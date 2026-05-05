Los 15 mejores comandantes de fichas en MTG: Guía de mazos de fichas 2026

Elegir a los mejores comandantes de fichas en MTG En tu mazo basado en fichas, hay que evaluar las cartas según diferentes parámetros. Entre ellos se incluyen la generación de fichas y la sinergia con cartas que duplican tus fichas o potencian a todo tu ejército.

Para ayudarte a elegir al comandante adecuado, he elaborado esta guía sobre los mejores comandantes de fichas, con análisis sencillos y estadísticas que facilitan la comparación entre las distintas cartas.

Sigue leyendo para descubrir quiénes son los mejores comandantes de fichas del momento, además de consejos importantes sobre cómo construir un mazo de fichas para el popular formato Commander.

Los 15 mejores comandantes de fichas para estrategias de mazo ganadoras

Hay diferentes formas de abrumar a tus oponentes con un mazo basado en fichas, pero debes elegir el comandante adecuado que se adapte a tu estrategia principal. Esta lista incluye los mejores comandantes de fichas en MTG que garantizan una victoria rápida si se utilizan correctamente.

1. Rhys el Redimido [El mejor comandante de fichas para duplicar fichas de forma explosiva]

Identidad cromática Selesnya (Verde-Blanco) Tipo de token principal 1/1 Guerrero elfo Tasa de producción de tokens Alto Punto fuerte principal Multiplicación de tokens Fuerza/Constitución 1/1 Nivel de potencia Alto Asequibilidad Alto

Rhys es uno de los mejores comandantes de fichas en MTG para generar y multiplicar fichas. Como solo cuesta un maná, Puedes jugarlo pronto para poner en marcha tu estrategia y seguirle dando nuevos papeles.

Por qué lo elegimos Rhys cuenta con una habilidad increíble que duplica tus fichas al instante, lo que te permite crear un ejército gigantesco capaz de arrollar a tus oponentes en un solo turno.

Con su primera habilidad, puedes empezar a crear tu enjambre de fichas incluso sin tener muchas otras cartas en el tablero. Más adelante, puede duplicar rápidamente todas tus fichas y ayudarte a Convierte tu pequeño escuadrón en un ejército de fichas imparable.

★ El mejor comandante de fichas para duplicar fichas de forma explosiva Rhys el Redimido Visita TCGplayer

2. Edgar Markov [Mejor comandante de fichas para la generación gratuita de fichas]

Identidad cromática Mardu (rojo-blanco-negro) Tipo de token principal 1/1 Vampiro Tasa de producción de tokens Alto Punto fuerte principal Presión agresiva de fichas Fuerza/Constitución 4/4 Nivel de potencia Alto Asequibilidad Low

Edgar Markov es uno de los principales comandantes vampiros, con el capacidad para marcar la diferencia incluso cuando no está en el campo de batalla. Cada vez que juegues una criatura vampiro, Edgar Markov crea automáticamente una ficha de vampiro incluso desde la zona de mando.

Por qué lo elegimos Edgar Markov crea fichas de vampiro adicionales cada vez que lances un hechizo de vampiro, lo que te ayuda a invadir el campo de batalla sin gastar recursos adicionales.

Cuando por fin lo saques al campo de batalla y ataques, él refuerza tus fichas de vampiro con aumentos de poder. Esta combinación de generación de fichas y potenciadores para todo el equipo lo convierte en uno de los mejores comandantes de fichas en MTG.

★ El mejor Token Commander para generar tokens gratis Edgar Markov Visita TCGplayer

3. Chatterfang, General Ardilla [El mejor comandante de fichas para sinergias de sacrificio]

Identidad cromática Golgari (Negro-Verde) Tipo de token principal 1/1 Ardilla Tasa de producción de tokens Alto Punto fuerte principal Multiplicación pasiva de tokens Fuerza/Constitución 3/3 Nivel de potencia Alto Asequibilidad Alto

Chatterfang es un excelente comandante de fichas y un magnífico MTGtarjeta de residencia paracrear un ejército de fichas el doble de rápido que tus oponentes, gracias a su habilidad principal de generar fichas de ardilla, que se activan cuando se crean otros tipos de fichas de criatura.

