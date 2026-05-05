Las 20 mejores cartas de maná en MTG 2026: explicación de las cartas imprescindibles para acelerar el maná

Las mejores rocas de maná en MTG puede convertir una mano lenta y torpe en un comienzo fluido y que parece injusto. Si alguna vez te ha tocado una mano en el segundo turno Anillo Sol y, de repente, te parece como si hubieras adelantado tres turnos; ya sabes de qué va.

Entonces, ¿qué es exactamente una «mana rock»? Es un artefacto que, al girarlo, genera maná, es como tener una tierra extra que puedes jugar pronto para acelerar tu estrategia. Más maná significa hechizos más potentes desde el principio, turnos más fluidos y menos partidas perdidas por malas manos.

En esta guía, voy a desglosar los elementos básicos y las opciones más atrevidas a las que siempre recurro cuando preparo un nuevo mazo. Si te encanta lanzar tus hechizos más potentes antes de lo previsto y ver cómo cunde un poco el pánico en la mesa, estás en el lugar adecuado.

Las mejores piedras de maná

Si tu mazo te parece lento o poco ágil, lo primero que debes revisar son las cartas de maná, sobre todo en Commander, donde tomar ventaja desde el principio es fundamental. Estas son las mejores cartas de maná MTG que ofrece, desde productos básicos de uso habitual hasta opciones de gran potencia que resuelven problemas reales de rampa y fijación.

1. Anillo del Sol

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {1} Producido por Mana {C}{C} Entra en Tapped No Activación {T}: Añade {C}{C}. Normas y condiciones especiales Solo produce maná incoloro Precio ~3–20 $ (cartas comunes de Modern/Commander)

Anillo Soles, básicamente, la carta que hace que cada mano inicial en Commander parezca sospechosamente afortunada. Juegas un terreno, lanzas Anillo Sol, y de repente te encuentras dos turnos por delante de todos los demás sin haber hecho prácticamente nada. Es tan sencillo que parece injusto. Sin preparativos, sin condiciones, solo una aceleración gratuita nada más salir.

Lo que me encanta de Anillo Soles lo generalizado que está. No le importan los colores, la estrategia ni el estilo del mazo. Ya sea un mazo de control, combo, agresivo o un mazo preconstruido un poco chapucero que hayas montado a las 2 de la madrugada, todo funciona. Esos dos manás extra cada turno lo facilitan todo, y por eso cualquier lista de las mejores cartas de «mana rock» en MTG básicamente empieza con Anillo Sol por defecto. Tu comandante entra en juego antes, tus hechizos potentes se lanzan antes y todo tu mazo parece funcionar a toda máquina.

Por qué lo elegimos Una aceleración de maná increíblemente eficaz y prácticamente gratuita, lo que la convierte en la opción de referencia para turnos iniciales explosivos en cualquier mazo de Commander.

A estas alturas, ya no es tanto una «piedra de maná» como más bien la mascota del formato. Si es legal, la incluyes en el mazo, no porque sea ingeniosa, sino porque es ridículamente eficaz.

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2. Corazón de acero frío

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana Un maná del color elegido Entra en Tapped Yes Activación {T}: Añade un maná del color elegido. Normas y condiciones especiales Cuando aparezca Corazón de acero, elige un color Precio ~1–3 $ (reimpresiones habituales)

Corazón de acero es una carta de maná sencilla y fiable que antepone la consistencia a la rapidez. Entra girada, lo que la hace más lenta que la mayoría de las cartas de dos manás, pero la posibilidad de elegir cualquier color al entrar te garantiza que se fije exactamente donde más lo necesita tu cubierta.

Esa flexibilidad es la razón por la que Corazón de acero no deja de aparecer en las listas de los mejores MTG El maná es fundamental en Commander, sobre todo en mazos multicolores o en construcciones con costes de maná exigentes, donde acertar con los colores a tiempo es más importante que ganar un turno de tempo. A diferencia de las opciones que dependen de los oponentes o de situaciones concretas en el tablero, Corazón de acero siempre funciona igual en todos los partidos.

Por qué lo elegimos Una carta que fija el color y ofrece una progresión fiable en un solo paquete compacto; aunque requiere un coste inicial, te recompensa con una consistencia de maná perfecta.

No es llamativo ni espectacular, pero suaviza discretamente las tiradas difíciles y evita que se mezclen los colores; y esa fiabilidad suele valer más que la velocidad pura en mesas de juego informal y de potencia media.

