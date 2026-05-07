El mejor portátil para retransmisiones en directo: despídete para siempre de los retrasos y las caídas de fotogramas

Tanto los streamers profesionales como los aficionados y los creadores de contenido suelen buscar el mejor portátil para retransmitir en directo. Elegir el adecuado puede resultar complicado, pero es fundamental. Buscas un portátil para streaming que combine rendimiento y gráficos, sin que el precio se dispare.

Aunque muchos portátiles parecen adecuados, carecen de características esenciales para disfrutar del streaming. Por eso, he seleccionado los mejores portátiles para streaming que tienen exactamente lo que necesitas: pantallas de gran calidad, un hardware potente, una alta frecuencia de actualización, amplio espacio de almacenamiento y precios atractivos.

Nuestra selección de los mejores portátiles para retransmisiones en directo

Tu próximo mejor portátil para retransmisiones en directo está aquí mismo, esperándote pacientemente. Antes de desvelar mi lista completa de portátiles para retransmisiones, estas son mis mejores opciones:

Asus ROG Strix G16 (2025)– El#1 opción para la retransmisión en directo, y el mejor portátil con un hardware impresionante, una construcción robusta, un 165 Hz pantallas y potentes GPU para streaming, videojuegos y todo lo demás. Asus ZenBook 14 Pro OLED (2023) – El paraíso de las pantallas OLED por menos de €1,000 con una autonomía excepcional, una conectividad excelente, potentes procesadores y streaming sin límites. Acer Predator Helios 300 (2021) – Un imponente portátil de gama media y el mejor para retransmisiones en directo, con una combinación irresistible de GPU y CPU, un sistema de refrigeración eficaz y una codificación por hardware ágil, todo ello aderezado con un precio asequible y una excelente relación calidad-precio.

¿Te has quedado con ganas de más? He cumplido mi promesa y he analizado todos los A continuación te presentamos los mejores portátiles para streaming. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y elige hoy mismo tu próximo ordenador para el día a día.

El mejor portátil para retransmisiones en directo: 13 opciones para todos los presupuestos y requisitos de rendimiento

Mis portátiles mejor valorados para la retransmisión en directo destacan en diferentes aspectos, y todos ellos ofrecen un rendimiento más que suficiente para la retransmisión. He incluido tanto opciones de gama profesional como otras más económicas para adaptarme a los diferentes tipos de usuarios.

A continuación te presentamos los mejores portátiles para retransmisiones en directo, así que vamos al grano.

1. Asus ROG Strix G16 [El mejor portátil para retransmisiones en directo en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-14650HX GPU Nvidia GeForce RTX 5060 de 8 GB DDR5 RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16 pulgadas, IPS, 1920 x 1200 píxeles, 165 Hz Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 90 Wh Peso 2,65 kg

Asus ROG Strix 16 se encuentra entre los portátiles para juegos con mejor rendimiento. El streaming es otro de sus puntos fuertes, gracias a alta frecuenciaSerie HUnidades centrales de procesamiento (i7, i9, oIntel Core Ultra (en los modelos más recientes) que mantienen OBS y con una carga de CPU adaptada al juego.

The ROG Strix 16 viene con un RTX GPU conCodificador NVIDIAcodificador por hardware para una transmisión con bajo consumo de CPU y una salida de alta calidad. Otra ventaja es la rapidez Doble velocidad de transmisión de datos 5Memoria RAM y almacenamiento NVMe, lo que permite cambiar rápidamente de escena, grabar y realizar ediciones locales.

Este portátil para retransmisiones en directo destaca por su eficaz sistema de refrigeración, que incluye cámaras de vapor y metal líquido en algunos modelos. Los flujos largos nunca se ralentizan, lo que también se puede atribuir a su capacidad para delegar la codificación a la GPU y conectar tarjetas de captura y cámaras, lo que permite mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas.

Ventajas Contras ✅ GPU de nivel profesional para una codificación eficiente ✅ Sistema de refrigeración eficaz para un rendimiento constante ✅ Es compatible con tarjetas de captura externas ✅ Fabricación de primera calidad ✅ Pantalla fluida de 165 Hz ideal para juegos y streaming ❌ No es el portátil más ligero (pero la calidad de fabricación es excelente)

Mi veredicto: ElAsus ROG Strix 16 Está diseñada para el streaming, los videojuegos y todo tipo de tareas simultáneas. La recomiendo a los streamers que no quieran renunciar a nada en cuanto a hardware, pantalla, refrigeración, diseño y solidez.

2. Asus ZenBook 14 Pro OLED [El mejor portátil para streaming con pantalla OLED]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 5 125H GPU Iris Xe (integrado) RAM 8 GB Pantalla 14 pulgadas, OLED, 1920 x 1200 píxeles, 120 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Setenta Wh Peso 1,40 kg

Entre los mejoresAsus los ordenadores portátiles es elZenBook 14 Pro OLED, y ya sabes por qué. La impresionante pantalla OLED ofrece una precisión cromática impecable y unas imágenes impresionantes que garantizan una experiencia de streaming inolvidable y unos avances muy entretenidos. A su pantalla le acompaña una amplia gama de procesadores de gran potencia.

