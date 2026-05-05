Las 20 mejores tierras duales de MTG en 2026: potencia, valor y consistencia de la base de maná

Las mejores tierras duales de MTG ayudan a los mazos a acceder de forma constante a los colores que necesitan, lo que, en última instancia, reduce los comienzos de partida atascados y facilita el desarrollo del juego en todas las fases de la partida. Además, construir una base de maná sólida no tiene por qué ser complicado. Hablaremos de los básicos de alta gama y de alternativas prácticas que combinan a la perfección cualquier estrategia y presupuesto.

Esta guía también ofrece un análisis detallado del funcionamiento de cada ciclo de tierra principal, cuáles son sus puntos fuertes y cuándo conviene incluirlo en un mazo.

Las 20 mejores tierras duales de MTG: clasificación de expertos, desde las tierras de búsqueda hasta las alternativas perfectas

Seleccionar las mejores tierras duales en MTG Todo se reduce a comprender para qué está pensada cada tierra dual. Para los jugadores que construyen mazos multijugador, las mejores tierras duales para Commander son aquellas que combinan consistencia, rapidez y fiabilidad en partidas largas.

En los apartados siguientes se analizan las opciones más potentes y se explica en qué situaciones rinde mejor cada tipo de tierra doble.

1. Las tierras Fetch [Las mejores tierras duales de MTG para la consistencia de maná y la reducción del mazo]

Punto fuerte principal: Una gestión perfecta del maná

Entra en un mercado sin explotar Yes Fetchable No Coste de la vida 1 vida Fiabilidad en la fijación del color Excelente Valor en las últimas fases de la partida Alto Los mejores formatos Comandante, Modern, Legacy

Considero que las tierras Fetch son las mejores, o al menos unas de las mejores tierras duales de MTG, y realmente son unas el punto de referencia en cuanto a maná bases porque ofrecen el acceso al color más preciso posible. Buscan terrenos con tipos básicos, lo que significa que siempre tendrás a tu disposición los colores adecuados cuando los necesites, incluso en mazos de tres o cinco colores.

Para más información Conquistar tierrasson más potentes cuando se combinan con tierras de impacto o tierras duales de un tipo concreto para maximizar el acceso a los colores.

Su poder varía en función de la calidad del mazo, lo que permite activar efectos de «landfall», sinergias con el cementerio y un robo de cartas más fluido a lo largo de la partida, especialmente en mazos construidos en torno a las mejores cartas blancas de MTG, donde es fundamental disponer de un acceso flexible a los colores desde el principio.

Cartas comoLago Scalding and Catacumbas verdes siguen siendo imprescindibles allí donde la consistencia es lo más importante.

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2. Las «Dual Lands» originales [La opción más potente sin inconvenientes]

Punto fuerte principal: Una gestión del maná impecable

Entra en un mercado sin explotar Yes Fetchable Yes Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Perfecto Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Legacy

Las tierras dobles originales son inigualables en cuanto a eficiencia y ofrecen Acceso perfecto al color sin pérdida de tempo ni coste de vida. Como siempre entran sin activarse y cuentan como dos tipos de tierra básica, funcionan a la perfección con las tierras de búsqueda y las sinergias entre tierras de tipo.

Para más información Las cartas duales originales dan lo mejor de sí mismas cuando se juegan pronto, ya que permiten conseguir ambos colores sin sacrificar velocidad ni vidas.

Iconos comoMar subterráneo and Isla tropical siguen siendo el referente en cuanto a bases de maná multicolor, especialmente en entornos de Commander de alto nivel que admiten a los mejores comandantes ángeles de MTG, donde es esencial disponer de maná blanco de forma constante.

Las limitaciones presupuestarias suelen hacer que estas cartas queden fuera de la mayoría de los mazos, pero conocer su potencial ayuda a los jugadores a evaluar alternativas más asequibles entre las mejores tierras duales para Commander.

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3. Las tierras de impacto [Las mejores tierras de búsqueda para el juego competitivo]

Punto fuerte principal: Tierras duales que se pueden recuperar con un coste mínimo

Entra en un mercado sin explotar Sí (2 vidas) Fetchable Yes Coste de la vida Opcional – 2 vidas Fiabilidad en la fijación del color Excelente Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Moderno, Pionero

Tierras del Choqueofertauna gestión del maná casi perfecta al combinar tipos de terreno básicos con opciones de activación flexibles. Se pueden activar sin pagar su coste de maná a cambio de 2 puntos de vida, lo que las hace fiables en cualquier fase de la partida, sin dejar de ser totalmente compatibles con los terrenos de búsqueda. Esta flexibilidad es especialmente importante para los mazos que incluyen las mejores cartas negras de MTG, donde el acceso a varios colores puede compensar con creces el coste de perder unos pocos puntos de vida.