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3. Sello arcano

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana Un maná de cualquier color que forme parte de la identidad de color de tu comandante Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná de cualquier color que forme parte de la identidad de color de tu comandante. Normas y condiciones especiales Restricción de color exclusiva para el comandante Precio entre 2 y 5 dólares

Sello arcanoes el referente en fijación fiable del color en Commander, ya que convierte dos manás en un acceso perfecto a los colores de tu mazo sin condiciones. Su eficacia y consistencia la sitúan sin duda entre las las mejores rocas de maná en MTG, sobre todo en el caso de mazos multicolores que requieren un desarrollo inicial fluido sin perder ritmo.

Esta fiabilidad explica por qué aparece en la mayoría de los mejores mazos preconstruidos de Commander, donde disponer de maná estable es fundamental tanto para las configuraciones más recientes como para las más optimizadas.

Por qué lo elegimos Una carta de dos manás que te permite obtener exactamente lo que necesitas sin condiciones, por lo que es una elección segura en la mayoría de los mazos multicolores.

Aunque no genera maná adicional, su fijación perfecta mantiene los hechizos dentro de la curva a lo largo de la partida.

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4. Mana Vault

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {1} Producido por Mana {C}{C}{C} Entra en Tapped No Activación {T}: Añade {C}{C}{C}. Normas y condiciones especiales No se endereza normalmente; en la fase de mantenimiento, {4} para enderezarla; inflige 1 punto de daño si está girada Precio ~50–120 $ o más (las ediciones más antiguas alcanzan precios más elevados)

Mana Vault Es como encender una cerilla debajo de tu mazo: una enorme ráfaga de maná inicial, con consecuencias más adelante. Eso la hace perfecta para mazos que buscan hacer algo explosivo desde el principio: lanzar un comandante, bloquear el tablero o armar un combo antes de que los oponentes estén preparados.

Siempre he pensado que Mana Vault como una carta de compromiso. Estás anteponiendo la rapidez a la comodidad, y eso conlleva sus inconvenientes: el daño se va acumulando, el coste de enderezar es molesto y, si la partida se alarga, puede resultar un poco torpe. Pero si tu mazo está diseñado para sacar partido a los primeros turnos, Cámara acorazadapuede cambiar por completo el ritmo, por eso suele aparecer en las listas de las mejores rocas de maná en MTG para estrategias que buscan tomar la delantera rápidamente.

Por qué lo elegimos Una ráfaga de maná rápido que sacrifica la estabilidad a largo plazo a cambio de caos a corto plazo, perfecta para lanzar jugadas decisivas antes de lo previsto.

Mana Vault No es una carta muy fiable. En mazos más lentos o que se basan en el desgaste, a menudo resulta peor de lo que parece sobre el papel. Pero en metajuegos rápidos o entornos competitivos, es pura aceleración y, a veces, eso es todo lo que necesitas.

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5. Chrome Mox

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Producido por Mana Un maná del color de la carta impresa Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná de cualquier color de la carta exiliada. Normas y condiciones especiales Impronta: exilia una carta que no sea un artefacto ni un terreno cuando entre Precio ~70–300 $ o más, dependiendo del conjunto o la impresión

Chrome Moxes el tipo deun maná rápido que hace que las manos iniciales parezcan injustas: no cuesta nada, entra en juego de inmediato y te adelanta un turno completo. El precio es enviar al exilio una carta de tu mano que no sea un artefacto ni un terreno, pero en mazos rápidos ese intercambio suele merecer la pena por el tempo que se gana.

Es especialmente potente en mazos con gran presencia de azul, donde puedes incluir un cantrip o un contrahechizo adicional sin que el mazo pierda fluidez. Si tu mazo ya cuenta con muchas de las mejores cartas azules de MTG, normalmente tendrás algo que puedas permitirte imprimir, y la ventaja es poder lanzar las piezas clave antes sin perder la interacción.

Por qué lo elegimos Una aceleración de maná cero que convierte una carta extra en tempo inmediato, ideal para mazos que priorizan la velocidad frente a la ventaja de cartas pura.

Pero no la consideres una carta imprescindible en todos los mazos. Los mazos más lentos y agresivos pueden notar más la falta de esta carta, y las manos con muchos artefactos pueden hacer que quede inutilizada. Sin embargo, en la construcción adecuada, Chrome Mox es un acelerador limpio y brutal.