Asus ZenBook 14 Pro OLEDusosSerie H CPU o incluso procesadores móviles de gama alta que gestionan aplicaciones de streaming y tareas en segundo plano a la perfección. También valoro su gran autonomía de la batería, con la opción de reactivar al instante el portátil para sesiones breves de streaming y comentarios en directo sobre la marcha.

The ZenBook 14 Pro OLED cuenta con puertos USB-C/Thunderbolt de alta velocidad para dispositivos de captura o incluso tarjetas gráficas externas. Es ideal para retransmisiones en directo cuando se necesita un equipo portátil con una reproducción visual fiel para comentarios, superposiciones en las retransmisiones y flujos de trabajo con varias aplicaciones. Al mismo tiempo, su pantalla de alta resolución lo convierte en una opción destacada para el consumo y la creación de contenidos.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla OLED ✅ CPU potentes para la multitarea ✅ Su diseño compacto y ligero mejora la portabilidad ✅ Buena conectividad para tarjetas gráficas externas ✅ Gran autonomía de la batería para disfrutar de horas de reproducción en streaming ❌ GPU integrada (con potencia suficiente para la retransmisión en directo)

Mi veredicto: Asus me ha malacostumbrado con su pantalla OLED brillante, vibrante y nítida, en un diseño compacto pero potente con Serie H CPU. Otros aspectos, como la larga duración de la batería, Thunderbolt la compatibilidad y la capacidad de realizar varias tareas de forma eficaz hacen que el ZenBook 14 Pro OLED una auténtica máquina de las retransmisiones en directo.

3. Acer Predator Helios 300 [El mejor portátil económico para streamers]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-11800H GPU Nvidia GeForce RTX 3070 de 8 GB DDR5 RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, 1920 x 1080 píxeles, 144 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB + HDD de 1 TB Batería 90 Wh Peso 2,30 kg

Acer Predator Helios 300 es el mejor portátil económico para retransmisiones en directo y una auténtica bestia para los videojuegos. No le falta potencia gracias a Serie HCPU yRTX Combinaciones de GPU que ofrecen un rendimiento impresionante para todas las tareas exigentes. Codificador NVIDIAgarantías de asistencia codificación por hardware de bajo impacto durante el juego, lo que lo hace muy versátil.

El Predator Helios 300 cuenta con un sistema de refrigeración potente, que evita la reducción de rendimiento y permite largas sesiones de juego y retransmisión. Por otra parte, el portátil ofrece una atractiva variedad de puertos, entre los que se incluyen HDMI y USB, pero también puertos para cámaras, interfaces de audio y tarjetas de captura.

Acer Predator Helios 300 puede rivalizar con algunas de las configuraciones de PC para juegos más completas de un precio similar. Y lo que es más importante, resulta ideal para la retransmisión en directo gracias a su precio asequible, las opciones de GPU con un TGP elevado y su buen control térmico, lo que garantiza sesiones fluidas tanto de retransmisión como de juego.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con NVENC para una codificación por hardware sin complicaciones ✅ Refrigeración eficaz para largas sesiones de streaming ✅ Opciones de GPU de alto TGP para juegos y streaming ✅ Numerosos puertos para una mejor conectividad ✅ Su batería de gran capacidad lo hace ideal para ver contenido en streaming mientras te desplazas ❌ Un poco más pesado (pero con una estructura robusta y resistente)

Mi veredicto: Si tienes un presupuesto limitado, el Acer Predator Helios 300 te sorprenderá con su Serie HCPU yNvidia RTX Combinaciones de GPU con Codificador NVIDIAcompatibilidad, refrigeración similar a la de un congelador y una amplia variedad de puertos. Es, sin duda, el mejor portátil para retransmisiones en directo en este rango de precios.

4. Portátil Lenovo V15 [El mejor portátil ligero para retransmisiones en directo]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 5500U GPU Tarjeta gráfica AMD Radeon (integrada) RAM 40 GB de DDR4 Pantalla 15,6 pulgadas, LCD, 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 38 Wh Peso 1,72 kg

Portátil Lenovo V15 es una opción asequible 15,6 pulgadas una opción con procesadores de buena calidad para realizar varias tareas a la vez. Permite navegar con fluidez y ejecutar OBS y chatear, además de una multitarea de aplicaciones excepcional que permite cambiar sin problemas entre juegos y otras aplicaciones.

Su teclado de tamaño completo y su teclado numérico lo convierten en uno de los más admiradoLenovo ordenadores portátiles para la moderación del chat y las notas durante las retransmisiones. Por su parte, este portátil para retransmisiones en directo cuenta con una combinación de puertos Ethernet, HDMI y USB para transmisión por cable fiable y captura externa.