Para más información Tierras del Choquedestaca en Commander cuando se roba sin girar al principio y se juega girada más tarde para conservar vidas.

Artículos básicos comoFuente Sagrada and Cripta de Sangre son piezas fundamentales de las bases de maná modernas, ya que ofrecen una gran consistencia sin el elevado precio de las cartas duales originales. Si eres de los que buscan versiones de alta calidad, las encontrarás en algunos de los sobres de colección que incluyen ilustraciones alternativas y acabados especiales.

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4. Las tierras de Battlebond [La mejor solución para mantener las tierras sin girar en partidas multijugador de Commander]

Punto fuerte principal: Fiabilidad del modo multijugador

Entra en un mercado sin explotar Sí (multijugador) Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Muy alto Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante

Las tierras Battlebond están pensadas para formatos multijugador, lo que las hace excepcionalmente fiables en Commander. Esta fiabilidad las convierte en una opción especialmente valiosa en Mazos preconstruidos de Commander y mazos dirigidos por los mejores comandantes de MTG, en los que la estabilidad del maná en varios colores es más importante que la optimización en las primeras fases de la partida.

Para más información Battlebond Lands pierden valor en formatos uno contra uno, pero son cartas que casi siempre se incluyen en la mayoría de las bases de maná de Commander.

Estas tierras se cuentan entre las mejores tierras duales de MTG, especialmente para los grupos de Commander, donde su fiabilidad justifica su inclusión frente a alternativas más rápidas que fallan en partidas multijugador.

Cartas comoSuite de lujo and Mar de Nubes ofrecer una sujeción firme donde más importa, sobre todo en los grupos de tres y cuatro jugadores.

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5. Las Tierras Rápidas [El mejor ritmo en las primeras fases de la partida sin pérdida de vida]

Punto fuerte principal: Ritmo en las primeras fases de la partida

Entra en un mercado sin explotar Sí (giros tempranos) Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Alta (temprana) Valor en las últimas fases de la partida Low Los mejores formatos Moderno, Pionero, Comandante

Tierra firmeExcel enaprovechar el maná no utilizado en los primeros turnos, lo que las hace ideales para estrategias agresivas y de curva baja. Al entrar en juego sin pagar maná mientras los jugadores controlan dos o menos tierras, permiten un comienzo explosivo sin pérdida de vidas ni requisitos de preparación.

Para más información Tierra firmefuncionan mejor en mazos con un valor de maná bajo-medio que dan prioridad a las jugadas tempranas frente al crecimiento en las últimas fases de la partida.

Se encuentran entre las mejores tierras duales de MTG para estrategias agresivas, ya que sacrifican la fiabilidad en las últimas fases de la partida a cambio de turnos iniciales explosivos.

Países similaresAcantilados de Blackcleave and Costa de Seachrome son especialmente valiosas en mazos que buscan ejercer presión desde el principio y sacar partido de las aperturas rápidas, algo fundamental para las estrategias basadas en las mejores cartas rojas de MTG.

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6. Las Tierras del Horizonte [El mejor motor de ventaja de cartas para el final de la partida]

Punto fuerte principal: Versatilidad en las últimas fases de la partida

Entra en un mercado sin explotar Sí Fetchable No Coste de la vida 1 vida por toque Fiabilidad en la fijación del color High Valor en las últimas fases de la partida Alto Los mejores formatos Moderno, Comandante

Horizon Lands destaca por convertir el exceso de maná en una ventaja real en cartas. Se juegan sin girar para poder usar ambos colores de inmediato, y luego se pueden sacrificar para activar una habilidad de robar una carta cuando ya no se necesita maná.

Para más información Tierras del Horizonteson ideales para mazos que dan importancia a la fluidez de las cartas y en los que se espera que las partidas se prolonguen más allá de los primeros turnos.

Son algunas de las mejores tierras duales de MTG para formatos en los que las partidas se alargan más allá del turno seis. Tierras como Cañón Sunbaked and Bosquecillo anegado son especialmente eficaces en partidas largas, en las que la saturación de recursos supone un riesgo real.

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7. The Pain Lands [El acceso sin gastar más flexible en todas las rondas]

Punto fuerte principal: Mana flexible sin utilizar

Entra en un mercado sin explotar Sí Fetchable No Coste de la vida 1 punto de vida por cada mana de color Fiabilidad en la fijación del color High Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Pionero, Moderno

Tierras del dolorproporcionaracceso inmediato y fiable a ambos colores sin condiciones de entrada. Siempre entran sin girar y solo cuestan vidas cuando se necesita maná de color, lo que las hace fiables en todas las fases de la partida.

