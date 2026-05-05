Jump to:

Skip to content
Inicio » La mejor página web para comprar puntos de Valorant baratos en 2026

La mejor página web para comprar puntos de Valorant baratos en 2026

Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more

Wayne Goodchild
Wayne Goodchild Senior Editor
Fact checked by: Maria Savelieva
Updated: mayo 5, 2026
La mejor página web para comprar puntos de Valorant baratos en 2026
Image Credit: Eneba, Gamivo, Kinguin

He llegado a la conclusión de que la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant (VP) es una elección entre Tejo, Gamivo, yKinguin – pero cuál es el más adecuado para ti depende de cómo quieras comprar, y algunos métodos conllevan más riesgos para la cuenta que otros. 

Puntos de Valorant, oVP, son la moneda imprescindible que necesitas para hacerte con los últimos paquetes de armas, contratos de agentes o el pase de batalla actual. En esta guía, he analizado 10 proveedores diferentes utilizando criterios como competitividad de precios, rapidez en la entrega y protección del comprador para ayudarte a encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant y sacar el máximo partido a tu presupuesto.

Aprenderás a navegar por estas plataformas de terceros de forma segura, sobre todo porque Riot Games ha actualizado sus políticas para 2026 con el fin de incluir Sanciones por enlace, que castiga el uso compartido de cuentas en todos sus títulos.

Mis sitios favoritos para comprar puntos de Valorant al mejor precio

He elaborado esta lista de acceso rápido para ayudarte a encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant en función de tus necesidades específicas.

  1. Tejo – La mejor plataforma en general para comprar a buen precio Puntos de Valorant
  2. Gamivo – El mejor sistema automatizado Puntos de Valorant (VP) plataforma con alcance mundial
  3. Kinguin – El mejor precio P2P con protección al comprador
  4. SEAGM – La mejor plataforma multirregional
  5. G2A – El mercado más consolidado
  6. Eldorado.gg – El mejor entre pares Puntos de Valorantmercado
  7. G2G.com – El mejor precio de depósito en garantía
  8. LootBar – La mejor plataforma de descuentos
  9. Bitrefill – Lo mejorBitcoin Lightningtasa
  10. CoinGate – El mejor tipo de cambio para criptomonedas (sin riesgo de incumplimiento de las condiciones de servicio)

Análisis de los sitios web más baratos para comprar puntos de Valorant

He analizado cada uno de los siguientes proveedores para asegurarme de que encuentres la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant sin comprometer la integridad de tu cuenta.

1. Tejo [La mejor plataforma para comprar puntos de Valorant a buen precio]

Eneba - Best Overall Platform To Buy Cheap Puntos de Valorant
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot Código de la tarjeta regalo canjeado en account.riotgames.com)
ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web;Tejo nunca accede a tu cuenta
Precio de salida Desde unos 2,99 $ por 75 VP | ~9,68 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado ~1-2 minutos (automático)
Protección del comprador Sí –PayPal y posibilidad de devolución de cargos en tarjetas de crédito/débito

Tejo utiliza el envío de tarjetas electrónicas: compras una Puntos Riot tarjeta regalo y recibirás el código por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 minutos. Tú mismo lo canjeas en la página web oficial Riot Games sitio web, lo que significa Tejo nunca accede a tu Valoracióncuenta.Tejo es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant porque combina precios bajos con un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y PayPalprotección.

La gama de productos es muy amplia y ofrece códigos que te permiten ahorrar incluso si solo estás echando un vistazo siValoraciónes multiplataforma o no. Solo tienes que seleccionar «Comprar», completar el pago y recibirás tu código al instante. He observado que los precios suelen ser entre un 5 % y un 15 % más bajos que los de la tienda oficial, lo que contribuye a que sea la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant Solo tienes que comprobar que la tarjeta corresponde a la región de tu cuenta antes de finalizar la operación.

