Los 10 mejores sitios para comprar tarjetas regalo de League of Legends en 2026

Aviso legal sobre programas de afiliados: Es posible que reciba una comisión si realizas una compra a través de los enlaces de este artículo, lo que me ayuda a seguir probando los mejores sitios web para comprar tarjetas regalo de League of Legends para la comunidad.

Los mejores sitios para comprar League of Legendstarjetas regalo paraPuntos Riot (RP) sonTejo, Driffle, yKinguin – pero cuál es el más adecuado para ti depende de cómo quieras comprar, y algunos métodos conllevan más riesgos para la cuenta que otros. Puntos Riot, conocido comúnmente como RP, son la moneda premium que se utiliza en League of Legends para desbloquear aspectos de campeones, emoticonos y botín exclusivo.

En 2026, encontrar los mejores sitios para comprar League of Legends Las tarjetas regalo son la forma más segura y sin riesgos de recargar tu cuenta sin vincular una tarjeta de crédito directamente al cliente del juego. He evaluado diez proveedores diferentes teniendo en cuenta sus precios actuales, la rapidez de entrega y la protección del comprador para que te hagas una idea clara del mercado. Ya que Riot Games Las tarjetas regalo son compatibles entre sí, por lo que también puedes utilizar estos códigos para Valoración and Teamfight Tactics (TFT) al canjearlo en la página web oficial Riot Gamessitio web.

Mis recomendaciones para los mejores sitios web de tarjetas regalo de League of Legends

He elaborado esta lista, fácil de consultar, con mi selección de los mejores sitios web para comprar League of Legends tarjetas regalo para que puedas encontrar el proveedor más adecuado a tus necesidades específicas.

Tejo– El mejor en generalPuntos Riot (RP) Sitio web Driffle – El mejor mercado de vendedores verificados para Puntos Riot (RP) Kinguin – El mejor mercado P2P para DisturbioCartas Gamivo– La mejor opción económicaPuntos Riot (RP) Opción de tarjeta electrónica Juegos instantáneos – La mejor web de descuentos verificada (10-15 % de descuento, sin riesgo de P2P) CoinGate – La mejor opción para compradores de criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio) Bitrefill – La mejor opción de criptomonedas en la Red Lightning Eldorado.gg – El mejor mercado mixto para Puntos Riot G2G.com – El mejor mercado de servicios de depósito en garantía SEAGM – Ideal para compradores de la región de Asia-Pacífico y tarjetas multirregionales

Las 10 mejores páginas web para comprar tarjetas regalo de LoL: análisis

He analizado cada una de las siguientes plataformas para asegurarme de que son los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo disponibles en 2026.

1. Tejo [La mejor página web para comprar Riot Points]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (RP código canjeado en account.riotgames.com) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde unos 11,28 $ por 10 $ Puntos Riot Tarjeta regalo (se aplican comisiones) Plazo de entrega comprobado ~1-2 minutos (automático) Protección del comprador Sí –PayPal y devoluciones de cargos en tarjetas de crédito y débito

Tejo utiliza el envío de tarjetas electrónicas: compras una Puntos Riot tarjeta regalo y recibirás el código por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 minutos. Puedes canjearlo tú mismo en la página web oficial Riot Games sitio web, es decir Tejo nunca accede a tu cuenta personal. Según mi experiencia, Tejo destaca entre los mejores sitios para comprar League of Legendstarjetas regalo porque combina precios competitivos con PayPal protección y atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Pros Contras ✅ CERO riesgo para la cuenta gracias al envío de tarjetas electrónicas ✅ Entrega automática en uno o dos minutos ✅ Protección de PayPal y devoluciones de cargos en tarjetas de crédito ✅ Asistencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del chat en vivo ❌ Se aplican gastos de gestión al finalizar la compra ❌ Los códigos están estrictamente limitados a una región concreta ❌ La disponibilidad regional varía según el vendedor

Su gama de productos es muy amplia, e incluso puedes proteger tu conexión con el las mejores VPN paraLeague of Legends antes de lanzarte a una partida. Las condiciones de pago son flexibles en Tejo, que admiten tarjetas de crédito, PayPal, y diversas criptomonedas. Estas tarjetas regalo sirven tanto para League of Legendsy otrosRiot Games títulos cuando se canjean correctamente.

