Los 15 mejores comandantes zombis de MTG 2026 para mazos tribales de EDH

Los mejores comandantes zombis de MTG no se definen únicamente por su potencia bruta. Destacan por el firme apoyo de su tribu, su rendimiento constante en todas las partidas y el disfrute a largo plazo que proporcionan a lo largo de decenas de noches de Commander.

Hace años construí mi primer mazo de zombis con un montón de sinergias de cementerio y generadores de fichas, y enseguida se convirtió en el mazo al que más recurría. Los zombis premian la paciencia, la recursividad y la presencia en el tablero como pocas otras tribus lo hacen.

Esta guía se centra en los mejores comandantes zombis de MTG, los compararé según su estilo de juego, su nivel de potencia y su facilidad de uso para que puedas elegir un comandante que se adapte de verdad a tu forma de jugar.

Los 15 mejores comandantes zombis de MTG: clasificación completa según potencia y estilo de juego

Los mejores comandantes zombis de MTG depende de la eficacia con la que cada líder potencie los puntos fuertes fundamentales de la tribu.

Los comandantes que se enumeran a continuación abarcan una amplia variedad de estilos de juego con zombis, niveles de potencia y opciones económicas. Ofrecen opciones claras para los jugadores que prefieren la recursividad del cementerio, la presión con fichas o el valor a largo plazo en partidas multijugador de Commander.

1. Wilhelt, el Desgarrador [El motor de valor más consistente para Zombie Tribal]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Apoyo tribal zombi Excelente Estrategia principal Fichas «zombi» basadas en el valor Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Moderado

Wilhelt es el referente en cuanto a la consistencia de la tribu de zombis. Convierte las fichas en descomposición en Robar cartas repetidamente y sustituir cuerpos, lo que te permite mantener el tablero y la mano llenos sin sobrepasarte. Esto lo convierte en la opción ideal para los jugadores que buscan un motor fluido y fiable basado en el las mejores cartas básicas de Commander en lugar de combinaciones poco sólidas.

Por qué lo elegimos Wilhelt ocupa el primer puesto porque proporciona robo automático de cartas y presencia en el campo de batalla al convertir las fichas desintegradas en recursos sin apenas esfuerzo. Su estilo de juego recompensa el sacrificio constante, al tiempo que mantiene la mano llena y el campo de batalla activo. Pocos comandantes ofrecen tal fiabilidad sin necesidad de cartas específicas de preparación.

Su ventaja única es valor automático con una configuración mínima, lo que permiteWilhelt para aguantar largas partidas multijugador sin perder la concentración ni el aguante. En una mesa típica de Commander, Wilhelt recompensa la paciencia y la secuencia correcta.

Rinde al máximo en partidas largas, en las que el valor incremental es más importante que las jugadas explosivas, lo que lo sitúa entre los mejores comandantes zombis de MTG por su rendimiento constante en partidas multijugador, más que por su daño explosivo.

En comparación con otros de los mejores comandantes zombis, Wilhelt resulta atractivo para los jugadores que valoran la estabilidad por encima de la volatilidad. Se adapta bien a los equipos de potencia media y mejora de forma natural con las mejoras, manteniéndose eficaz incluso con presupuestos más ajustados, ya que se basa en las sinergias básicas de los zombis en lugar de en combinaciones específicas.

★ El motor de valor más constante para la tribu de zombis Wilhelt, el Desgarrador Visita TCGPlayer

2. El dios escarabajo [La mejor estrategia de inevitabilidad y control del cementerio]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Apoyo tribal zombi Fuerte Estrategia principal El desgaste y la inevitabilidad Sinergia del cementerio Alto Nivel de potencia Alto Asequibilidad Low

El dios escarabajodestaca eninevitabilidad. Su habilidad de mantenimiento te quita puntos de vida y facilita el robo de cartas, mientras que su reanimación convierte cualquier cementerio en una fuente de valor. Al ser muy difícil de eliminar, ejerce presión sobre la partida con el paso del tiempo y combina a la perfección con la las mejores cartas de MTG que premian las partidas largas y los efectos repetibles.

Por qué lo elegimos ElegimosEl dios escarabajo por su capacidad para dominar las últimas fases de la partida gracias a la reanimación de cartas del cementerio y al drenaje de vida. Convierte cualquier cementerio en un recurso, ejerce presión en cada fase de mantenimiento y es muy difícil de eliminar. Este comandante premia la planificación a largo plazo y castiga las partidas pasivas.

El argumento de venta único es presión inevitable en el final que se adapta al modo multijugador sin tener que comprometerse con el tablero.

