Las 15 mejores cartas raras míticas de MTG: las opciones más potentes para 2026

Todos los formatos en Magia cuenta con unas cuantas cartas que transforman el juego a su alrededor, y la mejor carta mítica rara MTG Las cartas constituyen la mayor parte de esa lista. Estas son las amenazas que los oponentes deben tener en cuenta incluso antes de barajar.

Las cartas raras míticas suelen tomar el control en cuanto se resuelven. Una carta mítica puede inundarte de maná, arrollar a tu rival con ventaja de cartas y amenazar con terminar la partida en el mismo turno.

Me encanta construir mazos en torno a ese tipo de poder. Esta guía clasifica las cartas míticas que siguen marcando la construcción de mazos y los metajuegos en Comandante, Moderno, Legacy y Vintage.

Las 15 mejores cartas raras míticas de MTG que todo jugador debería conocer

No todas las cartas raras míticas están a la altura del símbolo naranja. La mejor carta mítica rara MTG Las cartas cambian realmente el desarrollo de las partidas. He clasificado esta lista en función de la potencia y la versatilidad, de forma similar a nuestro análisis general de la el mejorMTGtarjetas, centrándonos en cómo influye cada carta mítica rara en la estrategia a lo largo de Comandante y formatos competitivos.

1. Loto Negro [La mejor carta de MTG para acelerar el maná sin condiciones]

Mana Cost 0 Identidad cromática Incoloro Tipo de tarjeta Artefacto Función principal Aceleración de maná Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Vintage

Loto negro te da tres de maná de cualquier color en el momento en que la juegues. La sacrificas inmediatamente, pero esa única ráfaga puede darte varias jugadas de ventaja sobre tu rival.

Por qué lo elegimos Loto negro marca la pauta de lo que puede lograr la aceleración de maná. Todas las cartas de maná rápido que se han publicado desde entonces se han comparado con ella.

Incluso las mejores tierras de MTG No se puede alcanzar esa velocidad sin ningún coste. Esa es la razón Loto negro encabeza todas las listas de las mejores cartas raras míticas MTG las cartas que se han impreso jamás.

★ La mejor carta de MTG para acelerar el maná sin condiciones Loto negro Visita TCG Player

2. Anillo de Sol [La mejor roca de maná para Commander]

Mana Cost 1 Identidad cromática Incoloro Tipo de tarjeta Artefacto Función principal Aceleración de maná Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Comandante

Anillo Sol convierte un maná en dos incolores cada turno durante el resto de la partida. Una jugada en el primer turno Anillo Sol te da una ventaja de una ronda completa sobre el resto de la mesa, y esa ventaja se acumula rápidamente. Casi todos los Comandantecubierta lo hace solo por esa razón.

Por qué lo elegimos Anillo Sol se ha ganado la reputación de ser la roca de maná legal más potente del juego. La ventaja inicial que genera se acumula turno tras turno desde el momento en que entra en juego.

★ La mejor «Roca de maná» para Commander Anillo Sol Visita TCG Player

3. El Anillo Único [La mejor carta incolora para la protección y la ventaja de cartas]

Mana Cost 4 Identidad cromática Incoloro Tipo de tarjeta Artefacto legendario Función principal Ventaja de cartas / Protección Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Moderno, Comandante

El Anillo Único hace dos cosas cuando llega al tablero. Te protege de todo durante un turno completo y, después, se convierte en un mecanismo para robar cartas que aumenta con cada activación.

Por qué lo elegimos El Anillo Único ha provocado prohibiciones y cambios radicales en el formato en múltiples metajuegos. Cualquier mazo puede incluirla independientemente de su identidad de color, lo que la convierte en una de las mejores cartas raras míticas MTG tarjetas que ofrecen una versatilidad total.

Pierdes tantos puntos de vida como marcadores de carga haya, pero las cartas que robas lo compensan con creces. Es una de las cartas incoloras más poderosas de MTG que se haya impreso jamás.

