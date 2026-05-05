Las 15 mejores cartas incolores que los aficionados a MTG deberían tener en el gran 2026

Todos los jugadores conocen lo difícil que es sufrir un «mana screw» o tener una identidad de color que limite tus opciones, y añadir las mejores cartas incoloras MTG lo que ofrece tu mazo puede solucionar eso. Encajan en casi cualquier mazo y aportan una versatilidad de la que suelen carecer los hechizos de color – esa es la verdadera fuerza de los hechizos incoloros MTG en los que los jugadores pueden confiar, desde artefactos versátiles hasta las mejores criaturas incoloras MTG que ofrece. De hecho, las mejores cartas incoloras MTG Esta categoría se basa precisamente en ese principio; además, tendrás acceso a recursos para acelerar el maná, criaturas gigantescas y hechizos de limpieza que ignoran la combinación de colores.

De primer nivelMTG Las cartas incoloras te ayudan a mantenerte a la vanguardia y te ofrecen soluciones para casi cualquier amenaza . Si juegas en los formatos Commander o Legacy, estas cartas básicas son imprescindibles en tu colección. Ahora, veamos cuáles son las mejores opciones incoloras disponibles para tu próximo mazo, ¿te parece?

¿Cuáles son las mejores cartas incoloras que los aficionados a MTG podrán conseguir en 2026?

Estas son mis cartas incoloras favoritas MTG Los jugadores deberían plantearse hacerse con ellas lo antes posible. Constituyen la base de algunas de las estrategias más potentes del juego y suelen considerarse cartas muy versátiles capaces de convertir un mazo decente en una auténtica máquina de ganar (SI se juegan correctamente).

1. Anillo del Sol

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {1} Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Función principal Aceleración de maná Efectos {T}: Añade {C}{C}. Escenario (Aspecto original) Edición limitada Alpha

Si conoces un poco esta carta, no debería sorprenderte que Anillo Sol es una de las mejores cartas incolores MTG que se haya creado jamás, ya que es, básicamente, el referente en cuanto a aceleración. Entre todos los hechizos incoloros MTG que se haya visto jamás; ninguna otra carta de rampe es como esta. Cuesta un maná y te devuelve dos inmediatamente, que te permite generar dos manás incoloros por cada vez que la gires, lo que te permite lanzar hechizos de cuatro manás en el segundo turno.

Para más información Juega esta carta en el primer turno para lanzar una carta de tres manás antes de tiempo y marcar un ritmo que tus oponentes no podrán igualar. Además, combina a la perfección con cartas que enderezan artefactos para generar aún más maná de forma explosiva, lo que consolida su lugar como la joya de la corona entre las mejores cartas incoloras. MTG en los que confían los jugadores.

Se considera, por regla general, el rey de todos Cartas imprescindibles para comandantes de alto nivel y se la suele citar como una de las «rocas de maná» más eficaces y una de las mejores cartas incoloras MTG que se haya impreso jamás. Cualquier mazo que pueda incluirla, DEBERÍA incluirla, ya que es una carta sencilla, increíblemente eficaz y que te permite poner en marcha tu estrategia antes incluso de que tus oponentes puedan reaccionar.

★ La mejor carta incolora para empezar con maná rápidamente Anillo Sol Visita TCGPlayer

2. Mana Crypt

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Función principal Aceleración de maná Efectos Al comienzo de tu fase de mantenimiento, lanza una moneda al aire. Si pierdes el lanzamiento, «Mana Crypt» te inflige 3 puntos de daño. {T}: Añade {C}{C}. Escenario (Aspecto original) Promoción de HarperPrism

Mana Crypt es comoAnillo Sol pero es más rápida y no cuesta maná al jugarla, aunque hay que ganar un lanzamiento de moneda cada turno o recibir tres puntos de daño. La mayoría de los jugadores coinciden en que el intercambio merece la pena, ya que generar tres manás incoloros en el primer turno cambia por completo el ritmo de la partida, y eso es precisamente lo que distingue a las mejores cartas incoloras MTG del resto.