Por qué lo elegimos Chatterfang es una carta versátil que duplica tu producción al proporcionarte fichas de ardilla adicionales cada vez que creas nuevas fichas, al tiempo que sirve como una potente fuente de sacrificios.

También puede usar esas mismas ardillas como sacrificio para aumentar su propio poder o derrotar a las poderosas criaturas de tu oponente. Al ser tanto un excelente generador de fichas como un luchador eficaz, es uno de los mejores comandantes de fichas en MTGeso eses difícil de parar cuando se juega bien.

★ El mejor comandante de fichas para sinergias de sacrificio Chatterfang, el General Ardilla Visita TCGplayer

4. Jetmir, Nodo de las Fiestas [El mejor comandante con fichas para potenciadores de combate]

Identidad cromática Naya (Rojo-Verde-Blanco) Tipo de token principal N/A Tasa de producción de tokens N/A Punto fuerte principal Amplificación del daño de combate Fuerza/Constitución 5/4 Nivel de potencia Alto Asequibilidad Moderado

Se recomienda acompañarlo con las mejores tierras duales, Jetmir es uno de los mejores comandantes de fichas en torno a los que puedes construir tu estrategia. Dependiendo del número de criaturas que tengas, él otorga a todo tu equipo poderes y habilidades adicionales que hacen que sean más difíciles de bloquear.

Por qué lo elegimos With Jetmir, puedes otorgar potentes mejoras de combate a todo tu ejército de fichas y utilizarlas para poner fin rápidamente a las partidas.

Cuando tengas nueve o más criaturas, él proporciona una mejora enorme que puede decidir la partida al instante. Esto lo convierte en uno de los mejores comandantes de fichas en MTG para jugadores que quieran ganar abrumando a sus oponentes con un enorme enjambre.

★ El mejor comandante de fichas para potenciadores de combate Jetmir, el centro de las fiestas Visita TCGplayer

5. Adrix y Nev, Twincasters [El mejor comandante de fichas para multiplicar fichas]

Identidad cromática Simic (azul-verde) Tipo de token principal Variado Tasa de producción de tokens Alto Punto fuerte principal Duplicación de tokens Fuerza/Constitución 2/2 Nivel de potencia Medio-alto Asequibilidad Moderado

Adrix y Nev son comandantes de fichas muy eficaces gracias a su capacidad para duplica automáticamente todas las fichas de criatura que crees. En lugar de obtener solo una nueva criatura, obtienes dos cada vez que invocas una ficha al campo de batalla.

Por qué lo elegimos The Adrix y Nev Esta carta es uno de los mejores comandantes de fichas en MTG que te permite aumentar considerablemente tu producción de tokens al duplicar cada token que creas.

Además, cuentan con otra habilidad que les permite difícil de alcanzar con hechizos para tus oponentes. Esta protección les permite permanecer en el tablero el tiempo suficiente como para convertir tu pequeño grupo de fichas en un gran ejército.

★ El mejor Token Commander para multiplicar tokens Adrix y Nev, Twincasters Visita TCGplayer

6. Krenko, jefe de la mafia [El mejor comandante de fichas para las hordas de goblins]

Identidad cromática Monkey Red Tipo de token principal 1/1 Goblin Tasa de producción de tokens Alto Punto fuerte principal Generación exponencial de tokens Fuerza/Constitución 3/3 Nivel de potencia Alto Asequibilidad Alto

Krenko es uno de los mejores comandantes de fichas para jugar un mazo de fichas basado en goblins, ya que puede girarse para crear un nuevo goblin por cada uno que ya tengas. Esta habilidad permite que tus tokens se multipliquen a una velocidad increíble.

Por qué lo elegimos Pocos comandantes pueden igualarlo Krenko y su aterradora capacidad para multiplicar rápidamente las fichas de duende en muy poco tiempo, ya que la generación de fichas aumenta cada vez que se usa su habilidad.