★ La mejor carta incolora para la protección y la ventaja de cartas El Anillo Único Visita TCG Player

4. Jace, el Escultor Mental [El mejor Planeswalker para estrategias de control]

Mana Cost 2UU Identidad cromática Azul Tipo de tarjeta Planeswalker legendario Función principal Ventaja de cartas / Control Momento del impacto Sostenido Los mejores formatos Legado, Vintage, Comandante

Jace, el Escultor Mental te proporciona una «Lluvia de ideas» cada turno sin coste de lealtad. Solo por eso ya valdría la pena jugarlo.

Por qué lo elegimos Jace, el Escultor Mental fue el primer planeswalker en ser prohibido en Estándar. Ofrece tantas opciones de juego en cada turno que funciona como un motor de control en una sola carta.

Además, Devuelve criaturas al mano, controla las cartas que roba tu rival y cuenta con una habilidad definitiva capaz de decidir la partida que destierra toda su biblioteca. Cuatro habilidades en una sola carta es algo poco habitual en cualquier planeswalker.

★ El mejor Planeswalker para estrategias de control Jace, el Escultor Mental Visita TCG Player

5. Necropotencia [El mejor encantamiento para robar cartas sin restricciones]

Mana Cost BBB Identidad cromática Negro Tipo de tarjeta Encanto Función principal Mecanismo de ventaja de cartas Momento del impacto Sostenido Los mejores formatos Vintage, Comandante

Necropotenciate salta tu fase de robo habitual y la sustituye por algo mucho más poderoso. Pagas 1 punto de vida para exiliar la carta superior de tu biblioteca; luego, esta pasa a tu mano al final de la fase de fin. No hay límite en el número de activaciones.

Por qué lo elegimos NecropotenciaOfrece a los mazos negros algo que ningún otro color consigue a este ritmo: acceso directo y sin restricciones a las cartas a cambio de la vida. Ese intercambio casi siempre merece la pena.

Pocos encantos en MTG ninguna otra carta ha dominado tantos formatos como esta. Ese historial la sitúa entre las mejores cartas raras míticas MTG cartas para obtener ventaja de cartas.

★ El mejor hechizo para robar cartas sin restricciones Necropotencia Visita TCG Player

6. Ragavan, el ladrón ágil [La mejor carta de coste 1 para el tempo y la generación de recursos]

Mana Cost R Identidad cromática Red Tipo de tarjeta Criatura legendaria Función principal Tempo / Generación de recursos Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Moderno, heredado

Cada éxito de Estaban hablandocrea una ficha de Tesoro y te permite descartar una carta de la parte superior del mazo de tu oponente.

Por qué lo elegimos Ragavan, el ladrón ágil ha redefinido lo que puede hacer una criatura de una gota. El maná, las cartas y la presión inicial que ofrece esta criatura la han aupado a lo más alto del formato Modern.

Todo eso con una criatura de un maná que tiene «correr» como modo secundario.

★ La mejor carta de un solo maná para el tempo y la generación de recursos Ragavan, el ladrón ágil Visita TCG Player

7. Fuerza de voluntad [El mejor contrahechizo gratuito en formatos competitivos]

Mana Cost 3UU Identidad cromática Azul Tipo de tarjeta Al instante Función principal Contramaleficio gratuito Momento del impacto Reactivo Los mejores formatos Legado, Vintage, Comandante

Fuerza de voluntad te permite contrarrestar cualquier hechizo exiliando una carta azul y pagando 1 punto de vida. No se necesita maná. Esa libre interacción es lo que impide que Legacy y Vintage sean formatos puramente de combo. Es uno de los instantes más característicos de MTG que se haya impreso jamás.

Por qué lo elegimos Fuerza de voluntad esa es la razón por la que los mazos combinados no pueden campar a sus anchas en Legacy. Los contraspells gratuitos mantienen el equilibrio del formato y premian una gestión inteligente de la mano.