Para más información Úsalo en mazos agresivos para resolver tu condición de victoria antes de que el daño acumulado de las tiradas de moneda tenga importancia. Es, en esencia, un impulso gratuito que te permite ignorar por completo la curva de juego inicial.

Aunque por el momento sigue estando prohibida en las partidas oficiales de Commander, esta fantástica carta es sin duda, una de las mejores cartas incolores MTG que los jugadores pueden conseguir en las mesas de alto nivel. Entre los hechizos incoloros más potentes MTG De entre todos los formatos que se han visto jamás, esta carta es prácticamente la encarnación misma del «mana rápido».

★ La mejor carta incolora para acelerar en el turno cero Mana Crypt Visita TCGPlayer

3. Tumba antigua

Tipo de tarjeta País Mana Cost N/A Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Función principal Aceleración de maná Efectos {T}: Añade {C}{C}. La Tumba Antigua te inflige 2 puntos de daño. Escenario (Aspecto original) Tormenta

Tumba antigua es una tierra que funciona como un hechizo. Se gira para generar dos manás incoloros a cambio de dos puntos de vida. En un juego como Commander, donde se empieza con 40 puntos de vida, esta es una de las mejores cartas incoloras MTG eso ya se considera una ganga. Te permite avanzar en la curva de maná sin ocupar un espacio de carta para una roca, lo que proporciona precisamente esa ventaja de velocidad que hace que las mejores cartas incoloras MTG una categoría aparte.

Para más información Úsalo para lanzar un «Cáliz del Vacío» en el primer turno o un planeswalker en el segundo. El maná incoloro adicional que proporciona suele marcar la diferencia entre ser la amenaza y tener que reaccionar ante ella.

Aunque no encaja del todo en un lista de las mejores tierras duales en MTG, que están causando furor últimamente, diría que es igual de esencial para empezar con fuerza y es tan potente que sigue figurando entre las mejores tierras de apoyo en Commander, así como en las listas de selección de las mejores cartas incolores MTG que los coleccionistas deberían tener, y formatos competitivos hasta el día de hoy.

★ La mejor carta incolora para una estrategia de ramp basada en tierras Tumba antigua Visita TCGPlayer

4. Loto enjoyado

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {0} Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Función principal Aceleración de maná (solo en Commander) Efectos {T}, Sacrificar Loto enjoyado: Añade tres manás de cualquier color. Gasta este maná únicamente para lanzar a tu comandante. Escenario (Aspecto original) Comandante: Leyendas

Loto enjoyado destaca especialmente para los jugadores de Commander (al menos, antes(fue prohibida en el formato oficial allá por 2024). Imita a la famosa Loto Negro, pero el maná solo se puede usar para tu comandante. En cuanto a MTG En cuanto a las cartas incolores, cuesta cero y se sacrifica por tres de maná, lo que la convierte en una de las mejores cartas incolores MTG Los veteranos prefieren las jugadas rápidas, pero de gran impacto.

Para más información Guárdala en tu mano inicial para sorprender a la mesa con un comandante temprano, antes de que tengan preparadas sus respuestas. También funciona bien con comandantes que tengan efectos potentes de «Entra en el campo de batalla» que quieras repetir.

Solo por eso ya destaca entre las mejores cartas incoloras MTG – te permite lanzar un comandante de cuatro o cinco manás en el primer turno y combina a la perfección con algunas comandantes de las unidades de élite, donde llevar a uno de los dos miembros de tu dúo al campo de batalla antes de lo previsto ejerce una presión inmediata sobre la mesa. Esto es precisamente lo que hace que MTG Las cartas incolores como esta son muy valiosas para los jugadores de Commander.