Acabo de completar el pago, y el Puntos Riot El código de la tarjeta regalo apareció en mi bandeja de entrada casi al instante. Aunque los precios suelen ser entre un 5 % y un 15 % más bajos que en la tienda oficial, Te recomiendo que compruebes que la región de la tarjeta coincide con la de tu cuenta. Tejo es la opción más fiable de esta lista para una navegación segura RPrecargas.

★ La mejor plataforma global para comprar Riot Points (RP) Tejo Compra en Eneba

2. Driffle [El mejor mercado de vendedores verificados para Riot Points (RP)]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (RP / Acceso a Riot (Código de la tarjeta regalo por correo electrónico) ToS Risk CERO – Driffle nunca accede a tu Disturbiocuenta Precio de salida Desde unos 10,30 $ por 10 $ Puntos RiotTarjeta regalo Plazo de entrega comprobado Instantáneo o en menos de 10 segundos Protección del comprador Sí: sistema de devoluciones y reclamaciones de tarjetas de crédito y débito

Driffle utiliza el envío de tarjetas electrónicas, mediante el cual recibes un código que puedes canjear tú mismo en account.riotgames.com. Como uno de los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo, ofrecen importes únicos como 100 RPy 575RP tarjetas internacionales que no están disponibles en la mayoría de los demás sitios web. Funcionan como un mercado de «vendedores verificados», lo que me parece más seguro que las plataformas P2P abiertas.

Pros Contras ✅ Entrega inmediata en menos de 10 segundos ✅ Los vendedores verificados reducen el riesgo de códigos no válidos ✅ Billetes de valores únicos, como el de 100 RPtarjetas ✅ Empresa respaldada por capital riesgo con un catálogo cuidadosamente seleccionado ❌ Menor número de reseñas que las plataformas tradicionales ❌ La coincidencia de regiones es absolutamente fundamental ❌ Los precios varían considerablemente de un vendedor a otro

Una vez que hayas completado el pago en driffle.com, encontrarás el Puntos Riot recibirás el código de la tarjeta regalo en tu bandeja de entrada en cuestión de segundos. Aceptan tarjetas de crédito y PayPal, y tienen una excelente puntuación de 4,1/5 Trustpilot una valoración basada en casi 5.900 opiniones. Cabe destacar que su catálogo seleccionado abarca ocho o más referencias regionales, entre las que se incluyen EE. UU., la UE y el Reino Unido.

La entrega me pareció realmente inmediata, aunque debo advertirte que Un código de EE. UU. no funciona en una cuenta de la UE. AunqueDriffle es una plataforma relativamente nueva fundada en 2021; me parece que es uno de los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo para quienes buscan tarjetas específicas de cada región.

★ El mejor mercado de vendedores verificados para Riot Points (RP) Driffle Compra en Driffle

3. Kinguin [El mejor mercado P2P para tarjetas de Riot]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (P2P: el vendedor particular proporciona el código) ToS Risk LOW (la calidad del código varía según el vendedor) Precio de salida Desde unos 10,10 $ por 10 $ Puntos Riottarjeta Plazo de entrega comprobado De inmediato a 15 minutos Protección del comprador Sí –SOLO con el complemento de Protección al comprador

Kinguin utiliza un modelo entre particulares en el que los propios vendedores proporcionan los códigos. Aquí encontrarás una gran variedad de más de 40 000 vendedores, por eso lo considero uno de los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo a precios competitivos. Te recomiendo encarecidamente que adquieras siempre la protección al comprador para tu tranquilidad.

