Los 13 mejores portátiles para editar fotos sin gastar mucho dinero que no te puedes perder

Elegir el portátil adecuado para la edición fotográfica es una decisión importante, sobre todo cuando se busca el mejor portátil para este fin sin salirse del presupuesto. Tanto los estudiantes como los autónomos y los aficionados a la fotografía necesitan un equipo que ofrezca la combinación adecuada de calidad de pantalla, potencia de procesamiento y capacidad de almacenamiento sin gastar de más. Esta guía te ayuda a tomar una decisión con total seguridad.

He seleccionado cuidadosamente 13 portátiles de diferentes gamas de precios y marcas que ofrecen un excelente rendimiento en la edición de fotos en relación con su precio. Cada modelo combina un precio asequible con prestaciones prácticas, lo que te permite trabajar sin problemas en Lightroom, Photoshop o Capture One sin sobrepasar tu presupuesto. Si quieres editar fotos en alta resolución en un portátil económico sin que se cuelgue ni haya problemas de color, esta lista te ayudará a elegir uno que realmente esté a la altura.

Nuestra selección de los mejores portátiles para editar fotos sin gastar mucho

A continuación te presentamos los mejores portátiles económicos que analizaremos en profundidad. Estos tres modelos se han probado en tareas reales de edición, para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tu flujo de trabajo sin tener que ir a ciegas. Cada uno de ellos ofrece una excelente combinación de rendimiento, relación calidad-precio y prestaciones para tus necesidades de edición fotográfica.

ASUS TUF Gaming F15 (2020) – Este modelo incorpora hardware de nivel gaming a los flujos de trabajo creativos asequibles. Gracias a los procesadores Intel Core y a la tarjeta gráfica NVIDIA, maneja con facilidad las herramientas de edición fotográfica. El tamaño de la pantalla y su potencia te ofrecen flexibilidad sin arruinarte. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″) (2020) – Un 2 en 1 compacto ideal para los creativos que se desplazan con frecuencia. Ofrece una potencia de procesamiento aceptable y un diseño convertible, lo que lo hace perfecto si también te gusta dibujar, tomar notas o hacer presentaciones. Aunque sacrifica algo de fidelidad cromática en la pantalla, ofrece una excelente relación calidad-precio. Acer Swift 3 (14″) (2020) – Ligero, portátil y potente, este modelo combina la facilidad de uso en el día a día con un buen rendimiento en la edición fotográfica. Ofrece una buena pantalla y unas especificaciones más que suficientes para la edición de aficionados y entusiastas, sobre todo si no se necesitan prestaciones de gama muy alta.

Estas tres opciones ofrecen la mejor relación calidad-precio para los editores de fotos con un presupuesto limitado, pero son solo el principio. Sigue leyendo para descubrir más portátiles excelentes que ofrecen una potencia de edición impresionante en todos los rangos de precios.

Los 13 mejores portátiles para la edición fotográfica con un presupuesto ajustado y sin renunciar a la eficiencia

Repasaremos 13 de los Portátiles de alto rendimiento que logran el equilibrio perfecto entre potencia para la edición fotográfica y precio asequible. Cada uno de ellos ha sido seleccionado por su capacidad para realizar la mayoría de las tareas de edición fotográfica en programas como Photoshop, Lightroom y otros similares, sin que tu bolsillo se vea demasiado afectado. Echemos un vistazo más de cerca a los mejores portátiles para la edición fotográfica sin gastar mucho.

1. ASUS TUF Gaming F15 [El mejor portátil en cuanto a rendimiento general para creadores y gamers]

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Especificaciones Detalles CPU Intel® Core™ i5-10300H GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 / 3050 Ti RAM 16 GB de DDR4 Pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas, 144 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 5-6 horas Peso 2,3 kg (5,07 libras)

The ASUS TUF Gaming F15 destaca como uno de los portátiles más equilibrados para la edición fotográfica en la gama de precio medio. Está diseñado pensando en los creadores que necesitan un rendimiento real sin tener que pagar el precio de los modelos de gama alta. El Procesador Intel Core i7 and GPU NVIDIA RTX gestionar de forma eficiente proyectos de Photoshop con múltiples capas, exportaciones por lotes en Lightroom y filtros acelerados por GPU.

Por qué lo elegimos The ASUS TUF Gaming F15 garantiza una potencia de edición fotográfica a la altura de un ordenador de sobremesa gracias a una potente combinación de CPU y GPU, una pantalla IPS y un sistema de refrigeración poco habitual en este rango de precios.

Este portátil de gama alta para fotografía cuenta con un Pantalla IPS de 15,6 pulgadas y ofrece un fuerte contraste y un brillo uniforme, lo que hace que la corrección de color sea más fiable que en las pantallas básicas. Su chasis resistente y su sistema de refrigeración fiable garantizan un rendimiento constante durante las sesiones de edición más largas.

Ventajas Contras ✅ Su potente CPU y GPU gestionan con facilidad tareas de edición complejas ✅ La pantalla IPS ofrece colores y contraste precisos ✅ Excelente sistema de refrigeración para sesiones prolongadas ✅ Numerosos puertos para accesorios y unidades externas ✅ Diseño resistente, ideal para viajar con frecuencia ❌ Un poco más pesado, aunque la calidad de fabricación lo justifica

Otra ventaja práctica es la amplia variedad de puertos – USB-A, USB-C y HDMI – lo que facilita la conexión de discos duros externos, lectores de tarjetas y monitores. Aunque es ligeramente más pesado que los ultraportátiles, ese peso se traduce en una mayor durabilidad y un rendimiento constante, lo que lo convierte en un equipo fiable para los editores que se desplazan entre sus instalaciones en casa y en el estudio.

