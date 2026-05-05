Las 15 mejores cartas azules que los aficionados a MTG pueden usar para superar a sus rivales en 2026

Descubre las mejores cartas azules MTG es una opción imprescindible si eres un jugador que apuesta por la estrategia y quieres ganar frustrando el plan de juego de tu rival con jugadas ingeniosas o robando la mitad de tu mazo en un solo turno.

Estas cartas te permiten acceder a algunos de los árboles de decisión más complejos y gratificantes que existen, y constituyen algunos de los mejores ejemplos de lo que caracteriza a las mejores cartas azules MTG nunca ha sido tan atractivo. Así que, si crees que te va a gustar jugar cartas que se centran en la sincronización precisa, el control del mazo o la obtención de una gran ventaja de cartas , por la presente presento las mejores cartas azules MTG Los jugadores descubrirán que son las herramientas perfectas para dominar la mesa.

¿Cuáles son las mejores cartas azules que ofrecerán las colecciones de MTG en 2026?

Tal y como prometí, a continuación encontrarás las mejores cartas azules sin lugar a dudas MTG que se haya publicado jamás y que te permita ignorar los costes de maná, jugar turnos adicionales e impedir que tus oponentes lancen sus amenazas más poderosas. Tanto si buscas las mejores criaturas azules MTG Ya sea lo mejor que ofrece o los instantes más desequilibrados que existen, aquí los encontrarás.

1. Recuerdo ancestral

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {U} Función principal Robar una carta Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Efectos El jugador elegido roba tres cartas. Escenario (Aspecto original) Edición limitada Alpha

Muchos jugadores reconocen Recuerdo ancestral como uno de los, si no the uno de los hechizos para robar cartas más eficaces y una de las mejores cartas azules MTG que jamás hayamos tenido. Un maná por tres cartas es, básicamente, lo que consolida el dominio de esta carta.

Es tan potente que solo se juega en Vintage, donde sigue siendo la mejor carta en cuanto a valor puro. Simplemente no hay ningún otro hechizo que te proporcione tantos recursos a cambio de una inversión tan pequeña. Incluso cuando se enfrenta a las mejores criaturas azules MTG de todo lo que ofrece, ninguna criatura se le acerca en cuanto a la eficacia pura de este hechizo.

Para más información Usa esta carta contra un rival si solo le quedan una o dos cartas en el mazo. Es una forma divertidísima e inesperada de asegurarte la victoria al agotarle el mazo.

Es muy fácil una de las opciones más extravagantes que existen para obtener una ventaja clara entre las mejores tarjetas azules MTG que los jugadores puedan llegar a tener en sus manos. De entre todas las cartas azules del juego, esta es la única que justifica por sí sola jugar con azul en cualquier formato en el que sea legal, ya que genera una ventaja tan abrumadora que los oponentes rara vez se recuperan una vez que se resuelve.

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2. Drenaje de maná

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost Estados Unidos Función principal Contramagia / Ramp Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Efectos Contrarresta el hechizo objetivo. Al comienzo de tu siguiente fase principal, añade {C} por cada unidad de maná que tenga ese hechizo. Escenario (Aspecto original) Leyendas

Drenaje de mana destaca sin duda entre las mejores cartas azules MTG que se haya publicado jamás, simplemente porque es un «Counterspell» que convierte la defensa en una ventaja de maná explosiva en el siguiente turno. Mientras que un «Counterspell» normal solo detiene una amenaza, este te permite preparar tu siguiente gran jugada. Por ejemplo, si detienes a un dragón de cinco manás, obtendrás cinco manás incoloros al comienzo de tu siguiente fase principal.

Para más información Guárdalo para los hechizos de alto coste. El objetivo no es solo detener al rival, sino utilizar sus propias cartas poderosas para financiar tu jugada ganadora o un hechizo de gran alcance que tengas en la mano.

En pocas palabras, a la hora de clasificar MTG azul por un simple cambio de rumbo, este es uno de los las mejores tarjetas azules MTG en la que los jugadores pueden confiar por su capacidad para ganar poder mientras interactúa. El cambio de dinámica que esto provoca suele ser suficiente para decidir el resultado de una partida por sí solo, ya que te permite castigar eficazmente a tu rival por jugar sus cartas más poderosas.