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6. Pronto, Diamond

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Producido por Mana Un maná de cualquier color Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná de cualquier color. Normas y condiciones especiales Cuando entre en el campo de batalla, descarta un terreno o no entrará Precio ~600–1300 $ o más

Pronto, DiamondEs una de esas cartas de maná rápido que, sin hacer ruido, hace que tu mazo funcione con mayor fluidez desde el primer turno. Se juega por cero manás, te pide que descartes un terreno y, al instante, se gira para darte el maná del color que necesites. A primera vista, ese intercambio puede dar miedo, pero en la práctica, descartar un terreno de más suele ser algo sin importancia, y adelantarte un turno completo en maná lo compensa con creces.

Lo que realmente lo hace atractivo es su flexibilidad. A diferencia de las opciones que te obligan a elegir un color concreto, esta ajusta todo sobre la marcha, lo cual es una gran ventaja en mazos de dos, tres o incluso cinco colores. Te ayuda a lanzar tu el mejorMTG tarjetas antes y con mayor fiabilidad, ya sea para preparar el primer turno, para interactuar pronto o para que tu comandante se adelante a la curva. Es menos llamativo que otras fuentes de maná rápido, pero resulta increíblemente consistente.

Por qué lo elegimos Aunque es cara, esta carta clásica es rapidísima: convierte un terreno de reserva en una aceleración permanente y mantiene tu curva a toda velocidad.

Lo único que resulta un poco incómodo es en mazos con pocas tierras o muy agresivos, en los que cada tierra que se juega cuenta. Por lo demás, es una aceleración limpia y eficaz, sin complicaciones.

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7. La Esfera del Comandante

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {3} Producido por Mana Un maná de cualquier color que forme parte de la identidad de color de tu comandante Entra en Tapped No Activación {T}, sacrificio posterior Normas y condiciones especiales Se puede sacrificar para robar una carta Precio ~1–4 $

La Esfera del Comandante is el tipo de roca de maná estable y fiable. Por tres manás obtienes un artefacto que se gira para cualquier color de la identidad de tu comandante, lo que significa que te permite equilibrar tus colores sin complicaciones.

Donde realmente se gana su puesto es en mazos multicolores o con predominio de blancos que no disponen de medios fáciles para acelerar el maná. Si tienes un montón de las mejores cartas blancas en MTG – Borrado del tablero, eliminación, hechizos de protección: no te conviene quedarte sin el símbolo adecuado. La Esfera del Comandante suaviza esos robos de cartas complicados y te permite lanzar de forma fiable lo que necesitas, cuando lo necesitas, lo que resulta sorprendentemente agradable en partidas más largas y reñidas.

Por qué lo elegimos Una rampa sólida y sin florituras que más adelante se convierte en una carta, lo que te aporta valor tanto al principio como al final de la partida.

También es un buen recordatorio de que no todo lo mejor MTG Las piedras de mana tienen que ver con comienzos explosivos; otras, con la constancia y la cordura. Y luego está ese pequeño extra: puedes canjearlo por una tarjeta más adelante. Ese pequeño toque de valor hace que nunca parezca obsoleta en las últimas fases de la partida.

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8. Piedra de Fellwar

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana Un maná de un color que podría producir una tierra del oponente Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná del color que podría producir una tierra de un oponente. Normas y condiciones especiales Depende de los terrenos de los oponentes Precio ~0,50 $ – 2 $

Por solo dos de maná, Piedra de Fellwar Se introduce al principio y, por lo general, te proporciona exactamente el color que necesitas sin necesidad de preparativos ni compromisos. La juegas, pasas el turno y, de repente, tu maná fluye con mayor facilidad. Sin tener que elegir un color, sin entrar girada, sin condiciones.

Lo que lo hace destacar es lo bien que se adapta al tamaño de la mesa. Dado que comprueba qué colores pueden generar las tierras de tus oponentes, suele ser más eficaz cuanto más potente es la base de maná del resto de jugadores. En Commander, donde se suelen jugar muchas cartas de «shock», «triomes» y, sobre todo, tierras duales, Piedra de Fellwar A menudo se convierte en una «roca arcoíris» de dos manás. En la mayoría de los mazos, genera tres o más colores sin apenas esfuerzo, lo que resulta un poco ridículo teniendo en cuenta su coste.

Por qué lo elegimos Una carta económica y versátil que casi siempre te proporciona los colores adecuados en el modo multijugador, lo que la hace sorprendentemente fiable por solo dos manás.

No es llamativa ni explosiva como las cartas de maná rápido, pero es increíblemente eficiente y fiable. Eso la hace perfecta para mazos multicolores que dan más importancia a la consistencia que a la velocidad.

