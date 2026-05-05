Las 15 mejores cartas verdes de MTG para 2026: poder, aceleración y cartas decisivas

Las mejores cartas de maná verde de MTG aceleran el juego más rápido, mejoran la maná y rematan las partidas con más contundencia que las de cualquier otro color. Una aceleración temprana te permite encadenar jugadas decisivas mientras los demás aún están ajustando su maná. G Reen equilibra las bases de maná voraces, alimenta los motores de robo de cartas basados en criaturas y, a continuación, arrolla, arrasa o deja la mesa hecha un cráter.

He jugado con el verde en todo tipo de formatos, desde partidas informales hasta listas de Commander optimizadas, y estas son las cartas que obligan a la mesa a reaccionar… Si quieres que tus Bosques den de sí de verdad, esta es la lista definitiva.

Las 15 mejores cartas de maná en MTG que aceleran el juego y deciden las partidas con más contundencia

Aquí voy a destacar las mejores tarjetas de residencia en MTG que se utilizan habitualmente tanto en Commander como en otros formatos populares. Cada carta cumple una función clara dentro del verde y resuelve los problemas habituales a los que se enfrentan los jugadores a la hora de mejorar sus mazos basados en el verde.

1. Final de la devastación [Tutor temprano, Craterhoof a la carta]

Final de la devastación es verde a plena potencia. Busca cartas, resucita y termina la partida al instante si tienes suficiente maná.

Elemento Detalles Mana Cost XGG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Tutor/Responsable de la finalización

Finalbusca en tubiblioteca o cementerio de una criatura y la coloca directamente en el campo de batalla. Esa flexibilidad por sí sola ya la hace muy potente. La verdadera recompensa llega después. Cuando X sea igual o superior a diez, obtienes un Efecto de arrollar sin pisotear, pero eso no importa, ya que probablemente sacarás Craterhoofen fin.

Este tipo de tutoría flexible es muy importante en proyectos de desarrollo más lentos y de gran repercusión, como los que dirige los principales comandantes angelicales, donde llegar al lugar adecuado en el momento oportuno suele ser decisivo para el resultado del partido.

Además, combina a la perfección con muchos las mejores cartas básicas de Commander basado en la densidad de criaturas.

Por qué lo elegimos Final condensa el apoyo académico, la recursividad y un efecto que pone fin a la partida en una sola ranura, algo poco habitual incluso entre las mejores cartas verdes de MTG. A Green no le entusiasma mucho la reanimación, y esta es una de las pocas formas de llevarla a cabo de manera consistente.

He hecho un molde de estopara que tres se mantengan en pie y para que doce pisoteen la mesa. Esa flexibilidad la convirtió en una de mis cartas imprescindibles en verde para Commander. Se adapta a tu maná, premia la densidad de criaturas y convierte cualquier tablero consolidado en una victoria en el momento en que se resuelve.

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2. La invasión de Ikoria [Caja de herramientas de criaturas con garra]

La invasión de Ikoria es una carta versátil que se adapta al desarrollo de la partida y al ritmo del mazo. La he utilizado en mazos con muchas criaturas en los que no quería comprometerme con combinaciones frágiles, pero aún así necesitaba un acceso constante a las piezas clave.

Elemento Detalles Mana Cost XGG Tipo de tarjeta Batalla – Asedio Función principal Presión de los tutores y del consejo

En la parte delantera, La invasión de Ikoria proporciona la habilidad de tutor a cualquier criatura con un valor de maná igual o inferior a X y la pone en el campo de batalla.

En las primeras etapas, se adhiere creadores de maná o cartas de apoyo. Y más tarde, genera amenazas que pueden decidir el resultado de la partida. Tras la derrota, se convierte en un pisones enormes eso afecta de inmediato al recuento de vidas.

Por qué lo elegimos La invasión de Ikoria se mantiene vigente en todas las fases de la partida. Al principio, aporta aceleración o interacción. Al final, se hace cargo de tu mayor amenaza y exige una respuesta.

Y cuando cambia, el combate se transforma por completo. Zilortha permite que tus criaturas no humanas inflijan daño como si no estuvieran bloqueadas, lo que a menudo convierte un tablero desarrollado en letal y de la nada.

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3. El cenit de Green Sun [El referente en tutores ecológicos]

El cenit de Green Sun es el referente en cuanto a la enseñanza de criaturas verdes. Es barato, escalable y siempre vuelve a por más. Todo esto lo convierte en uno de los las mejores cartas de MTG para usar en cualquier momento del juego.

