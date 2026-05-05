Las 19 mejores cartas blancas de MTG para 2026: desde efectos de limpieza hasta cartas decisivas

Las mejores cartas blancas en MTG Siempre se han centrado en ganar jugando con más inteligencia. Las blancas se basan en la estructura, el trabajo en equipo y en convertir pequeñas ventajas en un control total del tablero. Forma ejércitos, protege sus piezas clave y ralentiza el juego con impuestos, exilios y efectos que establecen nuevas reglas.

El blanco destaca por sus eficaces cartas de eliminación, sus motores de criaturas escalables y sus ángeles que rematan las partidas. En esta guía, clasificamos las cartas básicas más potentes del blanco en Commander y otros formatos, analizando cuáles se ganan realmente su puesto.

Las 19 mejores cartas blancas de MTG: clasificación basada en años de experiencia en la mesa

Muchas cartas blancas de MTG parecen buenas sobre el papel. Las mejores cartas blancas de MTG demuestran su valía cuando el juego se estanca, las amenazas se acumulan y necesitas una respuesta clara y rápida.

1. De las espadas a los arados [El mejor hechizo para eliminar el blanco jamás publicado]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Al instante Función principal Eliminación de manchas

De las espadas a los arados Es la respuesta más clara que White haya publicado jamás y una de las mejores cartas blancas de MTG. Un maná blanco, velocidad de instantáneo, exiliar. Sin complicaciones, destrúyelo, no es negro, simplemente desaparece. Casi todos los mazos blancos empiezan por aquí.

Lo he usado en el primer turno para eliminar a una criatura de poco valor, y en el sexto turno para neutralizar a un comandante Voltron que estaba a punto de acabar conmigo. STP puede eliminar criaturas peligrosas o piezas que hacen que el resto del tablero se vuelva peligroso.

Por qué lo elegimos No hay nada mejor que un exilio por un maná con velocidad de instantáneo. Espadas no necesita ninguna sinergia ni apoyo. Simplemente resuelve los problemas de inmediato, y lleva haciéndolo desde hace décadas. Es uno de los el mejorMTGtarjetaspor una razón.

Y sí,cobran vida. ¿En la práctica? No te importa. Incluso he atacado a mi propia criatura en un apuro para sobrevivir a un daño letal. Convertir un cuerpo condenado en 6-8 puntos de vida me ha salvado más partidas de lo que la gente reconoce.

Sin embargo, «Exilio» es importante. Anula la indestructibilidad, ignora los efectos que se activan al morir y se ríe de la recursión del cementerio.

★ El mejor hechizo para eliminar manchas blancas jamás publicado De las espadas a los arados Compra en TCGplayer

2. El diezmo asfixiante [El mejor motor de rampa blanco en Commander]

Especificaciones Detalles Mana Cost 3W Tipo de tarjeta Encanto Función principal Rampa/Impuesto

White se pasó años fingiendo que las rocas de maná contaban como «ramp». Luego El diezmo asfixiante apareció y solucionó el problema de la noche a la mañana. Todavía recuerdo la mítica retransmisión de Ali Aintrazi en la que creó una combinación con esta carta y el juego se colgó MTG Arenacon disparadores.

Cada vez que un rival roba una carta, o bien te pagan 2, o bien te dan un Tesoro con un muy necesario habilidad de maná. En Commander, esa pregunta se plantea a menudo. Al principio de la partida, la gente promete que pagará. Dos turnos después dejan de hacerlo, el Tesoros se van acumulando y, de repente, eres el único jugador que lanza dos hechizos por turno.

Por qué lo elegimos El diezmo asfixiante Resolvió el problema de la «rampa» de blanco en Commander. Si no se le hace nada, convierte cada fase de robo de la mesa en maná para ti, y esa ventaja se multiplica rápidamente.

He vistoCasas generar más de diez Tesoros antes de que la tabla encuentre una respuesta. Combínalo con un efecto de rueda o con un hechizo de gran alcance en la mesa y la cosa se puede poner ridícula en un santiamén. Incluso sin combinaciones, el flujo constante de Tesoros convierte silenciosamente el blanco en uno de los colores más intensos de la mesa.

Siempre me ha gustado que nadie quiera gastarse un hechizo de eliminación en él de inmediato. Hasta que se dan cuenta de que estás a punto de enderezar con ocho manás extra.

★ El mejor motor de rampa blanco en Commander El diezmo asfixiante Compra en TCGplayer

3. La protección de Teferi [El mejor hechizo de protección de tablero en blanco]

Elemento Detalles Mana Cost 2W Tipo de tarjeta Al instante Función principal Protección

Todos los jugadores de Commander acaban aprendiendo la misma lección: Da siempre por hecho que alguien ha borrado todo el historial. La protección de Teferi es la carta que te permite encogerte de hombros y decir: «No es problema mío».

