Las 15 cartas más caras de Sol y Luna en 2026: la guía definitiva para coleccionistas de Pokémon

El más caro El Sol y la Luna Las tarjetas son algunas de las últimas piezas que añadirás a tu Juego de Cartas de Pokémon colección. Además de sus elevados precios, son extremadamente difíciles de encontrar, sobre todo si se busca un ejemplar en perfecto estado.

Llevo años intentando coleccionarlos todos y he tenido suerte con algunas ofertas muy buenas, pero siempre me cuesta llevar la cuenta. Según la guía, el valor de las cartas de Pokémon varía con frecuencia en función de eventos especiales, tendencias en las redes sociales y ventas recientes que pueden disparar la demanda de la noche a la mañana.

ComprensiónPokémon El valor de una tarjeta depende de que se hagan un seguimiento de estos cambios a través de mercados fiables y de una evaluación coherente de su estado. Si quieres estar al día de las más valiosas El Sol y la Luna Si te interesan las cartas, esta guía de coleccionismo te será de gran ayuda. Echa un vistazo a los precios actuales del mercado y descubre qué hace que cada carta sea especial.

Las 15 cartas más caras de Sol y Luna: clasificación por precio

Los precios nunca son inamovibles, ni siquiera para los productos más caros El Sol y la Luna tarjetas. Si estás buscando una tarjeta concreta, es importante que te mantengas al tanto de los precios del mercado para saber cuándo dar el paso.

Nota:Los precios indicados se basan en TCGplayer y son válidos a fecha de 24 de marzo de 2026.

1. Latias y Latios GX (Alt Art / Team Up) ≈ 2.306,82 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: ¡Unir fuerzas! Rareza Ilustración alternativa a página completa (n.º 170) Artista Sanosuke Sakuma Valor en 2026 (PSA 10) entre 10 000 y 11 000 dólares Situación del mercado El Santo Grial de la categoría S en Modern

Esta tarjeta ultrarara de las gemelas Lati es la más valiosa de entre las más caras El Sol y la Luna tarjetas de Chase. Es supera con creces a casi todas las demás tarjetas que figuran aquí en cuanto a precio de mercado, debido a su altísima demanda y su escasa oferta. Su memorable ilustración muestra a Latias y Latios formando un corazón que refleja el poderoso y emotivo vínculo que los une.

Por qué lo elegimos Hemos elegido esta tarjeta como nuestra primera opción porque el análisis de la Únete a nosotros Esta carta confirma que es la más rara de una expansión conocida por su tirada extremadamente limitada. La composición «en forma de corazón» de Sanosuke Sakuma es una obra maestra de la técnica artística que ha superado sistemáticamente en valor de mercado a casi todos los demás activos de la era Sol y Luna. Consideramos que esta carta es una pieza clave de «primera categoría», ya que representa la combinación perfecta entre la extrema escasez y el profundo legado emocional de la Héroes Pokémonpelícula

Con su preciosa ilustración del Eon Duo, esta carta va más allá de la estética típica del formato estándar Pokémon tarjetas. A menudo se menciona como una de las cartas más bonitas de la era moderna, lo que la convierte en una pieza imprescindible para cualquier colección.

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2. Gengar y Mimikyu GX (Alt Art / Team Up) ≈ 1.376,70 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: ¡Unir fuerzas! Rareza Ilustración alternativa a página completa (n.º 165) Artista Midori Harada Valor en 2026 (PSA 10) ~1400–1800 $ Situación del mercado Imprescindible de primera categoría

Esta carta, de gran rareza, es la variante más valiosa de la Gengar y Mimikyu GXtarjeta. Esse beneficia de la popularidad duradera de Gengar y del atractivo que tiene Mimikyu para los fans, y los dos quedan inquietantes juntos en la ilustración. No es tan caro como Latias y Latios GX lo anterior, pero sigue siendo bastante más cara que incluso las mejores tarjetas del El Sol y la Lunaconjunto básico.

Por qué lo elegimos Hemos elegido esta carta porque constituye el pilar histórico de la era Tag Team y goza de un prestigio que las cartas GX estándar simplemente no pueden igualar. Las tendencias del mercado señalan el estilo ilustrativo único de Midori Harada como el principal factor que explica su prestigio y la demanda constante por parte de los coleccionistas. La hemos incluido en nuestra lista debido a su escasa disponibilidad en buen estado y a su demostrada capacidad para mantener la estabilidad de precios incluso durante las correcciones generales del mercado.

