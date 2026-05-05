Las 8 mejores cajas de sobres de Pokémon para comprar en 2026: las favoritas de los coleccionistas

Con tantos lanzamientos fantásticos en los últimos años, intentar decidir cuál es el mejor Pokémon Comprar una caja de sobres hoy en día es un poco como intentar atrapar a un Mew brillante en estado salvaje: hace falta una mezcla de estrategia y suerte.

Para ayudarte a decidir, he analizado las mejores cajas de sobres de Pokémon Encuentra los complementos perfectos para tu estantería, tanto si solo quieres abrir sobres por la emoción de conseguir cartas raras, como si prefieres guardarlos en una caja precintada para coleccionarlos a largo plazo, o si quieres hacerte con los más valiosos para venderlos. .

Nuestras mejores recomendaciones: las mejores cajas de sobres de Pokémon para comprar

La elección de la expansión adecuada depende de lo que más valores en tu colección. Estos tres sets son las mejores cajas de sobres de Pokémon que puedes comprar en cuanto a diseño, potencial de inversión y pura emoción al abrirlas.

Cielos en evolución [Espada y Escudo]: Sin duda alguna, la mejor caja de sobres de Pokémon que se puede comprar para obtener un valor a largo plazo. Incluye las cartas «Alternate Art» más famosas de la era moderna, en concreto la legendaria Umbreon VMAX. Paldea Evolucionada [Escarlata y Violeta]: Esta es una de las mejores cajas de Pokémon en las que invertir para los amantes de la generación actual y la que ofrece el mejor rendimiento en el mercado secundario de las Scarlet y Violet hasta ahora. Con una impresionante lista de preciosas cartas raras ilustradas, ofrece una experiencia rica y variada para cualquiera que disfrute del aspecto estético del juego de cartas coleccionables. Estrellas brillantes [Espada y Escudo]: Destaca incluso entre las mejores cajas de sobres de Pokémon que se pueden comprar gracias a su subconjunto «Galería de Entrenadores». Esta mecánica hace que cada sobre parezca un premio, ya que puedes conseguir cartas raras en la ranura de hologramas inversos.

¿No te convencen nuestras recomendaciones? No te preocupes: a continuación te presentamos otras cinco cajas de sobres de Pokémon de primera categoría, y puede que alguna de ellas resulte ser la mejor caja de sobres de Pokémon para tus gustos particulares.

La mejor caja de sobres de Pokémon para coleccionar y como inversión

Las siguientes selecciones son, sin duda, opciones fenomenales como las mejores cajas de sobres de Pokémon que se pueden comprar en este momento; muchos coleccionistas veteranos las consideran las mejores cajas de sobres de Pokémon en las que invertir debido a su gran demanda, su selección de cartas legendarias y su reputación de ser muy divertidas de abrir.

1. Cielos en evolución [Espada y Escudo]

Precio medio Entre 2.000 y 3.000 dólares o más Fecha de lanzamiento 27 de agosto de 2021 Número de tarjetas 237 en total (203 básicos + 34 secretos) Dificultad para obtener beneficios Muy difícil (el coste de la caja es elevado; para obtener beneficios suele ser necesario conseguir cartas muy cotizadas o mantener el juego precintado).

Muchos coleccionistas siguen señalando que Cielos en constante cambio como la mejor caja de sobres de Pokémon que se puede comprar. Esta colección es famosa por incluir a las «Eeveelutions» con impresionantes diseños alternativos. Incluso años después de su lanzamiento, la demanda sigue siendo altísima, ya que contiene algunas de las cartas más valiosas de la Espada y Escudo y es una auténtica mina de oro para cualquier fan de Rayquaza o Umbreon.

Por qué lo elegimos Esta colección está considerada por muchos como la obra maestra de su época, ya que incluye la legendaria «Moonbreon» y las emblemáticas ilustraciones alternativas de las evoluciones de Eevee. Sigue siendo la mejor caja de sobres de Pokémon que pueden comprar los coleccionistas de productos precintados, ya que el potencial de encontrar estas cartas de gran valor no tiene parangón.