★ El mejor contrahechizo gratuito en formatos competitivos Fuerza de voluntad Visita TCG Player

8. Cripta de maná [El mejor artefacto sin coste para obtener ventaja de maná al principio de la partida]

Mana Cost 0 Identidad cromática Incoloro Tipo de tarjeta Artefacto Función principal Aceleración de maná Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Comandante, Vintage

Mana Crypt no cuesta nada y genera dos manás incoloros de inmediato. Entender qué es una habilidad de maná en MTG es fundamental en este caso, ya que esta roca de coste cero te permite dar el mayor salto posible en el primer turno.

Cada fase de mantenimiento lanzas una moneda al aire y, si pierdes, recibes 3 puntos de daño, pero ese inconveniente rara vez importa cuando vas dos jugadas por delante del resto. Es la roca de maná más rápida de todo el juego.

Por qué lo elegimos Mana Crypt te proporciona el mayor aumento de maná posible en el primer turno. Las partidas de Commander suelen decidirse por quién acumula maná más rápido, y esta carta gana esa carrera. Es una de las mejores cartas míticas raras MTG cartas para acelerar al principio.

★ El mejor artefacto sin coste para obtener ventaja de maná al principio de la partida Mana Crypt Visita TCG Player

9. Emrakul, el Desgarrador de los Eones [El mejor finalizador para cerrar partidas al instante]

Mana Cost 15 Identidad cromática Incoloro Tipo de tarjeta Criatura legendaria Función principal Rematador Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Legado, Comandante

Quince de maná es un precio muy alto, pero Emrakul rara vez se lanza de forma correcta. Reaparece tras ser reanimada, «Show and Tell» o «Through the Breach».

Por qué lo elegimos Emrakul es la carta definitiva de «game over». Si llega al tablero, tu rival necesitará una respuesta incolora o perderá.

Una carta de 15/15 con vuelo, Aniquilador 6 y un turno extra al lanzarla acaba con la partida de inmediato. Su protección contra los hechizos de color hace que sea casi imposible contrarrestarla de forma limpia.

★ El mejor rematador para sentenciar los partidos de inmediato Emrakul, el Desgarro de los Eones Visita TCG Player

10. Sheoldred, el Apocalipsis [La mejor criatura para castigar el robo de cartas]

Mana Cost 2BB Identidad cromática Negro Tipo de tarjeta Criatura legendaria Función principal Pérdida de vida / Castigo por robar cartas Momento del impacto Sostenido Los mejores formatos Estándar, Moderno, Commander

Sheoldred hace que cada fase de robo sea peligrosa para tus oponentes. Ellos pierden 2 puntos de vida por cada carta que roban, mientras que tú ganas 2 puntos de vida por cada carta que robas.

Por qué lo elegimos Sheoldred convierte el robo de cartas en una desventaja para tus oponentes. Dominó el formato Estándar y se convirtió rápidamente en una de las mejores cartas míticas raras MTG tarjetas en los últimos años.

Ese efecto pasivo perjudica a los hechizos de bajo coste, a las tierras de búsqueda y a cualquier estrategia basada en la ventaja de cartas. Además, al ser una criatura de 4/5 con toque mortal, es difícil atacarla.

★ La mejor criatura para castigar el robo de cartas Sheoldred, el Apocalipsis Visita TCG Player

11. Oko, el Ladrón de Coronas [El mejor planeswalker para neutralizar permanentes]

Mana Cost 1GU Identidad cromática Verde/Azul Tipo de tarjeta Planeswalker legendario Función principal Control del tablero / Neutralización permanente Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Legado, Vintage, Comandante

Oko«Su habilidad +1 convierte cualquier artefacto o criatura en un alce 3/3. Al hacerlo, gana lealtad, lo que significa que cada vez es más difícil eliminarlo con cada activación.»

Por qué lo elegimos Oko, el Ladrón de Coronas fue prohibida en cuatro formatos. Solo por ese historial, ya se encuentra entre las mejores cartas raras míticas MTG cartas que aportan un poder bruto y desmesurado.