Veredicto final: The ASUS TUF Gaming F15 Es ideal para fotógrafos y editores que buscan la potencia de un ordenador de sobremesa en un portátil fiable. Gracias a su gran rendimiento, su sólida construcción y su pantalla nítida, sigue siendo uno de los mejores portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible en la actualidad.

2. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″) [Ideal para creadores que están siempre en movimiento]

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Especificaciones Detalles CPU Serie AMD Ryzen 5 (o Ryzen 7) GPU Gráficos Radeon integrados RAM 8-16 GB (ampliable en muchos modelos) Pantalla Pantalla táctil IPS FHD de 14 pulgadas compatible con lápiz óptico Almacenamiento SSD NVMe (256-512 GB o más) Batería 5-6 horas Peso Normalmente ligero y fácil de transportar (aprox. 1,5–1,6 kg)

The Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″) se consolida como una opción muy recomendable para los editores de fotografía con un presupuesto limitado, ya que combina flexibilidad creativa con una excelente relación calidad-precio. El diseño 2 en 1 y Pantalla táctil IPS FHD de 14 pulgadas La función táctil compatible con lápiz te ofrece la libertad de pasar al modo tableta y realizar ediciones o retoques precisos con el dedo o con un lápiz óptico gracias a esta el mejorLenovo ordenador portátil.

Por qué lo elegimos Combina flexibilidad creativa con un gran rendimiento en las tareas de edición diarias en un formato compacto 2 en 1 con pantalla táctil, ideal para el uso en desplazamientos.

La combinación de los procesadores AMD Ryzen y la tarjeta gráfica integrada Radeon ofrece la potencia de procesamiento y la capacidad de respuesta necesarias para programas habituales de edición fotográfica como Adobe Photoshop o Adobe Lightroom, sobre todo a la hora de trabajar con archivos RAW o realizar ajustes en capas.

Ventajas Contras ✅ El diseño convertible 2 en 1, con pantalla táctil y compatibilidad con lápiz, aporta mayor flexibilidad creativa ✅ Excelente relación calidad-precio gracias a las CPU AMD Ryzen ✅ Su tamaño compacto de 14 pulgadas y su peso más ligero lo hacen más fácil de transportar que los portátiles de edición de mayor tamaño ✅ La pantalla IPS FHD ofrece una buena precisión de color y contraste en relación con su precio ✅ La memoria RAM y el SSD ampliables en numerosas configuraciones prolongan la vida útil ❌ Una GPU integrada implica menos potencia para tareas de edición muy exigentes que requieren aceleración por GPU

Su peso total y la duración de la batería lo convierten en uno de los mejores portátiles para viajar. Es una buena opción para trabajar sobre la marcha, en cafeterías, estudios o en exteriores. La posibilidad de ampliar la configuración en muchos modelos te permite empezar con 8 GB o 16 GB de RAM y un SSD de capacidad moderada, para luego ampliarlo más adelante si tu flujo de trabajo crece.

Veredicto final:Si buscas un equipo completo que no se salga de tu presupuesto, pero que a la vez ofrezca un buen rendimiento para la edición fotográfica profesional, el Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″) ofrece un excelente equilibrio entre prestaciones, precio y portabilidad. Destaca como uno de los mejores portátiles para la edición fotográfica de su categoría para quienes buscan una opción económica.

3. Acer Swift 3 (14″) [Lo mejor en cuanto a duración de la batería y portabilidad]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 (varía según el modelo) GPU Radeon / Intel Iris Xe integrada RAM 8 GB o 16 GB de LPDDR4X Pantalla 14″ FHD IPS, biseles finos Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería Hasta 10 horas Peso Aprox. 1,2 kg (2,65 lb)

The Acer Swift 3 (14″) es una opción destacada para los editores que buscan un portátil ligero sin renunciar al rendimiento. Disponible con procesadores AMD Ryzen e Intel Core, este equipo gestiona con fluidez la mayoría de las tareas de edición fotográfica, incluyendo la importación de archivos RAW de alta resolución, el enmascaramiento y la exportación de archivos JPEG para su entrega.

Por qué lo elegimos Ligero pero potente, ofrece una batería de larga duración y una imagen nítida para los editores que valoran la portabilidad sin renunciar a la velocidad.

The Pantalla IPS FHD de 14 pulgadas Ofrece una experiencia visual detallada, y sus biseles estrechos lo hacen más envolvente, lo que resulta especialmente útil para realizar ajustes precisos y trabajos de recorte. Su verdadero punto fuerte es su portabilidad. Con un peso de poco más de 1,2 kg, cabe fácilmente en mochilas o bolsas de cámara, lo que lo convierte en el favorito de los fotógrafos que trabajan sobre el terreno o viajan con frecuencia.

Ventajas Contras ✅ Ligero y fácil de transportar, perfecto para la edición sobre la marcha ✅ La pantalla IPS con biseles estrechos ofrece imágenes nítidas y vibrantes ✅ Disponible con procesadores Ryzen o Intel de gama alta a un precio competitivo ✅ La batería de larga duración permite sesiones de edición de todo el día ✅ El teclado retroiluminado y el lector de huellas dactilares mejoran la usabilidad en el día a día ❌ No tiene tarjeta gráfica dedicada, aunque la tarjeta gráfica integrada es suficiente para la mayoría de las tareas de edición

La incorporación de un teclado retroiluminado and inicio de sesión mediante huella dactilar aporta detalles que mejoran la experiencia de uso y que no siempre se encuentran en este rango de precios. Aunque carece de una tarjeta gráfica dedicada, la tarjeta gráfica integrada sigue siendo lo suficientemente eficaz para la mayoría de los procesos de edición fotográfica, a menos que se utilicen filtros que exijan un gran rendimiento de la tarjeta gráfica o efectos 3D.