Con la peculiar y a la vez inquietante ilustración de Midori Harada en la que Gengar se cierne sobre Mimikyu, esta carta plasma a la perfección la sinergia entre dos de los Pokémon de tipo Fantasma más populares Pokémon. Es unUn auténtico santo grial moderno, con un diseño de primera categoría y una escasez real, así que no es de extrañar que ocupe uno de los primeros puestos en esta lista de los más caros El Sol y la Lunatarjetas.

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3. Gardevoir y Sylveon GX (Arte alternativo / Lazos inquebrantables) ≈ 542,17 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: ¡Unir fuerzas! Rareza Ilustración alternativa a página completa (n.º 165) Artista Midori Harada Valor en 2026 (PSA 10) ~1400–1800 $ Situación del mercado Imprescindible de primera categoría

Con una combinación de tipo Hada, esta carta se ha convertido en una de las más caras El Sol y la Luna cartas debido a la gran demanda de los coleccionistas y a su rareza. La popularidad tanto de Gardevoir como de Sylveon también es un factor importante, y el Una ilustración llena de colorido capta a los dos Pokémon en un momento entrañable y encantador que resulta muy atractivo para los aficionados.

Por qué lo elegimos Para nosotros, esta tarjeta es el «verdadero premio» de Lazos inquebrantables porque los datos muestran que su demanda orgánica supera con creces a la de los productos «más escasos» Rainbow Rare versión. El magistral diseño de personajes de Atsuko Nishida ha convertido esta carta en una de las «waifu» más codiciadas, con un enorme atractivo para todas las generaciones. Valoramos esta edición concreta por su escasa probabilidad de aparición y por su condición de referente indiscutible del valor estético de alta gama en un mercado de coleccionismo maduro.

Más allá de la estética, Esta carta fue en su día una fuerza dominante en la competición. Su ataque «Milagro mágico GX», que puede obligar a tu rival a barajar toda su mano, sigue siendo legendario.

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4. Charizard GX (Shiny / Destinos ocultos: La bóveda brillante) ≈ 604,57 $

Característica Detalles Set Destinos ocultos Rareza Rara holográfica brillante (SV49) Artista 5ban Graphics Valor en 2026 (PSA 10) ~1350 $ – 1550 $ Situación del mercado Catalizador moderno

La popularidad se considera un un factor importante enPokémonprecios de las tarjetas, y Charizard es fácilmente reconocible en esta lista de los más caros El Sol y la Luna cartas. Esto se debe a su gran protagonismo en otros medios. Si eres un gran fan de Charizard, esta carta es una de las mejores El Sol y la Luna cartas que puedes añadir a tu colección. Destaca por ser la la carta más codiciada de Destinos ocultos: La bóveda brillante.

Por qué lo elegimos Destinos ocultos Charizard es la carta que reavivó el auge del coleccionismo de Pokémon moderno en 2019. Esta variante Shiny Vault es una auténtica joya histórica, caracterizada por una tasa de obtención extremadamente baja y la ausencia de distribución tradicional en cajas de sobres. Consideramos que esta carta es un activo imprescindible para cualquier colección, ya que combina a la perfección el prestigio histórico de Charizard con un acabado técnico moderno y de alto nivel.

Si quieres conseguir un ejemplar en perfecto estado de esta tarjeta, necesitarás mucha suerte y paciencia. Dado que la lámina llega hasta los bordes, es propensa a desprenderse. Encontrar un ejemplar perfectamente centrado y sin desprendimientos en los bordes supone un gran reto para los coleccionistas.

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5. Mewtwo GX (Secret Shining / Leyendas brillantes) ≈ 530,72 $

Característica Detalles Set Leyendas brillantes Rareza Secret Rare (n.º 78) Artista Mitsuhiro Arita Valor en 2026 (PSA 10) ~1100–1300 $ Situación del mercado Una obra maestra narrativa

La popularidad de Mewtwo y la nostalgia de los aficionados son factores clave para que esta carta «Secret Rare» sea una de las más valiosas entre las más caras El Sol y la Lunacartas.Como uno de los Legendary originales Pokémon, Mewtwo es un personaje emblemático eso hace que las cartas raras de Mewtwo sean muy codiciadas tanto por los coleccionistas como por los veteranos Pokémonaficionados.