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3. Viaje en el tiempo

Tipo de tarjeta Hechicería Mana Cost {1}{U} Función principal Turno extra Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Efectos Después de este, da una vuelta más. Escenario (Aspecto original) Edición limitada Alpha

Viaje en el tiempo te ofrece turnos adicionales con una eficacia increíble, lo que permite combos explosivos y cambios instantáneos en el rumbo de la partida. Por solo dos de maná, tendrás un turno completamente nuevo. Esto supone un terreno adicional, otra fase de ataque y una nueva ronda de enderezamiento. Es, sin duda, el hechizo de turno extra más eficaz entre las mejores cartas azules MTG que los jugadores puedan llegar a añadir a su mazo (es bastante cara, la verdad).

Para más información Lanza esta carta después de haber establecido una presencia en el tablero o haber activado a un Planeswalker. El enderezamiento adicional y la activación de lealtad suelen crear una ventaja que tus oponentes nunca podrán recuperar.

Es la versión de este efecto con el menor coste de maná (y sin inconvenientes) que existe. Cuando se habla de las mejores cartas azules para el tempo, nada supera a un turno extra por dos manás: un auténtico icono del color. La mayoría de los hechizos de turno extra cuestan cinco manás o más, lo que explica por qué destaca tanto en cuanto a potencia.

Viaje en el tiempo combina a la perfección con algunas de las mejores cartas azules MTG opciones de control, lo que te permite activar cualquier Planeswalkers de primer nivel dos veces antes de que los rivales puedan siquiera reaccionar.

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4. Fuerza de voluntad

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {3}{UU} Función principal Interacción libre Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Efectos Puedes pagar 1 vida y exiliar una carta azul de tu mano en lugar de pagar el coste de maná de este hechizo. Anula el hechizo que elijas. Escenario (Aspecto original) Alianzas

Erigiéndose con orgullo como el referente por excelencia de la interacción libre, Fuerza de voluntad es una de las mejores cartas azules MTG que haya publicado jamás, simplemente porque permite a los mazos azules mantenerse protegidos en todo momento. Puedes lanzarla exiliando una carta azul y pagando un punto de vida en lugar de gastar maná. Esto significa que nunca te quedas realmente «sin maná», y tus oponentes siempre tienen que temer al contador «gratis».

Para más información No te dejes intimidar por la desventaja de cartas. Perder una carta de la mano es un pequeño precio a pagar por detener un hechizo que, de otro modo, acabaría con la partida al instante.

Entre todosMTG hechizos azules diseñados para la interacción libre, Fuerza de voluntad ocupa un lugar único. Tener esta carta en tu mazo hace que todas las demás jugadas sean más seguras, porque te permite dedicar todo tu maná y seguir teniendo una respuesta. Es una carta imprescindible en el juego competitivo y se sitúa sistemáticamente entre las mejores cartas azules MTG que los jugadores pueden utilizar para mantener un estilo agresivo sin dejar de cubrirse las espaldas.

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5. Grieta ciclónica

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {1}{U} Función principal Restablecimiento del tablero Velocidad Unidad de apoyo de alto coste (turnos 6+) Efectos Devuelve a la mano de su propietario un permanente que no sea de tierra y que no controles. Sobrecarga {6}{U}. Escenario (Aspecto original) Regreso a Ravnica

Grieta ciclónicaes una carta de reinicio del tablero de un solo lado que se adapta perfectamente al modo multijugador y es una de las mejores cartas azules MTG ha producido específicamente para end Dirige los partidos con firmeza. Aunque su coste base es bajo, lo que la hace increíble es su coste de sobrecarga. Devuelve al mano todas las permanentes que no sean terrenos de tus oponentes, sin tocar en absoluto tu propio campo de batalla.

Para más información Espera hasta el último paso del jugador que te precede para lanzar la versión sobrecargada. Así, todos los demás se quedarán con el tablero vacío y sin maná, mientras que tú comenzarás tu turno listo para atacar.

Al hablar de las mejores cartas azules MTG que el comandante haya recibido jamás, Grieta ciclónicasiempre sale primero. Te ayuda a convertir una situación de juego desfavorable en una victoria inmediata, y rivaliza incluso con las mejores criaturas azules MTG ha tenido un impacto enorme.

Este hechizo es famoso por generar mucha sal porque es Es casi imposible esquivarlo y despeja el camino para un golpe letal, al tiempo que anula el progreso de todos los demás..

