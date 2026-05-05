La mejor página web para comprar puntos de Valorant baratos en 2026

He llegado a la conclusión de que la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant (VP) es una elección entre Tejo, Gamivo, yKinguin – pero cuál es el más adecuado para ti depende de cómo quieras comprar, y algunos métodos conllevan más riesgos para la cuenta que otros.

Puntos de Valorant, oVP, son la moneda imprescindible que necesitas para hacerte con los últimos paquetes de armas, contratos de agentes o el pase de batalla actual. En esta guía, he analizado 10 proveedores diferentes utilizando criterios como competitividad de precios, rapidez en la entrega y protección del comprador para ayudarte a encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant y sacar el máximo partido a tu presupuesto.

Aprenderás a navegar por estas plataformas de terceros de forma segura, sobre todo porque Riot Games ha actualizado sus políticas para 2026 con el fin de incluir Sanciones por enlace, que castiga el uso compartido de cuentas en todos sus títulos.

Mis sitios favoritos para comprar puntos de Valorant al mejor precio

He elaborado esta lista de acceso rápido para ayudarte a encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant en función de tus necesidades específicas.

Tejo – La mejor plataforma en general para comprar a buen precio Puntos de Valorant Gamivo – El mejor sistema automatizado Puntos de Valorant (VP) plataforma con alcance mundial Kinguin – El mejor precio P2P con protección al comprador SEAGM – La mejor plataforma multirregional G2A – El mercado más consolidado Eldorado.gg – El mejor entre pares Puntos de Valorantmercado G2G.com – El mejor precio de depósito en garantía LootBar – La mejor plataforma de descuentos Bitrefill – Lo mejorBitcoin Lightningtasa CoinGate – El mejor tipo de cambio para criptomonedas (sin riesgo de incumplimiento de las condiciones de servicio)

Análisis de los sitios web más baratos para comprar puntos de Valorant

He analizado cada uno de los siguientes proveedores para asegurarme de que encuentres la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant sin comprometer la integridad de tu cuenta.

1. Tejo [La mejor plataforma para comprar puntos de Valorant a buen precio]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot Código de la tarjeta regalo canjeado en account.riotgames.com) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web;Tejo nunca accede a tu cuenta Precio de salida Desde unos 2,99 $ por 75 VP | ~9,68 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado ~1-2 minutos (automático) Protección del comprador Sí –PayPal y posibilidad de devolución de cargos en tarjetas de crédito/débito

Tejo utiliza el envío de tarjetas electrónicas: compras una Puntos Riot tarjeta regalo y recibirás el código por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 minutos. Tú mismo lo canjeas en la página web oficial Riot Games sitio web, lo que significa Tejo nunca accede a tu Valoracióncuenta.Tejo es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant porque combina precios bajos con un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y PayPalprotección.

La gama de productos es muy amplia y ofrece códigos que te permiten ahorrar incluso si solo estás echando un vistazo siValoraciónes multiplataforma o no. Solo tienes que seleccionar «Comprar», completar el pago y recibirás tu código al instante. He observado que los precios suelen ser entre un 5 % y un 15 % más bajos que los de la tienda oficial, lo que contribuye a que sea la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant – Solo tienes que comprobar que la tarjeta corresponde a la región de tu cuenta antes de finalizar la operación.

Ventajas Contras ✅ Riesgo cero en la cuenta a través del servicio oficial de tarjetas electrónicas ✅ Entrega inmediata normalmente menos de dos minutos ✅ Asistencia completadisponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Pagos seguros via PayPaly tarjetas ❌ Comisiones por servicio se añaden al finalizar la compra ❌ Los códigos soncon restricción regional ❌ Variaciones de precios depende del stock del vendedor

★ La página web más barata para comprar puntos de Valorant (VP) con protección total para el comprador Tejo Compra en Eneba

2. Gamivo [La mejor plataforma automatizada de puntos de Valorant (VP) con alcance mundial]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot (Código de la tarjeta regalo) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde unos 3,52 $ por 75 VP | ~11,83 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado ~1-2 minutos (automático) Protección del comprador Sí –PayPal y posibilidad de devolución de cargo en tarjeta de crédito

Me di cuenta de queGamivo es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant si buscas el precio más bajo sin excepción entre las plataformas de tarjetas electrónicas automáticas. Recibirás tu código por correo electrónico en dos minutos y deberás introducirlo en la página web oficial Disturbio configurar tú mismo el panel de control. Han prestado servicio a unos cinco millones de clientes desde 2017 y ofrecen tarifas muy competitivas.