Por qué lo elegimos Hemos elegido al Mewtwo GX (Secret Rare) de Leyendas brillantes ya que la ilustración de laboratorio de Mitsuhiro Arita es la pieza con mayor relevancia narrativa de la era Sol y Luna. Nuestro equipo da prioridad a esta variante concreta por su homenaje directo al origen cinematográfico de Mewtwo, un factor que genera una demanda constante tanto entre los coleccionistas de alto nivel como entre los aficionados de toda la vida. Consideramos que se trata de un activo «blue-chip» de primer orden debido a su distribución restringida en sets especiales y a su capacidad demostrada para alcanzar una prima considerable sobre las impresiones GX estándar.

La ilustración del reconocido artista japonés Mitsuhiro Arita muestra a Mewtwo dentro de un tanque en un laboratorio. Muestra directamente hace referencia a su origen en Pokémon: La primera película, la primera entrega de la serie de películas de anime.

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6. Magikarp y Wailord GX (Alt Art / Team Up) ≈ 981,40 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: ¡Unir fuerzas! Rareza Ilustración alternativa a toda página (n.º 161) Artista Tomokazu Komiya Valor en 2026 (PSA 10) ~2.800–3.200 dólares Situación del mercado Referente artístico

Incluido en el Serie Pokémon S y M Únete a nosotros conjunto, este valioso Pokémontarjetapresenta una combinación inusual de dos personajes muy diferentes, y no solo en cuanto al tamaño. Sus divertidas ilustraciones, en las que se ve al diminuto Magikarp lanzado hacia el cielo por el gigantesco Wailord, le dan un encanto juguetón que hace que Juego de cartas de Pokémon a divertido juego de cartas coleccionables para coleccionar.

Por qué lo elegimos Hemos elegido esta carta porque representa un cambio decisivo en el que la comunidad empezó a dar prioridad al arte imaginativo y narrativo frente a las poses de combate tradicionales. Nuestro análisis del estilo «art-house» de Tomokazu Komiya revela que esta ilustración concreta se ha convertido en un referente para los recursos que apuestan por el riesgo artístico en lugar de limitarse a la popularidad de los Pokémon. Se trata de una inclusión de primer nivel debido a su escasez dentro de la Únete a nosotros ese conjunto y su enorme influencia en la corriente del «arte alternativo» que le siguió.

Además de su rareza y su ilustración cómica, esta carta también tiene un valor histórico. Fue la la primera carta impresa oficialmente y no promocional en alcanzar los 300 puntos de vida, lo que la convierte en una opción muy atractiva para los jugadores y coleccionistas interesados en las más caras El Sol y la Lunacartas.

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7. Arceus, Dialga y Palkia GX (Alt Art / Cosmic Eclipse) ≈ 249,96 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Eclipse cósmico Rareza Ilustración alternativa a toda página (n.º 221) Artista Vamos, Saitou Valor en 2026 (PSA 10) ~2.500–2.800 dólares Situación del mercado Pilar de la historia

Con el control sobre la existencia, el tiempo y el espacio, Arceus, Dialga y Palkia destacan entre los legendarios y son, en esencia, deidades en Pokémontradición. Este ejemplar, muy raro y potentePokémontarjetadelSerie Pokémon S y M resalta su estatus al representarlos con una estética de estatuas de piedra que transmite un aire mitológico, en lugar de la típica ilustración.

Por qué lo elegimos Hemos elegido esta carta de Arceus, Dialga y Palkia GX porque representa la cúspide de la era de los equipos de dos en el Eclipse cósmico Ampliación. La ilustración mitológica de la «estatua de piedra» de Kouki Saitou es un activo de primer orden que se aleja de forma singular de la estética habitual de los juegos de cartas coleccionables. Elegimos esta carta por su prestigio como único equipo doble que reúne a las tres deidades de Sinnoh en una única obra maestra de gran rareza.

Conocida popularmente como «ADP» en la comunidad, esta tarjeta también es destaca por ser una de las cartas más dominantes y decisivas de la historia, cuyo ataque «Creación alterada GX» te permite terminar las partidas rápidamente si se usa correctamente.

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8. Lily (Ilustración completa / Ultra Prism) ≈ 500,00 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Ultra Prisma Rareza Entrenador con ilustración completa (n.º 151) Artista Naoki Saito Valor en 2026 (PSA 10) ~1.800–2.200 dólares Situación del mercado Entrenador Gold Standard

Lillie es uno de los personajes más queridos y mejor desarrollados de la Pokémon los videojuegos y el anime, así que no es de extrañar que esta tarjeta ocupe uno de los primeros puestos entre las mejores y más caras El Sol y la Luna cartas para coleccionar. Es la prueba de que Las cartas de entrenador también pueden alcanzar un gran valor si el personaje es muy popular, además de la rareza de la carta.