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6. Una protección feroz

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {2}{U} Función principal Interacción libre Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Efectos Si controlas un comandante, puedes lanzar este hechizo sin pagar su coste de maná. Anula el hechizo objetivo que no sea una criatura. Escenario (Aspecto original) Comandante 2020

Una protección feroz Podría decirse que es el hechizo de protección más eficaz de Commander y se cuenta entre las mejores cartas azules MTG que se haya diseñado jamás para este formato. Mientras tu comandante esté en el campo de batalla, esto es un contador gratuito para cualquier amenaza que no sea una criatura. Destaca a la hora de detener los barridos del tablero, las combinaciones decisivas o las eliminaciones selectivas dirigidas a tus piezas más importantes.

Para más información Guárdatelo para hechizos que apunten específicamente a tu comandante o para jugadas de limpieza del tablero de gran impacto. Si lo usas contra una amenaza menor al principio, podrías quedarte en una situación vulnerable cuando un rival intente eliminar tu condición de victoria más adelante.

Porque no requiere desterrar una carta comoFuerza de voluntad, te proporciona una ventaja de cartas clara a la vez que mantiene tu campo de batalla a salvo. Una protección feroz es considerada por muchos como una de las mejores cartas azules MTG que los jugadores pueden utilizar para crearse un colchón de seguridad. Te permite gastar tu maná para tu comandante sin temor a una represalia inmediata.

★ La mejor carta azul para la protección del comandante Una protección feroz Visita TCGPlayer

7. Lluvia de ideas

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {U} Función principal Selección de tarjetas Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Efectos Robá tres cartas y, a continuación, coloca dos cartas de tu mano en la parte superior de tu mazo, en el orden que quieras. Escenario (Aspecto original) La Edad de Hielo

Lluvia de ideas is posiblemente el mejor hechizo de selección de cartas de la historia y, sin duda, una de las principales candidatas entre las mejores cartas azules MTG que los jugadores suelen usar para manipular el mazo. Te permite ver tres cartas nuevas y volver a colocar las dos que no te sirvan en la parte superior. Si tienes alguna forma de barajar tu mazo después, esas cartas malas desaparecerán para siempre y te quedarás con las mejores.

Para más información Ten siempre preparada una tierra de búsqueda antes de lanzar esta carta. Poner dos cartas inútiles en la parte superior de tu mazo solo es una buena jugada si puedes barajarlas inmediatamente.

Entre todas las cartas de un maná MTG hechizos azules,Lluvia de ideases la que más puede cambiar el rumbo de una partida con un solo lanzamiento. Prácticamente te ofrece un nivel de control del mazo que parece trampa cuando se usa correctamente. En mi opinión, dominar esta carta es a menudo lo que distingue a los grandes jugadores azules del resto, lo que consolida su lugar entre las mejores cartas azules MTG ofrece jugadas consistentes y de gran ingenio.

★ La mejor carta azul para manipular la biblioteca Lluvia de ideas Visita TCGPlayer

8. Estudio de Rhystic

Tipo de tarjeta Encanto Mana Cost {2}{U} Función principal Sorteo pasivo Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Efectos Cada vez que un adversario lance un hechizo, puedes robar una carta, a menos que ese jugador pague {1}. Escenario (Aspecto original) Profecía

Estudio sobre la risticiaes, sin lugar a dudas, una de las mejores tarjetas azules MTG que los jugadores pueden aprovechar para presionar sin descanso a sus oponentes en Commander. Cada vez que un rival lance un hechizo, tendrá que pagar un maná adicional o dejarte robar una carta. En una partida de cuatro jugadores, esto se acumula a una velocidad increíble, lo que acaba ralentizando a todos o llenándote la mano.

Para más información Juega esta carta lo antes posible. Cuantos más turnos permanezca sobre la mesa, más cartas robarás y más frustrados se sentirán tus oponentes.

Es uno de los los artículos básicos más buscados de Commander en el juego, y con razón. Entre las pasivas MTG Tanto en el caso de los hechizos azules como de los encantamientos, pocos aportan valor con tanta facilidad como esta carta.

La pregunta recurrente «¿Pagas uno?» puede convertirse en una herramienta psicológica para agotar la paciencia de tu oponente. Si no se le pone freno, demuestra una y otra vez por qué es una de las mejores cartas azules. MTG tiene que ofrecer en cuanto a ventaja de cartas pura y constante.