Al convertir rápidamente un pequeño grupo de goblins en un enjambre gigantesco, Krenko puede abrumar a tus oponentes antes de que tengan tiempo de reaccionar. Es la elección perfecta para los jugadores que buscan los mejores comandantes de fichas en MTGquepermitir victorias aplastantes gracias a la superioridad numérica.

★ El mejor comandante de fichas para las hordas de goblins Krenko, el jefe de la mafia Visita TCGplayer

7. Wilhelt, el Deshuesador [El mejor comandante de fichas para las estrategias de valor de zombis]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Tipo de token principal 2/2 Zombis Tasa de producción de tokens Medio Punto fuerte principal Motor de valor de sacrificio Fuerza/Constitución 3/3 Nivel de potencia Medio-alto Asequibilidad Moderado

Si estás montando un mazo basado en los zombis, Wilhelt es un gran comandante de fichas. Cada vez que uno de tus zombis sea destruido, Wilhelt lo sustituye inmediatamente por una nueva ficha de zombi para mantener tu tablero lleno.

Por qué lo elegimos Wilhelt destaca por mantener vivo tu enjambre de muertos vivientes, gracias a su capacidad para sustituir a los zombis caídos por nuevas fichas de criatura zombi.

Además,te permite robar una carta adicional durante tu turno sacrificando a uno de tus esbirros no muertos. Esto hace que Wilhelt uno de los mejores comandantes de fichas en MTG ya que te mantiene la mano llena de opciones mientras recicla constantemente tus criaturas zombis para acabar abrumando a tus oponentes con el tiempo.

★ El mejor Token Commander para las estrategias de «Zombie Value» Wilhelt, el Desgarrador Visita TCGplayer

8. Teysa Karlov [La mejor comandante de fichas por su relación calidad-precio en cuanto a habilidades de muerte]

Identidad cromática Orzhov (Blanco-Negro) Tipo de token principal N/A Tasa de producción de tokens N/A Punto fuerte principal Amplificación del gatillo de muerte Fuerza/Constitución 2/4 Nivel de potencia Medio Asequibilidad Alto

Teysa Karlov es uno de los comandantes de fichas más fiables, ya que duplica tus recompensas cada vez que tus criaturas son destruidas. Si la muerte de una criatura normalmente te otorga una nueva ficha o una bonificación especial, ella hace que recibas dos en lugar de uno.

Por qué lo elegimos Teysa Karlov destaca entre los mejores comandantes de fichas en MTG gracias a su fantástica habilidad, que duplica los efectos de los desencadenantes de muerte.

Ella tambiénotorga a tus fichas de criatura poderosas habilidades de combate, lo que les hace mucho más eficaces a la hora de atacar y defender.

★ El mejor comandante con fichas para sacar el máximo partido a «Death Trigger» Teysa Karlov Visita TCGplayer

9. Emmara, Alma del Acuerdo [Mejor comandante de fichas para la generación de fichas mediante giros]

Identidad cromática Selesnya (Verde-Blanco) Tipo de token principal 1/1 Soldado Tasa de producción de tokens Medio Punto fuerte principal Generación de tokens basada en toques Fuerza/Constitución 2/2 Nivel de potencia Medio Asequibilidad Alto

Y así es es el mejor comandante de fichas si quieres un una forma segura de generar tokens. Cada vez que se gira, crea una ficha de Soldado especializada. Esto significa que obtienes una criatura gratis solo por atacar o por usarla para potenciar tus otros hechizos.

Por qué lo elegimos Y así es ofrece una generación de fichas sencilla y constante sin riesgo de combate, gracias a su capacidad para crear fichas de criatura «Soldado» cada vez que queda girada.

Dado que las fichas de soldado que crea tener la habilidad de vínculo vital, te curan cada vez que infligen daño de combate. Es una de las mejores comandantes de fichas en MTG si prefieres una estrategia más centrada en la defensa.