Me he dado cuenta de que, aunque están creciendo, a veces se les presta menos atención que a los mercados tradicionales. Ten cuidado con su suscripción SMART, que suele aparecer preseleccionado en tu carrito. Sin embargo, si lo que buscas es velocidad y precio, son una opción muy recomendable para cualquier Valoraciónjugador que busca la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant a un precio justo.

Ventajas Contras ✅ Entrega rápida a través de un sistema automatizado ✅ Precios competitivos a menudo superando a la competencia ✅ Alcance mundial con millones de clientes ✅ Códigos válidospara todosDisturbiotítulos ❌ SMART bajo se añade automáticamente al carrito con frecuencia ❌ Marca de gama baja más reconocimiento que G2A ❌ Restricción regional se aplica a todos los códigos

★ La plataforma más barata para conseguir puntos de Valorant (VP) de forma automática Gamivo Compra en Gamivo

3. Kinguin [El mejor precio P2P con protección al comprador]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Mixto: tarjeta electrónica (P2P) o recarga directa ToS Risk LOWpara tarjetas electrónicas |ALTOpara recargas Precio de salida Desde unos 2,71 $ por 75 VP | ~8,47 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado De inmediato a 15 minutos (dependiendo del vendedor) Protección del comprador Sí –SOLO con el complemento de Protección al comprador

Kinguin funciona según un modelo entre particulares, lo que la convierte en la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant para quienes buscan una amplia selección de vendedores. Para canjear el Puntos de Valorant una tarjeta regalo para ti mismo, así que Kinguin nunca accede a tus credenciales. Te recomiendo encarecidamente que Contrata siempre la protección del comprador para que puedas reclamar cualquier código no válido.

La entrega puede tardar hasta 15 minutos, dependiendo de dónde lo compres. Si estás pensando en cambiar de proveedor, tengo guías sobre cómo venderValoracióncuenta Detalles. Solo recuerda utilizar los filtros de valoración de los vendedores para minimizar el riesgo.

Ventajas Contras ✅ Una amplia variedad de entre más de 40 000 vendedores ✅ Precios bajos debido a la competencia en el mercado ✅ Una tradición de confianza con 17 millones de usuarios ✅ Compatibilidad con criptomonedas incluido para todos los compradores ❌ Cuota de protección supone un coste adicional ❌ Plazo de entrega varía según el vendedor ❌ Calidad del vendedor varía considerablemente

★ El mejor precio P2P para puntos de Valorant (VP) con protección al comprador Kinguin Compra en Kinguin

4. SEAGM [Mejor plataforma multirregional]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot(Tarjeta regalo) ToS Risk CERO – código canjeado en la aplicación oficial Precio de salida Desde unos 4,80 $ por una tarjeta regalo de 5 $ | unos 9,60 $ por una de 10 $ Plazo de entrega comprobado ~5-10 minutos (automático) Protección del comprador Sí –PayPal y devoluciones disponibles

SEAGM es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant para aquellos jugadores que necesiten específicamente tarjetas regalo denominadas en dólares estadounidenses (USD) con importes de entre 5 y 100 dólares. Recibirás tu código tras un periodo de confirmación de entre 5 y 10 minutos y podrás canjearlo en el juego, en la sección «Tienda > Riot Pin y códigos».

Con sede enMalasia, admiten monederos electrónicos regionales como GrabPay and Touch ‘n Go. Sus precios son normalmente cerca del valor nominal, así que, aunque no te ofrezcan grandes descuentos, te garantizan la disponibilidad de existencias para la región de EE. UU. Debo señalar que una tarjeta de la UE o de Turquía de SEAGM No funcionará en una cuenta de EE. UU.