Elemento Detalles Mana Cost XG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Tutor

Zenith tutores para una criatura verde con un valor de maná igual o inferior a X, y luego pasa al campo de batalla. Tras la resolución, vuelve a colocarse en la biblioteca, lo que permite su uso repetido en partidas largas.

Este acceso constante a criaturas clave es una de las razones El cenit de Green Sun aparece con tanta frecuencia en los mazos construidos en torno a la los mejores comandantes elfos.

Por qué lo elegimos Pocas tarjetas ofrecen este nivel de eficiencia y fiabilidad como Zenith en mazos verdes basados en criaturas. Zenith es la mejor carta si quieres entender cómo el verde saca partido de las ventajas de maná.

Al principio de la partida, es El Bosque de las Dríadas para la rampa. En la fase intermedia de la partida, es tu motor de valor. Más adelante, te proporciona cualquier beneficio en torno al cual se haya construido tu tablero. Después, se vuelve a barajar en tu mazo, lo que significa que nunca te quedas sin acceso a ella.

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4. Canal [Paga por la vida, echa cualquier cosa]

Canal es uno de los hechizos verdes más infames que se han publicado jamás. Convierte la vida directamente en maná, y ese intercambio ya ha desequilibrado formatos en el pasado.

Elemento Detalles Mana Cost GG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Aceleración de maná

Canal te permite pagar 1 punto de vida a cambio de un maná incoloro, sin ningún límite más allá de tu total de vida. Eso significa jugadas iniciales absurdas. Imagínate invertir todo tu total de vida en un Eldrazi o en un golpe letal Bola de fuego antes de que la mesa esté lista. Aunque está prohibida en la mayoría de los formatos, Canal sigue siendo una de las mejores tarjetas de residencia en MTG.

Por qué lo elegimos Canal demuestra el máximo potencial de la aceleración de maná verde mejor que casi cualquier otro hechizo verde. Esta carta puede decidir partidas antes incluso de que empiecen, al convertir la vida en maná.

Canal muestra hasta qué punto los hechizos ecológicos en MTG están dispuestas a apostar por la conversión de recursos. Pocas cartas ilustran mejor la relación entre riesgo y recompensa (o el puro potencial explosivo) en toda la historia del juego.

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5. El triunfo de las hordas [Un golpe, diez venenos]

El triunfo de las hordas termina las partidas de la nada. Puede convertir un tablero modesto en una amenaza letal antes de que te des cuenta.

Elemento Detalles Mana Cost 2GG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Rematador

Otorga a todas tus criaturas +1/+1, arrollar e infectar hasta el final del turno. La habilidad «infectar» da un vuelco a los cálculos del combate. Solo hacen falta diez contadores de veneno, así que incluso un tablero con cinco o seis piezas puede convertirse de repente en letal a varios oponentes.

Es una carta imprescindible en los mazos de fichas y en los mazos verdes agresivos, y suele funcionar bien con los mejores comandantes de fichas cuando los jugadores buscan victorias rápidas y contundentes.

Por qué lo elegimos El triunfo de las hordas es una de las mejores tarjetas de residencia en MTG si quieres ganar partidas de la nada. Si ya tienes criaturas, «Triunfo» se encarga del resto.

He visto cómo se desmoronan tableros que parecían sólidos en el turno en que se resuelve esta carta, sobre todo cuando los jugadores creen que están a salvo por tener muchos puntos de vida.

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6. Orden natural [Sac a Dork, Drop a Bomb]

Orden naturales uno de los hechizos de «cheat green» más limpios MTG que jamás haya tenido. Cuatro de maná, una criatura, y de repente la mayor amenaza de tu mazo está en el campo de batalla.

Elemento Detalles Mana Cost 2GG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Tutor de criaturas basado en sacrificios

Sacrifica una criatura verde y busca en tu biblioteca algunas de las mejores criaturas verdes. MTG tiene, y ponerla directamente en el campo de batalla. En los mazos construidos en torno a ella, ese «inconveniente» apenas supone un coste. A menudo solo consiste en convertir una criatura de maná (piensa en En el Arbor) en algo que pone fin a la partida.

Por qué lo elegimos Few MTG Los hechizos verdes provocan este tipo de cambio en el juego por cuatro manás. Pueden convertir a un elfo al azar en Craterhoof o una amenaza que puede cambiar el rumbo de la partida antes de que la mesa tenga tiempo de reaccionar

Orden natural te ahorra la parte difícil. En lugar de esperar a tener ocho o más manás, tú convierte a una criatura de reserva en tu mejor amenaza en este momento. Ese cambio de ritmo es la razón por la que sigue apareciendo entre las mejores tarjetas de residencia en MTG.

