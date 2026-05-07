El mejor portátil para estudiantes de secundaria: 13 opciones inteligentes para todos los presupuestos en 2025

El mejor ordenador portátil para estudiantes de secundaria debería facilitarles el trabajo escolar, no hacerlo más frustrante. A Un buen dispositivo que te ayuda a estar al día con los deberes, los trabajos de investigación y los proyectos en grupo sin perder velocidad. Cuando estaba en el instituto, usaba un portátil lento y pesado que dificultaba incluso las tareas más básicas. He probado y buscado mejores opciones para que tú no tengas que hacerlo.

Esta guía recoge 13 portátiles para estudiantes que buscan velocidad, autonomía y portabilidad. Aquí encontrarás los mejores portátiles para estudiantes en general, así como el mejor portátil económico para estudiantes que, aun así, cumple perfectamente con su función.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles para estudiantes de secundaria

No todos los estudiantes necesitan el mismo ordenador portátil, pero hay algunos modelos que destacan en todos los aspectos por su rendimiento, portabilidad y relación calidad-precio. Estas tres opciones destacadas logran el equilibrio perfecto entre velocidad, facilidad de uso y precio asequible.

Lenovo Chromebook Duet (Modelo 2020): Este Chromebook 2 en 1 es el mejor portátil para estudiantes de secundaria, ya que combina una pantalla táctil desmontable y un teclado completo en un diseño compacto y asequible, ideal para tomar apuntes y seguir clases en línea. Acer Chromebook 315 (Modelo 2019): Con su amplia pantalla de 15,6 pulgadas y su excelente autonomía, este Chromebook es una opción ideal para los estudiantes que realizan múltiples tareas a la vez entre pestañas, trabajos y streaming. HP Chromebook 14a (Modelo 2020): Ligero y elegante, este portátil ofrece un rendimiento sólido para el día a día, con una pantalla fiable y una experiencia ágil con ChromeOS, ideal tanto para el aula como para el hogar.

Desplázate hacia abajo para descubrir los 13 portátiles y encontrar el que mejor se adapte a tu vida estudiantil.

El mejor portátil para estudiantes de secundaria: 13 modelos fiables y asequibles, diseñados para la vida escolar

Estos 13 portátiles cubren todas las necesidades de un estudiante, desde una batería con autonomía para todo el día hasta diseños ligeros y un rendimiento fluido en el aula. Cada uno de ellos ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que facilita la elección del mejor portátil para estudiantes de secundaria sin tener que andarse con rodeos.

1. Lenovo Chromebook Duet [El mejor 2 en 1 portátil para estudiantes de secundaria]

Especificaciones Detalles CPU MediaTek 828 (2,6 GHz) GPU Gráficos ARM integrados RAM 4 GB de LPDDR4X Almacenamiento SSD de 64 GB Pantalla Pantalla táctil IPS de 10,95″ WUXGA (1920 × 1200) Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 0,5 kg Sistema operativo Chrome OS Conectividad USB-C, Wi-Fi 802.11n

The Lenovo Chromebook Duet Es un dispositivo 2 en 1 compacto y asequible que cabe perfectamente en la mochila de un estudiante de secundaria. Su teclado desmontable lo transforma de tableta a portátil en cuestión de segundos, lo que lo hace ideal para alternar entre tomar apuntes y hacer los deberes.

La brillante pantalla WUXGA de 10,95 pulgadas ofrece un texto nítido e imágenes con colores precisos, ideal para leer archivos PDF o buscar información en Internet. Chrome OS funciona a la perfección y ofrece acceso inmediato a Google Classroom, Docs y Drive. A pesar de su tamaño, la estructura robusta y el rendimiento ágil del Duet lo convierten en uno de los los mejores portátiles para estudiantes con un presupuesto ajustado.

Ventajas Contras ✅ Diseño ligero 2 en 1 para mayor movilidad ✅ Pantalla IPS WUXGA brillante de 10,95 pulgadas para una visualización nítida ✅ Chrome OS de confianza con actualizaciones automáticas ✅ Batería con autonomía para todo el día, ideal para los proyectos escolares ✅ Ideal para Google Classroom y las aplicaciones en la nube ✅ Ideal para estudiantes que necesitan un dispositivo compacto ❌ Almacenamiento interno limitado a 64 GB, pero la integración con la nube es de gran ayuda

Veredicto final:Este es el mejor portátil Lenovo para estudiantes, ya que ofrece una portabilidad excepcional y una batería de larga duración para cualquier estudiante de secundaria que busque un dispositivo sencillo y fiable para las clases, los trabajos y el entretenimiento.