Pros Contras ✅ Una amplia selección de más de 40 000 vendedores ✅ Precios competitivos gracias a la competencia entre particulares ✅ Una trayectoria consolidada con 17 millones de usuarios ✅ Diversas formas de pago, incluidas varias criptomonedas ❌ La Protección al comprador conlleva un coste adicional ❌ Los plazos de entrega varían según el vendedor ❌ La calidad del código depende de la selección del vendedor

El código lo introduces tú mismo en la página web oficial Disturbio sitio web, y lo he comprobado Kinguin nunca accede a las credenciales de tu cuenta. Me he dado cuenta de que la entrega puede tardar hasta 15 minutos, dependiendo del vendedor. Si estás pensando en cambiar de cuenta, echa un vistazo a mis consejos útiles sobre cómo venderLeague of Legendscuenta detalles de forma segura.

La principal salvedad es la variabilidad entre pares, por lo que Te recomiendo que utilices los filtros de valoración de los vendedores. Para muchos jugadores, Kinguin sigue siendo uno de los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo, gracias a su enorme base de usuarios, que supera los 17 millones de personas.

★ La mejor plataforma P2P para Riot Points (RP) Kinguin Compra en Kinguin

4. Gamivo [La mejor opción de tarjeta electrónica económica para comprar puntos de Riot (RP)]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Puntos Riot (Código de la tarjeta regalo) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde unos 12,37 $ por 10 $ Puntos RiotTarjeta regalo Plazo de entrega comprobado ~1-2 minutos (automático) Protección del comprador Sí –PayPal y devoluciones de cargos en tarjetas de crédito

He encontradoGamivo la mejor opción de tarjetas electrónicas automatizadas para ti si priorizas el precio y quieres que no haya ningún riesgo asociado a la cuenta. Recibirás tu Puntos Riot código de la tarjeta regalo en un plazo de 1 a 2 minutos tras la compra. He observado que han atendido a unos cinco millones de clientes desde 2017.

Pros Contras ✅ Precios de las tarjetas electrónicas automatizadas siempre bajos ✅ Entrega rápida mediante un sistema automatizado ✅ Presencia mundial con cinco millones de clientes ✅ Válido para todos Riot Gamestítulos ❌ La suscripción a SMART se añade automáticamente con frecuencia ❌ Reconocimiento de marca inferior a Códigos de CD ❌ Los códigos regionales deben verificarse manualmente

Puedes canjear el código tú mismo en account.riotgames.com, y lo confirmé Gamivo nunca interactúa con las credenciales de tu cuenta. Aunque están creciendo, me he dado cuenta de que siguen siendo menos conocidas que algunas plataformas tradicionales. Aun así, Sus precios, siempre competitivos, los convierten en uno de los mejores sitios para comprar League of Legendstarjetas regalo.

Recibí el código en mi bandeja de entrada y lo introduje en la página web oficial Disturbiositio web.Me he dado cuenta de que sus precios suelen ser ligeramente inferiores a los de competidores como Códigos de CD, lo que los convierte en una opción muy económica.

★ La mejor plataforma de tarjetas electrónicas de Riot Points (RP) a buen precio Gamivo Compra en Gamivo

5. Juegos instantáneos [La mejor web de descuentos verificada (10-15 % de descuento, sin riesgo de P2P)]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (RP código – entrega inmediata) ToS Risk CERO – Juegos instantáneos nunca accede a tu cuenta Precio de salida ~10,26 $ por 10 EUR (1 240 Puntos Riot) Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático) Protección del comprador Sí, se admiten devoluciones de cargos en tarjetas de crédito/débito

RecomiendoJuegos instantáneos porque revisan su propio inventario directamente, lo que me pareció mucho más rápido y fiable que los mercados abiertos. Esto lo convierte en uno de los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo si quieres un código que funcione con total garantía y sin el riesgo que entraña el intercambio entre particulares.

Pros Contras ✅ Un inventario verificado garantiza una mayor fiabilidad ✅ Interfaz sencilla sin los riesgos de los mercados P2P ✅ 10-15 % de descuento en productos oficiales Disturbioprecios en tienda ✅ Entrega inmediata a través de un sistema automatizado ❌ Tarjetas regalo denominadas principalmente en euros ❌ Compatibilidad limitada con tarjetas de Norteamérica ❌ No hay opciones de pago con criptomonedas disponibles

Debo mencionar que, principalmente, disponen de códigos denominados en euros, por lo que debes comprobar que funcionan para la región específica de tu cuenta. Recibí el Puntos Riot recibí el código de la tarjeta regalo al instante tras realizar el pago y lo canjeé yo mismo en account.riotgames.com. Me pareció que su descuento del 10-15 % era constante y fiable.