Portátil Lenovo V15 es una opción rentable que admite una GPU externa o un dispositivo de captura para quienes necesiten más potencia. No te equivoques; el Portátil V15 Está pensada para streamers con un presupuesto ajustado que buscan una capacidad de retransmisión básica y estable, además de flexibilidad en cuanto al hardware. No es, en absoluto, el mejor portátil para retransmisiones en directo en general.

Ventajas Contras ✅ Potente CPU Ryzen 5 para realizar múltiples tareas sin esfuerzo ✅ Teclado de tamaño completo para chatear y moderar ✅ Puerto Ethernet para una transmisión más fiable ✅ Admite tarjetas gráficas externas para obtener mayor potencia ✅ Pantalla nítida con resolución Full HD ❌ Pantalla limitada a 60 Hz (pero con una excelente densidad de píxeles por pulgada y precisión cromática) ❌ La duración de la batería podría ser mejor, pero se carga bastante rápido

Mi veredicto: ElPortátil Lenovo V15 cuenta con una pantalla de buen tamaño y un procesador excelente para realizar múltiples tareas, jugar y moderar chats en directo. Por su precio, ofrece una experiencia de retransmisión en directo más que aceptable, mientras que su teclado de tamaño completo permite tomar notas y chatear sin esfuerzo. Por ello, es un portátil ideal para escritores y blogueros.

5. Alienware 16 Aurora [El mejor portátil para hacer streaming con micrófono y altavoces de alta calidad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-240H GPU Nvidia GeForce RTX 5050 de 8 GB DDR7 RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16 pulgadas, IPS, 2560 x 1600 píxeles, 120 Hz Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 35 grados centígrados Peso 2,49 kg

Alienware 16 Aurora es un portátil de gama alta para retransmisiones en directo. Cuando digo «de gama alta», me refiero a un hardware potenciado compuesto porClase H CPU y TGP elevado RTX Opciones de GPU para el mejor rendimiento de su clase. Por eso, se encuentra entre los mejores portátiles para tareas de programación y renderizado.

Sin embargo, elAmanecerEste modelo también destaca por su eficaz sistema de refrigeración, imprescindible para enfriar sus GPU con gran capacidad de VRAM y permitir la grabación local, el streaming y la multitarea a alta velocidad de bits. A ello se suma la gran variedad de puertos de alta velocidad, como TB4, HDMI y USB, que pueden utilizarse para tarjetas de captura, equipos de audio y pantallas auxiliares.

Alienware 16 Aurora cuenta con micrófonos y altavoces de alta calidad con redes de baja latencia en numerosos modelos para disfrutar de una calidad de audio de primera categoría. En general, es la mejor opción para el streaming, ya que ofrece el máximo rendimiento en juegos exigentes y permite grabar y codificar simultáneamente con gran calidad.

Ventajas Contras ✅ Transmisión en streaming de alta calidad, comparable a la de un ordenador de sobremesa ✅ Compatible con tarjetas de captura y equipos de audio ✅ El micrófono y los altavoces integrados ofrecen una buena calidad de sonido ✅ Potentes GPU para la descarga de trabajo de la CPU ✅ La frecuencia de actualización de 120 Hz es ideal para los gamers ❌ Pesado, pero con materiales de alta calidad y un sistema de refrigeración potente ❌ La carga no es la más rápida (aunque esto se compensa con una batería grande y eficiente)

Mi veredicto: Alienware 16 Aurora es un auténtico portento de la categoría de ordenadores de sobremesa, con una de las mejores configuraciones de hardware para streaming y videojuegos del mercado. Con micrófonos y altavoces de alta calidad, una pantalla de alta resolución y Codificador NVIDIAen cuanto a la codificación, es ideal para quienes buscan una retransmisión en directo de una calidad excepcional.

6. MSI GF65 Thin 10UE [Portátil para streaming rápido con codificador NVENC]

Especificaciones Detalles CPU Intel i5-10500H GPU Nvidia GeForce RTX 3060 de 8 GB DDR4 RAM 8 GB de DDR4 Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, 1920 x 1080 píxeles, 144 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 52,4 Wh Peso 1,90 kg

Podemos preguntarnos: «¿Cuál es la mejor marca de ordenadores portátiles?», pero MSI está a la altura de los demás grandes. El MSI GF65 es un portátil delgado ideal para retransmisiones en directo, con una CPU excepcional + RTX Combinaciones de GPU a un precio competitivo. Y lo que es más importante, cuenta con un Codificador NVIDIAcodificador para descarga de hardware.

Me gusta especialmente su diseño ligero, que mejora la portabilidad y ofrece una gran versatilidad a la hora de retransmitir, ya que permite transportarlo con facilidad. Dado su tamaño compacto, el Buenos días Este modelo cuenta con una buena variedad de puertos, con opciones USB y HDMI para conectar un monitor externo y realizar capturas en modo pass-through.

Es uno de los mejores portátiles por menos de €1,000(debajo de€600(en realidad) que combinan la retransmisión en directo y un gran rendimiento en los videojuegos en un diseño compacto. El rendimiento del codificador es bastante bueno de serie, así que no hace falta gastarse una pequeña fortuna para disfrutar de ello.