Cuando se resuelva, tus permanentes desaparecerán, tu total de vidas no podrá cambiar y, durante un turno completo, básicamente, eres intocable. La placa puede explotar, alguien puede disparar un Grieta ciclónica, o la fase de combate puede acabar en un caos. Solo tienes que apartarte y volver en tu siguiente turno como si nada hubiera pasado.

Por qué lo elegimos Nada protege una tabla como esto. Cuando La protección de Teferi Si sale bien, te quedas con todo, mientras que el resto de la mesa tiene que lidiar con las consecuencias. En Commander, ese golpe suele ser suficiente para ganar la partida.

Lo que lo hace tan duro es el momento en que ocurre. Lo he publicado en respuesta a un Ira, vi cómo todos los demás reconstruían sus mazos desde cero y luego jugué sin usar nada, con mi mano al completo aún intacta. Además, neutraliza los ataques letales, protege los turnos de combo y te permite sobrevivir a jugadas que normalmente te dejarían fuera de combate.

★ El mejor hechizo de protección de tablero en blanco La protección de Teferi Compra en TCGplayer

4. Esper Sentinel [El mejor sistema de robo de cartas blancas en el modo multijugador]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Criatura artefacto – Soldado humano Función principal Ventaja de cartas

A White le costó mucho sacar cartas durante años. Entonces Esper Sentinel Se presentó y solucionó el problema sin hacer mucho ruido.

Juega esta carta en el primer turno y, de repente, todos los hechizos que no sean de criatura de la mesa se convertirán en un interrogante. Paga el impuesto o dale una carta al jugador blanco. Al principio, los jugadores intentan pagar. Dos turnos después, dejan de hacerlo, los hechizos siguen lloviendo, y Sentinel empieza a reponer tu mano.

Por qué lo elegimos Pagar un maná por robar cartas de forma repetida es absurdo en blanco. Especialmente en las partidas multijugador, Esper Sentinel casi siempre se sustituye a sí mismo y luego sigue adelante.

He visto esta pequeña 1/1 robar cinco o seis cartas antes de que alguien acabe eliminándola. Y si alguna vez le pones un equipo o un contador, el coste se vuelve aún más insoportable. Lo que empezó como una carta inofensiva de un maná se convierte en una miniatura Estudio de Rhystic que nadie abordó a tiempo.

★ El mejor sistema de robo de cartas blancas en el modo multijugador Esper Sentinel Compra en TCGplayer

5. Profesor ilustrado [El mejor tutor blanco para artefactos y encantamientos]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Al instante Función principal Tutor/Coherencia

White no cuenta con muchos tutores, pero los que tiene son muy eficaces. Profesor ilustrado es el más limpio de todos.

Por un maná y con velocidad de instantáneo, puedes coger cualquier artefacto o encantamientoSácala de tu mazo y colócala encima. Puede ser una carta de combo, una fuente de maná, una carta para bloquear o la respuesta exacta que necesitas para el siguiente turno.

Por qué lo elegimos Un maná por ese nivel de consistencia es ridículo. Profesor ilustrado convierte silenciosamente los mazos de artefactos y encantamientos de «espero que me salga» a «voy a ir a por él».

He lanzado esto en la fase final, antes de mi turno, para preparar un El diezmo asfixiante, a Estudio de Rhystic, o un artefacto clave en torno al cual gira mi mazo. En mazos con gran cantidad de artefactos, podría encontrar La peonza adivinatoria del sensei or Skullclamp. En las carcasas de Enchantment, se acopla a motores como El diezmo asfixiante o soluciones milagrosas como Descansa en paz.

It no roba la carta inmediatamente, pero la flexibilidad en cuanto al momento de actuar sigue siendo válida. El hecho de poder esperar hasta el último momento mantiene a los oponentes en vilo y te permite adaptarte a lo que está sucediendo en la mesa.

★ El mejor tutor blanco para artefactos y encantamientos Profesor ilustrado Compra en TCGplayer

6. Camino al exilio [La mejor eliminación de espacios en blanco en todos los formatos]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Al instante Función principal Eliminación de manchas

Camino al exilio es el primo un poco menos educado de De las espadas a los arados. Un maná blanco, velocidad de instantáneo, exilia una criatura. La única diferencia es el intercambio: reciben un terreno básico en lugar de vida.

