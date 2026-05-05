Cómo jugar a Yu-Gi-Oh! en 2026: todo lo que necesitas saber

Aprender a jugar Yu-Gi-Oh! hoy supone todo un reto. Este juego de cartas tiene fama de ser bastante complejo, debido a su enorme colección de cartas, sus mecánicas profundas, la gran variedad de estrategias y unas reglas que a veces resultan poco intuitivas. Sin embargo, pero eso no le quita lo divertido que es, y si quieres participar, tienes que empezar por lo básico.

En esta guía para principiantes, vamos a repasar un una versión simplificada de las reglas, así como una guía paso a paso para empezar y, con suerte, ganar tu primer Duelo. Al final, comprenderás mucho mejor cómo se juega Yu-Gi-Oh! y sentirse seguro al sentarse a la mesa. El Yu-Gi-Oh! Las reglas básicas que se explican aquí son todo lo que necesitas para empezar.

Cómo jugar al juego de cartas Yu-Gi-Oh!

Cómo jugarYu-Gi-Oh! En pocas palabras: invoca monstruos, activa hechizos y activa trampas para poner en aprietos a tu rival, todo ello en una carrera por turnos para reducir sus puntos de vida a cero. Es caótico, frenético y muy, muy divertido.

Como ya he mencionado, esta será una guía paso a paso para principiantes absolutos, así que no hay por qué preocuparse por el top Yu-Gi-Oh! barajas o el más fuerte Yu-Gi-Oh! De momento, nada de cartas. En su lugar, vamos a ver lo básico sobre cómo se juega Yu-Gi-Oh!.

Primeros pasos

Para aprender a jugar Yu-Gi-Oh! y lanzarte a tu primer duelo, necesitarás un mazo principal, opcionalmente un mazo de reserva y un mazo extra, además de algunos elementos imprescindibles como una moneda, fichas y, a veces, dados (dependiendo de lo que utilicéis tú y tu rival). Una de las primeras preguntas que se hacen los jugadores noveles es con cuántas cartas se empieza en Yu-Gi-Oh! – La respuesta es 5, que se roba al comienzo de cada duelo.

Cubierta principal

Al igual que con cualquierun juego de cartas fantástico, debes tener un mazo. El mazo principal es donde se encuentra la mayor parte de tus cartas. Un mazo principal debe cumplir las siguientes normas: Yu-Gi-Oh! Reglas del juego de cartas:

Debe tener entre 40 y 60 cartas, incluyendo monstruos, hechizos y trampas.

Puedes incluir hasta 3 copias de una misma carta en cualquier mazo.

Debe cumplir con la lista de cartas prohibidas vigente: Las cartas prohibidas no se pueden usar en absoluto. Las cartas limitadas están restringidas a un solo ejemplar. Las cartas semilimitadas están restringidas a 2 copias.



Construir un mazo no siempre es fácil, así que si tu mazo principal no está rindiendo lo suficiente, modifícalo y perfecciónalo hasta que te salga bien: descubre cómo jugar Yu-Gi-Oh! a menudo se reduce a realizar mejoras inteligentes. Comprender el Yu-Gi-Oh! Es fundamental que los principiantes conozcan las normas relativas a los límites de mazo y las listas de prohibidos antes de su primera partida.

Cubierta lateral

También puedes llevar un mazo secundario. El mazo secundario se utiliza en formatos de competición o en partidas competitivas, y los jugadores pueden intercambiar cartas de este mazo con su mazo principal.

Un mazo secundario debe cumplir las siguientes reglas:

Debe contener entre 0 y 15 cartas, incluidas las que irían en el mazo extra. Si no incluye ninguna carta, significa que has decidido no utilizar un mazo secundario.

Puedes tener 3 copias de una carta, pero estas también cuentan dentro del límite de cartas de tu mazo principal y tu mazo adicional. Por ejemplo, si tienes 3 Magos oscurosen tu mazo principal, no puedes añadir más Magos oscurosen tu mazo secundario.

Si colocas una carta de tu mazo secundario en uno de tus mazos, debes sacar una carta. Debes terminar con el mismo número de cartas en tu mazo principal y en tu mazo adicional.

Una vez más,Un mazo secundario es totalmente opcional y, en realidad, solo se suele ver en partidas de alto nivel. Aun así, saber cómo jugar Yu-Gi-Oh! A nivel competitivo, significa saber cuándo y cómo el mazo secundario puede cambiar el rumbo de una partida. El Yu-Gi-Oh! Las reglas básicas para el mazo secundario son sencillas: solo se permiten intercambios equivalentes.

Baraja adicional

Tu Baraja Suplementaria contiene monstruos que no se pueden incluir en la Baraja Principal. La Yu-Gi-Oh! Las reglas del juego de cartas para el mazo adicional son estrictas:

Debe contener entre 0 y 15 cartas, pero solo puede contener monstruos de Fusión, Sincronización, Xyz y Enlace.

Aquí también se aplican las reglas del límite de tres cartas y de la lista de cartas prohibidas.