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9. Grim Monolith

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana {C}{C}{C} Entra en Tapped No Activación {T}: Añade {C}{C}{C}. Normas y condiciones especiales No se endereza normalmente; {4}: Endereza el Monolito sombrío Precio ~200–400 $ o más

Monolito feoDa la sensación de ser muy calculada, casi mecánica. La juegas sabiendo que no va a comportarse como una fuente de maná normal. Entra en juego, cumple con su función a lo grande y luego se queda ahí hasta que decides que merece volver a recibir tu atención.

Donde realmente destaca es en mazos que se centran en los costes elevados: Eldrazi, artefactos o estructuras de combo que simplemente necesitan recursos puros rápidamente. Como solo produce maná incoloro, encaja a la perfección en estrategias repletas de las mejores cartas incoloras, lo que te permite lanzar golpes decisivos o montar motores antes de que el resto de la mesa esté preparada.

Por qué lo elegimos Una rampa explosiva que te permite avanzar varias rondas, especialmente letal en estrategias de combos o de gran cantidad de maná.

Monolito feose gana un lugar entre las mejores rocas de maná en MTG para mazos que saben exactamente qué hacer con un repentino estallido de maná incoloro. Cuando se usa con cabeza, da la sensación de ser una jugada precisa y deliberada, en lugar de temeraria.

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10. Diamante «Ojo de león»

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Producido por Mana Tres manás de cualquier color Entra en Tapped No Activación Descarta tu mano, sacrifica: Añade tres de maná de cualquier color. Normas y condiciones especiales Activar solo como hechizo instantáneo Precio ~300–700 $ o más (varía según la impresión)

Diamante «Ojo de León» es una de las más raras MTG El mana mola, y lo digo en el mejor sentido. Deshacerse de toda la mano suena horrible hasta que te das cuenta de lo fácil que es superar ese inconveniente. Si se usa correctamente, no parece tanto un coste como un ritual con carácter.

Me encantaLED en mazos combinados en los que la mano ya no tiene importancia. Lanzarla, activarla y, de repente, disponer de tres manás de un mismo color puede dar lugar a turnos realmente alocados. Es explosiva, espectacular y, desde luego, nada justa. Magiatarjeta.

Por qué lo elegimos Una ráfaga de maná arriesgada pero increíblemente potente que alimenta las estrategias basadas en el cementerio y los combos como ninguna otra.

Sin embargo, fuera de los mazos combinados, es prácticamente imposible de jugar. No es una carta que aporte valor ni una carta de apoyo. Diamante «Ojo de León» Es todo o nada, y si no estás dispuesto a comprometerte, te lo hará pagar caro.

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11. El recipiente del pensamiento

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana {C} Entra en Tapped No Activación {T}: Añadir {C}. Normas y condiciones especiales No hay un límite máximo para el tamaño de la mano Precio ~1–6 $

Recipiente de pensamientosEs el tipo de carta de maná que añado a los mazos casi sin pensarlo, de la que luego me olvido y que acabo valorando discretamente en cada partida. Dos de maná para acelerar el juego sin color ya está muy bien, pero lo que realmente la hace irresistible es el texto que indica que «no hay límite en el tamaño de la mano».

Destaca especialmente en mazos que roban muchas cartas o que tienden a acumular recursos. Control azul, mazos de lanzadores de hechizos, cualquier cosa con efectos de repoblación potentes. Hay algo profundamente satisfactorio en lanzar un hechizo de robo masivo y no tener que deshacerte de la mitad de tu mano para hacer limpieza, como si fuera una especie de castigo.

Por qué lo elegimos Una progresión constante con la ventaja añadida de eliminar el límite del tamaño de la mano, perfecta para mazos a los que les gusta acumular cartas.

Embarcación Se adapta con suavidad, protege tu mano con delicadeza y nunca pierde sensibilidad: precisamente por eso se ha ganado la reputación de ser uno de esos productos fiables Productos básicos de Commander Siempre te alegra verlos llegar temprano.

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12. La Gema de la Mente

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana {C} Entra en Tapped No Activación {T}: Añadir {C}. Normas y condiciones especiales {1}, {T}, Sacrificio: Roba una carta Precio ~1–5 $

La Gema de la MenteParece la definición misma de una carta de gran valor. Dos manás, se gira para generar maná y, más adelante, se puede canjear por una carta. Sencilla, clara, sin condiciones extrañas.

Al principio de la partida, solo sirve para acelerar el maná y ayudarte a seguir la curva. Pero al final de la partida, cuando te sale de la baraja y ya tienes mucho maná, no es tan malo, porque puedes sacrificarla y robar algo mejor. Esa pequeña dosis de flexibilidad marca una gran diferencia a lo largo de una partida larga de Commander.