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2. Acer Chromebook 315 [El mejor portátil económico de 15,6 pulgadas para estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4500 de doble núcleo (hasta 2,8 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 4 GB de LPDDR4X Almacenamiento SSD eMMC de 64 GB Pantalla Pantalla IPS Full HD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,6 kg Sistema operativo Chrome OS Conectividad 2 puertos USB-C, 2 puertos USB-A, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

The Acer Chromebook 315 ofrece una excelente combinación de tamaño de pantalla, rendimiento y precio asequible para los estudiantes que buscan un espacio de trabajo más amplio sin gastar mucho. Su La pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas ofrece imágenes nítidas y vívidas — ideal para sesiones de estudio en pantalla dividida o para ver clases.

Chrome OS funciona a la perfección y ofrece un acceso rápido a Docs, Sheets y Drive, con protección antivirus integrada y actualizaciones automáticas. El teclado de tamaño completo incluye un teclado numérico que ayuda a estudiantes de secundaria y universitarios realizar las tareas de forma eficaz. A pesar de su bajo precio, ofrece buena autonomía de la batería y potencia suficiente para realizar tareas de investigación, videollamadas y streaming.

Ventajas Contras ✅ La amplia pantalla Full HD de 15,6 pulgadas ofrece una visualización cómoda y una multitarea fluida para las tareas de clase y la investigación. ✅ Chrome OS funciona con rapidez y ofrece una seguridad rigurosa, lo que lo hace perfecto para los estudiantes de secundaria que utilizan herramientas en línea. ✅ El teclado numérico mejora la productividad en tareas de matemáticas, ciencias e introducción de datos. ✅ Los múltiples puertos USB y la ranura para tarjetas SD permiten conectar fácilmente memorias USB y accesorios externos. ✅ Su diseño ligero facilita su transporte, mientras que su bajo precio lo hace asequible para los estudiantes con un presupuesto ajustado. ✅ Con hasta 10 horas de autonomía, los alumnos pueden pasar largas jornadas escolares sin necesidad de un cargador. ❌El procesador Celeron no es capaz de realizar tareas exigentes, pero funciona bien para Google Docs, YouTube y los deberes habituales.

Veredicto final:The Acer Chromebook 315 destaca como uno de los los mejores portátiles para estudiantes para quienes necesitan una pantalla amplia y una duración de la batería increíble sin gastar mucho. Es ideal para tomar apuntes, hacer presentaciones y ver contenidos en streaming, todo ello en un diseño elegante y portátil pensado para el día a día en el colegio.

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3. HP Chromebook 14a [El mejor portátil para estudiantes con una gran autonomía]

Especificaciones Detalles CPU AMD A4-9120C (1,6 GHz) GPU AMD Radeon R4 (integrada) RAM 4 GB de DDR4 Almacenamiento 32 GB eMMC Pantalla 14″ HD (1366 x 768) Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,9 kg Sistema operativo Chrome OS Conectividad USB-A, USB-C, Wi-Fi 802.11ac

The HP Chromebook 14aofrece unPantalla HD de 14 pulgadas y un diseño sencillo y funcional, ideal para estudiantes que se desplazan entre casa y el aula. Su procesador AMD A4 y sus 4 GB de RAM permiten realizar sin problemas las tareas escolares cotidianas, como utilizar Google Docs, Classroom y realizar videollamadas.

Chrome OS garantiza un arranque rápido y un rendimiento duradero, lo que lo convierte en un dispositivo fiable para el día a día. Su diseño resistente aguanta bien en las mochilas, mientras que los puertos USB-C y USB-A ofrecen flexibilidad a la hora de conectar accesorios. Con hasta 10 horas de autonomía de la batería, dura toda la jornada escolar y aún le queda batería de sobra.

Ventajas Contras ✅ La pantalla de 14 pulgadas ofrece un equilibrio perfecto entre visibilidad y portabilidad ✅ Chrome OS funciona con rapidez y admite actualizaciones automáticas ✅ Tarjeta gráfica AMD Radeon para disfrutar de vídeos y presentaciones con gran nitidez ✅ Ligero y asequible para estudiantes con un presupuesto ajustado ✅ Conexión fiable con dos puertos USB y Wi-Fi de alta velocidad ✅ La batería dura todo el día, ideal para sesiones de estudio prolongadas ✅ Uno de los mejores portátiles tanto para estudiantes universitarios como para jóvenes estudiantes ❌ Los 32 GB de almacenamiento son básicos, pero el almacenamiento en la nube a través de Chrome OS compensa esta carencia

Veredicto final: ElHP Chromebook 14a destaca como el el mejor portátil para estudiantes para quienes buscan un rendimiento sólido en el día a día, una interfaz sencilla y una duración de la batería increíble que ofrece servicios tanto para la enseñanza secundaria como para estudiantes universitarios a través de sus tareas escolares diarias.