Ventajas Contras ✅ Stock disponible de las denominaciones estadounidenses ✅ Más de 390 métodos incluidos los monederos electrónicos locales ✅ Multirregional compatibilidad con Norteamérica, la Unión Europea y Asia ✅ Riesgo de los Términos y condiciones de ZERO con tarjetas electrónicas oficiales ❌ El precio es similaral valor nominal ❌ Entrega más lenta que otras plataformas ❌ Coincidencia de regiones es muy sensible

★ La mejor plataforma multirregional SEAGM Compra en SEAGM

5. G2A [El mercado con mayor trayectoria]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración (Código de la tarjeta regalo por correo electrónico) ToS Risk CERO – código canjeado en la aplicación oficial Precio de salida Desde unos 2,80 $ por 75 VP | ~11,12 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado Normalmente, de inmediato a unos 5 minutos Protección del comprador Sí –Escudo G2A complemento opcional disponible

Considero queG2A la mejor página web para comprar barato Puntos de Valorant para quienes quieran utilizar la plataforma de videojuegos con más reseñas del mundo. Con más de 35 millones de usuarios, ofrecen una increíble selección de tarjetas en dólares estadounidenses, con importes que van desde los 5 hasta los 100 dólares. Introduce el código en el Valoración tienda, en la sección «Riot Pin and Codes».

Te recomiendo que filtrar por vendedores con una valoración de 4,5 estrellas o más para garantizar que la transacción se desarrolle sin problemas. Me di cuenta de que su Escudo G2A Este complemento es una opción inteligente para quienes compran por primera vez y desean tener garantizada la sustitución de las llaves. Asegúrate siempre de que en el anuncio se especifique «Estados Unidos». Antes de comprar, ten en cuenta que las tarjetas internacionales no funcionan en las cuentas de Norteamérica.

Ventajas Contras ✅ Amplio alcance con 35 millones de usuarios ✅ La selección más amplia de tarjetas regalo estadounidenses ✅ Riesgo de los Términos y condiciones de ZERO mediante el canje de un código ✅ Valoración: 4,0/5 según 335 000 opiniones ❌ Complemento de escudo es un gasto adicional ❌ Entrega de correos electrónicospuede retrasarse ❌ Riesgo P2P requiere un filtrado minucioso

★ El mercado con mayor trayectoria G2A Compra en G2A

6. Eldorado.gg [El mejor mercado de puntos de Valorant entre particulares]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Misto: tarjetas regalo (seguro) o recarga (arriesgado) ToS Risk CERO para tarjetas regalo | ALTOpara recargas Precio de salida ~3,20 $ por 130VP | ~8,78 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado Instantáneo (tarjeta regalo) | 3-20 min (recarga) Protección del comprador Sí –El Dorado sistema de resolución de litigios y de depósito en garantía

Eldorado.gg es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant por la variedad, pero hay que tener mucho cuidado. Los vendedores ofrecen tanto tarjetas regalo seguras como servicios de «recarga directa». Filtrar solo los anuncios de tarjetas regalo para mantener el riesgo de la cuenta a cero. Las recargas directas requieren que facilites los datos de acceso a tu cuenta, lo cual es un una violación directa de la Riot Games ToS.

Recibirás tu Puntos Riot el código de la tarjeta regalo e introdúcelo tú mismo en account.riotgames.com. Llevan en funcionamiento desde 2014 y utilizan un sistema de depósito en garantía para proteger tu dinero. Me he dado cuenta de que, aunque los precios de las recargas parecen tentadores, el riesgo de una expulsión definitiva compartir la cuenta simplemente no merece la pena.

Ventajas Contras ✅ Precios bajos sobre códigos de tarjetas electrónicas al por mayor ✅ Depósito en garantía para todas las transacciones ✅ Sitio de confianza en funcionamiento desde 2014 ✅ Riesgo CERO si te ciñes a las normas ❌ Riesgo de recarga es excepcionalmente alto ❌ Vendedores humanos puede tardar en llegar ❌ Advertencias sobre las condiciones de uso aquí son obligatorios

★ El mejor mercado de puntos de Valorant entre particulares Eldorado.gg Compra en Eldorado.gg

7. G2G.com [El mejor precio de depósito en garantía]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Misto: tarjetas regalo (seguro) o recarga (arriesgado) ToS Risk CERO para tarjetas regalo | ALTOpara recargas Precio de salida ~4,48 $ por 475VP | ~9,34 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado Varía según el vendedor y el método Protección del comprador Sí –Escudo G2Gsistema de depósito en garantía

Considero queG2G.com la mejor página web para comprar barato Puntos de Valorant si quieres asegurarte de que tu dinero se mantenga en un depósito de garantía hasta que confirmes la entrega. Su Escudo G2G mantiene tus fondos a salvo hasta que hayas canjeado el Puntos de Valorant Compra una tarjeta regalo para ti mismo. Te lo recomiendo encarecidamente filtro para vendedores verificados y limítate únicamente a los anuncios de tarjetas regalo.