Veredicto final: The Acer Swift 3 (14″) Es una opción ideal para los editores que buscan un portátil elegante y portátil capaz de gestionar tareas de edición fotográfica exigentes sin perder velocidad. Ofrece una excelente relación calidad-precio y es uno de los mejores portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible para los usuarios que se desplazan con frecuencia.

4. Acer Nitro 5 [La mejor combinación para juegos y edición de fotos]

8.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-12500H (o similar) GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 / 3050 Ti RAM 8 GB / 16 GB (ampliable) Pantalla 15,6″ FHD IPS (144 Hz o más) Almacenamiento SSD de 512 GB (normalmente NVMe, ampliable) Batería Entre 6 y 8 horas de uso normal Peso Aprox. 2,2–2,5 kg

The Acer Nitro 5 destaca para quienes necesitan una gran potencia de edición sin gastar mucho, sobre todo al trabajar con archivos RAW de gran tamaño, filtros acelerados por GPU o al exportar lotes de alta resolución. Con un GPU NVIDIA RTX dedicada, gestiona las tareas intensivas con mayor eficiencia que la mayoría de los equipos económicos.

The Pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas te ofrece un amplio espacio en pantalla para organizar líneas de tiempo, capas o imágenes en paralelo, y la mayor frecuencia de actualización aporta mayor fluidez al ampliar y editar fotos.

Por qué lo elegimos Ofrece un gran rendimiento y una GPU RTX dedicada para aquellos usuarios que buscan fluidez tanto en la edición como en los videojuegos, todo ello en un portátil asequible. Esto también lo hace destacar entre los los mejores portátiles para juegos.

The RAM y almacenamiento ampliables, además de una amplia selección de puertos, lo que ofrece flexibilidad para un futuro crecimiento. Por otro lado, es un poco más pesado y menos elegante que los ultraportátiles; tendrás que sacrificar algo de portabilidad a cambio de potencia.

Ventajas Contras ✅ La GPU dedicada acelera los filtros, las vistas previas y las exportaciones ✅ La pantalla más grande, de 15,6 pulgadas, ofrece un amplio espacio de trabajo para la edición ✅ La pantalla IPS ofrece buenos colores y contraste para la edición de fotos y el trabajo con imágenes ✅ El excelente diseño térmico y de refrigeración garantiza un rendimiento estable ✅ La memoria RAM y el almacenamiento ampliables permiten que el sistema esté preparado para el futuro ❌ Es un poco más pesado, aunque ese peso adicional se debe a que cuenta con componentes más resistentes

Como portátil económico para la edición fotográfica, ofrece un rendimiento fiable incluso bajo presión gracias a su sistema de refrigeración inspirado en los juegos —similar a los que se utilizan en los mejores portátiles para el desarrollo de videojuegos—, lo que evita la reducción de rendimiento durante las exportaciones prolongadas.

Veredicto final:Si necesitas un potente programa de edición de fotos sin gastarte mucho y no te importa que ocupe un poco más de espacio, el Acer Nitro 5 Ofrece un rendimiento, una capacidad de ampliación y un espacio de pantalla excepcionales. Es uno de los mejores portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible para los creadores cuyo flujo de trabajo requiere un mayor rendimiento de la GPU y una pantalla más amplia.

5. MSI Modern 14 [La mejor opción para una reproducción fiel del color sin gastar mucho]

8.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / i7 (12.ª generación) GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 8–16 GB Pantalla 14″ FHD IPS Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería Apto para un uso diario en tareas de edición sencillas Peso Aprox. 1,3–1,4 kg

The MSI Modern 14 está pensado para fotógrafos y creativos que cuidan su presupuesto y valoran la portabilidad y la capacidad de respuesta en el día a día. Con su diseño delgado y ligero, la pantalla IPS FHD de 14 pulgadas ofrece un buen equilibrio entre detalle y movilidad, algo muy útil cuando se edita sobre la marcha.

Por qué lo elegimos Ofrece una precisión cromática fiable y un rendimiento ágil en un chasis delgado, ideal para estudiantes o aficionados que se desplazan con frecuencia.

La combinación de Procesadores Intel Core i5 o i7 con gráficos Iris Xe ofrece un rendimiento más que suficiente para los flujos de trabajo habituales en Adobe Photoshop o Adobe Lightroom, incluidas la importación de archivos RAW y la edición por capas. Muchos modelos cuentan con una bisagra que permite abrir el portátil completamente, lo que facilita las sesiones de revisión en equipo y los debates creativos.

Ventajas Contras ✅ Ligero y muy fácil de transportar, ideal para editar sobre la marcha ✅ La pantalla IPS FHD de 14 pulgadas ofrece imágenes nítidas en un formato compacto ✅ La opción de bisagra que permite abrir el dispositivo en posición horizontal facilita la edición y la revisión en colaboración ✅ Una CPU potente y la tarjeta gráfica Iris Xe gestionan sin problemas los flujos de trabajo habituales de edición fotográfica ✅ El almacenamiento NVMe de 512 GB, de serie en muchos modelos, ofrece un amplio espacio ✅ Las buenas opciones de E/S, que incluyen USB-C y un lector de tarjetas en determinados modelos, aportan mayor flexibilidad ❌ No tiene una GPU dedicada, por lo que el filtrado intensivo por GPU está más limitado

Una buena configuración de E/S – como USB-C y un lector de tarjetas en algunos modelos – ofrece una gran versatilidad práctica a los fotógrafos. La contrapartida es que, aunque es muy eficaz, no alcanza el rendimiento de los equipos con GPU independientes cuando se trata de filtros que requieren una gran aceleración por GPU o de exportaciones a gran escala.

Veredicto final:Si eres un aficionado a la fotografía o un estudiante que va de una sesión fotográfica a otra, pasando por cafeterías y sesiones de edición, el MSI Modern 14 combina la portabilidad con un rendimiento de edición fotográfica de gran calidad y se erige como uno de los mejores portátiles para edición fotográfica económicos de su categoría.