Por qué lo elegimos La carta «Lillie Full Art» (n.º 151) es el indiscutible pilar de «primera categoría» que, por sí sola, definió el movimiento moderno de coleccionismo de «waifu». La magistral ilustración de Naoki Saito constituye un logro técnico de primer orden que ha superado sistemáticamente a casi todas las demás cartas de Entrenador en cuanto a resistencia en el mercado. Consideramos que esta carta es imprescindible en cualquier colección de élite, ya que su extrema escasez dentro del Ultra Prism Esta ampliación complementa a la perfección el papel de Lillie como el alma de la El Sol y la Luna era.

La ilustración de la carta es obra de Naoki Saito, conocido por haber creado algunas de las cartas de Entrenador más bonitas de Juego de cartas de Pokémon, ymuestra a Lillie con su traje Z-Poweredtal y como se ve en elPokémon Sol y Lunajuegos.

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9. Reshiram y Zekrom GX (Full Art / Cosmic Eclipse) ≈ 419,97 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Eclipse cósmico Rareza Ilustración alternativa a página completa (n.º 222) Artista Naoki Saito Valor en 2026 (PSA 10) ~700–900 $ Situación del mercado Imprescindible con dos mascotas

Reshiram y Zekrom desempeñan un papel fundamental en el Pokémon Negro/Blanco historia, considerada una de las mejores de la serie de videojuegos. Esta carta tan poco común, en la que también aparece el personaje N, refleja a la perfección el contraste dinámico entre los dos legendarios Pokémon lo que lo convierte en uno de los mejores y más caros El Sol y la Luna cartas para coleccionar.

Por qué lo elegimos Elegimos la carta «Reshiram y Zekrom GX» porque es el homenaje definitivo en formato Tag Team a las legendarias mascotas de la región de Unova. La ilustración llena de energía de Naoki Saito es un activo de primer orden con una resistencia excepcional en el mercado dentro de la Eclipse cósmico ampliación. Consideramos que se trata de una pieza imprescindible para las colecciones de élite, ya que captura de forma única una combinación histórica fundamental con un nivel de rareza técnica que pocas impresiones modernas pueden igualar.

Dibujada de nuevo por el artista Naoki Saito, esta tarjeta es muy difícil de encontrar en perfecto estado. Es raro encontrarlo en paquetes. Las cajas sin abrir de «Cosmic Eclipse», la última expansión de la serie «Sol y Luna», son ahora muy difíciles de encontrar.

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10. Mewtwo y Mew GX (Rainbow Rare / Unified Minds) ≈ 376,14 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Mentes unidas Rareza Rara Arcoíris Secreta (n.º 242) Artista Mitsuhiro Arita Valor en 2026 (PSA 10) ~650–800 $ Situación del mercado Tracción técnica

Esta carta «Secret Rare» es una de las más caras El Sol y la Lunatarjetas quecombina dos icónicos Pokémon con una historia en común. Presenta una ilustración sencilla y memorable de Mewtwo y Mew que muestra el contraste entre el poder bruto del primero y la inocencia juguetona del segundo. Además, es una carta útil cuando jugandoJuego de cartas de Pokémon, lo que lo hace aún más atractivo.

Por qué lo elegimos Elegimos esta carta «Rainbow Rare» porque es una de las más difíciles de conseguir desde el punto de vista matemático en la historia reciente, dada la enorme lista de 236 cartas de Mentes unidas. Nuestro equipo da prioridad a su legendaria habilidad «Perfección», que redefinió de manera fundamental el panorama competitivo y consolidó el estatus de la carta como un activo de doble amenaza tanto para los jugadores de élite como para los inversores de alto nivel. Consideramos que esta pieza plasma el legado cinematográfico compartido de estos emblemáticos tipos Psíquicos en un acabado de primera calidad y gran brillo.

En el ámbito competitivo, la carta destacaba por su habilidad «Perfección», que le permitía utilizar los ataques de cualquier Pokémon-GX o Pokémon-EX que tuvieras en el banquillo o en la pila de descartes. Esta era una de las habilidades más poderosas y permitía a los jugadores crear mazos capaces de adaptarse a cualquier situación.