★ La mejor carta incolora para Commander Speed Loto enjoyado Visita TCGPlayer

Tipo de tarjeta Artefacto legendario Mana Cost {4} Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Función principal Ventaja de cartas / Protección Efectos Indestructible; Protección contra todo lo que esté en la zona de espera; {T}: Coloca un contador de carga sobre ella y, a continuación, roba tantas cartas como contadores de carga haya; Pierde un punto de vida durante el mantenimiento por cada contador de carga. Escenario (Aspecto original) El Señor de los Anillos: Cuentos de la Tierra Media

The El Anillo Único in MTG es tan emblemática como en su IP original, por no hablar de que es tan potente como cualquiera de las mejores cartas incoloras MTG que los jugadores puedan llegar a tener en sus manos, de hecho, ya que esta carta te protege contra tododurante una vuelta completa. A partir de ahí, empieza a repartirte cartas en cada turno, y el coste es un poco de vida que va aumentando con el tiempo.

Este objeto figura sistemáticamente entre los carta mítica rara de primer nivel MTGtarjetas porque ofrece una solución universal para mazos que necesitan tanto defensa como recursos.

Para más información Usa efectos que devuelvan los artefactos a tu mano para restablecer los contadores de carga y evitar la pérdida de vidas. Volver a lanzar el Anillo desde tu mano te permite mantener activa la «protección contra todo», lo que te protege de los combos letales dirigidos durante otra ronda completa.

La ventaja de cartas que ofrece es impresionante, lo que demuestra que MTG Las cartas incolores pueden rivalizar con la potencia bruta de cualquier hechizo de color, lo que las convierte fácilmente en unas de las mejores cartas incolores MTG que se ha visto en años. La verdad es que no es de extrañar que, a día de hoy, esté presente en prácticamente todos los mazos competitivos que pueden permitirse su coste de maná.

★ La mejor carta incolora para obtener ventaja de cartas El Anillo Único Visita TCGPlayer

6. La peonza adivinatoria del sensei

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {1} Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Función principal Manipulación de bibliotecas Efectos {1}: Mira las tres primeras cartas y cambia su orden; {T}: Roba una carta y luego coloca la carta de la parte superior en la parte superior del mazo. Escenario (Aspecto original) Campeones de Kamigawa

Este pequeño artefacto te da control total sobre la parte superior de tu biblioteca. Pocos hechizos incoloros MTG No hay ninguna otra carta que ofrezca este nivel de manipulación del mazo por solo un maná (¡una ganga!), lo que te permite mirar las tres primeras cartas y reordenarlas. La peonza adivinatoria del sensei también puede robar una carta y volver a colocarse en la parte superior para evitar que sea eliminada.

Para más información Usa efectos de barajar, como las tierras de búsqueda, para deshacerte de las cartas de la parte superior si ninguna de ellas te ayuda en tu situación actual. También puedes ocultarla en la parte superior de tu mazo en respuesta a la destrucción de artefactos.

Estoproporciona una consistencia increíble a tus caladas ya que siempre sabrás exactamente qué es lo que viene a continuación en tu mazo. Si lo que buscas específicamente son las mejores cartas incoloras MTG si buscas una opción que te permita realizar jugadas de alto nivel a partir de jugadas más sencillas, acabas de encontrar una de las mejores que existen.

★ La mejor carta incolora para el control de la biblioteca La peonza adivinatoria del sensei Visita TCGPlayer

7. Skullclamp

Tipo de tarjeta Artefacto – Equipo Mana Cost {1} Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Función principal Ventaja de cartas Efectos La criatura equipada recibe +1/-1; cada vez que la criatura equipada muera, roba dos cartas; Equipa {1}. Escenario (Aspecto original) Darksteel

Skullclamp Otorga a una criatura +1/-1 y te permite robar dos cartas cuando esa criatura muera. Si juegas con un mazo que contiene muchas fichas 1/1, esto se convierte en un mecanismo de robo de cartas muy potente y, sin duda, una de las mejores cartas incoloras. MTG estas mecánicas han hecho que sea muy difícil contrarrestarlas (es una habilidad activada and una habilidad disparada – una carta estándar Contraspellno es suficiente).