El código lo introduces tú mismo en la página web oficial Disturbio sitio web. Recuerda que las recargas directas infringen la Riot GamesCondiciones de uso ydebería evitarse. He descubierto que su interfaz te permite examinar a fondo a los vendedores antes de cerrar la compra, que es justo lo que necesitas si estás buscando la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant sin poner en riesgo tu cuenta.

Ventajas Contras ✅ Seguridad del depósito en garantía via Escudo G2G ✅ Vendedor verificado insignias disponibles ✅ El servicio de depósito en garantía más barato tipos de mercado ✅ Riesgo CERO con listados de tarjetas electrónicas ❌ Alto riesgo con recargas directas ❌ Filtrado manual necesario por motivos de seguridad ❌ Plazos de entrega puede variar enormemente

★ El mercado de depósito en garantía más barato para puntos de Valorant (VP) G2G.com Compra en G2G.com

8. LootBar [La mejor plataforma de descuentos]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (región de Norteamérica; panel de control y correo electrónico) ToS Risk CERO – código canjeado en Valoracióncliente Precio de salida Desde unos 4,80 $ por 475 VP | ~9,60 $ por 1000 VP Plazo de entrega comprobado De inmediato a unos 3 minutos (automático) Protección del comprador Sí –PayPal y garantía de devolución del dinero

Me di cuenta de queLootBar es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant si estás buscando descuentos acumulables. Los códigos de sus tarjetas regalo suelen tener un precio un 7 % inferior al de la tienda oficial, y puedes añadir cupones para conseguir 20 % de descuento. Además, cuentan con una puntuación excepcional de 4,9 sobre 5 Trustpilot Valoración basada en más de 43 000 opiniones.

Recibes el Puntos de Valorant recibirás el código de la tarjeta regalo al instante en tu panel de control y por correo electrónico. Las tarjetas regalo son exclusivamente para la región de Norteamérica y no funcionará en otras cuentas. También ofrecen una «recarga de Riot ID», que es más segura que compartir una contraseña, pero sigo creyendo que los códigos de las tarjetas regalo son la opción más segura.

Ventajas Contras ✅ Cupones acumulableshasta un 20 % de descuento ✅ Valoración: 4,9/5 por su fiabilidad ✅ Reembolso del 100 % garantía sobre los códigos ✅ Riesgo de los Términos y condiciones de ZEROcon tarjetas electrónicas ❌ Solo para la región de Norteaméricapara tarjetas regalo ❌ Recarga de Riot ID existe un riesgo leve ❌ Códigos de descuento cambiar con frecuencia

★ La mejor plataforma de descuentos LootBar Compra en LootBar

9. Bitrefill [La mejor tasa de cambio de Bitcoin Lightning]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot (Código de la tarjeta regalo) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde unos 5,00 $ por una tarjeta regalo de 5 $ | unos 10 $ por una de 10 $ Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático) Protección del comprador NO – Los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

Bitrefill es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant para quienes utilizan el Red Lightning de Bitcoin. Recibirás tu código al instante, lo que significa que no tendrás que esperar a las confirmaciones de la cadena de bloques. Llevan operando desde 2014 y están disponibles en más de 170 países.

Puedes canjear elPuntos de Valorant generar tú mismo el código de la tarjeta regalo sin tener que compartir tus credenciales. Ten en cuenta que Las transacciones con criptomonedas son definitivas, por lo que no se admiten devoluciones. Sus precios se acercan mucho al valor nominal, así que, aunque Bitrefill quizá no sea la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant En términos de ahorro puro y simple, es la opción más conveniente para los usuarios de criptomonedas.