6. HP Envy x360 13 [Ideal para un uso versátil con el dedo y el lápiz óptico]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / i7 (12.ª generación) o AMD Ryzen 5 / 7 GPU Intel Iris Xe o AMD Radeon Vega integradas RAM 8 GB o 16 GB (varía según el SKU) Pantalla Pantalla táctil IPS FHD de 13,3″ (algunos modelos con resolución 2,8K) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB – 1 TB Batería Hasta unas 11 horas de uso mixto Peso A partir de unos 1,32 kg

The HP Envy x360 13 es ideal para los creativos que buscan un equipo compacto y versátil que permita realizar tareas de edición fotográfica sin complicaciones. Su Pantalla táctil IPS FHD de 13,3 pulgadas lo hace muy fácil de transportar, pero sigue ofreciendo suficiente detalle para el retoque, y el diseño convertible compatible con el bolígrafo te permite cambiar al modo tableta o tienda de campaña para realizar modificaciones puntuales o revisar el trabajo con los clientes.

Por qué lo elegimos Un convertible compacto compatible con lápiz óptico, con un rendimiento sólido y un acabado de primera calidad, ideal para flujos de trabajo fotográficos basados en la pantalla táctil.

Los eficientes procesadores Intel o AMD con gráficos integrados ofrecen un rendimiento fluido al trabajar con herramientas como Photoshop o Lightroom, y la amplia capacidad de almacenamiento SSD garantiza que dispongas de espacio suficiente para tus archivos RAW y tus proyectos. En muchas ofertas, el precio se sitúa dentro de un presupuesto asequible, lo que te permite disfrutar de una sensación de calidad superior y de movilidad sin tener que pagar un precio elevado.

Ventajas Contras ✅ El diseño convertible 2 en 1 con compatibilidad con el lápiz ofrece mayor flexibilidad creativa ✅ Su tamaño compacto de 13,3 pulgadas y su diseño ligero lo convierten en un dispositivo ideal para viajar ✅ La pantalla táctil y la bisagra convertible facilitan los procesos de revisión y retoque ✅ Excelente relación calidad-precio cuando está en oferta: diseño de primera calidad a un precio asequible ✅ La buena autonomía de la batería permite editar fuera de la oficina ❌ Una GPU integrada implica menos margen para exportaciones pesadas aceleradas por GPU

Si realizas trabajos en los que el color es fundamental, conéctalo a un monitor externo calibrado a través de USB-C o HDMI para mejorar la precisión y ampliar el espacio de trabajo sin salirte del presupuesto. Para ver más opciones de HP, consulta nuestra los mejores portátiles de HPresumen.

Veredicto final:Para los fotógrafos y creativos que valoran la portabilidad, la flexibilidad y una sensación de calidad sin tener que pagar un precio elevado, el HP Envy x360 13 ofrece un equilibrio ideal entre prestaciones y eficiencia. Es una opción muy recomendable entre los mejores portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible.

7. Lenovo IdeaPad 3 (15″) [Ideal para flujos de trabajo de edición básicos]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 / Ryzen 7 o Intel Core i3 / i5 / i7 GPU Tarjetas gráficas integradas (Radeon o Intel Iris Xe) RAM 8 GB o 16 GB (ampliable en muchos modelos) Pantalla 15,6″ FHD IPS (opcional) Almacenamiento SSD NVMe (normalmente de 256 a 512 GB) Batería / Peso Tamaño estándar de ordenador portátil; varía según el modelo

The Lenovo IdeaPad 3 (15″) es la mejor opción en la categoría de monitores de gran tamaño y precio asequible para los editores de fotografía que necesitan espacio para trabajar y buscan una buena relación calidad-precio. Con su Pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas, dispondrás de un amplio espacio de trabajo para herramientas de edición, paletas y líneas de tiempo, ideal para ver detalles y organizar conjuntos de imágenes de gran tamaño.

Por qué lo elegimos Ofrece una pantalla grande, una capacidad de edición más que aceptable y excelentes opciones de ampliación, todo ello a uno de los precios más asequibles del mercado.

La opción más rentable Procesadores AMD o Intel ofrece un rendimiento óptimo para las tareas diarias de edición fotográfica, como la importación de archivos RAW, la corrección de color y el trabajo con capas. Su posibilidad de actualización (RAM y SSD) te permite empezar con una configuración básica y ampliarla más adelante, a medida que tu flujo de trabajo crezca.

Ventajas Contras ✅ La amplia pantalla de 15,6 pulgadas ofrece más espacio para editar y organizar ✅ Las opciones de CPU económicas permiten reducir los costes sin dejar de cubrir las tareas básicas de edición fotográfica ✅ Muchos modelos vienen equipados con 8 GB o más de RAM y un SSD NVMe listos para usar ✅ La posibilidad de ampliar la memoria RAM y el almacenamiento ayuda a prolongar la vida útil del equipo ✅ El teclado de gran tamaño con teclado numérico mejora la introducción de datos y agiliza el flujo de trabajo ❌ La mayoría de las versiones no cuentan con una tarjeta gráfica dedicada, por lo que los filtros que requieren una gran aceleración por GPU funcionarán más lentamente

El teclado de gran tamaño, con teclado numérico, agiliza tareas como la introducción de metadatos o el cambio de nombre por lotes. Al pertenecer a la gama económica, carece de una tarjeta gráfica dedicada y de la calibración de color de pantalla de alta calidad que ofrecen los modelos de gama alta, pero, teniendo en cuenta su precio, ofrece una excelente relación calidad-precio.