Por qué lo elegimos Una aceleración inicial que nunca se agota, gracias a su capacidad para robar cartas cuando ya no necesitas el maná.

Me encantan las tarjetas que se niegan a ser inútiles, y La Gema de la Mente encaja perfectamente con esa filosofía. Nunca es el protagonista, pero siempre cumple con su parte.

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13. Linterna cromática

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {3} Producido por Mana Un maná de cualquier color Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná de cualquier color. Normas y condiciones especiales Gira los terrenos que controles para obtener cualquier color Precio ~3–12 $

Linterna cromática es un salvavidas en los mazos multicolores porque Hace que todas las tierras puedan generar energía de cualquier color. Eso significa menos manos incómodas, menos problemas con los colores y mucho menos tiempo dedicado a ordenar las tierras como si estuvieras desactivando una bomba.

Además, es una carta sólida de tres manás que aporta cualquier color, por lo que consigues aceleración y fijación de maná de primera calidad en una sola ranura. En partidas de Commander informales y de nivel medio, donde los turnos se alargan y la consistencia es importante, es sin duda una de las mejores MTG Mana Rocks es genial para mantener tu plan en línea.

Por qué lo elegimos Arregla toda tu base de maná de una sola vez, convirtiendo cada tierra en maná multicolor y equilibrando incluso los mazos más voraces.

Si tu mazo es todo acelerador y nada de freno, quizá prefieras descartarlo y optar por algo más rápido. Pero cuando la sincronización perfecta es clave y quieres que tu mazo juegue las cartas que roba sin que se produzca una pequeña crisis en cada turno, Linterna cromática cumple lo prometido.

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14. Tambor Springleaf

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {1} Producido por Mana Un maná de cualquier color Entra en Tapped No Activación {T}, Toca una criatura enderezada que controles: Añade un maná de cualquier color. Normas y condiciones especiales Requiere una criatura Precio ~2–8 $

Springleaf Drum no transmite precisamente una sensación de «potencia» como Anillo Sol or Mana Vault, pero convierte cualquier criatura cualquiera del tablero en una rampa. De repente, tu criatura de maná inicial, tu ficha o cualquier criatura que te haya sobrado se convierte prácticamente en un pequeño «Pájaros del Paraíso», y tus turnos empiezan a fluir con mucha más soltura.

Es donde mejor rinde en mazos con muchas criaturas y basados en el verde. Si ya tienes en tu mazo elfos de maná, generadores de fichas o un montón de las mejores cartas verdes, casi siempre tendrás algo de sobra que puedas girar. En lugar de elegir entre atacar o acelerar el maná, Caminopermite que tu tableta realice varias tareas a la vez, lo que resulta extrañamente eficaz.

Por qué lo elegimos Una carta de un maná aparentemente potente que convierte a las criaturas o fichas sobrantes en maná adicional sin ralentizar tu curva.

Por supuesto, no es una carta para cualquier mazo: las listas de control o las construcciones con muchos hechizos no le sacarán mucho partido. Pero en el mazo adecuado, Springleaf Drum es barato, rápido y silenciosamente explosivo.

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15. Talismán del dominio

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana {C}, {U} o {B} Entra en Tapped No Activación {T}: Añade {C}, {U} o {B}. Normas y condiciones especiales Te inflige 1 punto de daño a cambio de maná de color Precio ~1,50 $ – 8 $

Talismán del dominio simplemente cumple con su función sin dar problemas. Cuesta dos de maná, entra en juego sin girar y te ayuda a seguir adelante de inmediato – eso por sí solo ya la sitúa por delante de muchas opciones más lentas. La mínima pérdida de vidas al girar para obtener color apenas se nota, sobre todo en formatos en los que las vidas son simplemente un recurso más.

Donde este talismán realmente destaca es en barajas azul-negras que buscan velocidad y flexibilidad. Disponer de acceso inmediato al maná azul o al negro hace que los primeros turnos sean mucho más fluidos, tanto si tienes en la mano cartas de interacción como si intentas jugar una pieza clave del motor del mazo. Si tu mazo está repleto de las mejores cartas negras de MTG – cartas de eliminación, de descarte, de búsqueda o que facilitan combos – disponer de maná negro de forma constante en el segundo turno es justo lo que necesitas.

Por qué lo elegimos Una eficaz fuente de maná de dos manás que permite acceder inmediatamente a maná de color, y en la que la pequeña pérdida de vida apenas tiene importancia.