En el juego real, El dios escarabajo ejerce presión incluso cuando el campo de batalla parece vacío. Su habilidad de activación de mantenimiento obliga a perder vidas y a elegir cartas independientemente de los efectos de eliminación, lo que la convierte en una de las mejores comandantes zombi de MTG para estrategias centradas en la inevitabilidad.

Entre los mejores comandantes zombis, esta opción es ideal para jugadores experimentados a los que les gusta controlar el ritmo de la partida y dominar en las fases finales. Su elevado coste y la percepción de amenaza que genera en la mesa exigen un juego prudente, pero la recompensa es un control sin igual en las últimas fases de la partida.

★ La mejor estrategia de inevitabilidad y control del cementerio El dios escarabajo Visita TCGPlayer

En el caso de los comandantes de «Zombie» de mayor precio, las subastas en directo de Whatnot pueden resultar más rentables que los anuncios con precio fijo. Los compradores pacientes a veces consiguen El dios escarabajo por menos dinero durante los periodos de subasta con menor actividad.

3. Varina, la Reina de la Luz [El mejor filtrado de cartas agresivas y ráfagas de fichas]

Identidad cromática Esper (Blanco-Azul-Negro) Apoyo tribal zombi Excelente Estrategia principal Filtrado agresivo de tarjetas Sinergia del cementerio Alto Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Moderado

Varina, la Reina de la Luz recompensa los ataques con zombis al convertir el combate en selección de cartas, ganancia de vidas y preparación del cementerio todo de una vez. El efecto de saqueo aumenta proporcionalmente al tamaño del tablero y combina especialmente bien con las mejores cartas azules de MTG, que mejoran el robo y el filtrado sin ralentizar la agresividad.

Por qué lo elegimos Hierro combina la agresividad con la selección de cartas, lo que te permite filtrar tu mano, ganar vida y alimentar tu cementerio con solo atacar. Funciona especialmente bien en mazos de fichas que se expanden por el tablero y buscan ejercer presión desde el principio mientras preparan líneas de recursividad. Su estilo de juego flexible se adapta a muchos tipos de mazos sin perder el enfoque.

Su punto fuerte más destacado es un único motor que impulsa tanto la presión inicial como las ráfagas de fichas en las últimas fases de la partida. Hierro Da lo mejor de sí misma en metajuegos proactivos en los que el combate se produce pronto y con frecuencia. Su mecánica, que se activa con los ataques, la sitúa entre los mejores comandantes zombis de MTG para aquellos jugadores que buscan ejercer presión sin sacrificar el flujo de cartas ni la capacidad de supervivencia.

En comparación con otros grandes comandantes zombis, Hierro ofrece flexibilidad. Es compatible con estrategias basadas en la creación de fichas, la recursión del cementerio y el aumento de la vida, lo que la convierte en una opción sólida para los jugadores que buscan líneas de juego adaptables en lugar de un único plan lineal.

★ El mejor filtrado de cartas agresivas y ráfagas de fichas Varina, la Reina de la Luz Visita TCGPlayer

4. Gisa y Geralf [Las mejores estrategias de recursividad en el cementerio y recuperación del tablero]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Apoyo tribal zombi Fuerte Estrategia principal Recursión del cementerio Sinergia del cementerio Muy alto Nivel de potencia Mid Asequibilidad Alto

Gisa y Geralf especializarse enconvertir el cementerio en un mercadillo, lo que te permite lanzar zombis una y otra vez y reconstruir tu mazo tras los efectos de limpieza del tablero. Esta recursividad constante encaja a la perfección con las mejores cartas negras de MTG, que premian el sacrificio, el auto-milling y las habilidades de muerte.

Por qué lo elegimos Gisa y Geralf te permiten lanzar zombis directamente desde el cementerio, creando un ciclo de ventaja que sobrevive a los barridos y a las eliminaciones. Su efecto convierte el auto-desgaste en pura ventaja y hace que cada muerte sea menos penalizante. Esta es una de las opciones más estables para un juego centrado en el cementerio.

Su punto fuerte es presencia fiable y constante de la placa sin sobreutilizar los recursos. Gisa y Geralf destacan tras los «board wipes» y las interacciones intensas. Su mecanismo de recursividad garantiza que los zombis vuelvan cada turno, lo que les vale un puesto entre los mejores comandantes zombis de MTG para entornos de Commander en los que prima el desgaste.

Entre los mejores mazos de zombis, esta combinación prima la solidez sobre la rapidez. El mazo rara vez se dispara al principio, pero acaba dominando a los oponentes de forma constante gracias a la repetición, el uso eficiente de los recursos y el control del tablero a largo plazo.

