamientos que los creadores de mazos de MTG deberían considerar añadir

Una vez más, esta no es en absoluto una lista exhaustiva de todos los mejores encantamientos MTG tiene; probablemente llegaríamos a un nivel de tesis doctoral si examináramos toda la biblioteca. Sin embargo, estas 15 tarjetas destacan por su potencia, eficiencia, flexibilidad e impacto en la construcción de mazos, lo que hace que cada una de ellas sea una incorporación valiosa para cualquier mazo.

Sin más preámbulos, vamos al grano.

1. La saga de Urza [La mejor tierra de encantamiento genérica]

Mana Cost N/A Tipo de tarjeta El País de las Maravillas Función principal Tutor de artefactos de coste 0/1, que además genera maná gratis Formatos compatibles Moderno, Legacy, Commander, Oathbreaker, Vintage (restringido)

Al igual que muchos deMagic: El Encuentrosus bazas más fuertes, La saga de UrzaSu increíble poder se esconde tras una apariencia discreta. Si se observa con más detenimiento, se descubre que esta tierra encantada tiene mucho que ofrecer por sí misma: no solo genera maná, pero también te permite jugar un artefacto de coste 0 o 1 de tu biblioteca, lo que la convierte, en la práctica, en un sustituto de las mejores rocas de maná.

A los aficionados a los mazos de artefactos también les puede gustar La saga de Urza por su token de autopromoción, pero en realidad, Lo importante es la gran cantidad de objetivos que puede alcanzar. Esa capacidad, junto con lo genérico que es La saga de Urzaes decir, significa que esta carta es uno de los mejores encantamientos MTG que los jugadores pueden usar, y punto.

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2. Brecha del inframundo [El mejor encantamiento para duplicar hechizos]

Mana Cost 1R Tipo de tarjeta Encanto Función principal Reutilizar cartas de tu cementerio Formatos compatibles Vintage, Comandante, Rompedores de juramentos, Histórico, Pelea, Atemporal, Penny

Invasión del inframundoEl motivo de su fama es sencillo: Puedes lanzar cartas desde tu cementerio siempre que puedas pagar su coste. ¿Qué hay mejor que lanzar uno de los mejores instantáneos de MTG ¿Para tu primer lanzamiento? Pues volver a lanzarla, eso es lo que hay que hacer.

Hay un montón de aplicaciones para Invasión del inframundo, desde algo tan sencillo como resucitar a tus compañeros hasta lanzar un hechizo una y otra vez. Violaciónes uno de los mejores encantamientos MTG que los jugadores pueden utilizar, sobre todo por su capacidad para anota victorias deterministas directamente desde el cementerio.

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3. Temporada de duplicación [El mejor encantamiento para aumentar el número de fichas]

Mana Cost 4G Tipo de tarjeta Encanto Función principal Fichas y marcadores de dobles Formatos compatibles Todos menos Pauper

Si lo que quieres es superar a tu rival en número de fichas o marcadores, una apuesta segura es Temporada de duplicación. Por unos 4 000 euros, Temporada de duplicación duplica las fichas o marcadores que pongas en juego, dejando de lado cualquier debate sobre el equilibrio en aras de lo mejor Planeswalkers o cualquier estrategia que dependa de fichas.

Ten en cuenta que, aunque Temporada de duplicación es uno de los mejores encantamientos MTG los jugadores utilizarán para obtener una ventaja abrumadora en recursos, también es una de las principales prioridades para su eliminación, sobre todo si lo utilizas con un poderoso comandante de fichas.

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4. Necropotencia [El mejor encantamiento de «vida por robo de carta»]

Mana Cost BBB Tipo de tarjeta Encanto Función principal Cambia vida por poder de tracción en una proporción de 1:1 Formatos compatibles Comandante, Rompedores de juramentos, Brawl, Timeless, Vintage (restringido)

Sencillo, elegante y totalmente roto: todo esto describe perfectamente Necropotencia, uno de losel mejorMTGtarjetas en cuanto a potencia bruta, y una carta que me encanta. En esencia, puedes pagar X puntos de vida para robar X cartas, lo que lo convierte en uno de los mejores encantamientos MTG que los jugadores pueden usar, y punto.

Necropotenciaes el ejemplo perfecto de la filosofía de las negras de ganar por cualquier medio necesario. Ganar la partida con 1 punto de vida no importa si te has gastado 19 de ellos en robar piezas decisivas, como las mejores cartas incoloras de MTG. Con la ventaja de cartas que te ofrece, en cuanto la pruebes Necropotencia, ya no podrás volver atrás.