Para más información Tierras del dolorson más eficaces en mazos de Commander que pueden soportar pequeñas pérdidas de vida a lo largo de partidas más largas.

Países similaresCosta de Yavimaya and Fuentes sulfurosas son especialmente valiosas en mazos multicolores que necesitan consistencia sin una preparación compleja, incluidos aquellos liderados por los mejores comandantes vampiros de MTG, donde la vida suele considerarse un recurso.

Su rendimiento constante en todas las fases del juego las convierte en algunas de las mejores tierras duales de MTG para mazos que valoran más la flexibilidad que las condiciones específicas.

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8. Las Tierras Lentas [La mejor fiabilidad en la fase intermedia del juego sin condiciones]

Punto fuerte principal: Constancia en la fase media y final de la partida

Entra en un mercado sin explotar Sí (a partir de la tercera vuelta) Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color High Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Estándar, Pionero

Tierras lentasestán diseñadas paraun desarrollo de maná constante tras los primeros turnos. Entran en el campo de batalla sin estar giradas cuando un jugador controla dos o más tierras, lo que las convierte en una opción muy fiable a partir del tercer turno sin costar puntos de vida.

Para más información Tierras lentascombinan bien con los dobles más rápidos que cubren las primeras vueltas, lo que da como resultado una curva suave a lo largo de toda la partida.

En el caso de los mazos que no necesitan corrección de color inmediata en el primer o segundo turno, estas se cuentan entre las mejores tierras duales de MTG que combinan fiabilidad con un coste de vida nulo. Cartas como Playa desierta and La Cresta Embrujada encajan a la perfección en mazos que priorizan una progresión constante frente a un comienzo explosivo.

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9. The Pathways [La solución más sencilla en dos colores para mazos optimizados]

Punto fuerte principal: Elección del color a petición

Entra en un mercado sin explotar Sí Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Medio Valor en las últimas fases de la partida Low Los mejores formatos Comandante, Estándar, Pionero

Tierras de Pathwayofertacontrol inmediato del acceso al color al permitir a los jugadores elegir qué color produce la tierra al entrar en el campo de batalla. Al no provocar pérdida de vidas ni quedar giradas, ofrecen una forma sencilla y eficaz de fijar el color en mazos bicolores que valoran la simplicidad y la rapidez.

Para más información Itinerariosfuncionan mejor en mazos de dos colores que no dependen de tierras de búsqueda ni de sinergias entre tierras de tipo.

Cartas comoSendero Riverglide and Itinerario Brightclimb destacan en bases de maná optimizadas, donde la flexibilidad en el primer turno es fundamental. Aunque no son las mejores tierras duales de MTG en todos los casos, destacan en mazos bicolores sencillos que dan prioridad a bases de maná limpias y sin complicaciones.

Su bajo precio de entrada y el hecho de que no requieran ninguna configuración hacen que las Pathways sean una opción muy asequible si quieres reunir las mejores tierras duales para Commander sin arruinarte.

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10. Las Tierras Filtro [Ideales para requisitos de maná con gran intensidad de color]

Punto fuerte principal: Suavizado del mana con colores intensos

Entra en un mercado sin explotar Sí Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color High Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Moderno

Filtro: PaísesExcel enconvertir maná genérico en combinaciones de colores específicas, lo que las convierte en una pieza indispensable para mazos con requisitos de color exigentes.

Para más información Filtro: Paísesson más eficaces en mazos que ya generan colores de forma constante y necesitan ayuda para cubrir costes de maná exigentes.

En las estrategias que hacen un uso intensivo del color, estas cartas suelen superar a opciones más populares y merecen ser tenidas en cuenta como algunas de las mejores tierras duales de MTG para mazos específicos.

La Puerta Mística y los Túmulos Esculpidos convierten un maná en dos colores específicos. Esto permite lanzar de forma constante hechizos con doble o triple conexión, lo cual es especialmente importante para los mazos construidos en torno a las mejores cartas azules de MTG, que exigen un acceso preciso a los colores. Resultan más útiles cuando cuentan con el respaldo de una base sólida de fuentes de maná de color.