Familiarizarse con el mazo extra es una de las Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes que suelen resultar confusas, pero que se aclaran en cuanto se comprende cada tipo de invocación.

Otros artículos

A medida que vas descubriendo cómo se juega Yu-Gi-Oh!, te recomendamos que prepares algunos extras útiles:

Una moneda y unos dados para los efectos que los requieran.

Fichas. Las fichas pueden ser cualquier cosa, siempre y cuando tengan dos caras distintas (para indicar la posición de ataque o de defensa). Una moneda puede servir como ficha, ya que tiene cara y cruz.

Las fichas pueden ser cualquier cosa, siempre y cuando tengan dos caras distintas (para indicar la posición de ataque o de defensa). Una moneda puede servir como ficha, ya que tiene cara y cruz. Cualquier otro accesorio que pueda necesitar tu terraza, como mostradores.

Por fin, una forma de llevar la cuenta de tus puntos de vida: Basta con una calculadora o un trozo de papel y un bolígrafo.

Noesosesto para aprender a jugar Yu-Gi-Oh!, pero harán que tus Duelos sean mucho más fluidos. Saber cómo jugar Yu-Gi-Oh! La creación de tarjetas resulta mucho más fácil cuando se dispone de los accesorios adecuados.

Dónde colocar las cartas en el tapete de juego

Por último, hablemos de la Yu-Gi-Oh! diseño de campos: un elemento importante del Yu-Gi-Oh! Reglas básicas. Cada juego de cartas debe colocarse en una zona distinta, de modo que ambos jugadores tengan una visión clara del estado de la partida en todo momento. Dominar el Yu-Gi-Oh! Si preparas el campo de juego antes de tu primera partida, te ahorrarás muchos malentendidos durante el duelo.

Delante de ambos jugadores hay 10 casillas. Las 5 zonas superiores son tus Zonas de Monstruos, donde se colocan los monstruos, mientras que las 5 zonas inferiores son tus Zonas de Hechizos y Trampas, donde juegas y colocas hechizos y trampas.

A la izquierda de tus zonas de monstruos se encuentra el Zona de campo, donde se colocan los hechizos de campo.

Debajo de la zona de campo se encuentra tu Zona de Baraja Suplementaria, donde se coloca tu Baraja Suplementaria.

A la derecha de tus zonas de hechizos y trampas se encuentra el Zona de mazo, donde se coloca el mazo principal.

Por encima de la zona de cubierta se encuentra el El cementerio, o GY, donde van a parar las cartas descartadas.

A la derecha del GY está tu Zona de destierro, donde van a parar las cartas desterradas . Ten en cuenta que se trata de un término no oficial.

. Ten en cuenta que se trata de un término no oficial. Por último, hay dos zonas de monstruos en el centro del campo, entre ambos jugadores. Estas son las 2 zonas de monstruos adicionales, que son compartidas y resultan importantes para cualquier jugador que utilice monstruos de enlace.

Consulte el Yu-Gi-Oh! Distribuye el campo cada vez que no estés seguro de dónde colocar una carta: saber colocar correctamente las cartas en su zona es uno de los hábitos más útiles que puedes adquirir desde el principio.

Tipos de cartas de juego

Antes de entrar en cómo se juega Yu-Gi-Oh! tarjetas, primero tenemos que repasar los tres tipos de tarjetas que hay en el juego: Monstruos, hechizos y trampas, y comprender cómo funciona cada uno de ellos. No importa si tienes el el mejorYu-Gi-Oh! tarjetas en tu mazo si, al fin y al cabo, no sabes cómo funcionan.

En esta sección se trata el Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes que explican qué hace cada tipo de carta y cuándo usarla. Comprender las tres categorías de cartas es también una parte fundamental para saber cómo jugar Yu-Gi-Oh! de forma constante en los distintos enfrentamientos.

Cartas de monstruos

Las cartas de monstruo son el alma de todo duelo; claro, las estadísticas importan, pero Las jugadas decisivas dan la victoria. Si estás aprendiendo a tocar Yu-Gi-Oh! Si hablamos de cartas, empieza por los monstruos. Son tu arma principal, y hay varios tipos en tu mazo principal.

Monstruos normales no tienen ningún efecto, pero suelen tener estadísticas elevadas para su nivel. Tienen un fondo amarillo.

no tienen ningún efecto, pero suelen tener estadísticas elevadas para su nivel. Efecto Monsters constituyen la mayor parte de las cartas de monstruo. Estos monstruos tienen efectos que van desde entorpecer a tu rival hasta añadir cartas a tu mano. Estas tarjetas se reconocen por su fondo naranja.

constituyen la mayor parte de las cartas de monstruo. Estos monstruos tienen efectos que van desde entorpecer a tu rival hasta añadir cartas a tu mano. Monstruos rituales debe invocarse mediante un efecto, normalmente una carta de hechizo ritual. Estas tarjetas tienen un fondo azul liso.

debe invocarse mediante un efecto, normalmente una carta de hechizo ritual.