★ La mejor recursividad en el cementerio y recuperación del tablero Gisa y Geralf Visita TCGPlayer

5. Grimgrin, el Nacido de un Cadáver [La mejor fuente de sacrificio repetible y amenaza escalable]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Presión basada en el sacrificio Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia Mid Asequibilidad Moderado

Grimgrin sirve tanto como una fuente de sacrificio repetible y una condición de victoria escalable, y se hace más grande con cada zombi que se le ofrece como ofrenda. Su estilo de juego premia una secuencia cuidadosa y un manejo fluido del maná, sobre todo cuando se apoya en las mejores tierras duales de MTG para mantener ininterrumpidas las cadenas de sacrificio.

Por qué lo elegimos Grimgrin Actúa tanto como motor de eliminación como amenaza creciente, combinando la sinergia del sacrificio con el daño del comandante. Su mecánica de «girar para destruir» aporta elementos de control y se potencia con cada criatura que se le ofrece. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta planificar estratégicamente sus jugadas y generar impulso turno a turno.

La ventaja principal es que combina la eliminación, el sacrificio y el daño del comandante en una sola amenaza. Grimgrin se vuelve peligroso en cuanto empieza la generación de fichas. Las cadenas de sacrificios lo convierten rápidamente en un atacante letal, lo que lo sitúa entre los mejores comandantes zombis de MTG en cuanto a presión de daño de comandante.

En comparación con otros grandes comandantes zombis, Grimgrin requiere una secuencia precisa y un buen conocimiento del tablero. Premia el juego reflexivo y se adapta a mesas de intensidad media, donde las decisiones sobre el combate y la eliminación de amenazas determinan el resultado.

★ La mejor fuente de sacrificio repetible y amenaza escalable Grimgrin, el Nacido de un Cadáver Visita TCGPlayer

En el caso de los «Commanders» con un precio de entre 40 y 60 dólares, las subastas de Whatnot pueden ofrecer mejores precios que las tiendas. Grimgrin aparece con frecuencia en subastas en directo, donde una puja bien planificada puede suponer un ahorro considerable.

6. Sidisi, Tirano de la Camada [El mejor motor de auto-generación de tokens para estrategias de «cementerio»]

Identidad cromática Sultai (Negro-Verde-Azul) Apoyo tribal zombi Fuerte Estrategia principal Convertirse en tokens Sinergia del cementerio Muy alto Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Moderado

Sidisi, Tirano de la Camada convierte la molienda propia en Producción repetible de fichas de zombis, convirtiendo las acciones de preparación en presencia en el tablero. Esto la convierte en la elección ideal para los jugadores que buscan motores que se potencien con el tiempo, además de ser una comandante que suele citarse entre las mejores comandantes de fichas de MTG para mazos centrados en el cementerio.

Por qué lo elegimos Siéntate Destaca al convertir el «mill» en generación de fichas, lo que hace que cada efecto de «mill» sirva también para desarrollar el tablero. Destaca en mazos que buscan una producción constante sin necesidad de atacar ni realizar combos. Su sinergia con las cartas de «mill» repetibles la convierte en la opción ideal para mazos lentos y centrados en el valor.

Ella esavanzar simultáneamente por el cementerio y el campo de batalla con un solo gatillo. Siéntate destaca en partidas de ritmo lento en las que el cementerio alimenta cada fase del plan. La auto-destrucción acelera tanto la generación de fichas como las condiciones de victoria, lo que la sitúa entre los mejores comandantes zombis de MTG para estrategias basadas en motores de juego.

Entre los mejores comandantes zombis, Siéntate favorece a los jugadores que se sienten cómodos con situaciones de juego complejas. Premia la precisión en la construcción del mazo y el control minucioso de los recursos más que las simples líneas de combate.

★ El mejor motor de autoalimentación de tokens para estrategias de «Graveyard» Sidisi, Tirano de la Camada Visita TCGPlayer

7. Gisa, la invocadora de espectros [La mejor explosión instantánea en el tablero de «Single Sacrifices»]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal zombi Fuerte Estrategia principal Explosión de tokens Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia Mid Asequibilidad Alto

Gisa, la invocadora de espectros convierte la potencia bruta en dominio inmediato del tablero, sacrificando una sola criatura grande para inundar el campo de batalla de zombis. Esto la convierte en la opción ideal para mazos que se centran en el crecimiento de las criaturas y la eficiencia de maná, en lugar de en una preparación lenta.

Por qué lo elegimos Gisa, la invocadora de espectros crea tableros explosivos a partir de una sola criatura al convertir su poder en fichas de zombi. Recompensa a los mazos que incluyen criaturas grandes o efectos de potenciación con grandes beneficios en una sola activación. Si te gusta cambiar el ritmo de la partida con una sola jugada, Método es una elección estupenda.