Ventajas Contras
Riesgo cero en la cuenta a través del servicio oficial de tarjetas electrónicas

Entrega inmediata normalmente menos de dos minutos

Asistencia completadisponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Pagos seguros via PayPaly tarjetas

 Comisiones por servicio se añaden al finalizar la compra

❌ Los códigos soncon restricción regional

Variaciones de precios depende del stock del vendedor
★ La página web más barata para comprar puntos de Valorant (VP) con protección total para el comprador
Tejo
Compra en Eneba

2. Gamivo [La mejor plataforma automatizada de puntos de Valorant (VP) con alcance mundial]

Gamivo - Best Automated Puntos de Valorant (VP) Platform for Global Reach
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot (Código de la tarjeta regalo)
ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web
Precio de salida Desde unos 3,52 $ por 75 VP | ~11,83 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado ~1-2 minutos (automático)
Protección del comprador Sí –PayPal y posibilidad de devolución de cargo en tarjeta de crédito

Me di cuenta de queGamivo es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant si buscas el precio más bajo sin excepción entre las plataformas de tarjetas electrónicas automáticas. Recibirás tu código por correo electrónico en dos minutos y deberás introducirlo en la página web oficial Disturbio configurar tú mismo el panel de control. Han prestado servicio a unos cinco millones de clientes desde 2017 y ofrecen tarifas muy competitivas.

Me he dado cuenta de que, aunque están creciendo, a veces se les presta menos atención que a los mercados tradicionales. Ten cuidado con su suscripción SMART, que suele aparecer preseleccionado en tu carrito. Sin embargo, si lo que buscas es velocidad y precio, son una opción muy recomendable para cualquier Valoraciónjugador que busca la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant a un precio justo.

Ventajas Contras
Entrega rápida a través de un sistema automatizado

Precios competitivos a menudo superando a la competencia

Alcance mundial con millones de clientes

Códigos válidospara todosDisturbiotítulos

 SMART bajo se añade automáticamente al carrito con frecuencia

Marca de gama baja más reconocimiento que G2A

Restricción regional se aplica a todos los códigos
★ La plataforma más barata para conseguir puntos de Valorant (VP) de forma automática
Gamivo
Compra en Gamivo

3. Kinguin [El mejor precio P2P con protección al comprador]

Kinguin - Best P2P Price With Protección del comprador
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Mixto: tarjeta electrónica (P2P) o recarga directa
ToS Risk LOWpara tarjetas electrónicas |ALTOpara recargas
Precio de salida Desde unos 2,71 $ por 75 VP | ~8,47 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado De inmediato a 15 minutos (dependiendo del vendedor)
Protección del comprador Sí –SOLO con el complemento de Protección al comprador

Kinguin funciona según un modelo entre particulares, lo que la convierte en la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant para quienes buscan una amplia selección de vendedores. Para canjear el Puntos de Valorant una tarjeta regalo para ti mismo, así que Kinguin nunca accede a tus credenciales. Te recomiendo encarecidamente que Contrata siempre la protección del comprador para que puedas reclamar cualquier código no válido.

La entrega puede tardar hasta 15 minutos, dependiendo de dónde lo compres. Si estás pensando en cambiar de proveedor, tengo guías sobre cómo venderValoracióncuenta Detalles. Solo recuerda utilizar los filtros de valoración de los vendedores para minimizar el riesgo.

Ventajas Contras
Una amplia variedad de entre más de 40 000 vendedores

Precios bajos debido a la competencia en el mercado

Una tradición de confianza con 17 millones de usuarios

Compatibilidad con criptomonedas incluido para todos los compradores

 Cuota de protección supone un coste adicional

Plazo de entrega varía según el vendedor

Calidad del vendedor varía considerablemente
★ El mejor precio P2P para puntos de Valorant (VP) con protección al comprador
Kinguin
Compra en Kinguin

4. SEAGM [Mejor plataforma multirregional]

SEAGM - Best Multi-Region Platform
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot(Tarjeta regalo)
ToS Risk CERO – código canjeado en la aplicación oficial
Precio de salida Desde unos 4,80 $ por una tarjeta regalo de 5 $ | unos 9,60 $ por una de 10 $
Plazo de entrega comprobado ~5-10 minutos (automático)
Protección del comprador Sí –PayPal y devoluciones disponibles

SEAGM es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant para aquellos jugadores que necesiten específicamente tarjetas regalo denominadas en dólares estadounidenses (USD) con importes de entre 5 y 100 dólares. Recibirás tu código tras un periodo de confirmación de entre 5 y 10 minutos y podrás canjearlo en el juego, en la sección «Tienda > Riot Pin y códigos».