En los partidos reales, eso El intercambio casi siempre merece la pena. Si alguien acaba de lanzar una criatura de combo, ha equipado a un comandante Voltron o ha atacado con algo letal, lo último que te preocupa es darle un terreno.

Por qué lo elegimos Una carta de exilio de velocidad instantánea que cuesta un maná sigue siendo una de las mejores opciones en Magia. En Commander, Modern y más allá, Camino al exilio responde a las amenazas de forma clara e inmediata. La eficacia sigue siendo una de las razones principales por las que esta carta aparece constantemente en los debates sobre momentos destacados en MTG debido a su bajo coste y su gran repercusión.

He despedidoRuta la usaba contra las criaturas de maná inicial para frenar las salidas explosivas, y la empleaba en pleno combate para eliminar a la criatura que me habría acabado. Las tierras rara vez cambian el resultado. Eliminar la amenaza, sí.

Y comoEspadas, el exilio importa. Sin trucos de cementerio ni tonterías sobre la indestructibilidad. La criatura simplemente desaparece.

★ La mejor eliminación de espacios en blanco flexible en todos los formatos Camino al exilio Compra en TCGplayer

7. Adiós [El mejor paño modular para tablas, en color blanco]

Elemento Detalles Mana Cost 4WW Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Limpieza de la tabla/Control de la tabla

La mayoría de los juegos de borrado de tablero te obligan a destruir todo y a lidiar con las consecuencias. Adióste permitedecidir exactamente qué desaparece.

Criaturas, artefactos, encantamientos, cementerios. Elige cualquier combinación y exílialos todos. Esa flexibilidad es lo que hace que la carta funcione. A veces eliminas los ejércitos de criaturas. Otras veces, acabas con los artefactos y los cementerios mientras tu propio tablero permanece intacto.

Por qué lo elegimos Pocas cartas de barrido ofrecen tanto control sobre el reinicio. El hecho de poder elegir exactamente qué cartas salen del campo de batalla hace que Adiós uno de los recursos más fiables de las blancas en caso de pánico.

He hecho un repartoAdiós para acabar por completo con los mazos de cementerio, y lo usaba como un reinicio total cuando la partida se descontrolaba. En cualquier caso, El exilio es lo que realmente cuenta aquí. Sin desencadenantes de muerte, sin recursividad ni eso de «ya lo recuperaré el siguiente turno».

Seis de maná es mucho, pero el control que obtienes a cambio merece la pena. Cuando el tablero se complica, Adiós lo limpia bien.

★ El mejor paño modular para tablas, en color blanco Adiós Compra en TCGplayer

8. Reclutador de la Guardia [El mejor tutor de criaturas blancas para mazos «Toolbox»]

Elemento Detalles Mana Cost 2W Tipo de tarjeta Criatura – Soldado humano Función principal Tutor de criaturas/Motor de caja de herramientas

Reclutador de la Guardia Así es como los mazos blancos arman discretamente el tablero exacto que quieren.

Cuando entre en el campo de batalla, tú Busca en tu biblioteca cualquier criatura con 2 o menos de resistencia.y ponérsela en la mano. Puede parecer algo limitado hasta que te das cuenta de cuántas criaturas importantes entran en ese rango.

¿Necesitas un artículo sensacionalista? Consigue a Thalia, la guardiana de Thraben.

¿Necesitas ventaja de cartas? Encuentra Esper Sentinel or Skullclampcombustible.

¿Necesitas una mudanza? Ve a por ella Soledad.

¿Necesitas una pieza combinable? El responsable de selección de personal eso también lo hace.

Por qué lo elegimos Las blancas ganan muchas partidas gracias a sus pequeñas máquinas de criaturas y a sus piezas versátiles. Reclutador de la Guardia hace que esos mazos sean mucho más consistentes, ya que convierte a una criatura en la criatura exacta que necesitas en ese momento.

He jugado a muchos juegos en los que Responsable de selección de personal se convierte, de hecho, en la mejor criatura del mazo en ese momento. A primera vista no parece gran cosa, pero convierte una simple carta robada en justo lo que te faltaba.

★ El mejor tutor de criaturas blancas para mazos «Toolbox» Reclutador de la Guardia Compra en TCGplayer

9. Impuesto sobre bienes inmuebles [El mejor encantamiento de ventaja de cartas a largo plazo]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Encanto Función principal Ventaja de cartas/Equilibrio de maná

El mazo blanco rara vez gana la carrera de aceleración, sobre todo cuando los mazos verdes empiezan a acelerar. Impuesto sobre bienes inmuebles no intenta competir. En cambio, convierte el retraso en una oportunidad.