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11. Blastoise y Piplup GX (Alt Art / Cosmic Eclipse) ≈ 361,21 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Eclipse cósmico Rareza Ilustración alternativa a página completa (n.º 215) Artista Akira Komayama Valor en 2026 (PSA 10) ~900–1 200 dólares Situación del mercado Favorito en cuanto a estética

Con dos personajes principales muy queridos por los fans en una ilustración inspirada en el agua, esta carta ofrece el doble de nostalgia a los coleccionistas. procede de la última gran expansión de la Serie Sol y Luna que ya no se fabrica y tiene una tirada muy reducida, lo que la convierte en una de las más raras, valiosas y caras El Sol y la Lunacartas.

Por qué lo elegimos Este «Alt Art» constituye la cúspide estética de la Eclipse cósmico expansión, captando una interacción excepcional y llena de detalles entre dos generaciones de pokémon iniciales muy queridos por los fans. Nuestro equipo destaca la maestría técnica de Akira Komayama en esta composición de temática acuática, que ha situado a la carta en una posición privilegiada para los coleccionistas. Incluimos esta carta por su extrema rareza, debido a la tirada limitada de la El Sol y la Lunafinal.

Ilustrada por Akira Komayama, la carta muestra a Blastoise, el Pokémon inicial de tipo Agua, utilizando sus cañones para crear burbujas para Piplup, el Pokémon inicial de Sinnoh favorito de los fans. También es muy útil en competición, gracias a su ataque «Bubble Launcher GX», lo que aumenta aún más su atractivo y su valor de mercado.

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12. Charizard GX (Rainbow Rare / Sombras ardientes) ≈ 22,28 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Sombras ardientes Rareza Rara Arcoíris Secreta (n.º 150) Artista 5ban Graphics Valor en 2026 (PSA 10) ~4.500–5.500 dólares Situación del mercado Estado: perfecto

Este es diferente del Charizard GX variante mencionada anteriormente en esta lista de El Sol y la Luna tarjetas de Chase. Es un Carta «Secret Rare» con un acabado iridiscente en colores del arcoíris eso es lo que la distingue de otras variantes. Al igual que otras cartas raras de Charizard, esta carta es muy codiciada por los coleccionistas, lo que hace que sus precios se mantengan constantemente altos.

Por qué lo elegimos Elegimos este Charizard «Hyper Rare» porque fue el que desató la moda de las cartas «Rainbow Rare» en el mercado actual de los juegos de cartas coleccionables. Nuestro equipo destaca la notoria dificultad técnica de la carta, ya que Sombras ardientes ha adolecido de legendarios problemas de control de calidad que hacen que los ejemplares de alta calidad, con calificación PSA 10, sean estadísticamente excepcionales y gozen de gran prestigio. Consideramos que se trata de un activo de referencia, una auténtica «joya», que sigue siendo la prueba definitiva de la rareza basada en el estado de conservación para cualquier inversor serio en Charizard.

La tarjeta también es conocida por ser una de las cartas más difíciles de encontrar en perfecto estado debido a los graves problemas de control de calidad de la Sombras ardientes conjunto. Por eso, los ejemplares de esta tarjeta clasificados con un 10 por la PSA son considerablemente más caros que los ejemplares sin clasificar.

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13. Solgaleo y Lunala GX (Full Art / Cosmic Eclipse) ≈ 310,10 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Eclipse cósmico Rareza Ilustración completa (n.º 216) Artista Hitoshi Ariga Valor en 2026 (PSA 10) entre 850 $ y 1050 $ Situación del mercado Ancla basada en la historia

Solgaleo y Lunala destacan por su mitología celestial y sus diseños limpios, con una paleta de colores reducida. Esto muy raroPokémontarjeta, en cuya ilustración también aparece Lillie, una de las favoritas de los fans, destaca los diseños sencillos pero armoniosos de los dos Legendary Pokémon.

Por qué lo elegimos Hemos elegido esta ilustración concreta porque nuestro equipo considera que el «cameo de Lillie» es un factor determinante en la demanda de los coleccionistas de alto nivel, que trasciende la rareza «Legendaria» estándar. Esta carta es el punto álgido de la narrativa de la era de Alola y ofrece un valor narrativo que rara vez se alcanza en las composiciones tradicionales de Full Art. Se trata de un activo «blue-chip» esencial debido a su restrictiva tasa de aparición en Eclipse cósmico y su probada resistencia como carta de seducción de primer nivel del tipo «waifu-adjacente».

Es difícil encontrar ejemplares nuevos de esta carta debido a su baja probabilidad de aparición y a la tirada limitada de Eclipse cósmico. Eso y la aparición especial de Lillie han garantiza que su demanda y su valor se mantengan constantemente altos.