Ventajas Contras ✅ Precio competitivo ✅ Codificador NVENC para descarga de carga de trabajo al hardware ✅ Diseño ligero para su tamaño ✅ Impresionantes combinaciones de CPU y GPU para gamers ✅ Teclado cómodo ❌ 8 GB de RAM (ampliable) ❌ Duración de la batería normal, pero suficiente

Mi veredicto: El portátil para streaming más delgado es una opción muy recomendable por su relación calidad-precio, con un potente Codificador NVIDIAcodificador para la descarga de tareas en el hardware y Serie RTX tarjetas gráficas. Los puertos USB y HDMI aportan más variedad, mientras que la amplia capacidad de almacenamiento ofrece un amplio espacio para guardar archivos de forma local.

7. Lenovo LOQ de 15 pulgadas [El mejor portátil para jugar sin problemas y retransmitir en directo]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7435HS GPU Nvidia GeForce RTX 4060 de 8 GB DDR6 RAM 32 GB de DDR5 Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, 1920 x 1080 píxeles, 144 Hz Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 60 Wh Peso 2,38 kg

Yo personalmente he estado usando el Lenovo LOQ de 15 pulgadas desde hace tiempo y puedo dar fe de su calidad. Cuenta con unas especificaciones pensadas para los videojuegos con AMD Ryzen/Intel serie HCPU yRTX GPU que ofrecen un rendimiento excepcional en la codificación con un solo núcleo y mediante la GPU.

Para mí, fue uno de los portátiles más adecuados para viajar gracias a su peso moderado. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar su pantalla IPS de alta frecuencia de actualización para una captura y visualización fluidas de los juegos. Un buen diseño térmico evita las molestas reducciones de rendimiento, mientras que la memoria RAM ampliable te permite satisfacer tus necesidades de almacenamiento en búfer y grabación.

Como el mejor portátil para ver contenidos en streaming con alta calidad, el LOQ 15” Este modelo cuenta con numerosos puertos HDMI, Ethernet y USB-C de alta velocidad, perfectos para equipos de streaming. Se trata de un dispositivo dos en uno con un rendimiento en juegos más que aceptable y margen de codificación por hardware para un un precio sorprendentemente asequible.

Ventajas Contras ✅ Combinaciones excelentes de CPU y GPU para la retransmisión en directo ✅ Ideal para jugar con una alta frecuencia de actualización (144 Hz) ✅ Teclado y panel táctil cómodos ✅ Módulos de RAM ampliables para mayor flexibilidad ✅ El panel IPS garantiza una gran precisión en la reproducción del color ❌ Fabricación con aspecto plástico (aunque sigue siendo resistente y duradera) ❌ He visto sistemas de refrigeración para portátiles mejores, aunque este está bien para lo que cuesta

Mi veredicto: Lenovo LOQ de 15 pulgadas es el mejor portátil para retransmisiones en directo, con una pantalla IPS, una alta frecuencia de actualización y un sistema de refrigeración constante que garantiza un rendimiento y una velocidad suficientes. Al mismo tiempo, es perfecto para jugar gracias a RTX Las GPU ySerie HUnidades centrales de procesamiento

8. Acer Nitro V 15 [El mejor portátil para streaming y videojuegos con alta frecuencia de actualización]

Especificaciones Detalles CPU Ryzen 7 7535HS GPU Nvidia GeForce RTX 4050 de 6 GB DDR6 RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, 1920 x 1080 píxeles, 144 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 58 Wh Peso 2,1 kg

Acer Nitro V 15 es exactamente lo que cabría esperar. Nitro implica velocidades elevadas, y no es diferente en el caso del Ryzen 7 or Serie 5 with Serie RTX 40 GPU que arrasan en todas las sesiones de videojuegos y streaming. Nitro’s 144 Hz la pantalla y el almacenamiento rápido dan como resultado una jugabilidad fluida como la mantequilla y ediciones locales rápidas sobre la marcha.

La variedad de puertos es impresionante, con opciones de LAN, HDMI y USB para conectar tarjetas de captura y transmisión por cable, lo que garantiza una mayor fiabilidad. Acer Nitro V 15 no es demasiado caro, lo que te deja algo de dinero para invertir en un micrófono y una cámara web de gran calidad con los que mejorar la calidad de tus retransmisiones.

AunqueAcer Nitro V 15 Aunque es un portátil para streaming más económico, no sacrifica la experiencia. Sigue pudiendo disfrutar de un rendimiento EnvidiaGPU Codificador NVIDIA ofrece un rendimiento excelente y una gestión térmica impresionante sin arruinarte, por lo que también es un buen modelo de portátil para estudiantes.