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4. ASUS VivoBook Flip 14 [El mejor convertible para el estudio y la creatividad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 de 8 núcleos (2,2 GHz) GPU Intel Arc (gráficos integrados) RAM 16 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 1 TB Pantalla OLED de 14 pulgadas (1920 × 1200), 60 Hz, 500 nits, 100 % DCI-P3 Duración de la batería Entre 8 y 10 horas (según el uso de la pantalla OLED) Peso 2,36 kg Sistema operativo Windows 11 Home Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

The ASUS VivoBook Flip 14 destaca como uno de los los mejores ordenadores portátiles para estudiantes que necesitan flexibilidad, potencia y un excelente rendimiento de pantalla en un solo equipo. La pantalla OLED de 14 pulgadas, con una reproducción de colores vivos y precisa, no solo permite tomar notas, sino que también… edición de vídeo, presentaciones multimedia y bocetos creativos. La bisagra de 360° permite utilizar el modo tableta completo, ideal para leer, anotar archivos PDF o mostrar tu trabajo en clase. La combinación de Intel Core Ultra 7 and 16 GB de RAM gestiona la multitarea sin problemas.

Con unla enorme capacidad de almacenamiento SSD de 1 TB, este convertible te ofrece espacio suficiente para tus trabajos de clase, vídeos y juegos. Es poco habitual encontrar tanta potencia combinada con una duración de la batería aceptable, pero el Flip 14 cumple con lo prometido. Para estudiantes universitarios Al combinar trabajo y creatividad, es una potente fórmula híbrida que cumple prácticamente todos los requisitos.

Ventajas Contras ✅ La bisagra de 360° con pantalla táctil OLED de 14 pulgadas es ideal para presentaciones y para escribir con lápiz óptico ✅ Su potente CPU de 8 núcleos y sus 16 GB de RAM permiten realizar sin problemas tareas de edición de vídeo y multitarea ✅ El SSD de 1 TB ofrece un excelente espacio de almacenamiento para archivos de gran tamaño y aplicaciones creativas ✅ El teclado retroiluminado resulta muy útil para estudiar por la noche ✅ Compatible con un lápiz óptico para dibujar o tomar notas a mano ✅ Wi-Fi 7 garantiza conexiones inalámbricas ultrarrápidas ✅ Gestiona sin problemas los juegos ligeros y las tareas multimedia sin retrasos ❌ Es más pesado que la mayoría de los ultraportátiles, pero la mejora en el rendimiento hace que merezca la pena

Veredicto final: The ASUS VivoBook Flip 14 Es ideal para estudiantes que buscan potencia, versatilidad y una autonomía decente en un elegante portátil convertible. Con potencia suficiente para la edición de vídeo y los videojuegos ocasionales, es el mejor portátil para estudiantes universitarios.

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5. Dell Inspiron 14 5440 [El mejor portátil para estudiantes en cuanto a fiabilidad y rendimiento]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 (3,4 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 8 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 14″ FHD+ (1920 x 1200) antirreflejos Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,67 kg Sistema operativo Windows 11 Home Conectividad USB 3.0, HDMI, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2

The Dell Inspiron 14es un un buen portátil para la universidad que combina una multitarea fluida y un rendimiento superior con una calidad de fabricación de primera. Gracias a su pantalla FHD+ de 14 pulgadas y su revestimiento antirreflejos, hace que leer, escribir y ver contenidos en streaming resulte mucho más cómodo que con los modelos económicos habituales.

La tecnología ComfortView Plus de Dell reduce la luz azul sin perder nitidez en la imagen, y podría ser la el mejor portátil para estudiantes que pasan muchas horas estudiando. El SSD de 512 GB y los 8 GB de RAM DDR5 garantizan un arranque rápido y un rendimiento fiable al alternar entre las tareas académicas y las creativas.

Su diseño térmico garantiza que se mantenga fresco incluso durante un uso intensivo. El Dolby Atmos integrado y un teclado sensible elevan este modelo por encima de lo que sería un simple ordenador básico para estudiantes. Si a esto le sumamos la garantía y las funciones de seguridad de Dell, Es un portátil más ligero que, aun así, ofrece una potencia real para el colegio.