Su punto fuerte es crear ejércitos de fichas abrumadores en una sola activación, lo que obliga a dar respuestas inmediatas. En las partidas reales, Gisa, la invocadora de espectros permite cambios repentinos en el tablero. Una sola activación puede forzar respuestas inmediatas, lo que la convierte en una de las mejores comandantes zombis de MTG para turnos explosivos basados en fichas.

En comparación con otros grandes comandantes zombis, ella encaja muy bien en mazos económicos. Su poder aumenta en función del tamaño de las criaturas, en lugar de la complejidad de las cartas, lo que permite que el mazo sea sencillo sin dejar de ser peligroso.

★ La mejor explosión instantánea en el tablero con «Single Sacrifices» Gisa, la invocadora de espectros Visita TCGPlayer

8. Narfi, el Rey Traidor [El señor zombi más resistente y capaz de resucitar]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Bonificaciones tribales relacionadas con la nieve Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia Bajo a medio Asequibilidad Alto

Narfi, el Rey Traidor funciona como unSeñor de los zombis que se reproduce a sí mismo, lo que potencia todo tu tablero y, al mismo tiempo, hace que sea difícil mantenerlo fuera del campo de batalla. Su requisito de nieve limita las opciones a la hora de construir el mazo, pero recompensa la dedicación con efectos de himno constantes y una gran resistencia.

Por qué lo elegimos Uña ofrece potenciadores tribales constantes y recursividad siempre y cuando te comprometas a usar maná de nieve. Su capacidad para resucitarse a sí mismo desde el cementerio garantiza que siempre tengas acceso al efecto de tu señor. Esta resistencia lo convierte en la opción ideal para mazos económicos que priorizan la estabilidad sobre la velocidad.

La ventaja más destacada es una función que vuelve repetidamente sin recursión externa, ideal para mesas en las que hay que jugar con paciencia. Uña Rinde al máximo en metajuegos más lentos, donde los efectos de eliminación son frecuentes. Su capacidad para volver al juego una y otra vez lo sitúa entre los mejores comandantes zombis de MTG para un juego resistente y centrado en el tablero.

Entre los mejores comandantes zombis, Uña atrae a los creadores de mazos temáticos. Las sinergias de la nieve limitan las opciones de cartas, pero recompensan la dedicación con resistencia y potenciadores tribales constantes.

★ El señor de los zombis más resistente y capaz de resurgir Narfi, el Rey Traidor Visita TCGPlayer

9. Tormod, el Profanador [La mejor opción de compañero para los desencadenantes de movimiento en el cementerio]

Identidad cromática Negro Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Condiciones que activan el movimiento «Graveyard» Sinergia del cementerio Alto Nivel de potencia Mid Asequibilidad Alto

Tormod, el Profanador Genera zombis cada vez que una carta sale de tu cementerio, lo que recompensa los bucles de recursividad y las sinergias basadas en el exilio. Como comandante que realmente destaca junto a otro líder, encaja de forma natural en los debates sobre los mejores comandantes compañeros en MTG, ya que ofrece un acceso flexible a los colores y mecanismos complejos.

Por qué lo elegimos Tormod genera zombis cada vez que las cartas salen de tu cementerio, lo que favorece las estrategias de recursividad, exilio o «parpadeo». Ofrece una sinergia excelente en mazos de «Compañeros», en los que el segundo comandante se encarga de la preparación o de los colores. Tormod recompensa a los jugadores que construyen estrategias en torno al cementerio sin recurrir a los típicos bucles de sacrificio.

Su punto fuerte es convertir la propia interacción con el cementerio en una fuente constante de fichas de zombi. Tormod premia la interacción constante con el cementerio más que las estadísticas puras. Su gran cantidad de habilidades de activación lo convierte en uno de los mejores comandantes zombis de MTG para estrategias centradas en la recursividad y basadas en la sinergia.

En comparación con otros grandes comandantes zombis, Tormod Atrae a los jugadores a los que les gustan los motores con múltiples niveles. La flexibilidad de las combinaciones permite personalizar el acceso a los colores, pero para obtener resultados óptimos es necesario construir las jugadas con cuidado.

★ La mejor opción de compañero para los desencadenantes de movimiento nocturno Tormod, el Profanador Visita TCGPlayer

10. Mikaeus, el Profano [El mayor potencial de combo con la sinergia de «Undying»]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Control de combos y del tablero Sinergia del cementerio Alto Nivel de potencia Alto Asequibilidad Low

Mikaeus, el Profano permite realizar giros explosivos al proporcionar inmortal para todos los no humanos, convirtiendo a los zombis en amenazas recurrentes y piezas clave para los combos. Su presencia altera el juego, ya que las cartas de eliminación suelen resultar ineficaces una vez que el motor está en marcha.