Cabe destacar que los monstruos pueden tener un subtipo, que incluye Tuner, Union, Gemini, Toon, Spirit, Flip, etc. Comprender estos detalles es una de las Yu-Gi-Oh! unas reglas de juego que, sin que uno se dé cuenta, determinan el desarrollo de la partida más de lo que la mayoría de los principiantes imaginan.

Ahora pasemos al mazo extra, donde se encuentran los monstruos clasificados según el método de invocación. Tened un poco de paciencia, ya que comprender cada uno de estos puntos es fundamental para conseguir el Yu-Gi-Oh! las reglas básicas al dedillo:

Monstruos de fusión están fabricados por combinar otras cartas mediante un efecto. Si vienes del anime, ya estarás familiarizado con Polimerización, pero hay muchas formas diferentes de realizar una Invocación por Fusión. Los Monstruos de fusión tienen un fondo de color violeta intenso.

están fabricados por Si vienes del anime, ya estarás familiarizado con Polimerización, pero hay muchas formas diferentes de realizar una Invocación por Fusión. Synchro Monsters se invocan mediante Invocación Sincronizada, en la que envías un Tuner y otros monstruos a tu Cementerio, cuyos Los niveles sumados deben ser iguales al nivel del monstruo Sincronizado que intentas invocar. Los monstruos Synchro tienen un fondo blanco.

se invocan mediante Invocación Sincronizada, en la que envías un Tuner y otros monstruos a tu Cementerio, cuyos Monstruos Xyz te obligan a coloca los monstruos necesarios en una zona de monstruos , y luego coloca el Monstruo Xyz sobre las cartas apiladas. Las cartas apiladas sirven como Material Xyz; piénsalo como si fuera munición. Los monstruos Xyz tienen un rango en lugar de un nivel. Los monstruos Xyz tienen un fondo negro con estrellas y rastros de velocidad.

te obligan a , y luego coloca el Monstruo Xyz sobre las cartas apiladas. Las cartas apiladas sirven como Material Xyz; piénsalo como si fuera munición. Monstruos del péndulo son unos cuantos: Ambos son «Monstruos» y «Hechizos». Para usarlos como «Hechizos», colócalos en una de tus Zonas de Péndulo (las Zonas de Hechizo/Trampa situadas más a la izquierda y a la derecha). Si tienes 2 monstruos de péndulo en tu zona de hechizos, puedes utilizarlos para realizar una invocación de péndulo. A diferencia de los demás tipos que aparecen aquí, los monstruos de péndulo comienzan en el mazo principal. Si fueran a ser enviados al cementerio desde el campo, colócalos en lugar de eso, boca arriba en el mazo extra. Un «Pendulum Monster» tiene un fondo naranja y verde, dividido en diagonal por la mitad.

son unos cuantos: Link Monsters son como los monstruos de sincronización, salvo que, en este caso, solo tienes que sacrificar monstruos por un número igual al índice de enlace. Los monstruos de enlace pueden aportar tantos materiales como indique su índice de enlace, que también se utiliza en lugar del nivel o el rango. Si se invocan desde el Barajo Adicional, los monstruos de enlace deben invocarse a la Zona de Monstruos Adicional o a cualquier zona hacia la que apunte una flecha de enlace (las flechas que aparecen en los monstruos de enlace). Comprender el Yu-Gi-Oh! La disposición del campo es fundamental en este caso, ya que la ubicación de estas zonas se respeta de forma estricta. Los «Link Monsters» no tienen valor de DEF, lo que significa que nunca pueden colocarse en Posición de Defensa (ni siquiera boca abajo). Los Link Monsters tienen un fondo azul oscuro con un diseño hexagonal.

son como los monstruos de sincronización, salvo que, en este caso, solo tienes que sacrificar monstruos por un número igual al índice de enlace.

Si eres nuevo en el juego, te recomiendo que te centres en los monstruos de Fusión, Sincronía y Xyz, ya que son mucho más sencillos que los monstruos de Péndulo y de Enlace.

The Yu-Gi-Oh! Las reglas básicas sobre la invocación desde el Barajo Adicional pueden parecer intimidantes al principio, pero créeme, enseguida te haces con ellas. Una de las reglas fundamentales Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes: cada monstruo del Barajo Adicional tiene sus propias condiciones de invocación, y en este juego no vale el «más o menos». Sigue las instrucciones al pie de la letra o no podrás invocarlo.

★ El mejor mercado para juegos de cartas coleccionables Cartas de monstruos de Yu-Gi-Oh! Compra en TCGPlayer

Cartas de hechizos

Saber jugar Yu-Gi-Oh! Jugar bien las cartas significa saber cómo y cuándo usar los hechizos: a menudo marcan la diferencia entre un buen turno y uno excelente.

Cartas de hechizosprovocar efectos potentes que pueden ir desde destruir o desterrar monstruos hasta añadir cartas concretas a tu mano, o incluso simplemente robar más cartas.