Ventajas Contras ✅ Pantalla nítida FHD+ de 14 pulgadas con ComfortView para mayor comodidad visual ✅ Gran capacidad multitarea gracias al procesador Core i5 y la memoria RAM DDR5 ✅ El rápido SSD de 512 GB gestiona sin problemas las tareas escolares y las aplicaciones ✅ El módulo de plataforma de Dell ofrece una mayor seguridad para los archivos ✅ El Wi-Fi 6 y los puertos USB/HDMI aportan una gran flexibilidad ✅ Una configuración de audio y cámara web ideal para las clases en línea ✅ Con el respaldo de la garantía y el servicio de confianza de Dell ❌ Un poco más pesado que los Chromebooks, pero merece la pena por el aumento de potencia y la mejor calidad de pantalla

Veredicto final:The Dell Inspiron 14 se gana un lugar entre los los mejores portátiles para el colegio gracias a su combinación de rendimiento, calidad de fabricación y el servicio de asistencia de Dell. Es perfecto para estudiantes universitarios que buscan un dispositivo fiable que vaya más allá de lo básico sin arruinarse.

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6. Acer Aspire 3 Spin [El mejor convertible con la mayor autonomía de batería para estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3 (3,8 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 8 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 128 GB Pantalla Pantalla táctil IPS de 14″ WUXGA (1920 × 1200) Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,54 kg Sistema operativo Windows 11 S Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6

The Acer Aspire 3 Spin es un versátil y La mejor oferta para estudiantes, diseñada para ofrecer rendimiento y comodidad. Su pantalla táctil WUXGA de 14 pulgadas con una relación de aspecto de 16:10 garantiza una imagen nítida, mientras que la bisagra de 360° permite a los estudiantes cambiar fácilmente entre los modos portátil, tienda de campaña y tableta para estudiar o hacer presentaciones. Equipado con un procesador Intel Core i3 y 8 GB de memoria RAM LPDDR5, permite realizar múltiples tareas con fluidez y ofrece una respuesta rápida para las tareas escolares diarias, la investigación y la toma de apuntes.

El Aspire 3 Spin ofrece la mejor autonomía de su categoría, con hasta 10 horas de uso activo, ideal para las largas jornadas escolares. Su diseño ligero y Puertos USB-C lo convierten en una opción ideal para las aulas modernas, donde la conectividad y la portabilidad son fundamentales. Este modelo combina gran autonomía de la batería con una excelente facilidad de uso a un precio asequible, ideal para estudiantes que buscan tanto resistencia como flexibilidad.

Ventajas Contras ✅ Diseño convertible de 360° para facilitar el uso de ordenadores portátiles y tabletas ✅ Pantalla táctil WUXGA brillante, ideal para presentaciones y tomar notas ✅ El rápido procesador Core i3 con memoria RAM LPDDR5 garantiza una multitarea fluida ✅ Los puertos USB-C permiten una transferencia de datos más rápida y una conectividad moderna ✅ Su diseño ligero facilita su transporte de una clase a otra ❌ El lápiz se vende por separado en algunos modelos

Veredicto final: The Acer Aspire 3 Spin combina un rendimiento flexible, la mayor autonomía de la batería, y un cómodo diseño con pantalla táctil que se adapta perfectamente a cualquier rutina escolar. Es una opción excelente para los estudiantes que buscan un portátil resistente y eficiente para el aprendizaje diario, la creatividad y la productividad en el aula.

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7. Lenovo IdeaPad 1 14 [El mejor portátil con Windows para estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4020 (2,8 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 4 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 128 GB Pantalla 14″ HD (1366 × 768) antirreflejos Duración de la batería Hasta 9 horas Peso 1,36 kg Sistema operativo Windows 11 Home Conectividad USB-A, HDMI, microSD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac

The Lenovo IdeaPad 1 14es idealordenador portátil para estudiantes para estudiantes que buscan un rendimiento fiable a un precio asequible. Equipado con el procesador Intel Celeron N4020, funciona Windows 11 sin problemas para redactar trabajos, asistir a clases virtuales o consultar material de investigación. Su pantalla HD antirreflejos de 14 pulgadas garantiza una visualización cómoda durante las largas sesiones de estudio, y su ligero chasis de 1,3 kg facilita su transporte de una clase a otra.

The teclado cómodo y diseño compacto Esto convierte a este modelo en una opción fiable para los estudiantes que escriben a menudo o necesitan un portátil para realizar tareas múltiples sencillas. Dolby Audio mejora la claridad del sonido en las clases por vídeo y las reuniones en línea. Con un conjunto completo de puertos USB, HDMI y compatibilidad con tarjetas microSDAdemás, el IdeaPad 1 14 ofrece una conectividad sólida para discos duros, proyectores y pantallas externas sin necesidad de adaptadores adicionales.