Ventajas Contras ✅ Lightning Networkpor tarifas reducidas ✅ Entrega inmediataa nivel mundial ✅ Riesgo de los Términos y condiciones de ZEROcon códigos ✅ Reputación de pioneradesde 2014 ❌ Sin devolucionesdisponible ❌ Los precios están cerca devalor nominal ❌ Limitado ausuarios de criptomonedas

★ El mejor tipo de cambio de Bitcoin Lightning Bitrefill Compra en Bitrefill

10. CoinGate [El mejor tipo de cambio para criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio)]

Caja del Estado Detalle Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot(Tarjeta regalo) ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web Precio de salida Desde ~5,01 $ por una tarjeta regalo de 5 $ | ~10 $ por una de 10 $ Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático) Protección del comprador NO – Los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

CoinGate es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant for Anonimato total en la compra. Admiten más de 200 criptomonedas y no exigen la verificación de identidad (KYC) para la compra de tarjetas regalo. Recibirás tu código al instante una vez confirmado el pago.

Introduce el código en la página oficial de canje sin ningún riesgo para tu cuenta. Dado que las transacciones con criptomonedas son irreversibles, solo deberías utilizarlo si estás seguro de la transacción. Me he dado cuenta de que sus precios son casi iguales al valor nominal de la tarjeta.

Ventajas Contras ✅ Anonimato totalsin verificación de identidad ✅ Más de 200 criptomonedasaceptado ✅ Riesgo de los Términos y condiciones de ZEROcon tarjetas electrónicas ✅ Correo electrónico instantáneoentrega ❌ Sin protección para el compradorpara las criptomonedas ❌ Los precios están cerca devalor nominal ❌ Estrictamente definitivotransacciones

★ El mejor tipo de cambio para criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio) CoinGate Compra en CoinGate

Cómo llegan los puntos de Valorant (VP) a tu cuenta: explicación de los métodos de entrega

Quiero aclarar cómo estos métodos de envío afectan a la seguridad de tu cuenta, algo fundamental a la hora de buscar la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant.

Forma de envío ¿Qué ocurre realmente? ToS Risk Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo de Riot Points Recibirás un código para canjear en account.riotgames.com. El sitio web nunca accede a tu cuenta. CERO (Tarjeta oficial) Tienda oficial de Riot Compra directa desde el cliente del juego. No hay descuento, pero la compatibilidad está garantizada. NINGUNA Recarga directa de la cuenta Compartes tuRiot Games Iniciar sesión. El vendedor inicia sesión para añadir VPdirectamente. ALTO (Incumplimiento de las condiciones de uso)

Tejo, Kinguin, Gamivo, CoinGate, Bitrefill, ySEAGM todos utilizan el método seguro de eCard. He descubierto que los anuncios de vendedores particulares en Eldorado.gg and G2G.comsuelen utilizar elmétodo de «recarga directa» de alto riesgo.

Comparativa de precios de los puntos de Valorant (VP)

He elaborado esta comparación de precios utilizando los datos oficiales Valoración Guárdalo como referencia para que puedas encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant en 2026.

Proveedor Gastar Importe del VP Coste aproximado: 1 000 VP ToS Risk Tienda oficial €4.99 475 VP ~10,51 $ * Ninguno Tejo €2.99 75 VP ~9,68 $ * CERO Gamivo €3.52 75 VP ~11,83 $ * CERO Kinguin €2.71 75 VP ~8,47 $ * LOW SEAGM €4.80 475 VP ~10,10 $ * CERO G2A €2.80 75 VP ~11,12 $ CERO Eldorado.gg €3.20 130 VP ~8,78 $ * CERO G2G.com €4.48 475 VP ~9,34 $ * CERO LootBar €4.80 475 VP ~9,60 $ CERO Bitrefill €5.00 475 VP ~10,53 $ * CERO CoinGate €5.01 475 VP ~10,55 $ * CERO



*El precio es una estimación basada en las comisiones del vendedor y los ajustes regionales para 2026. El precio de referencia oficial de la tienda es de 4,99 $ por 475 VP.

¿Es seguro comprar puntos de Valorant (VP) en sitios web de terceros?

Quiero aclarar que, cuando buscas la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant, estás gestionando dos tipos distintos de riesgo.