Los diferentes tipos de cartas de hechizo son:

Hechizos normales no tienen ningún icono junto a su nombre. Se trata de cartas de «disparar y olvidar» que puedes activar desde tu mano durante tu turno.

no tienen ningún icono junto a su nombre. Se trata de cartas de «disparar y olvidar» que puedes activar desde tu mano durante tu turno. Hechizos de juego rápido tienen un rayo junto a su nombre. Se pueden activar igual que los hechizos normales, pero además pueden: Colócala en el campo de juego y actívala durante el turno de tu rival. Actívala desde tu mano como respuesta a las acciones de tu rival durante tu turno.

tienen un rayo junto a su nombre. Se pueden activar igual que los hechizos normales, pero además pueden: Hechizos continuos tienen un símbolo del infinito. Estas cartas permanecen en el campo de juego y suelen tener habilidades que se activan cuando se desee o ejercer un efecto duradero mientras permanezcan allí.

tienen un símbolo del infinito. Estas cartas permanecen en el campo de juego y suelen tener habilidades que se activan cuando se desee o ejercer un efecto duradero mientras permanezcan allí. Hechizos de equipamiento tienen un símbolo de cruz. Cuando se lanzan, los hechizos de equipamiento se dirigen a un monstruo concreto y le aplican sus efectos. Los hechizos de equipamiento permanecen en el campo mientras el monstruo que los lleva esté vivo; si el monstruo equipado sale del campo, los hechizos de equipamiento se destruyen.

tienen un símbolo de cruz. Cuando se lanzan, los hechizos de equipamiento se dirigen a un monstruo concreto y le aplican sus efectos. Hechizos de campo tienen el símbolo de una rosa de los vientos. Estas cartas se colocan en la zona de campo y permanecen allí, igual que los hechizos continuos.

tienen el símbolo de una rosa de los vientos. Estas cartas se colocan en la zona de campo y permanecen allí, igual que los hechizos continuos. Hechizos ritualestienen un símbolo de fuego. Se utilizan casi exclusivamente para invocar ritualmente a monstruos rituales.

Una de lasYu-Gi-Oh! Una de las reglas del juego de cartas que suele pillar desprevenidos a los principiantes es la distinción entre los hechizos que se pueden activar durante el turno del oponente y los que no; los hechizos de juego rápido son la excepción clave.

El momento en que se juega una carta de hechizo es también uno de los Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes que conviene aprender pronto, ya que activar una habilidad en el momento equivocado puede costarte la partida.

★ El mejor mercado para juegos de cartas coleccionables Cartas de hechizo de Yu-Gi-Oh! Compra en TCGPlayer

Cartas trampa

Por último, pero no por ello menos importantes, están las cartas de trampa. Estas tienen un fondo morado, casi rosáceo, y son se suele emplear como respuesta a las acciones del adversario.

Los tipos de cartas de trampa son:

Trampas normales no tienen símbolo. Aplican una gran variedad de efectos.

no tienen símbolo. Aplican una gran variedad de efectos. Trampas continuas tienen el símbolo del infinito (lemniscata). Al igual que los hechizos continuos, aplican un efecto constante mientras permanecen boca arriba.

tienen el símbolo del infinito (lemniscata). Al igual que los hechizos continuos, aplican un efecto constante mientras permanecen boca arriba. Trampas de mostradortienen un símbolo de flecha. Estas cartas son, de manera única, los únicos efectos con velocidad de hechizo 3 del juego. En términos sencillos, esto significa que las trampas de contrarresto son lo más importante en las cadenas.

El momento de activación de las trampas —en concreto, el hecho de que las trampas deban colocarse antes de poder utilizarlas— es uno de los Yu-Gi-Oh! unas reglas básicas que suelen confundir a muchos jugadores novatos. Entender esto es fundamental para saber cómo jugar Yu-Gi-Oh! Desde un punto de vista estratégico, ya que las jugadas defensivas sólidas suelen decidir los partidos con tanta fiabilidad como las jugadas ofensivas espectaculares.

Cómo leer una tarjeta

Aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Para usar bien las cartas, lo primero es saber interpretarlas correctamente. Una de las formas más fáciles Yu-Gi-Oh! Un aspecto que no hay que pasar por alto en las reglas de los juegos de cartas es la puntuación: los dos puntos suelen indicar una condición de activación, mientras que el punto y coma suele indicar un coste que hay que pagar para activar un efecto.

Teniendo esto en cuenta, repasemos la disposición de las cartas, una de las cosas más útiles Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes.

Las tarjetas contienen los siguientes elementos:

A nombre , que se encuentra en la parte superior de la tarjeta.

, que se encuentra en la parte superior de la tarjeta. Nivel / Es imprescindible (solo Xyz), ambos indicados por el número de estrellas que aparece debajo del nombre.

/ (solo Xyz), ambos indicados por el número de estrellas que aparece debajo del nombre. Un elemental Atributo , situado en la parte superior derecha.

, situado en la parte superior derecha. Monstruo Tipo , que se encuentra en la parte superior de su cuadro de texto.

, que se encuentra en la parte superior de su cuadro de texto. Efecto o texto descriptivo , que se encuentran en el cuadro de texto. En el texto de efecto, fíjate en el uso de los dos puntos y los puntos y comas, que indican las condiciones de activación y los costes o requisitos, respectivamente.