Ventajas Contras ✅ Pantalla compacta de 14 pulgadas, ideal para llevarla a cualquier parte y para usar en clase ✅ Funcionamiento fluido en Windows 11 para aplicaciones escolares y navegación web ✅ Diseño ligero, fácil de llevar durante toda la jornada escolar ✅ Teclado cómodo, ideal para redactar ensayos y escribir durante largos periodos de tiempo ✅ Varios puertos para conectar accesorios y pantallas externas ✅ Autonomía de la batería de hasta 9 horas, suficiente para una jornada escolar completa ❌ Los 4 GB de RAM limitan la multitarea intensiva, pero siguen siendo suficientes para el trabajo académico básico

Veredicto final:The Lenovo IdeaPad 1 14 destaca como uno de los los mejores portátiles económicos para estudiantes que necesitan un dispositivo Windows fiable para sus tareas diarias. Su diseño delgado, su cómoda experiencia de escritura y su sólida conectividad lo convierten en una elección acertada para los usuarios de secundaria que buscan productividad y portabilidad.

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8. Samsung Galaxy Chromebook Go [El mejor Chromebook ligero para la enseñanza a distancia]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4500 (1,1 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 4 GB de LPDDR4X Almacenamiento Set de estación de acoplamiento con 128 GB eMMC + 160 GB Pantalla Pantalla LED de 14″ con resolución HD (1366 × 768) Duración de la batería Hasta 12 horas Peso 1,45 kg Sistema operativo Chrome OS Conectividad USB-C, USB-A, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

The Samsung Galaxy Chromebook Go ofrece la calidad superior de los Chromebook en un diseño compacto y resistente, ideal para estudiantes. Cuenta con una pantalla LED HD de 14 pulgadas que ofrece una imagen nítida para leer, navegar y asistir a clases virtuales. El teclado resistente a los derrames lo hace apto para su uso en el aula, mientras que su peso de 1,5 kg garantiza una fácil transporte entre casa y colegio.

Equipado con un procesador Intel Celeron N4500 y 4 GB de memoria RAM LPDDR4X, ofrece un rendimiento rápido y eficiente para investigación en línea, Google Classroom y tareas diarias. The gran autonomía de la batería mantiene a los alumnos productivos durante toda la jornada escolar, mientras que Chrome OS simplifica el acceso a las aplicaciones de Google, lo que garantiza una colaboración fluida a través de Docs, Meet y Drive.

Ventajas Contras ✅ Su diseño ligero de 14 pulgadas facilita su transporte a clase o a la biblioteca ✅ El teclado resistente a los derrames ofrece mayor protección durante las largas horas de estudio ✅ La batería de larga duración permite sesiones de aprendizaje a distancia sin interrupciones ✅ El Wi-Fi 6 y los puertos USB-C permiten una transferencia rápida de datos y una conectividad fiable ✅ La integración con el ecosistema de Google favorece la productividad y la colaboración ❌ Solo resolución HD, aunque los colores se mantienen nítidos para la mayoría de las tareas escolares

Veredicto final:The Samsung Galaxy Chromebook Go es la mejor opción para los estudiantes que buscan un Chromebook ligero, resistente y fiable. Sugran autonomía de la batería, su rápida conexión Wi-Fi y su sólida construcción lo convierten en el dispositivo perfecto para la enseñanza a distancia, los deberes y el uso diario, tanto dentro como fuera del aula.

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9. Microsoft Surface Laptop Go 3 [El mejor portátil compacto con Windows para llevar a todas partes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 (3,0 GHz) GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 8 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD de 128 GB Pantalla Pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas (1536 × 1024) Duración de la batería Hasta 15 horas Peso 1,13 kg Sistema operativo Windows 11 Home Conectividad USB-C, USB-A, Wi-Fi, Bluetooth

The Microsoft Surface Laptop Go 3 combina portabilidad, rendimiento y elegancia en uno de los portátiles con Windows más ligeros del mercado. Su pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas ofrece una imagen nítida con un tacto suave y compatibilidad con lápiz óptico, ideal para tomar notas, dibujar esquemas o realizar presentaciones. El Procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM garantizar una multitarea fluida y una respuesta rápida en las tareas escolares diarias y en las aplicaciones de productividad.

El portátil15 horas de autonomía permite pasar largas jornadas de estudio sin necesidad de recargarlo constantemente, mientras que su chasis de aluminio macizo transmite una sensación de calidad y resistencia. Los estudiantes pueden disfrutar de la experiencia completa de Windows, incluyendo Microsoft Office y otros programas necesarios para las clases, todo ello en un dispositivo que cabe fácilmente en una mochila.