Para más información Equípalo a cualquier criatura con una resistencia para robar dos cartas por un solo maná. Convierte cualquier generador de fichas en una máquina de robar cartas a toda velocidad.

Sin duda, es una de las obras complementarias más interesantes de algunas de las los mejores comandantes de fichaspor ahí quedestaca por generar una multitud de unidades pequeñas y te permite ganar gracias al gran número de unidades desplegadas.

★ La mejor carta incolora en cuanto a valor de ficha Skullclamp Visita TCGPlayer

8. Motor de bobina sinfín

Tipo de tarjeta Criatura-artefacto — Gusano pirexiano Mana Cost {6} Velocidad Unidad de apoyo de alto coste (turnos 6+) Función principal Presencia en el tablero / Ganancia de vida Efectos Toque mortal, vínculo vital; cuando muera, crea una criatura 3/3 con toque mortal y otra 3/3 con vínculo vital. Escenario (Aspecto original) Las cicatrices de Mirrodin

Motor Wurmcoil es otra de las cartas incolores más destacadas MTG los jugadores pueden utilizar en competición, ya que es una auténtica pesadilla para los mazos agresivos. Es una criatura de 6/6 con toque mortal y vínculo vital. Cuando muere, deja dos fichas de 3/3, una con vínculo vital y otra con toque mortal.

Para más información Entre las mejores criaturas incoloras MTG de todas las que se han creado, esta es la que más te recompensa cuando la sacrificas tú mismo para activar los efectos «al morir» y duplicar inmediatamente tu presencia en el tablero con las fichas. Es un objetivo ideal para la recursión del cementerio, ya que permite mantener constante la presión del vínculo vital.

Esmuy difícil de eliminar de forma eficaz; te da vida, se puede intercambiar con casi cualquier criatura del tablero y deja tras de sí un auténtico ejército con el que tu rival tendrá que lidiar. Perfecta si buscas las mejores cartas incoloras MTG diseñado para acabar con los agresores.

★ La mejor carta incolora para la resistencia en mazos agresivos Motor Wurmcoil Visita TCGPlayer

9. Ugin, el Dragón Espiritual

Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Ugin Mana Cost {8} Velocidad Unidad de apoyo de alto coste (turnos 6+) Función principal Control del tablero / Condición de victoria Efectos +2: Inflige 3 puntos de daño a cualquier objetivo; -X: Exilia cada permanente con un valor de maná igual o inferior a X que tenga uno o más colores; -10: Gana 7 vidas, roba 7 cartas y pon 7 permanentes de tu mano en el campo de batalla. Escenario (Aspecto original) Destino reforjado

Ugin es otra incorporación más que merece la pena a la lista de las mejores cartas incolores MTG Los jugadores deben estar atentos a él. Su habilidad -X exilia permanentes con un valor de maná igual o inferior a X. En realidad, esto es mejor que un «barrido» estándar, ya que elude la Indestructible (como el Coloso de acero pestilente) y evita que se activen las habilidades «al morir» (como el Motor de espiral de gusano), todo ello sin afectar a tus artefactos y tierras incoloras.

Para más información Utiliza la habilidad -X específicamente para actuar sobre encantamientos o criaturas con los que tu mazo normalmente no puede interactuar. Como permanece en el campo de batalla después, ofrece una protección constante contra amenazas menores.

La habilidad +2 de este poderoso planeswalker inflige tres puntos de daño a cualquier objetivo, y si activas su habilidad definitiva, ganarás siete puntos de vida, robarás siete cartas y pondrás en el campo de batalla siete permanentes de tu mano. Él sirve para limpiar el tablero y como condición de victoria, y está a la altura de las mejores cartas incoloras MTG Los jugadores deberían hacerse con ella si tienen pensado jugar un mazo centrado en las cartas incolores.