Su +2 genera fichas de comida que te permiten recuperar vida o para activar la habilidad de alce de tus propios permanentes.

★ El mejor Planeswalker para neutralizar permanentes Oko, el Ladrón de Coronas Visita TCG Player

12. Teferi, héroe de Dominaria [El mejor rematador de mazos de control con capacidad de robo de cartas integrada]

Mana Cost 3WU Identidad cromática Blanco/Azul Tipo de tarjeta Planeswalker legendario Función principal Ventaja de cartas / Remate de control Momento del impacto Sostenido Los mejores formatos Moderno, Pionero, Comandante

Teferi, héroe de Dominaria es el referente indiscutible entre las cartas de remate, lo que demuestra a la perfección por qué la combinación de blanco y azul es una de las más poderosas MTG combinaciones de colores para estrategias a largo plazo.

Teferi te da una carta gracias a su +1 y endereza dos terrenos. Eso significa que lanzas un planeswalker de cinco manás y sigues reservándote una carta de interacción durante el turno de tu oponente.

Por qué lo elegimos Teferi, héroe de Dominaria es el referente indiscutible para los mazos de control. La ventaja de cartas y el maná disponible en el mismo turno proporcionan a los mazos de control exactamente lo que necesitan.

Su habilidad de menos envía cualquier permanente que no sea de terreno a la biblioteca de su dueño. Su habilidad definitiva exilia un permanente cada vez que robes una carta. Todo este conjunto de habilidades lo convierte en una de las mejores cartas raras míticas. MTG tarjetas para estrategias de control.

★ El mejor finalizador de control con robo de cartas integrado Teferi, héroe de Dominaria Visita TCG Player

13. Chrome Mox [El mejor artefacto de maná cero para acelerar combos]

Mana Cost 0 Identidad cromática Incoloro Tipo de tarjeta Artefacto Función principal Aceleración de maná Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Legado, Vintage, Comandante

Chrome Mox no cuesta maná y genera maná de color al imprimir una carta de tu mano que no sea un artefacto ni un terreno.

Por qué lo elegimos Chrome Mox sacrifica la ventaja de cartas a cambio de velocidad. Los mazos combinados y agresivos aprovechan ese intercambio para zanjar las partidas antes de que los oponentes puedan estabilizarse.

Pierdes una carta, pero la ventaja de tempo que se consigue en el primer turno merece la pena en estrategias rápidas. Te permite lanzar cartas de coste dos y tres antes de que tu rival juegue ni siquiera un terreno.

★ El mejor artefacto de maná cero para acelerar los combos Chrome Mox Visita TCG Player

14. Temporada de dobles [El mejor encantamiento para estrategias basadas en fichas y contadores]

Mana Cost 4G Identidad cromática Verde Tipo de tarjeta Encanto Función principal Motor multiplicador Momento del impacto Sostenido Los mejores formatos Comandante

Temporada de duplicación duplica todas las fichas y marcadores que generen tus efectos. Esa interacción con los planeswalkers es lo que la convierte en una carta legendaria.

Por qué lo elegimos Temporada de duplicación combina con casi todas las estrategias del verde. Las fichas, los marcadores +1/+1, los planeswalkers e incluso la habilidad «infectar» se benefician de un único encantamiento de cinco manás.

Un planeswalker que entrara con seis puntos de lealtad ahora entra con doce, lo que suele significar una derrota inmediata.

★ El mejor hechizo para estrategias basadas en fichas y contadores Temporada de duplicación Visita TCG Player

15. Urza, Gran Artífice [El mejor comandante para mazos basados en artefactos]

Mana Cost 2UU Identidad cromática Azul Tipo de tarjeta Criatura legendaria Función principal Mana Engine / Ventaja de cartas Momento del impacto Inmediato Los mejores formatos Comandante, Moderno

Cada artefacto que controles genera maná azul en el momento en que Urza entra. Además, él también aporta una ficha de Constructo con fuerza y resistencia igual al número total de artefactos que tengas.