Its Su atractivo a largo plazo radica precisamente en lo difícil que resulta encontrar estos paquetes hoy en día es muy difícil de encontrar, y precisamente por eso los coleccionistas siguen incluyéndola entre las mejores cajas de Pokémon en las que invertir. Y es cierto que las probabilidades de encontrarla son notoriamente bajas, pero la posibilidad de hallar la «Moonbreon» la convierte en una experiencia legendaria para quienes tienen paciencia (y mucho dinero). Los coleccionistas se vuelven locos por esta caja más por su prestigio duradero que por las ganancias a corto plazo, ya que representa la cúspide del diseño moderno de cartas.

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2. Paldea Evolucionada [Escarlata y Violeta]

Precio medio 405–450 dólares Fecha de lanzamiento 9 de junio de 2023 Número de tarjetas 279 en total (193 básicos + 86 secretos) Dificultad para obtener beneficios Medio-alto (mejor experiencia de captación, pero el retorno de la inversión sigue dependiendo de las captaciones clave de Illustration/SIR).

Paldea Evolucionada es una opción ideal para los aficionados a la Scarlet y Violet generación. Trajo consigo una enorme variedad de cartas raras ilustradas que cambiaron nuestra forma de ver el arte de las cartas. Esta colección incluye algunas de las Las mejores cartas de «Scarlet y Violet» con los Pokémon iniciales de Paldea y las leyendas de Ruinous. Debido a la gran demanda de estas cartas raras con ilustraciones específicas, muchos coleccionistas consideran que esta expansión es una de las mejores Pokémon cajas para regalar a quienes aprecian el valor estético.

Por qué lo elegimos A los coleccionistas que aprecian la variedad estética les encantarán las cartas «Illustration Rares» de estilo acuarela y los vibrantes Pokémon Tera que se incluyen aquí. Se trata de una de las mejores cajas de sobres de Pokémon que se pueden comprar, ya que supone un puente perfecto entre la utilidad competitiva y la excelencia artística para la generación actual.

El conjunto presenta el potente Tera Pokémon que mantienen la dinámica de juego fresca y emocionante, mientras que el diseño artístico al estilo acuarela aporta un toque de calidad a cada tirada. Sigue siendo una de las mejores cajas de Pokémon en las que invertir porque… lo más popular Pokémon con una mecánica moderna y una dirección artística de gran calidad que resulta atractivo tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos.

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3. Golpe de fusión [Espada y Escudo]

Precio medio 970–1 000 dólares Fecha de lanzamiento 12 de noviembre de 2021 Número de tarjetas 284 en total Dificultad para obtener beneficios Difícil (un conjunto tan amplio reduce las probabilidades de éxito; muchas oportunidades no llegan a cubrir gastos).

Como una de las mayores expansiones de la historia, Golpe de fusiónla enorme lista de cartas puede ser uno de los álbumes más difíciles de completar, pero también uno de los más gratificantes. Este Espada y Escudo Esta expansión también introdujo el estilo de combate «Fusion Strike», que se convirtió en un elemento imprescindible para los jugadores competitivos que buscaban las mejores cartas de Pokémon. Pero lo que realmente atrae a los coleccionistas es la versión alternativa de la legendaria Gengar VMAX: uno de esos hallazgos que hacen que los productos precintados resulten especialmente tentadores si estás buscando la mejor caja de sobres de Pokémon para comprar.

Por qué lo elegimos Abrir esta caja es toda una aventura, ya que incluye uno de los catálogos de cartas más amplios jamás impresos, además del emblemático Gengar VMAX. La gran variedad que ofrecen los 36 sobres crea una experiencia exigente, aunque divertida, para los aficionados veteranos que buscan completar la colección.

La enorme variedad de cartas hace que rara vez te encuentres dos sobres iguales, lo que la convierte en una opción ideal si buscas una caja con mucha variedad y estás buscando las mejores cajas de Pokémon en las que invertir como coleccionista de cartas raras. Su relevancia en el ámbito competitivo y su enorme catálogo la convierten en una de las mejores cajas de sobres de Pokémon que puedes comprar si te gusta disfrutar de una sesión larga y variada abriendo sobres.