★ La mejor toallita incolora para limpiar el tablero Ugin, el Dragón Espiritual Visita TCGPlayer

10. Karn Liberado

Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Karn Mana Cost {7} Velocidad Unidad de apoyo de alto coste (turnos 6+) Función principal Control del tablero / Interrupción Efectos +4: El jugador objetivo exilia una carta de su mano; -3: Exilia un permanente objetivo; -14: Reinicia la partida con las cartas no-aura exiliadas. Escenario (Aspecto original) Nueva Phyrexia

Karn liberadoes famoso por su papel en el arquetipo Tron, un mazo que genera enormes cantidades de maná incoloro mediante tierras únicas. Entre todos los MTG Las cartas incoloras que aportan desequilibrio: es una adquisición muy rentable para cualquiera que busque específicamente las mejores cartas incoloras. MTG que tienen los conjuntos y que pueden desterrar cualquier carta permanente que haya en el tablero, así como cartas de la mano de un oponente.

Para más información Algunos hechizos incoloros MTG Aprovecha este tipo de interrupción quirúrgica. Exilia primero las permanentes más molestas para estabilizar el tablero al instante o hacer retroceder a tu oponente. Si llevas una ventaja considerable, pasa a exiliar su mano para privarle de cualquier posible respuesta.

Si la cosa se complica demasiado, él es una de las mejores cartas incolores MTG que los jugadores pueden utilizar para reiniciar el partido por completo. Ofrece una eliminación incondicional a la que pueden acceder todas las cartas de cualquier color y devuelve todas las permanentes que había exiliado, lo que te da una ventaja enorme al comenzar la nueva partida.

★ La mejor carta incolora para la eliminación universal Karn liberado Visita TCGPlayer

11. Balista andante

Tipo de tarjeta Criatura artefacto – Constructo Mana Cost {XX} Velocidad Preparación de la fase intermedia (turnos 3-5) Función principal Eliminación / Condición de victoria Efectos Entra en el campo de batalla con contadores +1/+1; {4}: Pon un contador +1/+1 sobre ella; Quita un contador +1/+1: Inflige 1 punto de daño a cualquier objetivo. Escenario (Aspecto original) Aether Revolt

Balista andante es una de las mejores criaturas incoloras MTG que se haya visto jamás, ya que es simplemente increíblemente flexible. Puedes lanzarla por cualquier cantidad de maná (X cuesta el doble) para que entre en juego con contadores +1/+1 que puedes quitar para infligir daño.

Para más información Como una de las mejores criaturas incoloras MTG que se haya impreso jamás,Balista andante destaca en los combos. Combínalo con cartas como Heliod, el Coronado por el Sol, para conseguir una combinación con victoria inmediata. También es ideal para lanzar ataques contra criaturas de apoyo con una resistencia, como Aves del paraíso.

Esta carta resulta especialmente aterradora para los jugadores novatos y es una de las principales razones por las que se cuenta entre las mejores criaturas incoloras MTG Los aficionados no dejan de debatir sobre ella. Su potencia aumenta a medida que avanza la partida y siempre se sitúa entre las mejores cartas incoloras. MTG los jugadores pueden aprovechar para combinaciones de maná infinito.

★ La mejor tarjeta incolora para eliminar el escalado Balista andante Visita TCGPlayer

12. Grebas relámpago

Tipo de tarjeta Artefacto – Equipo Mana Cost {2} Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Función principal Protección / Prisa Efectos La criatura equipada tiene Prisa y Ocultación; Equipa {0}. Escenario (Aspecto original) Mirrodin

La protección es fundamental para tus criaturas más importantes, y esta carta, al ser una de las mejores cartas incoloras sin duda alguna MTG contribuye a la supervivencia del comandante, sin duda ayuda en ese sentido. Greaves Relámpago proporciona «Shroud» y «Haste» sin consumir maná al equiparla, lo que la convierte en una protección esencial para cualquiera de las mejores criaturas incoloras MTG o comandantes de tu mazo. Con ella, puedes lanzar una criatura y protegerla de las cartas de eliminación selectiva.