Por qué lo elegimos Urza, Gran Artífice convierte un conjunto de artefactos baratos en una fuente de maná y una máquina de ventaja de cartas. Es una de las mejores cartas míticas raras MTG cartas para estrategias basadas en artefactos, y el hecho de que una sola criatura pueda hacer todo eso por cuatro manás es la razón por la que domina el Commander.

Su habilidad activada exilia y lanza cartas de la parte superior de tu biblioteca sin coste alguno. Es una de las mejores cartas raras míticas MTG cartas para estrategias basadas en artefactos, y aunque Urza es una auténtica potencia por sí solo, también puedes explorar las el mejorSocios Comandantes in MTG si quieres probar la sinergia de varios colores.

★ El mejor comandante para mazos basados en artefactos Urza, Gran Artífice Visita TCG Player

¿Cómo funcionan las cartas raras míticas de MTG?

La rareza «mítica» es la más alta en Magia. PuedesSe reconocen por el símbolo naranja en la baraja. Aparecen con menos frecuencia en los sobres de cartas que las cartas raras, poco comunes o comunes, y esa escasez es intencionada.

Wizards of the Coast diseña las cartas raras míticas para que tengan más impacto por carta que cualquier otra rareza. Una carta rara puede ofrecerte una criatura sólida o un hechizo útil. Una carta rara mítica a menudo cambia el desarrollo de toda la partida en el momento en que se resuelve. Piensa en las cartas como El Anillo Único or Sheoldred. Básicamente, son la estrategia a seguir.

Esa es la diferencia fundamental entre las cartas míticas y las de menor rareza. Las cartas raras míticas concentran múltiples efectos o un poder que aumenta progresivamente en una sola carta. Una carta mítica puede robar cartas, generar maná y suponer una amenaza para la victoria, todo al mismo tiempo. Las cartas raras y poco comunes suelen desempeñar bien una sola función, mientras que las míticas se encargan de varias.

Construir un mazo en torno a las cartas raras míticas significa planificar toda tu estrategia teniendo esas cartas como eje central. Tu base de maná, tus tierras duales en MTG, todas tus cartas de apoyo están pensadas para que puedas lanzar tus cartas míticas lo más rápido y de forma más constante posible. Los oponentes también tienen que preparar respuestas específicas para ellas, lo que hace que el metajuego gire en torno a un puñado de efectos poderosos.

En Commander, las cartas raras míticas son aún más difíciles de conseguir. Los efectos que drenan la vida de un oponente en una partida 1 contra 1 afectan a tres oponentes en una partida multijugador. Los duplicadores de fichas, los disparadores de drenaje de vida y los generadores de maná multiplican su valor cuando hay más jugadores en juego.

Algunas cartas míticas ganan la partida atacando, mientras que otras lo hacen generando tanto valor a lo largo de la partida que tus oponentes no pueden seguirles el ritmo. Los mejores hacen ambas cosas y obligan a la mesa a responderles de inmediato o, de lo contrario, perderán. Eso es lo que distingue a las mejores cartas raras míticas MTG cartas del resto de la rareza.

Mi opinión general sobre las mejores cartas raras míticas de MTG

Creo que la mejor carta mítica rara MTG Las cartas representan el límite máximo de poder en cualquier partida. Estas cartas suelen cambiar por completo el rumbo de la partida en el momento en que se resuelven, por lo que debes respetar su presencia en la pila.

Te sugiero que des prioridad a prendas básicas y versátiles como El Anillo Único or Anillo Sol para conseguir una ventaja temprana. Las cartas míticas concentran múltiples efectos poderosos en una sola carta para ofrecer un gran valor. Elabora siempre tu estrategia teniendo en cuenta estos puntos clave porque tu mazo necesita suficiente apoyo para mantenerlas en juego.

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