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14. Gengar y Mimikyu GX (Rainbow Rare / Team Up) ≈ 333,80 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: ¡Unir fuerzas! Rareza Rara Arcoíris Secreta (n.º 186) Artista 5ban Graphics Valor en 2026 (PSA 10) ~750–950 dólares Situación del mercado Gigante de Meta

EstoGengar y Mimikyu GX Esta carta es diferente de la otra variante mencionada anteriormente. Se trata de una edición «Rainbow Rare» que muestra el contraste entre la personalidad traviesa de Gengar y el encanto silencioso y inquietante de Mimikyu. No es tan valiosa como otras cartas raras de Gengar como Gengar VMAXdelpopular Golpe de fusión set, pero sigue siendo más caro que muchos de los mejores y más caros El Sol y la Luna cartas de la colección básica.

Por qué lo elegimos Hemos elegido esta variante Rainbow Rare porque representa el apogeo del prestigio de las primeras Tag Team antes de que las Alternate Arts acapararan por completo la atención de los coleccionistas. Nuestro equipo valora especialmente su importancia histórica en el meta competitivo, donde su ataque «Horror House GX» la consolidó como una carta de gran poder para tanto jugadores estratégicos como coleccionistas. Consideramos que esta carta es un activo de primer orden del tipo Fantasma, que ofrece un nivel de escasez y estabilidad de mercado que sigue siendo un referente para los muy codiciados Únete a nosotrosexpansión.

Aunque su estética y su rareza son los principales factores que determinan su valor, la tarjeta fue también conocido por su enorme potencial en competición. Con la estrategia adecuada, sus ataques «Horror House GX» y «Poltergeist» podrían paralizar eficazmente a tu rival.

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15. Mega Sableye y Tyranitar GX (Alt Art / Unified Minds) ≈ 328,36 $

Característica Detalles Set Sol y Luna: Mentes unidas Rareza Ilustración alternativa a página completa (n.º 226) Artista Mitsuhiro Arita Valor en 2026 (PSA 10) ~1 000–1 300 dólares Situación del mercado Un referente en su sector

Esta pieza única de Mentes unidas es uno de los más caros El Sol y la Lunatarjetas quemuestra el encanto único de las cartas con temática oscura. Su llamativa ilustración muestra a un Mega-Sableye metiéndose con avidez gemas en la boca, mientras un gigantesco Tyranitar ruge al fondo.

Por qué lo elegimos Hemos destacado esta carta de Alt Art porque es uno de los pocos casos en los que nuestro equipo puede destacar una megaevolución integrada en el prestigioso formato por parejas. La Mentes unidas La lista de verificación revela que esta carta es una adquisición estadísticamente improbable, lo que convierte a los ejemplares en perfecto estado en un objetivo de gran valor para los especialistas en «tipo Oscuro» de alto nivel. Consideramos que se trata de un activo de primer orden para los coleccionistas debido a su llamativa ilustración, alejada de lo convencional, y a su condición de ejemplo definitivo de la rareza técnica que se encuentra en los últimos El Sol y la Luna era.

Al igual que con otras cartas con ilustraciones alternativas de Mentes unidas, La tasa de aparición de esta carta en concreto es frustrantemente baja, sobre todo debido al gran número de cromos que incluye la colección. Además, es muy difícil encontrar ejemplares en perfecto estado o casi perfecto.

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Guía del comprador de las cartas de Sol y Luna más caras

Para evaluar el valor de las cartas de Pokémon es necesario investigar las tendencias del mercado, los estándares de estado y los datos de precios específicos de cada plataforma. Los precios fluctúan, existen falsificaciones y los pequeños defectos pueden tener un gran impacto en el valor. Utiliza esta guía para comprar con más acierto y evitar errores costosos a la hora de coleccionar las mejores El Sol y la Lunacartas.

Consultar los precios de mercado

EvaluaciónPokémon Para determinar el valor de una tarjeta, es necesario investigar las tendencias del mercado, los criterios de estado y los datos de precios específicos de cada plataforma. Hay que tener en cuenta que los precios pueden cambiar rápidamente.

ComprensiónPokémon Para conocer el valor de la tarjeta antes de comprarla, es necesario consultar TCGplayer, Gráficos de precios, yeBaypropiedades vendidas para conocer el valor real de mercado. No te fíes únicamente de los anuncios activos; estos reflejan los precios de venta, no el valor real de mercado que se encuentra en Cardmarketo elRecolector app.