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5. Estudio de Rhystic [El mejor encantamiento azul para el inicio de la partida]

Mana Cost 2U Tipo de tarjeta Encanto Función principal Jugada pasiva de robo de cartas que también puede ralentizar al rival Formatos compatibles Legado, Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos, Histórico, Brawl, Timeless, Pauper

Estudio de Rhystices una carta muy común en el el mejorComandantebarajas, y, bueno, cualquier mazo que pueda incluir azul. Su efecto es sencillo, pero eficaz: cualquier hechizo que lance tu oponente cuesta 1 más, o te permiten robar una carta. Eso es todo lo que hace, y sin embargo es uno de los mejores encantamientos MTG que los jugadores pueden incluir en sus mazos.

Debido a su redacción, Estudio de RhysticSu poder se multiplica enormemente en Commander ya que todos los rivales tendrán que enfrentarse a ella. Si a eso le sumamos su bajo coste de maná de color (solo U), es de esperar que veamos esta carta muy a menudo, independientemente de si te enfrentas al vampiro poderosoComandantes or ángel poderosoComandantes.

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6. Diezmo asfixiante [El mejor encantamiento para generar maná blanco]

Mana Cost 3W Tipo de tarjeta Encanto Función principal Generación pasiva de maná; penaliza el robo de cartas del rival Formatos compatibles Pionero, Moderno, Legado, Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos, Histórico, Pelea, Atemporal, Penny

Muchos de los mejores encantamientos MTG suele ocuparse de generar maná. Por otro lado, tenemos El diezmo asfixiante, una carta muy potente que proporciona a su lanzador una generación explosiva de maná, al tiempo que castiga a los oponentes por robar cartas. Tu oponente paga 2 cuando roba una carta, o bien obtienes un artefacto que puedes sacrificar a cambio de 1 maná de cualquier color.

Además de esta ridícula generación de maná, ten en cuenta que El diezmo asfixiante también es muy bueno a la hora de controlar a los rivales. Añadir un coste de 2 a cualquier hechizo (en caso de que decidan no darte la ficha) supone un obstáculo considerable para cualquier jugador. Solo asegúrate de tener esta carta en una genialMTG manga, ya que le causará muchos problemas a tu rival.

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7. Remora mística [El mejor encantamiento de robo y denegación]

Mana Cost U tiene un coste de mantenimiento acumulado de 1 Tipo de tarjeta Encanto Función principal Robar una carta por cada carta que no sea una criatura que juegue tu oponente Formatos compatibles Legado, Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos, Histórico, Brawl, Timeless, Pauper

Muchos de los mejores encantamientos MTG para los jugadores son, como era de esperar, de color azul. Remora místicaes otra de estas cartas. Este encantamiento tiene un efecto sencillo pero eficaz: añade un coste de 4 a cualquier hechizo que no sea de criatura que juegue un oponente, o robas una carta.

Al principio de la partida, esto te da cierta ventaja inicial; al final de la partida, limita enormemente la capacidad de tu rival para encadenar combos. En cualquier caso, Remora místicaes una potente herramienta de captación y retención, y todo ello por el módico precio de 1 dólar.

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8. Biblioteca Silvana [El mejor encantamiento de adivinación verde]

Mana Cost 1G Tipo de tarjeta Encanto Función principal Adivinar 3 cartas por turno, con la posibilidad de robar una carta adicional Formatos compatibles Legado, Vintage, Commander, Rompedor de juramentos

La mayoría de los mejores encantamientos MTG que ofrece a sus jugadores son los Azules, pero los Verdes no se van a quedar de brazos cruzados. Aunque no se trata de robar cartas gratis, Bibliotecate permite, en la práctica, adivinar 3 cartas durante tu fase de robo. Con este encantamiento, puedes profundizar y conseguir piezas clave para tus combinaciones, como las mejores cartas raras míticas de MTG que has mantenido ocultas en tu mazo.

Además,Puedes optar por quedarte con las dos cartas adicionales que has robado a cambio de perder 4 puntos de vida por cada una. No es tan eficaz como, por ejemplo, Necropotencia, pero esto puede resultar especialmente eficaz si tienes alguna forma de recuperar vida.

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9. Luna de sangre [Mejor encantamiento de contador de tierras no básicas]

Mana Cost 2R Tipo de tarjeta Encanto Función principal Desactiva todas las tierras no básicas Formatos compatibles Moderno, Legado, Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos, Brawl, Timeless

Las tierras duales más potentes de MTG ¿Te están dando la lata? Dales con Luna de sangre, quizáel encantamiento de denegación de maná más potente del juego. Su efecto es engañosamente sencillo: todas las tierras no básicas se convierten ahora en montañas normales. Esto significa que ni siquiera el poderoso La saga de Urzaes seguro.

Aunque desde luego no es una solución milagrosa contra todos los mazos, sigue siendo uno de los mejores encantamientos MTG tiene a la hora de contrarrestar las estrategias basadas en tierras no básicas. Luna de sangretambién puede acabar por sí sola con los mazos multicolores que dependen de cartas que no son de base para generar el maná que necesitan en el momento, así que eso también está bien.