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9. Mago Snapcaster

Tipo de tarjeta Criatura Mana Cost {1}{U} Función principal Recursividad de hechizos Velocidad Preparación de la fase intermedia (turnos 3-5) Efectos Relámpago. Cuando el Mago lanzador de instantáneos entre en el campo de batalla, una carta de instantáneo o de conjuro de tu cementerio gana «flashback» hasta el final del turno. Escenario (Aspecto original) Innistrad

Mago lanzador de instantáneosgiros el cementerio en una caja de herramientas, lo que prácticamente duplica el valor de tus mejores hechizos. Esta es una de las mejores criaturas azules MTG tiene que ofrecer porque lleva Flash. Puedes lanzarla durante el turno de un rival y volver a lanzar un contrahechizo o un hechizo de eliminación desde tu cementerio.

Para más información Úsalo para sorprender a tu rival volviendo a lanzar un hechizo de eliminación barato o un contramago. Es un bloqueador sólido y un hechizo crucial por un coste de maná muy bajo.

Para los jugadores que buscan un equipo muy versátil MTG hechizos azules vinculados a un cuerpo, Ágiles sin duda imprescindible. Él ofrece un bloqueador sorpresa y, al mismo tiempo, da una segunda oportunidad a tus mejores respuestas. Su versatilidad en las fases inicial, intermedia y final de la partida lo convierte en una de las mejores cartas azules MTG los hipercompetidores pueden sacar partido de ello en casi todos los formatos en los que es legal.

Ampliamente reconocida como una de las mejores criaturas azules MTG que se haya impreso jamás,Mago lanzador de instantáneos se gana sistemáticamente un hueco tanto en los mazos principales como en los mazos de reserva de competición.

★ La mejor tarjeta azul por su versatilidad táctica Mago lanzador de instantáneos Visita TCGPlayer

10. Un viaje a través del tiempo

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {6}{UU} Función principal Selección Velocidad Preparación de la fase intermedia (turnos 3-5) Efectos Busca. Mira las siete primeras cartas de tu mazo. Pon dos de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo. Escenario (Aspecto original) Los kanes de Tarkir

Esta es una carta de selección de cartas basada en Delve y, sin duda, una de las mejores cartas azules MTG nunca se ha diseñado para encontrar exactamente lo que necesitas. Al desterrar cartas de tu cementerio, puedes lanzar Viaje a través del tiempo por tan solo dos de maná. Buscar entre las siete primeras cartas para elegir las dos mejores opciones te permite encontrar la pieza clave de tu combo o la respuesta perfecta a una amenaza.

Para más información No utilices los recursos de tu cementerio demasiado pronto. Espera a tener suficientes cartas para lanzar esta carta por su coste mínimo y así poder reservar maná para protegerte.

Entre todas las impulsadas por Delve MTG Entre los hechizos azules, este es el que ofrece el mayor rendimiento por la inversión en el cementerio. Se comporta como una versión superpotente de Prever por su velocidad instantánea. En los lugares donde está permitida, sigue siendo una de las mejores cartas azules MTG que los jugadores pueden utilizar para mantente activo y prepara una mano perfecta justo antes de que empiece tu turno, lo que la convierte en una opción de primer nivel para cualquier estrategia basada en el control.

Como una de las mejores cartas azules para rebuscar en profundidad en el mazo, Viaje a través del tiempo ofrece una ventaja excepcional por cada carta que exiles.

★ La mejor carta azul para la consistencia en la fase intermedia de la partida Viaje a través del tiempo Visita TCGPlayer

11. Tutor místico

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {U} Función principal Tutor Velocidad Juego inicial explosivo (turnos 0-1) Efectos Busca en tu biblioteca una carta de instantáneo o de hechizo y muéstrala. Baraja y, a continuación, coloca esa carta en la parte superior del mazo. Escenario (Aspecto original) Mirage

Tutor místico te permite acceder a las mejores cartas azules por solo un maná MTG todo lo que ofrece en forma de instantáneo o hechizo, siempre y cuando estén en tu mazo. Si necesitas borrar el tablero, como Grieta ciclónica o un remate decisivo como Viaje en el tiempo, así lo tienes justo donde lo necesitas.

Para más información Lánzala en el paso final del jugador que te precede. De esta forma, robas la carta buscada inmediatamente en tu turno sin dar a tus oponentes la oportunidad de meterse en tu biblioteca.

Para cualquier mazo construido en torno a cartas poderosas MTG Los hechizos azules, un tutor de un maná que busca cualquier instantáneo o conjuro, son sencillamente extraordinarios. Básicamente es la herramienta definitiva para mazos que dependen de hechizos específicos para funcionar, ya que esta carta de instantáneo convierte, en la práctica, todo tu mazo en una extensión útil de tu mano. Sin duda, se ha ganado un lugar entre las mejores cartas azules MTG los jugadores pueden confiar en su incomparable consistencia y potencial de combos.