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11. Los Triomes [La mejor combinación de tres colores con una versatilidad increíble]

Punto fuerte principal: Corrección de maná de tres colores

Entra en un mercado sin explotar De Fetchable Yes Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Excelente Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Pionero

Los Triomes proporcionan una base excepcional para mazos tricolores, ya que permiten acceder a tres colores y contienen tres tipos de tierras básicas. Se introdujeron por primera vez en Primeras colecciones de MTG, se pueden lanzar y se complementan muy bien con las estrategias basadas en tierras, lo que permite acceder desde el principio a todos los colores necesarios con un solo lanzamiento de tierra.

Para más información Recuperar unTríoEarly puede estabilizar los tres colores a la vez, incluso si entra girada.

En los mazos Commander de tres colores, los Triomes se encuentran sistemáticamente entre las mejores tierras duales de MTG gracias a su facilidad de manejo y a su amplia gama de colores.

Cartas comoZagoth Triome and El jardín de Jetmir son piezas fundamentales para los mazos multicolores de Commander, sobre todo para aquellos que se construyen en torno a los mejores comandantes dragón de MTG, donde es esencial poder combinar tres o más colores desde el principio.

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12. The Check Lands [Mejor rendimiento con sinergias de tierras tipificadas]

Punto fuerte principal: Consistencia condicional sin explotar

Entra en un mercado sin explotar Sí (con condiciones) Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Medio Valor en las últimas fases de la partida Medio Los mejores formatos Comandante, Pionero

Comprobar terrenosbarajas de recompensa con bases de maná bien estructuradas al jugar «Untapped» cuando ya hay en juego los tipos de terreno básico adecuados. Cuando se combinan con «shock lands», «triomes» o «duales» originales, proporcionan una corrección de maná fiable sin pérdida de vidas.

Para más información Comprobar terrenosmejorarán notablemente a medida que se añadan más cartas de doble tipo a la base de maná.

Cuando se combinan adecuadamente, las tierras de control se convierten en algunas de las mejores tierras duales de MTG para mazos que ya incluyen cartas duales de tipo específico, como «Shocks» o «Triomes».

Países similaresFortaleza glacial and Cumbre de Dragonskull son opciones sólidas en mazos basados en tierras de tipo.

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13. Las Tierras de Vigilancia [El mejor mazo para filtrar y preparar el cementerio]

Punto fuerte principal: Filtrado del mazo y preparación del cementerio

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Vigilar los terrenosaportar valor mediantemejorar la calidad de las cartas en el momento en que entran en el campo de batalla. Aunque siempre entran en juego giradas, el hecho de que se puedan ir a buscar hace que sean fáciles de incluir en mazos más lentos o basados en la sinergia.

Para más información Vigilar los terrenoses mejor recopilarlos cuanto antes, ya que es entonces cuando filtrar los sorteos futuros tiene mayor repercusión.

The vigilarEsta habilidad facilita los robos y potencia las estrategias basadas en el cementerio, lo que da lugar a tierras como Las alcantarillas de Undercity resulta especialmente atractiva en mazos de Commander liderados por los mejores comandantes zombis de MTG, donde la recursividad y el valor del cementerio son fundamentales.

Su capacidad de filtrado sitúa a las tierras de vigilancia entre las mejores tierras duales de MTG para estrategias de Commander centradas en el cementerio que puedan permitirse el coste de entrada de las cartas giradas.

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14. The Bounce Lands [La mayor multiplicación de maná para mazos económicos]

Punto fuerte principal: Eficiencia de maná

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Bounce Lands generar valor mediante generar dos manás al jugar una sola tierra, actuando de hecho como multiplicador tanto de tierras como de recursos. Al devolver una tierra a la mano, permiten que se activen más habilidades de «llegada a tierra» y se complementan bien con las tierras de utilidad.

Para más información Bounce Lands son más potentes cuando se combinan con tierras que tienen efectos de «entrar en el campo de batalla» o sinergias de «aterrizaje».

En las estrategias que se basan en el uso intensivo de tierras, las «Bounce Lands» pueden funcionar como algunas de las mejores tierras duales de MTG a pesar de su coste de tempo, y eso se debe simplemente a que aportan un valor duradero a lo largo de partidas más largas.

Cartas comoCámara de crecimiento Simic and Rakdos Carnarium son habituales en los mazos de Commander más lentos que dan prioridad al valor a largo plazo frente a la rapidez inicial, especialmente en aquellos liderados por los mejores comandantes de fichas de MTG, donde el juego repetido de tierras y la escalabilidad de recursos cobran más importancia que nunca. Para los jugadores que están creando amplias colecciones de tierras, es importante Soluciones de almacenamiento de MTG ayudar a organizar y proteger valiosas inversiones inmobiliarias en dos países.