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10. La supervivencia del más apto [El mejor encantamiento de búsqueda de criaturas]

Mana Cost 1G Tipo de tarjeta Encanto Función principal Clases particulares de «Peerless Creature» Formatos compatibles Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos

Las estrategias verdes suelen incluir un montón de monstruos poderosos, por lo que el encantamiento más poderoso MTG Como era de esperar, todo lo que ofrece este color gira en torno a las criaturas. La supervivencia del más apto es ese encantamiento, y su efecto te permite pon en tu mano cualquier criatura de tu mazo, por un coste de G y descartando una criatura.

Esto significa que, en la práctica, dispones de una forma económica de buscar criaturas que se aplica a cualquiera de tus criaturas, ya sean criaturas pequeñas o monstruos impresionantes y fantásticos del el mejorMTG cajas de refuerzo para coleccionistas, lo que significa que tienes una consistencia sin igual en lo que respecta a las estrategias basadas en criaturas.

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11. El despertar de Mirari [El mejor encantamiento para duplicar el maná]

Mana Cost 3GW Tipo de tarjeta Encanto Función principal Duplica la ganancia de maná y otorga +1/+1 a todas tus criaturas Formatos compatibles Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos

Hay muchas formas de generar maná en MTG, pero duplicar la ganancia de maná siempre es un efecto que puede decidir el resultado de la partida. El despertar de Mirarihace precisamente eso: cada vez que tocas un maná (ya sea de un terreno básico o de uno de los mejores terrenos de MTG), además, obtienes 1 de cada tipo de maná. Ah, y además da +1/+1 a todas tus criaturas, así que eso está muy bien.

Debido a su increíble efecto, El despertar de Miraries aún mejor si puedes ir preparándote poco a poco.Incluso algo tan sencillo comoAnillo Solte puede ayudar a sacar a relucir este encantamiento tan poderoso mucho más rápido.

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12. Fragmentos de aura [El mejor encantamiento contra artefactos]

Mana Cost 1GW Tipo de tarjeta Encanto Función principal Te permite destruir fácilmente artefactos y encantamientos Formatos compatibles Legado, Vintage, Commander, Rompedor de juramentos

Que no te quepa duda: mientras estás por aquí buscando el mejor encanto MTG para tu mazo concreto, los demás jugadores harán lo mismo. Por suerte, si juegas con verde y blanco, Fragmentos de aurapermite que todas tus criaturas destruyan un artefacto o un encantamiento al entrar en juego, por solo 1 GW. Sencillo, pero tremendamente eficaz.

No creo que haga falta explicar lo potente que es Fragmentos de auraes, sobre todo porque todos los encantamientos de esta lista (y más allá) tienen efectos bastante desagradables. Pero, como efecto secundario positivo, su efecto al invocar significa que Fragmentos de aura supone una sentencia de muerte segura para cualquier mazo de criaturas artefacto.

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13. Animar a los muertos [El mejor encantamiento de resucitación]

Mana Cost 1B Tipo de tarjeta Encantar aura (criatura en un cementerio) Función principal Resurrección barata; puede burlar a los monstruos grandes Formatos compatibles Legado, Vintage, Commander, Rompedor de juramentos

La mayoría de las cartas que te permiten sacar monstruos del mazo suelen tener un coste adicional. No es el caso de Resucitar a los muertos, es decir,sin duda, el hechizo de reanimación más eficaz del juego. Cuando esta carta entra en juego, resucitas una criatura de cualquiera de los dos cementerios, la pones bajo tu control y le infliges una penalización enorme de (espera un momento) -1/0.

Lo realmente sorprendente aquí es que Resucitar a los muertosno tiene ningún coste, aparte del 1B que cuesta ponerla en juego. Esto significa que Resucitar a los muertospuede reactivar combinaciones clave, robar monstruos a tu rival y jugar monstruos de alto coste en las primeras fases de la partida. No es de extrañar que sea uno de los mejores encantamientos MTG tiene para los mazos negros.

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14. Pacto funerario [El mejor encantamiento de sacrificio de criaturas]

Mana Cost Apuesta de un solo farol Tipo de tarjeta Encanto Función principal Eliminación masiva de criaturas Formatos compatibles Moderno, Legado, Vintage, Comandante, Rompedor de juramentos, Histórico, Brawl, Timeless, Penny

Todo ese rollo de Black de «sacrificar cosas a cambio de poder» ya mola bastante, pero puede ser aún mejor con Pacto grave, quebásicamente obliga a tu rival a jugar al mismo juego que tú. Este hechizo de control implacable hace que, cada vez que muera una de tus criaturas, tu oponente también tenga que sacrificar una criatura.