★ El mejor Token Commander para la generación de fichas mediante toques Emmara, el alma del acuerdo Visita TCGplayer

10. Isshin, Dos cielos como uno solo [El mejor comandante con fichas para mazos de activación de ataque]

Identidad cromática Mardu (rojo-blanco-negro) Tipo de token principal N/A Tasa de producción de tokens N/A Punto fuerte principal Duplicación del disparador de ataque Fuerza/Constitución 3/4 Nivel de potencia Medio-alto Asequibilidad Moderado

Shh destaca entre los mejores comandantes de fichas como un maestro del combate que hace que cualquier habilidad que se active al atacar se active dos veces. En el caso de los mazos de fichas, esto significa que, si una de tus criaturas genera una ficha al atacar, obtienes dos en lugar de una.

Por qué lo elegimos Shh duplica los efectos de los disparadores de ataque, lo que permite a tus atacantes que crean fichas generar aún más criaturas.

Gracias a su habilidad, Shh es un comandante increíble si buscas los mejores comandantes de fichas en MTGqueapoyar una estrategia más agresiva y centrada en el ataque. Al duplicar sus bonificaciones de ataque, puede convertir un simple golpe en un golpe devastador.

★ El mejor comandante de fichas para mazos de activación de ataque Isshin, Dos cielos como uno solo Visita TCGplayer

11. Ghave, Gurú de las Esporas [El mejor comandante de fichas para estrategias de combo]

Identidad cromática Abzan (Blanco-Negro-Verde) Tipo de token principal 1/1 Saprolito Tasa de producción de tokens Low Punto fuerte principal Motor de conversión de contadores/tokens Fuerza/Constitución 0/0 Nivel de potencia Alto Asequibilidad Alto

Ghave es una opción excelente si estás buscando a los mejores comandantes de fichas en MTG que te permiten controlar mejor cómo crece y se adapta tu ejército de fichas durante una partida. Como el los mejores comandantes aliados MTG, unofrece una gran flexibilidad, donde utiliza contadores para reforzar a sus aliados o crear nuevas fichas de saproling.

Construir un mazo en torno a un motor tan versátil suele requerir una base de maná sólida y cartas utilitarias que garanticen que puedas activar sus habilidades una y otra vez. Integrar cartas incoloras de primer nivel MTG proporciona la aceleración y el apoyo neutral necesarios para mantener las piezas del combo en movimiento.

Por qué lo elegimos Ghave es un comandante de fichas increíble que puede crear fichas de criatura y también sacrificarlas, lo que te ofrece versatilidad y un gran potencial para combos.

Puedes mover estas fichas libremente. Ghave is conocido por su habilidad para reciclar tus criaturas convirtiéndolos de nuevo en fichas y viceversa siempre que lo necesites.

★ El mejor comandante de fichas para estrategias de combo Ghave, el Gurú de los Esporos Visita TCGplayer

12. Myrel, Escudo de Argos [El mejor comandante de fichas para ejércitos de soldados]

Identidad cromática Monocolor blanco Tipo de token principal 1/1 Soldado Tasa de producción de tokens Alto Punto fuerte principal Escalado de fichas de activación de ataque Fuerza/Constitución 3/4 Nivel de potencia Medio-alto Asequibilidad Low

Myrel es uno de los mejores comandantes de fichas en MTG que te permite impedir que tus oponentes lancen hechizos o activen habilidades de artefactos, criaturas o encantamientos. Esta protección crea un escudo que te permite jugar tus cartas y atacar con seguridad sin sorpresas ni interrupciones.

Por qué lo elegimos Myrel te permite ir formando poco a poco un ejército de fichas de Soldado, al tiempo que te ofrece protección adicional durante tu turno.

Cuando ataca, Myrel crea fichas de Soldado equivalentes al número de Soldados que ya controlas. Esto la sitúa entre los mejores comandantes de fichas que te animo a que seas más agresivo para multiplicar rápidamente tus tokens.