Si un adversario controla más tierras que tú, Impuesto sobre bienes inmuebles te permite buscar tres tierras básicas en tu biblioteca y añadirlas a tu mano. En Commander, esa habilidad disparada se activa muy a menudo. De repente, te encuentras robar tres cartas adicionales por turno mientras el resto sigue jugando con normalidad.

Por qué lo elegimos Pagar un maná a cambio de una ventaja de cartas repetible es absurdo. Impuesto sobre bienes inmuebles te mantiene la mano llena, garantiza el lanzamiento de tierras y convierte el «problema de aceleración» del blanco en una fuente de recursos. Su capacidad para aligerar el mazo a la vez que proporciona una ventaja de cartas enorme la convierte en una de las encantamientos de primer nivel en MTG para cualquier estrategia basada en el blanco.

He tenido partidos en los que Impuesto sobre bienes inmuebles silenciosamente llenó mi mano con diez o más terrenos antes de que nadie se ocupara de ello. Combínalo con efectos de reproducción aleatoria o algo por el estilo Soporte para rollos, y aún hay más. Lo que empieza como una simple tarea de acondicionamiento del terreno se convierte en un motor constante.

★ El mejor encantamiento de ventaja de cartas a largo plazo Impuesto sobre bienes inmuebles Compra en TCGplayer

10. Serra Ascendente [La mejor amenaza de un maná en Commander]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Criatura – Monje humano Función principal Presión temprana/Ganancia de vida

Serra Ascendente es una de esas cartas que nos recuerda a todos que en Commander se empieza con 40 puntos de vida.

Por un maná blanco, técnicamente estás lanzando una criatura 1/1 con vínculo vital. En la práctica, se convierte inmediatamente en una 6/6, volador, vínculo vital En cuanto superas los 30 puntos de vida, lo que en Commander significa que, por lo general, entra en juego en cuanto llega al campo de batalla.

Por qué lo elegimos Pocas cartas de un maná alteran tanto el juego inicial. Serra Ascendente convierte un solo maná en una amenaza enorme con vínculo vital, por lo que sigue apareciendo en muchas de las las mejores cartas básicas de Commander listas para mazos blancos.

Juega esta carta en el primer turno y la mesa tendrá un problema al instante. Una criatura voladora de 6/6 que gana seis puntos de vida cada vez que ataca. provoca bloqueos tempranos, eliminación temprana, o alguien que reciba una gran cantidad de daño.

He visto partidos en los que Serra Ascendente conectó dos veces antes de que nadie pudiera responder. Son doce puntos de daño y doce puntos de vida ganados con un solo maná blanco. Incluso en las últimas fases de la partida, sigue siendo relevante, ya que ejerce presión sobre los puntos de vida del rival mientras mantienes los tuyos a un nivel cómodo.

★ La mejor amenaza de un maná en Commander Serra Ascendente Compra en TCGplayer

11. Madre de las runas [La criatura con mejor protección en Blanco]

Elemento Detalles Mana Cost W Tipo de tarjeta Criatura – Clérigo humano Función principal Protección

Madre de las runas Parece inofensiva hasta que se endereza.

Por un maná blanco, obtienes una criatura que puede dar a otra criatura protección contra cualquier color a una velocidad instantánea. Esa única habilidad neutraliza los efectos de eliminación, echa por tierra los cálculos de combate y convierte en una pesadilla atacar contra tu tablero.

Por qué lo elegimos La defensa es la clave para ganar los partidos. Madre de las runas convierte un maná en un escudo permanente para tus mejores criaturas, lo que obliga a los oponentes a adaptarse a ella desde el momento en que entra en el campo de batalla.

Cualquiera que haya jugado contra alguien que juega en el primer turno Madre sabe lo que se siente. De repente, tu Si la extracción no encaja, los bloques dejan de funcionar, y la criatura a la que tenías que matar es intocable. Si la dejas en paz, protege en silencio la amenaza más importante del tablero en cada turno.

Es frágil, sin duda. Pero eso forma parte de la presión. Los rivales suelen sentirse obligados a eliminarla de inmediato y, si no pueden, el partido se decanta rápidamente a tu favor.

★ La criatura con mayor protección en «Blanco» Madre de las runas Compra en TCGplayer

12. Magistrado de Drannith [El mejor Hatebear para Commander Control]

Elemento Detalles Mana Cost 1W Tipo de tarjeta Criatura – Mago humano Función principal Perturbación/Hatebear

Magistrado de Drannith No se enfrenta al tablero. Se enfrenta a las reglas del juego.