Veredicto final:Para los fotógrafos y aficionados que buscan una pantalla más grande, funciones básicas de edición y margen para ampliar sus capacidades sin gastar demasiado, la Lenovo IdeaPad 3 (15″) alcanza un equilibrio perfecto. Destaca como uno de los mejores portátiles para estudiantes cuando se da prioridad al espacio y a la relación calidad-precio frente a unas especificaciones de gama alta.

8. ASUS VivoBook 15 [La mejor opción por su equilibrio entre prestaciones y relación calidad-precio]

7.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3 / i5 / i7 o AMD Ryzen 3 / 5 / 7 GPU Gráficos integrados (Intel Iris Xe / AMD Radeon) o una GPU discreta básica opcional RAM 8 GB o 16 GB (depende de la configuración) Pantalla Pantalla IPS FHD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas, antirreflejos, a menudo con buena cobertura del espacio de color sRGB Almacenamiento Opciones disponibles: SSD de 512 GB o SSD de 1 TB Puertos y E/S Varios puertos USB-A, USB-C, HDMI y lector de tarjetas (varía según el modelo) Peso Normalmente, alrededor de 1,8 kg (4 libras) (varía según el modelo)

The ASUS VivoBook 15 se consolida como una firme candidata al título de mejor portátil para la edición fotográfica al ofrecer un amplio espacio de trabajo y un hardware con una excelente relación calidad-precio en un solo paquete. El Pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas te ofrece mucho espacio para editar líneas de tiempo, paletas de herramientas e imágenes de gran tamaño, y el acabado antirreflejos ayuda a reducir los reflejos cuando trabajas con diferentes condiciones de iluminación.

Por qué lo elegimos Combina espacio de pantalla, variedad de puertos y flexibilidad de almacenamiento en un portátil económico y completo con un auténtico potencial de edición.

Muchas referencias del VivoBook 15 incluyen amplias opciones de almacenamiento – SSD de 512 GB o incluso de 1 TB. La inclusión de un teclado numérico y la distribución de teclado de tamaño completo agiliza tareas como la introducción de metadatos, el cambio de nombre por lotes o la asignación de palabras clave a las imágenes.

Ventajas Contras ✅ La amplia pantalla de 15,6 pulgadas ofrece un amplio espacio de trabajo para editar y previsualizar ✅ Las amplias opciones de almacenamiento SSD (512 GB o 1 TB) ofrecen espacio suficiente para proyectos fotográficos de gran envergadura ✅ El teclado de tamaño completo con teclado numérico mejora la productividad a la hora de introducir metadatos, palabras clave y renombrar archivos ✅ Los múltiples puertos USB, HDMI y para lector de tarjetas facilitan la conexión de unidades externas, monitores y equipos fotográficos ✅ Sus precios competitivos en todas las configuraciones lo hacen accesible para los creativos con un presupuesto limitado ❌ Es posible que la precisión del color de la pantalla no esté a la altura de la de los portátiles de gama alta para edición, pero sigue siendo muy buena para su precio

En cuanto a la conectividad, encontrarás varios puertos USB-A, USB-C, salida HDMI, y, a menudo, un lector de tarjetas, todos ellos perfectamente compatibles con monitores externos, unidades de almacenamiento y tu equipo fotográfico. Este es el el mejorASUS ordenador portátil que suele tener un precio muy competitivo en todas sus configuraciones, lo que lo hace accesible para los aficionados a la fotografía, los estudiantes o los creativos que cuidan su presupuesto.

Veredicto final:Para quienes buscan un portátil práctico y de tamaño estándar que permita editar fotos sin arruinarse, el ASUS VivoBook 15 ofrece un equilibrio impresionante entre prestaciones, espacio y relación calidad-precio. Es una opción muy completa y se sitúa sin duda entre los mejores portátiles para la edición fotográfica.

9. Dell Inspiron 15 3511 [Lo mejor para estudiantes que se inician en la edición fotográfica]

7.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3 / i5 / i7 GPU Intel UHD / Iris Xe integrado RAM 8 GB / 16 GB Pantalla 15,6″ FHD Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 6-8 horas Peso Aprox. 1,8 kg

The Dell Inspiron 15 3511 es una opción fiable y económica para editores ocasionales, estudiantes o principiantes que buscan una pantalla más grande sin gastarse un dineral. Su Pantalla FHD de 15,6 pulgadas ofrece espacio suficiente para organizar cómodamente las líneas de tiempo, las capas y las barras de herramientas, al tiempo que mantiene una buena nitidez en las vistas previas de las imágenes.

Por qué lo elegimos Un equipo de edición ideal para principiantes, con componentes internos actualizables, una pantalla grande y una construcción sólida, perfecto para estudiantes o usuarios ocasionales.

Muchas configuraciones incluyen 8 GB o 16 GB de RAMy unSSD de 512 GB, lo que te proporciona una base sólida para los flujos de trabajo básicos en Photoshop o Lightroom. La inclusión de un Lector de tarjetas SD En muchos modelos, facilita la transferencia de archivos desde las cámaras, mientras que la estructura general da la sensación de ser más resistente que la de la mayoría de los modelos de este rango de precios.

Ventajas Contras ✅ La gran pantalla ofrece más espacio para editar diseños y previsualizaciones ✅ Memoria RAM y SSD configurables con posibilidad de ampliación ✅ El teclado completo con teclado numérico mejora la velocidad del flujo de trabajo por lotes ✅ El lector de tarjetas SD, presente en muchos modelos, facilita la transferencia de imágenes ✅ Buena calidad de fabricación y fácil acceso a los componentes ❌ La precisión del color es básica, por lo que no es adecuada para una corrección de color precisa

Dell también facilita la actualización – Puedes ampliar la memoria RAM o el almacenamiento más adelante, a medida que aumenten tus necesidades de edición. Aunque la pantalla no está pensada para la corrección de color de alto nivel, ofrece un buen rendimiento para los ajustes fotográficos habituales, la selección de imágenes y las tareas de exportación. Si prefieres los modelos de gama alta, echa un vistazo a nuestro el mejorDell ordenadores portátilesguía.