, que se encuentran en el cuadro de texto. Ataque/Defensalos valores, que se encuentran en la parte inferior derecha de la tarjeta.

Cabe destacar que los hechizos y las trampas carecen de la mayoría de estas características, pero también cuentan con:

Opcionalsímbolojunto a su tipo, que indica de qué tipo de hechizo o trampa se trata.

Ser capaz de analizar completamente una carta es una de las Yu-Gi-Oh! reglas para principiantes que influyen directamente en tu capacidad para tomar buenas decisiones durante el juego.

Cómo jugar al juego de cartas Yu-Gi-Oh!: paso a paso

A pesar de lo prolijas que fueron mis explicaciones (y pido disculpas, pero era necesario), jugandoYu-Gi-Oh! puede resultar sorprendentemente sencillo, sobre todo para los principiantes. En esta sección, vamos a repasar paso a paso cómo se desarrolla una partida.

Aquí es donde el Yu-Gi-Oh! Las reglas básicas dejan de ser teoría y pasan a la práctica. Poner el Yu-Gi-Oh! Poner en práctica las reglas del juego de cartas es la forma más rápida de que se aprendan bien.

Pero antes de ponerte manos a la obra, asegúrate de que las zonas estén bien distribuidas: la Yu-Gi-Oh! La disposición del campo debe estar preparada y los jugadores deben haberse familiarizado con ella antes de que ninguno de los dos empiece a jugar.

Iniciar un duelo

Una vez que tú y tu rival tengáis vuestros mazos y hayáis colocado las cartas, es hora de comenzar un duelo. Coloca tu mazo principal y tu mazo adicional en los lugares correspondientes, y luego decide quién empieza mediante un lanzamiento de moneda o cualquier otro método que elijas.

Una vez decidido esto, es hora de responder a la pregunta: «¿Con cuántas cartas se empieza en Yu-Gi-Oh!«¿Y bien?» Ambos jugadores roban 5 cartas y comienza el duelo.

Fase de robo

La fase de robo es el primer paso de cualquier turno, y su funcionamiento es bastante sencillo: durante la fase de robo, el jugador de turno roba una carta de la parte superior de su mazo.

El jugador que empieza no roba una carta en su primera fase de robo.

Esta excepción es una de las Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes que a menudo se olvidan en las primeras partidas: es fácil recurrir instintivamente al mazo por costumbre. Recordarlo forma parte de cómo se juega. Yu-Gi-Oh! sin darle una ventaja gratuita a tu oponente.

Fase de espera

La fase de espera sigue a la fase de robo. Ninguno de los jugadores tiene que hacer nada durante esta fase, aunque sí hay que resolver cualquier efecto o coste que se produzca durante este tiempo, como el efecto de Rana arbóreao el coste del LP de Mensajero de la paz.

La fase de espera suele ser bastante tranquila, pero en el Yu-Gi-Oh! En las reglas de este juego de cartas, hay ciertas cartas que activan efectos; y pasar por alto una de las obligatorias es un verdadero error.

Fase principal 1

La Fase Principal 1 es cuando tiene lugar la acción. Durante la Fase Principal 1, el jugador de turno puede:

Invoca monstruos. Hablaremos de eso dentro de un momento.

Cambia la posición de los monstruos, de Ataque a Defensa o viceversa. Solo puedes cambiar la posición de cada monstruo una vez por turno. Los monstruos no pueden cambiar de posición de esta manera en el turno en que son invocados.

Jugar o colocar hechizos y trampas de su mano. Para jugar un hechizo, colócalo boca arriba en una de tus zonas de hechizos/trampas y, a continuación, sigue las instrucciones que indique. Las trampas no se pueden jugar directamente. Deben colocarse boca abajo en una de tus zonas de hechizos/trampas. Cuando se coloca una trampa o un hechizo de juego rápido, no se puede activar hasta el siguiente turno (que suele ser el de tu oponente).

Activa los efectos de las cartas que ya están en el campo de juego. Todo lo que aparece antes de dos puntos o de un punto y coma ( : o ; ) indica las condiciones en las que se puede utilizar un efecto. Para que el efecto se active, es necesario cumplir todas las condiciones que figuran antes del punto y coma, y al hacerlo se inicia una cadena. Algunos efectos tienen como objetivo; estos efectos indican explícitamente que tienen como objetivo.



Aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Jugar cartas durante la Fase Principal 1 es, sin duda, la habilidad más importante que hay que desarrollar. La variedad de opciones disponibles en este momento es lo que hace que el Yu-Gi-Oh! Las reglas básicas de esta fase pueden parecer abrumadoras al principio, pero con la práctica todo encaja.