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4. Estrellas brillantes [Espada y Escudo]

Precio medio 550–600 dólares Fecha de lanzamiento 25 de febrero de 2022 Número de tarjetas 186 en total (172 básicos + 14 secretos) Dificultad para obtener beneficios Dificultad media-alta (la Galería de Entrenadores ayuda, pero para obtener beneficios reales sigue siendo necesario conseguir cartas de máxima calidad).

Estrellas brillantes ocupa un lugar especial en la historia, ya que introdujo la mecánica VSTAR en el mundo del Juego de Cartas de Pokémon. Es una opción de primer nivel para una colección equilibrada, ya que incluye un subconjunto denominado «Galería de Entrenadores». Esto significa que puedes encontrar cartas preciosas en la sección de cartas holográficas inversas, lo que hace que la experiencia de abrir el sobre resulte mucho más gratificante. Si sopesas la nostalgia, la experiencia de abrir el sobre y el atractivo a largo plazo, es fácil ver por qué Estrellas brillantes is que suele figurar entre las mejores cajas de Pokémon en las que invertir.

Por qué lo elegimos Aquí es mucho más fácil encontrar cartas fantásticas gracias a la subserie «Galería de Entrenadores», que añade cartas especiales a la ranura de cartas holográficas inversas. Ese valor añadido es precisamente la razón por la que muchos coleccionistas consideran esta expansión como una de las mejores cajas de sobres de Pokémon. Los fans de Charizard, en particular, encontrarán una mina de oro con múltiples versiones de alta rareza de este emblemático Pokémon que están deseando salir del sobre.

Para los fans de Charizard, esta es sin duda una de las mejores cajas de Pokémon que se pueden comprar ya que nuestro ardiente GOAT aparece aquí en varias versiones de gran rareza. Logra un equilibrio perfecto entre la nostalgia y la potencia moderna, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier aficionado que busque un modelo histórico Espada y Escudo pieza central de su colección.

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5. Origen perdido [Espada y Escudo]

Precio medio 700–750 dólares Fecha de lanzamiento 9 de septiembre de 2022 Número de tarjetas 247 en total (196 básicos + 21 secretos + 30 de la Galería de Entrenadores) Dificultad para obtener beneficios Difícil (hay una demanda sólida, pero la rentabilidad suele quedar por debajo de los costes de producción, salvo en casos excepcionales).

Para todos mis compañeros «edgelords» que apreciáis una temática más oscura y etérea, Origen perdido es la colección ideal para ti; y, sinceramente, es una de las mejores cajas de sobres de Pokémon que puedes comprar si quieres que tus cartas vengan acompañadas de un toque de misterio. Se centra en la mecánica de la Zona Perdida y presenta a Giratina con algunas de las ilustraciones más detalladas que se han impreso jamás. Se trata de una caja de gama media en la que se puede confiar y que ofrece diseños geniales de forma constante. Al abrir estas cajas, tendrás la oportunidad de conseguir la carta de Giratina V con arte alternativo, que sigue siendo el santo grial para muchos coleccionistas.

Por qué lo elegimos Sus intrincados diseños y su temática más oscura y espectral la convierten en una pieza visualmente distintiva para cualquier estantería de coleccionista. Ese aire único es precisamente la razón por la que muchos coleccionistas la consideran una de las mejores cajas de Pokémon que se pueden comprar, sobre todo por la increíblemente detallada ilustración alternativa de Giratina V, que es su principal atractivo.

The centrarse en las variantes hisuianas y la estética espectralhace queOrigen perdidotarjetas una pieza que destaca visualmente en cualquier colección en expansión. Aunque quizá no tenga el mismo revuelo que Cielos en constante cambio… su coherencia temática y su destacada selección de Pokémon la sitúan sin duda entre las mejores cajas de sobres de Pokémon que puede comprar cualquiera que desee crear una colección completa de las mejores expansiones modernas.