Con sede enMalasia, admiten monederos electrónicos regionales como GrabPay and Touch ‘n Go. Sus precios son normalmente cerca del valor nominal, así que, aunque no te ofrezcan grandes descuentos, te garantizan la disponibilidad de existencias para la región de EE. UU. Debo señalar que una tarjeta de la UE o de Turquía de SEAGM No funcionará en una cuenta de EE. UU.

Ventajas Contras
Stock disponible de las denominaciones estadounidenses

Más de 390 métodos incluidos los monederos electrónicos locales

Multirregional compatibilidad con Norteamérica, la Unión Europea y Asia

Riesgo de los Términos y condiciones de ZERO con tarjetas electrónicas oficiales

 El precio es similaral valor nominal

Entrega más lenta que otras plataformas

Coincidencia de regiones es muy sensible
★ La mejor plataforma multirregional
SEAGM
Compra en SEAGM

5. G2A [El mercado con mayor trayectoria]

G2A - Best Established Marketplace
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración (Código de la tarjeta regalo por correo electrónico)
ToS Risk CERO – código canjeado en la aplicación oficial
Precio de salida Desde unos 2,80 $ por 75 VP | ~11,12 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado Normalmente, de inmediato a unos 5 minutos
Protección del comprador Sí –Escudo G2A complemento opcional disponible

Considero queG2A la mejor página web para comprar barato Puntos de Valorant para quienes quieran utilizar la plataforma de videojuegos con más reseñas del mundo. Con más de 35 millones de usuarios, ofrecen una increíble selección de tarjetas en dólares estadounidenses, con importes que van desde los 5 hasta los 100 dólares. Introduce el código en el Valoración tienda, en la sección «Riot Pin and Codes».

Te recomiendo que filtrar por vendedores con una valoración de 4,5 estrellas o más para garantizar que la transacción se desarrolle sin problemas. Me di cuenta de que su Escudo G2A Este complemento es una opción inteligente para quienes compran por primera vez y desean tener garantizada la sustitución de las llaves. Asegúrate siempre de que en el anuncio se especifique «Estados Unidos». Antes de comprar, ten en cuenta que las tarjetas internacionales no funcionan en las cuentas de Norteamérica.

Ventajas Contras
Amplio alcance con 35 millones de usuarios

La selección más amplia de tarjetas regalo estadounidenses

Riesgo de los Términos y condiciones de ZERO mediante el canje de un código

Valoración: 4,0/5 según 335 000 opiniones

 Complemento de escudo es un gasto adicional

Entrega de correos electrónicospuede retrasarse

Riesgo P2P requiere un filtrado minucioso
★ El mercado con mayor trayectoria
G2A
Compra en G2A

6. Eldorado.gg [El mejor mercado de puntos de Valorant entre particulares]

Eldorado.gg - Best Peer-to-Peer Puntos de Valorant Marketplace
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Misto: tarjetas regalo (seguro) o recarga (arriesgado)
ToS Risk CERO para tarjetas regalo | ALTOpara recargas
Precio de salida ~3,20 $ por 130VP | ~8,78 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado Instantáneo (tarjeta regalo) | 3-20 min (recarga)
Protección del comprador Sí –El Dorado sistema de resolución de litigios y de depósito en garantía

Eldorado.gg es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant por la variedad, pero hay que tener mucho cuidado. Los vendedores ofrecen tanto tarjetas regalo seguras como servicios de «recarga directa». Filtrar solo los anuncios de tarjetas regalo para mantener el riesgo de la cuenta a cero. Las recargas directas requieren que facilites los datos de acceso a tu cuenta, lo cual es un una violación directa de la Riot Games ToS.