★ La mejor plataforma de descuentos verificada para comprar Riot Points a buen precio Juegos instantáneos Compra en Instant Gaming

6. CoinGate [Lo mejor para los compradores de criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio)]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (solo se aceptan pagos con criptomonedas) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde unos 9,80 $ por 10 $ Puntos RiotTarjeta regalo Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático) Protección del comprador NO – Los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

Me di cuenta de queCoinGate es la mejor opción si quieres utilizar criptomonedas sin correr ningún riesgo con tu cuenta. Lo he comprobado admiten más de 200 criptomonedas, entre otrosBitcoin and Ethereum. Te llevas tuPuntos Riot recibirás el código de la tarjeta regalo inmediatamente después de que se confirme la transacción.

Pros Contras ✅ Anonimato total sin necesidad de verificar la identidad ✅ Se aceptan más de 200 criptomonedas para Puntos Riot ✅ Sin riesgo de incumplimiento de los Términos de Servicio al utilizar tarjetas electrónicas oficiales ✅ Entrega inmediata tras la confirmación en la cadena de bloques ❌ Pagos irreversibles sin posibilidad de devolución ❌ No hay protección para el comprador en caso de transacciones fallidas ❌ El precio se acerca al valor nominal de la tarjeta

Ten en cuenta que las transacciones con criptomonedas son irreversibles, por lo que no tendrás protección contra devoluciones si el código falla. Solo recomiendo esta plataforma si ya te sientes cómodo con los pagos mediante activos digitales. En mi opinión, es el mejor sitio para comprar League of Legends tarjetas regalo para quienes buscan un anonimato total.

★ La mejor opción de criptomonedas para Riot Points (RP) (sin riesgo de incumplimiento de los términos de servicio) CoinGate Compra en CoinGate

7. Bitrefill [La mejor opción de criptomonedas en Lightning Network]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (RP código de tarjeta regalo a través de criptomonedas) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde unos 10,00 $ por 10 $ Puntos RiotTarjeta regalo Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático) Protección del comprador NO – Los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

Bitrefill ha sido un referente en el sector de las criptomonedas desde 2014. Apoyan específicamente a la Red Lightning de Bitcoin por comisiones de transacción ultrabajas, por eso las considero entre las mejores páginas web para comprar League of Legends tarjetas regalo para usuarios internacionales de criptomonedas.

Pros Contras ✅ Compatibilidad con Lightning Network para comisiones reducidas ✅ Más de 170 países en todo el mundo ✅ Reputación de pionera en el sector de las criptomonedas ✅ Canjear enDisturbio sin acceso a la cuenta ❌ Las transacciones con criptomonedas son estrictamente definitivas ❌ La ausencia de devoluciones aumenta el riesgo para los usuarios ❌ Los descuentos suelen ser mínimos

Recibes el Puntos Riot código de la tarjeta regalo al instante e introdúcelo en account.riotgames.com. Debo mencionar ofrecen servicio en más de 170 países, lo que las hace muy accesibles para los grandes actores del mercado. He comprobado que sus precios suelen estar cerca del valor nominal.

★ La mejor opción de Bitcoin Lightning para Riot Points (RP) Bitrefill Compra en Bitrefill

8. Eldorado.gg [El mejor mercado mixto para comprar Riot Points]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Varios: códigos de tarjetas regalo o recarga directa ToS Risk CEROpara tarjetas;ALTO para recarga directa Precio de salida 9,48 $ por 10 $Puntos Riottarjeta regalo Plazo de entrega comprobado Inmediato (tarjeta regalo) hasta 2 horas (recarga) Protección del comprador Sí –El Dorado sistema de resolución de litigios y de depósito en garantía

Eldorado.gg Los vendedores ofrecen tanto códigos de tarjetas regalo seguros como recargas directas, que entrañan riesgos. Te recomiendo encarecidamente que Filtra siempre los anuncios de «tarjetas regalo» para que tu cuenta no corra ningún riesgo. Las recargas directas requieren que facilites los datos de acceso a tu cuenta, lo cual, según tengo entendido, incumple la sección 2.2 de «De Riot Games»Términos y condiciones.