Por qué lo elegimos Micaías Permite tanto combos como jugadas de valor a largo plazo al otorgar «Inmortal» a las criaturas que no sean humanas. Convierte los efectos de barrido y de sacrificio en motores de juego, al tiempo que protege a las piezas clave de los efectos de eliminación. Este comandante es potente tanto en mazos competitivos como en mazos casuales con gran sinergia.

La ventaja única es una resiliencia inherente que convierte a los zombis en algo inevitable mediante la recursividad y las combinaciones. Micaías redefine la forma en que los oponentes abordan la eliminación de criaturas. La habilidad «Inmortal» convierte los intercambios en ventajas, lo que le ha valido el reconocimiento como uno de los mejores comandantes zombis de MTG en partidas orientadas a combos o con un fuerte componente de control.

Entre los mejores comandantes zombis, Micaías es ideal para jugadores avanzados. Tiene un gran potencial, pero los errores en la secuencia de jugadas tienen consecuencias, sobre todo en grupos que reconocen su nivel de amenaza.

★ El mayor potencial de combo gracias a la sinergia de «Undying» Mikaeus, el Profano Visita TCGPlayer

Comandantes de alto rango como Micaías A menudo se venden por menos en las subastas de Whatnot que en los anuncios con precio fijo. Los compradores que evitan las horas punta de puja a veces reducen el coste total de forma significativa.

11. Josu Vess, Caballero de la Luz [El mejor rematador en las últimas fases de la partida con un solo lanzamiento]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Jugador decisivo en los momentos decisivos Sinergia del cementerio Low Nivel de potencia Mid Asequibilidad Alto

Josu Vess, Caballero de la Luz es un comandante sencillo pero peligroso cuyo Kicker convierte un solo lanzamiento en un enorme ejército de zombis. Premia a los mazos que se centran en acelerar al máximo el desarrollo y en aguantar hasta las últimas rondas, en lugar de en el valor incremental.

Por qué lo elegimos Que te vaya bien Provoca un impacto enorme en el campo de batalla con un solo lanzamiento, creando al instante un ejército de zombis. Su sencillez y su gran potencial lo convierten en un finalizador muy potente en las estrategias centradas en la aceleración. Esta elección es ideal para los jugadores que prefieren mecánicas sencillas y turnos espectaculares.

Su punto fuerte es una presión instantánea capaz de deformar la mesa con un solo hechizo, lo que lo convierte en un rematador eficaz en las formaciones de zombis más lentas. Que te vaya bien recompensa la paciencia y el desarrollo de maná. Cuando se juega con éxito, ofrece una de las mejores recompensas de una sola carta entre los mejores comandantes zombis.

En comparación con otros grandes comandantes zombis, Josu prefiere estrategias de juego más sencillas. Se adapta a partidas más lentas en las que llegar a la fase final del juego sigue siendo una opción realista y sin oposición.

★ El mejor rematador en las últimas fases del juego con un solo lanzamiento Josu Vess, Caballero de la Luz Visita TCGPlayer

12. Cleaver Skaab [La mejor multiplicación de fichas para una expansión explosiva del tablero]

Identidad cromática Azul Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Multiplicación de tokens Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia Bajo a medio Asequibilidad Alto

Cleaver Skaabse centra enduplicar las fichas de zombi mediante el sacrificio, convirtiendo las fichas pequeñas en amenazas repentinas. Al transformar las fichas existentes en múltiples fichas, permite realizar turnos explosivos sin tener que recurrir a trucos de combate ni a combinaciones complejas.

Por qué lo elegimos Cleaver Skaab multiplica tus zombis sacrificando fichas que no sean de zombi y duplicando su presencia, lo que provoca cambios repentinos en el ritmo de la partida. Funciona mejor con criaturas que ya cuenten con habilidades de muerte o recursividad incorporadas. Es una opción divertida para los jugadores a los que les gusta ampliar su tablero de forma rápida y creativa.

El argumento de venta único es rápida expansión de la placa a partir de recursos mínimos, ideal para jugadores a los que les gustan las rondas con fichas que se van alternando. Cleaver Skaab permite cambios bruscos de ritmo gracias a la multiplicación de fichas. Estos giros lo sitúan entre los mejores comandantes zombis de MTG para estrategias basadas en la sorpresa.

Entre los mejores comandantes de zombis, esta opción es ideal para jugadores ocasionales y con un presupuesto limitado. Valora más la sincronización correcta que las secuencias complejas, lo que hace que el juego resulte accesible.