Invocar monstruos

Antes de que tus monstruos puedan hacer nada, tienen que salir al campo, y eso se consigue mediante convocatoria. Es uno de los aspectos fundamentales más importantes a la hora de jugar Yu-Gi-Oh! y no es nada complicado:

Una vez durante tu turno , puedes Invocar de forma Normal (en posición de ataque boca arriba) o poner en la mano (en posición de defensa boca abajo) un monstruo de tu mano. Si un monstruo es de nivel 5 o superior, debes Homenaje otros monstruos de tu campo enviándolos al Cementerio. Los monstruos de Nivel 5-6 requieren 1 Tributo, mientras que los de Nivel 7 o superior requieren 2 Tributos.

, puedes Invocar de forma Normal (en posición de ataque boca arriba) o poner en la mano (en posición de defensa boca abajo) un monstruo de tu mano. Puedes Invocación por volteo un monstruo de tu campo, girándolo de la Posición de Defensa (boca abajo) a la Posición de Ataque (boca arriba). No hay ningún límite en cuanto al número de veces que puedes hacerlo , pero no puedes hacerlo en el mismo turno en el que el monstruo ha sido puesto en el campo de batalla.

un monstruo de tu campo, girándolo de la Posición de Defensa (boca abajo) a la Posición de Ataque (boca arriba). , pero no puedes hacerlo en el mismo turno en el que el monstruo ha sido puesto en el campo de batalla. También hay Convocatoria especial. Estos son efectos que te permiten invocar más monstruos sin gastar tu Invocación Normal. No hay límite en el número de invocaciones especiales que puedes realizar por turno.

Estos son efectos que te permiten invocar más monstruos sin gastar tu Invocación Normal.

Hablemos un poco más sobre las «Convocatorias especiales»:

Las invocaciones especiales suelen producirse como resultado del efecto de un monstruo, un hechizo o una trampa. Una carta que indique que invoca por fusión a un monstruo de fusión lo invoca como una invocación especial.

Una carta que indique que invoca por fusión a un monstruo de fusión lo invoca como una invocación especial. Los monstruos Sincronizados, Xyz y de Enlace pueden invocarse de forma especial en cualquier momento durante tus fases principales, siempre y cuando cumplas con los requisitos materiales que figuran en la tarjeta.

Las invocaciones con péndulo son, como era de esperar, las más complejas: Puedes realizar una Invocación de Péndulo si tienes 2 monstruos en tus Zonas de Péndulo (uno en cada una). El número que aparece en el lateral de la caja de «Efecto Péndulo» indica el número de un monstruo Péndulo Escala. Cuando realizas una Invocación de Péndulo, puedes Invocar de forma especial saca al campo tantos monstruos de tu mano como quieras, siempre que sus niveles estén comprendidos entre las dos escalas. Las escalas del 1 y el 9 indican que puedes invocar mediante péndulo a monstruos de nivel 2 a 8. Por último, puedes invocar de forma especial monstruos de péndulo boca arriba que se encuentren en tu Baraja de Extra. Estos deben colocarse en la Zona de Monstruos de Extra o en cualquier zona a la que apunte un monstruo de enlace.



Si eres nuevo, las mecánicas de «Ofrenda» y «Invocación especial» son clásicas Yu-Gi-Oh! reglas para principiantes que pueden resultar un poco difíciles de asimilar. Familiarizarse con el modo de juego Yu-Gi-Oh! Jugar cartas en la fase de invocación suele ser el momento en el que el juego empieza a «cobrar sentido».

Fase de combate

Cuando hayas terminado la Fase Principal 1, puedes optar por pasar a la Fase de Combate. En este punto, seleccionarás objetivos de ataque para cada uno de tus monstruos en Posición de Ataque, y con suerte, podrás destruir algunas de las criaturas de tu rival. Si prefieres no atacar con un monstruo concreto, puedes hacerlo.

Hablaremos de la resolución del combate dentro de un momento, pero ten en cuenta que el primer jugador no tiene una fase de combate en el turno 1 – uno de esosYu-Gi-Oh! Las reglas de los juegos de cartas que los principiantes siempre olvidan.

Fase principal 2

Una vez que se haya calmado la situación tras la Fase de Combate, puedes optar por pasar a la Fase Principal 2. La fase principal 2 es exactamente igual que la fase principal 1 en el sentido de que puedes realizar cualquier acción a tu alcance. Por lo general, esto implica colocar hechizos y trampas para el siguiente turno, o reforzar tus defensas si tu oponente te ha sorprendido con un efecto durante la Fase de Batalla.

Ten en cuenta que tu Invocación Normal no se renueva en la Fase Principal 2; solo puedes realizar una Invocación Normal por turno. Esta es una de esas Yu-Gi-Oh! Reglas para principiantes que provocan silenciosamente fallos, sobre todo si se deja actuar durante demasiado tiempo. El seguimiento de recursos es una parte fundamental del Yu-Gi-Oh! normas básicas.

Fase final

La fase final marca el final del turno de un jugador. Al igual que en la fase de espera, ninguno de los jugadores tiene que hacer nada en esta fase, aunque hay efectos que se activan durante la fase final.

Una vez finalizada la fase final, le toca el turno al siguiente jugador, que comienza por la fase de robo.