Ventajas Contras ✅ Diseño ligero de 1,13 kg, ideal para llevarlo siempre contigo ✅ La pantalla táctil PixelSense ofrece una gran precisión cromática y es compatible con el lápiz óptico ✅ El potente procesador Core i5 ejecuta las aplicaciones de Windows con fluidez ✅ La batería, con una autonomía de 15 horas, permite trabajar todo el día ✅ Su estructura metálica de alta calidad garantiza una gran durabilidad para un uso prolongado ✅ Arranque y reanudación rápidos para un flujo de trabajo fluido durante las tareas escolares ❌ Es posible que la pantalla más pequeña, de 12,4 pulgadas, no sea adecuada para usuarios que realizan muchas tareas a la vez

Veredicto final:The Microsoft Surface Laptop Go 3 es ideal para los estudiantes que buscan portabilidad sin renunciar al rendimiento. Su gran autonomía de la batería, su pantalla táctil de alta calidad y su fiable compatibilidad con Windows lo convierten en una excelente opción compacta para la productividad, la creatividad y el aprendizaje sobre la marcha.

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10. HP Stream 14 [El mejor portátil Windows económico para estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N150 GPU Gráficos Intel UHD RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento 288 GB de almacenamiento Pantalla 14″ HD BrightView (1366 × 768) Duración de la batería Hasta 11 horas Peso 1,47 kg Sistema operativo Windows 11 S Conectividad USB-C, HDMI, USB-A, Wi-Fi 802.11ac

El HP Stream 14 es uno de los los portátiles más económicos para programar, que ofrece un rendimiento fiable para hacer los deberes, investigar y estudiar en línea. Combina sencillez, portabilidad y batería de larga duración con la conocida interfaz de Windows, lo que lo hace ideal para las tareas escolares y la navegación diaria. Su estructura ligera y su acabado colorido resultan atractivos para los estudiantes que necesitan un dispositivo fiable para el día a día sin gastar mucho dinero.

Pantalla HD BrightView de 14 pulgadas ofrece una imagen nítida tanto para la lectura como para la reproducción de vídeos, mientras que Modo S de Windows 11 garantiza un entorno seguro y sin complicaciones para las tareas escolares. Gracias a su bajo precio y su rendimiento práctico, es una de las mejores opciones para los estudiantes con un presupuesto ajustado.

Ventajas Contras ✅ Precio muy asequible para un portátil nuevo con Windows ✅ Su diseño ligero permite llevarlo fácilmente de una clase a otra ✅ Las ofertas de paquetes de Office/365 mejoran la productividad ✅ Funcionamiento fluido para las aplicaciones escolares básicas ✅ La batería de larga duración permite estudiar durante todo el día ❌ Limitado al modo S de Windows (se puede cambiar a la versión completa de Windows)

Veredicto final:El HP Stream 14 ofrece una excelente relación calidad-precio, una autonomía fiable y una configuración de Windows fácil de usar, lo que lo convierte en uno de los los mejores portátiles económicos para estudiantes que necesitan un recurso fiable y económico para sus tareas escolares y trabajos.

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11. Chromebook C423 de ASUS [Los 14 mejores Chromebooks para estudiantes de secundaria]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N3350 (2 MB de caché, hasta 2,4 GHz) GPU Intel HD Graphics 500 (integrada) RAM 4 GB de LPDDR4 Almacenamiento 64 GB eMMC Pantalla 14,0″ Full HD (1920 x 1080) antirreflejos NanoEdge Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,34 kg Sistema operativo Chrome OS Conectividad USB-C, USB 3.2 Tipo A, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2

Esta es una de las El mejor portátil de ASUS modelos que ofrecen una experiencia con pantalla más grande sin añadir peso a la mochila del colegio. Con una pantalla Full HD de 14 pulgadas, biseles NanoEdge ultrafinos y un acabado antirreflejos, ofrece una excelente visibilidad tanto para estudiar en interiores como al aire libre. Es un dispositivo resistente y sencillo, diseñado para Google Workspace, perfecto para los estudiantes que utilizan Documentos, Classroom y Presentaciones a diario.

Chrome OS funciona con rapidez y fluidez gracias al procesador Celeron de doble núcleo y a la memoria optimizada. El arranque se realiza en cuestión de segundos, y las actualizaciones automáticas mantienen el dispositivo seguro sin necesidad de mantenimiento. Para los estudiantes que necesiten más espacio, la ranura para tarjetas microSD permite ampliar el almacenamiento con facilidad, lo que convierte a este dispositivo en uno de los los mejores ordenadores portátiles para estudiantes de ingeniería necesitar una pantalla más grande.