Ventajas Contras ✅ Procesadores Ryzen 7, ideales para streaming y renderizado ✅ Teclado elegante con retroiluminación LED ✅ Asequible para el rendimiento que ofrece ✅ Codificación NVENC, ideal para streamers ✅ Una buena relación calidad-precio ❌ Diseño un poco soso (pero ligero y resistente) ❌ 16 GB de RAM (suficiente para el streaming básico, pero se puede ampliar)

Mi veredicto: El Acer Nitro V es lo mejor de ambos mundos, ya que es uno de los los mejores portátiles para juegos que también es ideal para el streaming. Disfrutarás de una variada selección de combinaciones de GPU y CPU, numerosos puertos de expansión y una pantalla con alta frecuencia de actualización, todo ello en un portátil robusto y a un precio asequible.

9. Lenovo V15 G4 [Una CPU y una memoria RAM potentes para ver contenidos en streaming sin gastar mucho]

Especificaciones Detalles CPU Ryzen 7 de 6.ª generación GPU Tarjeta gráfica AMD Radeon (integrada) RAM 24 GB de DDR4 Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz Almacenamiento Set de SSD de 1 TB + estación de acoplamiento de 512 GB Batería 42 Wh Peso 2,1 kg

Lenovo V15 G4 puede que sea el mejor portátil económico para retransmisiones en directo si no puedes gastarte más de €700. Es una versión actualizada para la generación actual Intel/Ryzen CPU y tarjetas gráficas integradas. Sin embargo, estas tarjetas gráficas integradas no se quedan atrás, ya que gestionan las tareas de retransmisión en directo sin ningún problema.

El V15 G4 Este modelo es un portátil de gama empresarial con puertos HDMI y Ethernet, lo que permite una configuración de streaming por cable que reduce el retraso y mejora el rendimiento. Además, El modelo es fácil de mantener y actualizar si quieres más memoria RAM y capacidad de almacenamiento para sesiones de grabación de alta calidad.

Me encantaV15 GEl funcionamiento silencioso del 4, incluso bajo cargas exigentes, como la codificación por GPU y las sesiones de emisión prolongadas. El Lenovo V15 G4 es un portátil básico para retransmisiones en directo con memoria RAM y almacenamiento ampliables, y la posibilidad de conectar equipos externos de captura y audio si necesitas un mayor rendimiento en la retransmisión.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible ✅ Las nuevas CPU Intel y Ryzen permiten realizar múltiples tareas con fluidez ✅ Memoria RAM y almacenamiento SSD ampliables ✅ Su excelente refrigeración permite que funcione de forma silenciosa ✅ Gran capacidad de almacenamiento (SSD + kit de base de conexión) ❌ La pantalla tiene una frecuencia máxima de 60 Hz (aunque es un panel IPS) ❌ GPU integrada (aún así, es rápida para la retransmisión en directo)

Mi veredicto: Lenovo V15 G4 ofrece potencia suficiente para hacer frente a largas sesiones de streaming gracias a la fiabilidad de Intel y Ryzen Procesadores potentes, memoria RAM ampliable y gran capacidad de almacenamiento. Al tratarse de un portátil de gama empresarial, funciona de forma silenciosa y sin sobrecalentarse, lo que garantiza un rendimiento fiable a largo plazo.

10. MSI Katana 15 HX B14WGK [Las mejores combinaciones de CPU y GPU de nivel profesional para la retransmisión en directo]

Especificaciones Detalles CPU Intel i7-14650 HX GPU Nvidia GeForce RTX 5070 de 8 GB DDR7 RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, 2560 x 1440 píxeles, 165 Hz Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Batería Setenta y cinco vatios Peso 2,4 kg

MSI Katana 15 HX tiene un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa i9 and i7CPU conRTX Las GPU que incorporan algunos de los mejores portátiles de 2025 ideal para disfrutar al mismo tiempo de streaming y videojuegos. La empresa ha dado en el clavo con este modelo, sobre todo gracias a su nítida pantalla con una alta frecuencia de actualización y baja latencia.

Mejora tanto la experiencia de juego como la retransmisión en directo. MSI Katana 15 HX cuenta con una generosa cantidad de RAM y un amplio almacenamiento NVMe para alojar localmente grabaciones y contenidos de streaming. Como era de esperar, su diseño térmico es una maravilla de la ingeniería, concebido para mantener el rendimiento y evitar la ralentización durante sesiones prolongadas.

MSI Katana ofrece un rendimiento excepcional (nunca mejor dicho) de CPU y GPU para jugar con ajustes altos y a velocidades de fotogramas aún mayores, al tiempo que permite codificar o grabar simultáneamente sin ningún problema.

Ventajas Contras ✅ Algunas de las combinaciones de CPU y GPU más potentes ✅ Almacenamiento SSD NVMe de alta velocidad para guardar las grabaciones localmente ✅ Sin reducción de rendimiento gracias a un potente sistema de refrigeración ✅ Las GPU de la serie RTX la convierten en una auténtica máquina para juegos ✅ La pantalla IPS de 165 Hz es muy brillante ❌ No es muy fácil de transportar debido a su peso (por su excelente calidad de fabricación) ❌ La carga podría ser más rápida (aunque sigue siendo rápida para el uso diario)

Mi veredicto: El combo todo en uno para juegos y streaming, con combinaciones de CPU y GPU de gama alta que no dejarán indiferente a nadie. MSI Katana 15 HX es un dispositivo versátil con un rendimiento y una calidad de pantalla de primera categoría, ideal para largas sesiones de streaming, edición y videojuegos sin ningún tipo de problema.