Recibirás tu Puntos Riot el código de la tarjeta regalo e introdúcelo tú mismo en account.riotgames.com. Llevan en funcionamiento desde 2014 y utilizan un sistema de depósito en garantía para proteger tu dinero. Me he dado cuenta de que, aunque los precios de las recargas parecen tentadores, el riesgo de una expulsión definitiva compartir la cuenta simplemente no merece la pena.

Ventajas Contras
Precios bajos sobre códigos de tarjetas electrónicas al por mayor

Depósito en garantía para todas las transacciones

Sitio de confianza en funcionamiento desde 2014

Riesgo CERO si te ciñes a las normas

 Riesgo de recarga es excepcionalmente alto

Vendedores humanos puede tardar en llegar

Advertencias sobre las condiciones de uso aquí son obligatorios
★ El mejor mercado de puntos de Valorant entre particulares
Eldorado.gg
Compra en Eldorado.gg

7. G2G.com [El mejor precio de depósito en garantía]

G2G.com - Best Escrow Price
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Misto: tarjetas regalo (seguro) o recarga (arriesgado)
ToS Risk CERO para tarjetas regalo | ALTOpara recargas
Precio de salida ~4,48 $ por 475VP | ~9,34 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado Varía según el vendedor y el método
Protección del comprador Sí –Escudo G2Gsistema de depósito en garantía

Considero queG2G.com la mejor página web para comprar barato Puntos de Valorant si quieres asegurarte de que tu dinero se mantenga en un depósito de garantía hasta que confirmes la entrega. Su Escudo G2G mantiene tus fondos a salvo hasta que hayas canjeado el Puntos de Valorant Compra una tarjeta regalo para ti mismo. Te lo recomiendo encarecidamente filtro para vendedores verificados y limítate únicamente a los anuncios de tarjetas regalo.

El código lo introduces tú mismo en la página web oficial Disturbio sitio web. Recuerda que las recargas directas infringen la Riot GamesCondiciones de uso ydebería evitarse. He descubierto que su interfaz te permite examinar a fondo a los vendedores antes de cerrar la compra, que es justo lo que necesitas si estás buscando la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant sin poner en riesgo tu cuenta.

Ventajas Contras
Seguridad del depósito en garantía via Escudo G2G

Vendedor verificado insignias disponibles

El servicio de depósito en garantía más barato tipos de mercado

Riesgo CERO con listados de tarjetas electrónicas

 Alto riesgo con recargas directas

Filtrado manual necesario por motivos de seguridad

Plazos de entrega puede variar enormemente
★ El mercado de depósito en garantía más barato para puntos de Valorant (VP)
G2G.com
Compra en G2G.com

8. LootBar [La mejor plataforma de descuentos]

LootBar - Best Discount Platform
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (región de Norteamérica; panel de control y correo electrónico)
ToS Risk CERO – código canjeado en Valoracióncliente
Precio de salida Desde unos 4,80 $ por 475 VP | ~9,60 $ por 1000 VP
Plazo de entrega comprobado De inmediato a unos 3 minutos (automático)
Protección del comprador Sí –PayPal y garantía de devolución del dinero

Me di cuenta de queLootBar es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant si estás buscando descuentos acumulables. Los códigos de sus tarjetas regalo suelen tener un precio un 7 % inferior al de la tienda oficial, y puedes añadir cupones para conseguir 20 % de descuento. Además, cuentan con una puntuación excepcional de 4,9 sobre 5 Trustpilot Valoración basada en más de 43 000 opiniones.

Recibes el Puntos de Valorant recibirás el código de la tarjeta regalo al instante en tu panel de control y por correo electrónico. Las tarjetas regalo son exclusivamente para la región de Norteamérica y no funcionará en otras cuentas. También ofrecen una «recarga de Riot ID», que es más segura que compartir una contraseña, pero sigo creyendo que los códigos de las tarjetas regalo son la opción más segura.