Comprender los factores que influyen en el valor de las cartas de Pokémon

Para la parte superiorEl Sol y la Luna En el caso de las tarjetas, el precio «medio» no lo dice todo. Comprueba el Informe sobre la población de PSA; Las cartas «poco comunes» (con pocas copias en buen estado) alcanzan precios mucho más elevados y volátiles. Además, hay que tener en cuenta la jugabilidad del metajuego. Aunque lo mejor El Sol y la Luna Cartas como Lillie o Umbreon GX son muy apreciadas por su ilustración, mientras que otras son cartas básicas muy cotizadas en el formato Expandido. Si el valor de una carta se debe más a su utilidad que a su valor como objeto de colección, su precio puede bajar rápidamente si es sustituida en el metajuego o si cambian las reglas de los torneos.

Cómo utilizar el precio medio

Una vez que hayas calculado el precio medio, utilízalo como límite máximo para la negociación, no como punto de partida.

A la hora de comprar: A la hora de evaluar el valor de una carta de Pokémon para comprarla, intenta que el precio sea el de mercado o ligeramente inferior. Si vas a comprarla en un grupo de Facebook o Discord , debes contar con que tendrás que pagar un 10 % menos que la media, ya que el vendedor se ahorra las comisiones de la plataforma.

A la hora de evaluar el valor de una carta de Pokémon para comprarla, intenta que el precio sea el de mercado o ligeramente inferior. Si vas a comprarla en un grupo de Facebook o Discord que la media, ya que el vendedor se ahorra las comisiones de la plataforma. Al vender: Utiliza la media para fijar un precio justo de «Cómpralo ahora», pero prepárate para ofrecer la opción de «Mejor oferta». Hay que tener en cuenta que las cartas de gran valor suelen venderse entre un 5 % y un 10 % por debajo de la media registrada si el comprador paga en efectivo al contado.

Cómo detectar tarjetas falsas

Por desgracia, incluso con las mejores cartas en El Sol y la Luna En la colección básica, las cartas de Pokémon falsificadas son habituales, sobre todo las más valiosas. El Sol y la Luna tarjetas. Las tarjetas auténticas están fabricadas con cartulina de alta calidad y cuentan con una impresión de gran calidad, mientras que las falsificaciones pueden parecer excesivamente brillantes, borrosas o con colores de mala calidad.

Una forma rápida de detectar las falsificaciones es fijarse en los textos. Fíjate si hay errores ortográficos o gramaticales, tamaños de fuente incorrectos y valores de HP erróneos. Por ejemplo, si la palabra «Pokémon«…» no lleva acento sobre la letra e, lo cual es una señal de alerta.

Comprueba el estado

El estado influye mucho en el valor. Fíjate bien en si hay «blanqueamientos», que son pequeñas marcas blancas en los bordes posteriores de las mejores El Sol y la Luna tarjetas. Utiliza una luz intensa para Comprueba que no haya arañazos ocultos en la superficie frontal y asegúrate de que la ilustración esté perfectamente centrada. dentro de las fronteras.

Incluso un mínimo desgaste o una ilustración ligeramente descentrada pueden reducir considerablemente el valor de la mejor El Sol y la Luna las cartas si tienes intención de revenderlas o de llevarlas a clasificar.

Copias clasificadas frente a copias sin clasificar

Para la parte superiorEl Sol y la Lunatarjetas,Las tarjetas clasificadas están certificadas y selladas por empresas como PSA, CGC o Beckett (BGS), lo que hace que su compra resulte más segura para la mayoría de los coleccionistas. Las cartas sin clasificar no han sido evaluadas y suelen ser más baratas, pero son mucho más arriesgadas para los principiantes que aún no están familiarizados con cómo comprobar la autenticidad de las cartas y el estado de las mejores cartas en El Sol y la Lunaconjunto básico.

Dónde comprar

Encontrar la plataforma adecuada influye directamente en el valor de las cartas de Pokémon y en la garantía de su autenticidad. Las tiendas de cartas locales permiten inspeccionar los productos en persona, mientras que las plataformas en línea ofrecen protección al comprador.

Al comprar por Internet los productos más caros El Sol y la Lunatarjetas,utiliza sitios web que ofrezcan una excelente protección al comprador, como eBay or TCGplayer. Para los más valiosos El Sol y la Luna tarjetas, plantéate recurrir a casas de subastas de élite como Subastas Heritage or Goldin, que ofrecen garantías absolutas de autenticidad y una documentación detallada.

¿Por qué son tan caras las cartas de Pokémon de Sol y Luna?