Para más información Intercámbialas entre varias criaturas durante tu turno para otorgar prisa a todo tu equipo. Esto te permite activar habilidades de girar —incluidas aquellas que producen maná incoloro— en el mismo turno en que las criaturas entran en juego.

También puedes atacar directamente con la criatura equipada. Es una de las mejores MTG cartas transparentes para protegerlas, por lo que es fácil entender por qué se consolidó su reputación entre los las mejores cartas incoloras MTG que los jugadores pueden obtener con mazos que dependen de su comandante para sobrevivir.

★ La mejor carta incolora para proteger a tu comandante Greaves Relámpago Visita TCGPlayer

13. Linterna cromática

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {3} Velocidad Preparación de la fase intermedia (turnos 3-5) Función principal Recuperación / Aceleración de maná Efectos Los terrenos que controlas tienen «{T}: Añade un maná de cualquier color»; {T}: Añade un maná de cualquier color. Escenario (Aspecto original) Regreso a Ravnica

Los mazos multicolores suelen tener dificultades para conseguir el maná adecuado en el momento oportuno. Linterna cromática resuelve esto al instante. Es an una roca de maná increíble que hace que todas tus tierras se pongan en posición de giro para cualquier color – uno de los hechizos incoloros más prácticos MTG ha puesto a disposición de los jugadores multicolores. Elimina la complicación de las bases de maná complejas, para que puedas centrarte en lanzar tus hechizos en lugar de preocuparte por los tipos de tus tierras.

Para más información Úsala en mazos de cuatro o cinco colores para sortear los requisitos de lanzamiento más complicados, un problema habitual en las mejores cartas incoloras MTG igual Linterna cromática resolver con elegancia. Además, hace que las tierras de apoyo que se giran para generar maná incoloro resulten mucho más útiles al dotarlas de color.

Si estás jugando bien MTG combinación de colores En un mazo que depende de un gran número de puntos de maná, este artefacto es sin duda imprescindible entre las mejores cartas incoloras MTG que nos haya ofrecido, ya que, básicamente, garantiza que los colores de fondo estén siempre disponibles.

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14. Monumento Eldrazi

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {5} Velocidad Preparación de la fase intermedia (turnos 3-5) Función principal Protección / Condición de victoria Efectos Las criaturas que controlas ganan +1/+1 y tienen vuelo e indestructible; en el momento de mantenimiento, sacrifica una criatura o sacrifica este artefacto. Escenario (Aspecto original) Zendikar

Si incluyes muchas de las mejores criaturas incoloras MTG o poderosas criaturas artefacto, las Monumento Eldrazi lo que las convierte en un verdadero quebradero de cabeza para tus oponentes. Otorga a todo tu equipo +1/+1, volador e indestructibilidad. Tienes que sacrificar una criatura cada turno para mantenerla, lo cual, en un mazo de fichas, es un muyun pequeño precio a pagar.

Para más información Úsalo en un mazo que se beneficie de la muerte de criaturas (como una estrategia de «Aristócratas») para convertir el sacrificio obligatorio en una ventaja. La indestructibilidad hace que tu campo de batalla sea inmune a la mayoría de los efectos de limpieza de campo convencionales.

De todos los hechizos incoloros MTG En cuanto a ofertas de protección de fichas, esta es una de las mejores. Si lo haces bien, tu ejército se vuelve casi imposible de eliminar en combate o con efectos que borran el tablero – una hazaña sin hechizos incoloros MTG resulta más satisfactorio. Sin duda, una adquisición muy recomendable si solo te interesan las mejores cartas incoloras MTG ofrece en cuanto a juego puramente defensivo para neutralizar (o molestar) a los jugadores demasiado entusiastas.