★ El mejor comandante de fichas para ejércitos de soldados Myrel, Escudo de Argos Visita TCGplayer

13. Alela, la provocadora ingeniosa [La mejor comandante de fichas para fichas de artefacto y encantamiento]

Identidad cromática Esper (Blanco-Azul-Negro) Tipo de token principal 1/1 Hada Tasa de producción de tokens Medio Punto fuerte principal Generación de fichas de encantamiento/artefacto Fuerza/Constitución 2/3 Nivel de potencia Medio-alto Asequibilidad Alto

Si estás montando un mazo que aprovecha la habilidad de volar, al igual que los comandantes Ángeles de primer nivel, Llorar es uno de los mejores comandantes de fichas en MTG en torno a la cual construir. Además de su capacidad para generar tokens, ella potencia a tus criaturas voladoras, lo que les permite infligir mucho más daño. Para maximizar su generación pasiva, muchos jugadores buscan encantamientos de bajo coste como Auras de primer nivel en MTG que pueda activar su habilidad y, al mismo tiempo, protegerla de ser eliminada.

Aunque muchos jugadores se inclinan por el los mejores comandantes vampiros MTG Por su agresiva capacidad para absorber vida y su potencial para formar enjambres, esta reina de las hadas ofrece un nivel similar de cohesión tribal a quienes prefieren la versatilidad de los colores Esper.

Por qué lo elegimos Llorar Ayuda tanto a controlar el tablero como a aumentar la agresividad, ya que genera un enjambre de fichas de criatura de las Hadas evasivas cada vez que usas artefactos o encantamientos.

Gracias a su combinación de habilidades, Llorar es uno de los comandantes de fichas más letales que existe muy difícil de bloquear para los rivales.

★ El mejor comandante para fichas de artefacto y encantamiento Alela, una provocadora con estilo Visita TCGplayer

14. Reina Marquesa [La mejor comandante de fichas para el control de monarcas]

Identidad cromática Mardu (rojo-blanco-negro) Tipo de token principal 1/1 Asesino Tasa de producción de tokens Low Punto fuerte principal Ventaja en el control de Monarch Fuerza/Constitución 3/3 Nivel de potencia Medio Asequibilidad Alto

Reina Marquesa destaca entre los mejores comandantes de fichas en MTG por su uso de la mecánica del monarca, que te permite robar una carta adicional cada turno. Si un oponente te arrebata el título de monarca, ella crea fichas de criatura Asesino con toque mortal y prisa para ayudarte a recuperarlo.

Por qué lo elegimos Reina Marquesa es el mejor comandante de fichas que te ofrece ventaja de cartas y, al mismo tiempo, garantiza una generación constante de fichas de Asesino para presionar a tus oponentes.

Su capacidad para generar estas fichas letales significa que tú siempre hay una forma de recuperar el control del tablero y ten siempre varias opciones a tu alcance.

★ El mejor comandante de fichas para el control de monarcas Reina Marquesa Visita TCGplayer

15. Oketra la Verdadera [La mejor comandante de fichas para estrategias basadas en lanzar fichas de criatura]

Identidad cromática Monocolor blanco Tipo de token principal 1/1 Guerrero Tasa de producción de tokens Medio Punto fuerte principal Creación de tokens repetibles Fuerza/Constitución 3/6 Nivel de potencia Medio Asequibilidad Moderado

Máses unpotenteMTGtarjeta y uno de los mejores comandantes de fichas en MTG, que escasi imposible de destruir y la mayoría de los ataques normales no le causan daño. Es una sólida fuerza defensiva hasta que tengas al menos otras tres criaturas, momento en el que ella misma puede entrar en combate.

Por qué lo elegimos El indestructible Más te ayuda a sobrevivir a los barridos del tablero y a reconstruir rápidamente tu ejército de fichas creando fichas de criatura «Guerrero» con maná.

En cuanto a la generación de fichas, te permite gastar maná para crear fichas de Guerrero con la habilidad de vigilancia, lo que les permite atacar sin girarse. Esto te permite crear un enjambre resistente de fichas que puede infligir mucho daño rápidamente.