★ La mejor multiplicación de fichas para una expansión explosiva del tablero Cleaver Skaab Visita TCGPlayer

13. Liliana, la sanadora hereje [La mejor multiplicación de fichas para una expansión explosiva del tablero]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Recursividad y desgaste Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia Mid Asequibilidad Moderado

Liliana, la sanadora herejemezclasrecursividad, descarte y valor de los planeswalkers en un motor compacto que favorece el desgaste centrado en los zombis. Su condición de activación es fácil de cumplir en mazos que se basan en el sacrificio, y la faceta de planeswalker mantiene la presión a lo largo del tiempo, un papel que a menudo se compara con el de los mejores comandantes vampiros de MTG en estrategias negras de desgaste.

Por qué lo elegimos Liliana Ofrece recursividad, control manual y el valor de un planeswalker en una sola carta, y se activa fácilmente en mazos basados en el sacrificio. Una vez activada, resulta útil en partidas largas gracias a sus herramientas de descarte y reanimación. Es ideal para jugadores que prefieren el desgaste gradual y la ventaja acumulada a la fuerza bruta.

Su punto fuerte es valor en capas que persiste tras la eliminación, lo que hace que los zombis sigan siendo importantes hasta bien entrado el juego.

Liliana destaca especialmente en partidas centradas en el desgaste, donde el valor a largo plazo es fundamental. Su faceta de planeswalker mantiene la presión, lo que la sitúa entre los mejores comandantes zombis de MTG para estrategias basadas en el desgaste. En comparación con otros comandantes zombis destacados, Liliana ofrece versatilidad. Permite descartar cartas, recurrir y controlar el tablero sin limitarse a una única condición de victoria.

★ La mejor multiplicación de fichas para una expansión explosiva del tablero Liliana, la sanadora hereje Visita TCGPlayer

Los formatos de subasta de Whatnot pueden funcionar bien para comandantes de Planeswalkers como Liliana. Los precios de los anuncios varían con frecuencia, lo que ofrece a los compradores pacientes más flexibilidad que los precios fijos de las tiendas.

14. Thraximundar [La mejor presión de sacrificio en toda la mesa y el mayor daño en Commander]

Identidad cromática Grixis (azul-negro-rojo) Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Presión de sacrificio forzado Sinergia del cementerio Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Low

Thraximundar castiga a todos sus oponentes que obligan a hacer sacrificios mientras se convierte en una amenaza zombi letal capaz de poner fin a las partidas mediante el daño de comandante. Su impacto se asemeja más al perfil de presión que se observa en los mejores comandantes dragón de MTG, ya que exige respuestas inmediatas en cuanto se planta.

Por qué lo elegimos Thraximundar Obliga a cada oponente a sacrificar criaturas mientras se convierte en un atacante capaz de decidir la partida. Ejerce presión de inmediato y se convierte en una amenaza letal en tan solo unos turnos. Su impacto es mayor cuando cuenta con el apoyo de efectos de edicto o de eliminación masiva.

El argumento de venta único es una reducción generalizada en toda la mesa combinada con un remate rápido y escalable que cierra los partidos de forma decisiva. Thraximundar domina una vez que se resuelve. Los sacrificios forzados limitan las defensas, lo que lo convierte en uno de los mejores comandantes zombis de MTG para estrategias de control agresivas.

Entre los mejores comandantes zombis, Thraximundar Es ideal para jugadores que se sienten cómodos ante situaciones de gran peligro. Su papel se caracteriza por el impacto inmediato, pero el éxito depende de la sincronización.

★ La mejor presión de sacrificio en toda la mesa y el mayor daño de comandante Thraximundar Visita TCGPlayer

En el caso de los comandantes más antiguos y caros, las subastas de Whatnot pueden revelar ejemplares a precios reducidos. Las pujas estratégicas suelen resultar más ventajosas que el precio de venta al público cuando la demanda desciende temporalmente.

15. Geralf, el costurero visionario [La mejor estrategia evasiva para la conversión de fichas voladoras]

Identidad cromática Azul Apoyo tribal zombi Moderado Estrategia principal Conversión de tokens evasiva Sinergia del cementerio Low Nivel de potencia Bajo a medio Asequibilidad Alto

Geralf, el costurero visionario ofrece un giro único al convertir las fichas de zombi en amenazas en el aire, permitiendo que el mazo gane mediante la evasión en lugar de por la superioridad numérica. Este enfoque genera presión en partidas estancadas y refleja un patrón de juego que se asocia más comúnmente con los mejores comandantes de ángeles en MTG, donde el dominio aéreo decide el resultado de las partidas.

Por qué lo elegimos Geralf te permite cambiar criaturas terrestres por voladoras evasivas, lo que ayuda a romper situaciones de estancamiento en el tablero. Aporta alcance a los mazos de zombis, que de otro modo se basan más en el número de criaturas que en la altura. Esto lo convierte en una excelente elección en metajuegos donde las criaturas se amontonan en el suelo.