Incluso la criatura más insignificante se convierte en una grave amenaza cuando Pacto gravesale al campo. El intercambio 1 por 1 es fantástico para prácticamente cualquier mazo negro (sobre todo si se incluye una copia en el sideboard de uno de MTG’s genialComandantepreconcesiones) pero realmente destaca cuando se usa con muchas criaturas pequeñas y fichas, así como con formas de sacrificarlas para obtener ventaja.

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15. Omnisciencia [El mejor encantamiento para el final del juego]

Mana Cost Las siete «u» Tipo de tarjeta Encanto Función principal Hace que los costes de maná sean opcionales Formatos compatibles Todos menos Pauper y Penny

Magic: El Encuentro se caracteriza principalmente por su economía de maná. Solo se puede jugar un terreno por turno, por lo que muchos mazos tienen que recurrir a cartas de aceleración para aumentar sus ingresos de maná. Omnisciencia, por otro lado, no le importa nada de eso. Cuando Omniscienciasi está en juego, puedes jugar cualquier carta de tu mano, sin tener en cuenta en absoluto su coste de maná. Está tan estropeado como parece.

Por supuesto, un efecto tan revolucionario no sale precisamente barato, y por eso la mayoríaOmniscienciaLos mazos tienen como objetivo ponerla en juego lo antes posible. Esto se puede lograr mediante ramp (como es habitual), aunque los mazos más recientes la han combinado con cartas como Kona, la bestia del rescate. Aun así, una vez que salga al campo, Omniscienciano se ve afectado por la falta de maná para un siguiente movimiento.

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¿Cómo funcionan los encantamientos en MTG?

Encantamientos en Magic: El Encuentro ocupan un nicho especial. Aunque también son hechizos mágicos, los encantamientos se diferencian de la naturaleza de «lanzar y olvidar» de los hechizos de conjuro o de la rapidez de respuesta de los instantáneos. En cambio, los encantamientos son un presencia permanente en el campo de batalla, ejerciendo efectos continuos mientras permanezcan activos.

Esto significa que los mejores encantamientos MTG son mucho más potentes que los hechizos de conjuro o los instantáneos, ya que, mientras permanezcan en el campo de batalla, seguirán aplicando sus efectos. Por desgracia, esto también los convierte en objetivos prioritarios para su eliminación: si desactivas un encantamiento, sus efectos desaparecen.

Aunque eso quizá no inspire precisamente confianza, hay que tener en cuenta que Los encantamientos son lo suficientemente potentes como para influir en el ritmo de la partida, la toma de decisiones y la construcción del mazo. Tomando un ejemplo de la lista anterior, un Estudio de Rhysticsignifica que o bien robarás más cartas, o bien tu rival siempre tendrá 1 de maná menos.

Esta potencia se ve aún más amplificada en el formato Commander, ya que Cuantos más jugadores haya en el campo, mayor será el alcance de tus efectos.

Antes de añadir un encantamiento a tu mazo, ten en cuenta las siguientes características:

Son lentos. Muchos encantamientos no te aportan nada en el turno en que se juegan, y se activan con velocidad de conjuro. Incluso los mejores encantamientos de MTG tardan un rato en conectarse.

Muchos encantamientos no te aportan nada en el turno en que se juegan, y se activan con velocidad de conjuro. Incluso los mejores encantamientos de MTG tardan un rato en conectarse. Suponen un gran coste de oportunidad en cuanto a maná. Cuando juegas un encantamiento (sobre todo si lo haces en el momento adecuado), normalmente te abstienes de lanzar cualquier otro hechizo en ese turno.

Cuando juegas un encantamiento (sobre todo si lo haces en el momento adecuado), normalmente te abstienes de lanzar cualquier otro hechizo en ese turno. Son proactivos, no reactivos. Los encantamientos suelen jugarse en ataque. Incluso los encantamientos defensivos impiden o castigan de forma agresiva al rival por realizar determinadas acciones.

Los encantamientos suelen jugarse en ataque. Incluso los encantamientos defensivos impiden o castigan de forma agresiva al rival por realizar determinadas acciones. Son blancos fáciles. Los jugadores inteligentes se centrarán en destruir tus encantamientos más potentes antes de que puedas sacarles demasiado partido.

Mi opinión general sobre los mejores encantamientos de MTG

A pesar de todas estas consideraciones, los mejores encantamientos MTG Todo lo que hay en su enorme biblioteca merece la pena utilizarlo al 100 % por su enorme poder y su capacidad para potenciar tu estrategia de juego. Da igual si piensas inundar el campo, lanzar hechizos o defenderte a ultranza hasta la victoria: hay encantamientos fantásticos para todas esas situaciones.

Recuerda: no existe ninguna carta perfecta por sí sola, y a pesar de la potencia de los mejores encantamientos MTG Si es así, recuerda siempre hacer pruebas de juego.

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