Ventajas Contras
Cupones acumulableshasta un 20 % de descuento

Valoración: 4,9/5 por su fiabilidad

Reembolso del 100 % garantía sobre los códigos

Riesgo de los Términos y condiciones de ZEROcon tarjetas electrónicas

 Solo para la región de Norteaméricapara tarjetas regalo

Recarga de Riot ID existe un riesgo leve

Códigos de descuento cambiar con frecuencia
★ La mejor plataforma de descuentos
LootBar
Compra en LootBar

9. Bitrefill [La mejor tasa de cambio de Bitcoin Lightning]

Bitrefill - Best Bitcoin Lightning Rate
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot (Código de la tarjeta regalo)
ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web
Precio de salida Desde unos 5,00 $ por una tarjeta regalo de 5 $ | unos 10 $ por una de 10 $
Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático)
Protección del comprador NO – Los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

Bitrefill es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant para quienes utilizan el Red Lightning de Bitcoin. Recibirás tu código al instante, lo que significa que no tendrás que esperar a las confirmaciones de la cadena de bloques. Llevan operando desde 2014 y están disponibles en más de 170 países.

Puedes canjear elPuntos de Valorant generar tú mismo el código de la tarjeta regalo sin tener que compartir tus credenciales. Ten en cuenta que Las transacciones con criptomonedas son definitivas, por lo que no se admiten devoluciones. Sus precios se acercan mucho al valor nominal, así que, aunque Bitrefill quizá no sea la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant En términos de ahorro puro y simple, es la opción más conveniente para los usuarios de criptomonedas.

Ventajas Contras
Lightning Networkpor tarifas reducidas

Entrega inmediataa nivel mundial

Riesgo de los Términos y condiciones de ZEROcon códigos

Reputación de pioneradesde 2014

 Sin devolucionesdisponible

Los precios están cerca devalor nominal

Limitado ausuarios de criptomonedas
★ El mejor tipo de cambio de Bitcoin Lightning
Bitrefill
Compra en Bitrefill

10. CoinGate [El mejor tipo de cambio para criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio)]

CoinGate - Best Crypto Rate (Zero ToS Risk)
Caja del Estado Detalle
Forma de envío Tarjeta electrónica (Valoración/Puntos Riot(Tarjeta regalo)
ToS Risk CERO – código canjeado en la página web oficial Disturbiositio web
Precio de salida Desde ~5,01 $ por una tarjeta regalo de 5 $ | ~10 $ por una de 10 $
Plazo de entrega comprobado Instantáneo (automático)
Protección del comprador NO – Los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

CoinGate es la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant for Anonimato total en la compra. Admiten más de 200 criptomonedas y no exigen la verificación de identidad (KYC) para la compra de tarjetas regalo. Recibirás tu código al instante una vez confirmado el pago.

Introduce el código en la página oficial de canje sin ningún riesgo para tu cuenta. Dado que las transacciones con criptomonedas son irreversibles, solo deberías utilizarlo si estás seguro de la transacción. Me he dado cuenta de que sus precios son casi iguales al valor nominal de la tarjeta.

Ventajas Contras
Anonimato totalsin verificación de identidad

Más de 200 criptomonedasaceptado

Riesgo de los Términos y condiciones de ZEROcon tarjetas electrónicas

Correo electrónico instantáneoentrega

 Sin protección para el compradorpara las criptomonedas

Los precios están cerca devalor nominal

Estrictamente definitivotransacciones
★ El mejor tipo de cambio para criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio)
CoinGate
Compra en CoinGate

Cómo llegan los puntos de Valorant (VP) a tu cuenta: explicación de los métodos de entrega

Quiero aclarar cómo estos métodos de envío afectan a la seguridad de tu cuenta, algo fundamental a la hora de buscar la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant.