11. Portátil Ryzen 5 [El mejor portátil con CPU Ryzen por menos de 300 $]

Especificaciones Detalles CPU Ryzen 5 3550H GPU Tarjeta gráfica AMD Radeon (integrada) RAM 16 GB de DDR4 Pantalla 16 pulgadas, LCD, 1920 x 1200 píxeles, 60 Hz Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería 45,6 Wh Peso 1,72 kg

El mejor portátil económico para ver contenidos en streaming (por menos de €300) es elPortátil Ryzen 5, con unos componentes internos de gran potencia para lo que cuesta. Ofrece un bajo consumo energético de seis núcleos/de 8 hilos Ryzen 5 procesadores con un rendimiento multihilo convincente y un buen turbo boost de un solo núcleo para OBS + alojamiento de videojuegos.

The Portátil Ryzen 5Lo más destacado es su menor coste y consumo energético en comparación con Serie H, lo que permite una mayor duración de la batería y una menor generación de calor durante las transmisiones menos exigentes. De forma predeterminada, cuenta con AMD gráficos, pero si inviertes un poco más, puedes combinarlo con una tarjeta gráfica independiente RTX 3050 or 4050 GPU para un rendimiento más eficaz Codificador NVIDIAcodificación por hardware.

Me encanta este portátil por su buena relación calidad-precio para el streaming y el uso de superposiciones y herramientas de chat. Es cierto que no está pensado para profesionales, pero a los principiantes y aficionados les resultará muy útil para la codificación y la multitarea sin tener que gastarse una fortuna.

Ventajas Contras ✅ La opción más económica para la retransmisión en directo ✅ Procesadores Ryzen 5 con el rendimiento adecuado ✅ Bajo consumo energético para una mayor duración de la batería ✅ Posibilidad de combinarlo con una GPU dedicada (serie RTX) ✅ 40 cm es un tamaño suficiente ❌ Pantalla de 60 Hz (pero con una resolución de 1200p y una relación de aspecto de 16:10) ❌ La calidad de fabricación no es la mejor (aunque está muy bien para lo que cuesta)

Mi veredicto: Este portátil para streaming, por menos de €300, cuenta con unos componentes internos de gran calidad para OBS y alojamiento de juegos, con un consumo energético eficiente Ryzen 5 CPU, un sistema de refrigeración impresionante y la posibilidad de incluir una tarjeta gráfica dedicada para Codificador NVIDIAcodificación por hardware. En general, una excelente relación calidad-precio.

12. El tuyo de 15,6″ [Ideal para una reproducción fluida y la multitarea]

Especificaciones Detalles CPU Ryzen 5 6600H GPU AMD Radeon 660M (integrada) RAM 32 GB de DDR5 Pantalla 15,6 pulgadas, LCD, 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 53,58 Wh Peso 1,72 kg

El tuyo de 15,6″ es un dispositivo de gama media con un 15,6 pulgadas elegante y moderno Intel de 13.ª generación procesadores que permiten realizar varias tareas a la vez con soltura. Se trata de un portátil excelente para estudiantes de secundaria que dispongan de un presupuesto algo mayor, y también es un buen dispositivo para ver contenidos en streaming.

Lo recibirás rápidamente 65W Carga USB-C PD y una amplia selección de puertos para accesorios para streaming, como micrófonos, cámaras web y un monitor externo. El tuyo de 15,6″cuenta con memoria RAM y almacenamiento SSD configurables, lo que permite ampliar el espacio de grabación y disponer de más memoria para OBS escenas.

Los usuarios suelen elogiar su diseño ligero pero lo suficientemente resistente y un peso moderado para facilitar su transporte. Es asequible y resulta ideal como equipo específico para streaming, que puedes ampliar a medida que crezcan tus necesidades, lo que te permitirá satisfacer tus crecientes exigencias en materia de retransmisiones en directo.

Ventajas Contras ✅ Carga rápida de 65 W ✅ Almacenamiento SSD y RAM configurables ✅ Diseño ligero y portátil ✅ Su sistema de refrigeración evita la ralentización por sobrecalentamiento ✅ 32 GB de RAM DDR5 son más que suficientes para los streamers ❌ Pantalla de 60 Hz (aunque ofrece una gran precisión cromática y es de gran tamaño) ❌ Diseño poco atractivo (se ha dado prioridad al rendimiento en lugar de a la estética)

Mi veredicto: El tuyo de 15,6″ ofrece un equilibrio perfecto entre un hardware de gama media, carga rápida y flexibilidad para la retransmisión en directo. Disfrutarás de su diseño ligero, el rápido rendimiento de su CPU y un hardware ampliable que se adapta a tu ritmo y satisface todas tus necesidades.