Talismán del dominio Es fiable, eficaz y rara vez da la sensación de ser una mala jugada. Especialmente en los mazos Dimir, es el tipo de carta que se incluye una vez y ya no se vuelve a cuestionar.

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16. Pétalo de loto

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Producido por Mana Un maná de cualquier color Entra en Tapped No Activación {T}, Sacrificio: Añade un maná de cualquier color. Normas y condiciones especiales Mana de un solo uso Precio ~10–40 $ (las láminas antiguas o poco comunes pueden costar más)

Un artefacto gratuito que se sacrifica por un maná de cualquier color no parece gran cosa a primera vista, hasta que ese único maná te permite lanzar a tu comandante un turno antes, proteger un combo con una interacción o encajar dos hechizos en un turno en el que normalmente no podrías. No se trata tanto de una aceleración a largo plazo como de un momento oportuno.

Lo mejor de Pétalo de loto es lo versátil que resulta. Fija cualquier color, no cuesta nada de desplegar y permanece ahí a la espera hasta que necesites ese ráfaga decisiva. En mazos más rápidos o centrados en combos, ese tipo de eficiencia es enorme, por lo que suele aparecer entre las mejores cartas de maná para mazos de Commander que priorizan la velocidad sobre la resistencia.

Por qué lo elegimos Un aumento de maná de un solo uso, perfecto para comienzos explosivos y turnos de combo en los que cada punto de maná cuenta.

Dicho esto, no es una opción para todas las mesas. En partidas más lentas y reñidas, Pétalopuede parecer un poco decepcionante en comparación con las rocas que permanecen en el campo de batalla y siguen generando maná. Pero si tu mazo da prioridad al tempo y a los turnos explosivos,Pétalo de loto supera las expectativas sin hacer mucho ruido.

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17. Pronto Opal

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Producido por Mana Un maná de cualquier color (con Metalcraft) Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná de cualquier color. Normas y condiciones especiales Metalurgia: requiere 3 artefactos Precio ~80–250 $

Mox Opal es el tipo de carta que no parece gran cosa hasta que la juegas en un mazo que realmente la aprovecha, y entonces parece casi desleal, por eso la gente la considera una de las mejores cartas de maná en MTG. Que no cueste maná para ningún color ya es una locura, pero Metalcraft es quien realmente lleva la batuta. Si consigues mantener tres artefactos en el tablero, esta carta se convierte en un terreno multicolor gratuito que ni siquiera ocupa un espacio de terreno.

En mazos con muchos artefactos, resulta un poco ridículo. Sellos, tesoros, baratijas de todo tipo… De repente, Metalcraft está siempre de moda y ÓpaloEs pura aceleración. Consigues maná sin gastar nada, lo cual es un sueño. Es especialmente devastador cuando encadenas varios artefactos baratos y tu turno no acaba nunca.

Por qué lo elegimos Aceleración gratuita gracias a la artesanía metálica, que destaca en mazos con gran cantidad de artefactos y que, a menudo, actúa como una auténtica tierra de coste cero.

Sin embargo, fuera de esos contextos, puede resultar incómodo. No hay nada peor que quedarse mirando un Mox reluciente que se niega a girarse. Por eso es, sin duda, una carta en torno a la cual se construye el mazo. Pero cuando tu mazo la respalda, Mox Opal da la sensación de que te estás saliendo con la tuya.

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18. Monolito de basalto

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {3} Producido por Mana {C}{C}{C} Entra en Tapped No Activación {T}: Añade {C}{C}{C}. Normas y condiciones especiales No se endereza normalmente; {3}: Endereza el Monolito de basalto Precio entre 10 y 40 dólares

Monolito de basalto parece una extraña reliquia de antaño Magiaque, de alguna manera, sigue causando problemas hoy en día. Cuesta tres manás lanzarla, genera tres manás al girarla inmediatamente y, después, se niega obstinadamente a enderezarse a menos que pagues por ello. A primera vista, parece torpe, casi incómoda, como si fuera a ser mediocre.

Y luego, cuando lo pruebas de verdad, date cuenta de lo importante que es disponer de tres puntos de maná adicionales de golpe. Te permite saltarte turnos de una forma que la mayoría de las rocas no pueden. Los hechizos potentes llegan antes, los combos son más fáciles de encadenar y, si tienes sinergias de enderezar, las cosas se descontrolan rápidamente. Tiene esa energía clásica de «esto podría ser peligroso» incorporada de por sí.