Mientras se encuentre en el campo de batalla, Los jugadores no pueden lanzar hechizos desde ningún sitio que no sea su mano. En Commander, esto deja fuera de juego a una cantidad sorprendente de mazos. Los comandantes permanecen en la zona de mando, las cadenas de cascada se detienen en seco y las estrategias basadas en lanzar hechizos al cementerio o al exilio se quedan de repente sin salida.

Por qué lo elegimos Pocas criaturas logran desbaratar Commander con tanta eficacia. Por dos manás, Magistrado de Drannith puede frenar estrategias enteras y obligar a la mesa a jugar a un ritmo mucho más lento.

La primera vez que juegas esto en una mesa equivocada, la reacción es inmediata. Alguien vuelve a mirar la carta. Otro se da cuenta de que su comandante ya no puede participar en la partida.

Y todo eso lo hace una criatura de dos manás.

Por supuesto, este convierte en un blanco fácil. Drannith rara vez dura mucho una vez que la gente se da cuenta de lo que hace. Pero incluso con un par de giros de esa llave puedes frenar por completo a los mazos explosivos y ganar tiempo para estabilizar la situación.

★ El mejor Hatebear para el control en Commander Magistrado de Drannith Compra en TCGplayer

13. Arcángel de Thune [La mejor criatura para ganar vidas]

Elemento Detalles Mana Cost 3WW Tipo de tarjeta Criatura – Ángel Función principal Beneficios por crecimiento del tablero/ganancia de vidas

Arcángel de Thune convierte la ganancia de vidas en jugadas intimidantes.

Cada vez que recuperes un punto de vida, obtendrás un habilidad activadaeso supone unUn contador +1/+1 en cada criatura que controles. Eso incluye a la propia ángel. En un mazo basado en la ganancia de vidas, esos contadores se acumulan rápidamente.

Por qué lo elegimos Arcángel de Thune convierte la ganancia de vidas en una ventaja real sobre el tablero. En el mazo adecuado, cada punto de vida se convierte en poder permanente en todo tu campo de batalla.

Solo hace falta un detonante para poner el motor en marcha. A Cuando una criatura con «vínculo vital» se conecta, ganas vidas y todo tu tablero se hace más grande. Entonces se produce el siguiente impacto de «vínculo vital» y los contadores se acumulan de nuevo. Lo que comenzó como unas pocas criaturas pequeñas se convierte rápidamente en un ejército letal.

He visto partidos en los que Arcángel salió una mano modesta, y dos turnos después, todo era enorme. Cartas como Guardián del Alma, Serra Ascendente, o incluso el vínculo vital incidental, hacen que esto se convierta en una bola de nieve que, una vez que empieza a rodar, es difícil de detener.

★ La criatura con la mejor relación entre vida ganada y coste Arcángel de Thune Compra en TCGplayer

14. Capitán de los guardabosques de Eos [El mejor tutor blanco para la protección contra combos]

Elemento Detalles Mana Cost 1WW Tipo de tarjeta Criatura – Soldado humano Función principal Protección de tutor/combo

Capitán de los guardabosques de Eos hace dos cosas que encantan a los mazos blancos: encuentra exactamente la carta de un maná que necesitas y, más adelante, se asegura de que nadie interfiera.

Cuando entre en el campo de batalla, busca en tu biblioteca una criatura con un valor de maná igual o inferior a 1. Podría ser Esper Sentinel, Serra Ascendente, Madre de las runas, o cualquier otra carta de apoyo en la que se base tu mazo.

Por qué lo elegimos Aporta consistencia y protección. Capitán de los guardabosques de Eos encuentra las piezas clave desde el principio y luego bloquea la pila el tiempo justo para sentenciar la partida.

Pero lo mejor viene después. Puedes sacrificar Capitán de guardabosques para impedir que los oponentes lancen hechizos que no sean de criatura durante el resto del turno. Esa única línea de texto protege los giros combinados, desactiva las interacciones de velocidad instantánea y obliga a la mesa a esperar mientras resuelves tu plan.

He visto muchos juegos en los que, discretamente, se juega una criatura de valor al principio y luego se aprovecha para lograr la jugada decisiva tras superar una avalancha de contrahechizos y hechizos de eliminación.

★ El mejor tutor blanco para la protección de combos Capitán de los guardabosques de Eos Compra en TCGplayer

15. Sun Titan [El mejor motor de recursividad en White]

Elemento Detalles Mana Cost 4WW Tipo de tarjeta Criatura – Gigante Función principal Recursión/Motor de valores

Sun Titanes lo blanco que esconvierte el cementerio en una caja de herramientas.