Veredicto final:The Dell Inspiron 15 3511 Es una compra inteligente para aquellos usuarios que necesitan un portátil básico y fiable para la edición, con margen para ampliarlo en el futuro. Sigue siendo uno de los mejores portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible para quienes dan prioridad al tamaño de la pantalla, la capacidad de ampliación y un rendimiento de confianza.

10. Samsung Galaxy Book Go [Ideal para tareas de edición sencillas]

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Especificaciones Detalles CPU Qualcomm Snapdragon 7c / 8cx GPU Gráficos Adreno integrados RAM 4 GB / 8 GB de LPDDR4X Pantalla 14″ FHD (1920 × 1080) Almacenamiento SSD de 128 GB / 256 GB Batería Hasta 18 horas Peso Aprox. 1,38 kg

The Samsung Galaxy Book Go destaca como uno de los portátiles más portátiles y eficientes energéticamente para los fotógrafos que necesitan un compañero fiable en las sesiones fotográficas o durante los viajes. Su Procesador Qualcomm basado en ARM and diseño sin ventilador hace que sea prácticamente silencioso durante su uso, lo que resulta ideal para entornos tranquilos o sesiones de estudio.

Por qué lo elegimos Extremadamente portátil, con un funcionamiento silencioso y una batería que dura todo el día, es ideal para realizar ediciones rápidas y catalogar sobre la marcha.

The Pantalla FHD de 14 pulgadas ofrece un espacio de trabajo claro y funcional para revisar fotos, clasificar catálogos y realizar ajustes rápidos. Uno de sus principales puntos fuertes es duración de la batería, que puede durar todo un día, lo que resulta perfecto para largas sesiones al aire libre o rodajes en exteriores donde no siempre hay tomas de corriente disponibles.

Ventajas Contras ✅ Extremadamente ligero y fácil de transportar, ideal para viajar y para uso sobre el terreno ✅ Excelente autonomía de la batería: ideal para sesiones de edición que duran todo el día ✅ Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso durante las sesiones fotográficas o las reuniones con los clientes ✅ Una opción asequible para principiantes y usuarios ocasionales ✅ La pantalla FHD ofrece un espacio de trabajo nítido para previsualizaciones y ediciones rápidas ❌ Potencia de procesamiento limitada para tareas pesadas en Photoshop o el procesamiento por lotes de archivos RAW

Aunque no está diseñado para trabajos intensivos de color o el procesamiento de grandes lotes, funciona a la perfección para tareas de edición más sencillas, la selección de imágenes y la organización de proyectos. Cuando se combina con un monitor externo con calibración de color, resulta ser un equipo sorprendentemente eficaz para los fotógrafos con un presupuesto ajustado.

Veredicto final:The Samsung Galaxy Book Go es la opción ideal para principiantes que buscan portabilidad, silencio y una batería de larga duración. Es uno de los mejores portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible, ideal para catalogar, realizar retoques rápidos y llevar a cabo trabajos creativos ligeros mientras te desplazas.

11. Acer Aspire 5 [Lo mejor para hardware ampliable]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / i7 o AMD Ryzen 5 / Ryzen 7 GPU Gráficos integrados o GPU discreta básica opcional RAM 8 GB (ampliable) Pantalla 15,6″ FHD IPS Almacenamiento SSD de 256 GB o 512 GB (ampliable) Puertos HDMI, USB-A, USB-C, Ethernet (varía) Peso Aprox. 1,8 kg

The Acer Aspire 5 destaca como una opción muy rentable en el segmento de los ordenadores para edición fotográfica económicos gracias a su amplia pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas, que ofrece un espacio de trabajo real para editar, previsualizar y examinar los detalles de las imágenes. Su gama de Procesadores Intel o AMD ofrece un rendimiento fiable para las tareas diarias de edición fotográfica, como el manejo de archivos RAW, el retoque y la exportación.

Por qué lo elegimos Destaca por su memoria RAM y su SSD ampliables, lo que lo convierte en una opción inteligente a largo plazo con una amplia variedad de puertos para flujos de trabajo creativos.

Muchos modelos se suministran con 8 GB de RAM y un SSD de 256-512 GB desde el primer momento, y la posibilidad de ampliar el equipo te permite aumentar su capacidad a medida que crece tu flujo de trabajo. La amplia gama de puertos —que incluye HDMI y, a menudo, Ethernet— aporta una gran utilidad práctica a los fotógrafos que conectan monitores, discos duros externos o lectores de tarjetas.

Ventajas Contras ✅ La amplia pantalla de 15,6 pulgadas ofrece más espacio para editar diseños y previsualizaciones ✅ Las potentes opciones de CPU ofrecen un rendimiento de edición fiable en relación con el precio ✅ La memoria RAM y el almacenamiento ampliables garantizan que el equipo esté preparado para el futuro ✅ La amplia gama de puertos, que incluye HDMI y Ethernet, aporta mayor flexibilidad ✅ A menudo en oferta, lo que lo convierte en una opción muy rentable para los editores con un presupuesto ajustado ✅ El almacenamiento SSD garantiza una rápida respuesta al cargar archivos de imagen de gran tamaño ❌ La gama de colores y la calibración de la pantalla son modestas en comparación con los modelos de gama profesional

Dado que suele aparecer en ofertas y rebajas, ofrece una excelente relación calidad-precio. La contrapartida es que la calidad de su pantalla y la precisión del color no están a la altura de los portátiles de gama alta para edición, por lo que los profesionales de la edición fotográfica que realicen trabajos en los que el color sea fundamental quizá sigan necesitando una pantalla externa calibrada.