13. Asus TUF Gaming A16 [Lo mejor para un alto rendimiento multihilo]

Especificaciones Detalles CPU Ryzen 7 7735HS GPU Nvidia GeForce RTX 4060 de 8 GB DDR6 RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16 pulgadas, IPS, 1920 x 1200 píxeles, 165 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 45 Wh Peso 2,23 kg

ASUS TUF Gaming A16se encuentra entre lostop Asus ordenadores portátiles para la retransmisión en directo con Ryzen 7/9 CPU para dispositivos móviles y deslumbrantes RTX opciones de tarjetas gráficas en muchos modelos. Ofrece potente multihilo + Codificador NVIDIAapoyo que los gamers y los streamers sabrán apreciar.

The TUF Gaming A16 cuenta con un sistema de refrigeración de doble ventilador integrado en un chasis resistente que evita la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento y ofrece un rendimiento estable para sesiones de streaming de larga duración. El De dieciséis pulgadas, la pantalla de alta resolución te permite supervisar y moderar sesiones de chat en directo y previsualizar las retransmisiones al mismo tiempo.

Puedes mejorar la experiencia gracias a su amplia selección de puertos, que incluye USB 4, USB-C y HDMI para tarjetas de captura, micrófonos, cámaras web y otros periféricos. En definitiva, el TUF Gaming A16 Combina una estructura resistente, eficiencia térmica y codificación por hardware para garantizar retransmisiones en directo fiables y sesiones de juego sin igual.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento admirable en tareas multihilo ✅ Sistema de refrigeración con dos ventiladores para un rendimiento óptimo ✅ Impresionante selección de juegos ✅ GPU RTX con codificación NVENC activada ✅ Pantalla IPS de alta resolución para trabajar con precisión cromática ❌ Le vendría bien más espacio de almacenamiento (puedes ampliarlo si lo deseas) ❌ La batería es pequeña para el tamaño del dispositivo (aunque se carga rápido)

Mi veredicto: El TUF A16 Este modelo tiene todo lo necesario para realizar retransmisiones en directo de alta calidad, incluyendo un potente sistema de refrigeración, un chasis resistente y una pantalla grande de alta calidad. Su precio moderado y su generosa capacidad de almacenamiento lo convierten en una opción aún más atractiva, capaz de superar incluso a la los ordenadores para juegos más potentes.

Características clave que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un ordenador portátil para retransmisiones en directo

¿Qué diferencia a los mejores portátiles para streaming del resto? Se trata de una combinación única de CPU, GPU, RAM, almacenamiento, calidad de pantalla y otros aspectos que analizaré en detalle para ayudarte a tomar la decisión correcta.

1. Rendimiento de la CPU y la GPU para el streaming

Aspectos fundamentales de un portátil para streaming y videojuegos.

Yo diría que son igual de importantes, ya que la CPU se encarga principalmente de las tareas en segundo plano y de ejecutar el software de streaming, mientras que la GPU se ocupa de renderizar los gráficos del juego, proporcionar altas velocidades de fotogramas, realizar la codificación por hardware y ofrecer aceleración por hardware, lo que reduce la carga de la CPU.

A la hora de comprar un ordenador portátil para retransmisiones en directo, estas son las mejores opciones de CPU dentro deAMD or Serie Intel Core H. En cuanto a la GPU, deberías optar por la más frescoSerie RTXtarjetas gráficascon suficiente VRAM y TGP, y Codificador NVIDIACompatibilidad con una codificación eficiente y la descarga de carga de trabajo de la CPU.

La mejor combinación de CPU y GPU la encontramos en mi opción número uno, la ROG Strix 16, que cuenta con hasta Intel Ultra procesadores ySerie RTX 5 GPU con al menos 8 GB VRAM. Para que tu transmisión sea fluida y sin retrasos, te recomendamos que complementes tu equipo con una de las los mejores routers para streaming para garantizar una velocidad de subida constante y la fiabilidad de la red.

2. Memoria RAM y almacenamiento para una reproducción fluida

La RAM no solo depende de la cantidad de memoria que tengas, sino también de su tipo y velocidad. Para una retransmisión en directo de alta calidad, te recomiendo contar con un mínimo de 16 GB y con el objetivo de estar a la última Doble velocidad de transmisión de datos 5tipo.Doble velocidad de transmisión de datos 5ofrece un mayor ancho de banda para un funcionamiento más rápido y un mejor rendimiento general.

El espacio de almacenamiento debe ser lo suficientemente amplio como para satisfacer tus necesidades. Si trabajas con archivos de forma local y no utilizas un disco externo ni almacenamiento en la nube, intenta contar con al menos un terabyte. Quieres un almacenamiento SSD (NVMe) rápido, con altas velocidades de lectura y escritura, para disfrutar de tiempos de carga más cortos y una multitarea sin complicaciones.