Forma de envío ¿Qué ocurre realmente? ToS Risk
Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo de Riot Points Recibirás un código para canjear en account.riotgames.com. El sitio web nunca accede a tu cuenta. CERO (Tarjeta oficial)
Tienda oficial de Riot Compra directa desde el cliente del juego. No hay descuento, pero la compatibilidad está garantizada. NINGUNA
Recarga directa de la cuenta Compartes tuRiot Games Iniciar sesión. El vendedor inicia sesión para añadir VPdirectamente. ALTO (Incumplimiento de las condiciones de uso)

Tejo, Kinguin, Gamivo, CoinGate, Bitrefill, ySEAGM todos utilizan el método seguro de eCard. He descubierto que los anuncios de vendedores particulares en Eldorado.gg and G2G.comsuelen utilizar elmétodo de «recarga directa» de alto riesgo.

Comparativa de precios de los puntos de Valorant (VP)

He elaborado esta comparación de precios utilizando los datos oficiales Valoración Guárdalo como referencia para que puedas encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant en 2026.

Proveedor Gastar Importe del VP Coste aproximado: 1 000 VP ToS Risk
Tienda oficial €4.99 475 VP ~10,51 $ * Ninguno
Tejo €2.99 75 VP ~9,68 $ * CERO
Gamivo €3.52 75 VP ~11,83 $ * CERO
Kinguin €2.71 75 VP ~8,47 $ * LOW
SEAGM €4.80 475 VP ~10,10 $ * CERO
G2A €2.80 75 VP ~11,12 $ CERO
Eldorado.gg €3.20 130 VP ~8,78 $ * CERO
G2G.com €4.48 475 VP ~9,34 $ * CERO
LootBar €4.80 475 VP ~9,60 $ CERO
Bitrefill €5.00 475 VP ~10,53 $ * CERO
CoinGate €5.01 475 VP ~10,55 $ * CERO


*El precio es una estimación basada en las comisiones del vendedor y los ajustes regionales para 2026. El precio de referencia oficial de la tienda es de 4,99 $ por 475 VP.

¿Es seguro comprar puntos de Valorant (VP) en sitios web de terceros?

Quiero aclarar que, cuando buscas la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant, estás gestionando dos tipos distintos de riesgo.

Dos tipos de riesgo: cómo protegerse frente a cada uno de ellos

El «riesgo de estafa» se produce cuando un sitio web se queda con tu dinero y no te ofrece nada a cambio. Puedes Protégete de esto utilizando PayPal o una tarjeta de crédito para la protección contra devoluciones. «Riesgo de incumplimiento de los Términos de servicio» se refiere al incumplimiento de los Riot Games normas. Dado que todas las plataformas de mi lista venden principalmente tarjetas regalo oficiales, considero que la compra en sí misma no entraña ningún riesgo en cuanto a las condiciones de uso, siempre y cuando seas tú mismo quien canjee el código.

Condiciones de servicio específicas de Valorant

He investigado el Riot Games han confirmado que no tienen ningún problema con las tarjetas regalo oficiales. Sin embargo, debo advertirte que los métodos de recarga no oficiales que implican Está estrictamente prohibido compartir cuentas. En 2026,Riot Games También se ha implementado el «enlace de sanciones», lo que supone una prohibición de tu Valoración esa cuenta podría estar relacionada con tu League of Legends or TFT cuentas, suspendiendo todo.

Señales de alerta a las que hay que prestar atención

  • Creo que cualquier sitio web que prometa un «GratisVP «Generator» es una estafa al 100 %.
  • Te recomiendo que evites cualquier sitio web que te pide los datos de acceso a tu cuenta del juego.
  • Te recomiendo que no te fijes en los precios más de un 40 % más barato que en la tienda oficial.
  • Recomiendo actuar con cautela ante los sitios web que solo aceptan criptomonedas y no ofrecen política de reembolso.

Cómo elegir la mejor página web de puntos Valorant (VP) para ti

He tenido en cuenta varios factores para ayudarte a entender cuál es la mejor plataforma para comprar a buen precio Puntos de Valorant para tu situación.