Veredicto final:The Acer Aspire 5 Es una opción muy completa para fotógrafos, aficionados y estudiantes que necesitan el mejor portátil para la edición de fotos sin gastarse demasiado. Disfrutarás de una experiencia de edición sólida en una pantalla grande y de un buen potencial de actualización, lo que lo convierte en uno de los mejores portátiles para la edición de fotos con un presupuesto ajustado para quienes buscan una buena relación calidad-precio.

12. Microsoft Surface Laptop (2024) [Ideal para editar durante todo el día con un equipo ultraportátil]

6.5

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Plus (basado en ARM de 10 núcleos) GPU Gráficos Adreno integrados RAM 16 GB de LPDDR5x Pantalla Pantalla táctil PixelSense de 13,8 pulgadas (2304 x 1536) Almacenamiento SSD de 512 GB Puertos USB-C, Surface Connect, toma de auriculares Peso Aprox. 1,34 kg (2,96 lb)

The Microsoft Surface Laptop (2024) es una opción ligera, basada en ARM, ideal para creadores que valoran la portabilidad sin sacrificar la duración de la batería. Con un Pantalla táctil HDR de 13,8 pulgadas, alta resolución (2304 × 1536) y marcos estrechos, es una opción muy recomendable para editores móviles y fotógrafos aficionados. Su Snapdragon X Plus El procesador ofrece un rendimiento ágil para las tareas de edición cotidianas, especialmente cuando se combina con 16 GB de RAMy una generosaSSD de 512 GB.

Por qué lo elegimos Combina una portabilidad de primera clase, una pantalla HDR de gran nitidez y una autonomía excepcional, lo que lo convierte en el dispositivo ideal para editar en cualquier lugar.

A pesar de contar con una tarjeta gráfica integrada, gestiona Lightroom y Photoshop con eficacia para realizar ajustes básicos, ediciones por lotes y tareas de exportación, sobre todo en flujos de trabajo sobre la marcha. Además, el GPU Adreno ofrece herramientas fotográficas sencillas mejoradas con IA, ahora integradas en Windows 11.

Ventajas Contras ✅ Ligero y ultraportátil, ideal para creadores móviles ✅ Pantalla táctil HDR brillante de 13,8 pulgadas con una resolución de 2304 × 1536 ✅ Hasta 20 horas de autonomía, ideal para viajar ✅ Rendimiento rápido gracias al chip Snapdragon X Plus de 10 núcleos ✅ El SSD de 512 GB y los 16 GB de RAM garantizan una multitarea fluida ❌ Carece de una GPU dedicada para tareas avanzadas de 3D y gráficos

Lo que destaca de este portátil es la batería: los usuarios pueden esperar hasta 20 horas con una sola carga, ideal para sesiones prolongadas lejos de una toma de corriente. Si a esto le sumamos su elegante diseño y las mejoras de rendimiento impulsadas por IA, se trata de un dispositivo preparado para el futuro, perfecto tanto para el trabajo híbrido como para los kits de edición de viaje.

Veredicto final:The Surface Laptop (2024) ofrece una excelente relación calidad-precio para los editores que trabajan a distancia o in situ. Su pantalla nítida, su chip eficiente y la larga duración de la batería lo convierten en un aliado ideal para los usuarios de Lightroom o Photoshop que realizan ediciones rutinarias.

13. HP Pavilion 15 (2025) [La mejor opción para una edición de presupuesto a prueba de futuro]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / i7 (serie N de 10 núcleos / serie U) GPU Intel Iris Xe o AMD Radeon integradas (varía según el modelo) RAM 16 GB (habitual en la actualización de 2025) Pantalla 15,6″ FHD IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Puertos y conectividad HDMI, USB-C, USB-A, Wi-Fi 6 Peso Peso habitual de un portátil de 15 pulgadas (aprox. 1,7-2,0 kg)

The HP Pavilion 15 (2025) es una opción inteligente para los editores de fotografía que buscan una pantalla más grande y unas especificaciones modernas sin tener que pagar precios elevados. La pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas te ofrece un amplio espacio para visualizar imágenes a tamaño completo, trabajar con paletas y gestionar múltiples capas de edición.

Por qué lo elegimos Un portátil moderno de tamaño estándar para edición, con especificaciones de última generación, una gran conectividad y potencia suficiente para hacer frente a cargas de trabajo creativas cada vez mayores.

Las referencias actualizadas recientemente suelen incluir 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, unas prestaciones sólidas para flujos de trabajo creativos económicos que te ofrecen margen suficiente para la edición, la gestión de archivos y el almacenamiento de bibliotecas de fotos RAW. La incorporación de Wi-Fi 6 y una completa gama de puertos (HDMI, USB-C, USB-A) te permite conectar fácilmente discos duros externos, monitores y lectores de tarjetas, lo que resulta ideal para los fotógrafos que transfieren archivos de gran tamaño o trabajan sobre el terreno.

Ventajas Contras ✅ La amplia pantalla de 15,6 pulgadas ofrece un amplio espacio de trabajo para editar y visualizar imágenes ✅ 16 GB de RAM + 512 GB de SSD en muchos modelos: unas especificaciones potentes a un precio asequible ✅ El completo conjunto de puertos, junto con Wi-Fi 6, facilita la conectividad y el flujo de trabajo ✅ Buena relación calidad-precio en la actualización de 2025, con procesadores modernos y funciones actualizadas ✅ Teclado de tamaño completo y distribución ideal para sesiones de edición y trabajos de larga duración ❌ Es posible que la calibración de la pantalla y la gama de colores no coincidan con las de los portátiles de edición de nivel profesional

Para obtener una precisión aún mayor, combínalo con un monitor externo con calibración de color o una estación de acoplamiento USB-C para ampliar tu espacio de trabajo y perfeccionar tus ediciones de forma eficaz.