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7. La vida del limo [Tres tierras, cada giro]

La vida que brota de la tierra es uno de los mejores MTG Los hechizos verdes son ideales si quieres convertir los terrenos en una fuente de recursos renovables. Recuperan cartas de terreno de tu cementerio, pero Dredge también puede enviar cartas allí cada turno.

Elemento Detalles Mana Cost 1G Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Motor de recursividad de terrenos

Tierra vegetalsigue poniendo tierras de tu cementerio en tu mano (piensa en las cartas de búsqueda, en cartas de apoyo, dobles de alta gama), yLa draga lo sigue trayendo. En unas pocas rondas, la situación se va agravando. Sigues jugando tierras de búsqueda, consigues jugar todas las tierras que necesitas y, sin darlo a entender, vas ganando ventaja en recursos.

He utilizadoTierra vegetal para estabilizar manos inestables y abrirse paso en mesas con muchas cartas de eliminación. En cuanto empiezas a dragar cada turno, dejas de robar tierras y empiezas a elegir cuáles quieres recuperar.

Por qué lo elegimos Tierra vegetal no explota. Se acumula. Tierras de búsqueda, tierras de apoyo, tierras de ciclo… todas vuelven. Si alguna vez has visto cómo las tierras de Legacy sepultan una mesa bajo Yermo Si ya has visto los bucles, ya sabes para qué sirve esta tarjeta.

En los grupos de Commander más competitivos, esto convierte tu base de maná en un recurso que puedes reutilizar una y otra vez. Una vez que está en línea, dejas de preocuparte por los terrenos y empiezas a pensar en el apalancamiento. Si eso no es sinónimo de las mejores tarjetas de residencia en MTG, no sé qué lo hace.

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8. Sylvan Tutor [Prepara el robo perfecto]

Sylvan Tutor Es una de las mejores cartas verdes si te gustan las jugadas limpias de un maná. Cambia velocidad por precisión, lo que encaja a la perfección en muchos mazos de Commander.

Elemento Detalles Mana Cost G Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Topdeck: Tutor de criaturas

It busca en tu biblioteca cualquier criatura y la coloca en la parte superior, para que no pueda buscar Planeswalkers de OP o cartas de combo que no sean criaturas. No obtienes la carta de inmediato, pero pagar un maná para asegurarte tu próxima carta robada es una compensación que muchos mazos de Commander están dispuestos a aceptar. En grupos más lentos, prefiero esa precisión al tempo puro.

Por qué lo elegimos Un maná a cambio de acceso incondicional a las criaturas hace que Sylvan Tutor una herramienta de preparación sencilla y eficaz. Puedes utilizarla para preparar combinaciones y jugadas decisivas para el final de la partida con una inversión mínima.

Lo he usado para alinear Craterhoof, configurarTestigo eterno recorrer las manos y encontrar soluciones milagrosas en el momento oportuno. No es que sea una estrategia que destaque por su potencia, pero en partidas reñidas, saber exactamente qué carta vas a robar a continuación supone una ventaja real.

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9. Scapeshift [Saca partido a tu base de maná]

Scapeshift convierte una pila de tierras en lo que tu mazo realmente pretenda hacer. Las aprovecha para activar efectos, generar fichas o conseguir la victoria directa.

Elemento Detalles Mana Cost 2GG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Land Combo Assembler

Scapeshiftte permitesacrificar cualquier número de terrenos, y luego busca ese número de tierras y las pones en el campo de batalla giradas. En los mazos de «landfall», esto suele generar un valor abrumador en un solo turno. En los mazos de combo, permite reunir conjuntos específicos de tierras al instante – A alguienlíneas,El Campo de los Muertos configuraciones, o cualquier otro aspecto en torno al cual hayas ajustado tu configuración.

Por qué lo elegimos «Scapeshift» convierte las tierras en proactivas. Puede servir para equilibrar el maná, como condición de victoria y para armar combos.

Cuando tu mazo está diseñado para aprovecharlo, Scapeshiftse lee como «definir la condición de victoria». Es una de las mejores tarjetas de residencia en MTG para estrategias terrestres.

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10. Elige tu veneno [El edicto de un maná]

Elige lo que prefieras Otorga al verde un efecto de edicto de un maná con velocidad de instantáneo. En Commander, donde la mayor amenaza no siempre es un objetivo (o ni siquiera una criatura), ese tipo de presión de sacrificio flexible es enorme.

Elemento Detalles Mana Cost G Tipo de tarjeta Al instante Función principal Efecto del edicto modal

It obliga a realizar un sacrificio entre diferentes tipos de permanentes, dependiendo del modo, lo que significa que puede golpear a criaturas, artefactos o encantamientos sin necesidad de elegir un objetivo. Solo eso ya hace que sea difícil contrarrestarla. La he usado para que los oponentes se salgan de rocas de maná esenciales y desactivar los motores de encantamiento.