Cada vez que entre en el campo de batalla o ataque, devuelve directamente al campo de batalla un permanente de tu cementerio con un valor de maná igual o inferior a 3. Tierras, criaturas de apoyo, artefactos, encantamientos… todo vale.

Por qué lo elegimos Sun Titan aporta valor de forma inmediata y repetida. Reconstruye tableros que, de otro modo, se perderían. Pocas criaturas blancas generan este nivel de ventaja sostenida.

Esa habilidad se multiplica rápidamente. Juega una tierra de búsqueda y recupérala. Si pierdes una criatura clave, recupérala. Si alguien elimina una pieza fundamental del motor, Sun Titan lo reconstruye silenciosamente. Cada paso del ataque se convierte en un elemento valioso.

He visto partidos en los que Titánno dejaba de repetirseEsper Sentinel, Skullclamp, o jugar tierras hasta que el jugador blanco se viera desbordado de recursos. Y si a eso le sumas efectos de «parpadeo» o reanimación, el motor se vuelve aún más difícil de detener.

★ El mejor motor de recursividad en White Sun Titan Compra en TCGplayer

16. Elspeth, la Campeona del Sol [El mejor Planeswalker blanco para el control del tablero]

Elemento Detalles Mana Cost 4WW Tipo de tarjeta Planeswalker – Elspeth Función principal Generación de fichas/Control del tablero

Elspeth, la Campeona del Sol hace exactamente lo que las blancas buscan en una partida larga: estabilizar la tabla y empezar a dominarla.

Su +1 crea tres criaturas 1/1 Soldado fichas, que la protegen de inmediato mientras forma un pequeño ejército. Si se las deja solas tan solo un turno o dos, esas fichas se convierten rápidamente en una auténtica clave para la victoria.

Por qué lo elegimos Elspeth se defiende, controla a las criaturas grandes y, al final, inunda el tablero de fichas. Puede estabilizarte o ser tu clave para la victoria, o ambas cosas.

Pero la habilidad que realmente decide el resultado de las partidas es su -3. destruye a todas las criaturas con una fuerza de 4 o más, lo que a menudo elimina las mayores amenazas sin afectar a tu propio tablero de fichas. Una sola activación puede convertir una posición desfavorable en una estable.

He visto muchos partidos en los que Elspeth resolvió la partida con el tablero vacío, creó tres fichas y, poco a poco, fue llenando la mesa con Soldado enjambres. En las configuraciones de ángeles, también encaja a la perfección, ya que respalda estrategias basadas en el los mejores comandantes de ángeles sin perder de vista a los equipos rivales.

★ El mejor Planeswalker blanco para el control del tablero Elspeth, la Campeona del Sol Compra en TCGplayer

17. Aura de silencio [El mejor encantamiento fiscal y de eliminación en blanco]

Elemento Detalles Mana Cost 1WW Tipo de tarjeta Encanto Función principal Impuestos/Traslado

Aura de silencio hace la vida imposible a los mazos de artefactos y encantamientos.

Mientras esté en el campo de batalla, los artefactos y encantamientos de tus oponentes costarán dos manás más al lanzarlos. Eso ralentiza las rocas de maná, los motores y las piezas de combo desde el principio. De repente, esa curva dos Estudio de Rhystic or El diezmo asfixiante llegará mucho más tarde de lo previsto.

Por qué lo elegimos Hace dos cosas a la vez. Aura de silencio frena las jugadas del rival desde el principio y, más adelante, se convierte en una respuesta eficaz cuando la situación lo requiere.

Y cuando aparezca el objetivo adecuado, puedes sacrificarlo para destruir un artefacto o un encantamiento. He jugado a muchos juegos en los que Aura ralentizó el juego durante varias rondas hasta que finalmente se cobró para eliminar precisamente la pieza en la que alguien tenía puestas sus esperanzas.

★ El mejor hechizo de impuestos y mudanzas en White Aura de silencio Compra en TCGplayer

18. Avacyn, el ángel de la esperanza [El mejor acabado blanco y protector de tabla]

Elemento Detalles Mana Cost Las cinco preguntas básicas Tipo de tarjeta Criatura legendaria: Ángel Función principal Protector de bordes/protector de tablero

Avacyn, el ángel de la esperanza es lo que lanzan los mazos blancos cuando están listos para bloquear el tablero.

An 8/8: vuelo, vigilancia, ángel indestructible ya exige una respuesta. El verdadero problema es lo que hace con el resto del campo de batalla. Mientras Avacynse queda por aquí,todas tus cartas permanentes ganan la habilidad «indestructible», lo que impide la mayoría de los barridos del tablero y hace que el combate resulte mucho menos favorable para los oponentes.