Ventajas Contras ✅ Pantalla Full HD de 14 pulgadas con acabado antirreflejos para una visualización sin distracciones ✅ Arranque rápido y carga rápida de aplicaciones con Chrome OS ✅ Dos puertos USB-C y USB-A para una mejor conectividad ✅ La ranura para tarjetas MicroSD ofrece mayor flexibilidad de almacenamiento para archivos y archivos multimedia ✅ El teclado silencioso y la distribución de tamaño estándar facilitan la redacción de textos largos ✅ La batería dura todo el día (hasta 10 horas), lo que permite cubrir la jornada escolar completa ❌ Es más pesado y voluminoso que otros portátiles compactos, pero sigue cabiendo en la mochila de un estudiante de secundaria

Veredicto final:The Chromebook C423 de ASUS es una opción ideal para los estudiantes que prefieren una pantalla más grande y la sensación de un portátil tradicional. Su combinación de nitidez, comodidad y la sencillez de Chrome OS lo convierte en el dispositivo perfecto para las tareas escolares diarias, especialmente en entornos en los que el espacio en pantalla y la comodidad al escribir son importantes.

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12. Acer Chromebook Spin 311 [El mejor convertible resistente para las aulas]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4000 (2,6 GHz) GPU Gráficos Intel integrados RAM 4 GB de LPDDR4 Almacenamiento 64 GB eMMC Pantalla Pantalla táctil IPS HD de 11,6 pulgadas (1366 × 768) Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,19 kg Sistema operativo Chrome OS Conectividad Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, 4 puertos USB

The Acer Chromebook Spin 311 es un resistente y compacto 2 en 1 diseñado para hacer frente a las exigencias de la vida en el instituto. Su estructura resistente, su bisagra de 360° de movimiento fluido y su teclado resistente a los derrames lo convierten en la mejor opción para los estudiantes para quienes buscan fiabilidad sin que el dispositivo resulte demasiado voluminoso. Con cuatro modos —ordenador portátil, tableta, modo tienda y pantalla— se adapta perfectamente para estudiar, ver contenidos en streaming o dibujar.

The Pantalla táctil HD de 11,6 pulgadas está reforzado con Cristal Corning Gorilla Glass con propiedades antimicrobianas, protegiéndolo de los arañazos y del ajetreo del aula. Chrome OS se actualiza automáticamente en segundo plano, por lo que el Spin 311 se mantiene seguro y ágil durante años. A pesar de su reducido tamaño, este Chromebook es ideal para Google Docs, Classroom, Slides, y todo lo imprescindible, lo que lo convierte en uno de los los mejores ordenadores portátiles para estudiantes de enfermería que necesitan un modelo versátil y resistente.

Ventajas Contras ✅ Compacto y ligero, fácil de transportar ✅ Pantalla táctil resistente de Gorilla Glass, ideal para un uso prolongado en el aula ✅ Bisagra versátil 2 en 1 con múltiples modos de uso ✅ Chrome OS fluido con actualizaciones automáticas ✅ Gran autonomía de la batería para toda la jornada escolar ❌ Es más pesado que algunos Chromebooks más pequeños, pero tiene un diseño resistente

Veredicto final: The Acer Chromebook Spin 311 es la combinación perfecta de resistencia y flexibilidad. Para los estudiantes que necesitan un dispositivo fiable y portátil que se adapte a cualquier entorno educativo, es una opción inteligente y preparada para el futuro.

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13. Lenovo V14 [El portátil con Windows más resistente para estudiantes de secundaria]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 5500U (hasta 4,0 GHz, 6 núcleos, 12 hilos) GPU Gráficos AMD Radeon integrados RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB Pantalla 14″ FHD (1920×1080), antirreflejos, certificación TÜV de baja emisión de luz azul Duración de la batería ~6-8 horas (depende de la carga de trabajo) Peso 1,7 kg Sistema operativo Windows 11 Pro Conectividad USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

The Lenovo V14 es un portátil con Windows sencillo y fiable que ofrece una base sólida para las tareas escolares y el aprendizaje digital. Fabricado con un chasis resistente que supera las pruebas MIL-STD-810H, estoLos mejores portátiles Lenovo está diseñado para soportar el uso diario de los estudiantes y pequeños golpes o salpicaduras. Su potente Procesador Ryzen 5 and 16 GB de RAM ofrece una multitarea rápida para aplicaciones escolares como Microsoft Office, Chrome, Zoom, y mucho más —sin perder velocidad.

The Pantalla antirreflejos de 14 pulgadas es ideal para sesiones de estudio prolongadas, y el obturador de privacidad para la cámara web aporta un plus de seguridad durante las clases en línea. A diferencia de la mayoría de los portátiles económicos, el V14 viene con un SSD de gran capacidad (512 GB), lo que ofrece a los estudiantes mucho espacio para archivos escolares, aplicaciones y contenido sin conexión. Además, es compatible con Ampliaciones de memoria RAM y almacenamiento, lo que significa que puede adaptarse a medida que aumentan las necesidades académicas.