Por qué lo elegimos Las interacciones económicas que se adaptan a diferentes situaciones del juego mantienen la capacidad de respuesta de los mazos verdes. Permiten eliminar amenazas protegidas a las que los efectos de eliminación tradicionales no podían hacer frente.

Valoro mucho las cartas como esta porque cubren varias debilidades con una sola ranura. El verde tiene dificultades con la eliminación directa, y Elige lo que prefieras da respuestas significativas sin comprometerse en exceso.

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11. Desmontar [Eliminación de artefactos con devolución de maná]

Desmontar combina la eliminación de artefactos y la aceleración de maná en una sola jugada. Destruye un artefacto sin que te cueste tempo.

Elemento Detalles Mana Cost 2G Tipo de tarjeta Hechicería Velocidad Hechicería Función principal Eliminación de artefactos

Desmontar destruye un artefacto y añade GGG, lo que significa que, en esencia, se vuelve a comprar a sí misma. En muchos casos, esto permite recuperar el coste total del hechizo o incluso más, y frente a las rocas de maná, a menudo genera una ventaja de tempo.

Me encanta jugar las rocas de maná al principio con esta carta, porque los jugadores suelen contar con ellas habilidades de maná, sobre todo en Commander. Si les pones un poco más de presión, siempre les faltará un poco de maná para poder activarse.

Por qué lo elegimos Desmontar elimina una amenaza y, al mismo tiempo, se amortiza por sí sola. Puede cortar un Anillo Sol y aún así te permite tomar la misma curva.

Esto encaja perfectamente con la idea de Green de obtener ventaja al interactuar. Es uno de esos… MTG hechizos verdes que te hacen recordar eso Rebobinar or Palichronambiente.

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12. La embestida de Valgavoth [Amplía el campo de visión y luego eleva la vista]

La embestida de Valgavoth Es lo que lanzas cuando tienes maná y no sabes qué más hacer con él. XXG te da X criaturas manifestadas y, a continuación, coloca inmediatamente X contadores +1/+1 en cada una de ellas. Se potencia rápidamente.

Elemento Detalles Mana Cost XXG Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Multiplicador de la tabla de escalado

La primera vez que lanzas esta carta con un valor de seis o más, deja de parecer justa. Consigues criaturas, claro, pero también un tablero que, de repente, es lo suficientemente grande como para amenazar a varios jugadores.

Por qué lo elegimos Esta es una de las mejores tarjetas de residencia en MTG para ganar partidas estancadas. Si la mesa lleva varios turnos acumulando recursos, La embestida de Valgavoth convierte la tuya en presión inmediata.

Favorece tanto a las estrategias basadas en criaturas como a las que apuestan por grandes cantidades de maná. Cuando X alcanza un nivel lo suficientemente alto, los cálculos de combate se vuelven insignificantes.

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13. Colmillos de Kalonia [El hermano mayor de Escamas Endurecidas]

Las colmillos de Kalonia toma cualquier mazo que hayas estado construyendo y lo lleva al límite. En mazos con muchas cartas de contrarresto, eso suele significar convertir un crecimiento constante en una auténtica cuenta atrás.

Elemento Detalles Mana Cost 1G Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Amplificador de contadores +1/+1

Este hechizoduplica los contadores existentes, lo que hace que unas amenazas que ya de por sí son considerables resulten imposibles de ignorar. En primer lugar, coloca un contador +1/+1 sobre una criatura y, a continuación, duplica sus contadores. Si la juegas pagando el coste de Sobrecarga, este efecto se aplica a todas tus criaturas.

Por qué lo elegimos Si juegasFangs Por el coste de Sobrecarga, aplica el efecto de duplicación a todas tus criaturas. Es una carta decisiva muy potente que cualquiera de los mejores comandantes de fichas incluiría encantado en su mazo.

Los mazos verdes que se centran en los contragolpes suelen tener dificultades para cerrar las partidas de forma eficaz. Fangs es una de las mejores tarjetas de residencia en MTG para resolver ese problema. Recompensa la paciencia y la preparación. Cuanto más tiempo dediques a prepararlo, más impacto tendrá.

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14. Ampliar [G: Hit for Six]

Ampliar is uno de los picos de tensión más limpios que ofrece Green. Por un solo maná verde, una criatura pasa a ser 6/4 hasta el final del turno. Con Sobrecarga, todas las criaturas de tu campo de batalla obtienen esa mejora.