Aunque algunos de los portátiles que recomiendo tienen Quinientos doce gigabytes Almacenamiento SSD: casi todos cuentan con ranuras para ampliar la memoria SSD y la RAM, por si alguna vez necesitas más.

3. Calidad de la pantalla

Además de un potente hardware, los mejores portátiles para streaming suelen contar con pantallas de alta calidad. Aunque ya utilices un bienHP ordenador portátil, deberíasdar prioridad a las altas resoluciones y frecuencias de actualización.

Un buen tamaño es de unos 15 to 40 centímetros, mientras que una alta resolución abarca desde Full HD en adelante. En cuanto a la frecuencia de actualización, lo ideal es que sea de al menos 100 Hz, mientras que144 Hz y todo lo anterior es más que suficiente para disfrutar de una experiencia de juego fluida y retransmitir en directo.

También quiero destacar la importancia del tipo de panel. Las mejores opciones son IPS y OLED, ya que destacan por su precisión cromática y sus tiempos de respuesta, características que suelen necesitar los streamers. El OLED es más caro, pero en general es mejor, mientras que el IPS es un poco más barato, aunque superior a las opciones VA y TN.

4. Portabilidad y calidad de fabricación

Los streamers que quieran seguir trabajando sobre la marcha necesitan un portátil. Y cuando digo «portátil», me refiero a que sea compacto y ligero. Llevar un portátil voluminoso no es nada cómodo, a menos que seas un culturista al que le guste levantar pesas por diversión.

He seleccionado ordenadores portátiles que van desde 14 to 40 centímetros en cuanto al tamaño y rara vez pesan más de 2,5 kg. Al mismo tiempo, destaqué la calidad de fabricación de todo el chasis, desde las bisagras hasta las pantallas y los teclados.

Gracias a su excelente calidad de fabricación, el portátil sigue luciendo como nuevo incluso tras años de uso, de llevarlo de un lado a otro y de largas sesiones de videojuegos y streaming.

5. Duración de la batería

La duración de la batería es un criterio fundamental para cualquier ordenador portátil, no solo para los que se utilizan para el streaming. Sin embargo, la duración de la batería depende en gran medida del usuario. Los streamers suelen optar por ordenadores portátiles con una batería de gran autonomía, con al menos 8 horas completas en el depósito. Esto es especialmente importante para quienes viajan con frecuencia y desean transmitir en directo desde lugares remotos.

Además de la autonomía de la batería, los mejores portátiles para ver contenidos en streaming deben contar con carga rápida. Algunos buenos ejemplos son popular Dell ordenadores portátiles with Carga rápida, peroLenovo’s Carga rápida and Asus’ 65 to 90 W Los Chargers hacen un trabajo impresionante en este aspecto.

Ten en cuenta que un hardware más potente consume, lógicamente, más batería, así que, a la hora de elegir, piensa en qué es lo que más te importa. ¿Necesitas realmente más rendimiento, o sueles estar fuera de casa y te vendría bien una mayor autonomía para ver contenidos en streaming en lugares remotos?

6. Calidad del teclado y de la cámara web

Muchos streamers no le dan importancia a la calidad del teclado, y creo que es un grave error.

Un teclado de primera calidad con teclas sensibles es imprescindible para jugar y gestionar tareas de retransmisión al mismo tiempo. La gente suele optar por teclados de tamaño completo con teclado numérico para utilizar atajos y moderar más fácilmente las sesiones de chat en directo.

La calidad de fabricación del teclado también es fundamental. Lo ideal es que las teclas sean sensibles al tacto y tengan un clic, y que te duren toda la vida. Los teclados de mala calidad suelen estropearse rápidamente, dejando teclas flojas que dan una sensación de baja calidad y acaban siendo un motivo para comprar un nuevo portátil.

La calidad de la cámara web es fundamental para los streamers. Deberías optar por una que tenga, como mínimo, Full HD, preferiblemente superior, para una calidad de vídeo nítida. Como alguien que ve muchas Twitch and YouTube streamers, valoro mucho que las grabaciones de vídeo sean nítidas, ya que me ayudan a conectar con la persona a la que sigo.

Mi veredicto general sobre el mejor portátil para retransmisiones en directo

La elección del mejor portátil para el streaming se reduce a encontrar el equilibrio entre rendimiento y precio. Los mejores portátiles para el streaming ofrecen precisamente eso, además de ventajas adicionales como una construcción de calidad, una refrigeración eficaz, hardware personalizable y una calidad de pantalla impecable.

Si prefieres optar por el lo mejor de lo mejor, estos3 deberías tener en cuenta:

Asus ROG Strix G16 – El mejor portátil para streaming en general Asus ZenBook 14 Pro OLED – El mejor portátil con pantalla OLED a un precio asequible Acer Predator Helios 300 – El mejor portátil para streaming de gama media

Invertir en un equipo de streaming adecuado llevará tus sesiones de streaming a un nivel completamente nuevo. Elige aquel que esté a la altura de tu creatividad y ofrezca la potencia necesaria en todos los aspectos.

Preguntas frecuentes