En este punto, ya has completado una vuelta completa del juego Yu-Gi-Oh! – un turno completo, desde la fase de robo hasta la fase final. El Yu-Gi-Oh! Las reglas del juego de cartas para la estructura de los turnos repiten este mismo ciclo a lo largo de todo el duelo.

Condiciones de victoria

Al igual que con cualquier juego de cartas coleccionables, el objetivo de Yu-Gi-Oh! es derrotar a tu oponente. Esto se puede lograr de tres maneras distintas:

La forma más habitual de ganar es reducir los Puntos de Vida de tu adversario a 0. Esto se puede conseguir principalmente mediante el combate, pero también hay hechizos, trampas y monstruos de efecto que infligen daño.

Esto se puede conseguir principalmente mediante el combate, pero también hay hechizos, trampas y monstruos de efecto que infligen daño. La segunda forma de ganar es a través de adornar . Si tu oponente debe robar una carta durante su fase de robo o por efecto (como por ejemplo, de La olla de la codicia), pierden el duelo.

. Si tu oponente debe robar una carta durante su fase de robo o por efecto (como por ejemplo, de La olla de la codicia), La última forma de ganar es mediante un condición alternativa de victoria.Cartas comoExodia, el Prohibido tienen efectos que te permiten ganar el duelo al instante.

Una parte importante de aprender el Yu-Gi-Oh! Una de las reglas básicas es comprender las diferentes formas de ganar, ya que estas marcan tu estrategia en cada duelo. También son fundamentales para entender Cómo jugar a Yu-Gi-Oh! cartas que pueden poner fin a un duelo sin necesidad de luchar, como Exodia.

★ El mejor mercado para juegos de cartas coleccionables Cartas de Yu-Gi-Oh! Compra en TCGPlayer

¿Cómo se ataca en el juego de cartas Yu-Gi-Oh!?

El último de los principiantes Yu-Gi-Oh! Las reglas de los juegos de cartas que debes conocer son: cómo resolver las batallas. No importa si tienes el más potente o el más caro Yu-Gi-Oh! cartas: todas siguen las mismas reglas de combate, así que es mejor que te las aprendas cuanto antes. Si lo consigues, entenderás cómo se juega Yu-Gi-Oh! como alguien que no acaba de descubrir las reglas en pleno duelo.

Atacar a un monstruo en posición de ataque

Cuando un monstruo ataca a otro que se encuentra en Posición de Ataque, comparar sus valores de ATK, haz lo siguiente:

Destruye al monstruo cuyo ATK fuera menor.

Su controlador recibe un daño de puntos de vida igual a la diferencia de ATQ.

Si los monstruos tienen el mismo valor de ATK, destrúyelos a ambos. Ninguno de los jugadores recibe daño. Los monstruos con 0 de ATK quedan exentos de esta regla: ambos permanecen en el campo tras el daño.



Atacar a un monstruo en posición de defensa

Cuando un monstruo ataca a otro que se encuentre en Posición de Defensa, tú comparar el ATK del atacante con el DEF del defensor, haz lo siguiente:

Si el ATK del atacante es mayor que el DEF del defensor, destruye al monstruo defensor. Ten en cuenta que el ATK debe ser mayor; si hay empate, el defensor sobrevive.

Si el defensor es destruido, su jugador no sufre daño.

Si la DEF del defensor es mayor que el ATK del atacante, el jugador que controla al atacante recibe un daño igual a la diferencia entre la DEF y el ATK.

Si tu rival no tiene monstruos

En el caso de que tu rival no tenga monstruos en el campo, puedes realizar un Ataque directo, que reduce sus puntos de vida en una cantidad igual al ATK del atacante.

Una de las formas más fáciles Yu-Gi-Oh! Una de las reglas básicas que hay que recordar es «Sin bloqueos, ve directamente», y eso es una pista importante sobre cómo jugar Yu-Gi-Oh! en el aspecto ofensivo.

Otras normas que debes conocer

Ya casi hemos terminado este tutorial sobre cómo jugar Yu-Gi-Oh! cartas. A estas alturas, ya tienes un buen dominio de las Yu-Gi-Oh! reglas básicas, así que, tras un par de partidas, quizá te interese profundizar en algunas mecánicas avanzadas.

Las secciones siguientes tratan sobre Yu-Gi-Oh! Reglas de juegos de cartas que te ayudarán a mejorar tu juego una vez que te hayas familiarizado con los conceptos básicos.

Cadenas

Las cadenas se producen cuando varios efectos intentan resolverse al mismo tiempo. Por ejemplo, el jugador A juega una carta y, por ello, el jugador B tiene la oportunidad de activar su propio efecto. No me andré con rodeos: Se trata de una mecánica muy compleja, pero es fundamental para entender cómo se juega Yu-Gi-Oh!.

En pocas palabras:

Las cadenas se crean cuando los jugadores activar efectos de forma conjunta o en respuesta unos a otros. A cada efecto se le asigna un número de eslabón de la cadena, siendo el 1 el primer efecto, el 2 el segundo, y así sucesivamente.