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15. Las Tierras Fronterizas [Mejor garantía de un color en el primer turno]

Punto fuerte principal: Acceso anticipado garantizado

Entra en un mercado sin explotar Yes Fetchable No Coste de la vida Ninguno Fiabilidad en la fijación del color Medio Valor en las últimas fases de la partida Low Los mejores formatos Comandante, Estándar

Verge Lands garantizaracceso seguro a al menos un color desde el primer turno, al tiempo que ofrecen acceso condicional a un segundo color a medida que avanza la partida. Esto las convierte en opciones fiables para mazos bicolores que priorizan la estabilidad inicial sin sacrificar la flexibilidad posterior.

Para más información Verge Lands funcionan mejor en mazos en los que un color es más decisivo en los primeros turnos que el otro.

Países similaresEl pantano en flor and Una perspectiva inspiradora encajan perfectamente en las bases de maná que anteponen la consistencia a la complejidad.

Aunque no son las mejores tierras duales de MTG para todas las situaciones, ofrecen una consistencia excepcional en la primera ronda para mazos con requisitos de colores asimétricos.

Los jugadores noveles de Commander que están montando sus primeros mazos multicolores suelen pasar por alto las tierras «Verge», pero merecen toda nuestra atención, ya que son unas de las mejores tierras duales para Commander cuando se combinan con una secuencia de colores bien pensada.

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16. Las tierras de las criaturas (Worldwake) [La mejor condición de victoria integrada para el final de la partida]

Punto fuerte principal: Presencia en el tablero en las últimas fases de la partida

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Worldwake Las tierras de criatura aportan valor al convertir las fuentes de maná en amenazas reales una vez que la partida se alarga. Aunque entran en el campo de batalla giradas, su capacidad para convertirse en criaturas aporta una presión adicional a los mazos sin tener que dedicar espacios de hechizo.

Para más información Las tierras de criatura son más efectivas en mazos de control o de rango medio en los que se prevé que las partidas lleguen a las últimas fases.

Los jugadores de Control y de rango medio suelen considerar que estas son algunas de las mejores tierras duales de MTG por su capacidad para convertir el maná en amenazas sin reducir la densidad de hechizos.

Países similaresPórtico celestial and El barranco embravecido son especialmente eficaces en estrategias más lentas que buscan incorporar condiciones de victoria resistentes en la base de maná, complementando así a los mazos que se basan en las mejores cartas incoloras de MTG para lograr un impacto flexible y no dependiente del color.

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17. The Tango Lands [La mejor opción económica para mazos con muchas cartas básicas]

Punto fuerte principal: Sinergia entre mazos con muchas cartas básicas

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Tango Lands mazos de recompensa que se centran en jugar un buen número de tierras básicas. Ofrecen una fijación sólida sin pérdida de vida en bases de maná bien estructuradas, ya que entran sin girar una vez que hay dos o más tierras básicas en juego.

Para más información Tango Lands funcionan mejor en mazos con al menos entre ocho y diez tierras básicas para garantizar un suministro constante de tierras sin girar.

Para los jugadores que cuidan su presupuesto y utilizan mazos con muchas cartas básicas, las «Tango Lands» se consideran unas de las mejores tierras duales de MTG que encontrar el equilibrio entre el coste y el rendimiento.

Países similaresCanopy Vista and Arroyo de la Pradera son opciones fiables para mazos de Commander que combinan la eficacia con un presupuesto ajustado, sobre todo aquellos construidos en torno a las mejores cartas verdes de MTG, donde son habituales las bases de maná compuestas por tierras básicas y con gran cantidad de cartas de aceleración.

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18. Las tierras duales de ciclismo [La mejor protección contra las inundaciones para partidas largas]

Punto fuerte principal: Protección contra las inundaciones

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Ciclismo en Dual Lands ayuda a mitigar uno de los mayores problemas de Magic al convertir las tierras sobrantes en nuevas cartas. Aunque siempre entran en juego giradas, la posibilidad de reciclarlas más adelante hace que las jugadas sigan siendo importantes en las partidas más largas.

Para más información Carreras de ciclismo por equiposson más eficaces en mazos que prevén partidas largas y pueden permitirse tener tierras giradas al principio.

Además, elprotección contra inundaciones integrada lo que las convierte en algunas de las mejores tierras duales de MTG para barajas de Commander más lentas que dan prioridad al flujo de cartas frente a la velocidad.Países similaresTierras de cultivo de regadío and Canyon Slough son especialmente útiles en mazos de Commander más lentos que priorizan la flexibilidad frente a la velocidad.