Por qué lo elegimos Una carta de aceleración de tres manás que se combina especialmente bien con combos de maná infinito y estrategias basadas en hechizos potentes.

Monolito de basalto Da una sensación de poder a la vieja usanza, con un toque de incertidumbre. Cada vez que la toco, tengo la sensación de que estoy a punto de ganar la partida o de hacer algo desmesurado sin querer, y, sinceramente, es una sensación bastante divertida.

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19. Talismán de la creatividad

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {2} Producido por Mana {C}, {U} o {R} Entra en Tapped No Activación {T}: Añade {C}, {U} o {R}. Normas y condiciones especiales Te inflige 1 punto de daño a cambio de maná de color Precio ~2–10 $

No todas las rocas de maná tienen que ser explosivas para ser buenas, y Talismán de la creatividad es un ejemplo perfecto de ello. Se juega por dos manás, entra en el campo de batalla sin girar y te da acceso inmediato tanto al azul como al rojo. Solo por eso ya resulta fluida y fiable, sobre todo si la comparamos con las cartas de «roca» más lentas, que te obligan a esperar un turno antes de poder hacer algo útil.

En los mazos de Izzet, esa flexibilidad es oro. Poder lanzar un hechizo de quemadura, retrasar una interacción o encadenar hechizos de bajo coste sin preocuparte por la falta de recursos de color hace que tus turnos fluyan con naturalidad. Si tu mazo está repleto de las mejores cartas rojas en MTG junto a las grapas azules, el Talismánlo respalda discretamente todo, asegurándose de que siempre tengas el maná adecuado en el momento oportuno.

Por qué lo elegimos Una fijación rápida y flexible que te permite mantener un ritmo alto y, al mismo tiempo, cubrir de forma fiable tus dos colores principales.

La pérdida de vidas apenas se tiene en cuenta – Una vida aquí y allá es un precio insignificante a pagar por una conducción fluida y una aceleración rápida. Puede que no acapare toda la atención, pero Talismán de la creatividad es justo el tipo de rock que uno busca cuando la solidez importa más que el espectáculo.

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20. Pronto, Amber

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Producido por Mana Mana de un color de entre los permanentes legendarios que controlas Entra en Tapped No Activación {T}: Añade un maná de un color cualquiera de entre las criaturas legendarias y los planeswalkers que controlas. Normas y condiciones especiales Requiere permanentes legendarias para funcionar Precio ~30–80 $ o más

Hasta pronto, Amber es el más educado de la familia Mox. No estalla como Chrome Mox o exigir sacrificios como Diamante. En cambio, simplemente te pregunta con discreción si por casualidad tienes alguna criatura legendaria o algún planeswalker a mano. Si es así, genial. Maná gratis. Si no, se queda ahí sin saber muy bien qué hacer.

Sin embargo, en el mazo adecuado, es algo increíble. Los mazos de Commander casi siempre giran en torno a una criatura legendaria, así que en cuanto tu comandante sale al campo de batalla, Ámbarbásicamente se convierte en una piedra de maná de coste cero.

Dado que muchos comandantes también son algunos de los la mejor carta mítica rara MTGtarjetas En tu colección, este artefacto te recompensa por jugar tus permanentes legendarias más poderosas lo antes posible.

Por qué lo elegimos Una aceleración de maná que no cuesta nada y que recompensa a los mazos con muchas cartas legendarias con maná gratis y una sinergia natural.

Sin duda, al principio tiene algunos momentos en los que las cartas no sirven para nada, pero cuando se pone en marcha, se nota que es suave y eficaz, en lugar de explosivo o arriesgado. Me gusta porque premia la construcción de un mazo en torno al comandante, en lugar de limitarse a buscar la velocidad a toda costa. Es sutil, pero sorprendentemente potente cuando todo encaja.

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Cómo elegir las mejores piedras de maná en MTG para tu mazo

Cuando estás buscando lo mejor MTG Las rocas de maná son geniales, y es fácil hacerse con todas las cartas básicas brillantes y dar por terminado el asunto. Pero la verdad es que las mejores rocas de maná dependen en gran medida de la velocidad, los colores y la estrategia de tu mazo.

Empieza por la velocidad y el nivel de poder de tu mazo

Lo «mejor» siempre depende de la rapidez con la que quieras desarrollar tu tabla.

Si juegas de forma ocasional, lo normal es que busques algo estable y fiable MTG El maná que te permite ir con calma en lugar de lanzarte a toda velocidad desde el principio. Piensa en opciones de 2 o 3 manás que te ayuden a jugar tus tierras y a lanzar a tu comandante a tiempo.