★ El mejor comandante de fichas para estrategias basadas en lanzar fichas de criatura Oketra, la auténtica Visita TCGplayer

Cómo construir un mazo de «Token Commander» en MTG

Es como construir alrededor de… los mejores comandantes de dragones, crear un mazo basado en fichas resulta muy gratificante. Estos consejos para la construcción de mazos te pueden ayudar a crear mazos en torno a los mejores comandantes de fichas en MTG sin dejar de lado tus colores preferidos y tu presupuesto.

Elige un líder de confianza – Elige un comandante que pueda generar fichas de criatura de forma constante con acciones sencillas. Muchos de los mejores comandantes de fichas generan fichas cada vez que atacas, lanzas hechizos o activas habilidades, lo que te ayuda a mantener presencia en el tablero sin necesidad de preparativos complicados.

– Elige un comandante que pueda generar fichas de criatura de forma constante con acciones sencillas. Muchos de los mejores comandantes de fichas generan fichas cada vez que atacas, lanzas hechizos o activas habilidades, lo que te ayuda a mantener presencia en el tablero sin necesidad de preparativos complicados. Define tu estrategia principal – Decide cómo va a ganar tu mazo. Puedes abrumar a tus oponentes con un ejército gigantesco o utilizar habilidades de sacrificio para intercambiar tus fichas por efectos útiles. Identificar al mejor comandante de fichas para tu objetivo concreto es la base de todo tu mazo.

– Decide cómo va a ganar tu mazo. Puedes abrumar a tus oponentes con un ejército gigantesco o utilizar habilidades de sacrificio para intercambiar tus fichas por efectos útiles. Identificar al mejor comandante de fichas para tu objetivo concreto es la base de todo tu mazo. Incluir recompensas escalables – Usa cartas que se vuelvan más poderosas a medida que crece tu ejército. Puedes usar himnos que aumenten la fuerza o la resistencia de todas tus criaturas, o artefactos que te permitan robar cartas cada vez que muera una criatura. Estos efectos garantizan que incluso una criatura pequeña de 1/1 aporte valor a tu estrategia general.

– Usa cartas que se vuelvan más poderosas a medida que crece tu ejército. Puedes usar himnos que aumenten la fuerza o la resistencia de todas tus criaturas, o artefactos que te permitan robar cartas cada vez que muera una criatura. Estos efectos garantizan que incluso una criatura pequeña de 1/1 aporte valor a tu estrategia general. Optimizar el maná y la aceleración – Necesitas mucho maná para seguir lanzando hechizos y generar fichas de forma constante. Añade cartas que te ayuden a generar más maná o del color adecuado. Puedes aprovechar las útiles habilidades de maná en MTG que permiten que tus criaturas generen maná por sí mismas para ayudarte a lanzar hechizos más potentes.

– Necesitas mucho maná para seguir lanzando hechizos y generar fichas de forma constante. Añade cartas que te ayuden a generar más maná o del color adecuado. Puedes aprovechar las útiles habilidades de maná en MTG que permiten que tus criaturas generen maná por sí mismas para ayudarte a lanzar hechizos más potentes. Protege a tus mascotas – Incluye cartas que protejan tu campo de batalla de los hechizos que eliminan a todas tus criaturas de golpe, o que te ayuden a recuperarte tras perder criaturas. Mantener tus fichas en el campo de batalla es mucho más fácil que intentar volver a crearlas desde cero.

– Incluye cartas que protejan tu campo de batalla de los hechizos que eliminan a todas tus criaturas de golpe, o que te ayuden a recuperarte tras perder criaturas. Mantener tus fichas en el campo de batalla es mucho más fácil que intentar volver a crearlas desde cero. Los grandes rematadores – Elige cartas decisivas que se vuelvan más poderosas a medida que controlas más criaturas, como aquellas que otorgan a todo tu ejército un aumento de poder enorme durante un turno. Estos hechizos pueden convertir a un grupo de criaturas débiles en una fuerza poderosa capaz de derrotar a tus oponentes en una sola fase de combate y ganar la partida.

Dominar estos pasos te ayudará a sacar el máximo partido a los mejores comandantes de fichas en MTG.

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