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12. Espiral del Tiempo

Tipo de tarjeta Hechicería Mana Cost {4}{UU} Función principal Rueda / Desbloquear Velocidad Preparación de la fase intermedia (turnos 3-5) Efectos Exilia «Espiral del tiempo». Cada jugador baraja su cementerio y su mano en su mazo, y luego roba siete cartas. Desbloquea hasta seis terrenos. Escenario (Aspecto original) La saga de Urza

Espiral del Tiempo es un legendario hechizo «gratis» que endereza tus tierras, por lo que a menudo se menciona como una de las mejores tarjetas azules MTG ofertas para reajustes a ritmo acelerado. Es una de las mejores cartas para el combo monoazul puro y un elemento imprescindible en Marea alta mazos y cualquier estrategia que busque restablecer el estado de la partida sin perder ventaja en el ritmo de juego.

Para más información Combínalo con cartas que aumenten el maná que producen tus tierras. Si tus tierras producen dos o tres de maná cada una, Espiral del Tiempo En realidad, te proporciona una enorme cantidad de maná.

Esta carta es una de las mejores cartas azules MTG lo que los jugadores pueden conseguir si buscan una forma de reponer su mano y su reserva de maná de un solo golpe que cambie el rumbo de la partida. Es especialmente peligroso porque reinicia los «cementerios», lo que puede arruinar las estrategias que se basan en la recursividad. El efecto de robar siete cartas también te proporciona una nueva mano que puedes usar con las tierras que acabas de enderezar.

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13. Marea alta

Tipo de tarjeta Al instante Mana Cost {U} Función principal Ritual / Rampa Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Efectos Hasta el final del turno, cada vez que un jugador gire una Isla para obtener maná, su controlador suma {U} adicional. Escenario (Aspecto original) Imperios en decadencia

Esta carta es la columna vertebral de los mazos combo monoazules; sin duda, una de las mejores cartas azules MTG nunca se ha visto nada que pueda aumentar de forma tan espectacular la producción de maná en un solo turno. Por un solo maná, conviertes todas las Islas que controlas en generadoras de doble maná. Si se combina con efectos de «desbloqueo», Marea altaincluso puede te permite generar una gran cantidad de maná para llevar a cabo un único turno decisivo, lo que la convierte en una de las más degeneradas MTG hechizos azules en todo el arsenal de combos.

Para más información Acumula varias copias mediante recursión o hechizos de copia. Cada vez que se lance Marea alta añade un punto de maná adicional cada vez que gires una isla, lo que puede dar lugar a un crecimiento exponencial.

Los mazos construidos en torno a esta carta constituyen algunas de las estrategias más complejas y gratificantes de Magia«… de su historia. Convierte el terreno más básico del juego en un ritual de gran potencia que se adapta a la situación de tu tablero. A diferencia de las mejores criaturas azules MTG de las que dispone, esta carta no requiere que haya criaturas en el campo de batalla, solo islas y las piezas adecuadas para la combinación.

★ La mejor carta azul para rituales explosivos Marea alta Visita TCGPlayer

14. «Mostrar y contar»

Tipo de tarjeta Hechicería Mana Cost {2}{U} Función principal Truco permanente Velocidad Utilidad de alta velocidad (vueltas 1-3) Efectos Cada jugador puede poner en el campo de batalla una carta de artefacto, criatura, encantamiento o terreno de su mano. Escenario (Aspecto original) La saga de Urza

Mostrar y contarpone en juego cartas permanentes que ponen fin a la partida por una fracción de su coste. Aunque tu rival también puede jugar algo, normalmente tú pones una Emrakul o unOmniscienciaque pone fin a la partida antes de que puedan usar su nuevo juguete. Es la carta clave de varios arquetipos competitivos de primer nivel.

Para más información Lanza este hechizo solo cuando sepas qué cartas tiene tu oponente o cuando tu permanente sea, objetivamente, más peligrosa que cualquier cosa que él pueda tener.

Few MTG Los hechizos azules nunca han suscitado tanto debate sobre la equidad. Muchos jugadores consideran Mostrar y contarentre losel más poderoso MTGtarjetas por ser una estrategia poco leal, ya que ignora por completo los costes de maná. Sigue siendo una de las mejores cartas azules MTG que los jugadores pueden usar para forzar un momento de «¿Lo tienes?», lo que a menudo acaba con la partida ya en el primer turno si se cuenta con el apoyo adecuado de maná rápido.