He aquí una regla general:

Mazos más rápidos → Más cartas de coste 0-1

→ Más cartas de coste 0-1 La mayoría de las barajas → cartas básicas de 2 manás

→ cartas básicas de 2 manás Mazos más lentos → puede permitirse cartas de 3 manás que aportan valor

Recomendaciones según el nivel de potencia:

Informal: opciones de 2-3 manás, en su mayoría fiables

opciones de 2-3 manás, en su mayoría fiables Potencia media: un buen conjunto de cartas de 2 manás, con maná rápido en formato limitado

un buen conjunto de cartas de 2 manás, con maná rápido en formato limitado Alta potencia: más aceleración de maná de 0 a 1

Ejemplo: A un mazo de dragones con crucero de batalla le va bien con La Esfera del Comandante and Linterna cromática. Una lista de combinaciones optimizada requiere Chrome Mox and Pétalo de lotopara empezar con fuerza. El mismo horario, pero un trabajo totalmente diferente.

Elige piedras que realcen tus colores y se adapten a tu figura

Lo primero es el acceso al color, lo demás viene después. Un texto elegante no sirve de nada si no puedes lanzar tus hechizos.

Utiliza esta breve lista de verificación:

¿Me ayuda a lanzar a mi comandante en la curva?

¿Son esos los colores que más echo de menos?

¿Entra sin activarse cuando el tempo es importante?

Los mazos multicolores suelen necesitar fuentes de maná para Commander más centradas en la fijación de colores, ya que si te falta un solo punto de maná, todo tu turno puede quedar paralizado. Las construcciones monocolores o incoloras pueden centrarse más en la eficiencia pura y en las cartas más baratas.

En la práctica, muchas de las mejores cartas de maná en MTG parecen aburridas sobre el papel, pero son increíbles en la práctica, ya que, sin que nos demos cuenta, hacen que todo funcione con mayor fluidez.

Utiliza Synergy, Meta y Budget para completar tu paquete de rampas

Aquí es donde entra en juego la personalidad del mazo. Tu temática debería guiar tus elecciones finales.

Algunos ejemplos:

A los mazos de artefactos les encantan las piedras baratas que potencian la habilidad «metalcraft» o que cuentan como piezas

Conchas legendarias como piezas de sinergia

Las estrategias basadas en fichas o criaturas pueden utilizar rocas que se activan al girar una criatura

Los mazos combinados dan prioridad al maná de impacto inmediato frente al valor a largo plazo

Ten en cuenta también el meta local. Si las eliminaciones de artefactos son frecuentes, no te excedas con la estrategia de «ramp» frágil. Asegúrate de que tu plan siga funcionando tras una interrupción.

En cuanto al presupuesto, no te agobies por querer comprar todos los productos básicos de alta gama. Las cartas inteligentes y las fuentes de maná sólidas para Commander suelen funcionar igual de bien por una fracción del precio.

Objetivo concreto: La mayoría de los mazos de Commander incluyen entre 8 y 12 cartas de aceleración en total, ajustando el número en función de la curva y el ritmo de la partida. Partidas más rápidas = más cartas de aceleración. Partidas más lentas = menos cartas, centrándose en las que aportan valor.

Conclusión: tu maná es lo más, tu estrategia

Las mejores rocas de maná en MTG No son las más llamativas, ni las más caras, ni aquellas que tu amigo jura que hay que incluir sin falta. Son las piezas que aportan limpieza a tu mazo: tus primeros turnos dejan de ser titubeantes, tus manos dejan de entrar en conflicto con tus colores y, de hecho, puedes hacer todo aquello para lo que construiste el mazo.

Cuando estoy haciendo los ajustes finales, siempre vuelvo a plantearme una cosa muy sencilla: ¿la habilidad de maná de esta carta me ayuda a lanzar mis hechizos clave a tiempo, o simplemente ocupa espacio mientras espero que la partida se alargue? Si corrige los colores, se ajusta a la curva y no altera el tempo, está cumpliendo su función. Todo lo demás es un extra.

Tanto si estás ajustando tus mazos de cartas en tu mesa habitual como si estás intentando Jugar a Commander en MTG Arena, la lógica es la misma: un flujo de maná más fluido te permite jugar más Magiay dedica menos tiempo a mirar fijamente los hechizos que no puedes lanzar. Elige cartas que se adapten a tu ritmo, y sentirás que el mazo te ayuda en lugar de ponerte trabas.

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