Pros Contras ✅ El sistema de depósito en garantía protege tu pago ✅ Una opción consolidada que opera desde 2014 ✅ Precios competitivos en códigos de tarjetas regalo ✅ Diversos métodos, entre los que se incluyen PayPaly las criptomonedas ❌ Los anuncios de recargas directas son de alto riesgo ❌ Compartir cuentas constituye una infracción de las condiciones de uso ❌ Posibles retrasos por parte del vendedor debido a la intervención humana

Si te ciñes a la Puntos Riot listados de tarjetas regalo, recibirás el código al instante sin riesgo de suspensión. Me di cuenta de que llevan siendo un referente en el panorama de los mercados online desde 2014 y ofrecen un sistema de depósito en garantía para mayor seguridad. Descubrí que Eldorado.gg es uno de los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo para una amplia variedad de opciones.

★ El mejor mercado mixto para Riot Points Eldorado.gg Compra en Eldorado.gg

9. G2G.com [El mejor mercado de servicios de depósito en garantía]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Varios: códigos de tarjetas regalo o recarga directa ToS Risk CEROpara tarjetas;ALTO para recarga directa Precio de salida 10,60 $ por tarjetas regalo de 10 $ Plazo de entrega comprobado Varía según el vendedor y el método Protección del comprador Sí –Escudo G2Gdepósito en garantía

RecomiendoG2G.comporque suEscudo G2G retiene tu pago en depósito hasta que confirmes la entrega. Siempre debes buscar la insignia de «Vendedor verificado» cuando busques los mejores sitios para comprar League of Legendstarjetas regalo.

Pros Contras ✅ Escudo G2G retiene el pago hasta la entrega ✅ Vendedor verificado insignias para facilitar la verificación ✅ Depósito en garantía for Puntos Riotcompras ✅ Recurso válido para ofrecer una gama más amplia de servicios relacionados con los videojuegos ❌ Incumplimiento de las condiciones de uso riesgo con recarga directa ❌ Vendedor humano la entrega puede tardar más ❌ Advertencia para el comprador necesario para filtrar códigos

Evita los anuncios de «recarga directa», ya que conllevan un alto riesgo de suspensión de la cuenta por compartirla con otras personas. He descubierto que esta plataforma también es un recurso útil si quieres aprender cómo ganar dinero jugando League of Legends con seguridad. Creo que G2G.com es una opción segura para quienes prefieren un entorno protegido por un servicio de custodia.

★ El mejor mercado de Riot Points (RP) con garantía de depósito en garantía G2G.com Compra en G2G.com

10. SEAGM [Ideal para compradores de la región de Asia-Pacífico y tarjetas multirregionales]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (RP (códigos para más de 10 regiones) ToS Risk CERO – SEAGM nunca accede a tu Disturbiocuenta Precio de salida Desde unos 8,35 $ por 10 $ Puntos RiotTarjeta regalo Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automatizado – envío al panel de control) Protección del comprador Sí – Más de 390 formas de pago

Me he dado cuenta de que SEAGM es la opción ideal si te encuentras en la Asia-Pacífico región. Ofrecen Puntos Riot Códigos de tarjetas regalo para más de 10 regiones y tiendas locales Puntos Riot for Malasia, elFilipinas, yIndonesia. También admiten monederos electrónicos locales como GrabPay and Touch ‘n Go.