★ La mejor estrategia con la tarjeta azul para hacer trampas Mostrar y contar Visita TCGPlayer

15. Omnisciencia

Tipo de tarjeta Encanto Mana Cost Siete azules, No-muertos Función principal Condición de victoria Velocidad Unidad de apoyo de alto coste (turnos 6+) Efectos Puedes lanzar hechizos de tu mano sin pagar su coste de maná. Escenario (Aspecto original) Magic 2013

Omniscienciais una carta de recompensa que te permite lanzar hechizos sin coste alguno, lo que a menudo pone fin a la partida de inmediato si no se contrarresta. Una vez que esto llegue al tablero, las reglas habituales de Magiaya no te afectan. Puedes encadenar hechizos de robo, cartas de búsqueda y remates masivos hasta que tus rivales se rindan. Combínalo con las mejores criaturas azules MTG nos ha regalado – como Mago lanzador de instantáneos – y todas las cartas de tu mano se convierten también en amenazas gratuitas.

Para más información Jugarla por diez de maná es bastante complicado. Usa cartas como Mostrar y contar or Rector de la Academiapara lanzarla al campo de batalla ya en el segundo o tercer turno.

A menudo es el complemento ideal para muchos comandantes adjuntos destacados que puede atraer o burlar, y que es, en esencia, el «jefe final» de la magia azul, capaz de convertir cada carta de tu mano en una amenaza imparable.

Si buscas lo mejor de lo mejor en cartas azules MTG si hay algo que los mazos tienen reservado para los rematadores de gran potencia, es esto. Entre todas las cartas que sirven como condiciones de victoria, Omniscienciaes la que elimina por completo las reglas del juego.

★ La mejor carta azul para dominar en las últimas fases de la partida Omnisciencia Visita TCGPlayer

¿Cómo funcionan las cartas azules en MTG?

Las cartas azules se centran en el aspecto mental del combate: el conocimiento, el control, la manipulación y la previsión. Para potenciar estas jugadas, necesitarás una base de maná estable. Por ejemplo, invertir en cartas de terreno dobles de primer nivel, comoIsla volcánica or Isla tropical, te permite tener siempre acceso a las mejores tarjetas azules MTG sin renunciar al resto de colores.

Términos que hay que recordar

Te resultará más fácil comprender la complejidad de las cartas azules si sabes cómo interactúan las distintas habilidades:

¿Qué es una habilidad de maná en MTG ? Una habilidad de maná es una habilidad activada o disparada que puede añadir maná a la reserva de maná de un jugador. Estas habilidades No utilices la pila , lo que significa que no se pueden contrarrestar ni responder. Un ejemplo es girar una Isla para pagar {U}.

Una habilidad de maná es una habilidad activada o disparada que puede añadir maná a la reserva de maná de un jugador. Estas habilidades , lo que significa que no se pueden contrarrestar ni responder. Un ejemplo es girar una Isla para pagar {U}. ¿Qué es una habilidad disparada en MTG? Una habilidad disparada es una habilidad que comienza con las palabras «cuando», «siempre que» o «en el momento en que». Estas se añaden automáticamente a la pila cuando se cumple su condición. Por ejemplo,Estudio sobre la risticia tiene una habilidad disparada que se activa «cada vez que» un oponente lanza un hechizo.

Las mecánicas principales del azul incluyen el robo y la selección de cartas para mantener abiertas las opciones. También tendrás acceso a los contrahechizos, que son la única forma de detener una amenaza antes incluso de que llegue al tablero. Las jugadas de tempo, como «rebotar» permanentes de vuelta a la mano del oponente, pueden frenar su avance, mientras que copiar y robar hechizos te permite usar sus propias armas en su contra. Las mejores criaturas azules MTG ha dado lugar a, como Mago lanzador de instantáneos and Némesis del Nombre Verdadero, complementan a la perfección estas mecánicas.

El más potente MTG Los hechizos azules tienen algo en común: todos ellos multiplican el impacto de cualquier otra decisión que tomes. La mayor fortaleza de muchas de las mejores cartas azules MTG que jamás haya publicado es su capacidad para controlar el desarrollo del partido. Por otro lado, su punto débil radica principalmente en la falta de una forma de eliminar de forma definitiva a una amenaza una vez que esta se encuentra en el tablero.

Preguntas frecuentes