Por qué lo elegimos Pocas criaturas protegen un tablero de forma tan completa. Avacyn hace que cada permanente que controlas sea mucho más difícil de eliminar.

He visto muchas partidas en las que alguien ha estabilizado el tablero, ha resuelto Avacyn, y obligó a los jugadores a empezar a buscar de inmediato efectos de exilio o sacrificio. La eliminación basada en «Destroy» deja de tener importancia, y los barrenderos pierden la capacidad de reiniciar el juego.

Por supuesto,Avacyn llama mucho la atención. Pero si la mesa no tiene preparada la respuesta adecuada, proteger todo tu tablero mientras atacas con un Ángel 8/8 suele zanjar la partida rápidamente.

★ El mejor protector de quillas y tablas Avacyn, el ángel de la esperanza Compra en TCGplayer

19. Soledad [El mejor hechizo de interacción «gratis» de magia blanca]

Elemento Detalles Mana Cost 3WW Tipo de tarjeta Criatura – Encarnación elemental Función principal Retirada

Soledad es lo que hace que la gente juegue limpio cuando el jugador blanco parece estar contra las cuerdas.

Con Evoke, puedes exiliar otra carta blanca de tu mano y repartoSoledadpara el viernese. Cuando entre en el campo de batalla, exilia una criatura y le da a su controlador una cantidad de vidas igual a su fuerza. Eso casi siempre merece la pena si la criatura que se retira estaba a punto de decidir el resultado de la partida.

Por qué lo elegimos La interacción «libre» es increíblemente poderosa. Soledad permite a las criaturas blancas responder incluso cuando los escudos están desactivados, lo que la convierte en una de las herramientas de eliminación más versátiles que ha obtenido este color en años.

He utilizadoSoledad para detener a las criaturas de combo, frustrar los ataques letales y destituir a los comandantes en el peor momento posible para su superior. La posibilidad de interactuar sin disponer técnicamente de maná cambia la forma en que los oponentes organizan sus jugadas.

Y si la lanzas de forma normal, sigue siendo un cuerpo sólido. El destello y el vínculo vital en una criatura 3/2 significan que puede atacantes emboscados, estabilizar los puntos de vida o seguir siendo una amenaza una vez que se haya resuelto la eliminación.

★ El mejor hechizo de interacción blanco gratuito Soledad Compra en TCGplayer

Cómo elegir las mejores cartas blancas en MTG

Cómo elegir las mejores tarjetas blancas en MTG por lo general, todo se reduce a una cosa: cuál es el objetivo de tu mazo. El blanco es increíblemente bueno para mantener el control de la partida. Las mejores cartas blancas en MTG suelen ser respuestas eficaces, piezas defensivas o motores que, poco a poco, van ganando fuerza con el tiempo.

El formato es más importante que el nivel de potencia

Muchas de las mejores cartas blancas de MTG are Es increíble en Commander, pero resulta poco ágil en otros formatos. Los juegos multijugador dan tiempo a las cartas para generar valor, por lo que elementos como los impuestos, los efectos de limpieza del tablero y los motores de juego a largo plazo destacan especialmente en este tipo de partidas.

Si pasas a formatos más rápidos, como Modern, las prioridades cambian rápidamente. En ellos, la eficiencia y el ritmo son más importantes que el valor a largo plazo.

Identifica la estrategia principal de tu mazo

Los mazos blancos funcionan mejor cuando se ciñen a un plan. Algunas configuraciones apuestan por las fichas. Otras se centran en la ganancia de vidas, en las «hatebears» o en un control intensivo del tablero.

Las mejores cartas blancas en MTG son los que refuerzan esa estrategia, en lugar de tirar del mazo en tres direcciones diferentes.

Comprende en qué destaca las blancas

Las blancas ganan las partidas controlando el ritmo. Eliminación limpia, efectos de protección, impuestos y limpiezas de tablero es donde el color realmente destaca.

Cuando un mazo blanco aprovecha esos puntos fuertes, a los oponentes les resulta sorprendentemente difícil abrirse paso.

Equilibra las cartas básicas y las cartas de sinergia

La mayoría de los mazos comienzan con algunas de las mejores cartas blancas de MTG: desmontaje fiable, protección y, quizá, una pieza de motor resistente.

A partir de ahí, las cartas de sinergia marcan la estrategia. Si hay demasiados elementos básicos, el mazo resulta soso. Si hay demasiada sinergia, deja de funcionar de forma constante.

Mono-blanco contra mazos multicolores

Los mazos mono-blancos se basan en gran medida en las mejores cartas blancas de MTG para generar valor y mantener la situación bajo control.