Pros Contras ✅ Más de 390 métodos incluidos los monederos electrónicos locales ✅ Asia-Pacífico especialista en pines locales ✅ Estado de MSC empresa con altos índices de respuesta ✅ Más de 10 regionales RP opciones de tarjetas regalo ❌ No hay descuentos ya que las entradas se venden a su precio nominal ❌ Coincidencia de regiones es fundamental para más de 10 referencias ❌ Paso del panel de control se necesitan para encontrar los códigos

Recibirás tu código al instante en tu SEAGM el panel de control de la cuenta, en la sección «Mis tarjetas». Por lo general, se venden a su valor nominal, así que no encontrarás los grandes descuentos que vi en Tejo or Driffle. A pesar de ello, creo que se encuentran entre los mejores sitios para comprar League of Legends tarjetas regalo para quienes no residen en Norteamérica ni en Europa.

★ Ideal para compradores de la región de Asia-Pacífico y tarjetas multirregionales SEAGM Compra en SEAGM

Cómo llegan los Riot Points (RP) a tu cuenta: explicación de los métodos de entrega

Te explicaré los métodos de entrega a los que he hecho referencia en cada reseña para que entiendas exactamente qué ocurre con tu cuenta. Esta información es fundamental para elegir los mejores sitios donde comprar League of Legends tarjetas regalo de forma segura.

Forma de envío ¿Qué ocurre realmente? ToS Risk Tarjeta electrónica /RPTarjeta regalo Recibirás un código de tarjeta regalo y podrás canjearlo en account.riotgames.com. El proveedor nunca tiene acceso a tu cuenta. CERO OficialDisturbioGrande Compra directa en el cliente del juego. No hay descuento, pero la compatibilidad está garantizada. NINGUNA Recarga directa Créditos del vendedor RP directamente con tus credenciales. Esto incumple la sección 2.2 de las Condiciones de servicio (Compartir cuentas). ALTO

Me he dado cuenta de queTejo, Driffle, Kinguin, Gamivo, Juegos instantáneos, CoinGate, Bitrefill, ySEAGM Todos utilizan el método seguro de tarjetas electrónicas. Me di cuenta de queEldorado.gg and G2G.com ofrecen anuncios para el método de alto riesgo «Recarga directa», por lo que debes utilizar sus filtros con cuidado.

Comparativa de precios de los Riot Points (RP): coste por tarjeta regalo de 10 $

He elaborado esta comparación de precios utilizando los datos oficiales Disturbio guardar como referencia. Ten en cuenta que the RP El importe por tarjeta de 10 dólares puede variar según la región y actualRiot Games paquetes de precios.

Proveedor Gastar Importe de la tarjeta regalo Método ToS Risk Tienda oficial ~9,99 $ €10 Oficial Ninguno Tejo ~11,28 $ €10 Tarjeta electrónica CERO Driffle ~10,30 $ €10 Tarjeta electrónica CERO Kinguin ~10,10 $ €10 Tarjeta electrónica LOW Gamivo ~12,37 $ €10 Tarjeta electrónica CERO Juegos instantáneos ~10,26 $ 10 euros Tarjeta electrónica CERO CoinGate ~9,80 $ €10 Tarjeta electrónica CERO Bitrefill ~10,00 $ €10 Tarjeta electrónica CERO Eldorado.gg €9.48 €10 Tarjeta electrónica CERO G2G.com €10.60 €10 Tarjeta electrónica CERO SEAGM ~8,35 $ €10 Tarjeta electrónica CERO

*He comprobado que estos precios son estimaciones que pueden variar en función de las comisiones de los vendedores en 2026.

¿Es seguro comprar Riot Points (RP) en sitios web de terceros?

Quiero destacar que, a la hora de buscar los mejores sitios para comprar League of Legends Con las tarjetas regalo, te enfrentas a dos tipos distintos de riesgo: Riesgo de estafa y riesgo relacionado con las condiciones de uso.

Dos tipos de riesgo: cómo protegerse de cada uno de ellos

Existe riesgo de estafa cuando un sitio web se queda con tu dinero sin ofrecerte el Puntos Riot código de la tarjeta regalo. Puedes protegerte utilizando PayPal o tarjetas de crédito para la protección contra devoluciones. Por otro lado, el riesgo de ToS está relacionado con la forma en que se distribuye el código. Dado que los mejores sitios para comprar League of Legends Las tarjetas regalo de mi lista venden códigos oficiales; creo que no entrañan ningún riesgo en cuanto a las condiciones de uso.