Al igual que elel más caroPokémontarjetas, El Sol y la Luna Las cartas son caras debido a varios factores interrelacionados que influyen en el valor de las cartas de Pokémon y determinan su precio de mercado, entre ellos la rareza, el diseño y la popularidad.

Cartas de Tag Team GX – Con múltiples Pokémon En el juego, estas cartas únicas son escasas y bastante poderosas, lo que hace que alcancen precios más elevados.

– Con múltiples Pokémon En el juego, estas cartas únicas son escasas y bastante poderosas, lo que hace que alcancen precios más elevados. Variantes de arte alternativo y variantes secretas raras – Las cartas con ilustraciones alternativas y las cartas Secret Rare tienen una probabilidad de aparición muy baja y suelen presentar ilustraciones más atractivas para los coleccionistas.

– Las cartas con ilustraciones alternativas y las cartas Secret Rare tienen una probabilidad de aparición muy baja y suelen presentar ilustraciones más atractivas para los coleccionistas. Popularidad de los Pokémon – Demanda de productos populares Pokémon como Mewtwo, Gengar y Charizard es mucho mayor, lo que hace que los precios suban rápidamente.

– Demanda de productos populares Pokémon como Mewtwo, Gengar y Charizard es mucho mayor, lo que hace que los precios suban rápidamente. Establecer la disponibilidad y las tiradas de impresión – A medida que la oferta disminuye, los precios suben con el tiempo, y esto suele ocurrir con las series de tirada limitada y las series más antiguas que ya no se producen.

– A medida que la oferta disminuye, los precios suben con el tiempo, y esto suele ocurrir con las series de tirada limitada y las series más antiguas que ya no se producen. Diseño gráfico e impacto visual – El Sol y la Luna Las tarjetas de Chase con ilustraciones memorables o emblemáticas tienen una mayor demanda, lo que se traduce en precios más elevados.

– El Sol y la Luna Las tarjetas de Chase con ilustraciones memorables o emblemáticas tienen una mayor demanda, lo que se traduce en precios más elevados. Estado y clasificación – Las copias sin tratar en perfecto estado y las tarjetas clasificadas por expertos alcanzan precios más elevados. Incluso el más mínimo defecto puede influir en el precio.

– Las copias sin tratar en perfecto estado y las tarjetas clasificadas por expertos alcanzan precios más elevados. Incluso el más mínimo defecto puede influir en el precio. Nostalgia y contexto histórico – Cartas basadas en personajes con una larga trayectoria en diferentes Pokémon Los soportes suelen ser más caros debido a la mayor demanda, sobre todo por parte de los coleccionistas de más edad.

El más caro El Sol y la Luna Las tarjetas suelen cumplir la mayoría, si no todas, estas condiciones, lo que explica sus precios desorbitados.

Mi opinión general sobre las cartas de Sol y Luna más caras

Si no sabes qué cartas comprar para iniciarte en el coleccionismo de alta gama, opta por estas, que son lo mejor de lo mejor.

Para los coleccionistas de objetos de culto → Latias y Latios GX . Esta carta, extremadamente rara, es la más preciada que puedes añadir a tu Serie Sol y Luna colección y destaca por su impresionante diseño, que representa la cúspide de la dirección artística de la época.

. Esta carta, extremadamente rara, es la más preciada que puedes añadir a tu Serie Sol y Luna colección y destaca por su impresionante diseño, que representa la cúspide de la dirección artística de la época. Para los fans del tipo Fantasma → Gengar y Mimikyu GX . El trofeo definitivo para los aficionados al tipo Fantasma PokémonEsta carta muestra a un Gengar sonriente y a un Mimikyu de aspecto inquietante en una ilustración oscura y evocadora que destacará en tu álbum.

. El trofeo definitivo para los aficionados al tipo Fantasma PokémonEsta carta muestra a un Gengar sonriente y a un Mimikyu de aspecto inquietante en una ilustración oscura y evocadora que destacará en tu álbum. Para los que quieren completar todas las evoluciones de Eevee → Gardevoir y Sylveon GX. Imprescindible para los fans de las evoluciones de Eevee, esta carta es la joya de la corona de cualquier colección de Sylveon y, además, es una pieza muy codiciada por los coleccionistas de cartas de tipo Hada, que ya no se imprimen.

En mis años como coleccionista, a menudo me parece mejor empezar por las piezas más grandes y luego pasar a las más pequeñas, lo cual es perfectamente factible si se trata de coleccionar las más caras El Sol y la Lunacartas.

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