Su punto fuerte más destacado es desbloquear una forma alternativa de ganar que evita por completo los atascos en tierra. Geralf rompe el estancamiento del juego mediante la evasión. Los zombis voladores ejercen presión en los puntos de bloqueo del combate, lo que le ha valido un lugar entre los mejores comandantes zombis de MTG por sus vías alternativas de victoria.

En comparación con otros grandes comandantes zombis, Geralf atrae a los constructores creativos. Sacrifica la potencia bruta en favor del posicionamiento y premia la sincronización precisa.

★ La mejor estrategia evasiva para la conversión de fichas voladoras Geralf, el costurero visionario Visita TCGPlayer

Cómo elegir los mejores comandantes zombis de MTG para comprar

El mejor comandante zombi en MTG depende de tu estilo de juego, tu presupuesto y tus expectativas en el grupo. Los comandantes clasificados más arriba representan diferentes caminos hacia la victoria.

Elige un comandante zombi según la condición de victoria principal

Empieza por elegir una condición de victoria que te resulte natural. Los zombis pueden ganar de cinco formas principales:

Enjambre de dispersión : Ideal para mazos de fichas con señores y combate masivo (p. ej., Wilhelt, Siéntate).

: Ideal para mazos de fichas con señores y combate masivo (p. ej., Wilhelt, Siéntate). Los aristócratas se van : Estrategias centradas en el sacrificio que agotan a los oponentes (p. ej., Micaías, Tormod).

: Estrategias centradas en el sacrificio que agotan a los oponentes (p. ej., Micaías, Tormod). Daño del comandante : Amenazas específicas que se intensifican y ponen fin a las partidas (p. ej., Grimgrin, Thraximundar).

: Amenazas específicas que se intensifican y ponen fin a las partidas (p. ej., Grimgrin, Thraximundar). Acabado combinado : Condiciones de victoria concisas que utilizan recursividad o bucles (p. ej., Micaías).

: Condiciones de victoria concisas que utilizan recursividad o bucles (p. ej., Micaías). Combate basado en la evasión: Fichas voladoras o daño imposible de bloquear para sortear los bloqueos (p. ej., Geralf).

Si tu mazo se basa en gran medida en la sinergia con el cementerio (como el auto-milling o los bucles), asegúrate de incluir también respuestas contra las cartas que contrarrestan el cementerio y de tener planes de victoria alternativos a mano.

Elige el mejor comandante zombi para el estilo de tu grupo

No pienses en términos de «rápido frente a lento», piensa en cómo juega tu equipo:

Módulos con gran cantidad de controles : Elige comandantes con fuentes de valor recurrentes (El dios escarabajo, Wilhelt).

: Elige comandantes con fuentes de valor recurrentes (El dios escarabajo, Wilhelt). Cápsulas de enjambre de criaturas : Elige mazos que puedan recuperarse tras un reinicio (Gisa y Geralf, Cleaver Skaab).

: Elige mazos que puedan recuperarse tras un reinicio (Gisa y Geralf, Cleaver Skaab). Capsulas combinadas: Elige mazos de presión con combos ligeros o de desestabilización (Micaías, Hierro).

Consejo para combinar colores:

Dimir (UB) = recursión + control

= recursión + control Hope (WUB) = drenaje + filtrado de tarjetas

= drenaje + filtrado de tarjetas Sultán (UBG) = auto-fresado + rampa

Adapta tu presupuesto a tus objetivos de potencia y planifica las mejoras

Los mazos de zombis potentes pueden ser económicos, pero las configuraciones competitivas con tierras duales y cartas imprescindibles de alta calidad se encarecen rápidamente.

Planifica tus actualizaciones:

Empieza por las sinergias clave: Cartas que permiten llevar a cabo el plan principal de tu comandante. Mejora la base de maná: Primero con cartas dobles baratas, luego con mejores rocas y tierras. Ajusta los colores poco a poco: Adquiere equipos de rescate y de primera intervención en la medida en que lo permita el presupuesto. Deja eso para más tarde: Añade cartas de remate potentes o de búsqueda una vez que hayas conseguido la consistencia.

Para jugar de forma ocasional, evita los modelos duales caros como Mar subterráneo, solo son importantes en los niveles más altos de competición.

Cómo encontrar los mejores precios para «Zombie Commanders»

Para los creadores de mazos que se preocupan por el presupuesto, la comparación de precios es importante a la hora de elegir entre los mejores comandantes zombis. Plataformas de venta al por menorigualTCGPlayer ofrecer precios uniformes, una sólida protección al comprador y un proceso de pago instantáneo para las compras con una sola tarjeta.