Condiciones de servicio específicas de League of Legends

He investigado «De Riot Games» analizaron la situación y concluyeron que no hay ningún problema con lo oficial Puntos Riot las tarjetas regalo que has canjeado. Sin embargo, me he dado cuenta de queLas recargas no oficiales (compartir cuenta) están estrictamente prohibidas y puede dar lugar a una suspensión definitiva.

Riot Games también ha implementado la «vinculación de cuentas y sanciones», lo que les permite vincular varias cuentas de las que están seguros de que pertenecen a la misma persona. Por lo tanto, si utilizas un método de alto riesgo como la recarga directa (que requiere compartir la cuenta) en una cuenta secundaria y esta acaba siendo bloqueada, Disturbio se reserva el derecho a cancelar todas las demás cuentas que hayas creado, incluida tu cuenta principal.

Señales de alerta a las que hay que estar atento

Cualquier sitio web que prometa un «Gratis RP «Generator» es una estafa al 100 %.

Evita los sitios web que te pidan las credenciales de acceso a tu cuenta del juego.

Evitar los sitios web cuyos precios sean un 40 % más bajos que los de la tienda oficial.

Ten cuidado con los sitios web que solo aceptan criptomonedas y que no ofrecen protección al comprador ni datos de contacto.

Cómo elegir la mejor página web de Riot Points (RP) para ti

He tenido en cuenta varios factores para ayudarte a entender qué plataforma es la más adecuada para tu caso.

1. Método de entrega y seguridad de la cuenta

Creo que el método de entrega es el factor más importante. He comprobado que todos los sitios de esta lista utilizan tarjetas electrónicas, que no entrañan ningún riesgo en cuanto a las condiciones de uso, ya que nunca hay que compartir la contraseña.

2. Precio por cada 1 000 Riot Points (RP)

He aprendido que los precios de salida pueden ser engañosos. Te recomiendo que compares siempre el coste por cada 1.000 unidades con el precio de referencia de la tienda oficial para descubrir el ahorro real.

3. Protección del comprador

Me di cuenta de quePayPal y las tarjetas de crédito son imprescindibles para quienes compran una vivienda por primera vez. Te recomiendo que evites las criptomonedas o las transferencias bancarias en sitios que no conozcas bien, ya que no ofrecen la posibilidad de solicitar la devolución del importe.

4. Rapidez en la entrega y fiabilidad del método

He observado que la entrega automática suele tardar menos de cinco minutos. Me he dado cuenta de que los mercados en los que interviene el factor humano pueden tardar mucho más, así que te recomiendo que compruebes si realmente se cumple lo de la entrega «instantánea».

5. Disponibilidad y compatibilidad a nivel regional

Me he dado cuenta de que no todos los proveedores ofrecen cobertura en todas las regiones. Te sugiero que compruebes el Puntos Riot la tarjeta regalo debe corresponder a la región de tu cuenta; por ejemplo, un código de EE. UU. no funcionará en una cuenta del Reino Unido. También puedes estar atento a League of Legendsdeportes para eventos promocionales regionales.

Veredicto final: ¿Qué sitio web de Riot Points (RP) deberías usar?

Para que tu experiencia sea lo más segura posible, te recomiendo que utilices Tejo – Utilizan el método eCard y se aseguran de que tu cuenta nunca entre en contacto con terceros.

Para obtener la mejor relación calidad-precio por unidad, he descubierto que SEAGM or Eldorado.gg actualmente son los más baratos en varias regiones.

Si es tu primera compra,Creo queTejo es la opción adecuada porque combina un riesgo bajo con PayPalprotección. He analizado estas plataformas para que puedas encontrar los mejores sitios donde comprar League of Legends tarjetas regalo con total confianza.

★ La mejor página web de tarjetas regalo de Riot Points (RP) Tejo ¡Prueba Eneba!

Preguntas frecuentes