★ La mejor caja de sobres para cartas de ensueño de temática oscura TCGPlayer Visita TCGPlayer

6. Baile de máscaras al atardecer [Escarlata y Violeta]

Precio medio Entre 250 y 300 dólares Fecha de lanzamiento 24 de mayo de 2024 Número de tarjetas 226 en total (167 básicos + 59 secretos) Dificultad para obtener beneficios Medio (nueva estructura de precios; se pueden obtener beneficios, pero de forma irregular, ya que depende de las fluctuaciones de los índices SIR y ACE SPEC).

Baile de máscaras al atardecer es una de las mejores cajas de Pokémon que puedes comprar si buscas una más reciente Scarlet y Violet una expansión con el ambiente de un festival de verano japonés. La colección incluye a Ogerpon en diversas formas y destaca por un estilo visual muy característico y vibrante. Es una excelente opción para los nuevos aficionados, ya que las cartas son modernas y fáciles de encontrar.

Por qué lo elegimos Si estás buscando las mejores cajas de sobres de Pokémon, esta es una elección obvia para los jugadores del metajuego actual, gracias a las imprescindibles cartas ACE SPEC y a las versátiles variantes de Ogerpon. Además, las ilustraciones inspiradas en los festivales son un auténtico regalo para la vista, ya que transmiten un aire refrescante y ofrecen impresionantes cartas raras ilustradas para aquellos que queráis construir un mazo estético y contemporáneo.

Las tarjetas «ACE SPEC» también resultan útiles para quienes realmente quieren aprender Cómo jugar a las cartas de Pokémon a gran escala. Su temática festiva supone un soplo de aire fresco en comparación con otras expansiones más centradas en el combate. El elementos de juego modernos y narración visual Las cartas de ilustración poco comunes que contienen hacen que destaquen como las mejores cajas de sobres de Pokémon que pueden comprar quienes siguen las tendencias competitivas actuales.

★ La mejor caja de sobres para el meta de Modern y con ilustraciones nuevas TCGPlayer Visita TCGPlayer

7. Resplandor astral [Espada y Escudo]

Precio medio 370–530 dólares Fecha de lanzamiento 27 de mayo de 2022 Número de tarjetas 246 en total (189 básicos + 27 secretos + 30 de la Galería de Entrenadores) Dificultad para obtener beneficios Dificultad media-alta (la Galería de Entrenadores ayuda, pero seguir sacando beneficios sigue siendo una tarea ardua si no se consiguen las mejores cartas).

Resplandor astral se centra en la región de Hisui desde Pokémon Legends: Arceus. Ofrece una experiencia de entrenamiento muy consistente gracias a su propia «Galería de entrenadores», y encontrarás un montón de Pokémon como Dialga y Palkia en su forma Origin. Este set suele pasarse por alto, pero es una de las mejores cajas de Pokémon en las que invertir.

Por qué lo elegimos No todas las cajas de sobres de Pokémon de primera categoría están tan sobrevaloradas; esta joya subestimada es perfecta para los fans de la antigua región de Hisui, con variantes regionales y legendarios en su forma de origen que coleccionar. Su alta tasa de aciertos gracias a la Galería de Entrenadores hace que cada caja resulte siempre satisfactoria por su precio.

Es una buena elección si estás buscando Buenos paquetes de Pokémon para comprar y sacar beneficio o simplemente quieres añadir algo de historia antigua a tu carpeta, ya que el Su alto índice de aciertos permite que incluso a quienes se inician en esto les lleve a llevarse algo especial. Su posición única dentro de la Espada y Escudo Su contenido la convierte en una de las mejores cajas de sobres de Pokémon que se pueden comprar, ya que ofrece una probabilidad de obtener cartas raras mayor que la de muchas de sus competidoras de la misma época.

★ La mejor caja de sobres con la mejor relación calidad-precio TCGPlayer Visita TCGPlayer

8. Viaje juntos [Escarlata y Violeta]

Precio medio 210–250 dólares Fecha de lanzamiento 28 de marzo de 2025 Número de tarjetas Más de 190 en total (varía según la lista de secretos) Dificultad para obtener beneficios Medio (un buy-in más bajo ayuda; la mayoría de las aperturas, en el mejor de los casos, solo cubren gastos si no se consiguen grandes éxitos).