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19. Las tierras duales de nieve [Ideales para estrategias basadas en la sinergia de la nieve]

Punto fuerte principal: Sinergia de la nieve

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Snow Dual Lands están especialmente diseñadas para terrazas que aprovechar al máximo la mecánica de la nieve y sus ventajas. Aunque siempre entran en el campo de batalla giradas, proporcionan una fijación estable de dos colores y cuentan como permanentes de nieve, lo que permite activar efectos que varían en función del número de fuentes de nieve en juego.

Para más información Snow Dual Lands solo merece la pena darles prioridad cuando el mazo incluye cartas que recompensan explícitamente a las permanentes de nieve.

Solo son las mejores tierras duales de MTG cuando se aprovechan activamente las sinergias de la nieve. De lo contrario, diría que otras tierras duales giradas ofrecen una utilidad superior.

Además, países como Las cataratas de Rimewood and Fiordo Volátil son opciones fiables para estrategias de Commander centradas en la nieve que priman la sinergia sobre la velocidad pura.

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20. Las tierras del templo [La mejor combinación de suavizado de robos y valor de adivinación]

Punto fuerte principal: Suavizado de trazos

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Terrenos del templocentrarse enmejorar la calidad del sorteo en lugar de la velocidad. Aunque siempre entran en juego giradas, su capacidad de adivinación integrada ayuda a filtrar las próximas cartas que se robarán, lo que las hace valiosas en mazos más lentos que priorizan la consistencia y la preparación.

Para más información Terrenos del temploson ideales para mazos que pueden permitirse una salida más lenta y se benefician de una selección de cartas gradual.

En los mazos Commander orientados al control que dan importancia a la preparación, las «Temple Lands» pueden considerarse unas de las mejores tierras duales de MTG al suavizar los trazos a lo largo de varias vueltas. Países similaresTemplo del Misterio and Templo del Silencio encajan perfectamente en las barajas de Commander en las que el tempo inicial es menos importante que la estabilidad general a largo plazo.

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Cómo elegir las mejores tierras duales en MTG

La velocidad de tu mazo, el número de colores y tu presupuesto son factores determinantes ¿Qué tierras duales funcionan mejor? La combinación ideal de las mejores tierras duales en MTG es aquella que consigue proporcionar maná de forma constante y, al mismo tiempo, se adapta a tu estrategia y a tus inevitables limitaciones económicas.

Factor Por qué es importante Las mejores opciones Alternativas presupuestarias Velocidad de entrada Los terrenos sin explotar mantienen el ritmo y permiten jugadas más rápidas Tierras de búsqueda, Tierras de choque, Tierras duales originales Tierras de dolor, Senderos, Tierras de Battlebond Presupuesto Los precios oscilan entre 0,25 y más de 400 dólares por parcela Terrenos de dolor (1-3 $), terrenos de control (2-5 $) Tierras de templo (0,25 $), Tierras lentas (1-2 $) Legalidad del formato En algunos formatos, hay ciclos que están prohibidos Moderno: Impactos/Recuperaciones; Commander: Todos Estándar: Tierras lentas, Caminos Velocidad de la cubierta Las barajas agresivas necesitan cartas sin girar; las de control pueden permitirse tener cartas giradas Tierras rápidas, tierras dolorosas, choques Tierras tranquilas, carreras ciclistas, templos Recuento de colores Las barajas de más de tres colores requieren una preparación diferente a la de las de dos colores Triomes, Fetch Lands, Duals originales Comprueba las tierras con dobles mecanografiadas y las rutas Posibilidad de recuperación Los tipos de terreno básicos permiten sinergias de «fetch land» Duals originales, amortiguadores, Triomes, terrenos de vigilancia Duales sin tipo con otras ventajas

Velocidad del mazo y alineación estratégica

La velocidad de tu mazo determina qué ciclos de tierras duales funcionan mejor. Estrategias agresivasesosacceso inmediato al maná, mientras quecontrol and gama media las empresas de construcción pueden permitirse esperar tu turno.

Para mazos agresivos y de ritmo rápido:

Da prioridad a las tierras que entran en juego de forma constante (Tierras de búsqueda, tierras rápidas, tierras de dolor)

Evita las entradas con grifo que frenen la presión inicial

Aceptar una pérdida menor de vidas como una compensación razonable a cambio de la rapidez

Para mazos de control y orientados al valor:

Las cartas giradas pierden importancia cuando se lanzan hechizos costosos a partir del turno 4

Las habilidades adicionales como la adivinación, el reciclaje o el robo de cartas aportan valor a largo plazo

Países similaresTemplos, tierras tranquilas y duelos ciclistas convertirse en opciones viables

Consideraciones presupuestarias sin sacrificar el rendimiento

Las mejores tierras duales de MTG abarcan una amplia gama de precios, pero se pueden encontrar bases de maná sólidas para todos los presupuestos. Las elecciones acertadas en la gama de precios más baja suelen ofrecer entre un 80 % y un 90 % del rendimiento de las cartas de gama alta.