Subastas en directo on Y demás puede reducir los costes de comandantes zombis caros como Mikaeus o El Dios Escarabajo, sobre todo para los compradores dispuestos a esperar a que pasen las horas de menor actividad en las subastas.

Opciones internacionalesigualLa nube de tarjetas Ofrecemos a los jugadores del Reino Unido y la UE precios competitivos en libras esterlinas y envíos locales. En el caso de los «Zombie Commanders» con un precio inferior a 10 dólares, las plataformas de venta al por menor siguen siendo la opción más fiable.

Cómo construir un mazo de «Comandante Zombi» en MTG

Un mazo de «Zombie Commander» funciona mejor cuando te centras por completo en lo que esta tribu ya hace bien: recursividad, presión con fichas e inevitabilidad.

En lugar de dispersarte en demasiados temas, céntrate en una estrategia clara y deja que tu comandante la desarrolle a lo largo de la partida.

Elige un comandante especializado en zombis que respalde claramente una estrategia principal, como las fichas, la recursividad o el sacrificio. Un comandante específico hace que cada ranura de carta sea más eficiente y reduce las jugadas inútiles.

que respalde claramente una estrategia principal, como las fichas, la recursividad o el sacrificio. Un comandante específico hace que cada ranura de carta sea más eficiente y reduce las jugadas inútiles. Da prioridad a las sinergias de los zombis como los «lords», los generadores de fichas repetibles y los desencadenantes de muerte. Los zombis rinden mejor cuando varias cartas recompensan las mismas acciones en el campo de batalla.

como los «lords», los generadores de fichas repetibles y los desencadenantes de muerte. Los zombis rinden mejor cuando varias cartas recompensan las mismas acciones en el campo de batalla. Incluye una interacción potente con el cementerio , utilizando el auto-molino para acumular recursos desde el principio y la recursividad o la reanimación para recuperarte tras los barridos del tablero. El cementerio debería funcionar como una extensión de tu mano.

, utilizando el auto-molino para acumular recursos desde el principio y la recursividad o la reanimación para recuperarte tras los barridos del tablero. El cementerio debería funcionar como una extensión de tu mano. Crea una base de maná estable que hace hincapié en la coherencia. Da prioridad a las tierras duales sin activar y evita los requisitos de color demasiado exigentes que ralentizan los primeros turnos.

que hace hincapié en la coherencia. Da prioridad a las tierras duales sin activar y evita los requisitos de color demasiado exigentes que ralentizan los primeros turnos. Añadir toallitas para la limpieza de la tabla que se adaptan a los estilos de juego del negro y el azul. Los efectos de sacrificio, los edictos y la eliminación masiva ayudan a los zombis a sobrevivir en partidas largas en las que el tablero se satura.

que se adaptan a los estilos de juego del negro y el azul. Los efectos de sacrificio, los edictos y la eliminación masiva ayudan a los zombis a sobrevivir en partidas largas en las que el tablero se satura. Concluye con unas condiciones de victoria claras, como fichas de zombi abrumadoras, mecanismos de drenaje de vida o combos compactos que zanjan la partida una vez que has tomado el control.

En esencia, un buen mazo de zombis gana al superar a los rivales, recuperándose más rápido de lo que cabría esperar, y convirtiendo pequeñas ventajas en victorias inevitables.

Mi veredicto general

El mazo «Tribu de zombis» sigue siendo uno de los arquetipos más gratificantes de Commander, ya que combina resistencia, presión y la inevitabilidad a largo plazo.

The los mejores comandantes zombis En MTG, el éxito consiste en convertir las pérdidas en recursos y mantener el ritmo en las partidas multijugador sin comprometerse en exceso en el tablero.

Wilhelt, el Desgarrador destaca como la opción más consistente. Proporciona una ventaja de cartas constante y la reposición de fichas, lo que hace que los mazos de zombis funcionen con mayor fluidez y sean más tolerantes en partidas largas.

El dios escarabajo Se gana su lugar por su carácter inevitable. La merma de vida, la selección de cartas y la reanimación resistente generan una presión constante que se adapta excepcionalmente bien a las partidas multijugador.

Varina, la Reina de la Luz completa el podio gracias a su flexibilidad. Combina agresividad, selección de cartas y generación de fichas en las últimas fases de la partida, lo que ofrece a los jugadores múltiples vías para alcanzar la victoria.

Cada uno de estos comandantes se adapta a un estilo de juego distinto, pero los tres constituyen una base sólida para construir un mazo de «Zombie Commander» potente que rinda bien en diferentes mesas.

★ Los mejores comandantes zombis de MTG TCGPlayer Visita TCGPlayer

Preguntas frecuentes