Ventajas Contras ✅ Fabricación robusta con resistencia conforme a la norma MIL-STD-810H ✅ Potente procesador Ryzen 5 con 16 GB de RAM para una multitarea fluida ✅ Amplio almacenamiento SSD de 512 GB ✅ Pantalla FHD antirreflejos con certificación TÜV Low Blue Light ✅ Excelente selección de puertos, incluyendo USB-C, HDMI y Ethernet ❌ Más pesadas y voluminosas que los portátiles normales, pero muy resistentes

Veredicto final: ElLenovo V14 ofrece durabilidad, rendimiento y flexibilidad de actualización, lo que lo convierte en la opción perfecta para los estudiantes que necesitan un portátil con Windows fiable, capaz de hacer frente a las cargas de trabajo actuales y de adaptarse a sus necesidades futuras.

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Características clave que deben tenerse en cuenta al elegir un ordenador portátil para estudiantes de secundaria

A la hora de elegir el portátil adecuado para el instituto, hay que encontrar el equilibrio entre rendimiento, portabilidad y precio. Los estudiantes necesitan un dispositivo que les permita realizar sus tareas escolares sin problemas, ya sea redactar trabajos, asistir a clases en línea o gestionar sus investigaciones en varias pestañas a la vez. Pero también necesitan un dispositivo lo suficientemente ligero como para llevarlo de casa al colegio, con una batería que no se agote a mitad de la jornada.

CPU, RAM y almacenamiento

Los tres componentes fundamentales de cualquier portátil para estudiantes son: la CPU, la RAM y el almacenamiento. Para las tareas escolares cotidianas —navegar por Internet, trabajar con documentos, realizar videollamadas— Intel Core i5 or AMD Ryzen 5 Estos procesadores ofrecen un excelente equilibrio entre velocidad y eficiencia energética. Evita las CPU de gama básica, como Intel Celeron o AMD Athlon, a menos que el presupuesto sea muy ajustado.

8 GB de RAM es lo mínimo indispensable para realizar varias tareas a la vez, pero 16 GB ofrece una mejora notable en la velocidad al cambiar de pestaña o al ejecutar aplicaciones como Google Docs, Zoom o Photoshop. En cuanto al almacenamiento, un SSD de 256 GB es suficiente para usuarios ocasionales, pero un SSD de 512 GB es mejor para guardar archivos escolares, clases descargadas y contenido de entretenimiento sin conexión, además de ofrecer tiempos de arranque y carga más rápidos.

Si el presupuesto lo permite, da prioridad a una mayor capacidad de RAM y de SSD frente a mejoras menos relevantes, como la pantalla táctil o los teclados retroiluminados.

Elementos básicos de la visualización

La pantalla del portátil de un estudiante es su espacio de trabajo diario, por lo que la calidad de la pantalla es más importante de lo que podrías pensar. A un mínimo de 35 centímetros ofrece el mejor equilibrio entre portabilidad y visibilidad, ya que proporciona espacio suficiente para ver documentos en pantalla dividida o presentaciones de diapositivas sin que resulte incómodo.

La resolución debería ser como mínimo Full HD (1920×1080). Las pantallas de baja resolución dificultan la lectura del texto y las hojas de cálculo y pueden provocar fatiga visual durante sesiones prolongadas. Un buen nivel de brillo – 250 nits o más — permite a los alumnos estudiar cómodamente tanto en las aulas como en lugares luminosos, como el comedor del colegio. Los recubrimientos antirreflejos son otra característica útil para reducir los reflejos y mejorar la visibilidad en todo tipo de entornos.

Duración de la batería

La duración de la batería es un factor decisivo para los estudiantes que pasan todo el día en el colegio. Un portátil que no aguanta un día completo de clases sin necesidad de recargarse no sirve. La duración ideal de la batería es De 8 a 10 horas, que abarca desde la clase de tutoría hasta los deberes sin necesidad de una toma de corriente.

Para los estudiantes que se desplazan de una clase a otra o estudian en zonas comunes, una batería de larga duración supone menos interrupciones. Los modelos con procesadores eficientes (como el AMD Ryzen 5 o el Intel i5) suelen ofrecer un mejor equilibrio entre potencia y autonomía. Además, busca compatibilidad con la carga rápida — Muchos portátiles permiten ahora cargar el 50 % de la batería en menos de 45 minutos, lo que puede ser de gran ayuda entre clases.

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