Dos tipos de riesgo: cómo protegerse frente a cada uno de ellos

El «riesgo de estafa» se produce cuando un sitio web se queda con tu dinero y no te ofrece nada a cambio. Puedes Protégete de esto utilizando PayPal o una tarjeta de crédito para la protección contra devoluciones. «Riesgo de incumplimiento de los Términos de servicio» se refiere al incumplimiento de los Riot Games normas. Dado que todas las plataformas de mi lista venden principalmente tarjetas regalo oficiales, considero que la compra en sí misma no entraña ningún riesgo en cuanto a las condiciones de uso, siempre y cuando seas tú mismo quien canjee el código.

Condiciones de servicio específicas de Valorant

He investigado el Riot Games han confirmado que no tienen ningún problema con las tarjetas regalo oficiales. Sin embargo, debo advertirte que los métodos de recarga no oficiales que implican Está estrictamente prohibido compartir cuentas. En 2026,Riot Games También se ha implementado el «enlace de sanciones», lo que supone una prohibición de tu Valoración esa cuenta podría estar relacionada con tu League of Legends or TFT cuentas, suspendiendo todo.

Señales de alerta a las que hay que prestar atención

Creo que cualquier sitio web que prometa un «Gratis VP «Generator» es una estafa al 100 % .

. Te recomiendo que evites cualquier sitio web que te pide los datos de acceso a tu cuenta del juego .

. Te recomiendo que no te fijes en los precios más de un 40 % más barato que en la tienda oficial .

. Recomiendo actuar con cautela ante los sitios web que solo aceptan criptomonedas y no ofrecen política de reembolso.

Cómo elegir la mejor página web de puntos Valorant (VP) para ti

He tenido en cuenta varios factores para ayudarte a entender cuál es la mejor plataforma para comprar a buen precio Puntos de Valorant para tu situación.

1. Método de entrega y seguridad de la cuenta

Creo que el método de entrega es el factor más importante. Lo he comprobado. Las tarjetas electrónicas no entrañan ningún riesgo en relación con las condiciones de uso porque nunca debes compartir tu contraseña. Te recomiendo que consultes la sección sobre métodos de entrega si tienes alguna duda.

2. Precio por cada 1.000 puntos de Valorant (VP)

He aprendido que los precios de salida pueden ser engañosos. Te recomiendo que siempre comparar el coste por cada 1 000 unidades en comparación con el precio de referencia de la tienda oficial para ver el ahorro real. También puedes consultar mi ValoraciónGuía de aspectos para saber exactamente cuánto VP que necesitarás.

3. Protección del comprador

Me di cuenta de quePayPal y las tarjetas de crédito son imprescindibles para quienes compran por primera vez. Te recomiendo que evites las criptomonedas o las transferencias bancarias en sitios que no conozcas bien, ya que no ofrecen protección al comprador.

4. Rapidez en la entrega y fiabilidad del método

He observado que la entrega automática suele tardar menos de cinco minutos. Me he dado cuenta de que los mercados en los que interviene el personal pueden tardar mucho más, así que te sugiero que poner a prueba las afirmaciones sobre la entrega «inmediata»antes de comprar.

5. Disponibilidad y compatibilidad a nivel regional

He comprobado que no todos los proveedores ofrecen cobertura en todas las regiones. Te recomiendo que compruebes la Puntos de Valorant la tarjeta regalo se corresponde con la región de tu cuenta; por ejemplo, una Un código de EE. UU. no funciona en una cuenta del Reino Unido. Puedes mantenerte al día siguiéndonos Valoracióndeportesnoticias.

Veredicto final: ¿Qué sitio web para comprar Puntos de Valorant (VP) deberías usar?

Para minimizar el riesgo de la cuenta, te recomiendo que utilices Tejo – utilizan el método de la tarjeta electrónica y se aseguran de que tu cuenta nunca interactúa con terceros.

Para obtener la mejor tarifa por cada 1 000 unidades, Kinguin actualmente cuesta unos 8,47 dólares por cada 1.000 unidades. Para tu primera compra, Tejo combina un bajo riesgo de ToS, PayPal protección del comprador y un proceso de pago sencillo.

He analizado estas plataformas para que puedas encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant con total confianza.

★ La mejor plataforma en general para comprar puntos de Valorant a buen precio Tejo Prueba Eneba

Preguntas frecuentes