1. Método de entrega y seguridad de la cuenta

Creo que el método de entrega es el factor más importante. Lo he comprobado. Las tarjetas electrónicas no entrañan ningún riesgo en relación con las condiciones de uso porque nunca debes compartir tu contraseña. Te recomiendo que consultes la sección sobre métodos de entrega si tienes alguna duda.

2. Precio por cada 1.000 puntos de Valorant (VP)

He aprendido que los precios de salida pueden ser engañosos. Te recomiendo que siempre comparar el coste por cada 1 000 unidades en comparación con el precio de referencia de la tienda oficial para ver el ahorro real. También puedes consultar mi ValoraciónGuía de aspectos para saber exactamente cuánto VP que necesitarás.

3. Protección del comprador

Me di cuenta de quePayPal y las tarjetas de crédito son imprescindibles para quienes compran por primera vez. Te recomiendo que evites las criptomonedas o las transferencias bancarias en sitios que no conozcas bien, ya que no ofrecen protección al comprador.

4. Rapidez en la entrega y fiabilidad del método

He observado que la entrega automática suele tardar menos de cinco minutos. Me he dado cuenta de que los mercados en los que interviene el personal pueden tardar mucho más, así que te sugiero que poner a prueba las afirmaciones sobre la entrega «inmediata»antes de comprar.

5. Disponibilidad y compatibilidad a nivel regional

He comprobado que no todos los proveedores ofrecen cobertura en todas las regiones. Te recomiendo que compruebes la Puntos de Valorant la tarjeta regalo se corresponde con la región de tu cuenta; por ejemplo, una Un código de EE. UU. no funciona en una cuenta del Reino Unido. Puedes mantenerte al día siguiéndonos Valoracióndeportesnoticias.

Veredicto final: ¿Qué sitio web para comprar Puntos de Valorant (VP) deberías usar?

Para minimizar el riesgo de la cuenta, te recomiendo que utilices Tejo – utilizan el método de la tarjeta electrónica y se aseguran de que tu cuenta nunca interactúa con terceros

Para obtener la mejor tarifa por cada 1 000 unidades, Kinguin actualmente cuesta unos 8,47 dólares por cada 1.000 unidades. Para tu primera compra, Tejo combina un bajo riesgo de ToS, PayPal protección del comprador y un proceso de pago sencillo. 

He analizado estas plataformas para que puedas encontrar la mejor página web donde comprar a buen precio Puntos de Valorant con total confianza.

★ La mejor plataforma en general para comprar puntos de Valorant a buen precio
Tejo
Prueba Eneba

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor página web para comprar puntos de Valorant baratos?

Tejoencabeza la clasificación gracias a su entrega automática e inmediata, sus precios por debajo del mercado y sus completas opciones de protección al comprador. Estos tres factores contribuyen a que sea la mejor página web para comprar a buen precio Puntos de Valorant disponible ahora mismo.

¿Es seguro comprar puntos de Valorant en sitios web de terceros?

Sí, es seguro siempre y cuando utilices códigos de tarjetas regalo oficiales. Te recomiendo que Evita cualquier servicio que te obligue a compartir tu contraseña.

¿Hay alguna forma más barata de comprar puntos de Valorant?

El uso de sitios web de tarjetas regalo de terceros suele ofrecer un descuento del 5 % al 15 % en comparación con la tienda oficial del cliente. También puedes ahorrar comprando tarjetas de mayor valor.

¿A cuánto equivalen 100 dólares en VP?

En 2026, una compra de 99,99 dólares en la tienda oficial de EE. UU. da derecho a 11 000 VP más 1 500 VP de bonificación, lo que suma un total de 12 500 VP.

¿A cuántos VP equivale 1 dólar?

He observado que, aproximadamente, con 1 dólar se obtienen unos 95 VP en el paquete básico (4,99 $ por 475 VP), aunque este valor aumenta considerablemente al comprar al por mayor.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Wayne Goodchild

Senior Editor

Read these next:

Jump to:

Most searched