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15. Mycosynth Lattice

Tipo de tarjeta Artefacto Mana Cost {6} Velocidad Unidad de apoyo de alto coste (turnos 6+) Función principal Elemento clave para la estrategia / Pieza combinable Efectos Todas las permanentes son artefactos; todas las cartas que no estén en el campo de batalla son incoloras; los jugadores pueden gastar maná como si fuera de cualquier color. Escenario (Aspecto original) Darksteel

Mycosynth Lattice can convertir cualquier objeto en permanente, lo que puede dar lugar a interacciones únicas con tus permanentes. Por ejemplo, si sabes Cómo utilizar las tarjetas de tripulación En definitiva, podrás seguir pilotando tus vehículos sin problemas. Combínalo con las mejores criaturas incoloras MTG y las sinergias entre objetos, e incluso la situación del tablero se convierte en un rompecabezas metálico que juega a tu favor gracias a esta carta.

Para más información Usa esto para activar la eliminación exclusiva de artefactos en cualquier objetivo del tablero. Además, te permite gastar todo tu maná, lo que hace que los hechizos incoloros MTG De este modo, Lattice es prácticamente independiente del color, lo que te permite ignorar los requisitos de color durante el resto del juego.

Esta es una incorporación ideal a la lista de los mejores MTG jugadores de cartas sin color deberíaConsíguelo cuanto antes, ya que puede utilizarse para jugadas ingeniosas y de gran ingenio. De hecho, es una de las cartas más orientadas a los combos MTG hay cartas sin color disponibles, sobre todo cuando se combinan con cartas como Karn, el Gran Creador. Al bloquear tanto las fuentes de maná incoloro como las de maná de color, puede impedir por completo que tus oponentes activen sus tierras para obtener maná, lo que prácticamente altera las reglas del juego a tu favor.

★ La mejor carta incolora para desbaratar la estrategia Mycosynth Lattice Visita TCGPlayer

¿Cómo funcionan las cartas incolores en MTG?

Las cartas incoloras ocupan un lugar especial en Magia. No están vinculados a ningún color concreto del «color pie», lo que significa que, técnicamente, Cualquier mazo puede utilizarlos. La mayoría de las mejores cartas incolores MTG son objetos, como herramientas, máquinas o reliquias antiguas. Algunas son criaturas gigantescas como el Eldrazi. Estos seres habitan entre los planos y poseen un poder aterrador.

Comprender cómo funcionan las habilidades de maná es muy importante al utilizar estas tarjetas, ya que muchas de las mejores cartas incolores MTG lo único que pueden conseguir los jugadores son piedras de maná. Aportan recursos adicionales que te ayudan a lanzar hechizos costosos desde el principio y se centran en la utilidad. Verás que proporcionan robo de cartas, protección o control del tablero. Una vez más, como no requieren colores específicos, son muy flexibles.

Muchas de estas cartas, sobre todo las mejores criaturas incoloras MTG igualMotor Wurmcoil– también tienen unhabilidad activada que se activan cuando entran en el campo de batalla o cuando ocurre un evento concreto, lo que puede añadir nuevas dimensiones estratégicas a tus turnos. Te proporcionan velocidad gracias a la aceleración y resistencia gracias a los artefactos, con la salvedad de que no influyen en tu preferencia por ningún color en concreto – un aspecto fundamental para los mazos que se basan en cartas de dioses al estilo de Theros o en costes de maná específicos.

Y aunque no ofrecen las ventajas específicas del poder de ataque del rojo ni las criaturas gigantes del verde, MTG Las cartas incoloras lo compensan con una versatilidad increíble, lo que las convierte en indispensables para cualquiera que busque la de máxima categoríaMTGtarjetas para completar su mazo.

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