Veredicto final:Si estás buscando un portátil con Windows de pantalla grande que sea compatible con los procesos de edición de fotos, ofrezca unas especificaciones modernas, buenas opciones de conectividad y una excelente relación calidad-precio, el HP Pavilion 15 (2025) es una opción muy atractiva.

Características clave a tener en cuenta a la hora de elegir un ordenador portátil para la edición fotográfica

A la hora de comprar un portátil con Windows para editar fotos sin gastar mucho, es importante fijarse en las características que influyen directamente en la edición de fotos. Encontrar el equilibrio adecuado entre rendimiento, calidad de pantalla, capacidad de almacenamiento y conectividad puede mejorar considerablemente tu experiencia, incluso sin tener que pagar un precio elevado.

Calidad de la pantalla y precisión del color

A pantalla de alta calidad es fundamental para una edición fotográfica precisa. Cada ajuste que realices —desde el contraste hasta las curvas de tono— depende de la calidad con la que tu pantalla reproduzca el color y los detalles. Pantallas IPS son la mejor opción en este rango de precios, ya que ofrecen amplios ángulos de visión and reproducción fiel del color en comparación con las pantallas TN, que son más baratas. Como mínimo, opta por Full HD (1920×1080) resolución, sobre todo si estás trabajando en imágenes RAW en alta resolución o composiciones multicapa.

Si estás editando para la web, una pantalla con al menos el 100 % del espacio de color sRGB la cobertura suele ser suficiente. Sin embargo, para los editores especializados en medios impresos, Compatibilidad con AdobeRGB ofrece una gama de colores más amplia. Aunque es posible que los portátiles económicos no estén a la altura de los monitores profesionales, aún así se pueden encontrar modelos que ofrecen un buen equilibrio. Busca características como Más de 300 nits de brillo and pantallas con acabado mate para reducir el deslumbramiento y mantener la visibilidad de los colores incluso en entornos muy luminosos. Es un aspecto al que conviene dar prioridad.

Rendimiento: CPU, GPU y RAM

Programas de edición de fotos como Lightroom, Photoshop o Capture One pueden ser exigentes, sobre todo cuando se trata de Archivos RAW, capas o filtros. Un buen portátil para editar fotos necesita un CPU (procesador). Como mínimo, busca un Intel Core i5 or AMD Ryzen 5 chip, que se encarga de tareas de edición habituales como importación, recorte y exportación sin perder velocidad.

Para una experiencia más fluida, especialmente con Efectos acelerados por GPU, a tarjeta gráfica dedicadacomo elNVIDIA GeForce RTX 3050 or Tres mil quinientos cincuenta es de gran ayuda. Esto mejora el rendimiento durante las vistas previas en tiempo real o al aplicar filtros avanzados. Igualmente importante es RAM. Aunque los 8 GB son suficientes, 16 GB de RAM es ideal: te permite ejecutar varias aplicaciones o trabajar con archivos PSD y RAW de gran tamaño sin retrasos.

Encontrar el equilibrio entre estas tres características – Unidad central de procesamiento, unidad de procesamiento gráfico y memoria de acceso aleatorio — te ofrece un equipo que no frenará tu flujo creativo y que aguantará las actualizaciones de software. ¿Prefieres un potente ordenador de sobremesa? Echa un vistazo a nuestro las mejores PC para juegos.

Opciones de almacenamiento para la edición de fotos

Al trabajar con Imágenes RAW, archivos PSD con capas, o al instalar paquetes de software como Adobe Creative Cloud, necesitarás tanto velocidad y espacio. Por esoAlmacenamiento SSD es innegociable. En comparación con las antiguas unidades mecánicas, un SSD (unidad de estado sólido)ofrecearranque más rápido, transferencias de archivos más rápidas y menor retraso al cargar proyectos de gran tamaño.

Intenta hacer al menos un SSD de 256 GB, aunque512 GB o más Es muy recomendable para fotógrafos habituales o creadores que gestionan proyectos activos. Muchos portátiles también ofrecen almacenamiento ampliable gracias a una ranura M.2 adicional o a una bahía para unidades SATA, lo que facilita las futuras actualizaciones.

Además, si conectas tu ordenador portátil a un SSD portátil o un Un disco duro externo de primera categoría para fotos te ofrece capacidad de copia de seguridad y espacio para archivar sesiones antiguas. Si trabajas en varias ubicaciones, esta configuración te ofrece tanto rapidez como flexibilidad. Almacenamiento interno rápido y opciones de ampliación haz que tu proceso de edición sea más fluido y que tus archivos estén más seguros.

Autonomía de la batería para sesiones de edición prolongadas

Duración de la batería A menudo se pasa por alto, pero es importante cuando editas fuera de tu escritorio. Ya sea que estés de viaje, grabando en exteriores o trabajando en una cafetería, es importante tener al menos 8 horas de autonomía permite sesiones de edición ininterrumpidas sin tener que buscar a toda prisa un cargador.

Algunos ordenadores portátiles utilizan Chips basados en ARM or CPU de bajo consumo (como los procesadores móviles de la serie U de Intel o los AMD Ryzen), que alargan considerablemente la duración de la batería sin sacrificar demasiado rendimiento. Si sueles editar archivos de gran tamaño o utilizar funciones que exigen un uso intensivo de la GPU, ajusta tus expectativas respecto a la duración de la batería en consecuencia.

Además, ten en cuenta que pantallas de mayor brillo and GPU dedicadas consumen más batería. Así que, si lo que buscas es precisión en el color y velocidad, intenta buscar modelos con capacidades de carga rápida or Carga por USB-C para mantener la batería cargada fácilmente.

Para los editores que viajan con frecuencia, un ordenador portátil con una batería de gran autonomía puede mejorar considerablemente la flexibilidad del flujo de trabajo — sobre todo durante los días de viaje largo o el trabajo de campo.

Preguntas frecuentes