Como una de las últimas incorporaciones a la Scarlet y Violetlínea,Viajemos juntos se centra en la accesibilidad. Está ampliamente disponible y cuenta con muchos de los Pokémon favoritos de los fans en poses nostálgicas. Si estás buscando el las mejores cartas de Pokémon De entre las últimas colecciones, esta es una de las mejores cajas de Pokémon que se pueden comprar.

Por qué lo elegimos Entre las mejores cajas de sobres de Pokémon para principiantes y aficionados que vuelven al juego, este lanzamiento reciente destaca por su fácil apertura y sus generosas probabilidades de conseguir cartas especiales. El encantador diseño, que combina lo moderno con lo nostálgico, se centra en el vínculo emocional entre los entrenadores y sus Pokémon.

La popularidad de esta expansión se debe a sus atractivas tasas de aparición y a la celebración festiva del viaje que emprendemos junto a nuestros Pokémon. Es el punto de partida perfecto para quien busque una de las mejores cajas de Pokémon que comprar con el objetivo de completar su álbum. Su su amplia disponibilidad lo convierte en uno de los más accesibles Opciones para padres o quienes buscan un regalo y quieren un set que sea popular, moderno y emocionante de abrir, sin necesidad de un presupuesto desorbitado.

★ La mejor caja de sobres de Pokémon en la que invertir para los nuevos coleccionistas TCGPlayer Visita TCGPlayer

Cómo elegir la mejor caja de sobres de Pokémon para ti

Para ayudarte aún más a decidir cuál es la mejor caja de sobres de Pokémon que puedes comprar y que se adapte específicamente a tus necesidades, esta guía te explica cómo combinar tus objetivos particulares con los valores actuales del mercado y las comprobaciones de seguridad necesarias para evitar errores costosos.

Tu objetivo: ¿abrir los paquetes, coleccionarlos o dejarlos precintados?

Elegir las mejores cajas de Pokémon en las que invertir depende de tus intenciones. Los coleccionistas suelen dividirse en dos grupos: los que… abriendo una carpeta por puro placer, esosbuscando una pieza concreta y poco común, y esosalmacenamiento de productos precintados. Las combinaciones fáciles de acertar con subconjuntos son ideales para divertirse, mientras que las combinaciones centradas en la persecución, como Cielos en constante cambio son ideales para quienes buscan cartas de gran valor. El presupuesto también es un factor importante. Las cajas económicas ofrecen muchas cartas a un precio de entrada más bajo, mientras que las colecciones caras marcan hitos históricos.

La mejor caja de sobres de Pokémon para conseguir una alta frecuencia de cartas raras: Selecciona conjuntos comoEstrellas brillantes or Resplandor astral.

Selecciona conjuntos comoEstrellas brillantes or Resplandor astral. La mejor caja de sobres de Pokémon para una inversión rentable: Busca series antiguas y descatalogadas como Cielos en constante cambio.

Busca series antiguas y descatalogadas como Cielos en constante cambio. La mejor caja de sobres de Pokémon para el juego competitivo actual: Elige conjuntos actuales como Baile de máscaras al atardecer.

¿Qué hace que realmente merezca la pena comprar una caja?

Si estás buscando la mejor caja de sobres de Pokémon para comprar, normalmente todo se reduce a una combinación de expectación, posibilidades de encontrar cartas especiales y lo divertido que resulta abrirla.

Los personajes populares como Charizard o Rayquaza siempre impulsan la demanda. Las cartas de colección más codiciadas generan un efecto de «imprescindible» que mantiene el interés muy alto mucho tiempo después del lanzamiento. La experiencia inicial también es importante. Algunas colecciones ofrecen pequeñas ganancias constantes, mientras que otras son del tipo «todo o nada», con un gran acierto y poco más.

El encanto de los personajes: Conjuntos con mascotas como Mew, Gengar o los Pokémon iniciales.