Opciones económicas que ofrecen un gran rendimiento:

Tierras del dolor (1-3 $): Una carta de fijación fiable y sin usar, con un coste de vida mínimo en el formato Commander de 40 vidas

(1-3 $): Una carta de fijación fiable y sin usar, con un coste de vida mínimo en el formato Commander de 40 vidas Comprobar terrenos (2-5 $): Se juega sin girar de forma habitual cuando se combina con tierras duales de tipo específico o básicas

(2-5 $): Se juega sin girar de forma habitual cuando se combina con tierras duales de tipo específico o básicas Itinerarios (1-4 $): En perfecto estado, sin pérdida de vida, solución limpia para mazos de dos colores

(1-4 $): En perfecto estado, sin pérdida de vida, solución limpia para mazos de dos colores Tierras lentas (1-2 $): Sin jugar desde el turno 3 en adelante, perfecta para estrategias de rango medio

(1-2 $): Sin jugar desde el turno 3 en adelante, perfecta para estrategias de rango medio Battlebond Lands (3-8 $): Fijación incondicional sin activar en partidas multijugador de Commander

Cuándo invertir en opciones premium:

Crear mazos competitivos o de gran potencia en los que la consistencia sea clave para ganar

Jugar con tres o más colores, donde las sinergias de las cartas duales y de «fetch» son fundamentales

Una colección a largo plazo en la que las tierras de alta calidad conservan su valor en múltiples mazos

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Restricciones de formato y opciones legales

La legalidad del formato influye directamente en los ciclos que están disponibles. Las mejores tierras duales para Commander difieren considerablemente de las opciones de Modern o Estándar debido a las restricciones del conjunto de cartas.

Comandante:

Acceso al mayor conjunto de cartas, incluidas las originales de la Lista Reservada

Los partidos suelen durar más, por lo que la resistencia es más importante que la velocidad explosiva

Al tener más puntos de vida iniciales (40), las pérdidas de vida se notan menos

El modo multijugador convierte a Battlebond Lands en una opción de primera categoría

Moderno:

La sinergia entre «Fetch» y «Shock» determina las bases de maná óptimas

Los Triomes ofrecen una fijación tricolor con flexibilidad de cambio de color

Las tierras rápidas destacan en estrategias agresivas

Los «Original Duals» están prohibidos

Estándar:

Limitado a las últimas expansiones; conjunto de cartas rotativo

Actualmente incluye «Slow Lands» y «Pathways»

Los tríos se van turnando según las formaciones actuales

Asequible gracias a su mayor disponibilidad

Requisitos de color y composición de la base de maná

El número de colores de tu mazo determina cuántas tierras duales necesitas y qué tipos son las más eficaces. Los mazos de dos colores tienen requisitos diferentes a los de tres o cinco colores.

Para mazos de dos colores:

Incluye entre 8 y 12 tierras duales para garantizar un acceso constante a los colores

Caminos, tierras de dolor y tierras de control asegurar una fijación firme

Puede permitirse comprar más productos básicos, lo que le permite Tierras de batalla and Tango Lands

Las bases de maná más sencillas reducen la necesidad de invertir en tierras de búsqueda

Para tres o más colores:

Aumentar el número de pines de tierra a 12-16 para garantizar una conexión fiable

Los triomes resultan esenciales para lograr una cobertura total del color

Conquistar tierras obtener un valor significativo gracias a las sinergias duales específicas

El número de tierras básicas disminuye, lo que hace que los requisitos de tipo dual sean fundamentales

Comprender estos factores puede ayudarte a identificar las mejores tierras duales en MTG para requisitos específicos de la cubierta en lugar de recurrir por defecto a productos básicos caros que quizá no se ajusten a tu estrategia.

¿Cómo funcionan las tierras duales en MTG?

Las tierras duales son tierras que pueden generar dos colores diferentes de manáa través de suhabilidades de maná, lo que las convierte en un elemento fundamental a la hora de construir mazos multicolores.