Elemento Detalles Mana Cost G Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Daño por ráfaga

En los mazos de «Infect», ese único maná suele suponer un golpe letal. Incluso al margen de las estrategias basadas en el veneno, convertir a pequeñas criaturas de apoyo en auténticas amenazas cambia de inmediato el equilibrio de fuerzas en el combate.

Por qué lo elegimos Esto es eficiencia en estado puro. Un maná por seis de fuerza obliga a bloquear, permite salir ganando en los intercambios o, sencillamente, pone fin a la partida.

Ampliar puede decidir fácilmente el resultado de las partidas antes de que los rivales se estabilicen, sobre todo en mazos verdes agresivos, donde la velocidad lo es todo. Es una de las mejores cartas verdes de MTG si prefieres giros explosivos en lugar de aceleraciones graduales.

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15. Batalla de Bridgeworks/Tanglespan Bridgeworks [Hechizo de combate con una tierra de reserva]

Batalla de Bridgeworks es una interacción ecológica sencilla: +2/+2, y luego a luchar. Permite que una de tus criaturas suba de nivel mientras sale airosa del combate la mayoría de las veces.

Elemento Detalles Mana Cost 2G Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Hechizo de combate/Terreno MDFC

El verdadero valor es que… no te cuesta una ranura. Si no necesitas el efecto de combate, juegas Tanglespan Bridgeworks como un terreno. Paga 3 puntos de vida para que entre sin girar, y se gira para generar G como un terreno básico.

Por qué lo elegimos Los mazos de criaturas buscan la interacción, pero también quieren jugar tierras. Esta carta te permite hacer ambas cosas sin sacrificar ninguno de los dos objetivos.

Aunque no es tan llamativa como algunas de las otras mejores tarjetas de residencia de MTG, esta carta cumple su función y tiene un doble propósito. Me encanta esa flexibilidad, y un poco más de interacción nunca viene mal en los mazos verdes.

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¿Cómo funcionan las tarjetas verdes en MTG?

El verde gana haciendo más que los demás. Más maná, criaturas gigantes y turnos más potentes. Si entiendes eso, dejarás de limitar al verde a un papel reactivo y empezarás a construir mazos en torno a lo que realmente se le da mejor.

En esencia,MTG Las estrategias verdes se centran en la aceleración de recursos y el dominio del tablero. El verde no busca controlar la pila ni ir ganando poco a poco con pequeñas ventajas. Se dedica a acelerar, desarrollarse y crecer como una bola de nieve.

Esto es lo que ocurre en la práctica:

Aceleración de maná. El verde busca tierras, las endereza y convierte las jugadas iniciales en partidas explosivas en la fase intermedia. El maná extra se traduce en amenazas más tempranas y motores más rápidos.

El verde busca tierras, las endereza y convierte las jugadas iniciales en partidas explosivas en la fase intermedia. El maná extra se traduce en amenazas más tempranas y motores más rápidos. Eficiencia de las criaturas. Las mejores criaturas verdes de MTG son muy potentes en relación con su coste y se potencian bien con los contadores +1/+1. La habilidad de arrollar hace que el daño siga siendo relevante, y los efectos de combate permiten que las criaturas también sirvan para eliminar a los rivales.

Las mejores criaturas verdes de MTG son muy potentes en relación con su coste y se potencian bien con los contadores +1/+1. La habilidad de arrollar hace que el daño siga siendo relevante, y los efectos de combate permiten que las criaturas también sirvan para eliminar a los rivales. Sinergia territorial. El verde considera las tierras como motores, no solo como fuentes de maná. La recursividad, las habilidades de activación por llegada a tierra y los efectos que duplican el maná le confieren una gran inevitabilidad a largo plazo.

El verde considera las tierras como motores, no solo como fuentes de maná. La recursividad, las habilidades de activación por llegada a tierra y los efectos que duplican el maná le confieren una gran inevitabilidad a largo plazo. Estrategia proactiva. Green prefiere tomar la iniciativa en lugar de reaccionar tarde. Así ejerce presión y obliga a sus oponentes a responder a la situación en el tablero.

Green prefiere tomar la iniciativa en lugar de reaccionar tarde. Así ejerce presión y obliga a sus oponentes a responder a la situación en el tablero. Puntos débiles evidentes. La interacción con la pila es limitada. Las opciones de eliminación definitiva son más limitadas que en otros colores. Si el verde se queda rezagado en el tablero, a menudo necesita ayuda para recuperarse.

En Commander, sobre todo, este enfoque funciona muy bien. Más maná significa jugadas más potentes, y las jugadas más potentes suelen ser decisivas en las partidas multijugador.

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