A cada efecto se le asigna un número de eslabón de la cadena, siendo el 1 el primer efecto, el 2 el segundo, y así sucesivamente. En Chains, los jugadores juegan «por turnos» ; si el jugador 1 activa un efecto, el jugador 2 puede responder con otro efecto antes de que el jugador 1 añada otro efecto a la cadena, y así sucesivamente. Por lo general, el jugador al que le toca el turno tiene derecho a iniciar una cadena.

; si el jugador 1 activa un efecto, el jugador 2 puede responder con otro efecto antes de que el jugador 1 añada otro efecto a la cadena, y así sucesivamente. Por lo general, el jugador al que le toca el turno tiene derecho a iniciar una cadena. Las cadenas se resuelven hacia atrás. Con «3 Chain Links», resuelves sus efectos en el orden 3-2-1.

Con «3 Chain Links», resuelves sus efectos en el orden 3-2-1. La velocidad de los hechizos determina qué cartas pueden encadenarse a cuáles. Ya hablaremos de eso dentro de un rato.

Ya hablaremos de eso dentro de un rato. Los efectos obligatorios siempre se añaden en primer lugar a una cadena; si hay varios efectos, el propietario puede organizar la cadena de efectos como desee. Los efectos obligatorios se distinguen por la expresión «si (condición)», sin la cláusula «puedes».

Aunque las cadenas son bastante complejas, le cogerás el truco tras un par de rondas. Para más información, también puedes consultar «Sincronización de efectos rápidos».

Velocidad de los hechizos

La velocidad de los hechizos determina qué cartas o efectos se pueden encadenar. La regla general es que solo se puede encadenar a un efecto con una velocidad de hechizo igual o superior.

Las velocidades de los hechizos son las siguientes:

La velocidad de hechizo 1 es la más lenta. No se puede encadenar con un efecto de velocidad de hechizo 1, a menos que se trate de efectos obligatorios que se activen al mismo tiempo. Todas las cartas de hechizo, excepto las de «Juego rápido», así como los efectos de los monstruos que no indiquen «Efecto rápido», tienen una velocidad de hechizo de 1.

No se puede encadenar con un efecto de velocidad de hechizo 1, a menos que se trate de efectos obligatorios que se activen al mismo tiempo. La velocidad de lanzamiento del hechizo 2 es media. Puedes encadenarlos a los efectos de velocidad de hechizo 1 y 2. Los hechizos de juego rápido, los efectos de monstruo de «efecto rápido» y todas las trampas, excepto las trampas de contrarresto, tienen una velocidad de hechizo de 2.

Puedes encadenarlos a los efectos de velocidad de hechizo 1 y 2. La velocidad de hechizo 3 es la más rápida. Puedes encadenarlos a los efectos de velocidad de hechizo 1, 2 y 3. Las trampas de contramano son los únicos efectos con velocidad de hechizo 3. Esto significa que la única forma de contrarrestar una trampa de contrarresto es con otra trampa de contrarresto.

Puedes encadenarlos a los efectos de velocidad de hechizo 1, 2 y 3.

No dar con el momento adecuado

Verás que algunas cartas dicen «Si (condición), puedes» y «Cuando (condición), puedes». Estas son efectos opcionales, y lo más relevante de ellas es que las tarjetas del tipo «Cuando… puedas» pueden perder el momento oportuno.

En pocas palabras, las cartas que dicen «Cuando… puedas» solo se puede jugar si esa condición es lo último que ha ocurrido.

Esto último se calcula de la siguiente manera:

Si hay una cadena, lo último que ocurre es el efecto del eslabón anterior.

Si no hay una cadena, lo último que ocurre es la última acción que no inició una cadena, como invocar a un monstruo.

«No acertar con el momento oportuno» es un concepto que confunde incluso a los jugadores más experimentados; es uno de esos… Yu-Gi-Oh! Reglas de un juego de cartas en las que es fundamental leer el texto tal y como está redactado. Sin embargo, una vez que lo entiendes, cambia la forma de jugar. Yu-Gi-Oh! Por completo: empezarás a leer el texto de las cartas con mucha más atención.

La fase de daño

Cuando declaras combate contra el monstruo de un adversario, pasas a la Fase de Daño, y lo más importante que debes saber sobre la Fase de Daño es que Solo puedes activar efectos que modifiquen el ATK/DEF una vez que haya comenzado.

Esto significa que solo puedes activar efectos de destrucción como Fuerza Espejocuando tu rival declara un ataque. Si aceptas el ataque y pasas a la fase de daño, tus opciones de contraataque se ven muy limitadas.

La fase de daño es una de las Yu-Gi-Oh! reglas básicas de combate que tienen un tiene un gran impacto en cómo y cuándo activas los efectos durante los combates. Entenderlo también cambia la forma de jugar Yu-Gi-Oh! en el ámbito defensivo, ya que muchos efectos de Trampa potentes deben utilizarse antes de que comience la Fase de Daño.

★ El mejor mercado para juegos de cartas coleccionables Cartas y mazos de Yu-Gi-Oh! Compra en TCGPlayer

Preguntas frecuentes