En lugar de depender únicamente de las tierras básicas, las tierras duales ayudan a los mazos a acceder a los colores que necesitan de forma más consistente, lo que reduce las posibilidades de que se produzcan turnos sin jugar o de que haya hechizos que no se puedan lanzar. Comprender estas mecánicas es fundamental, ya que te ayuda a identificar fácilmente las mejores tierras duales de MTG por su los requisitos específicos del arquetipo de mazo y del formato. En formatos como Comandante, donde los mazos suelen incluir tres o más colores, esta consistencia es fundamental, sobre todo cuando se trata de lanzar de forma fiable el las mejores cartas de MTGen la curva.

La principal diferencia entre las tierras duales radica en la forma en que entran en el campo de batalla:

Tipo de entrada Estado Ejemplos Siempre sin explotar No hay requisitos Tierras duales originales, tierras de dolor, tierras de horizonte Condicional sin utilizar Controlar 2 o más tierras Tierras lentas Condicional sin utilizar Controlar los tipos básicos de terreno Comprobar terrenos Condicional sin utilizar 2 o más oponentes Battlebond Lands Condicional sin utilizar Pagar la vida Tierras del Choque Condicional sin utilizar Ten 2 o menos tierras Tierra firme Siempre a la última No se puede entrar sin haberlo aprovechado Temple Lands, Carreras de ciclismo por parejas, Triomes

Otra distinción clave es si un terreno dual tiene tipos básicos de suelo. Las tierras duales con tipo, como las «shock lands» y los «triomes», se consideran tipos de tierra básica como Llanuras or Islandia. Esto es importante porque las tierras de búsqueda y muchos hechizos buscan específicamente tierras de esos tipos. Duales sin tipo no se pueden obtener de esta manera, pero a menudo lo compensan con rapidez, flexibilidad o una utilidad adicional.

Cada tierra doble conlleva un coste o una contrapartida:

Pagos de la póliza de vida — Las tierras de choque cuestan 2 puntos de vida; las tierras de dolor cuestan 1 punto de vida por cada mana de color

— Las tierras de choque cuestan 2 puntos de vida; las tierras de dolor cuestan 1 punto de vida por cada mana de color Tiempo perdido — Las entradas marcadas retrasan el turno en una ronda

— Las entradas marcadas retrasan el turno en una ronda Requisitos para la construcción de terrazas — Las tierras «Check» deben ser tierras con nombre, mientras que las tierras «Tango» deben ser básicas

— Las tierras «Check» deben ser tierras con nombre, mientras que las tierras «Tango» deben ser básicas Fiabilidad condicional — Las tierras «Fast Lands» fallan en las últimas fases de la partida; las tierras «Battlebond Lands» fallan en los enfrentamientos 1 contra 1

Para encontrar el equilibrio adecuado, asegúrate de tener en cuenta el formato, velocidad del mazo y estrategia general.

También creo que los jugadores deberían dar prioridad a las mejores tierras duales de MTG a la hora de construir mazos multicolores que necesiten un acceso rápido y fiable a los colores, un desarrollo fluido en la fase intermedia de la partida o sinergias específicas entre tierras. Las mejores tierras duales para Commander se centran más en la fiabilidad que en la rapidez porque Los juegos multijugador suelen durar más.

Mi veredicto general

Tras analizar todos los principales ciclos de tierras duales, hay tres opciones que destacan por encima del resto a la hora de proporcionar bases de maná potentes y consistentes en todos los formatos:

Conquistar tierras siguen siendo la referencia por excelencia, ya que ofrecen un acceso perfecto al color y, al mismo tiempo, permiten activar efectos de llegada a tierra y reducir el mazo, lo que facilita el robo de cartas a lo largo de la partida.

siguen siendo la referencia por excelencia, ya que ofrecen un acceso perfecto al color y, al mismo tiempo, permiten activar efectos de llegada a tierra y reducir el mazo, lo que facilita el robo de cartas a lo largo de la partida. Tierras dobles originales ofrecen una eficacia impecable sin ningún inconveniente, al combinar la entrada de tierras sin explotar con tipos de tierras básicas que se pueden buscar.

ofrecen una eficacia impecable sin ningún inconveniente, al combinar la entrada de tierras sin explotar con tipos de tierras básicas que se pueden buscar. Tierras del Choque ofrecen un rendimiento casi perfecto a precios asequibles, y funcionan como cartas de tipo doble que se pueden buscar con un coste de maná mínimo.

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Estos tres ciclos constituyen la base de las bases de maná optimizadas en Comandante, Moderno, yLegado. Para los jugadores que cuidan su presupuesto, Tierras del dolor and Battlebond Lands ofrecen excelentes alternativas que mantienen un rendimiento competitivo sin precios elevados.

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