Los mazos multicolores suelen utilizar el blanco más bien como apoyo, recurriendo a él como herramienta de extracción, protección y estabilización.

Presupuesto, reimpresiones y opciones de actualización

Una de las ventajas de las mejores cartas blancas en MTGes quemuchos de ellos se reimprimen con frecuencia.

Así te resultará más fácil construir un mazo sólido con el tiempo. Empieza con las cartas básicas que vas a utilizar en varias barajas y ve mejorándolas a medida que tu mazo vaya evolucionando.

¿Cómo funcionan las cartas blancas en MTG?

Tarjetas blancas enMTGgirar en torno aestructura, control y garantía de la imparcialidad del juego. Las mejores cartas blancas en MTG No suelen ganar con jugadas explosivas. En cambio, ralentizan el ritmo de la partida, responden a las amenazas con eficacia y convierten pequeñas ventajas en un control constante del tablero.

Las criaturas son una parte importante de ese plan. El blanco suele construir sus mazos en torno a criaturas pequeñas, Soldado ejércitos y estrategias simbólicas que ganar gracias al número de jugadores y a la coordinación. Muchas de las mejores criaturas blancas MTG Los mazos en los que se basan no son muy potentes por sí solos, pero se vuelven peligrosos cuando el tablero empieza a llenarse.

La ganancia de vidas también desempeña un papel fundamental en muchos mazos blancos. La vida por sí sola no basta para ganar partidas, pero las cartas blancas suelen convertir esos factores desencadenantes en valor real. Los contadores, las fichas y las criaturas que aumentan su poder pueden convertir unos pocos puntos de vida en una verdadera amenaza si el mazo se construye en torno a ellos.

En lo que respecta a la interacción, los hechizos blancos MTG Los mazos en los que se basa suelen ser precisos. Efectos del exilio son una parte fundamental de la identidad de este color. En lugar de destruir las amenazas y dejar que vuelvan más tarde, el blanco las elimina por completo. Borrado del tablero, exilio selectivo y eliminación condicional ayudar a que los mazos blancos se recuperen incluso cuando la partida se descontrola.

En los mazos multicolores, el blanco suele actuar como el elemento estabilizador del mazo. Aporta herramientas fiables de eliminación, protección y control, a menudo respaldadas por bases de maná estables y el las mejores tierras duales en MTG.

Los puntos débiles del blanco son la captación de cartas y la aceleración, por lo que los mazos blancos potentes suelen basarse en gran medida en la sinergia.

Entre los arquetipos blancos más comunes se encuentran:

Mazos agresivos (mazos «weenie») centrados en ejercer presión desde el principio

Jugadas que generan vida y la convierten en valor en el tablero

Estrategias de fichas diseñadas para campos de batalla amplios

Mazos de control, Stax y Tax que limitan a los oponentes y ralentizan el juego

Mi veredicto general

Las mejores cartas blancas en MTG brilla cuando el juego se ralentiza y las decisiones empiezan a ser decisivas. El blanco no se basa en jugadas explosivas ni en combinaciones espectaculares. Gana controlando el ritmo, protegiendo las piezas clave y obligando a los oponentes a jugar según las reglas que tú establezcas.

Si estás montando una baraja y no sabes por dónde empezar, estas cartas son algunas de las opciones más seguras que puedes incluir:

El método de referencia para la extracción > De las espadas a los arados. Un maná, velocidad de instantáneo y un exilio limpio la convierten en una de las respuestas más eficaces que se han publicado jamás. El motor de maná más potente de los blancos en Commander > El diezmo asfixiante. Si permanece en el tablero aunque sea durante unos pocos turnos, el Tesoro La ventaja se multiplica rápidamente. Un auténtico botón de pánico > La protección de Teferi. Salva todo tu tablero, anula los ataques letales y, a menudo, da la vuelta a partidas que parecen completamente perdidas. Uno de los mejores motores de robo de cartas blancas > Esper Sentinel. En los juegos multijugador, los rivales rara vez aguantan mucho tiempo. Un motor que engaña por su potencia > Impuesto sobre bienes inmuebles. Te mantiene ocupado y te permite jugar tus cartas de manera constante, sobre todo en partidas con muchos jugadores que se centran en acelerar el juego.

Empieza con las mejores cartas blancas de MTG que ofrezcan eliminación, protección y valor fiables, y luego añade cartas sinérgicas que respalden tu estrategia. Cuando se juega con un plan, el blanco recompensa la paciencia, una secuencia bien planificada y un juego inteligente mejor que casi cualquier otro color.

Preguntas frecuentes