Conjuntos con mascotas como Mew, Gengar o los Pokémon iniciales. Número de piezas: Los mazos más pequeños aumentan las probabilidades de sacar cartas concretas.

Los mazos más pequeños aumentan las probabilidades de sacar cartas concretas. Temas visuales: Estilos de acuarela o temas festivos que atraen a los amantes del arte.

Las colecciones pequeñas facilitan la obtención de cartas concretas, pero las grandes ofrecen más posibilidades de descubrir cosas nuevas. El valor lúdico y el valor económico no son lo mismo, y la elección adecuada depende de lo que quieras priorizar: la obtención de cartas, el arte, la nostalgia o el valor a largo plazo. Decide primero cuál es tu objetivo y, básicamente, la mejor caja de sobres de Pokémon que puedes comprar se revelará por sí sola.

Consejos para comprar: evita las falsificaciones, pagar de más y las compras de las que luego te arrepientes

La seguridad es lo más importante a la hora de comprar un producto precintado. Si estás buscando la mejor caja de sobres de Pokémon para comprar, lo más importante que debes tener en cuenta es Acude a tiendas de aficiones de confianza o a vendedores online con buenas políticas de devolución. Antes de abrirlo, comprueba que el embalaje esté en buen estado y que la caja no presente signos de manipulación. El precio debe ser razonable; una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, normalmente lo es, como dice el viejo refrán.

Además,Compara siempre el precio por paquete en los distintos anuncios y consulta los datos de ventas recientes. utilizando sitios de confianza como TCGPlayer or Gráficos de precios, para que puedas evitar precios de venta inflados y conocer el verdadero valor de mercado basándote en las transacciones ya realizadas.

Por último, si no quieres acabar comprando algo de lo que luego te arrepientas, ten en cuenta que a menudo es más sensato Compra tarjetas sueltas si solo quieres una carta concreta. De lo contrario, elige primero la caja de sobres de Pokémon que mejor se adapte a tu objetivo y, después, a tu presupuesto, para encontrar la mejor caja de Pokémon que puedas comprar con el dinero que tanto te ha costado ganar.

Consejos generales para comprar las mejores cajas de Pokémon

Antes de elegir las mejores cajas de Pokémon en las que invertir, deberías pensarlo un poco (e investigar a fondo) antes de pulsar el botón de compra. En primer lugar, define cuál es tu objetivo principal. Si te encanta el aspecto de «apuesta» que supone abrir una Paquete de Pokémon divinos, busca sets que incluyan galerías de entrenadores como Estrellas brillantes, ya que se encuentran entre las mejores cajas de sobres de Pokémon que se pueden comprar en cuanto a la cantidad de cartas especiales por caja.

Las cajas de sobres de Pokémon de alta gama pueden ser una excelente opción si buscas más variedad, pero también puedes explorar otros conjuntos de Pokémon comprando primero sobres o cajas de entrenador para ver qué monstruos concretos te gustan más. Por otro lado, si prefieres mantener tus artículos precintados, los más antiguos Espada y Escudo Quizá las cajas sean una mejor opción, aunque cada vez son más difíciles de encontrar.

Las nuevas expansiones suelen ser más baratas y fáciles de encontrar a precio de venta al público. Las colecciones más antiguas suelen tener un precio más elevado, ya que ya no se editan. Estate atento a los anuncios de reimpresiones de The Pokémon Company, ya que una entrada repentina de existencias puede hacer que los precios bajen temporalmente.

Ahora bien, a la hora de decidir qué caja de sobres de Pokémon comprar, recuerda que, aunque algunas de las mejores cajas son, sin duda, un juego de cartas fantástico artículos que conviene tener, tanto para aficionados como para coleccionistas; lo más importante, en realidad, es que disfrutes de verdad de los Pokémon que aparecen en la colección y de la afición en sí. Puede que esté de moda buscar solo Cartas de Pokémon que tienen valor, pero yo diría que la satisfacción de ver una carpeta llena con todas tus cartas favoritas suele ser la mejor recompensa.

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